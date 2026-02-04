Разделы

04.02.2026 Россияне нашли альтернативу урезанным WhatsApp* и Telegram. Взлет популярности бешеный. Опрос 1
28.11.2025 В России официально началась блокировка WhatsApp 2
17.10.2025 «Телеком биржа» запустила услугу организации СОРМ для ОРИ 2
30.09.2025 У создателя решений для блокировок в Рунете новый хозяин 1
17.09.2025 Мах перевел каналы в режим открытого тестирования для авторов А+ 1
01.09.2025 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за август 2025 года 1
28.08.2025 «Яндекс» оштрафовали на 10 тысяч, Не дал ФСБ доступ к «умному дому» «Алисы» 2
27.08.2025 В России появится «черный список» сотовых телефонов 1
31.07.2025 Роскомнадзор меняет правила. В реестр организаторов распространения информации теперь могут включить принудительно 2
23.07.2025 В России ввели штраф за поиск запрещенной информации: «Простых пользователей это не коснется» 1
18.07.2025 Telegram готовится легализовать себя в России 1
24.06.2025 Российские банки требуют ввести тотальную слежку в Telegram и WhatsApp* 1
20.06.2025 Минцифры: Онлайн-магазины будут передавать силовикам данные о местоположении пользователей только при подозрении на мошенничество 1
18.04.2025 VAS Experts подтвердила соответствие решений СОРМ-2, СОРМ-3 и СОРМ-86 обязательным требованиям 1
20.01.2025 Telegram уничтожил официальный канал легендарного российского торрент-трекера 1
24.12.2024 Россиян лишат возможности звонить бесплатно. Звонки в Telegram и WhatsApp* на грани запрета во имя безопасности. Опрос 1
13.12.2024 В России заблокирован Viber, мессенджер с российскими корнями 3
09.12.2024 В России запретят использовать Telegram и WhatsApp для общения с клиентами 1
28.11.2024 В России увеличивают число данных, которые хостинг-провайдеры должны передавать в Роскомнадзор 1
27.11.2024 Edna: треть россиян высказывается за более жесткие меры при продаже SIM-карт 1
07.11.2024 Discord разобрался в причинах блокировки в России и сделал выводы. Мессенджер не будет здесь работать 1
06.09.2024 Частные группы и чаты в Telegram больше не приватные. После ареста Павла Дурова Telegram начал их модерировать 1
01.08.2024 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за июль 2024 года 2
01.08.2024 Обновление платформы FRESHBoard от AXES Management   1
29.07.2024 В России вводятся жесткие ограничения в соцсетях: запрет на звонки от неизвестных и регистрация блогеров 1
04.07.2024 Россиянам усложняют использование IP-телефонии и виртуальных АТС. Zoom под ударом 1
25.06.2024 Власти России хотят заставить Apple предустанавливать на iPhone российский магазин приложений RuStore 1
06.05.2024 Власти хотят, чтобы в России соцсети и форумы передавали силовикам вместе с IP-адресом и номер порта пользователя 3
01.03.2024 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2024 года 1
14.12.2023 Хостинг-провайдеры не могут зарегистрироваться в реестре Роскомнадзора, потому что он сбоит. Тем, кто не успеет, придется уйти с рынка 2
04.10.2023 ФСБ будет знать, где россияне находятся и за что платят в интернете. Новый документ радикально упрощает слежку 2
27.09.2023 Власти решили переписать запутанное и противоречивое законодательство об ИТ и создать Цифровой кодекс 1
14.09.2023 Минцифры обновило правила для хостинг-провайдеров 1
07.07.2023 ИТ радикально меняет бизнес-процессы в ритейле: разбираем кейсы 1
21.02.2023 Власти хотят привязать онлайн-доски объявлений к «Госуслугам» 1
17.10.2022 «Дочка» МТС утверждена в качестве оператора рекламных данных 1
06.06.2022 Помилованный российскими властями Telegram сливает данные пользователей силовикам 1
25.05.2022 «Почты для параноиков» ProtonMail больше нет. Теперь у сервиса новое имя и выросший почтовый ящик на бесплатном тарифе 1
09.03.2022 Netflix покинул Россию 1
01.11.2021 Минцифры и Роскомнадзор берут на учет трансграничные линии связи 1

Публикаций - 117, упоминаний - 158

