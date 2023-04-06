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CDTO Chief Digital Transformation Officer CDO Chief Digital Officer Руководитель цифровой трансформации

СОБЫТИЯ


06.04.2023 26–27 апреля в Москве состоятся IV Российский Саммит по цифровой трансформации организаций CDO/CDTO Summit & Awards 2023 и Российский Технологический Форум TECH Forum & Awards 2023

26–27 апреля в Москве состоятся IV Российский Саммит по цифровой трансформации организаций CDO/CDTO Summit & Awards 2023 и Российский Технологический Форум TECH Forum & Awards 2023. Участн
18.11.2022 Заместитель президента банка ВТБ стал победителем CDO/CDTO Award 2022

ститель президента – председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик стал победителем в номинации «CDO/CDTO года» премии CDO/CDTO Award 2022 в области цифровой трансформации организаций. Жю
21.04.2022 5 самых дорогих ошибок цифровизации крупного бизнеса: как их избежать?

1. Цифровизатор в подчинении ИТ-блока Очень грубая ошибка, когда цифровизатор (CDO) находится в подчинении у CIO (Chief Information Officer). Такая организационная структур
19.02.2021 Открыт набор на обучение команд CDO навыкам управления на основе данных

енной власти были представлены от Росстата, ТФОМС России, Минэкономразвития России и Минздрава России. Всего в 2019–2020 гг. в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» по программам CDO обучились более 10 тыс. человек.
03.02.2021 Владимир Определенов, CDTO Пушкинского музея в интервью CNews: Технологии должны быть только там, где они уместны

том числе и просто ИТ-специалистов, неравнодушных к развитию этой сферы. А на должности, называемой CDTO (директор по цифровой трансформации - Chief Digital Transformation Officer), в музейной

27.01.2021 В России начались массовые увольнения руководителей государственной цифровой трансформации

чались увольнения замруководителей по цифровой трансформации (Chief Digital Transformation Officer, CDTO). Они, пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, не справились с
11.09.2020 Во все региональные министерства назначат главных по цифровой трансформации

CDTO по всей стране Президент России Владимир Путин одобрил идею по назначению заместителей руководителя по цифровой трансформации (CDTO) в каждом региональном органе исполнительной власти. Соответствующее предложение в рамках видеоконференции Владимира Путина с членами правительства, состоявшегося 9 сентября 2020 г., внес

18.08.2020 Стартовал набор на образовательные программы для CDO-управленцев в формате «Клик»

Открыт прием заявок на программы CDO по управлению, основанному на данных, в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика РФ». Обучение пройдет в формате программы развития антикризисных лидеров и команд цифровой экономики – «Клик»
21.05.2020 Цифровой трансформацией Минпросвещения займется экс-учительница истории без опыта работы в ИТ

Новый CDTO в российском правительстве Правительство России утвердило на должность замминистра просв
30.03.2020 Директор по цифровой трансформации Счетной палаты — в интервью CNews: 44-ФЗ убивает прогресс на ИТ-рынке и приводит к его монополизации

оекты, на поиск нового инструментария, его внедрение в практику работы. CNews: Как в Счетной палате сосуществуют функции информатизации и цифрового развития? В коммерческих организациях функции CIO и CDO часто разделены, а топ-менеджеры на этих позициях нередко конфликтуют. Как обстоят дела в Счетной палате? Михаил Петров: Вопрос совершенно правильный, потому что мы ту же самую дилемму реша
13.03.2020 Мишустин формирует «цифровой спецназ» из чиновников министерств. Список

органов исполнительной власти, ответственными за цифровую трансформацию. Список 50 чиновников ранга CDTO (Chief Digital Transformation Officer, руководитель цифровой трансформации) федеральных

21.02.2020 Выходец из Администрации Президента назначен куратором цифрового здравоохранения

Новый CDO в Министерстве здравоохранения Как прогнозировал CNews в конце января 2020 г., на должность заместителя Министра здравоохранения России назначен Павел Пугачев. Соответствующее распоряжение

27.01.2020 Куратором цифрового здравоохранения может стать выходец из «Армады» и Администрации Президента

Новый CDO в Минздраве В министерстве здравоохранения, вслед за сменой министра, может смениться и заместитель по цифровой трансформации (CDO). Прежняя глава министерства Вероника Скворцова не

16.10.2019 Сергей Щербинин, директор по развитию ИТ УБРиР в интервью CNews — о роли CDTO в банке

рами, работа с которыми дает новые бизнес-возможности. CNews: Почему у банка возникла потребность в CDTO? Сергей Щербинин: УБРиР — это федеральный банк, у которого очень хорошая лояльность к бр
07.03.2019 Женщины года в отрасли ИТ 2019. Голосование

