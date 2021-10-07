Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
УФО
Свердловская область
Публикаций - 822, упоминаний - 1383
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Орловский Виктор 229 39
|Коваль Валерий 38 18
|Макаров Вадим 25 18
|Попов Алексей 319 17
|Никифоров Николай 1126 13
|Медведев Дмитрий 1437 13
|Путин Владимир 1840 11
|Куйвашев Евгений 10 9
|Бретцер-Портнова Ирина 9 8
|Колпаков Антон 44 7
|Валяева Елизавета 72 6
|Бондаренко Михаил 53 6
|Елизаров Андрей 8 6
|Гущин Юрий 9 6
|Ковалев Дмитрий 30 6
|Попов Андрей 73 6
|Четвернин Алексей 652 6
|Аксельрод Александр 40 5
|Белимов Александр 14 5
|Гусев Сергей 23 5
|Лебедев Георгий 39 5
|Гурарий Евгений 4 4
|Кореш Виктор 73 4
|Контрабаев Артур 66 4
|Кузьмин Сергей 29 4
|Тюрина Мария 39 4
|Щеголев Игорь 676 4
|Айвазов Армен 449 4
|Дюбанов Анатолий 86 4
|Рейман Леонид 471 4
|Ожгихин Иван 30 3
|Анкилов Константин 62 3
|Артемасов Алексей 5 3
|Кульпин Сергей 6 3
|Лысенко Эдуард 209 3
|Мантуров Денис 56 3
|Чернышенко Дмитрий 234 3
|Козлов Сергей 19 3
|Щербаков Антон 7 3
|Осеевский Михаил 227 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786298, в очереди разбора - 689974.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786298, в очереди разбора - 689974.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru