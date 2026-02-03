Разделы

ТИУ Тюменский индустриальный университет Тюменский государственный нефтегазовый университет Тюменский государственный архитектурно-строительный университет

ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет

ТИУ –  учебно-научно-производственный комплекс России, вуз со спектром профессиональных образовательных программ и большим научно-исследовательским потенциалом. Включает все уровни образования - от среднего общего, СПО и ВО, до докторантуры. В структуре университета: 7 институтов, Высшая инженерная школа EG; 4 филиала (Тобольск, Нижневартовск, Ноябрьск, Сургут), многопрофильный колледж, общеобразовательный лицей, 4 научно-исследовательских и проектных института, Центр перспективных исследований и инновационных разработок, 2 музея, спортивно-оздоровительный центр Олимпийского резерва «Зодчий», спортивно-оздоровительная база «Олимпия» на особо охраняемой природной территории. Материально-техническая и информационная базы, кадровый потенциал университета соответствуют мировому уровню и позволяют решать актуальные научно-технические задачи стратегически важных отраслей региона.

СОБЫТИЯ


03.02.2026 Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки в интервью CNews: Студентам говорят «используй ИИ при написании диплома, только объясни, где, как и для чего» 2
09.09.2024 X-Com масштабировала ИТ-инфраструктуру ТИУ 1
13.05.2024 Абитуриенты Ямала интересуются ведущими техническими вузами страны 1
07.05.2024 Тюменский индустриальный университет начнет использовать платформу для транспортного моделирования RITM³ от Simetra 1
11.03.2024 Аналитика «МегаФона»: где мечтают учиться выпускники Югры 1
05.03.2024 «МегаФон» назвал самые популярные вузы у абитуриентов Тюменской области 1
21.11.2023 Станислав Логинов, Тюменская область: Мы ждем от отечественных ИБ-решений продвинутых технологий, в том числе с применением ИИ, которые компенсируют нехватку ИБ-специалистов 1
24.10.2023 «Базальт СПО» и Тюменский индустриальный университет подписали соглашение о сотрудничестве 1
08.04.2021 «Ситроникс» и ТИУ создают центр компетенций в ИТ-cфере 2
26.01.2020 Где в России готовят специалистов в области «умных городов» и интеллектуальных транспортных систем 2
29.11.2017 Начался новый набор во всероссийский конкурс-акселератор G100k для нефтегазовых стартапов 1
30.09.2015 МТС составила рейтинг самых «качающих» вузов Тюмени 2
17.07.2014 В Тюменской области запущена первая сеть 4G 1
14.08.2012 Сканер «Элар» установят в библиотеке ТюмГАСУ 1
05.09.2011 Moscow Business School организует удаленное обучение на базе Cisco TelePresence 1
23.03.2011 ТюмГАСУ внедрил цифровой полиграфический комплекс Xerox 1
09.11.2010 Cisco и «Арсенал+» модернизировали сеть видеоконференцсвязи ТюмГАСУ 1
01.03.2010 Тюменского студента осудили за неправомерный доступ в Сеть 1
21.09.2009 С июля по сентябрь вузы России и Беларуси получили 380 лицензий ПО ЭОС 1
13.07.2007 "Нефть и газ 2007": наступает время hi-tech бума 1
05.07.2007 ТюмГНГУ объявил тендер: настройка системы порталов и создание БД 1
24.10.2006 Россия: крупный улов телефонных мошенников 1
19.09.2006 В GMCS назначен руководитель департамента продуктов SSA Global/Baan 2
28.10.2004 В Москве состоялась международная конференция «Электронный документооборот в управлении бизнес-процессами» 1

Публикаций - 24, упоминаний - 29

ТИУ и организации, системы, технологии, персоны:

