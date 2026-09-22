Индексная книга (каталог) CNews*
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Штернлиб Теймур
СОБЫТИЯ
Публикаций - 28, упоминаний - 31
Штернлиб Теймур и организации, системы, технологии, персоны:
|Сульгин Сергей 47 5
|Семенова Ирина 43 3
|Сытин Дмитрий 60 2
|Левин Борис 57 2
|Прозоровский Василий 40 2
|Днепровская Екатерина 2 2
|Николаев Игорь 2 2
|Помочилин Игорь 2 2
|Краевски Збигнев 2 2
|Хасис Лев 105 2
|Мартынов Владислав 115 2
|Бровко Эрик 8 1
|Шкипин Виктор 14 1
|Чучелов Андрей 44 1
|Гаттаров Руслан 144 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Занин Виталий 23 1
|Сафронов Юрий 68 1
|Кесельбренер Леонид 52 1
|Адмиральский Сергей 39 1
|Широких Алексей 72 1
|Галкин Андрей 19 1
|Глазов Алексей 7 1
|Анищук Наталья 30 1
|Кожемякин Никита 8 1
|Чернобыльская Анна 8 1
|Новицкий Сергей 25 1
|Сусов Михаил 29 1
|Акулич Сергей 4 1
|Лозовая Екатерина 8 1
|Безрукова Елена 5 1
|Левин Владимир 21 1
|Васильев Михаил 17 1
|Яковлев Дмитрий 14 1
|Токар Дмитрий 5 1
|Руснак Александр 2 1
|Овчинников Дмитрий 32 1
|Ландо Сергей 2 1
|Мисюра Сергей 3 1
|Немченко Андрей 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8663 1
|Gartner - Гартнер 3670 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4067 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473899, в очереди разбора - 724563.
Создано именных указателей - 201590.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473899, в очереди разбора - 724563.
Создано именных указателей - 201590.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.