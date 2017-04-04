Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Чучелов Андрей
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Публикаций - 44, упоминаний - 115
Чучелов Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 21
|АйТи 753 17
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 12
|Microsoft Corporation 11168 11
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 6
|VK - Mail.ru Group 2487 5
|SAP CIS - САП СНГ 757 3
|SAP SE 3220 2
|ЦПС - ЦентрПрограммСистем 12 1
|iDecide - АйДесайд 25 1
|Samsung Electronics 5730 1
|Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 1
|Brocade Communications Systems 143 1
|Lenovo Group 1641 1
|Teradata 166 1
|Rambler Group - Рамблер ГК 487 1
|Panasonic 1175 1
|Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 44 1
|Directum - Директум 647 1
|Ланит ГК 1160 1
|Facebook 3768 1
|Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 5
|Открытие ФК 538 2
|Уралсиб Банк 390 1
|МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
|ЕС-лизинг 13 1
|Ивакин Роман 49 4
|Шевченко Евгений 55 2
|Дворкович Аркадий 169 2
|Лосев Сергей 43 2
|Строкович Антон 45 2
|Стуров Дмитрий 25 2
|Быстров Константин 19 2
|Козырь Сергей 30 2
|Островский Владимир 22 1
|Сафронов Роман 33 1
|Сапельников Сергей 100 1
|Демидов Михаил 132 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Чулапов Александр 1 1
|Сиваков Руслан 4 1
|Кабаков Александр 4 1
|Щербаков Сергей 14 1
|Шмид Александр 18 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Гаттаров Руслан 117 1
|Меджитов Тимур 56 1
|Володкович Вячеслав 30 1
|Халин Дмитрий 52 1
|Новиков Алексей 39 1
|Евраев Михаил 222 1
|Калина Роман 60 1
|Козырев Алексей 270 1
|Козлов Александр 54 1
|Кузнецов Дмитрий 40 1
|Звягина Наталья 64 1
|Гуральников Сергей 161 1
|Авербах Владимир 121 1
|Чукарин Алексей 56 1
|Левашов Александр 88 1
|Дьяков Петр 9 1
|Деянышев Вадим 19 1
|Алешин Александр 4 1
|Леви Гавриил 17 1
|Лысенко Эдуард 209 1
|CNews Analytics 1991 8
|ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770167, в очереди разбора - 673849.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770167, в очереди разбора - 673849.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru