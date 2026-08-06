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Индексная книга (каталог) CNews*
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FAQ Frequently Asked Question Часто задаваемые вопросы

FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы

СОБЫТИЯ


06.08.2026 В интернете появилась спецреклама для ИИ-ботов. Живые люди ее не видят 1
16.06.2026 Сибирский «привет» из будущего: в Новосибирске появился первый робот-консьерж 1
11.06.2026 В Unisender теперь доступны чат-боты в «Максе» 1
08.06.2026 Сервис MWS TeamStream добавил возможность встраивать видео в цифровые сервисы 1
19.05.2026 «Аэрофлот» представил умного голосового помощника для пассажиров 1
17.04.2026 «Корус Консалтинг» запустил B2B-портал для Unilin на базе «Бустрейд» 1
01.04.2026 ИТ-экосистема «Лукоморье» запустила справочный центр по платформе «Акола» 1
10.03.2026 BSS усиливает ДБО для физлиц: оплата цифровыми рублями по УИН, ИИ-консультант и единый стандарт QR-платежей 1
10.03.2026 Zdorovyak.com: бесплатный генератор умных сайтов и чат-ботов для бизнеса. 1
25.02.2026 Анастасия Устинова: Цифровые платформы забирают маржу у отелей — как вернуть контроль над доходом 1
09.02.2026 Richat запустила конструктор ИИ-ассистентов для бизнеса без программирования 1
10.12.2025 Хуже подержанных Tesla нет ничего. Машины Маска признали самыми ненадежными автомобилями на вторичном рынке США 1
08.12.2025 Proptech Solutions усилила платформу для отелей Digital Concierge ИИ-ассистентом от «ВейвАксесс» 1
11.11.2025 Голосовой робот «Телфин» ежемесячно обрабатывает более 3500 обращений 1
10.11.2025 Рестораны «Дымзавод» и другие заведения VAMS Family оцифровали сервисное обслуживание при помощи Okdesk 1
09.10.2025 «Яндекс 360» объединил управление подпиской в «Личном кабинете»   1
01.10.2025 В Сеченовском университете разработали чат-бот, содержащий актуальную информацию о вакцинопрофилактике 1
12.08.2025 MWS Cloud запустила платформу для работы с LLM и моделями компьютерного зрения 1
03.07.2025 Робот «МТС Exolve» поможет с выбором транспортной карты в Чувашии 1
02.07.2025 «Экзон» внедрила искусственный интеллект в работу направления ПИР 1
24.06.2025 Serverspace проанализировал сценарии использования языковых моделей 1
09.06.2025 Финансовый ассистент на базе YandexGPT помогает 20 млн пользователей «Банки.ру» 1
06.06.2025 «Корус Консалтинг» добавил новые модули в платформу «Бустрейд» 1
19.05.2025 Markswebb разработал рекомендации для криптосервисов 1
21.04.2025 Новые материалы для юристов в «КонсультантПлюс»: Ответы на часто задаваемые вопросы 1
18.04.2025 Компания РОСА начинает оказывать мультиканальную поддержку для клиентов и партнеров 1
01.04.2025 Как оптимизировать работу операторов контакт-центра и улучшить клиентский опыт 1
27.03.2025 «Циан»: 3,9 млн человек пользуются искусственным интеллектом для выбора недвижимости 1
20.03.2025 ДИТ Москвы: обо всех скидках по карте москвича теперь можно узнать на специальной странице 1
25.02.2025 Перескажет чаты, распределит задачи, даст совет. В российском корпоративном мессенджере появился ИИ-ассистент 1
20.02.2025 «Убийца смартфонов» за $700 скоро превратится в «кирпич». Большинству владельцев не вернут за него деньги 1
20.02.2025 SL Soft (ГК Softline) интегрировала интеллектуальный поиск в платформу Robin 1
17.02.2025 Добавление ИИ в Siri на iPhone и Mac откладывается. Проблемы с точностью ответов и с техническими сбоями 1
07.02.2025 В «МойОфис» внедрили Directum HR Pro для онлайн-работы с кадровыми документами 1
28.12.2024 Монопродукты для бизнес-коммуникаций уходят в прошлое. Будущее — за ИИ и комплексными решениями 1
24.12.2024 CorpSoft24 запустил веб-портал для клиентов 1
16.12.2024 «Школа 21» обучила сотрудников МГСУ работе с ИИ 1
12.12.2024 Девелопер ГК ФСК внедрил в работу ИИ-платформу от red_mad_robot 1
29.11.2024 УК «Альфа-Капитал» запустила интерактивный калькулятор для инвесторов 1

