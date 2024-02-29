Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 174808
ИКТ 13610
Организации 10625
Ведомства 1460
Ассоциации 996
Технологии 3452
Системы 25549
Персоны 74997
География 2838
Статьи 1516
Пресса 1214
ИАА 696
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2628
Мероприятия 851

Максима ГК МТ-Интеграция GMCS

Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS

GMCS – один из участников ИТ-рынка по внедрению бизнес-решений и разработке ПО. Входит в ТОП-100 крупнейших ИТ-компаний России. Компания основана в 1997 г., реализует проекты в разных отраслях экономики в России и за рубежом. С октября 2018 года GMCS входит в группу Совкомбанка.  Головной офис GMCS расположен в Москве, филиалы в Санкт-Петербурге, Пензе, Перми, Туле и Казани.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 27 дел, на cумму 18 954 825 429 ₽*

Судебные дела (27) на сумму 18 954 825 429 ₽*
в качестве истца (19) на сумму 12 943 896 591 ₽*
в качестве ответчика (5) на сумму 52 454 444 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


29.02.2024 GMCS разработала аналитическое решение для РФС

с. В результате сервис стал не только более удобным, но и более гибким за счет того, что представители клубов могут самостоятельно корректировать данные», – отметила Мария Венедиктова, вице-президент GMCS.
16.10.2023 GMCS стала партнером Comindware

GMCS (входит в ГК «Максима») и Comindware подписали соглашение о сотрудничестве. GMCS тем самым расширяет свой портфель российской low-code платформой класса BPM, предназначенной для построения корпоративных решений по автоматизации процессов различной направленности (SRM,

06.10.2023 Создатель Wi-Fi-сети для московского метро купил GMCS

ГК «Максима» купила GMCS Группа компаний (ГК) «Максима» сообщила о приобретении системного интегратора GMCS. Сумма сделки не разглашается. Объектом приобретения стала 60% доля в GMCS. В пресс-службе

05.10.2023 Группа «Максима» приобрела мажоритарную долю в ИТ-компании GMCS

Группа компаний «Максима» приобрела контрольный пакет акций (60%) ИТ-компании GMCS — одного из игроков российского рынка внедрения бизнес-решений и разработки ПО. Эта сделка — часть стратегии по бизнес-трансформации ГК «Максима», направленной на усиление продуктового пор
Екатерина Воропаева, GMCS: Инициативы, в которых участвуем, должны дать значимые результаты в течение 1 – 3 лет

которых участвуем, должны дать значимые результаты в течение 1–3 лет Екатерина Воропаева Президент GMCS Российский ИТ-рельеф быстро меняется, прежде всего, благодаря активной работе мультипрод
15.11.2022 GMCS помогла масштабировать систему назначения судей РФС

Рекомендательная модель создана РФС совместно с Лабораторией исследований спорта Высшей школы экономики, а проектирование и разработку решения по масштабированию на Первую и Вторую лиги ФНЛ выполнила GMCS. Арбитры распределяются на матчи по алгоритму Гейла-Шепли, который обеспечивает оптимальное назначение для каждого матча. Система помогает департаменту судейства с назначением арбитров, оп
28.07.2022 GMCS и Arenadata объявили о начале сотрудничества

GMCS заключила партнёрство с российским разработчиком корпоративной платформы для сбора и хранения больших данных Arenadata. Сотрудничество позволит GMCS предлагать заказчикам новые возможности в области работы с большими данными. В статусе сертифицированного партнёра GMCS будет оказывать услуги системной интеграции на основе техноло
24.05.2022 GMCS и «Аванпост» стали партнерами

«Аванпост», российский разработчик систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия, и GMCS, эксперт по внедрению бизнес-решений и разработке ПО, объявили о заключении партнерского соглашения. Партнерский статус даст GMCS возможность осуществлять продажи, внедрение и подде
29.06.2021 GMCS автоматизировала бюджетирование и прогнозирование в «Аскона» на базе решений IBM

ля оптимизации процессов производства и продаж, основываясь на предсказании изменений спроса на рынке и трендов потребления», – отметил Роман Циколенко, директор по развитию бизнеса, куратор проекта, GMCS.
05.04.2021 GMCS создала в «Леруа Мерлен» BI-решение для клиентской поддержки

