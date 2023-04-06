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CDTO Chief Digital Transformation Officer CDO Chief Digital Officer Руководитель цифровой трансформации
СОБЫТИЯ
|06.04.2023
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26–27 апреля в Москве состоятся IV Российский Саммит по цифровой трансформации организаций CDO/CDTO Summit & Awards 2023 и Российский Технологический Форум TECH Forum & Awards 2023
26–27 апреля в Москве состоятся IV Российский Саммит по цифровой трансформации организаций CDO/CDTO Summit & Awards 2023 и Российский Технологический Форум TECH Forum & Awards 2023. Участн
|18.11.2022
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Заместитель президента банка ВТБ стал победителем CDO/CDTO Award 2022
ститель президента – председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик стал победителем в номинации «CDO/CDTO года» премии CDO/CDTO Award 2022 в области цифровой трансформации организаций. Жю
|21.04.2022
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5 самых дорогих ошибок цифровизации крупного бизнеса: как их избежать?
1. Цифровизатор в подчинении ИТ-блока Очень грубая ошибка, когда цифровизатор (CDO) находится в подчинении у CIO (Chief Information Officer). Такая организационная структур
|19.02.2021
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Открыт набор на обучение команд CDO навыкам управления на основе данных
енной власти были представлены от Росстата, ТФОМС России, Минэкономразвития России и Минздрава России. Всего в 2019–2020 гг. в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» по программам CDO обучились более 10 тыс. человек.
|03.02.2021
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Владимир Определенов, CDTO Пушкинского музея в интервью CNews: Технологии должны быть только там, где они уместны
том числе и просто ИТ-специалистов, неравнодушных к развитию этой сферы. А на должности, называемой CDTO (директор по цифровой трансформации - Chief Digital Transformation Officer), в музейной
|27.01.2021
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В России начались массовые увольнения руководителей государственной цифровой трансформации
чались увольнения замруководителей по цифровой трансформации (Chief Digital Transformation Officer, CDTO). Они, пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, не справились с
|11.09.2020
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Во все региональные министерства назначат главных по цифровой трансформации
CDTO по всей стране Президент России Владимир Путин одобрил идею по назначению заместителей руководителя по цифровой трансформации (CDTO) в каждом региональном органе исполнительной власти. Соответствующее предложение в рамках видеоконференции Владимира Путина с членами правительства, состоявшегося 9 сентября 2020 г., внес
|18.08.2020
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Стартовал набор на образовательные программы для CDO-управленцев в формате «Клик»
Открыт прием заявок на программы CDO по управлению, основанному на данных, в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика РФ». Обучение пройдет в формате программы развития антикризисных лидеров и команд цифровой экономики – «Клик»
|21.05.2020
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Цифровой трансформацией Минпросвещения займется экс-учительница истории без опыта работы в ИТ
Новый CDTO в российском правительстве Правительство России утвердило на должность замминистра просв
|30.03.2020
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Директор по цифровой трансформации Счетной палаты — в интервью CNews: 44-ФЗ убивает прогресс на ИТ-рынке и приводит к его монополизации
оекты, на поиск нового инструментария, его внедрение в практику работы. CNews: Как в Счетной палате сосуществуют функции информатизации и цифрового развития? В коммерческих организациях функции CIO и CDO часто разделены, а топ-менеджеры на этих позициях нередко конфликтуют. Как обстоят дела в Счетной палате? Михаил Петров: Вопрос совершенно правильный, потому что мы ту же самую дилемму реша
|13.03.2020
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Мишустин формирует «цифровой спецназ» из чиновников министерств. Список
органов исполнительной власти, ответственными за цифровую трансформацию. Список 50 чиновников ранга CDTO (Chief Digital Transformation Officer, руководитель цифровой трансформации) федеральных
|21.02.2020
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Выходец из Администрации Президента назначен куратором цифрового здравоохранения
Новый CDO в Министерстве здравоохранения Как прогнозировал CNews в конце января 2020 г., на должность заместителя Министра здравоохранения России назначен Павел Пугачев. Соответствующее распоряжение
|27.01.2020
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Куратором цифрового здравоохранения может стать выходец из «Армады» и Администрации Президента
Новый CDO в Минздраве В министерстве здравоохранения, вслед за сменой министра, может смениться и заместитель по цифровой трансформации (CDO). Прежняя глава министерства Вероника Скворцова не
|16.10.2019
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Сергей Щербинин, директор по развитию ИТ УБРиР в интервью CNews — о роли CDTO в банке
рами, работа с которыми дает новые бизнес-возможности. CNews: Почему у банка возникла потребность в CDTO? Сергей Щербинин: УБРиР — это федеральный банк, у которого очень хорошая лояльность к бр
|07.03.2019
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Женщины года в отрасли ИТ 2019. Голосование
Елены Бойко на пост заместителя Министра здравоохранения по цифровой трансформации. Новая должность CDO (Chief Digital Officer) появилась в министерстве по инициативе министра цифрового развити
|09.11.2018
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Шесть качеств, которыми должен обладать профессиональный CDO
«Ключевая задача CDO – преобразование компании, формирование видения и детального плана действий по трансформа
|11.07.2018
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Революция данных: как CDO превращает цифры в деньги
CNews: Начнем с главного – кто такой CDO? Стивен Бробст: На сегодняшний день CDO – наиболее быстро растущая позиция в топ-менеджменте. Ключевая задача этого руководителя – понимать данные компании, знать, какие данные нужны
|29.11.2016
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Директорам по данным обещан скорый и бурный карьерный рост
CDO войдут в менеджмент компаний В соответствии с прогнозом аналитиков Gartner, к 2020 г. 15% директоров по данным (Chief Data Officers — CDO) ожидают большие перспективы. Они со временем займут позиции топ-менеджеров — директоров по маркетингу, операционных или генеральных директоров. Как поясняют авторы исследования, организаци
|18.02.2016
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Новые карьерные возможности в ИТ: Спрос на «информационных директоров» вырос за год в 2,5 раза
явилась новая должность – так называемого «информационного директора компании» (chief data officer, CDO). Только за прошедший 2015 г. число топ-менеджеров крупных компаний на этой должности уве
CDTO и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 120
|Натрусов Артем 313 105
|Чаркин Евгений 317 79
|Ульянов Николай 176 67
|Врацкий Андрей 175 58
|Бурилов Андрей 117 57
|Сотин Денис 216 55
|Козак Николай 209 55
|Нестеров Алексей 175 54
|Урусов Виктор 157 53
|Абакумов Евгений 227 47
|Воронин Павел 196 46
|Галкин Николай 140 45
|Кирьянова Александра 169 45
|Цыганков Роман 62 42
|Павлов Александр 121 41
|Меденцев Константин 106 40
|Михалев Евгений 98 39
|Аксенов Олег 62 39
|Гимранов Ринат 126 38
|Бондаренко Алексей 47 38
|Белоусов Максим 109 37
|Батай Илья 59 37
|Желтухин Вадим 72 37
|Казарин Станислав 175 36
|Карпунин Алексей 51 36
|Сологуб Денис 75 35
|Клепиков Алексей 121 34
|Путятинский Сергей 112 33
|Албычев Александр 168 33
|Шпак Василий 279 32
|Ефёров Алексей 45 32
|Леонов Алексей 96 31
|Ушаков Анатолий 47 31
|Копысов Виталий 64 31
|Тульчинский Станислав 93 31
|Гребеник Геннадий 68 31
|Глазков Александр 151 30
|Лежнев Федор 47 30
|Бурченко Евгений 33 30
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