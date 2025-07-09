Диалог Регионы - АНО по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций

АНО «Диалог Регионы» — центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций и оператор цифрового диалога между властью и обществом. Основные направления деятельности «Диалога»: сеть из 84 Центров управления регионами, цифровизация обратной связи, медиааналитика и онлайн-социология, антикризисные коммуникации, разработка IT-продуктов, проведение информационных кампаний, образовательные программы в сфере госдиджитал.