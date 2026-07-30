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Россия УФО Свердловская область

Россия - УФО - Свердловская область

СОБЫТИЯ


30.07.2026 «Ростелеком» и Общественная палата Свердловской области заключили соглашение о сотрудничестве на выборах

«Ростелеком» и Общественная палата Свердловской области заключили соглашение о сотрудничестве в преддверии выборов парламентарие
27.07.2026 Свыше 1000 школ Уральского ФО выбрали ОС Astra Linux для цифровизации образования

Министерство образования Свердловской области и АНО по развитию информационных технологий и цифровых компетенций «Астр
10.07.2026 «МегаФон»: свердловчане попали в десятку самых активных зрителей онлайн-кинотеатров

станции для дачников в Верхней Пышме и Рудничном», — отметил технический руководитель «МегаФона» в Свердловской области Артем Цыпленков.
08.07.2026 Министерство образования Свердловской области и благотворительный фонд «СКБ Контур» подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Министерство образования Свердловской области и благотворительный фонд «СКБ Контур» подписали соглашение о стратегичес
08.07.2026 В Свердловской области расширяют мощности производства модульных ЦОД

Производитель модульных центров обработки данных ДАТАРК и Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области подписали соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на совместную рабо
08.07.2026 «Атомстройкомплекс» и «Ростелеком» подписали соглашение о цифровизации социальных объектов в Свердловской области

чередь речь идет об обеспечении социальных объектов, строительством которых занимается корпорация в Свердловской области, полным перечнем телекоммуникационных услуг «Ростелекома» на этапе проек
07.07.2026 «СКБ Контур» и Минздрав Свердловской области договорились о развитии цифровой трансформации региона

Компания «СКБ Контур» и Министерство здравоохранения Свердловской области договорились о сотрудничестве в сфере цифровой информации региона. Об эт
08.06.2026 «МегаФон»: Свердловская область – в топ-5 по интересу к техническим новинкам

ке и других городах и небольших населенных пунктах», — сказал технический руководитель «МегаФона» в Свердловской области Артем Цыпленков. 5G-режим увеличивает скорость интернета для каждого пол
05.05.2026 «Ростелеком» в Свердловской области запускает специальное приложение для управления доставкой еды

«Ростелеком» представил на рынке Свердловской области приложение для управления доставкой еды из ресторанов и кафе. Решение позволяет этому сегменту бизнеса получить независимость от популярных онлайн-агрегаторов. Об этом CNew
10.04.2026 Свердловские школьники вывели регион в топ по онлайн-активности перед ЕГЭ

лет чаще всего пользуются нейросетями юноши — на них приходится 59%. «С приходом весны юные жители Свердловской области стали особенно интенсивно готовиться к выпускным экзаменам, используя дл
18.03.2026 Свердловчане от 25 до 34 лет стали чаще обращаться к ИИ-планировщикам путешествий

В Свердловской области растет интерес к ИИ-инструментам, которые помогают детально спланировать
12.03.2026 ГОК на связи: «Ростелеком» завершил второй этап модернизации телеком-инфраструктуры для объекта ЕВРАЗа в Свердловской области

и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Проект для ЕВРАЗа — уникальный не только для Свердловской области, но и для всего Урала. Он продолжает нашу стратегию внедрения цифровых т
18.02.2026 Для жителей Асбеста в Свердловской области прокачали скорости 4G

В городе Асбесте Свердловской области запустили дополнительные объекты связи. Оборудование «МегаФона» повысило
16.12.2025 В Заречном Свердловской области в 2025 году удвоили мощности видеомониторинга и внедрили распознавание автономеров

Обеспечение общественной безопасности стало одним из ключевых направлений проектов цифровизации городской среды, реализованных в 2025 г. в Заречном Свердловской области совместно с «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР, дивизион госкорпорации «Росатом») при поддержке концерна «Росэнергоатом». В частности, городская система видеонаблюдени
15.12.2025 В новогодние каникулы свердловчане выбирают сон

Жители Свердловской области стали чаще выбирать оздоровительный отдых, чтобы улучшить физическое и ментальное самочувствие. Согласно данным совместного исследования «МегаФона» и сервиса онлайн-брониро
28.11.2025 Единственный в России: в Свердловской области проходит тестирование первый междугородний беспилотный трамвай

ортными. Главная задача систем, не заменить водителя, а помочь ему в экстренных ситуациях». Напомним, что с инициативой развития цифровых инноваций на рельсовом транспорте в Екатеринбурге и включении Свердловской области в тестовый правовой режим внедрения беспилотных трамваев выступила компания «Группа Мовиста». Эта инициатива была поддержана руководством уральской столицы. 7 июля 2025 г.

