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Штернлиб Теймур

СОБЫТИЯ


22.09.2026 Бывший свиновод и поставщик кофе из Уганды купил 45% в «Здоровье.ру». От долей избавились экс-топ Сбербанка и ИТ-шники 1
14.02.2022 Группа компаний «Медси» инвестировала в разработчика платформы «Здоровье.ру» 1
01.06.2018 Сбербанк предоставит компаниям «Сколково» облачный сервис 1
22.05.2018 Сбербанк вступил в консорциум по развитию интернета вещей 1
16.11.2017 Samsung и Сбербанк будут совместно развивать банковские технологии 1
20.09.2017 Сбербанк запустил собственную бесплатную CRM-систему 1
20.09.2017 Сбербанк запускает для бизнес-клиентов бесплатную CRM-систему 1
03.04.2015 Выручка Maykor превысила 10 млрд рублей 1
30.01.2014 Теймур Штернлиб назначен вице-президентом «Сбербанка» 1
23.10.2013 Соратник Хасиса по X5 пришел в Сбербанк резать ИТ-затраты 1
26.08.2013 Госфонд и иностранцы инвестировали в Maykor $100 млн 1
08.04.2013 Maykor вырос на 87% 1
02.04.2013 «Утконос» остановился на неделю. Идет замена SAP 1
31.01.2013 Maykor продолжает агрессивно покупать 1
06.12.2012 Maykor приобрел сервисного аутсорсера заправок «Лукойла» 1
21.11.2012 CNews Forum 2012: государство изучает, банки меняют, ритейл мигрирует 1
31.10.2012 Рост бизнеса – инновационное управление услугами 2
23.10.2012 ИТ-директор X5 Retail создал компанию вместе с Maykor 3
27.04.2011 Вышел 54-й номер журнала CNews. Скачать PDF-версию 1
29.03.2011 Х5 Retail Group завершила тиражирование SAP for Retail с помощью GMCS 1
17.03.2011 X5 оптимизирует продажи с помощью решений JDA для категорийного менеджмента 1
20.05.2010 X5 Retail Group внедряет ERP-систему на платформе IBM 1
18.03.2010 X5 совместно с GMCS внедрила ИСУ на базе SAP for Retail 1
26.01.2010 X5 внедрила SAP for Retail в Волго-Вятском филиале 1
26.11.2008 X5 Retail Group внедрил систему управления НСИ 1
07.10.2008 23-25 октября состоится саммит «Retail Technologies 2008» 1
12.08.2008 23 октября в Москве откроется Саммит Retail Technologies 2008 1
26.03.2007 X5 Retail Group, Microsoft и КРОК договорились о сотрудничестве 1

Публикаций - 28, упоминаний - 31

Штернлиб Теймур и организации, системы, технологии, персоны:

Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 9
Maykor - Expertek - Экспертек 32 7
SAP SE 5626 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1770 5
МТ-Интеграция - GMCS 379 5
НСТ - Новые сервисные технологии 49 5
ЦРТ Сервис - Централизованный региональный технический сервис 77 5
Россервис 55 3
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 137 2
Maykor - Амфител Плюс 5 2
Maykor - Инфосервис 13 2
IBM - International Business Machines Corp 9717 2
Крок - Croc 1970 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 491 2
SAP CIS - САП СНГ 868 2
Lenovo MBG - Lenovo Mobile Business Group - Lenovo Mobile Communication Technology 26 2
Ниеншанц 124 2
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 163 1
Терн ГК - Tern Group 82 1
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 94 1
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 162 1
Открытые технологии 731 1
IBA Group - ИБА Групп 57 1
SmartLabs - СмартЛабс 44 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 1
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group 56 1
Wellink - Веллинк НТЦ - Веллинк Научно-технический центр 43 1
Уютерра - ПланетаСтрой 26 1
Auvix - Аувикс 23 1
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 1
ПрограмБанк 98 1
Искра КБ - Красноярское конструкторское бюро - Искра СКБ ВТ - Специальное конструкторское бюро вычислительной техники 27 1
Antares Software - Антарес софтвер 6 1
Парадигма 169 1
ВС Лаб - Лаборатория ВС - ВС лаб-разработка 12 1
Temenos AG 26 1
Maykor - PST Company 10 1
SMTsoft - Свежие решения - FreshSolutions 26 1
Почта России - Почта Диджитал - Почта Сервис 15 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1212 20
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8988 11
X5 Group - Перекрёсток 644 4
Maykor - Автотанк-Сервис 7 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 576 3
Газпром нефть 741 3
Здоровье Города - Здоровье.ру 11 2
ПриватБанк - PrivatBank 197 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 2
Еврологистика 5 2
BBCG - B2B Conference Group - Тринити Ивентс 11 2
Почта России ПАО 2388 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1955 2
Роснефть НК - нефтяная компания 565 2
ПСБ - Промсвязьбанк 972 2
Евросеть 1421 2
Альфа-Групп 747 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 526 2
Лента - Утконос 180 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 640 2
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 230 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 1
AstraZeneca - АстраЗенека 68 1
Yum! Brands - Ям Брэндс - YUM Restaurants - ЯмРесторан Раша - Интернэшнл Ресторант Брэндс - IRB Family 17 1
O’STIN - Остин 13 1
Rendez-Vous - Рандеву 26 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 40 1
Седьмой Континент 65 1
СБ Банк - Судостроительный банк 59 1
MEXX 10 1
Abbott Laboratories 12 1
Некстстеп 3 1
Мелстон Инжиниринг 2 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 731 1
Царицыно ФТД - Царицыно Фирменный торговый дом - Царицынский мясоперерабатывающий завод 13 1
ВЕФК Банк - Восточно-европейская финансовая корпорация 5 1
Kesko - Rautakesko - K-Rauta - К-Раута 7 1
ЦентрОбувь ТД 29 1
Империус Инвестментс 1 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5463 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 266 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3457 2
Федеральное казначейство России 1953 2
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 75 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3679 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3347 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5743 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5799 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3213 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1198 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1543 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2139 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1609 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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