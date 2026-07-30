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Россия УФО Свердловская область
СОБЫТИЯ
|30.07.2026
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«Ростелеком» и Общественная палата Свердловской области заключили соглашение о сотрудничестве на выборах
«Ростелеком» и Общественная палата Свердловской области заключили соглашение о сотрудничестве в преддверии выборов парламентарие
|27.07.2026
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Свыше 1000 школ Уральского ФО выбрали ОС Astra Linux для цифровизации образования
Министерство образования Свердловской области и АНО по развитию информационных технологий и цифровых компетенций «Астр
|10.07.2026
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«МегаФон»: свердловчане попали в десятку самых активных зрителей онлайн-кинотеатров
станции для дачников в Верхней Пышме и Рудничном», — отметил технический руководитель «МегаФона» в Свердловской области Артем Цыпленков.
|08.07.2026
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Министерство образования Свердловской области и благотворительный фонд «СКБ Контур» подписали соглашение о стратегическом партнерстве
Министерство образования Свердловской области и благотворительный фонд «СКБ Контур» подписали соглашение о стратегичес
|08.07.2026
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В Свердловской области расширяют мощности производства модульных ЦОД
Производитель модульных центров обработки данных ДАТАРК и Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области подписали соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на совместную рабо
|08.07.2026
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«Атомстройкомплекс» и «Ростелеком» подписали соглашение о цифровизации социальных объектов в Свердловской области
чередь речь идет об обеспечении социальных объектов, строительством которых занимается корпорация в Свердловской области, полным перечнем телекоммуникационных услуг «Ростелекома» на этапе проек
|07.07.2026
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«СКБ Контур» и Минздрав Свердловской области договорились о развитии цифровой трансформации региона
Компания «СКБ Контур» и Министерство здравоохранения Свердловской области договорились о сотрудничестве в сфере цифровой информации региона. Об эт
|08.06.2026
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«МегаФон»: Свердловская область – в топ-5 по интересу к техническим новинкам
ке и других городах и небольших населенных пунктах», — сказал технический руководитель «МегаФона» в Свердловской области Артем Цыпленков. 5G-режим увеличивает скорость интернета для каждого пол
|05.05.2026
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«Ростелеком» в Свердловской области запускает специальное приложение для управления доставкой еды
«Ростелеком» представил на рынке Свердловской области приложение для управления доставкой еды из ресторанов и кафе. Решение позволяет этому сегменту бизнеса получить независимость от популярных онлайн-агрегаторов. Об этом CNew
|10.04.2026
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Свердловские школьники вывели регион в топ по онлайн-активности перед ЕГЭ
лет чаще всего пользуются нейросетями юноши — на них приходится 59%. «С приходом весны юные жители Свердловской области стали особенно интенсивно готовиться к выпускным экзаменам, используя дл
|18.03.2026
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Свердловчане от 25 до 34 лет стали чаще обращаться к ИИ-планировщикам путешествий
В Свердловской области растет интерес к ИИ-инструментам, которые помогают детально спланировать
|12.03.2026
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ГОК на связи: «Ростелеком» завершил второй этап модернизации телеком-инфраструктуры для объекта ЕВРАЗа в Свердловской области
и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Проект для ЕВРАЗа — уникальный не только для Свердловской области, но и для всего Урала. Он продолжает нашу стратегию внедрения цифровых т
|18.02.2026
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Для жителей Асбеста в Свердловской области прокачали скорости 4G
В городе Асбесте Свердловской области запустили дополнительные объекты связи. Оборудование «МегаФона» повысило
|16.12.2025
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В Заречном Свердловской области в 2025 году удвоили мощности видеомониторинга и внедрили распознавание автономеров
Обеспечение общественной безопасности стало одним из ключевых направлений проектов цифровизации городской среды, реализованных в 2025 г. в Заречном Свердловской области совместно с «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР, дивизион госкорпорации «Росатом») при поддержке концерна «Росэнергоатом». В частности, городская система видеонаблюдени
|15.12.2025
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В новогодние каникулы свердловчане выбирают сон
Жители Свердловской области стали чаще выбирать оздоровительный отдых, чтобы улучшить физическое и ментальное самочувствие. Согласно данным совместного исследования «МегаФона» и сервиса онлайн-брониро
|28.11.2025
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Единственный в России: в Свердловской области проходит тестирование первый междугородний беспилотный трамвай
ортными. Главная задача систем, не заменить водителя, а помочь ему в экстренных ситуациях». Напомним, что с инициативой развития цифровых инноваций на рельсовом транспорте в Екатеринбурге и включении Свердловской области в тестовый правовой режим внедрения беспилотных трамваев выступила компания «Группа Мовиста». Эта инициатива была поддержана руководством уральской столицы. 7 июля 2025 г.