10.11.2025 «Свердловский завод трансформаторов тока» обновил конфигурацию системы «1С:ERP» при поддержке команды «Лиги Цифровой Экономики»

«Лига Цифровой Экономики» успешно завершила обновление продукта «1С:ERP» для ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока» (СЗТТ). Проект реализован в сжатые сроки – в результате оперативный контур учета предприятия был переведен на актуальный релиз системы с минимумом касто
31.10.2025 «Ростелеком» и правительство Свердловской области создадут цифровой хаб на Урале

ли «Ростелекома». Документ подписали и. о. заместителя губернатора – министра инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Ионин и директор Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком»
11.09.2025 «Ростелеком» обеспечил видеотрансляцию с избирательных участков Свердловской области

В преддверии выборов губернатора Свердловской области «Ростелеком» организовал видеотрансляцию для онлайн-мониторинга голосования. Специальная видеостена установлена в Центре общественного контроля, расположенном во Дворце мол
05.09.2025 Как российский софт и технологии ИИ помогают устранить «белые пятна» в защите Свердловского региона

сударственным структурам важно выстроить эффективную защиту. Этой цели придерживается правительство Свердловской области. Во многом благодаря такому подходу регион вошел в десятку субъектов РФ,
04.09.2025 Ozon откроет таможенно-логистический центр в Свердловской области

власти компании Ozon Владимир Гончаревич и генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Юрий Патанин подписали соглашение о сотрудничестве. Документ направлен н
04.09.2025 500 IP-камер «Ростелекома» обеспечат прозрачность выборов губернатора Свердловской области

Специалисты «Ростелекома» завершили монтаж и настройку системы видеонаблюдения для предстоящих досрочных выборов губернатора Свердловской области. На 250 избирательных участках (УИК) в крупных городах и населенных пунктах региона установлено 500 IP-камер. С 12 по 14 сентября 2025 г. они будут транслировать ход голосо
18.08.2025 Свердловчане не расстаются с питомцами: регион в тройке лидеров по pet-бронированиям

евского, Среднеуральска и многих других населённых пунктов региона», — сказал директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов. Кроме того, для стабильного онлайн-сигнала в поездках и
15.07.2025 В Свердловской области на ЕГЭ-2025 «Солар» заблокировал почти 70 миллионов киберугроз

С 23 мая по 23 июня 2025 г. в Свердловской области группа компаний «Солар» (дочернее предприятие «Ростелекома») предотвратила почти 70 млн киберугроз во время проведения ЕГЭ. Это рекордный показатель в Уральском федеральном
08.07.2025 Новейшие российские камеры с ИИ впервые внедрили в Свердловской области

на основе искусственного интеллекта «на борту» установили на дорогах Екатеринбурга и Нижнего Тагила Свердловской области. Их будут использовать для регулирования умных светофоров, что позволит

02.07.2025 «Ростелеком» в Свердловской области зафиксировал рост спроса на подключение домашнего интернета

ктивности абонентов, «Ростелеком» отметил рост интереса к подключению домашнего интернета у жителей Свердловской области. За июнь 2025 г. в Екатеринбурге спрос на подключение к услугам связи ув
27.05.2025 «МегаФон»: в 2025 г. свердловские школьники стали чаще нуждаться в репетиторах перед экзаменами

года мы построили и модернизировали уже около 250 телеком-объектов», — сказал директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.
14.05.2025 «Ростелеком» подключил к интернету все ЗАГСы Свердловской области

ддверии летнего сезона свадебных торжеств «Ростелеком» завершил проект по оснащению 60 отделов ЗАГС Свердловской области современными цифровыми решениями на основе волоконно-оптических технолог
03.04.2025 Fplus и ГК «Хост» создали централизованное хранилище данных для Минфина Свердловской области

Производитель электроники Fplus в партнерстве с федеральным системным интегратором ГК «Хост» помогли министерству финансов Свердловской области обновить парк серверов на базе российского оборудования и организовать централизованное хранение данных серверной фермы. Об этом CNews сообщили представители Fplus. Министе
02.04.2025 Аналитика «МегаФона»: юные свердловчане заинтересовались садоводством

2025 г. стало то, что цифровые платформы для садоводов и огородников стали чаще использовать жители Свердловской области до 17 лет. За год число юных садоводов в регионе увеличилось на 35%, а п
18.02.2025 «Свеза» в Свердловской области обучает сотрудников с помощью робота

