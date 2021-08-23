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Россия
ДФО
Еврейская автономная область (ЕАО)
Биробиджан

Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) - Биробиджан


23.08.2021 ФСБ собирается посадить бывшего топ-менеджера «Ростелекома» 1
10.08.2020 Абоненты Tele2 слушают музыку более часа в день 1
09.09.2019 DANYCOM.Mobile обеспечил связью весь Дальний Восток 1
07.03.2017 В общественном транспорте Пскова запустили систему «Электронный проездной» 1
01.03.2017 «Воентелеком» открыл еще одну компанию под своим брендом 1
17.02.2017 MCN Telecom запустил дальнюю связь на Дальнем Востоке 1
02.02.2017 «Мегафон» обеспечил 4G-связью более 60% жителей Еврейской автономии 2
11.01.2017 В 2017 году качество мобильной связи протестируют в 83 субъектах РФ 1
13.12.2016 4G-интернет от «Мегафона» пришел в Смидович 1
29.09.2016 МТС и мэрия Биробиджана подписали соглашение о социально-экономическом партнерстве 5
24.06.2016 Объем передачи данных в сети Tele2 в ЕАО вырос в два раза с начала года 1
15.03.2016 Потребление интернета в сети Tele2 в ЕАО увеличилось на 70% 1
17.11.2015 «Ростелеком» построил в ЕАО 150 км «оптики» в рамках проекта по устранению цифрового неравенства 2
16.11.2015 ТТК предоставил услуги дальней связи Оборонэнергосбыту в Биробиджане 2
23.10.2015 ТТК продлил контракт по предоставлению услуг связи с УФСБ Хабаровского края 1
20.07.2015 ТТК продлил контракт по предоставлению услуг связи с УФСБ Хабаровского края 1
04.06.2015 ТТК продлил контракт с Комитетом информационных технологий и связи Еврейской автономной области 1
06.04.2015 В ТТК назначен руководитель блока «Доступ» на Дальнем Востоке 1
26.02.2015 «Ростелеком» займется устранением цифрового неравенства в Еврейской автономной области 1
06.02.2015 «Билайн» запустит технологию HD voice на сети 2G 1
26.11.2014 «Билайн» обеспечил связью 1200 населенных пунктов Дальнего Востока и Восточной Сибири 1
27.10.2014 «Ростелеком» построил защищённую сеть для ОФМС России по ЕАО 1
17.10.2014 «Ростелеком» развивает оптические сети в Еврейской автономной области 4
30.04.2014 «Скаут» увеличил продажи оборудования на 20% 1
01.04.2014 ТТК увеличил охват сети ШПД в Биробиджане 3
23.01.2014 «МегаФон» развернул сеть LTE в Еврейской автономной области 3
05.12.2013 ТТК расширяет технический охват сети ШПД в Биробиджане 3
05.12.2013 Tele2 расширяет зону покрытия в Еврейской автономной области 1
15.11.2013 Услуги Tele2 доступны более 90% населения Еврейской автономной области 2
15.10.2013 Tele2 запускает сеть в Ленинском районе Еврейской автономной области 1
14.06.2013 Клиентам «Номос-Региобанка» доступны переводы «Золотой Короны» 1
22.04.2013 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Биробиджане 4
23.01.2013 «Билайн» в 2012 г. построил сеть GSM более чем в 300 населенных пунктах Дальневосточного региона 1
06.12.2012 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Биробиджане 4
28.08.2012 «ИВЦ Инсофт» внедрил АИС «Опека» в управлении по опеке и попечительству ЕАО 3
26.07.2012 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Хабаровске 1
17.02.2012 Оборот федеральной системы «Город» за 2011 г. увеличился на 34% 1
22.12.2011 В колониях Свердловской области организованы видеосвидания 1
05.09.2011 19 октября в Москве состоится форум «Инвестиции в цифру. Правовые аспекты» 1
28.07.2011 «Большая тройка» обеспечит связью около 100 отдаленных населенных пунктов Дальнего Востока и Восточной Сибири 1

