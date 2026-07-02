Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Лебедев Андрей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 13, упоминаний - 13
Лебедев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Рогалев Николай 32 1
|Винокур Валерий 3 1
|Огуряев Дмитрий 85 1
|Медведев Дмитрий 1664 1
|Пермяков Руслан 21 1
|Мельник Сергей 22 1
|Канин Владимир 10 1
|Рахманов Владимир 2 1
|Лесовик Гордей 2 1
|Горяинов Никита 1 1
|Майслер Кирилл 1 1
|Кернер Оксана 1 1
|Спиридонов Николай 1 1
|Липов Сергей 2 1
|Гаджиев Максим 1 1
|Чернышенко Дмитрий 578 1
|Ожгихин Иван 31 1
|Иванов Антон 94 1
|Коренков Сергей 12 1
|Суворов Александр 21 1
|Стрелкова Александра 12 1
|Шаров Андрей 19 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454337, в очереди разбора - 727396.
Создано именных указателей - 197089.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454337, в очереди разбора - 727396.
Создано именных указателей - 197089.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.