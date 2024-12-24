Пфлаумер Евгений
Пфлаумер Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 8805 16
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 7
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 4
|Галактика - Корпорация 1467 1
|МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 463 1
|Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 24 1
|Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
|Ласточкин Данил 1 1
|Леонов Алексей 79 1
|Гагарин Юрий 88 1
|Скворцов Александр 12 1
|Беляев Павел 4 1
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