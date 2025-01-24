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Индексная книга (каталог) CNews*
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Чистый Интернет НП некоммерческое партнёрство



24.01.2025 МТС начал продавать мобильный тариф с безлимитным доступом к YouTube и «легальным VPN» 1
07.10.2020 Из Минцифры уходит куратор медиа и интернета 1
07.12.2018 В Минздраве появится замминистра по цифровой трансформации. Названы три главных кандидата на должность 1
25.09.2018 Блокировки в интернете: как нам жить дальше? Опрос 1
23.04.2018 Как власти наводили порядок в Рунете: Хроника ключевых этапов 2
12.12.2017 «Белые списки» в Рунете заработают весной 2020 1
01.06.2011 На пятый IT&Security Forum в Казани соберутся более 300 участников 1
12.01.2011 «Инфосистемы Джет» будут внедрять в России ИБ-решения для операторов связи от Optenet 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Чистый Интернет НП и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7352 3
Ростелеком 9706 2
МегаФон 8829 2
X Corp - Twitter 2846 2
Meta Platforms - Facebook 4439 2
Telegram Group 1990 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3910 2
Snapchat 129 2
Zello 25 2
Google LLC 11785 2
Apple Inc 12106 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 790 1
Amazon Inc - Amazon.com 2999 1
Alibaba Group 422 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3220 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2040 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 421 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1573 1
Cloudflare 107 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
Microsoft Corporation 24632 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2896 1
Cisco Systems 5114 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1181 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 156 1
ICL ГК 381 1
Comodo Security Solutions - Sectigo 37 1
Optenet 2 1
ICL НПО ВС - Научно-производственное объединение вычислительных систем 3 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12587 1
Microsoft - LinkedIn 648 2
Флибуста 33 2
PornHub 26 2
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 76 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7313 2
Резонанс НПП 370 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 75 1
РАВИС 11 1
Amedia TV - Амедиа 37 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 177 1
Издательский дом Родионова 8 1
Модернизация АНО 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11641 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2742 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4515 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3138 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2891 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3333 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 2
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 2
Судебная власть - Judicial power 2312 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5441 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1376 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 313 1
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Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5918 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4965 1
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Совет при президенте Российской Федерации 199 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Минфин РФ - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 88 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 61 3
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20622 5
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15728 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3986 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3464 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9190 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1120 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4406 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11364 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27867 1
Website URL - Uniform Resource Locator 877 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6041 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1479 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 776 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 550 4
Google YouTube - Видеохостинг 2749 2
Tencent WeChat - мессенджер 142 2
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 102 2
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 2
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 31 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 57 2
VK - Яндекс.Новости 47 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 102 2
Google Blogger - Google BlogSpot 109 2
NoName-club - Торрент-трекер 10 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 635 2
Google Play - Google Store - Android Market 3292 1
Rakuten Viber 627 1
Apple - App Store 2890 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1791 1
WhatsApp Messenger 1083 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5185 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 271 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 526 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 169 1
BlackBerry Messenger - BBM and Social Communities - мессенджер - BBM Chat - BBM Groups - BBM Channels - BBM Video - BBM Voice 57 1
Здравоохранение электронное - программа 35 1
Яндекс.Видео 33 1
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol 61 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 57 1
ЕМИАС Электронный рецепт 87 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 265 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4445 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Comodo Internet Security SSL 12 1
МТС RED Future Crew - Membrana 10 1
Никифоров Николай 1136 4
Щеголев Игорь 698 3
Лугов Андрей 32 2
Малофеев Константин 115 2
Давыдов Денис 43 2
Носков Константин 236 2
Дуров Павел 292 2
Жаров Александр 174 2
Волин Алексей 120 2
Яровая Ирина 71 2
Навальный Алексей 61 2
Козлюк Артем 39 2
Дерипаска Олег 37 2
Ходорковский Михаил 43 2
Путин Владимир 3172 1
Рейман Леонид 1049 1
Бойко Елена 152 1
Чибис Андрей 31 1
Солодухин Константин 119 1
Дарбинян Саркис 37 1
Бортников Александр 24 1
Лесин Михаил 28 1
Хомак Дмитрий 2 1
Ситников Сергей 78 1
Одинцов Никита 5 1
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Мишустин Михаил 677 1
Шадаев Максут 1011 1
Пак Олег 112 1
Иванов Олег 141 1
Черненко Андрей 69 1
Паршин Максим 316 1
Качанов Олег 114 1
Мамыкин Владимир 44 1
Викторов Кирилл 12 1
Сабанов Алексей 21 1
Гузаиров Айдар 56 1
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17041 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43193 2
Россия - ЦФО - Костромская область 403 2
Германия - Федеративная Республика 12684 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 663 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1145 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2900 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2962 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52124 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Черноярский район - Чёрный Яр 11 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51054 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3947 3
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Бережливая поликлиника 5 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 494 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5762 1
СРО - саморегулируемые организации 95 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2825 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5075 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4879 1
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3558 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6171 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3201 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 192 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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