Индексная книга (каталог) CNews*
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FAQ Frequently Asked Question Часто задаваемые вопросы
СОБЫТИЯ
Публикаций - 228, упоминаний - 238
FAQ и организации, системы, технологии, персоны:
|Бакутеев Владимир 18 3
|Сергунина Наталья 375 3
|Дуров Павел 329 3
|Огуряев Дмитрий 85 2
|Фурсин Алексей 158 2
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 2
|Данчиков Евгений 4 2
|Коблов Илья 5 2
|Водясов Алексей 222 2
|Чернышенко Дмитрий 581 2
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
|Урнышев Роман 34 2
|Яппаров Тагир 110 1
|Мельников Александр 98 1
|Бутурлин Иван 26 1
|Нейронов Федор 6 1
|Пятков Иван 31 1
|Аракелян Арам 9 1
|Шабанин Игорь 11 1
|Бисембаева Алина 13 1
|Иванов Роман 22 1
|Zavery Amit - Завери Амит 10 1
|Кузнецов Евгений 56 1
|Белайчук Анатолий 32 1
|Чистяков Александр 10 1
|Пекин Александр 4 1
|Ананьев Алексей 110 1
|Смирнов Андрей 75 1
|Фомичев Андрей 74 1
|Лебедев Андрей 13 1
|Исаакян Константин 6 1
|Сорокин Максим 16 1
|Краснов Михаил 87 1
|Захаров Михаил 15 1
|Забусов Николай 11 1
|Козак Николай 209 1
|Киселева Екатерина 9 1
|Шальнов Олег 20 1
|Бакшинский Олег 15 1
|Егорченков Роман 5 1
|The Register - The Register Hardware 1784 5
|Ars Technica 450 2
|SecurityLab - Секьюрити лаб 243 2
|CNET Networks - CNET News 1643 2
|The Verge - Издание 619 2
|NYT - The New York Times 1100 2
|Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
|Gizmodo 133 1
|Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 1
|Nature 832 1
|Hacker News 92 1
|TechSpot 188 1
|Neowin 217 1
|ThreatPost 9 1
|Сноб 7 1
|MIT Technology Review 66 1
|Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
|InformationWeek 241 1
|Silicon 494 1
|InterNetNews - InternetNews.com 218 1
|АиФ - Аргументы и факты 52 1
|PR Newswire 58 1
|Forbes - Форбс 1002 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|Reddit 398 1
|Bloomberg 1627 1
|Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
|BleepingComputer - Издание 458 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
|The Guardian - Британская газета 406 1
|The Washington Post 350 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.