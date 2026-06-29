Blacklist Чёрный список

Санкции – лишь пыль в глаза. В iPhone и MacBook появится китайская память из «черного списка» США чнет собирать свою технику на китайских микросхемах памяти, пишет портал Tom’s Hardware. И это несмотря на то, что Apple – американская компания, а власти США внесли десятки ИТ-компаний Китая в свой «черный список» в рамках длящейся с 2018 г. торговой войны с КНР. В этом перечне присутствует и CXMT – компания, у которой Apple собирается закупать чипы. Но тут есть очень тонкая грань. На деле

В России появится «черный список» сотовых телефонов ИКТ (ГИС «Антифрод»). Фото: Российская академия наук Согласно новому пакету законопроектов, разработанному Правительством, Минцифры будет вести базу данных IMEI-номеров сотовых телефонов и определит «черный список» номеров, которые не должны обслуживаться Нынешний документ представляет из себя поправки в законы «О связи», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О

В России запретят перепрошивку IMEI телефонов, созддадут единую базу мобильных устройств и введут «черные списки» уникальных номеров совершенно новый гаджет. Unsplash - Eliott Chatauret В России планируют запретить перепрошивку телефонов Российские власти возьмут под контроль использование идентификаторов IMEI, они намерены ввести черные списки уникальных номеров, которые использовались для перепрошивки гаджетов. Невозможность манипуляций с IMEI в Минцифры намерены закрепить на уровне закона, ведь это не даст мошенникам

Гигантская микроэлектронная компания Китая ухитрилась вывернуться из-под санкций США. Ее исключили из «черного списка» зводитель смартфонов, планшетов, ноутбуков, телевизоров и пр. в начале 2021 г. тоже была внесена в «черный список» властей США. Решив не мириться с этим и понимая, что это грозит компании много

В «черный список» США внесли знаменитого российского разработчика системы распознавания лиц, разгромившего Google Неприятное пополнение Власти США внесли в свой «черный список» еще четыре российские ИТ-компании. Изменения в перечень внесли сотрудники Бюро

Россиянам запрещают пользоваться дорогими смартфонами. В «черном списке» все iPhone и Samsung Galaxy, Китай не спасет ний, попавших под санкции, есть и вендор вычислительной техники «КНС групп», выпускающий продукцию под маркой Yadro. Как сообщил CNews гендиректор компании «Промобит» Максим Копосов, она оказалась в «черном списке» США, поскольку выпускает оборудование для СОРМ (система оперативно-розыскных мероприятий). «Основной объем бизнеса «КНС групп» – это производство СХД, серверов, в частности испол

Власти отправили в «черный список госзаказа» компанию, сбившую цену ИТ-тендера в 10 раз орый описывает правила закупок для госорганов. Ограничений на участие в закупках компаний с госучастием (по 223-ФЗ) у нее в связи с данной историей не появится (для таких закупок существует отдельный черный список). На момент публикации данного материала «Тесс технолоджи» в Реестр недобросовестных поставщиков включена не была. Примечательно, что изыскания «Тесс технолоджи», выполненные в ра

Несостоявшегося поставщика техподдержки российской СУБД для Минфина отлучили от госзаказа «Черный список» для «Айди» Как выяснил CNews, победа железноводской компании «Айди» в ИТ-тенде

Власти разрешили «Ангстрему» покинуть черный список госзаказа с иском к ФАС 2 февраля 2022 г. Третьим лицом в споре было заявлено Минобороны. «Ангстрем» попал в черный список в связи с тем, что не сумел в полной мере исполнить контракт с министерством на

Xiaomi уделала Америку ним в окружной суд США по округу Колумбия. В документе сказано, что Xiaomi считает включение ее в «черный список» «неконституционным», и что компания требует отмены этого решения. В качестве о

Xiaomi попала в немилость в США. Теперь она в «черном списке» вместе с Huawei США ополчились против Xiaomi Министерство обороны США внесло компанию Xiaomi в черный список из-за возможных ее связей с военными структурами Китая. Вместе с ней этот списо

Суперподрядчик ФНС смог сбежать из всероссийского «черного списка» интеграторов Компьюлинк больше не в черном списке Как выяснил CNews, один из крупнейших российских ИТ-интеграторов, известный очень крупными проектами для ФНС, — компания «Компьюлинк» — отстояла свое право называться добросовестн

Минкомсвязи не дали включить в «черный список» поставщиков компанию, зарегистрированную в квартире г. состоялось заседание специальной комиссии ФАС, которая приняла решение «Спектрум менеджмент» в «черный список» не вносить. Один из аргументов: «не представляется возможным прийти к однознач

Случилась первая в истории утечка данных Центробанка России — сразу на 120 тыс. клиентов «Черный список» в открытом доступе В интернет выложили базу данных, в которой содержится инфор

В «черный список» Microsoft вошли Amazon, Google, Salesforce.com и VMwarе Microsoft опубликовала новый «черный список» предстоящей конференции Worldwide Partner Conference (WPC). В него вошли компании Amazon, Google, Salesforce.com и VMwarе. «Следующие компании, их представители и сотрудники не м

«Вконтакте» по ошибке попал в «черный список» запрещенных сайтов Социальная сеть «ВКонтакте» включена в реестр запрещенных сайтов. Согласно информации на сайте реестра zapret-info.gov.ru и на сайте мониторинга реестра antizapret.info, «Вконтакте» был внесен в «черный список» в 03:35 24 мая 2013 г. Инициатором внесения стал сам «Роскомнадзор». По данным antizapret.info блокировка соцсети связана с публикацией в ней «детского порно». Ресурс приводит в