Лесопромышленная группа «Свеза» приобрела робота для комбината в Свердловской области. С его помощью инженеры предприятия будут учиться программированию, ремо
05.02.2025 «МегаФон»: представители бизнеса из Свердловской области нарастили свою активность в Сети

Представители бизнеса в Свердловской области нарастили свою активность в Сети – трафик мобильного интернета у корпора
17.01.2025 РЦИС заключил соглашение со Свердловской областью

пности обеспечит рост нашей экономики в долгосрочной перспективе», — сказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. Председатель РЦИС Андрей Кричевский отметил, что помимо п
10.12.2024 «МегаФон»: свердловчане от 45 до 54 лет чаще других обращаются к онлайн-психологам

объем переданных данных увеличился в 2,7 раза. Чаще других онлайн-психотерапией интересуются жители Свердловской области от 45 до 54 лет, на них приходится 42% трафика. Немного меньше психологи
20.11.2024 «МегаФон»: свердловчане активно ищут работу на биржах фриланса

Жители Свердловской области все чаще задумываются о гибком графике работы и предпочитают трудиться и
05.11.2024 «МегаФон»: Свердловская область вошла в топ-10 регионов России по интересу к онлайн-образованию

в более чем 30 селах и деревнях с населением от 200 до 500 человек», — сказал директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.
01.11.2024 С министерства взыскали деньги за электронные подписи, неоплаченные из-за чиновничьей чехарды

ур» подала в суд на Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка (Минагроторг) Свердловской области за неплатежи и победила. С Минагроторга Свердловской области взыс
24.10.2024 «СКБ Контур» и правительство Свердловской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ЭДО

«СКБ Контур» и правительство Свердловской области заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ЭДО. Документ подписали за
23.10.2024 «МегаФон»: свердловчане спасаются от осенней хандры виртуальными путешествиями

еднем Урале мы построили и модернизировали уже более 1000 объектов», — сказал директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.
29.07.2024 «МегаФон» улучшил 4G-покрытие в Свердловской области. Список мест

начала года в регионе построено и модернизировано более 860 телеком-объектов, что позволяет нам обеспечивать стабильное качество связи даже в период пиковых нагрузок», – сказал директор «МегаФона» по Свердловской области Алексей Женихов.

