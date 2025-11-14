Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185836
ИКТ 14414
Организации 11174
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3527
Системы 26372
Персоны 80137
География 2982
Статьи 1568
Пресса 1257
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2737
Мероприятия 876

ОТВ Открытые технологии виртуализации


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


14.11.2025 Промт или промпт: «Яндекс» разобрался, как писать правильно 1
28.06.2024 Музыка в Сети: «Ростелеком» организовал интернет и видеонаблюдение для трансляции с площадок «Ночи музыки» в Екатеринбурге 1
09.10.2020 В России строится транзакционная СХД на «Байкале» — для тех, кто попал под санкции 1
07.10.2020 Подтверждена совместимость «ОТВ Аврора» и «Ред ОС» 5
18.09.2020 Разработана отечественная программно-определяемая транзакционная СХД «Аврора» 3
05.06.2020 «Ред софт» и «Открытые технологии виртуализации» подтвердили совместимость продуктов 5
05.02.2020 «Открытые технологии виртуализации» представили поддержку NFS и RPC 2
23.10.2019 Представлен отчет IDC по российскому рынку гиперконвергентной инфраструктуры 1
22.08.2019 Кто есть кто на рынке гиперконвергенции 2
17.04.2019 Каким должен быть ЦОД для цифровой экономики 1
14.03.2019 В Реестр российского ПО впервые попал гиперконвергентный конкурент Dell EMC, HPE и Zerostack 2
21.06.2018 Россияне за 30 миллионов создали импортозамещающее ПО для виртуализации 2
15.01.2015 «Акадо»: В новогодние каникулы москвичи предпочли кино интернету 1
19.11.2010 Утвержден ГОСТ Р 53898-2010 «Системы электронного документооборота. Взаимодействие систем управления документами. Требования к электронному сообщению» 1
22.02.2002 Неделя в Сети: Что такое интернет и как с ним бороться? 1

Публикаций - 15, упоминаний - 29

ОТВ и организации, системы, технологии, персоны:

