Россия - УФО - Свердловская область

«Ростелеком» и Общественная палата Свердловской области заключили соглашение о сотрудничестве на выборах «Ростелеком» и Общественная палата Свердловской области заключили соглашение о сотрудничестве в преддверии выборов парламентарие

Свыше 1000 школ Уральского ФО выбрали ОС Astra Linux для цифровизации образования Министерство образования Свердловской области и АНО по развитию информационных технологий и цифровых компетенций «Астр

«МегаФон»: свердловчане попали в десятку самых активных зрителей онлайн-кинотеатров станции для дачников в Верхней Пышме и Рудничном», — отметил технический руководитель «МегаФона» в Свердловской области Артем Цыпленков.

Министерство образования Свердловской области и благотворительный фонд «СКБ Контур» подписали соглашение о стратегическом партнерстве Министерство образования Свердловской области и благотворительный фонд «СКБ Контур» подписали соглашение о стратегичес

В Свердловской области расширяют мощности производства модульных ЦОД Производитель модульных центров обработки данных ДАТАРК и Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области подписали соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на совместную рабо

«Атомстройкомплекс» и «Ростелеком» подписали соглашение о цифровизации социальных объектов в Свердловской области чередь речь идет об обеспечении социальных объектов, строительством которых занимается корпорация в Свердловской области, полным перечнем телекоммуникационных услуг «Ростелекома» на этапе проек

«СКБ Контур» и Минздрав Свердловской области договорились о развитии цифровой трансформации региона Компания «СКБ Контур» и Министерство здравоохранения Свердловской области договорились о сотрудничестве в сфере цифровой информации региона. Об эт

«МегаФон»: Свердловская область – в топ-5 по интересу к техническим новинкам ке и других городах и небольших населенных пунктах», — сказал технический руководитель «МегаФона» в Свердловской области Артем Цыпленков. 5G-режим увеличивает скорость интернета для каждого пол

«Ростелеком» в Свердловской области запускает специальное приложение для управления доставкой еды «Ростелеком» представил на рынке Свердловской области приложение для управления доставкой еды из ресторанов и кафе. Решение позволяет этому сегменту бизнеса получить независимость от популярных онлайн-агрегаторов. Об этом CNew

Свердловские школьники вывели регион в топ по онлайн-активности перед ЕГЭ лет чаще всего пользуются нейросетями юноши — на них приходится 59%. «С приходом весны юные жители Свердловской области стали особенно интенсивно готовиться к выпускным экзаменам, используя дл

Свердловчане от 25 до 34 лет стали чаще обращаться к ИИ-планировщикам путешествий В Свердловской области растет интерес к ИИ-инструментам, которые помогают детально спланировать

ГОК на связи: «Ростелеком» завершил второй этап модернизации телеком-инфраструктуры для объекта ЕВРАЗа в Свердловской области и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Проект для ЕВРАЗа — уникальный не только для Свердловской области, но и для всего Урала. Он продолжает нашу стратегию внедрения цифровых т

Для жителей Асбеста в Свердловской области прокачали скорости 4G В городе Асбесте Свердловской области запустили дополнительные объекты связи. Оборудование «МегаФона» повысило

В Заречном Свердловской области в 2025 году удвоили мощности видеомониторинга и внедрили распознавание автономеров Обеспечение общественной безопасности стало одним из ключевых направлений проектов цифровизации городской среды, реализованных в 2025 г. в Заречном Свердловской области совместно с «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР, дивизион госкорпорации «Росатом») при поддержке концерна «Росэнергоатом». В частности, городская система видеонаблюдени

В новогодние каникулы свердловчане выбирают сон Жители Свердловской области стали чаще выбирать оздоровительный отдых, чтобы улучшить физическое и ментальное самочувствие. Согласно данным совместного исследования «МегаФона» и сервиса онлайн-брониро

Единственный в России: в Свердловской области проходит тестирование первый междугородний беспилотный трамвай ортными. Главная задача систем, не заменить водителя, а помочь ему в экстренных ситуациях». Напомним, что с инициативой развития цифровых инноваций на рельсовом транспорте в Екатеринбурге и включении Свердловской области в тестовый правовой режим внедрения беспилотных трамваев выступила компания «Группа Мовиста». Эта инициатива была поддержана руководством уральской столицы. 7 июля 2025 г.

«Свердловский завод трансформаторов тока» обновил конфигурацию системы «1С:ERP» при поддержке команды «Лиги Цифровой Экономики» «Лига Цифровой Экономики» успешно завершила обновление продукта «1С:ERP» для ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока» (СЗТТ). Проект реализован в сжатые сроки – в результате оперативный контур учета предприятия был переведен на актуальный релиз системы с минимумом касто

«Ростелеком» и правительство Свердловской области создадут цифровой хаб на Урале ли «Ростелекома». Документ подписали и. о. заместителя губернатора – министра инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Ионин и директор Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком»

«Ростелеком» обеспечил видеотрансляцию с избирательных участков Свердловской области В преддверии выборов губернатора Свердловской области «Ростелеком» организовал видеотрансляцию для онлайн-мониторинга голосования. Специальная видеостена установлена в Центре общественного контроля, расположенном во Дворце мол

