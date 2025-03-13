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Движение первых Российское движение детей и молодежи
Движение первых и организации, системы, технологии, персоны:
|Фазлыев Руслан 7 1
|Колесник Андрей 23 1
|Якубович Вероника 1 1
|Чудин Роман 1 1
|Горбушина Зара 1 1
|Yellen Janet - Йеллен Джанет 5 1
|Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ 24 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 980 1
|VK Education - VK Образование - ВК Образование 46 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 948 1
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