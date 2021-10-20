Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
CDTO
Chief Digital Transformation Officer
CDO
Chief Digital Officer
Руководитель цифровой трансформации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 111, упоминаний - 228
CDTO упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медведев Дмитрий 1434 14
|Мишустин Михаил 302 11
|Путин Владимир 1826 9
|Чернышенко Дмитрий 234 8
|Петров Михаил 88 8
|Носков Константин 201 7
|Яфясов Денис 14 6
|Гогленков Александр 13 6
|Сирота Юрий 38 6
|Путин Сергей 36 5
|Андрющенко Светлана 7 5
|Бойко Елена 151 5
|Шадаев Максут 384 5
|Левин Леонид 83 5
|Шевченко Игорь 10 5
|Уваров Алексей 11 5
|Сидоренко Валерий 8 5
|Четвернин Алексей 651 5
|Дудницкий Владимир 5 4
|Теличева Наталья 125 4
|Пырялин Антон 5 4
|Гревцев Александр 28 4
|Слышкин Василий 54 3
|Ковнир Евгений 71 3
|Разницын Сергей 6 3
|Федечкин Сергей 19 3
|Васильева Татьяна 5 3
|Акимов Максим 167 3
|Скворцова Вероника 51 3
|Дунаев Сергей 28 3
|Чукарин Алексей 56 3
|Каштанов Дмитрий 27 3
|Соколовский Александр 36 3
|Аршавский Анджей 27 3
|Рыбаков Александр 24 2
|Липов Андрей 50 2
|Пак Олег 90 2
|Залманов Андрей 29 2
|Батай Илья 14 2
|Иванов Сергей 171 2
|FT - Financial Times 247 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|CDO2Day 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762139, в очереди разбора - 665828.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762139, в очереди разбора - 665828.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru