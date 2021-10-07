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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия
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Россия - УФО - Свердловская область


07.10.2021 «Ростелеком» стал единым поставщиком телеком-услуг Универсиады-2023 в Екатеринбурге 3
07.10.2021 Исследование: каждый восьмой россиянин контролирует сон с помощью гаджетов 1
28.09.2021 МТС начала подключать абонентов в ростовских салонах Mi Store 1
24.09.2021 Многодетной матери светит шесть лет тюрьмы за «пиратское» ПО. У «1С» к ней претензий нет 1
23.09.2021 Российские медучреждения переходят на отечественное коммуникационное ПО 1
23.09.2021 Российские медучреждения переходят на отечественное коммуникационное ПО 1
14.09.2021 Петербуржцы смогут подключиться к МТС в салонах Mi Store 1
01.09.2021 В последние годы власти «отрубали» интернет в своих странах сотни раз. Со временем вкус к отключениям растет 1
25.08.2021 «Дом.ру» провел интернет в частный сектор по технологии GPON 1
09.08.2021 Исследование: каждый шестой работник сталкивался с попыткой взлома рабочего пароля 1
23.07.2021 В 2021 году почти в два раза выросло количество пользователей, которые используют соцсети для поиска работы 1
22.07.2021 Объем госзакупок по 44-ФЗ в сфере ИТ снизился на 21 % за первое полугодие 2021 года 1
23.06.2021 Господдержка отечественных электромобилей удвоилась за месяц. Теперь это 804 миллиарда 1
22.06.2021 Россияне бросились скупать электромобили. Продажи выросли в 10 раз 2
08.06.2021 «Яндекс.лавка» запустилась на Урале 1
07.06.2021 В России не удалось найти министра для областного Минцифры 7
19.05.2021 Исследование: темпы цифровизации бизнеса за последние полгода увеличились 9
18.05.2021 Арестована недвижимость главы одного из последних независимых операторов России 4
18.05.2021 Государство вложит 418 миллиардов в российские электромобили 1
14.05.2021 МТС и «Лукойл» объявили о запуске первой в России единой подписки на топливо и цифровые сервисы 1
28.04.2021 «Ростелеком» запустил свою CRM-систему для Уральского филиала 1
27.04.2021 В России появится сеть зарядок для электромобилей. За ней стоит сын «радиоэлектронного вице-премьера» Борисова 1
20.04.2021 TopDelivery увеличил выручку на 50% в 2020 году 1
14.04.2021 Россию охватили массовые протесты против 5G 1
07.04.2021 Сбербанк: в пандемию количество сделок онлайн-ипотеки выросло более чем в два раза 1
23.03.2021 «Дочка» «Росатома» перевела 1,5 тыс. чиновников с Windows на Astra Linux 1
16.03.2021 Москвичи откладывают в «онлайн-конверты» «Сбера» в среднем 13,4 тыс. рублей 1
15.03.2021 Екатеринбург вошел в десятку городов мира с самым доступным домашним интернетом 1
09.03.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 7
09.03.2021 «Ростелеком» объявил результаты деятельности за IV квартал и 12 месяцев 2020 года 1
03.03.2021 ФСБ начала дело против одного из последних независимых сотовых операторов России 2
26.02.2021 «Швабе» оснастил стоматологические клиники дефибрилляторами 1
19.02.2021 Итоги ковидного года: ИТ-закупки в госорганах заметно выросли, в госкомпаниях сократились 1
18.02.2021 «ТЭК-Торг»: в 2020 году объем ИТ-госзакупок по 44-ФЗ составил 245 млрд рублей 1
18.02.2021 Составлен рейтинг цифровой зрелости регионов в сфере здравоохранения 1
12.02.2021 Softline оснастила площадки центра поддержки одаренных детей в Свердловской области ПО и «железом» 6
27.01.2021 Голосовой робот МТС автоматизировал оповещения почтовой службы «Экспресс-курьер» 1
18.01.2021 Почти 160 тыс. человек прошли дистанционное обучение в «Технограде» в 2020 году 1
24.12.2020 Топ-65 региональных ИТ-руководителей по размерам недвижимости 1
18.12.2020 «Ростелеком» поглотил ИТ-холдинг и крупнейшего провайдера Екатеринбурга 1

Публикаций - 822, упоминаний - 1383

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 108
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 100
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 49
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 46
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 40
Мотив - Екатеринбург-2000 105 36
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 34
Ростелеком - Екатеринбургский филиал 24 22
3934 19
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 823 16
Ростелеком Уралсвязьинформ 213 15
Microsoft Corporation 11628 15
Корус Консалтинг ГК 809 12
Yandex - Яндекс 4129 12
Ростех - Ростехнологии 2230 12
Ericsson 899 11
SAP SE 3272 11
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 11
Samsung Electronics 5878 10
VK - Mail.ru Group 2508 10
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка 61 9
Ланит ГК 1185 9
Google LLC 7439 9
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 9
Apple Inc - Эппл Рус 7861 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 9
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 215 8
Facebook 3796 8
HP Inc. 3043 7
Золотая Корона 282 7
Скай Линк - Skylink 548 7
Softline - Софтлайн 1507 7
Nokia Corporation 2546 7
Акадо Телеком - Комкор 633 6
Таттелеком 111 6
Ростелеком Связьинвест 773 6
Nokia Networks 54 6
Huawei 2750 6
РТЛабс 145 6
Oracle Corporation 3466 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 40
УЭК - Универсальная электронная карта 512 39
Почта России ПАО 1586 19
Евросеть 939 12
РЖД - Российские железные дороги 1093 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 9
КамАЗ - Камский автомобильный завод 251 7
ВТБ24 587 6
Цифроград 67 5
Сбербанк Уральский территориальный банк 18 5