Traffic Inspector позволяет исполнять ФЗ-139 «О черных списках» в новую версию Traffic Inspector была добавлена возможность блокировки сайтов из автообновляемого «черного списка», соответствующего официальному реестру запрещенных сайтов zapret-info.gov.ru,

Амнистия: «Яндекс» и Google больше не попадут в «черный список интернета» Роскомнадзор, являющийся оператором российского «реестра сайтов с запрещенной информацией» опубликовал разъяснение, снижающее риск внесения поисковых систем в «черный список» интернета. Согласно тексту разъяснения, закон «О защите детей от информации», на основании которого в России создан реестр запрещенных сайтов, неприменим к поисковым сервисам. В

Российские электронщики объявлены врагами США: 119 имен и компаний Министерство торговли США составило «черный список» из 165 физических и юридических лиц из 12 стран (в основном — россиян), действ

Путин подписал закон о «черных списках» в интернете что в реестре будут отмечаться сайты и сетевые адреса, замеченные в распространении детского порно, пропаганде самоубийства, а также пропаганде и распространению запрещенных веществ. Для включения в «черный список» владелец сайта и его хостинг-провайдер должны в течение суток игнорировать предупреждение контролирующего органа (в данном случае Роскомнадзора) об удалении находящегося на сайте

Глава Минкомсвязи: техническая часть закона о «черных списках» будет обсуждаться с экспертами Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров принял участие в круглом столе «Черные списки Интернета – защита или нападение». Министр отметил, что поддерживает законопрое

«Черный список интернета»: Эксперты называют самое опасное место закона что в реестре будут отмечаться сайты и сетевые адреса, замеченные в распространении детского порно, пропаганде самоубийства, а также пропаганде и распространению запрещенных веществ. Для включения в «черный список» владелец сайта и его хостинг-провайдер должны в течение суток игнорировать предупреждение контролирующего органа (в данном случае Роскомнадзора) об удалении находящегося на сайте

Совет при президенте РФ выступил против создания «черного списка» сайтов для защиты детей их здоровью и развитию" и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу ограничения доступа к противоправной информации в сети Интернет». Законопроект предполагает создание реестра («черного списка») интернет-контента, запрещенного к распространению, и введение процедуры блокировки интернет-ресурсов. В текущей редакции перечень подлежащих блокировке ресурсов чрезмерно широк

Google внес в «черный список» Pirate Bay и другие торренты Компания Google внесла в свой поисковый «черный список» целый ряд популярных файлообменных сайтов, таких как один из наиболее известных файлообменников The Pirate Bay, не сообщив об этом официально. Начиная с января 2011 г., Google на

«Билайн» запустил услугу «Черный список» Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о запуске услуги «Черный список» для абонентов «Билайн» по всей России. Услуга позволяет клиентам «Билайн» установить запрет на входящие звонки от абонентов, номера которых внесены в заранее созданный черный

Власти Белоруссии создают «черный список» сайтов ступ к которым провайдеры должны будут перекрыть. По словам представителей правительства страны, в «черный список» будут включать только сайты с различным незаконным контентом, таким как насили

«Мегафон Северо-Запад» ввёл для корпоративных клиентов «чёрные списки» МегаФон Северо-Запад начал предоставлять своим корпоративным клиентам интеллектуальные услуги связи – «Короткий набор» и «Черные и белые списки». С помощью новой услуги «Короткий набор» предприятие может создать корпоративную виртуальную телефонную сеть, объединяющую мобильные и стационарные номера единым планом к

У «МегаФона-Москва» появился «Черный список» У абонентов сети «МегаФон-Москва» появилась новая услуга «Черный список», которая позволяет избавиться от нежелательных звонков. Достаточно внести в сп

Антивирус DriveSentry заблокирует файлы из «черных списков» Компания DriveSentry представила новую версию (3.0) одноименного антивируса, в который добавлена функция оценки файлов по удаленным «черным спискам», составленным на основе проверок, сделанных на других пользовательских компьютерах. База данных, названная Advisor («Советник»), содержит информацию о файлах, загруженных из инт

P2PNet попал в «черный список» McAfee Компания ИТ-безопасности McAfee добавила в «черный список» сайт новостей децентрализованных сетей P2PNet.net, поскольку на нем были обнаружены рекламные баннеры Blubster.com. Сервис McAfee Site Advisor утверждает, что ресурс P2PNet.net н

Конвертер валют и «черный список» для Symbian от Epocware фонные номера в специальный список и навсегда избавить себя от нежелательных звонков и сообщений. Epocware Handy Blacklist и Handy Converter Handy Blacklist позволяет добавлять телефонные контакты в «черный список», чтобы отклонить получение звонков и сообщений от них (информация о звонках отображается в журнале); блокировать частные вызовы и звонки с неизвестных номеров; мгновенно вносить

Интернет: новый черный список обманщиков и группы защиты прав потребителей США Consumer Report WebWatch, на сайте коалиции будет опубликован черный список, где будут перечислены все компании, использующие нечестные методы привлечения

Закон о госзакупках вводит "черный список" поставщиков ения. Поскольку все сведения о проведении торгов планируется размещать на едином портале госзакупок, вступление закона в силу неизбежно приведет к появлению федеральных, региональных и муниципальных «черных списков» поставщиков для госнужд. «Эта статья прямо противоречит Гражданскому Кодексу РФ», и это не единственная проблема законопроекта", — считает Ирина Кузнецова, директор «Инстит

Spamhaus: "черные списки" спамеров бесполезны еры захвачены шпионскими программами, утверждают аналитики антиспамерской организации Spamhaus. По их мнению, подобные ухищрения, которые сейчас стали массовыми, сводят на нет все усилия по созданию «черных списков» спамерских адресов и дополнительные меры аутентификации пользователя. Спам рассылает якобы легальный пользователь. После захвата компьютера при помощи троянской программы, туда