зговора с оператором контактного центра, что даст ещё более глубокие возможности для анализа и совершенствования текущих процессов клиентской поддержки», – сказала Людмила Гайдинова, куратор проекта, GMCS.
08.02.2021 GMCS разработала для «Асконы» робота на базе RPA-платформы Uipath

— рутинная операция с заранее известным алгоритмом, роботизация которой не только освобождает сотрудников от однообразных действий, но и помогает избежать ошибок из-за человеческого фактора. Компания GMCS разработала для «Асконы» робота, основанного на решениях Uipath, который обрабатывает входящие электронные документы с услугами от контрагентов в учетной системе предприятия. Для запуска р
01.02.2021 GMCS и «Форсайт» подписали соглашение о партнерстве

Российская ИТ-компания GMCS и «Форсайт», разработчик программных продуктов для аналитики данных, подписали соглашени
19.01.2021 «Эфко» доверила рутинные процессы программным роботам Uipath

» начала масштабную роботизацию рутинных процессов на базе решений Uipath. Совместно с ИТ-компанией GMCS реализованы три RPA-проекта, что позволило в разы сократить время, которое специалисты в
12.11.2020 GMCS стала партнером Factory5 по внедрению ПО для промышленности

Factory5 (входит в группу Ctrl2GO) и GMCS объявили о подписании партнерского соглашения. Стороны договорились продвигать программные продукты и реализовывать проекты на основе интеллектуального анализа данных для российских промыш
06.10.2020 GMCS автоматизировала бюджетирование в КТСП

ссе принятия решений. Специалисты КТСП могут самостоятельно создавать необходимые отчеты, используя средства визуализации IBM Cognos Analytics. «В процессе реализации проекта использовались наработки GMCS в области автоматизации бюджетирования в холдингах. Чтобы наглядно продемонстрировать возможности IBM Analytics, было выполнено моделирование бюджета на основе реальных данных. Мы продолжа
24.09.2020 GMCS разработала робота для «СОК Сервисный Центр РУС» на базе RPA-платформы UiPath
21.07.2020 АЛРОСА проводит цифровую трансформацию HR при поддержке GMCS

нних служб и бизнеса. В новой HR-системе ведется расчет заработной платы, льгот и компенсаций с учетом внушительной численности персонала АЛРОСА – крупнейшего работодателя в Якутии. Также специалисты GMCS заложили базу для автоматизации процессов планирования фонда оплаты труда (ФОТ). Одной из технологических особенностей проекта стала разработка GMCS интеграционных механизмов для об
18.05.2020 GMCS автоматизировала сводное планирование в «Татпрофе» на базе Microsoft Dynamics AX

с-процессами «Татпроф» использует автоматизированную систему на базе Microsoft Dynamics AX. Чтобы быть более гибкой в условиях цифровой экономики, производственная компания при поддержке специалистов GMCS автоматизировала в Microsoft Dynamics AX процессы сводного планирования. В результате проекта «Татпроф» получил инструмент для проведения сводного планирования по всей цепочке: производств
20.04.2020 GMCS обеспечила НТП «Трубопровод» CRM на базе Microsoft Dynamics 365

вали собственные наработки в области Customer Service, проверенные на других проектах с похожими задачами», – отметила Аурика Савчук, директор департамента решений управления взаимодействием компании GMCS.
05.03.2020 GMCS модернизировала BI-систему для DB Schenker в России

. За это время в системе накопился большой объем данных, количество интеграций выросло, а используемых отчетов стало недостаточно для обеспечения потребностей бизнеса. Обновленная силами специалистов GMCS система Business Intelligence позволяет анализировать деятельность логистической компании по более чем 60 показателям, таким как продажи, доходы, расходы, грузоперевозки, тарифы и т.д. Для
23.09.2019 «Клёкнер Пентапласт Рус» перешла на Microsoft Dynamics AX

ёкнер Пентапласт Рус», дочерняя компания международного концерна Klöckner Pentaplast, при поддержке GMCS автоматизировала новые производственные процессы в Microsoft Dynamics AX. Компания «Клёк
01.07.2019 GMCS автоматизировала контакт-центр «Леруа Мерлен Восток»

