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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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CDTO
Chief Digital Transformation Officer
CDO
Chief Digital Officer
Руководитель цифровой трансформации


20.10.2021 Конференция CNews «Рынок ЭДО: итоги 2021 года» 1
21.09.2021 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 28 сентября. Завершается прием заявок 1
09.09.2021 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 28 сентября 1
06.09.2021 На подготовке кадров для цифровой экономики сэкономят 63 млрд рублей 2
28.06.2021 Как сделать цифровую трансформацию бизнеса реальностью 4
17.06.2021 HPE представит доклад «Масштабируемая СХД для экспоненциально растущих данных» в рамках онлайн-конференции CNews «Системы хранения данных 2021» 1
07.06.2021 В России не удалось найти министра для областного Минцифры 2
07.04.2021 Облака в России: от решения ИТ-задач к достижению бизнес-целей 1
02.04.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля 1
01.04.2021 Accenture: финансовые директора станут катализаторами цифровых преобразований 1
09.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта 1
05.03.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля 1
19.02.2021 Открыт набор на обучение команд CDO навыкам управления на основе данных 1
15.02.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля 1
10.02.2021 CNews приглашает на онлайн-конференцию «ИТ-стратегия 2021» 16 марта 1
03.02.2021 Владимир Определенов, CDTO Пушкинского музея в интервью CNews: Технологии должны быть только там, где они уместны 3
28.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта 1
27.01.2021 В России начались массовые увольнения руководителей государственной цифровой трансформации 7
23.12.2020 Александр Шведов, «Билайн Бизнес»: Пандемия помогла российским регионам осознать преимущества цифровизации 1
08.12.2020 Инвестиции в периферийные вычисления обгоняют частные облака 1
23.11.2020 Госслужащие высшего звена защитили проекты по итогам обучения 1
20.11.2020 В Югре назначены ответственные за цифровую трансформацию региона 2
18.11.2020 У госорганов России нашли «аномальные» скачки в ИТ-расходах 2
10.11.2020 В SAP CIS сменился исполнительный директор 2
09.11.2020 «Цифровая экономика» запустила медиаресурс CDO2Day для руководителей по цифровой трансформации 4
03.11.2020 Почему компании не справляются с переходом на электронный документооборот и как это исправить 2
29.10.2020 Интеллектуальный мониторинг e-commerce и мобильных приложений. Вебинар AppDynamics, RAMAX Group и МДТ «Цифра» 1
27.10.2020 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 1
14.10.2020 Путин потребовал перевести все без исключения важнейшие госуслуги в электронный формат 4
12.10.2020 В России впервые за 10 лет утвержден новый порядок цифровизации госорганов 2
29.09.2020 Государство меняет подход к цифровизации 2
11.09.2020 Во все региональные министерства назначат главных по цифровой трансформации 6
09.09.2020 «Ростех» подготовит руководителей цифровой трансформации Пермского края 1
18.08.2020 Стартовал набор на образовательные программы для CDO-управленцев в формате «Клик» 2
05.08.2020 Главный маркетолог Apple смещен с поста, который он занимал 23 года 1
27.07.2020 Екатерина Алексеева, вице-президент по ИТ банка «Санкт-Петербург» в интервью CNews: «Мы уходим от банка к банкингу» 3
05.06.2020 В МЧС появился замминистра по цифровой трансформации 2
22.05.2020 Бывший ИТ-директор «Почты России» стал послом МИДа по цифровой трансформации 2
21.05.2020 Цифровой трансформацией Минпросвещения займется экс-учительница истории без опыта работы в ИТ 4
10.04.2020 Минкомсвязи впервые за 10 лет предложило новый порядок цифровизации госорганов 2

Публикаций - 111, упоминаний - 228

CDTO упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11095 10
SAP SE 3215 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 8
Google LLC 7154 6
Oracle Corporation 3350 5
Apple Inc - Эппл Рус 7707 5
IBM 3544 5
Naumen - Наумен 342 5
Ланит ГК 1157 5
Ростех - Ростехнологии 2230 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 5
Hitachi Vantara 100 4
Selectel - Селектел 137 4
Facebook 3766 4
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 4
VK - Mail.ru Group 2483 4
Крок 1220 3
Amazon Inc - Amazon.com 1471 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 3
ICL Services 51 3
Программный продукт ГК 92 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 3
3748 3
Сбербанк Технологии - СберТех 203 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 2
SAS Institute 596 2
Arenadata - Аренадата Софтвер 39 2
Softline - Софтлайн 1474 2
Инфосистемы Джет 675 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 2
SAP CIS - САП СНГ 754 2
Mankiewicz 7 2
AppDynamics 30 2
Accenture - Аксенчер 532 2
АйТи 752 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Ланит Интеграция 101 2
Cisco Systems 2040 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
NetApp 485 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 14
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 10
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 9
Ингосстрах СПАО 210 7
