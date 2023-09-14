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Blacklist Чёрный список



14.09.2023 Власти заявили о скорой блокировке WhatsApp в России 1

23.08.2023 Чтобы прорваться сквозь санкции, Huawei развертывает тайную сеть предприятий для выпуска чипов 2

18.08.2023 VPN-сервис сделал подозрительное предложение российским пользователям. Эксперты призывают к бдительности 1

15.08.2023 В Китае оттепель. Иностранцам разрешат иметь большую долю в VPN-сервисах ради улучшения инвестиционного климата 1

04.08.2023 Российских чиновников выгоняют из Telegram силами VK. Переход на российские менеджеры оценен почти в миллиард 1

01.08.2023 Китайские ЦОДы массово переходят на Arm-серверы, потеряв возможность из-за санкций закупать Intel Xeon и AMD Epyc 1

31.07.2023 В России ограничивают использование Gmail. Закон подписан 1

21.07.2023 На шаг ближе к соцсетям. В Telegram появились Stories, но за деньги 1

13.07.2023 Китайцы взломали электронную почту чиновников Госдепа и Минторга США 1

22.06.2023 Россиянам хотят разрешить смотреть пиратские кинотеатры без ограничений. Возможна амнистия 2

19.06.2023 Владимир Емышев -

Владимир Емышев, «МСофт»: Скорость файлового обмена — это скорость принятия решений

 1

31.05.2023 В России блокируют VPN. Проблема массовая, решения пока нет 1

29.05.2023 Сенатор призвал отрезать Россию от «Википедии» фаерволом, который нельзя пробить VPN 1

25.05.2023 Санкции США убили старейший российский магазин электроники, проработавший 30 лет 1

20.04.2023 Авторы «почты для параноиков» Proton Mail выпустили супернадежное хранилище паролей. Утечки ему не страшны. Россиян к нему не пустят 1

17.04.2023 У популярного российского торрент-трекера без объяснения причин отобрали доменное имя 1

10.04.2023 Прародителя «Пикабу» собираются заблокировать в России 2

10.04.2023 BI.ZONE обнаружила отравление поисковой выдачи как способ атак на российских бухгалтеров 1

29.03.2023 Из-за блокировки в России Tor хакеры придумали хитрую схему и воруют у россиян деньги миллионами 1

28.03.2023 Huawei создала национальный китайский инструментарий проектирования чипов вопреки санкциям США 1

22.03.2023 Производители российской электроники не могут получить обещанные властями кредиты 1

14.03.2023 Партнерская сеть OpenTask обслуживает клиентов на платформе ITSM 365 1

10.03.2023 Китайцы нашли хитрый и абсолютно законный способ обойти запрет США на покупку передовых чипов 1

06.03.2023 США ввели санкции против уникальных китайских процессоров, потому что они получились слишком удачными 4

03.03.2023 Huawei заклеивает изолентой микросхемы на серверах, чтобы не подставить поставщиков под санкции 1

27.02.2023 Евросоюз ввел санкции против мужа Касперской и запретил поставку технологий «Мегафону» 1

27.02.2023 Россиянам запрещают пользоваться дорогими смартфонами. В «черном списке» все iPhone и Samsung Galaxy, Китай не спасет 1

22.02.2023 Microsoft втихую «взломала» сайт Google. Теперь на нем красуется реклама браузера Edge 1

21.02.2023 В Китае созрел простой и хитрый план по спасению полупроводниковой отрасли от санкций США. В нем всего три пункта 1

15.02.2023 В Россию импортируются огромные партии «железа» Cisco. Санкции поломались, США бессильны 4

07.02.2023 Крупный китайский производитель флеш-памяти массово увольняет людей и выгоняет их из квартир. Виноваты санкции США 1

31.01.2023 Россиянам закрыли доступ к сверхпопулярному порносайту, но быстро дали заднюю 1

18.01.2023 Сверхприбыли в прошлом. Рынок полупроводников показал смешной годовой рост, спасибо AMD и Apple 1