Публикаций - 228, упоминаний - 238

FAQ и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 26
Google LLC 12688 15
Telegram Group 2940 15
Apple Inc 13154 13
Oracle Corporation 7074 11
X Corp - Twitter 2938 10
9594 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
Meta Platforms - Facebook 4621 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 8
Samsung Electronics 11064 7
Ростелеком 10948 7
Intel Corporation 12811 6
HP Inc. 5883 6
Yandex - Яндекс 9216 5
Piranha Bytes 52 4
МегаФон 10742 4
Dell EMC 5180 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 4
ЛайфТелеком - Телфин 290 3
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Softline - Софтлайн 3743 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
Microsoft Corporation - GitHub 1075 3
Directum - Директум 1268 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 3
Naumen - Наумен 752 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 3
AT&T Inc 1725 3
Yahoo! 3726 3
Genesys 216 3
OpenAI 541 3
LiveTex - ЛайвТекс 34 3
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 133 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 2
Открытые технологии 732 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 11
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
Vimeo - Видеохостинг 71 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Uber 357 2
Toyota - Lexus 83 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Почта России ПАО 2370 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Tesla Motors 461 2
ВкусВилл - Избёнка 216 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Спортмастер - Sportmaster 201 2
ЦИАН - CIAN 192 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 2
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 2
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 83 1
Фаберлик - Faberlic 115 1
Volkswagen Audi Group 232 1
LEGO 260 1
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 111 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 1
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 35 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
Mazda Motor Corporation 73 1
Казахмыс - Kazakhmys 52 1
КонсультантПлюс 161 1
Новатэк - ранее Новафининвест 76 1
Splat Global - Сплат-Косметика - BioMio 22 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 1
РЖД МЖД - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 71 1
Студия Артемия Лебедева 101 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 5
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Федеральное казначейство России 1949 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 2
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 2
Правительство Москвы - Главконтроль - Главное контрольное управление города Москвы - АЦКД ГБУ - Аналитический центр контрольной деятельности Москвы 14 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
Федеральное правительство Германии - FOIS - Federal Office for Information Security - BSI - Bundesamt fur Sicherheit in der Informationstechnik - Федеральное управление по информационной безопасности Германии 18 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Евросоюз - Совет Европы 107 1
Федеральное казначейство России - ЦОКР ФКУ - Центр по обеспечению деятельности Казначейства России 29 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 1
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 44 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Правительство Москвы - МСР ГУП - Московский социальный регистр - Социальная карта студента - Социальная карта учащегося - Единый реестр социальных льготников, ЕРСЛ, Единая городская база данных населения Москвы, ЕГБДН 36 1
Федеральное правительство Германии - Министерство внутренних дел Германии - Полиция Германии 35 1
Five Eyes - FVEY - AUSCANNZUKUS 16 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
MRC - Media Rating Council - Американское объединение участников медиаиндустрии 10 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
Силиконовая Тайга АРПО - Silicon Taiga - Альянс Разработчиков Программного Обеспечения 18 1
CELF - CE Linux Forum - Consumer Electronics Linux - Консорциум по использованию Linux в бытовой электронике 2 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 61
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 49
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 44
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 36
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 34
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 31
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 31
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 30
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 30
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 29
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 28
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 24
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 24
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 22
Оповещение и уведомление - Notification 5943 22
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2721 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 21
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 21
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 20
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 20
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 18
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 18
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 17
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 17
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 17
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 16
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 16
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 16
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 15
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 15
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 14
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 13
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 12
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 12
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 12
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 12
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 12
Microsoft Windows 16882 17
Google Android 15243 14
Apple iOS 8583 10
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 9
Linux OS 11533 8
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 8
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 7
JavaScript - JS - язык программирования 1425 6
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 177 6
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 5
Microsoft Office 4170 5
Apple - App Store 3109 5
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 5
Microsoft Windows 2000 8678 4
OpenAI - ChatGPT 719 4
Google Chrome - браузер 1701 4
Rakuten Viber 665 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 4
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 4
Mozilla Firefox - браузер 1951 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
Atlassian - Confluence 183 3
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 207 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Microsoft Windows 10 1938 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 3
Microsoft Windows XP 2431 3
Oracle Java - язык программирования 3469 3
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 3
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 3
Microsoft Teams - MS Teams 670 3
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 3
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 3
Tencent - WeChat - мессенджер 177 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 3
Statista 263 3
Бакутеев Владимир 18 3
Сергунина Наталья 375 3
Дуров Павел 329 3
Огуряев Дмитрий 85 2
Фурсин Алексей 158 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 2
Данчиков Евгений 4 2
Коблов Илья 5 2
Водясов Алексей 222 2
Чернышенко Дмитрий 581 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Урнышев Роман 34 2
Яппаров Тагир 110 1
Мельников Александр 98 1
Бутурлин Иван 26 1
Нейронов Федор 6 1
Пятков Иван 31 1
Аракелян Арам 9 1
Шабанин Игорь 11 1
Бисембаева Алина 13 1
Иванов Роман 22 1
Zavery Amit - Завери Амит 10 1
Кузнецов Евгений 56 1
Белайчук Анатолий 32 1
Чистяков Александр 10 1
Пекин Александр 4 1
Ананьев Алексей 110 1
Смирнов Андрей 75 1
Фомичев Андрей 74 1
Лебедев Андрей 13 1
Исаакян Константин 6 1
Сорокин Максим 16 1
Краснов Михаил 87 1
Захаров Михаил 15 1
Забусов Николай 11 1
Козак Николай 209 1
Киселева Екатерина 9 1
Шальнов Олег 20 1
Бакшинский Олег 15 1
Егорченков Роман 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 84
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 25
Европа 24964 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 9
Казахстан - Республика 6048 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 6
Германия - Федеративная Республика 13221 6
Украина 7928 6
Земля - планета Солнечной системы 10865 5
Франция - Французская Республика 8177 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
Россия - СФО - Новосибирск 4876 4
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Индия - Bharat 5869 3
Испания - Королевство 3840 3
Португалия - Португальская Республика 956 3
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 3
Куба - Республика 417 3
США - Массачусетс 517 2
Южная Корея - Республика 7052 2
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