Как российский софт и технологии ИИ помогают устранить «белые пятна» в защите Свердловского региона сударственным структурам важно выстроить эффективную защиту. Этой цели придерживается правительство Свердловской области. Во многом благодаря такому подходу регион вошел в десятку субъектов РФ,

Ozon откроет таможенно-логистический центр в Свердловской области власти компании Ozon Владимир Гончаревич и генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Юрий Патанин подписали соглашение о сотрудничестве. Документ направлен н

500 IP-камер «Ростелекома» обеспечат прозрачность выборов губернатора Свердловской области Специалисты «Ростелекома» завершили монтаж и настройку системы видеонаблюдения для предстоящих досрочных выборов губернатора Свердловской области. На 250 избирательных участках (УИК) в крупных городах и населенных пунктах региона установлено 500 IP-камер. С 12 по 14 сентября 2025 г. они будут транслировать ход голосо

Свердловчане не расстаются с питомцами: регион в тройке лидеров по pet-бронированиям евского, Среднеуральска и многих других населённых пунктов региона», — сказал директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов. Кроме того, для стабильного онлайн-сигнала в поездках и

В Свердловской области на ЕГЭ-2025 «Солар» заблокировал почти 70 миллионов киберугроз С 23 мая по 23 июня 2025 г. в Свердловской области группа компаний «Солар» (дочернее предприятие «Ростелекома») предотвратила почти 70 млн киберугроз во время проведения ЕГЭ. Это рекордный показатель в Уральском федеральном

Новейшие российские камеры с ИИ впервые внедрили в Свердловской области на основе искусственного интеллекта «на борту» установили на дорогах Екатеринбурга и Нижнего Тагила Свердловской области. Их будут использовать для регулирования умных светофоров, что позволит

«Ростелеком» в Свердловской области зафиксировал рост спроса на подключение домашнего интернета ктивности абонентов, «Ростелеком» отметил рост интереса к подключению домашнего интернета у жителей Свердловской области. За июнь 2025 г. в Екатеринбурге спрос на подключение к услугам связи ув

«МегаФон»: в 2025 г. свердловские школьники стали чаще нуждаться в репетиторах перед экзаменами года мы построили и модернизировали уже около 250 телеком-объектов», — сказал директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.

«Ростелеком» подключил к интернету все ЗАГСы Свердловской области ддверии летнего сезона свадебных торжеств «Ростелеком» завершил проект по оснащению 60 отделов ЗАГС Свердловской области современными цифровыми решениями на основе волоконно-оптических технолог

Fplus и ГК «Хост» создали централизованное хранилище данных для Минфина Свердловской области Производитель электроники Fplus в партнерстве с федеральным системным интегратором ГК «Хост» помогли министерству финансов Свердловской области обновить парк серверов на базе российского оборудования и организовать централизованное хранение данных серверной фермы. Об этом CNews сообщили представители Fplus. Министе

Аналитика «МегаФона»: юные свердловчане заинтересовались садоводством 2025 г. стало то, что цифровые платформы для садоводов и огородников стали чаще использовать жители Свердловской области до 17 лет. За год число юных садоводов в регионе увеличилось на 35%, а п

«Свеза» в Свердловской области обучает сотрудников с помощью робота Лесопромышленная группа «Свеза» приобрела робота для комбината в Свердловской области. С его помощью инженеры предприятия будут учиться программированию, ремо

«МегаФон»: представители бизнеса из Свердловской области нарастили свою активность в Сети Представители бизнеса в Свердловской области нарастили свою активность в Сети – трафик мобильного интернета у корпора

РЦИС заключил соглашение со Свердловской областью пности обеспечит рост нашей экономики в долгосрочной перспективе», — сказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. Председатель РЦИС Андрей Кричевский отметил, что помимо п

«МегаФон»: свердловчане от 45 до 54 лет чаще других обращаются к онлайн-психологам объем переданных данных увеличился в 2,7 раза. Чаще других онлайн-психотерапией интересуются жители Свердловской области от 45 до 54 лет, на них приходится 42% трафика. Немного меньше психологи

«МегаФон»: свердловчане активно ищут работу на биржах фриланса Жители Свердловской области все чаще задумываются о гибком графике работы и предпочитают трудиться и

«МегаФон»: Свердловская область вошла в топ-10 регионов России по интересу к онлайн-образованию в более чем 30 селах и деревнях с населением от 200 до 500 человек», — сказал директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.

С министерства взыскали деньги за электронные подписи, неоплаченные из-за чиновничьей чехарды ур» подала в суд на Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка (Минагроторг) Свердловской области за неплатежи и победила. С Минагроторга Свердловской области взыс

«СКБ Контур» и правительство Свердловской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ЭДО «СКБ Контур» и правительство Свердловской области заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ЭДО. Документ подписали за

«МегаФон»: свердловчане спасаются от осенней хандры виртуальными путешествиями еднем Урале мы построили и модернизировали уже более 1000 объектов», — сказал директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.