Kari - Кари - Сеть магазинов 32 5
Максимус 17 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 5
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 5
УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 22 4
Связной ГК 897 4
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 4
Газпром ПАО 538 4
Русский стандарт Банк 307 4
Орион-Экспресс - Телекарта 133 4
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 118 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 649 4
АвтоВАЗ 121 4
Qiwi 783 3
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 3
ПСБ - Промсвязьбанк 613 3
Visa International 1358 3
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 19 3
Открытие ФК 542 3
ТЭК-торг 38 3
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 3
Единая транспортная карта 12 3
Восточный Банк 108 3
МФТИ Технопарк - ФизТехПарк 9 3
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 3
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 143 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 645 3
СКБ-банк 86 3
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 465 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 77
Правительство РФ 2226 49
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 32
Президент Российской Федерации 1447 31
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 27
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 26
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 25
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 25
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 25
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 22
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 20
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 17
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 16
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 13
Федеральное казначейство России 766 13
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 13
Правительство Свердловской области 14 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 9
Правительство Москвы 660 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 8
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 8
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 7
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 7
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 437 7
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 7
Администрация Главы и Правительства Республики Бурятия 23 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 6
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 6
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 208 6
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 54 6
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 106 6
Счётная палата РФ 464 6
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 355 6
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 274 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 11
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 110 2
Руссофт - Russoft 269 2
ЛДПР 70 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 2
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 181 2
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 5 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 281 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 4 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 31 1
Creative Commons - некоммерческая организация 32 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 164 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 57 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 50 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 77
3G - Стандарт мобильной связи 3835 51
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 45
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 45
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 24
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 23
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 23
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 22
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 21
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 19
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 18
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 15
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 13
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 12
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 12
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 12
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 11
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 10
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 8
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 7
Big Data - Большие данные 1136 7
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 7
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 6
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 5
LTE-смартфон 138 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 5
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MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 47 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 5
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 33
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 13
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 13
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 222 12
Google Android 10752 11
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 11
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 10
Apple iOS 5744 10