Yota - Скартел - WiMAX Holding 1544 3
МегаФон 10055 3
Xerox - The Haloid Company 1155 2
Cisco Systems 5231 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14525 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1188 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 325 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 796 1
SAP CIS - САП СНГ 864 1
Honeywell 294 1
Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 116 1
Галактика - Корпорация 1509 1
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 366 1
X-Com - Икс ком 171 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1082 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 258 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1383 1
ИнфоТех 37 1
Техноэволаб - Technoevolab - Кселаб - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 197 1
InterTrust - ИнтерТраст 335 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 608 1
ЭЛАР - ПроСофт-ПК - ПроСофт-М 35 1
Гудвин Концерн - Гудвин Европа - Goodwin - Ларт 29 1
GE Fanuc - Фанук 42 1
Системы и Технологии ГК 114 1
РПК - Русская промышленная компания 21 1
Cisco Systems - Tandberg 162 1
TSG Group - SCO Group - Caldera International - Caldera Systems 166 1
НТЦ ИРМ - Научно-Технологический Центр ИРМ 46 1
Schneider Electric - Invensys Power Systems 47 1
Emerson Process Management 5 1
OpenText - Hummingbird 50 1
Exact Software 14 1
Арсенал+ 18 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 383 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 267 1
Rockwell Automation - Allen-Bradley - Rockwell Software 45 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1598 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 143 1
Татнефть 239 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 508 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 685 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 105 1
Royal Dutch Shell - Шелл 224 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 283 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 76 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
Мосэнерго ПАО 129 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 316 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 44 1
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт 43 1
ОСГ Рекордз Менеджмент - OSG Records Management - ОСГРМ 18 1
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 57 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 82 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Силовые машины 146 1
Phystech Ventures 14 1
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 17 1
Резонанс НПП 388 1
Сибирь Санаторий 2 1
CNPC - China National Petroleum Corporation - Китайская национальная нефтегазовая корпорация 4 1
Глобалстрой-Инжиниринг (ГСИ) - ЛУКойл-Нефтегазстрой 8 1
Мастер-Банк 35 1
Тюменский технопарк - Западно-Сибирский инновационный центр нефти и газа 20 1
Тяжмаш - Сызранский завод тяжелого машиностроения 15 1
Роснефть - РН-Удмуртнефть имени В.И. Кудинова - Удмуртнефтепродукт - УННК - Удмуртская Нефтяная Национальная Компания 11 1
Уралхим ВМУ - Воскресенские минеральные удобрения 3 1
Росатом - ТВЭЛ - Центротех НПО - Русская газовая центрифуга ИЦ - УЗГЦ, Уральский завод газовых центрифуг - УЭХК, Уральский электрохимический комбинат 9 1
Международный аэропорт Рощино имени Д.И. Менделеева - ИАТА: TJM – ИКАО: USTR 2 1
Ukraine International Airlines - Международные авиалинии Украины - авиакомпания 1 1
Лукойл Нефтохим Бургас 5 1
Библио-Глобус ТД - Торговый Дом 4 1
Библио-глобус 9 1
Альянс Русский Текстиль 2 1
Разгуляй 40 1
АвтоВАЗ - Лада Ижевск - Lada Ижевск - ИжАвто - Ижевский автомобильный завод 12 1
НИИ прикладной химии ФНПЦ 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8288 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5273 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4820 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2746 1
Мосгордума - Московская городская Дума 147 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 60 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 156 1
МИК - Московский инновационный кластер 171 1
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 59 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 685 1
Правительство Республики Марий Эл - Государственное Собрание Республики Марий Эл - органы государственной власти 18 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 160 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 206 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3475 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5310 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5024 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6330 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 338 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3566 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 392 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2826 1
Федеральное собрание Российской Федерации 309 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1145 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 258 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 74 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73693 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9432 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13383 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3080 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31959 4
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2051 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8782 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8804 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7702 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4063 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8941 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7332 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1415 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1281 2
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 342 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 906 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12404 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6199 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6329 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7656 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7449 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1554 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5971 2
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1530 2
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 447 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8200 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4577 1
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol - Cisco TelePresence Tactical MXP - Cisco Tandberg Tactical MXP - Cisco TelePresence SX 73 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5904 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1537 1
Simetra RITM3 - Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements - Real time integration transport measurements modelling managemet 64 1
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 69 1
ЭЛАР ЭларСкан 165 1
PTC Creo 42 1
Depositphotos - фотобанк 403 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 99 1
