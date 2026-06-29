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Blacklist Чёрный список

СОБЫТИЯ


29.06.2026 Санкции – лишь пыль в глаза. В iPhone и MacBook появится китайская память из «черного списка» США

чнет собирать свою технику на китайских микросхемах памяти, пишет портал Tom’s Hardware. И это несмотря на то, что Apple – американская компания, а власти США внесли десятки ИТ-компаний Китая в свой «черный список» в рамках длящейся с 2018 г. торговой войны с КНР. В этом перечне присутствует и CXMT – компания, у которой Apple собирается закупать чипы. Но тут есть очень тонкая грань. На деле
27.08.2025 В России появится «черный список» сотовых телефонов

ИКТ (ГИС «Антифрод»). Фото: Российская академия наук Согласно новому пакету законопроектов, разработанному Правительством, Минцифры будет вести базу данных IMEI-номеров сотовых телефонов и определит «черный список» номеров, которые не должны обслуживаться Нынешний документ представляет из себя поправки в законы «О связи», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О
23.06.2025 В России запретят перепрошивку IMEI телефонов, созддадут единую базу мобильных устройств и введут «черные списки» уникальных номеров

совершенно новый гаджет. Unsplash - Eliott Chatauret В России планируют запретить перепрошивку телефонов Российские власти возьмут под контроль использование идентификаторов IMEI, они намерены ввести черные списки уникальных номеров, которые использовались для перепрошивки гаджетов. Невозможность манипуляций с IMEI в Минцифры намерены закрепить на уровне закона, ведь это не даст мошенникам

18.12.2024 Гигантская микроэлектронная компания Китая ухитрилась вывернуться из-под санкций США. Ее исключили из «черного списка»

зводитель смартфонов, планшетов, ноутбуков, телевизоров и пр. в начале 2021 г. тоже была внесена в «черный список» властей США. Решив не мириться с этим и понимая, что это грозит компании много
12.12.2024 В «черный список» США внесли знаменитого российского разработчика системы распознавания лиц, разгромившего Google

Неприятное пополнение Власти США внесли в свой «черный список» еще четыре российские ИТ-компании. Изменения в перечень внесли сотрудники Бюро
27.02.2023 Россиянам запрещают пользоваться дорогими смартфонами. В «черном списке» все iPhone и Samsung Galaxy, Китай не спасет

ний, попавших под санкции, есть и вендор вычислительной техники «КНС групп», выпускающий продукцию под маркой Yadro. Как сообщил CNews гендиректор компании «Промобит» Максим Копосов, она оказалась в «черном списке» США, поскольку выпускает оборудование для СОРМ (система оперативно-розыскных мероприятий). «Основной объем бизнеса «КНС групп» – это производство СХД, серверов, в частности испол
10.08.2022 Власти отправили в «черный список госзаказа» компанию, сбившую цену ИТ-тендера в 10 раз

орый описывает правила закупок для госорганов. Ограничений на участие в закупках компаний с госучастием (по 223-ФЗ) у нее в связи с данной историей не появится (для таких закупок существует отдельный черный список). На момент публикации данного материала «Тесс технолоджи» в Реестр недобросовестных поставщиков включена не была. Примечательно, что изыскания «Тесс технолоджи», выполненные в ра
06.05.2022 Несостоявшегося поставщика техподдержки российской СУБД для Минфина отлучили от госзаказа

«Черный список» для «Айди» Как выяснил CNews, победа железноводской компании «Айди» в ИТ-тенде
04.05.2022 Власти разрешили «Ангстрему» покинуть черный список госзаказа

с иском к ФАС 2 февраля 2022 г. Третьим лицом в споре было заявлено Минобороны. «Ангстрем» попал в черный список в связи с тем, что не сумел в полной мере исполнить контракт с министерством на
12.05.2021 Xiaomi уделала Америку

ним в окружной суд США по округу Колумбия. В документе сказано, что Xiaomi считает включение ее в «черный список» «неконституционным», и что компания требует отмены этого решения. В качестве о
15.01.2021 Xiaomi попала в немилость в США. Теперь она в «черном списке» вместе с Huawei

