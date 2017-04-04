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Чучелов Андрей


04.04.2017 Голосовые решения BSS включены в Реестр отечественного ПО 1
28.03.2017 Технология NTechLab войдет в состав мультибиометрической платформы BSS для банков 1
27.03.2015 Э-Правительство: Государство ищет пути взаимодействия с бизнесом 10
13.03.2015 На конференции CNews «ИКТ в госсекторе» «БСС Инжиниринг» представит систему адресной помощи 1
21.11.2014 ИКТ в госсекторе: что год грядущий нам готовит 9
10.11.2014 CNews FORUM совсем скоро. Успей зарегистрироваться 1
06.11.2014 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2014 Будущее ИТ в России под вопросом 1
22.10.2014 ИТ-директора регионов соберутся на CNews FORUM 1
14.10.2014 Руководители российских и зарубежных ИТ-компаний выступят на CNews FORUM 1
09.09.2014 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: госуслуги и не только» 1
02.09.2014 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: госуслуги и не только» 1
19.08.2014 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: госуслуги и не только» 1
28.07.2014 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: госуслуги и не только» 1
28.03.2014 Электронное правительство: Чиновники и ИТ-компании обсудили главные задачи 10
27.03.2014 ИТ-проекты в банках становятся лаконичными 1
17.03.2014 Конференция CNews: «ИКТ в финансовом секторе: новые стратегии» 1
12.03.2014 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2014» 1
28.02.2014 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе» 1
25.02.2014 На конференции «ИКТ в госсекторе 2014» BSS Engineering расскажет, как оживить портал госуслуг в регионе 1
19.02.2014 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2014» 1
28.01.2014 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2014» 1
25.12.2013 СМЭВ для банков – не только расходы 2
29.11.2013 ИТ в госсекторе: Большое преодоление 11
30.10.2013 BSS представит решения для финансового и государственного сектора на CNews Forum 2013 1
09.10.2013 ИКТ в госсекторе: первые итоги перезагрузки 9
27.09.2013 К 2018 г. не будет реализовано и половины планов «Электронного правительства» 1
23.09.2013 Замминистра экономического развития выступит на конференции CNews об ИТ в госсекторе 1
18.09.2013 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
11.09.2013 Минкомсвязи, Минздрав, Казначейство, УЭК - на конференции CNews «ИКТ в госсекторе» 1
06.09.2013 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
27.08.2013 CNews приглашает на конференцию ИКТ в госсекторе: первые итоги перезагрузки 1
08.08.2013 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: проекты расширяются» 1
03.07.2013 BSS Engineering выступит партнером конференции «ИКТ в госсекторе: проекты расширяются» 1
27.05.2013 Электронное правительство – анализируем успехи и неудачи 2
21.11.2012 CNews Forum 2012: государство изучает, банки меняют, ритейл мигрирует 9
02.10.2012 ИКТ в госсекторе: регионы ждут новой волны 10
11.09.2012 ИКТ в госсекторе: Тенденции изменились 1
28.11.2011 CNews TV. \"Мы надеемся подружить государственные сервисы с банками\" 1
25.11.2011 Госсектор на CNews FORUM 2011: ход информатизации 9

Публикаций - 44, упоминаний - 115

Чучелов Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 21
АйТи 753 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 12
Microsoft Corporation 11168 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 6
VK - Mail.ru Group 2487 5
SAP CIS - САП СНГ 757 3
SAP SE 3220 2
ЦПС - ЦентрПрограммСистем 12 1
iDecide - АйДесайд 25 1
Samsung Electronics 5730 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 1
Brocade Communications Systems 143 1
Lenovo Group 1641 1
Teradata 166 1
Rambler Group - Рамблер ГК 487 1
Panasonic 1175 1
Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 44 1
Directum - Директум 647 1
Ланит ГК 1160 1
Facebook 3768 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 5
Открытие ФК 538 2
Уралсиб Банк 390 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
ЕС-лизинг 13 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 13
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 428 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 8
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1141 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
OpenStack 347 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 138 1
ЭТП - Электронная торговая площадка 97 1
Безопасный город 347 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
Google Android 10751 2
IBM Cognos BI 143 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 831 1
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
Brocade ADX 1 1
Brocade Vyatta Controller - Brocade Vyatta vRouter 6 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Microsoft Dynamics CRM 390 1
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 1
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 1
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 44 1
Microsoft Lync 272 1
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Microsoft Exchange 684 1
Aerodisk Engine - A-Core - СХД 9 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 49 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
Microsoft Office 365 769 1
Microsoft Skype 1477 1
Microsoft SQL Server 798 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Intel x86 - Архитектура процессора 994 1
Microsoft Office 1950 1
Apple iOS 5742 1
Apple iPad 3263 1
Ивакин Роман 49 4
Шевченко Евгений 55 2
Дворкович Аркадий 169 2
Лосев Сергей 43 2
Строкович Антон 45 2
Стуров Дмитрий 25 2
Быстров Константин 19 2
Козырь Сергей 30 2
Островский Владимир 22 1
Сафронов Роман 33 1
Сапельников Сергей 100 1
Демидов Михаил 132 1
Прозоровский Василий 40 1
Чулапов Александр 1 1
Сиваков Руслан 4 1
Кабаков Александр 4 1
Щербаков Сергей 14 1
Шмид Александр 18 1
Рудычева Наталья 81 1
Гаттаров Руслан 117 1
Меджитов Тимур 56 1
Володкович Вячеслав 30 1
Халин Дмитрий 52 1
Новиков Алексей 39 1
Евраев Михаил 222 1
Калина Роман 60 1
Козырев Алексей 270 1
Козлов Александр 54 1
Кузнецов Дмитрий 40 1
Звягина Наталья 64 1
Гуральников Сергей 161 1
Авербах Владимир 121 1
Чукарин Алексей 56 1
Левашов Александр 88 1
Дьяков Петр 9 1
Деянышев Вадим 19 1
Алешин Александр 4 1
Леви Гавриил 17 1
Лысенко Эдуард 209 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 4
Европа 3788 3
Восточная Европа 1691 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 2
Казахстан - Республика 2650 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 1
Украина 3398 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Япония 2811 1
Россия - Липецкая область 293 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 657 1
Россия - Тульская область 754 1
Австралия - Австралийский Союз 1130 1
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 677 1
Россия - Ивановская область 262 1
Россия - Тюменская область 589 1
Нидерланды 981 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Россия - Челябинская область 661 1
Россия - Пензенская область 349 1
Россия - Белгородская область 370 1
Россия - Белгород 245 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 415 1
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 346 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 9
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 167 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
Информационный Казахстан – 2020 - Государственная программа 7 1
CNews Analytics 1991 8
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770167, в очереди разбора - 673849.
Создано именных указателей - 46354.
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