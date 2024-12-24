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Пфлаумер Евгений



24.12.2024 «МегаФон» усилил 4G на автодороге Тюмень-Тобольск 1
20.11.2024 «МегаФон» добавил интернет-скоростей тюменским новоселам 1
15.10.2024 «МегаФон» подключил к мобильной сети труднодоступные села в Тюменском Заболотье 1
16.09.2024 «МегаФон»: аналитики рассказали, в каких регионах проявляют интерес к тюменским новостройкам 1
08.08.2024 «МегаФон»: от Калуги до Нарьян-Мара – тюменцы увлеклись событийным туризмом 1
22.07.2024 Аналитика «МегаФона»: зачем тюменцам интернет в торговых центрах 1
10.06.2024 Сеть 4G «МегаФона» покрыла новые жилые комплексы Тюмени 1
17.05.2024 Этой весной тюменцы увлеклись ЗОЖ 1
09.04.2024 Тренд весны: тюменцы стали чаще интересоваться космосом 1
05.03.2024 «МегаФон» назвал самые популярные вузы у абитуриентов Тюменской области 1
16.02.2024 Тобольску добавили скоростей 4G 1
11.12.2023 Все больше туристов приезжают на термальные курорты Тюменской области 1
11.12.2023 «Мегафон» разогнал интернет на популярных термальных курортах в Тюменской области 1
21.09.2023 «Мегафон» разогнал интернет по новой «цифровой дороге» в Нижнетавдинском районе 1
27.07.2023 «Мегафон» разогнал 4G в древней столице Сибири 1
25.05.2023 «Мегафон» обеспечил скоростным интернетом места загородного отдыха тюменцев 1
30.12.2016 МТС представил итоги работы в Ханты-Мансийском округе-Югре в 2016 году 1
10.10.2016 МТС обеспечила интернетом комплекс «Галактика» в Когалыме 1
18.04.2016 МТС открыла новые салоны в 12 населенных пунктах ХМАО-Югры 1
14.05.2014 Цифровое телевидение МТС пришло в новые города Югры 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

Пфлаумер Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8805 16
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 4
Галактика - Корпорация 1467 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 463 1
Объединённый мемориальный музей-заповедник Ю. А. Гагарина 5 1
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 24 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 15
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 11
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 11
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 9
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 8
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 7
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2646 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 5
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 3
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 635 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3262 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1477 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 314 1
Аудиокнига - Audiobook 201 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1605 1
Пропускная способность - Bandwidth 1744 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24453 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 506 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 108 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 305 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
Ласточкин Данил 1 1
Леонов Алексей 79 1
Гагарин Юрий 88 1
Скворцов Александр 12 1
Беляев Павел 4 1
Россия - УФО - Тюменская область 1141 15
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 857 15
Россия - РФ - Российская федерация 144213 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 11
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 10
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 845 7
Россия - УФО - Свердловская область 1492 7
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 321 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовск 214 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 4
Россия - УФО - Курганская область 499 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 199 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нефтеюганск 95 3
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 934 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Когалым 41 3
Россия - УФО - Челябинская область 1210 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нягань 45 3
Россия - СФО - Омская область 666 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 113 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1005 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 876 2
Россия - СФО - Новосибирск 4291 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тайга экопарк 4 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 150 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район 64 1
Россия - УФО - Пермский край - Соликамск 39 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Белоярский 36 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1144 1
Россия - УФО - ЯНАО - Муравленковский район - Муравленко 30 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Югорск 22 1
Россия - ПФО - Самарская область 1307 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 3
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 181 3
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 683 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1062 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 587 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1722 2
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1072 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 121 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 1
Образование в России 2191 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 503 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 94 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1329 1
Дача - дачники 815 1
Здравоохранение - Реабилитация 374 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1513 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 46 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 235 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 538 1
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 51 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
ГАУ Северного Зауралья ВО ФГБОУ - Государственный аграрный университет Северного Зауралья 2 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 138 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 21 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 61 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 159 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 72 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 161 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 642 1
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