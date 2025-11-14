Получите все материалы CNews по ключевому слову
ОТВ Открытые технологии виртуализации
|Старик Хоттабыч - СХ Ритейл 28 1
|Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 1
|Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2759 1
|Гаврилова Татьяна 4 4
|Рустамов Рустам 511 2
|Грищенков Александр 17 1
|Габова Ольга 3 1
|Белик Сергей 17 1
|Басин Илья 1 1
|Михайленко Александр 7 1
|Тукалевский Денис 3 1
|Гюлназарян Давид 1 1
|Манасуев Александр 1 1
|Сафронов Юрий 68 1
|Коротков Андрей 85 1
|Сафронов Евгений 8 1
|Смирнова Елена 15 1
|Стрельцов Анатолий 11 1
|Яшин Олег 9 1
|Крупянский Федор 6 1
|Коптев-Дворников Владимир 6 1
|Маргелов Михаил 4 1
|Spielberg Steven - Спилберг Стивен 44 1
|Горегляд Валерий 2 1
|Никитина Юлия 4 1
|Журавлев Вадим 2 1
|Жеглов Глеб 5 1
|Исхизова Александра 90 1
|Папета Артем 1 1
|Кошелева Кристина 1 1
|Горенбург Евгений 1 1
|Рубанов Владимир 75 1
|Набоков Федор 1 1
|Лебедев Михаил 69 1
|Путин Владимир 3330 1
|РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 32 1
|ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1399676, в очереди разбора - 732414.
Создано именных указателей - 185836.