каналов, необходимых для оперативной обработки обращений клиента. Оно заменило собой ранее используемое ритейлером решение на базе российского ПО. За первые три месяца эксплуатации решения, по данным GMCS, улучшен показатель FCR (First Call Resolution), определяющий решение вопросов клиента с первого обращения. В момент поступления звонка оператор в едином окне видит карточку клиента, истор
28.06.2019 GMCS и «Босс» создали HR-консорциум

системы предприятия. Опираясь на заложенные в нее правила организации, она должна дирижировать процессами, маршрутизируя и контролируя их. Именно эту парадигму мы развиваем в нашем продукте. Вместе с GMCS, одним из наших первых и ведущих бизнес-партнеров, мы задумали консорциум для практической реализации HCM-платформы нового поколения, соединяющей в себе интеллектуальное ядро и современную
03.06.2019 GMCS автоматизирует бюджетирование в «Асконе»

четности к визуальной аналитике. Пользователи смогут работать с данными самостоятельно с помощью интерактивных дашбордов, производить визуальные измерения и строить карты стратегических показателей. «GMCS имеет большой опыт автоматизации процессов бюджетирования, в том числе в сфере розничной торговли и производства. Мы рады, что «Аскона» оценила нашу экспертизу и доверила реализацию этого

11.02.2019 GMCS и UiPath займутся роботизированной автоматизацией трудоемких задач

фессиональную команду для работы с партнерами и клиентами. UiPath инвестирует в локализацию продукта и сервиса для русскоязычных пользователей, чтобы сделать роботизацию еще более доступной. Компания GMCS – сильный партнер для выхода на новый рынок. Совместно с нашим партнером мы сможем помочь заказчикам улучшить рабочую среду, создавая электронную рабочую силу, и развивать культуру инновац
06.02.2019 GMCS создала BI-платформу для «Сколково»

о сервиса на базе BI-платформы Qlik Sense для более эффективного управления экосистемой поддержки отечественных инновационных проектов, реализуемых как в России, так и на мировом рынке. Разработанное GMCS аналитическое решение состоит из 12 интерактивных дашбордов, позволяющих пользователям самостоятельно работать с нужными им данными. В составе Фонда «Сколково» четыре кластера – информацио
08.10.2018 GMCS запустила BI-систему в «Л.Арго»

личество рабочих мест QlikView, привлекая все больше бизнес-пользователей подкреплять свою деятельность данными», – отметил Давид Адамия, начальник отдела ИТиС «Л.Арго». В процессе реализации проекта GMCS использовала собственные наработки. По настоящее время система развивается при активном участии специалистов GMCS. «Мы работаем с «Л.Арго» более 2 лет, быстро реагируя на новые запр
24.05.2018 ABI Product реализует стандарты управления с помощью MAYKOR-GMCS
18.12.2017 Maykor-GMCS настроила Service Desk для «Аванпост»

Maykor-GMCS объявила о том, что за 1 месяц развернула систему Service Desk на базе Microsoft Dynamics 365 для компании «Аванпост», предоставляющей услуги продаж и обслуживания кассовых аппаратов под б
07.12.2017 MAYKOR-GMCS разработала систему казначейства для «Объединенных цифровых сетей»

MAYKOR-GMCS завершила первый этап внедрения единой автоматизированной системы казначейства для компании «Объединенные цифровые сети» (ОЦС) на базе Microsoft Dynamics AX 2012 R3.Компания «Объединенные

12.07.2017 Maykor-GMCS внедрила в Hoff единую систему управления на базе решений Microsoft

Сеть российских мебельных гипермаркетов Hoff объявила о завершении перехода на единую платформу управления бизнесом на базе решений Microsoft для ритейла при поддержке компании Maykor-GMCS. В рамках трансформации бизнес-модели и ИТ-инфраструктуры Hoff совместно с компанией Maykor-GMCS за последние несколько лет реализовала целый ряд проектов. Для поддержки динамики би
30.05.2017 Maykor-GMCS будет предлагать решения Mirapolis в области управления HR-ресурсами