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 9
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 9
Apple iPad 3263 9
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 8
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 7
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 7
VK - Mail.ru Одноклассники 864 6
OpenText Documentum 206 6
Золотая Корона - Погашение кредитов 31 6
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 6
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 5
Microsoft Skype 1501 5
Google Gmail 632 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 5
Linux OS 4386 5
Microsoft Office 2004 5
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 106 5
Связной Кукуруза - Программа лояльности и карта - Бонусная программа 21 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
Microsoft Excel 445 4
Microsoft Windows 876 4
Apple - App Store 2199 4
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 4
Google YouTube - Видеохостинг 1833 4
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CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 3
Punto Switcher 9 3
Rakuten Viber 429 3
Корус Консалтинг - СЭД Спутник - Спутник ECM 14 3
Microsoft Windows 10 6810 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 595 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 148 3
Орловский Виктор 229 39
Коваль Валерий 38 18
Макаров Вадим 25 18
Попов Алексей 319 17
Никифоров Николай 1126 13
Медведев Дмитрий 1437 13
Путин Владимир 1840 11
Куйвашев Евгений 10 9
Бретцер-Портнова Ирина 9 8
Колпаков Антон 44 7
Валяева Елизавета 72 6
Бондаренко Михаил 53 6
Елизаров Андрей 8 6
Гущин Юрий 9 6
Ковалев Дмитрий 30 6
Попов Андрей 73 6
Четвернин Алексей 652 6
Аксельрод Александр 40 5
Белимов Александр 14 5
Гусев Сергей 23 5
Лебедев Георгий 39 5
Гурарий Евгений 4 4
Кореш Виктор 73 4
Контрабаев Артур 66 4
Кузьмин Сергей 29 4
Тюрина Мария 39 4
Щеголев Игорь 676 4
Айвазов Армен 449 4
Дюбанов Анатолий 86 4
Рейман Леонид 471 4
Ожгихин Иван 30 3
Анкилов Константин 62 3
Артемасов Алексей 5 3
Кульпин Сергей 6 3
Лысенко Эдуард 209 3
Мантуров Денис 56 3
Чернышенко Дмитрий 234 3
Козлов Сергей 19 3
Щербаков Антон 7 3
Осеевский Михаил 227 3
Россия - Российская федерация - РФ 58975 436
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 290
Россия - УФО - Екатеринбург 2129 221
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 188
Россия - УФО - Челябинская область 674 174
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1190 152
Россия - УФО - Тюменская область 597 149
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 685 148
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 647 144
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 134
Россия - ЮФО - Краснодарский край 941 129
Россия - СФО - Новосибирская область 843 118
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Россия - СФО - Ленинградская область 1200 103
Россия - ЮФО - Ростовская область 884 98
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 95
Россия - ПФО - Нижегородская область 761 95
Россия - УФО - Курганская область 263 93
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 669 92
Россия - СФО - Иркутская область 565 78
Россия - СФО - Кемеровская область 496 77
Россия - ПФО - Самарская область 580 71
Россия - СЗФО - Республика Коми 444 68
Россия - ЦФО - Тульская область 760 67
Россия - СФО - Омская область 395 66
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 426 65
Россия - ЦФО - Калужская область 584 64
Россия - ЦФО - Воронежская область 405 60
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 620 54
Россия - СФО - Красноярский край 691 54
Россия - ЦФО - Тамбовская область 328 54
Россия - Нижний Тагил 114 53
Россия - ПФО - Мордовия Республика 402 53
Россия - ЮФО - Волгоградская область 410 52
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 355 49
Россия - ЦФО - Липецкая область 295 49
Россия - СЗФО - Калининградская область 565 48
Россия - ПФО - Ульяновская область 367 48
Россия - ЮФО - Астраханская область 373 48
Россия - ПФО - Пензенская область 359 47
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 19
Федеральное законодательство 254 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 12
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Информационное общество - Государственная программа 282 10
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Региональное законодательство 45 9
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 8
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ВРТ НИИОММ - Уральский НИИ охраны материнства и младенчества 2 1
ТЭИС - Ташкентский электротехнический институт связи 5 1
УГИ УрФУ - Уральский гуманитарный институт 1 1
УМНОЦ - Уральский межрегиональный научно-образовательный центр 1 1
ФГБОУ ВО УрГЮУ - Уральский государственный юридический университет 1 1
УГГУ - Уральский государственный горный университет 2 1
ФГБОУ ВО УГМУ - Уральский государственный медицинский университет 1 1
Академгородок Новосибирск 29 1
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ЮФУ - Южный федеральный университет 31 1
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 17 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет 16 1
ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр 13 1
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НГУ ЦКСТ - Центр компетенций по смарт-технологиям 1 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
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Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
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