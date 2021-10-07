Россия - УФО - Свердловская область

МТС начала подключать абонентов в ростовских салонах Mi Store 1

Российские медучреждения переходят на отечественное коммуникационное ПО 1

Российские медучреждения переходят на отечественное коммуникационное ПО 1

Петербуржцы смогут подключиться к МТС в салонах Mi Store 1

В России не удалось найти министра для областного Минцифры 7

Арестована недвижимость главы одного из последних независимых операторов России 4

Государство вложит 418 миллиардов в российские электромобили 1

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Екатеринбург вошел в десятку городов мира с самым доступным домашним интернетом 1

ФСБ начала дело против одного из последних независимых сотовых операторов России 2