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Диалог Регионы АНО по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций
АНО «Диалог Регионы» — центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций и оператор цифрового диалога между властью и обществом. Основные направления деятельности «Диалога»: сеть из 84 Центров управления регионами, цифровизация обратной связи, медиааналитика и онлайн-социология, антикризисные коммуникации, разработка IT-продуктов, проведение информационных кампаний, образовательные программы в сфере госдиджитал.
УПОМИНАНИЯ
Диалог Регионы и организации, системы, технологии, персоны:
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 461 1
|Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
|Бенгин Владимир 35 2
|Ляпунов Игорь 127 2
|Табак Владимир 1 1
|Мартиросян Аревик 1 1
|Глущенко Вадим 5 1
|Древаль Максим 5 1
|Ford Henry - Форд Генри 18 1
|Селезнев Денис 30 1
|Матвеева Татьяна 105 1
|Захаров Павел 60 1
|Попов Александр 53 1
|Черкесова Бэлла 21 1
|Гореславский Алексей 9 1
|Гуляев Дмитрий 6 1
|Смит Дмитрий 5 1
|Машков Георгий 3 1
|Майоров Денис 2 1
|Петросян Николай 3 1
|Придчин Вячеслав 1 1
|Шпир Михаил 1 1
|Тимонов Максим 1 1
|Урываев Максим 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8247 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3340 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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