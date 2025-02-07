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Исхизова Александра



07.02.2025 Книги онлайн: «Ростелеком» продолжает модернизацию библиотечной системы в Пермском муниципальном округе 1
06.12.2024 «Ростелеком» внедряет современные технологии в образовательный процесс Уральского государственного экономического университета 1
05.12.2024 «Ростелеком» подключил к интернету магазины «Магнит» в Пермском крае 1
21.11.2024 «Ростелеком» заключил соглашение с фондом поддержки предпринимательства Югры 1
19.11.2024 «Ростелеком» начал устанавливать цифровые офисные кабины в Екатеринбурге 1
08.11.2024 «Ростелеком» в столице Прикамья сформировал ИТ-инфраструктуру для спортивного клуба «Пермский» 1
31.10.2024 «Ростелеком» внедряет в медицинских учреждениях Югры интеллектуальную систему оповещения 1
12.09.2024 Сделано в России: «Ростелеком» и «Искра Технологии» представили серию роутеров с защитой от хакерских атак 1
26.08.2024 «Ростелеком» подвел итоги работы контакт-центра викторины «Достижения Югры» 1
05.08.2024 «Ростелеком» в Перми обеспечил свободным интернетом почти 400 участников Ural Digital Weekend 2024 1
25.07.2024 На семи популярных челябинских пляжах «Ростелеком» установил круглосуточное видеонаблюдение 1
08.07.2024 «Ростелеком» и «Апри» договорись о реализации совместных проектов 1
08.07.2024 «Ростелеком» и Челябинский компрессорный завод договорились о партнерстве в сфере цифровизации безопасности 1
05.07.2024 «Ростелеком» дал цифровую жизнь детским центрам Тюменской области 1
02.07.2024 «Ростелеком» оснастил видеокамерами путепроводы в Челябинске 1
28.06.2024 Музыка в Сети: «Ростелеком» организовал интернет и видеонаблюдение для трансляции с площадок «Ночи музыки» в Екатеринбурге 1
13.06.2024 «Ростелеком» обеспечил интернетом четыре фельдшерско-акушерских пункта Прикамья 1
13.06.2024 «Ростелеком» организует сеть для защиты персональных данных крупного медицинского центра на Урале 1
30.05.2024 «Ростелеком» внедрил цифровые сервисы в крупном холдинге Пермского края 1
27.05.2024 «Ростелеком» обеспечит Wi-Fi для Парижского полумарафона в Челябинской области 1
24.05.2024 За экзаменами зауральских школьников наблюдают более 600 камер «Ростелекома» 1
23.05.2024 «Ростелеком» организовал видеонаблюдение за ЕГЭ в Прикамье 1
21.05.2024 «Ростелеком» в Свердловской области организует видеонаблюдение за ЕГЭ-2024 1
21.05.2024 За итоговой аттестацией югорских школьников будут наблюдать с помощью 6000 камер «Ростелекома» 1
20.05.2024 Сдачу ЕГЭ в Челябинской области будут фиксировать более двух тысяч видеокамер «Ростелекома» 1
20.05.2024 Сдачу ОГЭ и ЕГЭ на Ямале будут транслировать более двух тысяч видеокамер «Ростелекома» 1
16.05.2024 «Ростелеком» установил систему видеонаблюдения в самом крупном лицее Ямала 1
06.05.2024 «Ростелеком» построил 26 километров оптики для одного из крупнейших мировых производителей магниевой продукции Прикамья 1
06.05.2024 «Ростелеком» и Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области подписали соглашение о сотрудничестве 1
26.04.2024 «Ростелеком» в Челябинске презентовал уникальный демостенд с дополненной реальностью 1
24.04.2024 «Ростелеком» помогает крупным предприятиям контролировать технику на строительных площадках в Прикамье 1
19.04.2024 «Ростелеком» в Зауралье организовал систему видеонаблюдения за паводком 1
16.04.2024 В отдаленных поселениях Свердловской области «Ростелеком» обеспечил интернетом шесть сельских ФАПов 1
27.03.2024 «Ростелеком» и администрация Первоуральска обеспечили системой видеонаблюдения обновленный «Театральный парк» 1
22.03.2024 В пермских школах «Ростелеком» собрал воедино действующие системы безопасности на базе отечественного ПО. 1
13.03.2024 На выборах президента в ЯНАО будут работать около 300 камер «Ростелекома» 1
13.03.2024 За выборами президента в Югре будут наблюдать с помощью 1000 камер «Ростелекома» 1
05.03.2024 «Ростелеком» оцифровывает малые поселения Югры 1
06.02.2024 «Ростелеком» обеспечил телеком-инфраструктурой образовательные учреждения в удаленных районах Южного Урала 1
06.02.2024 «Ростелеком» внедряет коммуникационные решения в здравоохранении на Приполярном Урале 1

Публикаций - 82, упоминаний - 82

Исхизова Александра и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9724 81
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 241 13
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2904 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 929 1
Dropbox 498 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 196 1
Inline Group - Инлайн Груп 99 1
Google LLC 11807 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Цифровые системы управления 5 1
Метафракс Групп - Метафракс-информ 1 1
Ростех - Автоматика Концерн 1641 1
ОТВ - Открытые технологии виртуализации 14 1
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 112 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 110 7
ЧКЗ - Челябинский компрессорный завод 5 4
Роснефть НК - нефтяная компания 514 2
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Далур 7 2
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 31 2
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 39 1
ЮграМегаСпорт 4 1
Мосгортранс - Южные ворота - Международный автовокзал в Москве 7 1
Уралэнергосбыт - Уральская энергосбытовая компания 3 1
Метафракс Групп - Метафракс Кемикалс - Метанол Губахинский химический завод ПО - Метафракс Трейдинг 13 1
ВХЛ - Всероссийская хоккейная лига 2 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 44 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 29 1
Роснефть - РН-Бурение 9 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 666 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Хиагда - ГХК - Горно-химический комбинат 20 1
Росатом - СМЗ - Соликамский магниевый завод 10 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 350 1
Сибирское здоровье - медицинский центр 2 1
АПРИ 3 1
Ирбитский химико-фармацевтический завод 1 1
Зелинский групп - Сорбент - Тамбовмаш 2 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 271 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5939 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4530 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4980 2
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 74 2
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Судебная власть - Judicial power 2318 2
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 119 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 20 1
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургская городская Дума - органы государственной власти 50 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 174 1
Правительство Челябинской области 63 1
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 21 1
Правительство Курганской области - Губернатор Курганской области - Курганская областная дума - органы государственной власти 30 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1379 1
Администрация Челябинска - Челябинская городская Дума - органы государственной власти 18 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
Минпромторг РФ - ФЦПР ИИ ФГАУ - Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта 7 1
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МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1218 1
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