США ополчились против Xiaomi Министерство обороны США внесло компанию Xiaomi в черный список из-за возможных ее связей с военными структурами Китая. Вместе с ней этот списо
23.06.2020 Суперподрядчик ФНС смог сбежать из всероссийского «черного списка» интеграторов

Компьюлинк больше не в черном списке Как выяснил CNews, один из крупнейших российских ИТ-интеграторов, известный очень крупными проектами для ФНС, — компания «Компьюлинк» — отстояла свое право называться добросовестн
23.07.2019 Минкомсвязи не дали включить в «черный список» поставщиков компанию, зарегистрированную в квартире

г. состоялось заседание специальной комиссии ФАС, которая приняла решение «Спектрум менеджмент» в «черный список» не вносить. Один из аргументов: «не представляется возможным прийти к однознач
12.04.2019 Случилась первая в истории утечка данных Центробанка России — сразу на 120 тыс. клиентов

«Черный список» в открытом доступе В интернет выложили базу данных, в которой содержится инфор
26.05.2014 В «черный список» Microsoft вошли Amazon, Google, Salesforce.com и VMwarе

Microsoft опубликовала новый «черный список» предстоящей конференции Worldwide Partner Conference (WPC). В него вошли компании Amazon, Google, Salesforce.com и VMwarе. «Следующие компании, их представители и сотрудники не м
24.05.2013 «Вконтакте» по ошибке попал в «черный список» запрещенных сайтов

Социальная сеть «ВКонтакте» включена в реестр запрещенных сайтов. Согласно информации на сайте реестра zapret-info.gov.ru и на сайте мониторинга реестра antizapret.info, «Вконтакте» был внесен в «черный список» в 03:35 24 мая 2013 г. Инициатором внесения стал сам «Роскомнадзор». По данным antizapret.info блокировка соцсети связана с публикацией в ней «детского порно». Ресурс приводит в

08.02.2013 Traffic Inspector позволяет исполнять ФЗ-139 «О черных списках»

в новую версию Traffic Inspector была добавлена возможность блокировки сайтов из автообновляемого «черного списка», соответствующего официальному реестру запрещенных сайтов zapret-info.gov.ru,
30.11.2012 Амнистия: «Яндекс» и Google больше не попадут в «черный список интернета»

Роскомнадзор, являющийся оператором российского «реестра сайтов с запрещенной информацией» опубликовал разъяснение, снижающее риск внесения поисковых систем в «черный список» интернета. Согласно тексту разъяснения, закон «О защите детей от информации», на основании которого в России создан реестр запрещенных сайтов, неприменим к поисковым сервисам. В

05.10.2012 Российские электронщики объявлены врагами США: 119 имен и компаний

Министерство торговли США составило «черный список» из 165 физических и юридических лиц из 12 стран (в основном — россиян), действ
30.07.2012 Путин подписал закон о «черных списках» в интернете

что в реестре будут отмечаться сайты и сетевые адреса, замеченные в распространении детского порно, пропаганде самоубийства, а также пропаганде и распространению запрещенных веществ. Для включения в «черный список» владелец сайта и его хостинг-провайдер должны в течение суток игнорировать предупреждение контролирующего органа (в данном случае Роскомнадзора) об удалении находящегося на сайте
19.07.2012 Глава Минкомсвязи: техническая часть закона о «черных списках» будет обсуждаться с экспертами

Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров принял участие в круглом столе «Черные списки Интернета – защита или нападение». Министр отметил, что поддерживает законопрое
11.07.2012 «Черный список интернета»: Эксперты называют самое опасное место закона

что в реестре будут отмечаться сайты и сетевые адреса, замеченные в распространении детского порно, пропаганде самоубийства, а также пропаганде и распространению запрещенных веществ. Для включения в «черный список» владелец сайта и его хостинг-провайдер должны в течение суток игнорировать предупреждение контролирующего органа (в данном случае Роскомнадзора) об удалении находящегося на сайте
04.07.2012 Совет при президенте РФ выступил против создания «черного списка» сайтов для защиты детей

