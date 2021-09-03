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Реймер Денис


03.09.2021 «Эр-Телеком» купил конкурента в сфере интернета вещей 1
02.09.2021 «ЭР-Телеком» завершил сделку по приобретению ГК «Лартех» 1
08.07.2021 Российские ИТ-разработчики получили миллионы рублей на онлайн-хакатоне Moscow City Hack 3
27.11.2019 Цифровизация становится окном в мир для российского ритейла 10
14.11.2019 DTG представил на CNews Forum 2019 платформу для построения цифрового бизнеса GRANUM 1
18.09.2019 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2019 1
10.04.2019 С чего начать цифровую трансформацию организации 2
29.11.2018 Блокчейн и нейросети помогают увеличивать продажи в ритейле 11
19.11.2018 «Дочка» «Ланита» промаркирует чипами 50 миллионов бутылок вина во Франции 2
16.11.2018 «Микрон» и Digital Transformation Group будут развивать блокчейн-платформу Tracelabel 1
26.09.2018 DTG запускает блокчейн-платформу Tracelabel для управления цепочками поставок 1
20.03.2018 «Ланит» создала интегратора цифровых экосистем DTG 2
28.11.2016 Большие данные превратились из модной технологии в товар повседневного спроса 1
07.11.2016 Компании группы «Ланит» представят на CNews Forum 2016 ГИС ЖКХ и решения собственной разработки 1
18.03.2016 Интернет вещей даст новую жизнь PaaS 1
18.02.2016 Новые карьерные возможности в ИТ: Спрос на «информационных директоров» вырос за год в 2,5 раза 1
26.11.2015 У банков две перспективы: вывести ИТ на аутсорсинг или превратиться в ИТ-компанию 10
10.11.2015 CleverData представит на CNews Forum платформу управления данными клиентов 1DMP для целевого маркетинга 1
10.11.2015 CNews FORUM совсем скоро! Успей зарегистрироваться 1
02.11.2015 Гостей CNews FORUM 2015 будет встречать огромный человекоподобный робот. Видео. Регистрация 1
29.10.2015 Николай Елистратов из ПФР, Сергей Гуральников из Казначейства, Елена Бойко из Минздрава выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
27.10.2015 Главы Microsoft Россия, IBM Россия, «Техносерв» и IBS выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
20.10.2015 CNews FORUM: Будущее ИТ в России под вопросом 1
12.10.2015 Руководители ИТ-компаний выступят на CNews Forum 2015 2
05.10.2015 Руководители Казначейства, Татарстана, Санкт-Петербурга, «Башнефти», «Сколково», «Ростелекома», IBS выступят на CNews FORUM 1
29.09.2015 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте. Регистрация продолжается 1
28.05.2015 Большие данные закрепились в России 3
24.11.2014 «Турбо-секси банк»: ИТ-директора пытаются снискать любовь клиентов 11
10.11.2014 CNews FORUM совсем скоро. Успей зарегистрироваться 1
06.11.2014 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
06.11.2014 «Ланит» — стратегический партнер CNews Forum 2014 1
31.10.2014 Будущее ИТ в России под вопросом 1
24.10.2014 Центробанк, «Вымпелком», МГТС и Microsoft расскажут о подходах к информационной безопасности 1
14.10.2014 Руководители российских и зарубежных ИТ-компаний выступят на CNews FORUM 1
02.10.2014 Центробанк, «Вымпелком», МГТС и PWC расскажут о подходах к информационной безопасности 1
24.09.2014 ИТ-директора российских банков выступят на CNews FORUM 1
24.07.2014 Практику анализа больших данных в «Ланите» будет развивать дочерняя компания CleverData 2
02.12.2013 ИТ в банках: автоматизировать и анализировать, чтобы оптимизировать 1
05.11.2013 Эксперты «Ланита» выступят на ежегодном CNews Forum 2013 в Москве 1
18.09.2013 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1

