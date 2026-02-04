Получите все материалы CNews по ключевому слову
Минцифры РФ Роскомнадзор РФ Реестр ОРИ Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет"
|Дуров Павел 313 21
|Жаров Александр 179 16
|Путин Владимир 3380 13
|Яровая Ирина 71 13
|Никифоров Николай 1137 10
|Козлюк Артем 39 9
|Лугов Андрей 33 8
|Кулин Филипп 52 8
|Щеголев Игорь 698 7
|Клишас Андрей 60 6
|Шадаев Максут 1159 6
|Бокова Людмила 82 5
|Хинштейн Александр 146 5
|Казарян Карен 80 5
|Чернышенко Дмитрий 575 4
|Иванов Олег 146 4
|Горелкин Антон 114 4
|Озеров Виктор 29 4
|Боярский Сергей 39 4
|Давыдов Денис 46 3
|Мишустин Михаил 750 3
|Липов Андрей 67 3
|Волин Алексей 122 3
|Дарбинян Саркис 37 3
|Ющенко Александр 26 3
|Луговой Андрей 17 3
|Шамсаил Саралиев 7 2
|Кипчатов Алексей 2 2
|Рыжак Николай 10 2
|Шафигуллин Лутфулла 8 2
|Плигин Владимир 7 2
|Озеров Николай 5 2
|Цаплин Никита 72 2
|Рейман Леонид 1059 2
|Носков Константин 239 2
|Левин Леонид 133 2
|Климарев Михаил 48 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 417 2
|Кудрявцев Максим 43 2
|Матвиенко Валентина 115 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416976, в очереди разбора - 727442.
Создано именных указателей - 190007.