|10.11.2025
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«Свердловский завод трансформаторов тока» обновил конфигурацию системы «1С:ERP» при поддержке команды «Лиги Цифровой Экономики»
«Лига Цифровой Экономики» успешно завершила обновление продукта «1С:ERP» для ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока» (СЗТТ). Проект реализован в сжатые сроки – в результате оперативный контур учета предприятия был переведен на актуальный релиз системы с минимумом касто
|31.10.2025
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«Ростелеком» и правительство Свердловской области создадут цифровой хаб на Урале
ли «Ростелекома». Документ подписали и. о. заместителя губернатора – министра инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Ионин и директор Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком»
|11.09.2025
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«Ростелеком» обеспечил видеотрансляцию с избирательных участков Свердловской области
В преддверии выборов губернатора Свердловской области «Ростелеком» организовал видеотрансляцию для онлайн-мониторинга голосования. Специальная видеостена установлена в Центре общественного контроля, расположенном во Дворце мол
|05.09.2025
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Как российский софт и технологии ИИ помогают устранить «белые пятна» в защите Свердловского региона
сударственным структурам важно выстроить эффективную защиту. Этой цели придерживается правительство Свердловской области. Во многом благодаря такому подходу регион вошел в десятку субъектов РФ,
|04.09.2025
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Ozon откроет таможенно-логистический центр в Свердловской области
власти компании Ozon Владимир Гончаревич и генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Юрий Патанин подписали соглашение о сотрудничестве. Документ направлен н
|04.09.2025
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500 IP-камер «Ростелекома» обеспечат прозрачность выборов губернатора Свердловской области
Специалисты «Ростелекома» завершили монтаж и настройку системы видеонаблюдения для предстоящих досрочных выборов губернатора Свердловской области. На 250 избирательных участках (УИК) в крупных городах и населенных пунктах региона установлено 500 IP-камер. С 12 по 14 сентября 2025 г. они будут транслировать ход голосо
|18.08.2025
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Свердловчане не расстаются с питомцами: регион в тройке лидеров по pet-бронированиям
евского, Среднеуральска и многих других населённых пунктов региона», — сказал директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов. Кроме того, для стабильного онлайн-сигнала в поездках и
|15.07.2025
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В Свердловской области на ЕГЭ-2025 «Солар» заблокировал почти 70 миллионов киберугроз
С 23 мая по 23 июня 2025 г. в Свердловской области группа компаний «Солар» (дочернее предприятие «Ростелекома») предотвратила почти 70 млн киберугроз во время проведения ЕГЭ. Это рекордный показатель в Уральском федеральном
|08.07.2025
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Новейшие российские камеры с ИИ впервые внедрили в Свердловской области
на основе искусственного интеллекта «на борту» установили на дорогах Екатеринбурга и Нижнего Тагила Свердловской области. Их будут использовать для регулирования умных светофоров, что позволит
|02.07.2025
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«Ростелеком» в Свердловской области зафиксировал рост спроса на подключение домашнего интернета
ктивности абонентов, «Ростелеком» отметил рост интереса к подключению домашнего интернета у жителей Свердловской области. За июнь 2025 г. в Екатеринбурге спрос на подключение к услугам связи ув
|27.05.2025
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«МегаФон»: в 2025 г. свердловские школьники стали чаще нуждаться в репетиторах перед экзаменами
года мы построили и модернизировали уже около 250 телеком-объектов», — сказал директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.