Публикаций - 49, упоминаний - 105

Реймер Денис упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ланит ГК 1160 21
Microsoft Corporation 11168 12
IBM 3557 11
Сбербанк Технологии - СберТех 203 9
DTG - Digital Transformation Group 11 9
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 9
VK - Mail.ru Group 2487 8
Instabank - Инстабанк 12 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 8
НИТ - Национальные информационные технологии 31 7
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 6
SAP CIS - САП СНГ 757 5
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 4
Vintage Wines SA 4 4
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 3
Google LLC 7177 3
АйТи 753 3
Samsung Electronics 5730 3
Ланит Омни 17 3
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 2
SAP SE 3220 2
Ланит - Норбит - Norbit 203 2
Микрон - Micron 365 2
3779 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
Yandex - Яндекс 4103 2
Крок 1221 1
Digital Vision 2 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Custis 73 1
Flocktory 12 1
Jive Software 19 1
Ланит Интеграция 101 1
Э-Ком - E-Com - Электронные коммуникации 79 1
Accenture - Аксенчер 533 1
Газпромбанк - ГПБ 693 10
Пробизнесбанк АКБ 109 9
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 8
Новард Управляющая компания - Novard 67 8
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 8
МДМ Банк 150 8
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 8
ВТБ Банк Москвы 372 8
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 8
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 6
Открытие ФК 538 6
Башнефть ПАО АНК 90 5
X5 Group 600 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
X5 Group - Пятерочка 560 3
Yves Rocher - Ив Роше 29 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
Mary Kay - Мэри Кэй 82 2
Лудинг - Luding 7 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 37 1
Черкизово ГК 73 1
Локотех - Локомотивные технологии 40 1
Lego 84 1
Кораблик 33 1
Бристоль - сеть магазинов 11 1
Citibank - Ситибанк 170 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 1
Рослокомотив 1 1
PwC Россия 6 1
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 3 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 1
Уралсиб Банк 390 1
СДЭК - CDEK 6 1
Hilton Hotels & Resorts 9 1
Газпром ПАО 524 1
Почта России ПАО 1579 1
Maersk 10 1
Интер РАО ПАО 159 1
Северсталь ПАО 204 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 74 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 18
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 11
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 4
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 2
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
Омниканальность - Omni channel 42 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 289 1
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 1
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 82 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
OpenStack 347 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 68 1
TMS - Treasury Management System - Централизованное управление ликвидностью и казначейскими операциями холдинга 2 1
Умный магазин - Smartstore - автоматизация и информатизация розничных торговых сетей 11 1
CJM - Customer Journey Map - карта взаимодействия потребителя с продуктом - выстраивание пути клиентов при использовании продуктов 20 1
Legacy-системы - унаследованная система 16 1
Next Best Offer - Выбор оптимального предложения для клиента 9 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Big Data - Большие данные 1136 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
TMS - Transportation Managament System - Система управления транспортом 45 1
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 1
Data Governance - Руководство данными 51 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 427 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 5
Google Android 10751 3
Apple iOS 5742 2
Ланит Омни Rightway - Программа лояльности 13 2
IBM Watson 105 1
Крок Live - многофункциональная деловая соцсеть 2 1
DTG Granum 2 1
Онланта ClearFuture RightWay 6 1
Siemens Lifecycle DNA - методика оценки уровня зрелости цифровых технологий 3 1
OFD.RU Renta - аналитика продаж для торговых центров, франчайзи и производителей товаров 5 1
Microsoft Lync 272 1
Diasoft Flextera 45 1
Microsoft Dynamics CRM 390 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
Microsoft Office 1950 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
Яндекс.Маркет 439 1
Naumen Erudite 12 1
Hyperledger Fabric - Фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 28 1
OFD.RU Ferma 8 1
SAP SuccessFactors 110 1
SQL - Язык программирования 436 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 146 1
Rakuten Viber 429 1
Смирнов Александр 44 9
Атанесов Саргис 13 9
Потёмкин Роман 20 8
Клеев Владимир 9 8
Хрусталев Александр 31 8
Мухин Максим 18 8
Шалимов Александр 9 8
Кравченко Денис 24 8
Муравлев Александр 15 8
Тищенко Юрий 14 8
Леоничев Алексей 14 8
Скородумов Олег 17 8
Пшиченко Дмитрий 19 8
Воробьев Артем 14 8
Базалей Наталья 14 8
Чекель Павел 15 8
Сафронов Юрий 61 8
Грибанов Юрий 24 7
Патрин Максим 31 7
Свердлов Михаил 29 7
Румянцева Ольга 45 7
Алябьев Андрей 27 7
Николаев Евгений 13 7
Разгуляев Валерий 18 6
Серебряков Виктор 42 6
Козлов Александр 54 5
Сергеев Александр 21 5
Игнатов Виктор 12 5
Герасимов Александр 40 5
Калюжный Игорь 24 5
Быстров Константин 19 4
Козырь Сергей 30 4
Строкович Антон 45 4
Бетсис Павел 84 4
Стуров Дмитрий 25 4
Захир Максим 19 3
Тихонов Андрей 33 3
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 2
Скляр Алексей 49 2
Румянцев Антон 46 2
Россия - Российская федерация - РФ 57680 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 13
Казахстан - Республика 2650 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 7
Россия - Ростовская область 864 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 5
Восточная Европа 1691 4
Франция - Французская Республика 2143 1
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 256 1
Грузия 693 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Америка 466 1
Европа 3788 1
Россия - Кашира 9 1
Россия - Новоуральск 13 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 24
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 13
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 5
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 2
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 1
Open Space - Офис открытого типа 14 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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