Публикаций - 1951, упоминаний - 2682

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Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 305 58
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Ростелеком - Связьинвест 1719 20
SAP SE 5601 20
Apple Inc 13154 20
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 19
Telegram Group 2940 19
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 18
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 17
Siemens AG - Siemens Group 2673 17
Softline - Софтлайн 3743 16
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 16
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 15
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 14
VK - Mail.ru Group 3602 14
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 14
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 14
Huawei 4676 14
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РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 13
Cisco Systems 5372 13
Intel Corporation 12811 13
Oracle Corporation 7074 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 77
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 54
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 46
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 29
Почта России ПАО 2370 29
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 26
РЖД - Российские железные дороги 2096 23
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 20
РЖД СвЖД - Свердловская железная дорога - Уральская горнозаводская железная дорога 20 18
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 14
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 14
Газпром ПАО 1493 14
Евросеть 1421 13
Россети Ленэнерго 1699 13
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 13
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РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 328
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 292
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 265
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 214
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 212
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 207
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 204
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 192
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 187
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 143
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 136
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 126
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 120
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 118
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 118
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 117
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 115
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 108
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 104
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 96
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 93
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 92
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 92
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 91
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 84
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 84
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 81
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 77
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 73
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 71
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 69
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 68
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 67
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 67
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 66
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 66
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 65
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 65
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 63
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 63
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 147
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 63
Google Android 15243 27
Apple iOS 8583 26
Linux OS 11533 25
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 23
Microsoft Windows 2000 8678 23
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 20
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 20
Microsoft Windows 16882 18
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 17
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 17
МТС EnergyTool 32 17
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 16
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 15
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 15
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 15
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 14
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 14
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 13
Apple iPad 4011 13
Oracle Java - язык программирования 3469 12
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 12
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 12
МТС Big Data 324 12
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 12
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 12
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 11
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 11
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 11
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 11
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 11
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 11
Avito - Авито Путешествия 60 11
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 11
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 10
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 10
Apple iPhone 6 4861 10
ДЭГ - Мобильный избиратель - Механизм дистанционного электронного голосования 31 10
Орловский Виктор 408 58
Женихов Алексей 61 50
Путин Владимир 3454 23
Игнатова Мария 143 22
Пичугин Иван 36 21
Куйвашев Евгений 21 19
Исхизова Александра 100 19
Коваль Валерий 38 18
Макаров Вадим 28 18
Попов Алексей 339 17
Никифоров Николай 1138 14
Елизаров Андрей 17 14
Медведев Дмитрий 1665 13
Лукошков Дмитрий 61 12
Шадаев Максут 1210 11
Сродных Михаил 97 11
Горчицына Ольга 18 11
Пономарьков Михаил 9 9
Пфлаумер Евгений 37 9
Аксельрод Александр 41 8
Бретцер-Портнова Ирина 9 8
Фролов Сергей 36 8
Богданович Ирина 12 8
Ионин Дмитрий 10 8
Кабанов Марат 91 8
Чернышенко Дмитрий 581 7
Колпаков Антон 57 7
Сергеев Константин 12 7
Жуков Геннадий 33 7
Белоусов Андрей 149 6
Бондаренко Михаил 59 6
Попов Андрей 116 6
Ковалев Дмитрий 40 6
Гущин Юрий 20 6
Гусев Сергей 44 6
Богданов Валентин 25 6
Ельцин Борис. 99 6
Валяева Елизавета 72 6
Каменсков Михаил 6 6
Россель Эдуард 6 6
Россия - РФ - Российская федерация 166167 1249
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 882
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 669
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 516
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 435
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 426
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 426
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 422
Россия - УФО - Челябинская область 1512 407
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 352
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 325
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 303
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 295
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 292
Россия - УФО - Тюменская область 1365 288
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 274
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 259
Россия - ПФО - Самарская область 1577 259
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 217
Россия - УФО - Курганская область 645 177
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 161
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 151
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 148
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 135
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 127
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 118
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 117
Россия - СФО - Омская область 789 116
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 827 113
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 111
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 110
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 110
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 109
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 103
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 102
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 98
Россия - ДФО - Хабаровский край 1082 90
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 697 89
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 86
Россия - Средний Урал 99 86
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 501
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 261
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 257
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 240
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 195
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 177
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 130
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 129
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 118
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 104
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 101
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 95
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 81
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 75
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 73
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 73
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 72
Энергетика - Energy - Energetically 5855 70
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 69
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 67
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 67
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 65
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 63
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 56
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 55
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 55
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Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 51
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 48
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 47
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 45
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 45
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 52
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 18
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 16
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 11
Известия ИД 770 10
Ведомости 1466 7
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 7
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 7
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 7
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 6
РИА Новости 1033 5
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 5
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 5
Regnum - Регнум 114 4
TAdviser - Центр выбора технологий 468 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 3
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 3
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 3
ComNews - Медиа-бизнес 142 3
Российская газета 290 3
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 3
Стрим-ТВ - телекомпания 166 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
Комсомольская правда ИД 83 2
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 2
УралПолит.Ru 8 2
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 2
URA.RU - информагентство 12 2
Mash - telegram-канал 22 2
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 2
АиФ - Аргументы и факты 52 2
Forbes - Форбс 1002 1
Wikipedia - Википедия 650 1
FT - Financial Times 1296 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
N+1 - Издание 188 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 1
Эксперт ГК 26 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 41
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 23
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 11
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 6
IDC - International Data Corporation 4975 6
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 5
Автостат 55 4
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 2
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 2
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
Gartner - Гартнер 3658 1
Forrester Research 834 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
ResearchMe 14 1
SimilarWeb 62 1
Microsoft Research 144 1
Рустелеком ТК 305 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
НМГ - Медиалогия 37 1
Strategy Analytics 285 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
Allied Market Research 22 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 6 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 11 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
Philips Future Health Index - Индекс здоровья будущего 5 1
РОЦИТ - Индекс цифровой грамотности 9 1
Gartner - Dataquest 353 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 1
INFOLine-Аналитика 78 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 32
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 18
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 16
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 13
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 12
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 11
РАН - Российская академия наук 2122 8
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 8
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 8
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 6
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 40 6
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 6
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 5
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 5
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 23 5
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 5
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 5
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 4
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 4
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 4
ТГУ - Томский государственный университет 233 4
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 32 4
ЮУрГГПУ - Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет - ЧГПИ - Челябинский государственный педагогический университет 11 4
Минтранс РФ - Росжелдор - УрГУПС - Уральский государственный университет путей сообщения 14 4
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 4
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 3
УрГЮУ ФГБОУ ВО - Уральский государственный юридический университет - Свердловский юридический институт 7 3
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 3
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 3
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 25 3
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 3
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 3
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 3
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 3
СКБ Контур - АКСИТ - Акселератор ИТ-компетенций - научно-образовательный центр 26 3
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