их здоровью и развитию" и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу ограничения доступа к противоправной информации в сети Интернет». Законопроект предполагает создание реестра («черного списка») интернет-контента, запрещенного к распространению, и введение процедуры блокировки интернет-ресурсов. В текущей редакции перечень подлежащих блокировке ресурсов чрезмерно широк
24.11.2011 Google внес в «черный список» Pirate Bay и другие торренты

Компания Google внесла в свой поисковый «черный список» целый ряд популярных файлообменных сайтов, таких как один из наиболее известных файлообменников The Pirate Bay, не сообщив об этом официально. Начиная с января 2011 г., Google на
08.09.2011 «Билайн» запустил услугу «Черный список»

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о запуске услуги «Черный список» для абонентов «Билайн» по всей России. Услуга позволяет клиентам «Билайн» установить запрет на входящие звонки от абонентов, номера которых внесены в заранее созданный черный

12.07.2010 Власти Белоруссии создают «черный список» сайтов

ступ к которым провайдеры должны будут перекрыть. По словам представителей правительства страны, в «черный список» будут включать только сайты с различным незаконным контентом, таким как насили
16.01.2008 «Мегафон Северо-Запад» ввёл для корпоративных клиентов «чёрные списки»

МегаФон Северо-Запад начал предоставлять своим корпоративным клиентам интеллектуальные услуги связи – «Короткий набор» и «Черные и белые списки». С помощью новой услуги «Короткий набор» предприятие может создать корпоративную виртуальную телефонную сеть, объединяющую мобильные и стационарные номера единым планом к
12.11.2007 У «МегаФона-Москва» появился «Черный список»

У абонентов сети «МегаФон-Москва» появилась новая услуга «Черный список», которая позволяет избавиться от нежелательных звонков. Достаточно внести в сп
02.10.2007 Антивирус DriveSentry заблокирует файлы из «черных списков»

Компания DriveSentry представила новую версию (3.0) одноименного антивируса, в который добавлена функция оценки файлов по удаленным «черным спискам», составленным на основе проверок, сделанных на других пользовательских компьютерах. База данных, названная Advisor («Советник»), содержит информацию о файлах, загруженных из инт
29.05.2007 P2PNet попал в «черный список» McAfee

Компания ИТ-безопасности McAfee добавила в «черный список» сайт новостей децентрализованных сетей P2PNet.net, поскольку на нем были обнаружены рекламные баннеры Blubster.com. Сервис McAfee Site Advisor утверждает, что ресурс P2PNet.net н
13.04.2007 Конвертер валют и «черный список» для Symbian от Epocware

фонные номера в специальный список и навсегда избавить себя от нежелательных звонков и сообщений. Epocware Handy Blacklist и Handy Converter Handy Blacklist позволяет добавлять телефонные контакты в «черный список», чтобы отклонить получение звонков и сообщений от них (информация о звонках отображается в журнале); блокировать частные вызовы и звонки с неизвестных номеров; мгновенно вносить

26.01.2006 Интернет: новый черный список обманщиков

и группы защиты прав потребителей США Consumer Report WebWatch, на сайте коалиции будет опубликован черный список, где будут перечислены все компании, использующие нечестные методы привлечения

08.07.2005 Закон о госзакупках вводит "черный список" поставщиков

ения. Поскольку все сведения о проведении торгов планируется размещать на едином портале госзакупок, вступление закона в силу неизбежно приведет к появлению федеральных, региональных и муниципальных «черных списков» поставщиков для госнужд. «Эта статья прямо противоречит Гражданскому Кодексу РФ», и это не единственная проблема законопроекта", — считает Ирина Кузнецова, директор «Инстит
07.02.2005 Spamhaus: "черные списки" спамеров бесполезны

еры захвачены шпионскими программами, утверждают аналитики антиспамерской организации Spamhaus. По их мнению, подобные ухищрения, которые сейчас стали массовыми, сводят на нет все усилия по созданию «черных списков» спамерских адресов и дополнительные меры аутентификации пользователя. Спам рассылает якобы легальный пользователь. После захвата компьютера при помощи троянской программы, туда

28.02.2001 "Новая Почта" создает "черные списки" спамеров

овая Почта" начали активную борьбу со спамерами. На сайте "Новой Почты" появилась кнопка SPAM. Теперь "НП", накапливая и анализируя информацию о спаме, поступающую от пользователей, будет составлять "черные списки" спамерных хостов, на базе которых будут создаваться открытые фильтры защиты сети от поступления спама. Список спамерных хостов будет открытым для получения коллегами.

