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Wix.com

Wix.com


15.01.2025 Sellty: спрос на b2c-ecom решения вырастет на 20% до конца 2025 года 1
24.12.2024 МТС заместит иностранные ИТ-сервисы для командной работы. Бета-версия российской no-сode платформы уже работает 1
12.09.2024 Sellty: что делать СМБ-компаниям после ухода из России Ecwid и Wix 1
10.09.2024 Россиян вышвырнут из Wix – старейшего и известнейшего конструктора сайтов. Ранее созданные страницы распубликуют 1
08.08.2024 Созданный россиянином конструктор онлайн-магазинов Ecwid вводит санкции против России 1
18.03.2024 Криворукие программисты сломали интернет. Сайты стали безбожно тормозить даже на мощных устройствах 1
10.08.2022 Участниками профориентационного проекта «Технолето» стали уже 6000 юных москвичей 1
29.07.2021 Власти готовятся запретить в России популярнейшую художественную галерею интернета 1
25.02.2021 Веб-студии всего мира под угрозой закрытия. Microsoft запустила сервис создания сайтов, и он полностью бесплатный 1
16.05.2018 На платформе Bento Cloud доступен сервис заказа интернет-магазинов Ecwid 1
05.03.2014 Оплатить услуги Wix.com теперь можно через «Яндекс.Деньги» 2
25.04.2008 Вышло обновление SPI для ключей SafeNet Sentinel 1
23.05.2005 Кому и как Microsoft откроет свой код в России 1
06.04.2004 Microsoft распространил исходный код своего ПО бесплатно 1

Публикаций - 14, упоминаний - 15

Wix.com и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24624 4
Meta Platforms - Facebook 4438 4
X Corp - Twitter 2845 2
Yandex - Яндекс 7339 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Telegram Group 1983 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 2
Google LLC 11775 2
Ecwid - Эквид 34 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 1
Qualcomm Technologies 1822 1
Xiaomi 1732 1
Apple Inc 12100 1
Thales - Gemalto - SafeNet 137 1
PayPal 654 1
Yahoo! 3697 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 1
PUBG Corporation 43 1
МойСклад - Логнекс 109 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 1
Robokassa - Робокасса 51 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 223 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 49 1
X-Cart - X-Payments 6 1
Сити-фермер 3 1
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 178 1
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 255 1
Patreon 10 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 1
eBay Inc 1619 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Почта России ПАО 2112 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
LinkedIn 635 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Visa International 1949 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Московская Биржа - НКЦ - Национальный Клиринговый Центр 20 1
Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 48 1
PornHub 26 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 1
DeviantArt 9 1
Unsplash 762 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 78 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 271 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 566 1
OSI - Open Source Initiative 73 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Движение первых - Российское движение детей и молодежи 4 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 4
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 3
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 1
WordPress Foundation - WordPress 223 3
Яндекс.Маркет 937 3
Microsoft Windows 2000 8661 3
Linux OS 9936 2
Microsoft Windows 15656 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 825 2
Microsoft Windows XP 2399 2
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Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2391 1
Microsoft Visual Studio 411 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 786 1
Quora - сайт вопросов и ответов 16 1
Slashdot - VA Software - SourceForge 41 1
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 201 1
Microsoft Windows ME - Microsoft Windows Millennium 141 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  355 1
Microsoft Windows 98 443 1
Бар-Бирюкова Мария 94 2
Matusow Jason - Матусов Джейсон 4 2
Сергунина Наталья 368 1
Новодворский Алексей 109 1
Казак Максим 162 1
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Рамендик Михаил 19 1
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Европа 21767 1
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Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Япония 13282 1
Польша - Республика 1959 1
Европа Восточная 3075 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Канада 4881 1
Венгрия 812 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1471 1
Болгария - Республика 772 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 487 1
США - Калифорния - Сан-Диего 367 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 3
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 532 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 276 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1248 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 482 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 724 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1061 1
U.S. SSA - Social Security Administration - Администрация социального обеспечения США - SSN - Social Security number - Номер социального страхования граждан и резидентов США 56 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Blacklist - Чёрный список 617 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 903 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 1
Противоправный (деструктивный) контент 24 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 993 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1735 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 1
Ботаника - Растения - Plantae 1041 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3464 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1080 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 773 1
Эротика - эротические изображения 32 1
Tom’s Hardware 393 1
Gizmodo 130 1
TechSpot 113 1
Slashdot 29 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 49 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 71 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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