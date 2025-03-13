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Индексная книга (каталог) CNews*
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Движение первых Российское движение детей и молодежи


13.03.2025 Движение Первых объединяется в приложении Talent Rocks 2
28.08.2024 «ТрансТелеКом» обеспечил интернетом Всероссийский молодежный форум «iВолга» в Самарской области 2
13.08.2024 На платформе All Cups открылась регистрация на Всероссийскую контрольную «Выходи решать!» 1
08.08.2024 Созданный россиянином конструктор онлайн-магазинов Ecwid вводит санкции против России 1
16.01.2024 Новые российские пионеры «Движение первых» требуют 47 миллионов у разработчика сайтов 2

Публикаций - 5, упоминаний - 8

Движение первых и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3988 2
ТТК Верхневолжский макрорегион - ТТК Волга - ВолгаТрансТелеком - ТТК Нижний Новгород - ТТК Самара - Самара-Транстелеком, СТТК - Спринттелеком 40 1
X-Cart - X-Payments 6 1
Ecwid - Эквид 34 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 54 1
Ростелеком 9789 1
Wix.com 15 1
МФТИ - Физтех-Союз НП 8 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2049 1
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Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 999 1
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День молодёжи - 27 июня 908 1
VK All Cups 18 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1223 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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