Компания Maykor-GMCS, российский поставщик услуг в области аутсорсинга ИТ и бизнес-процессов, объявила о начале сотрудничества с компанией Mirapolis — разработчиком российского решения в области управления чел
16.05.2017 Maykor-GMCS автоматизировала электронный документооборот для МТТ

Maykor-GMCS и «СКБ Контур» создали совместное решение для интеграции сервиса ЭДО «Диадок» и информационной системы МТТ на платформе Microsoft Dynamics AX. Поставщики направляют в компанию МТТ электрон
11.04.2017 MAYKOR-GMCS разработала учебный курс по Microsoft Dynamics CRM 2016 для студентов РЭУ им. Г.В. Плеханова

MAYKOR-GMCS и Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова объявили о начале сотрудничества в области развития рынка ИТ-образования. Как рассказали CNews в компании, MAYKOR-GMCS ра
09.02.2017 Maykor-GMCS расширила портфель CRM-решений для телеком-компаний

Зарегистрировано два новых отраслевых CRM-решения, разработанных Maykor-GMCS на платформе Microsoft Dynamics CRM: для операторов фиксированной связи и сотовой связи. Об этом CNews сообщили в компании Maykor-GMCS. Так, CRM-решение для операторов фиксированной
18.01.2017 Maykor-GMCS создала BI-систему для «Юнипро»

Maykor-GMCS объявила о разработке системы бизнес-аналитики на базе платформы QlikView для компании «Юнипро». Как рассказали CNews в компании, с ее помощью одна из крупнейших российских энергетических

29.08.2016 Maykor-GMCS присоединилась к ассоциации «Тайзен.ру»

Компания Maykor-GMCS вступила в ассоциацию «Тайзен.ру», консорциум разработчиков российской версии открытой операционной системы Tizen для мобильных устройств и интернета вещей (ИВ/Internet of Things/IoT). С у
11.04.2016 Maykor-GMCS создала для «Траско» систему бизнес-аналитики на базе QlikView

Компания Maykor-GMCS разработала для транспортно-экспедиционной компании «Траско» систему бизнес-аналитики на базе платформы QlikView. С помощью BI-решения «Траско» получает финансовую аналитику и управляет оп
15.03.2016 Maykor-GMCS будет использовать в своих проектах решения Softpoint

Компания Maykor-GMCS, поставщик услуг в области аутсорсинга ИТ- и бизнес-процессов, заключила партнерское соглашение с Softpoint, российским разработчиком программных решений для повышения производительности,

24.11.2015 Maykor-GMCS разработала мобильное приложение для ремонтного персонала «Э.ОН Россия»

Компания Maykor-GMCS разработала мобильное приложение для оперативно-производственного персонала энергетической компании «Э.ОН Россия». Его использование позволяет повысить эффективность обходов и осмотров обо