Почта России ПАО 1574 7
Уралсиб Банк 389 7
Газпромбанк - ГПБ 692 6
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
Росводоканал 44 5
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 5
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 4
НЛК - Национальная лизинговая Компания 4 4
Техномаш НПО 13 4
X5 Group - Пятерочка 559 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
Казахмыс - Kazakhmys 24 4
X5 Group 599 4
Otto Group - Директ Каталог Сервис 28 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 3
Газпром нефть 382 3
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 3
LabQuest - ЛабКвест - Медицинская лаборатория 7 3
Альфа-Банк 1125 3
Альфа-Банк Казахстан 16 2
Мосэнерго ПАО 49 2
РВК - Российская венчурная компания 476 2
Уралкалий ПАО 62 2
Альфа-Капитал УК 45 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 2
НСПК - Национальная система платежных карт 257 2
Ренессанс кредит Банк 143 2
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 451 2
Росгосстрах 182 2
Лиза Алерт 18 2
Аэрофлот 493 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 2
Открытие ФК 538 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 24
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 15
Правительство РФ 2205 11
Счётная палата РФ 460 11
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 10
Президент Российской Федерации 1439 7
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 7
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 6
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 6
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 5
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 4
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 3
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 2
Администрация Президента РФ 268 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 77 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 2
Администрация Президента РФ - Управление по применению информационных технологий 6 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 2
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 2
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 1
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 20 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Совет по развитию цифровой экономики 11 1
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 29 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 4
Руссофт - Russoft 250 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
AVRA - Ассоциация дополненной и виртуальной реальности 1 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
4CIO 12 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 29
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 17
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 9
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 8
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 6
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 6
DevOps - Development и Operations 297 6
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 5
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 5
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 4
Data Governance - Руководство данными 51 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 4
Big Data - Большие данные 1136 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 3
Data Lake - Озеро данных 82 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 3
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AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 3
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e-Commerce - Электронная коммерция 299 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
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Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 2
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Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 2
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ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 5
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 4
Google Android 10751 3
Microsoft Azure 1171 3
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 3
Apache Hadoop 339 2
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 2
Microsoft SQL Server 795 2
Apple iPod 560 2
Microsoft Windows 10 6645 2
Электронное здравоохранение - Программа 19 2
Cisco Webex 107 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Microsoft Power BI 113 2
Apple iOS 5742 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5135 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
1С:ERP Управление предприятием 203 2
SAP BW - SAP Business Warehouse 84 1
IBM Power AI 4 1
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 32 1
SAP DW - SAP Data Warehouse Cloud 6 1
1С:Управление Холдингом 15 1
SAP Sybase SQL Anywhere 11 1
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite 17 1
Apple Macintosh 187 1
XGBoost - алгоритмы машинного обучения с применением библиотек градиентного бустинга 9 1
Stack Group Automate 9 1
Лаборатория Наносемантика SOVA - Smart Open Virtual Assistant 8 1
INOI T - Серия смартфонов 7 1
