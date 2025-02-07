Исхизова Александра
Исхизова Александра и организации, системы, технологии, персоны:
|Лукошков Дмитрий 43 8
|Пичугин Иван 31 6
|Щелгачев Дмитрий 28 6
|Макагонов Евгений 25 6
|Ялалетдинов Денис 3 3
|Волков Владимир 56 2
|Новиков Сергей 45 2
|Куйвашев Евгений 21 2
|Козловский Петр 9 2
|Пономарьков Михаил 7 2
|Кучин Роман 5 2
|Кассина Раиса 3 2
|Бойченко Сергей 2 2
|Барвинский Владимир 27 2
|Корнеев Денис 2 2
|Кабец Игорь 2 2
|Гиберт Андрей 2 2
|Левин Леонид 130 1
|Гулянский Игорь 13 1
|Щербаков Александр 8 1
|Марченко Андрей 4 1
|Бобров Михаил 7 1
|Сергеев Михаил 108 1
|Петров Игорь 12 1
|Гусев Сергей 42 1
|Яковлев Павел 4 1
|Сергеев Александр 30 1
|Ионин Дмитрий 9 1
|Никитина Ольга 3 1
|Суслов Егор 1 1
|Сухорущенко Артем 1 1
|Слепченко Алексей 1 1
|Бухмастова Елена 1 1
|Мякишева Виктория 1 1
|Манцурова Татьяна 1 1
|Лаптев Александр 2 1
|Левин Александр 1 1
|Нештенко Александр 1 1
|Нохрин Александр 1 1
|Халин Игорь 2 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 688 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 115 1
|ЮГУ - Югорский государственный университет 22 2
|МЧС РФ - Государственная противопожарная служба МЧС России - ВНИИПО ФГБУ - НИИ противопожарной обороны - АГПС ВО ФГБОУ - Академия Государственной противопожарной службы 32 1
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