Публикаций - 713, упоминаний - 865

Blacklist и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12688 111
Microsoft Corporation 25775 85
Huawei 4676 75
Apple Inc 13154 62
Telegram Group 2940 59
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 55
Meta Platforms - Facebook 4621 52
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 51
Yandex - Яндекс 9216 49
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 47
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 46
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 45
Samsung Electronics 11064 42
МегаФон 10742 41
Intel Corporation 12811 35
VK - Mail.ru Group 3602 33
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 163 32
Ростелеком 10948 29
X Corp - Twitter 2938 29
Qualcomm Technologies 1974 20
AMD - Advanced Micro Devices 4641 20
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 17
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 17
Cisco Systems 5372 16
Nvidia Corp 4002 16
Xiaomi - Сяоми 2231 15
Oracle Corporation 7074 14
Yahoo! 3726 14
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 182 14
Tsinghua Holdings - Yangtze Memory Technologies - YMTC 58 13
ESET - ESET Software 1161 13
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 12
Dr.Web - Доктор Веб 1294 12
Amazon Inc - Amazon.com 3277 12
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 12
Spamhaus 40 12
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 11
Dell EMC 5180 11
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 31
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 18
Microsoft - LinkedIn 699 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
Почта России ПАО 2370 8
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 8
Visa International 1993 7
ГПБ - Газпромбанк 1273 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 6
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 5
Альфа-Банк 1979 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 5
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 5
Etsy - Blackbird Technologies 23 4
IWF - Internet Watch Foundation 11 4
eBay Inc 1640 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 4
Возрождение - Коммерческий банк 359 4
Флибуста 34 4
ВТБ - ВТБ24 671 4
PornHub 26 4
DRC - Digital Rights Center - ЦЦП - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 27 4
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 4
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 3
Wikimedia Foundation - Викимедиа РУ 12 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 3
NanduQ - Qiwi 1013 3
Tesla Motors 461 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 120
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Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 8
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Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 8
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 8
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 7
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 7
Президент Украины 128 7
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 15
РосКомСвобода - Общественная организация 86 13
Единая Россия - Политическая партия 321 9
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 8
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 7
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 4
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 4
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 3
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 3
GSMA All IP Interconnect Russia 5 3
Аль-Каида - террористическая организация 67 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
ЛДПР 116 2
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 2
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
OWASP - Open Web Application Security Project 146 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 9 2
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 24 1
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 1
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 21 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
ППР - Пиратская партия России 12 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета - Кибердружина - Молодежное общественное движение 9 1
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 1
РФБ - Российская федерация баскетбола 4 1
IMAPS - International Microelectronics Assembly and Packaging Society - Международное сообщество по микроэлектронике 7 1
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России - Ассоциация малых операторов связи регионов 15 1
ГосИнформСистемы 160 1
Союз кинематографистов Северной Осетии 2 1
РАИ - Российская Академия Интернета 21 1
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 188
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 146
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 125
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 100
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 100
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 97
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 90
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НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 59 1
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Dartmouth College - Дартмутский колледж - Tuck School of Business - Dartmouth Business School 29 1
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Руниверс 7 1
Ростех - Росэлектроника - Электронстандарт РНИИ - Российский научно-исследовательский институт 8 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 10
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 4
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 28 3
День молодёжи - 27 июня 1087 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 2
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 1
Microsoft WPC 2 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Oracle OpenWorld 65 1
WAIC - World Artificial Intelligence Conference - Всемирная конференция по искусственному интеллекту 1 1
Каннские львы - международный фестиваль производителей рекламы 9 1
Микроэлектроника - международный форум 22 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 17 1
USENIX - техническая конференция 15 1
Turing Award - Премия Тьюринга 15 1
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 15 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 22 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
CCWF - Call Center World Forum 39 1
Kaspersky Cyber-Security Summit 1 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
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