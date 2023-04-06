26–27 апреля в Москве состоятся IV Российский Саммит по цифровой трансформации организаций CDO/CDTO Summit & Awards 2023 и Российский Технологический Форум TECH Forum & Awards 2023 26–27 апреля в Москве состоятся IV Российский Саммит по цифровой трансформации организаций CDO/CDTO Summit & Awards 2023 и Российский Технологический Форум TECH Forum & Awards 2023. Участн

Заместитель президента банка ВТБ стал победителем CDO/CDTO Award 2022 ститель президента – председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик стал победителем в номинации «CDO/CDTO года» премии CDO/CDTO Award 2022 в области цифровой трансформации организаций. Жю

5 самых дорогих ошибок цифровизации крупного бизнеса: как их избежать? 1. Цифровизатор в подчинении ИТ-блока Очень грубая ошибка, когда цифровизатор (CDO) находится в подчинении у CIO (Chief Information Officer). Такая организационная структур

Открыт набор на обучение команд CDO навыкам управления на основе данных енной власти были представлены от Росстата, ТФОМС России, Минэкономразвития России и Минздрава России. Всего в 2019–2020 гг. в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» по программам CDO обучились более 10 тыс. человек.

Владимир Определенов, CDTO Пушкинского музея в интервью CNews: Технологии должны быть только там, где они уместны том числе и просто ИТ-специалистов, неравнодушных к развитию этой сферы. А на должности, называемой CDTO (директор по цифровой трансформации - Chief Digital Transformation Officer), в музейной

В России начались массовые увольнения руководителей государственной цифровой трансформации чались увольнения замруководителей по цифровой трансформации (Chief Digital Transformation Officer, CDTO). Они, пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, не справились с

Во все региональные министерства назначат главных по цифровой трансформации CDTO по всей стране Президент России Владимир Путин одобрил идею по назначению заместителей руководителя по цифровой трансформации (CDTO) в каждом региональном органе исполнительной власти. Соответствующее предложение в рамках видеоконференции Владимира Путина с членами правительства, состоявшегося 9 сентября 2020 г., внес

Стартовал набор на образовательные программы для CDO-управленцев в формате «Клик» Открыт прием заявок на программы CDO по управлению, основанному на данных, в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика РФ». Обучение пройдет в формате программы развития антикризисных лидеров и команд цифровой экономики – «Клик»

Цифровой трансформацией Минпросвещения займется экс-учительница истории без опыта работы в ИТ Новый CDTO в российском правительстве Правительство России утвердило на должность замминистра просв

Директор по цифровой трансформации Счетной палаты — в интервью CNews: 44-ФЗ убивает прогресс на ИТ-рынке и приводит к его монополизации оекты, на поиск нового инструментария, его внедрение в практику работы. CNews: Как в Счетной палате сосуществуют функции информатизации и цифрового развития? В коммерческих организациях функции CIO и CDO часто разделены, а топ-менеджеры на этих позициях нередко конфликтуют. Как обстоят дела в Счетной палате? Михаил Петров: Вопрос совершенно правильный, потому что мы ту же самую дилемму реша

Мишустин формирует «цифровой спецназ» из чиновников министерств. Список органов исполнительной власти, ответственными за цифровую трансформацию. Список 50 чиновников ранга CDTO (Chief Digital Transformation Officer, руководитель цифровой трансформации) федеральных

Выходец из Администрации Президента назначен куратором цифрового здравоохранения Новый CDO в Министерстве здравоохранения Как прогнозировал CNews в конце января 2020 г., на должность заместителя Министра здравоохранения России назначен Павел Пугачев. Соответствующее распоряжение

Куратором цифрового здравоохранения может стать выходец из «Армады» и Администрации Президента Новый CDO в Минздраве В министерстве здравоохранения, вслед за сменой министра, может смениться и заместитель по цифровой трансформации (CDO). Прежняя глава министерства Вероника Скворцова не

Сергей Щербинин, директор по развитию ИТ УБРиР в интервью CNews — о роли CDTO в банке рами, работа с которыми дает новые бизнес-возможности. CNews: Почему у банка возникла потребность в CDTO? Сергей Щербинин: УБРиР — это федеральный банк, у которого очень хорошая лояльность к бр

Женщины года в отрасли ИТ 2019. Голосование Елены Бойко на пост заместителя Министра здравоохранения по цифровой трансформации. Новая должность CDO (Chief Digital Officer) появилась в министерстве по инициативе министра цифрового развити

Шесть качеств, которыми должен обладать профессиональный CDO «Ключевая задача CDO – преобразование компании, формирование видения и детального плана действий по трансформа

Революция данных: как CDO превращает цифры в деньги CNews: Начнем с главного – кто такой CDO? Стивен Бробст: На сегодняшний день CDO – наиболее быстро растущая позиция в топ-менеджменте. Ключевая задача этого руководителя – понимать данные компании, знать, какие данные нужны

Директорам по данным обещан скорый и бурный карьерный рост CDO войдут в менеджмент компаний В соответствии с прогнозом аналитиков Gartner, к 2020 г. 15% директоров по данным (Chief Data Officers — CDO) ожидают большие перспективы. Они со временем займут позиции топ-менеджеров — директоров по маркетингу, операционных или генеральных директоров. Как поясняют авторы исследования, организаци