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Microsoft WiX Toolset Windows Installer XML Toolset

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


22.04.2026 Обновления Windows могут украсть ваши данные. Мошенники стали подделывать сайт Microsoft 1
14.06.2007 Защита ПО «под замком» Sentinel: новая версия SPI 7 под Windows 1
23.05.2005 Кому и как Microsoft откроет свой код в России 1
06.04.2004 Microsoft распространил исходный код своего ПО бесплатно 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Microsoft и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Wix.com 15 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
Thales - Gemalto - SafeNet 140 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 278 1
Malwarebytes Labs 40 1
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 179 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
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Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 619 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 732 1
Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 465 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 1
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CLI - Command Line Interface - Command Line - Командная строка - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 570 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1179 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 1
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Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Microsoft Visual Studio 429 1
Slashdot - VA Software - SourceForge 50 1
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 206 1
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Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 1
Microsoft Windows 98 452 1
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Sentinel Hardware Keys 48 1
Microsoft Office 2003 158 1
Microsoft SSN - Microsoft Shared Solutions Network - Microsoft Solutions Sharing Network 1 1
Microsoft GSP - Microsoft Government Security Program 13 1
Microsoft - FlexWiki 1 1
Microsoft Windows Installer 20 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 1
Python - IronPython 6 1
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Jollans Adam - Джолланс Адам 2 1
Новодворский Алексей 114 1
Казак Максим 162 1
Мамыкин Владимир 44 1
Рамендик Михаил 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
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U.S. SSA - Social Security Administration - Администрация социального обеспечения США - SSN - Social Security number - Номер социального страхования граждан и резидентов США 59 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 1
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AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 388 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 1
Slashdot 29 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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