|14.05.2025
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«Ростелеком» подключил к интернету все ЗАГСы Свердловской области
ддверии летнего сезона свадебных торжеств «Ростелеком» завершил проект по оснащению 60 отделов ЗАГС Свердловской области современными цифровыми решениями на основе волоконно-оптических технолог
|03.04.2025
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Fplus и ГК «Хост» создали централизованное хранилище данных для Минфина Свердловской области
Производитель электроники Fplus в партнерстве с федеральным системным интегратором ГК «Хост» помогли министерству финансов Свердловской области обновить парк серверов на базе российского оборудования и организовать централизованное хранение данных серверной фермы. Об этом CNews сообщили представители Fplus. Министе
|02.04.2025
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Аналитика «МегаФона»: юные свердловчане заинтересовались садоводством
2025 г. стало то, что цифровые платформы для садоводов и огородников стали чаще использовать жители Свердловской области до 17 лет. За год число юных садоводов в регионе увеличилось на 35%, а п
|18.02.2025
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«Свеза» в Свердловской области обучает сотрудников с помощью робота
Лесопромышленная группа «Свеза» приобрела робота для комбината в Свердловской области. С его помощью инженеры предприятия будут учиться программированию, ремо
|05.02.2025
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«МегаФон»: представители бизнеса из Свердловской области нарастили свою активность в Сети
Представители бизнеса в Свердловской области нарастили свою активность в Сети – трафик мобильного интернета у корпора
|17.01.2025
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РЦИС заключил соглашение со Свердловской областью
пности обеспечит рост нашей экономики в долгосрочной перспективе», — сказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. Председатель РЦИС Андрей Кричевский отметил, что помимо п
|10.12.2024
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«МегаФон»: свердловчане от 45 до 54 лет чаще других обращаются к онлайн-психологам
объем переданных данных увеличился в 2,7 раза. Чаще других онлайн-психотерапией интересуются жители Свердловской области от 45 до 54 лет, на них приходится 42% трафика. Немного меньше психологи
|20.11.2024
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«МегаФон»: свердловчане активно ищут работу на биржах фриланса
Жители Свердловской области все чаще задумываются о гибком графике работы и предпочитают трудиться и
|05.11.2024
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«МегаФон»: Свердловская область вошла в топ-10 регионов России по интересу к онлайн-образованию
в более чем 30 селах и деревнях с населением от 200 до 500 человек», — сказал директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.
|01.11.2024
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С министерства взыскали деньги за электронные подписи, неоплаченные из-за чиновничьей чехарды
ур» подала в суд на Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка (Минагроторг) Свердловской области за неплатежи и победила. С Минагроторга Свердловской области взыс
|24.10.2024
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«СКБ Контур» и правительство Свердловской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ЭДО
«СКБ Контур» и правительство Свердловской области заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ЭДО. Документ подписали за
|23.10.2024
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«МегаФон»: свердловчане спасаются от осенней хандры виртуальными путешествиями
еднем Урале мы построили и модернизировали уже более 1000 объектов», — сказал директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.
|29.07.2024
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«МегаФон» улучшил 4G-покрытие в Свердловской области. Список мест
начала года в регионе построено и модернизировано более 860 телеком-объектов, что позволяет нам обеспечивать стабильное качество связи даже в период пиковых нагрузок», – сказал директор «МегаФона» по Свердловской области Алексей Женихов.
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
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|Женихов Алексей 61 50
|Путин Владимир 3454 23
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|Пичугин Иван 36 21
|Куйвашев Евгений 21 19
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