Открытые технологии 715 8
Nutanix 108 4
Dell EMC 5088 3
Cisco Systems 5217 3
Росплатформа - Р-Платформа 91 3
Омега 85 2
ZeroStack 2 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 668 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1698 2
Ред Софт - Red Soft 974 2
Dell Technologies - Dell Computer 2161 2
Intel Corporation 12518 2
AMD - Advanced Micro Devices 4452 2
InterTrust - ИнтерТраст 334 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 338 1
Alfa Laval - Альфа Лаваль 4 1
Edelweiss - Эдельвейс 62 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 318 1
Гранит-Центр НПП 47 1
Caravan - Караван 89 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 909 1
Демос - Демос Датаком 60 1
Siemens Business Services - SBS - Siemens Business Services Osteuropa 49 1
МегаФон - NetByNet - ORC 13 1
Donuts Inc - Afilias 33 1
Т-Платформы - T-Platforms 400 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 665 1
NetApp - Network Appliance 646 1
Amazon Inc - Amazon.com 3116 1
Commvault 179 1
Softline - Софтлайн 3231 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 329 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 184 1
Panduit 43 1
Itelon - Ителон 5 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 1
Lenovo Group 2355 1
Microsoft Corporation 25202 1
IBM - International Business Machines Corp 9547 1
Oracle Corporation 6854 1
Старик Хоттабыч - СХ Ритейл 28 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2759 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12754 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4826 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 518 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2699 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 364 2
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 279 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 211 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3344 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6247 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5210 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3509 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1130 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3375 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3444 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 745 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1350 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 363 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 336 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 638 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 96 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 303 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1038 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6641 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72434 8
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1054 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31773 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10064 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56677 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22808 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9294 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33699 4
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1211 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11900 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8104 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17016 3
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 259 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14735 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11468 2
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 327 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 380 2
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 582 2
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 528 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17007 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9945 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27040 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9585 2
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1573 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2353 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8033 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 813 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2716 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6621 1
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 588 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1234 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1294 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12955 1
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 273 1
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 895 1
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 429 1
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 879 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1766 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17759 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1279 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2013 2
ОТВ Аврора Маркет 20 2
Intel x86 - архитектура процессора 1977 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 984 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 938 2
Росплатформа - Р-Хранилище 21 1
Huawei FusionSphere 19 1
British Airways ЦОД 1 1
Oracle Java Runtime Environment - Oracle JRE 65 1
HPE OneSphere 1 1
Intel Core Broadwell 36 1
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 99 1
Linux - Debian GNU 526 1
Apache ZooKeeper 14 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - Микропроцессор BE-M 232 1
Visa VisaNet 10 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 222 1
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 82 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 183 1
Linux OS 10823 1
Cisco HCI HyperFlex Systems - Cisco Hyperconverged Infrastructure HyperFlex Systems - Cisco HXAP- Cisco HyperFlex Application Platform - Cisco HyperFlex HX Data Platform -  Cisco HyperFlex Edge 26 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 326 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 539 1
Huawei FusionServer - Huawei FusionCube - Huawei xFusion - серия серверов 23 1
HPE Synergy 59 1
HPE SimpliVity 32 1
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 109 1
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 159 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 296 1
Intel Xeon E 196 1
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 133 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1394 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 621 1
Гаврилова Татьяна 4 4
Рустамов Рустам 511 2
Грищенков Александр 17 1
Габова Ольга 3 1
Белик Сергей 17 1
Басин Илья 1 1
Михайленко Александр 7 1
Тукалевский Денис 3 1
Гюлназарян Давид 1 1
Манасуев Александр 1 1
Сафронов Юрий 68 1
Коротков Андрей 85 1
Сафронов Евгений 8 1
Смирнова Елена 15 1
Стрельцов Анатолий 11 1
Яшин Олег 9 1
Крупянский Федор 6 1
Коптев-Дворников Владимир 6 1
Маргелов Михаил 4 1
Spielberg Steven - Спилберг Стивен 44 1
Горегляд Валерий 2 1
Никитина Юлия 4 1
Журавлев Вадим 2 1
Жеглов Глеб 5 1
Исхизова Александра 90 1
Папета Артем 1 1
Кошелева Кристина 1 1
Горенбург Евгений 1 1
Рубанов Владимир 75 1
Набоков Федор 1 1
Лебедев Михаил 69 1
Путин Владимир 3330 1
Россия - РФ - Российская федерация 155694 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45493 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53335 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Ялта 46 1
Мозамбик - Республика 49 1
Чехословакия 17 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4082 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1385 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Азия - Азиатский регион 5729 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18085 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14457 1
Испания - Королевство 3758 1
Америка - Американский регион 2187 1
Украина 7774 1
Индия - Bharat 5665 1
Европа 24598 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13545 1
Польша - Республика 1999 1
Чехия - Чешская Республика 1329 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3039 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3155 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4246 1
Россия - УФО - Свердловская область 1709 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54696 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50997 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10127 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31608 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2899 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1288 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5970 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1668 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11379 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14963 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4656 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10476 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1619 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Английский язык 6857 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7529 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3676 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8305 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17299 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3678 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6323 1
Паспорт - Паспортные данные 2711 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8494 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 914 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2006 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 318 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1961 1
Информатика - computer science - informatique 1137 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1866 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2151 1
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 486 1
Стихийные бедствия - Наводнение - Flood 225 1
Философия - Philosophy 496 1
Геология - Ледник - Glacier 216 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 434 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3684 1
Интернет-кафе 310 1
Национальный проект 366 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1320 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2739 1
Известия ИД 698 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 71 1
Первый канал - Дом кино - телеканал 15 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 423 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 148 1
IDC - International Data Corporation 4942 2
Gartner - Гартнер 3601 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 370 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8345 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 32 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Микроэлектроника - международный форум 17 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2129 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1399676, в очереди разбора - 732414.
Создано именных указателей - 185836.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

6 Bluetooth-меток и GPS-трекеров, которые можно купить в России: хиты продаж

Обзор Baseus Bass BP1 Pro: TWS-наушники с адаптивным шумоподавлением и поддержкой LDAC

Обзор HUAWEI nova 14: модное решение в среднеценовом сегменте

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/