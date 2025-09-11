ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка

Разделы

11.09.2025 Step Logic стал авторизированным сервисным центром Positive Technologies

tep Logic получила статус авторизованного сервисного центра Positive Technologies и право оказывать техническую поддержку заказчикам совместно с вендором. Об этом CNews сообщили представители S
28.08.2025 Servicepipe реорганизует техподдержку и создает Инженерный центр реагирования на сетевые и веб-угрозы

Компания Servicepipe, российский разработчик решений для анализа и фильтрации нежелательного трафика, реорганизует департамент технической поддержки. На его базе создан Инженерный центр реагирования на сетевые и веб-угрозы (ИЦР). Об этом CNews сообщили представители Servicepipe. Новый ИЦР объединяет три подразделения.

26.06.2025 Сервисная поддержка без рисков: критерии выбора проверенного партнёра

26 июня 2025 в 11.00 (Мск) компания intact приглашает принять участие в вебинаре (онлайн) «Сервисная поддержка без рисков: критерии выбора проверенного партнёра». Выбор надёжного сервисного партнера — это стратегическое решение, от которого зависит эффективность вашего бизнеса. Непра
24.06.2025 Мошенники все чаще выдают себя за техподдержку

Согласно последним данным «Информзащиты», случаи фишинговых атак, при которых злоумышленник выдает себя за сотрудника технической поддержки, увеличились примерно на 42% в первые пять месяцев 2025 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такой рост связан с доступностью ИИ-инструментов, частыми утечками
17.06.2025 Искусственный интеллект решает 30% запросов в техподдержку «МТС Линк»

грации в «МТС Линк» появился ИИ-бот для ответов на простые вопросы пользователей. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк». ИИ-бот Carrot quest взял на себя работу двух операторов первой линии технической поддержки «МТС Линк». Теперь они могут фокусироваться на более сложных кейсах. После внедрения ИИ-бота 30% вопросов пользователей «МТС Линк» решается без участия оператора-человека:
21.04.2025 «Ситидрайв» будет осуществлять техническое обслуживание автомобилей GAC

ечить высокий уровень качества работ и оперативное решение любых технических вопросов. Договор включает все виды обслуживания: гарантийные ремонты, сервисные кампании (согласованные с GAC) и плановое техническое обслуживание, выполняемое в соответствии с требованиями производителя. Более того, персонал «Ситидрайва» получит возможность проходить обучение и повышать квалификацию, получая инфо
21.04.2025 ГК «Аквариус» внедрила «1С:ITILIUM» и в два раза ускорила работу технической поддержки

мы хранения данных, телекоммуникационное оборудование, а также модельный ряд ноутбуков, моноблоков, смартфонов и планшетов. В 2024 г. «Аквариус» внедрил единую платформу для управления ИТ-сервисами и технической поддержки 2976 сотрудников компании в трех филиалах: московском офисе и производственных комплексах в Твери и Шуе. В качестве единой ITSM-системы был выбран «1С:ITILIUM». Стратегиче
18.04.2025 Компания РОСА начинает оказывать мультиканальную поддержку для клиентов и партнеров

ввела в эксплуатацию российскую облачную help desk систему Okdesk для управления заявками в службу технической поддержки. Этот шаг позволит повысить скорость и качество обслуживания клиентов.

16.04.2025 Как «СИГМА» автоматизировала техобслуживание и ремонт оборудования на предприятиях электроэнергетики

алось не только создать централизованное решение по управлению процессами ТОиР и ТПиР, но и обеспечить прозрачность и достоверность информации об активах заказчика, оптимизировать расходы на ремонт и техническое обслуживание оборудования и снизить издержки предприятий за счет применения электронного документооборота.
10.03.2025 Более 200 жителей Подмосковья доверили регпорталу заключение договора на техническое обслуживание газового оборудования

Через портал госуслуг Московской области поступило свыше 200 заявок на заключение договора на техническое обслуживание газового оборудования. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. «На регионал
04.03.2025 Верховный суд России заказал техобслуживание устаревших ПАК Oracle

бъявила о временной остановке работы в России. А ее «дочка» в стране также прекратила предоставлять техническую поддержку клиентам и расторгло контракты. Устаревшие серверы Как следует из техни
11.02.2025 Serverspace внедрил в техподдержку ИИ-решение от Ainergy

ю ITG, завершил проект по интеграции платформы AI BPA Ainergy для ускорения и оптимизации процессов технической поддержки. Новая система повысила скорость решения типовых запросов в три раза, у
30.01.2025 Serverspace сократил время на оказание технической поддержки до 10 минут

проекты пользователей варьируются от стартапов до крупных корпораций, оперативность и эффективность технической поддержки напрямую отражаются на их работе. В 2024 г. Serverspace сократил средне
26.12.2024 «Т1» сражается с «Марвелом» за $3 млн, который не оказал техподдержку продуктам американской ИБ-компании Fortinet
18.12.2024 «Рикитлаб»: каждый второй офисный сотрудник выбирает портал самообслуживания для обращения в техподдержку

общили представители «Рикитлаб». За январь–ноябрь 2024 г. 54% офисных сотрудников оставили заявку в техподдержку через портал самообслуживания. Это на 12 процентных пунктов больше, чем за анало
29.11.2024 Компания Innostage стала первым сервисным партнером Positive Technologies

авторизованного сервисного центра мы усилим ресурсы и компетенции друг друга, оказывая качественную техническую поддержку пользователей продуктов PT в режиме 24х7», — сказала Людмила Гаврилова,
25.11.2024 «Диасофт» разработал продукт для автоматизации процессов обслуживания и ремонта на предприятиях

Компания «Диасофт» продолжает расширять возможности платформы развития Digital Q.ERP. В составе платформы реализован программный продукт «Техническое обслуживание и ремонт (ТОИР)». Новый продукт предназначен для автоматизации и оптимизации процессов технического обслуживания и ремонтов на предприятиях различных отраслей. Об этом

31.10.2024 99,9%, 99,95%, 99,982% и все? Как повысить надежность ИТ с помощью SLA

ормляется в виде документа с четко описанными характеристиками производительности и уровнем реакции технической поддержки, мы стремимся адаптировать соглашение, корректируя важные для отдельных
30.10.2024 Один из старейших банков в мире требует назад деньги, которые клиенты получили из-за глюка банкоматов. О нем они узнали из TikTok

ого года стало известно, что Верховный суд России встал на сторону жителя Волгограда, который из-за технического сбоя на сайте ЦУМа смог купить люксовые вещи в 846 раз дешевле фактической стоим
03.10.2024 У МЧС трижды подряд сорвалась покупка сетевых экранов. С четвертого раза их купили у единственного пришедшего продавца

аявку на участие в тендере на оказание неисключительного (пользовательского) лицензионного права на техническую поддержку для средств межсетевого экранирования UserGate F8000 с сертификатом ФСТ
26.09.2024 Системный интегратор DBI начал предоставлять расширенную техподдержку ELMA365

разработчика экосистемы Low-code продуктов и DataBase Intelligence (DBI) — компании, осуществляющей техническую поддержку и сопровождение ИТ-инфраструктур, стала доступна расширенная техническа
19.09.2024 ГК Softline и «ТА-ИТ» договорились о сотрудничестве в сфере производства и технической поддержки оборудования

партнерство поможет многим крупным компаниям в России успешно перейти на отечественное оборудование и устранить зависимость от импортных решений», — отметил Денис Захаров, директор центра компетенций технической поддержки ГК Softline. «Наше оборудование необходимо для транспорта и электроэнергетики, центров обработки данных, востребовано операторами связи, банками и промышленными предприяти
13.09.2024 «Инфосистемы Джет» потеряли 32 миллиона в споре с коллекторами

» об отказе от исполнения договора. Также ПКО «СКМ» пояснила, что целью приобретения сертификата на техническую поддержку было не приобретение сертификата как документа, а покупка права на полу
11.09.2024 «K2Тех» оптимизировала работу технической поддержки Orion soft с помощью российской ITSM-системы

ала. Перед специалистами Orion soft встала задача обновить решение для управления системой заявок в техподдержку. Для этого было выбрано ITSM решение RockIT Manager на базе платформы Comindware
28.08.2024 «Базальт СПО» запускает лицензирование и техподдержку программного комплекса «Альт Домен»

license — CAL) приобретать не требуется. При покупке лицензии на ПК «Альт Домен» заказчик получает техподдержку базового уровня на один год. Эта техподдержка уже включена в лицензию. Базовый у
11.07.2024 «МойОфис» анонсировал новую услугу технической поддержки «МойОфис Максимо»

я для совместной работы с документами и коммуникаций, объявила о внедрении нового пакета сервисных услуг «МойОфис Максимо». Пакет будет предлагаться в дополнение к расширенному и премиальному уровням технической поддержки, а заказчикам будут доступны новые опции. «Сегодня мы инвестируем значительные средства в сервисы технологической поддержки, потому что этот набор услуг стал ключевым конк
08.07.2024 Ujin вывел умного помощника на первую линию технической поддержки во взаимодействии с умным домом

n OS и линейки умных устройств Ujin Kit, с помощью технологий искусственного интеллекта обновила персонального помощника Ujin Assistant. Он принимает пользовательские обращения, направленные в службу технической поддержки. Основная задача Ujin Assistant – сделать взаимодействие пользователя со смарт-сервисами более быстрым и понятным. Персональный помощник отвечает на вопросы о том, какие с
26.04.2024 ГК Softline обеспечила «Вектор-Бест» инцидентной технической поддержкой

зопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, предоставила компании «Вектор-Бест» техническую поддержку от подразделения премьер сервисов Softline. Теперь сотрудники подраздел
15.03.2024 Жители Москвы могут получить SMS с инструкцией портала mos.ru

Жителям столицы стало удобнее получать помощь, если при использовании онлайн-сервиса портала mos.ru возникли вопросы. Теперь, обращаясь на горячую линию службы технической поддержки портала, горожане могут не только проконсультироваться, но и запросить SMS со ссылкой на пошаговую инструкцию по наиболее распространенным вопросам. Среди них: как войти в
12.03.2024 Компания ITglobal.com обеспечит техническую поддержку шести систем хранения данных NetApp для компании «2ГИС»

нженеры ITglobal.com помогли «2ГИС» восстановить неработающие системы NetApp, а затем взяли на себя техподдержку систем хранения. Об этом CNews сообщили представители ITglobal.com. В 2023 г. IT
05.03.2024 «Почта Mail.ru» начала применять машинное обучение в работе технической поддержки

«Почта Mail.ru» начала применять машинное обучение (ML) в работе технической поддержки. Разработанная ML-модель помогла полностью автоматизировать первую линию технической поддержки и позволила автоматически распределять входящие обращения пользовател
25.12.2023 Postgres Professional запускает новый портал технической поддержки клиентов

ической поддержки. Для большего спектра услуг заказчики могут приобрести сертификаты на расширенную техническую поддержку (РТП). РТП включает дополнительные услуги, например, проведение техниче
21.12.2023 Услуги Центра мониторинга кибербезопасности (SOC) и технической поддержки систем защиты информации «К2 Кибербезопасность» соответствуют требованиям стандарта по управлению информационной безопасностью

чувствительных для заказчиков направлений: услуг Центра мониторинга кибербезопасности (SOC) и услуг технической поддержки систем защиты информации внешних клиентов. Аудит соответствия требовани
20.11.2023 «РТК-Сервис» принял на техническую поддержку все оборудование Huawei на сети «Ростелекома»

ендоров силами отечественных компаний будут только расти. ИТ-интеграторы, активно осваивающие рынок технической поддержки после 2022 г., как правило, не обладают достаточной региональной базой

16.11.2023 Как осуществлять техподдержку после ухода западных вендоров? Опыт «Мобиус Технологии»

Почему вы решили сменить бизнес-модель? Сергей Широков: Мы создали компанию в 2013 году небольшой командой единомышленников. На старте мы придерживались «брокерской» бизнес-модели — перепродажи услуг технической поддержки известного западного вендора. Мы быстро расширялись и вскоре стали предоставлять услуги техподдержки уже по нескольким вендорам. Позднее добавился сервис по обслуживанию у
07.09.2023 Itglobal.com взяла на себя техническую поддержку платформы виртуализации VMware ГК «Интерлизинг»

с облачным провайдером уже пять лет. В первом квартале 2023 г. «Интерлизинг» доверила Itglobal.com техническую поддержку оборудования Dell и строительство DR-площадки в облаке на базе московск
29.08.2023 «Ростелеком» в Свердловской области окажет техническую поддержку наблюдателям на время проведения выборов

«Ростелеком» в Свердловской области окажет техническую поддержку наблюдателям на время проведения выборов, которые пройдут в регионе 9 и 10 сентября 2023 г. Соответствующее соглашение подписали директор департамента по работе с корпорат
17.08.2023 «Защитаинфотранс» автоматизировал техническую поддержку с помощью Naumen Service Desk

изменение данных и другое. Количество обработанных обращений ежемесячно составляет несколько тысяч. Техническую поддержку в решении получают как работники предприятия, так и сотрудники организа
27.06.2023 Пользователь неделями не может зайти в свою почту Microsoft Outlook: Я звоню в техподдержку по 3-5 часов подряд, но они бросают трубку

k 10 мая 2023 г. – он не смог войти в аккаунт и столкнулся с зацикленным алгоритмом проверки подлинности его личности. Он не смог самостоятельно преодолеть это препятствие и был вынужден обратиться в техподдержку Microsoft, однако специалистам корпорации не удалось решить возникшую проблему. По словам адвоката, в результате он уже почти два месяца не может пользоваться своей корпоративной п
21.03.2023 Softline усовершенствовала сервис технической поддержки по решениям Citrix и Oracle

оставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, усилила техническую поддержку и теперь оказывает помощь в вопросах, связанных с обеспечением жизненно