ЭОС - eDocLib ECM-платформа 109 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 209 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 330 1
Т1 Интеграция - Техносерв Гермес 19 1
Cisco Systems - Tandberg Codec 9 1
Cisco Systems - Tandberg MCU 11 1
Cisco Systems - Tandberg Codian MSE 4 1
TSG Group - SCO Group - Caldera VisualRIP 1 1
Xerox Nuvera ЦПМ - Цифровая печатная машина 26 1
Infor - SSA Global Technologies 27 1
Exact Globe 6 1
Exact e-Synergy 1 1
Xerox XMPie 11 1
Стюрин Андрей 9 2
Мелихов Дмитрий 56 2
Моор Александр 10 1
Василенко Александр 94 1
Логинов Станислав 40 1
Пожидаев Николай 85 1
Романов Алексей 49 1
Сакевич Александр 1 1
Радаев Александр 44 1
Суров Никита 10 1
Чумаков Сергей 2 1
Изместьев Андрей 1 1
Жедяевский Дмитрий 1 1
Самарина Оксана 2 1
Шапошников Данила 3 1
Ханова Наталья 1 1
Пфлаумер Евгений 31 1
Плужник Евгений 3 1
Друтько Владислава 1 1
Гаджиев Микаил 1 1
Лукьянов Петр 2 1
Ефремова Вероника 2 1
Яковенко Олег 17 1
Сабанцев Александр 2 1
Евтин Павел 1 1
Ramsli Stein - Рамсли Стейн 18 1
Царик Петр 1 1
Нечаев Владимир 11 1
Townsend Anthony - Таунсенд Энтони 1 1
Сергунина Наталья 372 1
Кухарук Руслан 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 158110 18
Россия - УФО - Тюменская область 1284 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46044 9
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 959 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18768 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3306 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14536 5
Россия - СФО - Новосибирск 4692 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1329 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 1002 3
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 968 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2693 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53555 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4316 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3203 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2542 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2986 1
Украина 7811 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1609 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1708 1
Болгария - Республика 788 1
Нидерланды 3643 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 983 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1248 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1562 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1271 1
Россия - УФО - Курганская область 591 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 526 1
Молдавия - Республика Молдова 729 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 307 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 126 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 274 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск 253 1
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 167 1
Азия Восточная 182 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямальский район - Ямал полуостров 41 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 307 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 348 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нефтеюганский район - Нефтеюганск 104 1
Россия - УФО - Тюменская область - Ишим 78 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 16
Образование в России 2564 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6376 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11444 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15232 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1745 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3042 2
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 909 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5316 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5898 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 574 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2499 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2255 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 184 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 233 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Blacklist - Чёрный список 674 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5972 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2954 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
Комсомольская правда ИД 76 1
СК Пресс 17 1
Открытые системы ИД 176 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 795 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8410 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 47 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 608 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1657 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1114 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1292 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 292 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 236 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 166 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 260 2
ЮФУ - Южный федеральный университет 74 2
СФУ - Сибирский федеральный университет 88 2
ГАУ Северного Зауралья ВО ФГБОУ - Государственный аграрный университет Северного Зауралья 2 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 195 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 576 1
РАН - Российская академия наук 2032 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 235 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 53 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 287 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 444 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 214 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 339 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 81 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 21 1
НГИИ - Норильский государственный индустриальный институт 5 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 109 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
MBSchool - Moscow Business School - Московская Бизнес Школа 6 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 81 1
РАМН МРНЦ - Медицинский радиологический научный центр Российской академии медицинских наук 13 1
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 25 1
КГЭУ - Казанский государственный энергетический университет 22 1
КубГУ - Кубанский государственный университет 33 1
РГАТУ имени П.А. Соловьева - Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева 7 1
ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет - Иркутский политех 30 1
Росгидромет ЦАО ФГБУ - Центральная аэрологическая обсерватория 4 1
РГАТУ имени П.А. Костычева - Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева 2 1
ГрГУ им. Янки Купалы - Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 1 1
ТИУ - Тобольский индустриальный институт 1 1
Тюменский ГМУ - Тюменский государственный медицинский университет ВО ФГБОУ 4 1
ДВГТУ - Дальневосточный государственный технический университет - Дальневосточный политехнический университет 10 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 77 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416693, в очереди разбора - 727269.
Создано именных указателей - 189990.