Kioxia KumoScale 2 1
Haulmont CUBA Platform 24 1
Comindware Business Application Platform 14 1
IBM PureSystems - expert integrated systems 13 1
SAP Resume Matching 1 1
SAP Invoice Matching 1 1
SAP Brand Impact 3 1
Крок Live - многофункциональная деловая соцсеть 2 1
Медведев Дмитрий 1434 14
Мишустин Михаил 302 11
Путин Владимир 1826 9
Чернышенко Дмитрий 234 8
Петров Михаил 88 8
Носков Константин 201 7
Яфясов Денис 14 6
Гогленков Александр 13 6
Сирота Юрий 38 6
Путин Сергей 36 5
Андрющенко Светлана 7 5
Бойко Елена 151 5
Шадаев Максут 384 5
Левин Леонид 83 5
Шевченко Игорь 10 5
Уваров Алексей 11 5
Сидоренко Валерий 8 5
Четвернин Алексей 651 5
Дудницкий Владимир 5 4
Теличева Наталья 125 4
Пырялин Антон 5 4
Гревцев Александр 28 4
Слышкин Василий 54 3
Ковнир Евгений 71 3
Разницын Сергей 6 3
Федечкин Сергей 19 3
Васильева Татьяна 5 3
Акимов Максим 167 3
Скворцова Вероника 51 3
Дунаев Сергей 28 3
Чукарин Алексей 56 3
Каштанов Дмитрий 27 3
Соколовский Александр 36 3
Аршавский Анджей 27 3
Рыбаков Александр 24 2
Липов Андрей 50 2
Пак Олег 90 2
Залманов Андрей 29 2
Батай Илья 14 2
Иванов Сергей 171 2
Россия - Российская федерация - РФ 57420 62
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 4
Европа 3759 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 3
Германия - Федеративная Республика 3643 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 3
Россия - Ростовская область 863 2
Россия - Сочи 912 2
Россия - Сибирь 876 2
Россия - Тверь 326 2
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 673 2
Россия - СФО - Новосибирск 1969 2
Ближний Восток 1473 2
Европа Западная 614 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 2
Россия - Республика Саха (Якутия) 499 2
Америка 460 2
Япония 2788 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 2
Восточная Европа 1679 2
Россия - Курганская область 261 1
Россия - Уфа 642 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 633 1
Россия - Тульская область 752 1
Россия - Хабаровск 623 1
Россия - Пензенская область 347 1
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 1
США - Купертино 204 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 1
Россия - Пенза 254 1
Европа Юго-Восточная 37 1
Россия - Республика Калмыкия 179 1
Сербия - Республика 129 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 38
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 29
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 22
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 11
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 9
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 8
Федеральный бюджет Российской Федерации 42 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 4
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 4
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 3
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 48 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
CDO - Chief Development Officer - CBDO - Chief Business Development Officer - Директор по развитию бизнеса 2 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 536 2
Бережливая поликлиника 5 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 2
Русский язык 983 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
Золотое кольцо России 7 1
РЦТ - Руководители цифровой трансформации органов власти и госкомпаний - CDTO - Chief Digital Transformation Officer 6 1
CMO - Chief Marketing Officer - Директор по маркетингу 25 1
Apple Park 4 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Ордена Великобритании - Орденская система Британской империи 3 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 453 1
Образование в России 337 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 1
FT - Financial Times 247 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
CDO2Day 1 1
Gartner 2192 6
CNews Analytics 1990 4
IDC - International Data Corporation 2720 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 2
BCG - Boston Consulting Group 43 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 1
Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 1
Forbes Insights 14 1
SAP Digital Transformation Executive Study 1 1
The Economist Intelligence Unit 30 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 9
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 5
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 2
Сколково МШУ - Московская школа управления 11 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 6 1
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
ФИОКО ФГБУ - Федеральный институт оценки качества образования 1 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 4 1
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) 19 1
АНО Цифровое образование и технологии 1 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 37 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
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УМНИК - Программа поддержки талантливой молодёжи 11 1
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Gartner Data & Analytics Summit 4 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
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