ТИУ Тюменский индустриальный университет Тюменский государственный нефтегазовый университет Тюменский государственный архитектурно-строительный университет
ТИУ – учебно-научно-производственный комплекс России, вуз со спектром профессиональных образовательных программ и большим научно-исследовательским потенциалом. Включает все уровни образования - от среднего общего, СПО и ВО, до докторантуры. В структуре университета: 7 институтов, Высшая инженерная школа EG; 4 филиала (Тобольск, Нижневартовск, Ноябрьск, Сургут), многопрофильный колледж, общеобразовательный лицей, 4 научно-исследовательских и проектных института, Центр перспективных исследований и инновационных разработок, 2 музея, спортивно-оздоровительный центр Олимпийского резерва «Зодчий», спортивно-оздоровительная база «Олимпия» на особо охраняемой природной территории. Материально-техническая и информационная базы, кадровый потенциал университета соответствуют мировому уровню и позволяют решать актуальные научно-технические задачи стратегически важных отраслей региона.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416693, в очереди разбора - 727269.
Создано именных указателей - 189990.