Елены Бойко на пост заместителя Министра здравоохранения по цифровой трансформации. Новая должность CDO (Chief Digital Officer) появилась в министерстве по инициативе министра цифрового развити
09.11.2018 Шесть качеств, которыми должен обладать профессиональный CDO

«Ключевая задача CDO – преобразование компании, формирование видения и детального плана действий по трансформа
11.07.2018 Революция данных: как CDO превращает цифры в деньги

CNews: Начнем с главного – кто такой CDO? Стивен Бробст: На сегодняшний день CDO – наиболее быстро растущая позиция в топ-менеджменте. Ключевая задача этого руководителя – понимать данные компании, знать, какие данные нужны
29.11.2016 Директорам по данным обещан скорый и бурный карьерный рост

CDO войдут в менеджмент компаний В соответствии с прогнозом аналитиков Gartner, к 2020 г. 15% директоров по данным (Chief Data Officers — CDO) ожидают большие перспективы. Они со временем займут позиции топ-менеджеров — директоров по маркетингу, операционных или генеральных директоров. Как поясняют авторы исследования, организаци
18.02.2016 Новые карьерные возможности в ИТ: Спрос на «информационных директоров» вырос за год в 2,5 раза

явилась новая должность – так называемого «информационного директора компании» (chief data officer, CDO). Только за прошедший 2015 г. число топ-менеджеров крупных компаний на этой должности уве

Публикаций - 531, упоминаний - 627

CDTO и организации, системы, технологии, персоны:

9594 104
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 80
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 77
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 65
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 64
МегаФон 10742 53
Газинформсервис - ГИС 496 52
Ланит Интеграция 219 43
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 43
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 43
Ростелеком 10948 38
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 37
Diasoft - Диасофт 1144 34
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 33
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 32
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 31
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 30
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 30
SAP SE 5601 30
Microsoft Corporation 25775 30
Polymedia - Полимедиа 158 29
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 29
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 26
UIPath 119 26
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 26
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 26
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 26
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI - SBER MED AI 84 26
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 26
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 26
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 26
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 60 26
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 26
Программный Продукт ГК 104 25
R-Vision - Р-Вижн 267 25
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 135 25
Rimini Street 77 24
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 24
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 24
ФинГрад - FinGrad 48 24
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 109
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 109
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 96
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 92
РЖД - Российские железные дороги 2096 91
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 87
МКБ - Московский кредитный банк 657 81
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 77
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 74
Почта России ПАО 2370 68
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 66
ГПБ - Газпромбанк 1273 63
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 60
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 56
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 54
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 54
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 53
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 49
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 48
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 46
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 46
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 45
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 44
Ингосстрах СПАО 478 44
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 44
Русагро Группа Компаний 379 42
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 42
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 42
Сургутнефтегаз - СНГ 288 39
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 38
Альфа-Капитал УК 155 37
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 37
Альфа-Банк 1979 37
36,6 - аптечная сеть 96 36
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 36
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 35
Газпром нефть 725 33
ВТБ - Почта Банк 514 33
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 32
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 32
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 173
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 98
Федеральное казначейство России 1949 74
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 65
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 64
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 60
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 47
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 37
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 31
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 29
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 29
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 28
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 28
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 28
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 27
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 27
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 25
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 25
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 25
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 25
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 24
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 23
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 22
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 21
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 18
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 17
МИК - Московский инновационный кластер 185 16
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 16
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 37 15
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 15
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 14
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 13
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 12
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 12
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 10
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 10
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 10
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 10
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 10
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 16
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 12
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 10
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 7
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 3
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
OWASP - Open Web Application Security Project 146 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
AVRA - Ассоциация дополненной и виртуальной реальности 6 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 25 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 9 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
4CIO 20 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Ассоциация менеджеров 107 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
Arctic Council - Арктический совет 4 1
НФИИ АОСОИИ - Национальный фонд искусственного интеллекта 1 1
Ассоциация корпоративных казначеев - АКК 1 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 387
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 335
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 265
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 252
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 202
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 196
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 194
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 158
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 141
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 140
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 110
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 110
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 108
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 107
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 94
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 90
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 85
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 85
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 73
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 72
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 72
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 71
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 70
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 787 70
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 68
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 67
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 67
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 65
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 64
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 64
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 62
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 62
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 61
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 60
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 60
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 57
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 57
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 54
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 53
НКТ - Р7-Офис 543 53
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 42
Новые облачные технологии - МойОфис 958 40
1С:ERP Управление предприятием 841 38
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 33
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 30
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