Публикаций - 362, упоминаний - 378

Максима ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24836 107
SAP SE 5327 58
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 56
Компьюлинк ГК - Compulink 439 44
Oracle Corporation 6757 36
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 242 35
Maykor GMCS 44 24
IBM - International Business Machines Corp 9469 23
8449 17
Ростелеком 9901 16
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 164 16
Корус Консалтинг ГК 1252 12
Крок - Croc 1784 11
Quorum - Кворум - 128 11
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1148 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2188 9
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 593 9
Инсофт 24 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1468 8
МегаФон 9236 8
SAP CIS - САП СНГ 855 7
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 291 7
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1497 6
UIPath 105 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13180 6
Softline - Софтлайн 2964 6
Ростелеком - Связьинвест 1708 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1645 6
Открытые технологии 706 6
Litota - RedLab - РэдЛаб - Редлаб - Редцентр - Redcenter - Renort 93 6
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 5
НСТ - Новые сервисные технологии 49 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8880 5
Oracle Siebel Systems 512 5
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 5
Галактика - Корпорация 1478 5
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 512 5
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group 54 5
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар 325 5
Optima - Альфа-Интегратор - Alfa-Integrator - Баан Евразия 28 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1068 17
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 159 12
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 68 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7567 10
Царицыно ФТД - Царицыно Фирменный торговый дом - Царицынский мясоперерабатывающий завод 13 10
Почта России ПАО 2156 9
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 489 9
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 174 9
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 253 8
Полисан НТФФ - Научно-технологическая фармацевтическая компания 16 8
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 222 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 7
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 7
РЖД - Российские железные дороги 1939 6
РусГидро ПАО - ГидроОГК 317 6
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 99 6
Нарьянмарнефтегаз 10 6
Roca Group - Керамика 7 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 467 5
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 482 5
Связной ГК 1374 5
ВТБ - ВТБ24 666 5
ОВК ВСЗ - ТВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 16 5
X5 Group - Перекрёсток 572 5
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 65 5
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 159 5
ECCO Sko - ЭККО Рос 28 5
Conoco - ConocoPhillips 22 5
DPEP - Delta Private Equity Partners 11 5
Роснефть НК - нефтяная компания 518 4
Газпром нефть 635 4
Совкомбанк ПАО 261 4
Алроса АК - Алмазы России — Саха 213 4
Транснефть 307 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 474 4
Газпром ПАО 1363 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1118 4
Спортмастер - Sportmaster 181 4
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 203 4
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 127 4
Федеральное казначейство России 1811 17
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 67 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12006 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5058 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 857 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 924 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3052 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4369 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2748 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2969 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4942 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2022 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1984 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3326 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6068 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3413 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 778 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 251 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 429 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 37 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1052 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 994 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1017 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 134 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3116 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1403 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1668 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1379 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 601 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 484 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 96 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1169 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 591 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2575 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 741 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 44 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 589 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 321 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 2
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 51 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6300 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1451 1
ФНЛ - Футбольная национальная лига 6 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31743 185
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67776 153
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6840 118
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10597 70
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7036 53
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52589 40
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21081 40
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4865 38
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1888 38
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12267 35
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20541 34
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10389 33
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12809 31
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24751 31
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1979 31
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3139 26
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21764 25
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2468 25
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3276 24
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11860 22
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 810 19
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16156 19
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 780 19
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5285 19
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 820 18
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4094 18
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1391 18
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11502 18
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12861 18
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1144 17
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3349 17
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7315 17
Управление финансами - Financial management 617 17
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3170 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30474 16
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 784 15
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2604 15
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5545 15
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1049 15
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4121 15
Microsoft Dynamics 1179 93
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 929 89
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 208 50
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 251 36
Microsoft Dynamics CRM 544 28
Infor - SSA ERP - Baan ERP 65 25
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 894 23
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 22
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1447 14
Microsoft Dynamics 365 134 13
Oracle E-Business Suite - OEBS 584 13
IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial 56 11
Infor - SSA Global Technologies 27 11
