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Лебедев Андрей

СОБЫТИЯ


02.07.2026 В России создадут «красную кнопку» для принудительной посадки БПЛА 1
26.09.2024 Банк «Русский Стандарт»: клиентам «Атол» доступен прием платежей через СБП с помощью NFC-таблички 1
03.07.2024 «Атол Pay» запустил обратный эквайринг для смарт-терминалов 1
08.04.2024 VK потратил 1,2 миллиарда на убыточную образовательную платформу 1
29.12.2023 В НИУ «МЭИ» разработан облачный сервис для автоматизированного создания схем цифровых подстанций​ 1
11.12.2023 Apple возвращается в Россию? Компания ищет специалиста со знанием русского языка и культуры 1
14.10.2022 «РОСНАНО» и «Росатом» будут сотрудничать в решении экологических задач 1
27.09.2022 Минцифры выпустило рекомендации по дизайну госсервисов 1
21.06.2022 «Атол» запустил платежную платформу 1
13.03.2019 Российские ученые «обратили время вспять» с помощью квантового компьютера 1
27.04.2018 Gazprom-Media Digital снизил объем мошеннического трафика до 0,5-2% 1
27.10.2014 «Ростелеком» построил защищённую сеть для ОФМС России по ЕАО 1
23.06.2008 Модные инновации 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Лебедев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 316 3
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 194 1
РМ Нанотех - RM Nanotech 2 1
EdgeЦентр - ЭджЦентр 21 1
МЭИ НИУ - НТИ МЭИ Центр компетенций - Научно-производственная организация 9 1
Ростелеком 10862 1
Amazon Inc - Amazon.com 3252 1
Yandex - Яндекс 9107 1
Apple Inc 13072 1
VK - Mail.ru Group 3591 1
Газпром ГПМ Диджитал - GPMD - Gazprom-Media Digital 36 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4879 1
Ростелеком - РТЛабс 209 1
Weborama - Веборама 31 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 418 1
Элвис-НеоТек 56 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1705 1
Институт развития малого и среднего бизнеса 1 1
Новые технологии строительства 1 1
Росатом - ФЭО ФГУП - Федеральный экологический оператор - РосРАО - СевРАО - ДальРАО - МосРадон - Кирово-Чепецкий химкомбинат им. Б. П. Константинова - Радон 11 1
Росатом - Русатом Гринвэй 1 1
НСПК - Национальная система платежных карт 941 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 481 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 435 1
Русский стандарт Банк 506 1
LEGO 257 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13646 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6508 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3659 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2864 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2055 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2310 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 780 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 262 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 311 1
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 449 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
MRC - Media Rating Council - Американское объединение участников медиаиндустрии 10 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64256 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9812 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61124 3
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1650 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5953 2
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 194 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5468 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2203 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2522 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24164 2
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1715 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2475 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3076 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6350 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2443 1
ЕФС - Единая фронтальная система - унитарный интерфейс (веб-сайт, мобильное приложение, терминал самообслуживания), через который происходит взаимодействие с пользователем 9 1
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 281 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4757 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15942 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12083 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6356 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3952 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4734 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 431 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11461 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1666 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1242 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1314 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21756 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4153 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26541 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12089 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 680 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35771 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1662 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1562 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3241 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9924 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25228 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 453 1
АТОЛ Pay - АТОЛ Пэй 15 3
АТОЛ Frontol 63 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6191 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 887 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 473 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 367 1
Objective-C - компилируемый объектно-ориентированный язык программирования 54 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 223 1
Росатом - ФЭО ФГУП - ОПВК ФГИС - Федеральная государственная информационная система учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности 1 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1261 1
Oracle Java - язык программирования 3452 1
Apple Siri - Голосовой помощник 435 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 939 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1343 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 128 1
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 122 1
Adloox - платформа по верификации и анализу рекламы 5 1
C/C++ - Язык программирования 884 1
Рогалев Николай 32 1
Винокур Валерий 3 1
Огуряев Дмитрий 85 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Пермяков Руслан 21 1
Мельник Сергей 22 1
Канин Владимир 10 1
Рахманов Владимир 2 1
Лесовик Гордей 2 1
Горяинов Никита 1 1
Майслер Кирилл 1 1
Кернер Оксана 1 1
Спиридонов Николай 1 1
Липов Сергей 2 1
Гаджиев Максим 1 1
Чернышенко Дмитрий 578 1
Ожгихин Иван 31 1
Иванов Антон 94 1
Коренков Сергей 12 1
Суворов Александр 21 1
Стрелкова Александра 12 1
Шаров Андрей 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 164700 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54469 3
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) - Биробиджан 82 1
Европа 24907 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47302 1
Америка - Американский регион 2204 1
Испания - Королевство 3820 1
Испания - Каталония - Барселона 752 1
Швейцария - Цюрих 279 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 359 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57177 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53030 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33408 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11647 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12210 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 388 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2298 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1218 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 793 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15873 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10818 1
Национальный проект - Цифровая подстанция 23 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3369 1
Физика - Physics - область естествознания 2918 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7477 1
Ergonomics - Эргономика 1742 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 923 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8741 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18014 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3952 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8814 1
Паспорт - Паспортные данные 2821 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8768 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4600 1
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 577 1
Миграция населения - Миграционные службы 445 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4476 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3774 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7011 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6536 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3930 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6662 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8026 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 929 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6969 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 293 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 227 1
Scientific Reports - Nature Scientific Reports 32 1
Ведомости 1437 1
Известия ИД 755 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 54 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 95 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 179 1
VK Education - VK Образование - ВК Образование 61 1
МНИИРС - Московский НИИ радиосвязи - Московский научно-исследовательский институт радиосвязи 5 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 999 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1193 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454337, в очереди разбора - 727396.
Создано именных указателей - 197089.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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