11.01.2023 Huawei собирает в Китае компании, обиженные санкциями США, чтобы с боем возродить производство процессоров 1

10.01.2023 Apple запретила устанавливать на iPhone российскую соцсеть, созданную на замену LinkedIn 1

06.01.2023 В WhatsApp появилось суперсредство для обхода блокировок 2

21.12.2022 Samsung взвинтила цены на флеш-память, пока США убивают ее прямого конкурента 3

16.12.2022 США раздавят производство крупного китайского производителя флеш-памяти. Новые санкции уже на подходе 3

30.11.2022 Победить санкции США Китаю поможет процессорная архитектура. Ее любят в России, и она угрожает Intel и AMD 1

28.11.2022 Американцы по-хитрому изгнали Huawei из страны. Придумана лазейка, угрожающая всем ИТ-компаниям Китая 1


Публикаций - 477, упоминаний - 615

Blacklist упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 11213 11
Microsoft Corporation 23864 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4366 10
7362 8
Yahoo! 3693 7
Spamhaus 38 7
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6494 6
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1117 5
Yandex - Яндекс 6113 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8238 5
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1680 5
Sophos - SophosLabs 406 4
VK - Mail.ru Group 3259 4
Dr.Web - Доктор Веб 1224 3
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 496 3
AOL Inc 1590 3
Cisco Systems 4953 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10083 3
SAP SE 5016 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7374 3
Forcepoint - Websense 125 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1563 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 983 2
EY - Ernst & Young Global 366 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 214 2
X Corp - Twitter 2769 2
Meta Platforms - Facebook 4360 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3023 2
Apple Inc 11459 2
Fortinet 352 2
Рексофт - Reksoft 395 2
Huawei 3616 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 831 1
ЦФТ Золотая Корона 359 1
Cloudflare 84 1
INSERT - Information Security Research Team 1 1
Telia Company - TeliaSonera 1023 1
Alibaba Group 397 1
Amazon Inc - Amazon.com 2855 1
Oracle - Sun Microsystems 2208 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6200 4
Банк Хоум Кредит - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 209 3
Возрождение - Коммерческий банк 333 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 865 2
eBay Inc 1605 2
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 114 2
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 109 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2849 2
UCS - United Card Services - Компания объединенных кредитных карточек (КОКК) - процессинговая компания 101 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 437 1
Росинжиниринг ГК - Росинжиниринг Проект - Росинжиниринг Автоматизация 7 1
ГПБ - Газпромбанк 980 1
LinkedIn 600 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 189 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 344 1
ОСГ Рекордз Менеджмент - OSG Records Management - ОСГРМ 18 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 44 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6366 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 65 1
Beiten Burkhardt 62 1
Газпром энергосбыт 8 1
AGC Glass - Эй Джи Си Борский стекольный завод, БСЗ 6 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 392 1
Citi - Citibank - Ситибанк 314 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 733 1
Visa International 1898 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 394 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 147 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1797 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 107 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 158 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 191 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1938 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 58 1
Платежный Центр РНКО 46 1
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 1
uBank 21 1
МигКредит МФО 16 1
Газпром ПАО 1195 1
Роснефть НК - нефтяная компания 490 1
Президент Российской Федерации 3924 20
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3112 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4718 5
Правительство Москвы 2146 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1365 4
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 256 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1608 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9848 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 994 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4767 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1089 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5425 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2080 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2461 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3145 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3965 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3121 2
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 32 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 409 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 254 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 280 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности 143 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 234 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 112 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 58 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 19 1
Президент Украины 120 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 136 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1099 1
Кабинет министров Украины 96 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 365 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 699 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 249 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 360 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 511 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 671 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2588 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 231 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1226 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 626 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 989 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6163 1
Единая Россия - Политическая партия 276 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 172 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 153 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 166 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 77 1
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа 20 1
Аль-Каида - террористическая организация 53 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56345 59
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21405 34
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3604 33
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11665 24
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26821 23
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7085 21
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2109 19
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11964 18
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3646 17
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 12974 15
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4284 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27164 13
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9622 12
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4218 12
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8490 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41885 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22934 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9707 10
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5586 10
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2619 10
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7758 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17853 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18600 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9021 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13831 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22855 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18402 8
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9347 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15370 8
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1430 8
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 2877 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13932 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13832 7
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2634 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6166 6
Сетевое оборудование - Gateway - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2513 6
Оцифровка - Digitization 4006 5
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11334 5
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4417 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10474 5
Microsoft Windows 14802 7
Linux OS 8683 6
Google Android 13050 5
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 864 5
Microsoft Skype 2002 3
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 462 3
Google YouTube - Видеохостинг 2521 3
Mozilla Firefox - браузер 1822 3
Google Chrome - браузер 1451 2
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 275 2
Microsoft Forefront TMG - Microsoft Forefront Threat Management Gateway - Microsoft ISA Server - Microsoft Internet Security and Acceleration Server - Microsoft Proxy Server 136 2
Интерфакс СПАРК 182 2
UserGate Web Filter 17 2
Opera Browser - Браузер 993 2
Microsoft Edge - браузер 1958 2
Panda GateDefender Performa - Panda GateDefender Integra 29 2
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 288 2
Microsoft Dynamics 1178 2
Apple iPhone 6 6333 2
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 380 2
Google AlphaGo 9 2
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 438 2
Apple macOS 1808 2
Google Gmail 861 2
Microsoft Windows XP 2378 2
Apple iOS 7118 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2900 2
Microsoft Windows Live Hotmail 300 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1128 2
Kaspersky Security Network - KSN 86 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2996 2
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1083 2
Microsoft Windows 2000 12896 2
Cisco Jabber - Мессенджер 133 2
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3596 2
Microsoft Dynamics CRM 533 2
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 562 2
Kaspersky Anti-Spam - SpamTest 55 1
Газинформсервис - Блокхост-АСЗП 2 1
А-Реал Консалтинг - ИКС - Интернет Контроль Сервер 4 1
Путин Владимир 2843 2
Иванов Алексей 109 2
Хрусталев Александр 32 2
Krebs Brian - Кребс Брайан 53 2
Мизулина Елена 22 2
Linford Steve - Линфорд Стив 6 2
Зенкин Денис 262 2
Brown Ian - Браун Ян 4 1
Вишневский Игорь 3 1
Biden Joe - Байден Джо 83 1
Baxter Dan - Бакстер Дэн 1 1
Langley Zack - Лэнгли Зак 1 1
Морошкин Александр 118 1
Богатов Антон 79 1
Schmidt Howard - Шмидт Говард 12 1
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 1
Нефедов Павел 46 1
Проколов Роман 48 1
Церенов Церен 47 1
Александрова Анна 20 1
Наумов Сергей 11 1
Рогозин Дмитрий 97 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 375 1
Brin Sergey - Сергей Брин 186 1
Larry Page - Ларри Пейдж 189 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 905 1
Никифоров Николай 1173 1
Касперский Евгений 310 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Порошенко Петр 27 1
Васильев Евгений 116 1
Левашов Петр 3 1
Кузнецова Ирина 22 1
Юдников Андрей 14 1
Петров Андрей 22 1
Жириновский Владимир 25 1
Bharathwaj Prashanti - Бхаратхвадж Прашанти 1 1
Гусев Игорь 19 1
Аксенов Сергей 25 1
Тимко Дмитрий 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 128345 39
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50872 22
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13128 10
Европа 21565 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13877 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15617 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40592 7
Германия - Федеративная Республика 12303 5
Израиль 2637 5
Япония 13057 5
Азия - Азиатский регион 5206 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13484 4
Нидерланды 3357 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2719 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1339 3
Франция - Французская Республика 7643 3
Испания - Королевство 3632 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2456 2
Нидерланды - Амстердам 602 2
Европа Северная - Скандинавия 641 2
Канада 4755 2
Китай - Пекин - Beijing 935 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15813 2
Земля - планета Солнечной системы 10043 2
Украина 7414 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3456 2
Колумбия - Республика 536 2
Великобритания - Лондон 2388 2
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 611 1
Европа Восточная 3023 1
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 178 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1321 1
Монголия 283 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 358 1
Китай - Шанхай 754 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 143 1
Южная Корея - Республика 6381 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2701 1
Россия - УФО - Тюменская область 1006 1
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