IBM Cognos TM1 - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 60 10
Microsoft Office 3809 10
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS VerEx - Джи-Эм-Си-Эс Верэкс - Платформа ВерЭкс 14 8
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS Cargo Terminal 8 8
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS Telecom 8 8
Microsoft Windows 15892 8
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 85 7
Google Android 14241 6
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 204 6
Softprom PlanDesigner 21 6
Qlik Qlikview 117 5
Microsoft Azure 1427 5
SAP BW - SAP Business Warehouse 138 5
Infor SCM WM - Infor SCM Warehouse Management - EXceed WMS - SSA Warehouse Management - Infor SCE - Infor Supply Chain Execution - Infor SCM Transportation Management - Infor SCM Demand Planning 47 5
Red Lab - Timetta 12 5
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 527 4
Apple iOS 7952 4
Linux OS 10211 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5424 4
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 214 4
Infor CloudSuite - Infor CloudSuite Industrial - Infor ERP SL - Infor SyteLine - Infor SyteCentre - 45 4
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS Oil&Gas 4 4
UiPath RPA - UiPath Robotic Process Automation - Uipath Process Mining 10 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 4
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 480 3
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 225 3
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1234 3
Воропаева Екатерина 22 22
Сульгин Сергей 46 14
Семенова Ирина 43 10
Сокольская Людмила 10 10
Котов Олег 49 9
Лящ Михаил 46 8
Осипов Сергей 42 8
Кошкина Алена 12 8
Лысов Олег 9 8
Савчук Аурика 7 7
Дрозман Илья 7 7
Темирканова Бэла 5 5
Венедиктова Мария 8 5
Романов Михаил 33 5
Штернлиб Теймур 27 5
Гудкова Светлана 8 5
Еремин Андрей 15 4
Геклер Алена 29 4
Горная Марина 10 4
Черникова Ксения 5 4
Сапожков Андрей 4 4
Гайдинова Людмила 3 3
Анисимова Светлана 9 3
Юрченко Евгений 132 3
Рыбакова Любовь 17 3
Зайцев Алексей 14 3
Прохоров Сергей 24 3
Котов Сергей 17 3
Мякишева Марина 84 3
Толкачева Екатерина 43 3
Смыкалов Дмитрий 4 3
Майоров Дмитрий 10 3
Осипов Александр 89 3
Ерофеев Евгений 4 3
Воеводин Константин 3 3
Липис Илья 3 3
Бурма Кира 3 3
Корбутова Екатерина 4 2
Чепурин Антон 2 2
Лашков Иван 3 2
Россия - РФ - Российская федерация 148539 265
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44104 54
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14237 43
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17806 36
Европа 24370 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52553 19
Казахстан - Республика 5636 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7700 11
Россия - СФО - Новосибирск 4422 10
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3143 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13401 9
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1361 9
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2741 8
Украина - Киев 1130 8
Украина 7661 7
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 606 7
Германия - Федеративная Республика 12780 6
Европа Восточная 3109 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3077 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3197 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2560 5
Беларусь - Белоруссия 5818 4
Франция - Французская Республика 7895 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3006 4
Нидерланды 3559 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1518 4
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 291 4
Швеция - Королевство 3642 4
Финляндия - Финляндская Республика 3623 4
Дания - Королевство 1307 4
Россия - СФО - Иркутская область 1155 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3547 3
Эстония - Эстонская Республика 752 3
Япония 13362 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1219 3
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 960 3
Россия - ПФО - Чувашия - Новочебоксарск 53 3
Польша - Республика 1971 3
Армения - Республика 2320 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49121 132
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7982 108
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6095 59
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24729 53
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2957 50
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52456 49
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7309 38
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14061 35
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1669 28
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19153 26
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30043 26
Логистика сбытовая - Сбыт 2419 26
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7148 25
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16681 25
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5580 24
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2988 24
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6159 24
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5911 23
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1356 22
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 742 22
Энергетика - Energy - Energetically 5218 21
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11207 17
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5742 15
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4535 14
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4767 14
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2495 13
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1999 12
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3232 11
Финансовые показатели - Financial indicators 2557 11
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1423 10
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5058 10
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3088 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9025 10
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1988 10
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2807 9
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1036 9
Аудит - аудиторский услуги 2801 9
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5696 9
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3617 8
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1265 8
TAdviser - Центр выбора технологий 406 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11301 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1964 2
РИА Новости 940 1
Фонтанка 30 1
Царьград - телеканал 27 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1292 1
CNews Северо-Запад 24 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 1
CNews Журнал 166 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3291 15
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8206 13
IDC - International Data Corporation 4918 10
Gartner - Гартнер 3571 7
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 719 7
Forrester Research 823 3
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 16 2
CNews Mobile - рейтинг 20 1
IDC Russia - IDC Россия 160 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 994 1
Fortune Global 500 286 1
BCG - Boston Consulting Group 109 1
ARC Advisory Group 20 1
Ventana Research 7 1
Gartner - AMR Research 48 1
CNews Рынок ИТ-услуг 167 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 338 1
Technavio 28 1
TAdviser IT Prize 7 1
НРА - Национальное Рейтинговое Агентство 8 1
Microsoft Dynamics Academic Alliance - MSDAA - Microsoft Dynamics University 5 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1561 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 879 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 217 2
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 182 1
Специалист - Центр компьютерного обучения при МГТУ имени Н.Э. Баумана 7 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 69 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 623 1
СамГУ - Самарский государственный университет 23 1
РАН - Российская академия наук 1926 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 54 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 66 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 124 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1148 1
ВлГУ - Владимирский Государственный Университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 12 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1230 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1138 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2481 2
CNews AWARDS - награда 525 1
Microsoft Inspire 4 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 92 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2063 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359934, в очереди разбора - 756261.
Создано именных указателей - 174808.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Меры профилактики: как самостоятельно почистить гаджеты в домашних условиях

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153