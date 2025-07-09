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Диалог Регионы АНО по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций

Диалог Регионы - АНО по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций

АНО «Диалог Регионы» — центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций и оператор цифрового диалога между властью и обществом. Основные направления деятельности «Диалога»: сеть из 84 Центров управления регионами, цифровизация обратной связи, медиааналитика и онлайн-социология, антикризисные коммуникации, разработка IT-продуктов, проведение информационных кампаний, образовательные программы в сфере госдиджитал.

УПОМИНАНИЯ


09.07.2025 Власти думают о введении в России уголовной статьи за отсутствие маркировки в контенте, созданном нейросетью 2
04.10.2024 На цифровизацию госуслуг в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей выделено почти 5 миллиардов 2
29.12.2023 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за декабрь 2023 г. 2
21.06.2023 Knowledge management по-русски: создаем базу знаний без Confluence 2
25.10.2022 «Госуслуги» помогут пользователям узнать больше о правилах кибербезопасности 2
01.08.2022 Минцифры запустило всероссийскую программу кибергигиены 4
18.05.2022 Подведены итоги II Молодежного форума по управлению Интернетом 2
28.02.2022 Денис Селезнёв -

Переход на удаленку привел к революции в управленческих процессах

 1
23.07.2021 На карты Google добавлено 6 тысяч пунктов вакцинации по всей России 2
03.12.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за ноябрь 2020 г. 1

Публикаций - 10, упоминаний - 20

Диалог Регионы и организации, системы, технологии, персоны:

8554 2
Первая Форма - 1Форма 53 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1033 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4231 1
Amazon Inc - Amazon.com 3062 1
Google LLC 12007 1
ЭвриТег - EveryTag 35 1
InfoWatch - Инфовотч 1052 1
Atlassian 125 1
ФОРС - Центр разработки 655 1
Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации АНО - Центр глобальной ИТ-кооперации АНО - CGITC - Center for Global IT-cooperation 5 1
МТС - Иртея 73 1
ВкусВилл - Избёнка 164 2
Спортмастер - Sportmaster 182 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7752 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 55 1
PRADO Банкир и Консультант - ПРАДО Банкир и Консультант 3 1
NanduQ - Qiwi 1000 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1207 1
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12206 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3000 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3159 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6118 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2845 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 335 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3450 2
Минцифры РФ - Департамент обеспечения кибербезопасности (ДОК) 16 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 219 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2608 1
Федеральное казначейство России 1826 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4658 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1410 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 88 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Правительство Республики Дагестан - органы государственной власти 38 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 72 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 88 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 70 1
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 68 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 297 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 155 1
Правительство Кировской области 21 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3169 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1419 1
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 52 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 63 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 61 1
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 46 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5090 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 461 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69182 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53875 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12948 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29560 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21245 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 815 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10915 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4812 3
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 54 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5450 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4228 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3030 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7185 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7713 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16536 2
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16383 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25038 2
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Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2668 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5990 2
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Оповещение и уведомление - Notification 4986 2
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Метавселенная - Metaverse 109 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2296 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4012 2
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 380 1
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6994 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1373 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3841 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6965 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5520 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1471 2
Google Android 14361 1
Apple iOS 8018 1
Microsoft Azure 1434 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 668 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1459 1
Atlassian - Confluence 131 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1247 1
Notion Labs - Notion 35 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - стоп коронавирус 23 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 313 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 358 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 736 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 178 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 115 1
Минцифры РФ - Госключ 164 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 242 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 264 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3351 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - НСДИ - Национальная система доменных имен 40 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 106 1
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 69 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 64 1
Минэкономразвития РФ - ФАИП - Федеральная адресная инвестиционная программа 15 1
ITG - ‎‎ITglobal.com - SimpleOne B2B CRM 33 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 286 1
Бенгин Владимир 35 2
Ляпунов Игорь 127 2
Табак Владимир 1 1
Мартиросян Аревик 1 1
Глущенко Вадим 5 1
Древаль Максим 5 1
Ford Henry - Форд Генри 18 1
Селезнев Денис 30 1
Матвеева Татьяна 105 1
Захаров Павел 60 1
Попов Александр 53 1
Черкесова Бэлла 21 1
Гореславский Алексей 9 1
Гуляев Дмитрий 6 1
Смит Дмитрий 5 1
Машков Георгий 3 1
Майоров Денис 2 1
Петросян Николай 3 1
Придчин Вячеслав 1 1
Шпир Михаил 1 1
Тимонов Максим 1 1
Урываев Максим 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150648 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44502 2
ДНР - Донецкая Народная Республика 187 2
Украина - Запорожская область 101 2
ЛНР - Луганская Народная Республика 156 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1458 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2543 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 626 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1350 1
Россия - СФО - Омская область 705 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 703 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 618 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1599 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 898 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 390 1
Украина 7690 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53120 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30574 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49652 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4112 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8295 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10269 3
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2953 3
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 722 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3713 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14328 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6071 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2200 2
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 715 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1126 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 710 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5081 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4277 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5400 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5995 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6046 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3039 1
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины 353 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25019 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3261 1
Паспорт заграничный - Загранпаспорт 225 1
Аудит - аудиторский услуги 2859 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3582 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 683 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5220 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1319 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 123 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6658 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 335 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6122 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 274 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2813 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9342 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 301 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 209 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2521 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1035 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 110 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8247 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3340 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 254 2
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 35 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1581 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 220 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 129 1
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 36 1
День молодёжи - 27 июня 950 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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