Публикаций - 51, упоминаний - 76

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1613 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5756 9
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2009 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4936 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6841 5
Золотая Корона 287 2
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 2
Ростелеком - Хабаровский филиал 25 2
Ростелеком Дальсвязь 258 2
ТТК Сахалин 4 1
МегаФон Дальневосточный филиал 25 1
Технологии Будущего 30 1
СКАУТ 63 1
Город ФСГ - Федеральная Система 28 1
Samsung Electronics 6088 1
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 1
Tele2 Биробиджан 2 1
МегаФон Ритейл 56 1
Воентелеком 135 1
Webmoney 362 1
Danycom.Mobile - Дэни Колл - MVNO-оператор сотовой связи 35 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 518 1
Danycom.Global - Дэни Колл ГК 40 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 1298 1
Philips 832 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 747 1
Huawei 2791 1
Yandex - Яндекс 4188 1
Почта России ПАО 1631 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4380 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 47 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 1
МДМ Банк 151 1
Dyson 63 1
Банк Интеза 20 1
Bessemer Venture Partners 28 1
Банк24.ру 37 1
Связной Банк 75 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Фаберлик - Faberlic 64 1
ВТБ Банк Москвы 388 1
Avon - Косметическая компания 22 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1454 1
Mary Kay - Мэри Кэй 82 1
PepsiCo - Пепсико 100 1
Евросеть 1062 1
Visa International 1383 1
Газпромбанк - ГПБ 706 1
Росгосстрах 192 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2013 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1713 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1024 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 588 2
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6008 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1431 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 323 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 858 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 34 1
3G - Стандарт мобильной связи 3920 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7664 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3988 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3162 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4978 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 803 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1145 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 809 2
HEPA - High Efficiency Particulate Air - High Efficiency Particulate Arrestance - высокоэффективное удержание частиц - Вид воздушных фильтров высокой эффективности 57 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 447 1
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - расширенный стандарт SIM-карты 37 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2523 1
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 196 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 586 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 601 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 733 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 534 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 537 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 206 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 468 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2177 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10690 1
Microsoft Windows 10 7196 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple - App Store 2205 1
Microsoft Skype 1570 1
Microsoft Windows 2000 135 1
Связной Кукуруза - Программа лояльности и карта - Бонусная программа 21 1
МТС Мобильная библиотека 32 1
СКАУТ МТ - автомобильный GPS/ГЛОНАСС трекер 16 1
СКАУТ Платформа 14 1
МТС Дети в интернете 9 1
СКАУТ PetrolX - датчик уровня топлива 9 1
Линник Иван 55 9
Путин Владимир 1877 2
Борисов Юрий 92 2
Хитрова Елена 12 2
Мардер Наум 100 2
Орловский Виктор 232 1
Кушиков Петр 13 1
Мельников Александр 63 1
Давыдов Александр 36 1
Левыкин Андрей 14 1
Лебедев Андрей 4 1
Поляков Андрей 10 1
Онищенко Дмитрий 3 1
Мирошников Евгений 6 1
Останина Мария 3 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 178 27
Россия - Российская федерация - РФ 61456 25
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1386 17
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 655 16
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 910 11
Россия - ДФО - Хабаровский край 446 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8214 7
Россия - Комсомольск-на-Амуре 58 6
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 96 6
Россия - - ДФО - Магаданская область - Магадан 139 5
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 738 5
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чита 209 5
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 168 5
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 405 4
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 291 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1231 4
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 149 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8634 4
Россия - СФО - Новосибирск 2140 4
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 643 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1427 4
Россия - ДФО - Магаданская область 247 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 843 3
Россия - СЗФО - Республика Коми 489 3
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 425 3
Россия - ДФО - Приморский край - Находка 83 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1239 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 638 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2223 3
Россия - Восточная Сибирь 200 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 968 3
Россия - СФО - Иркутская область 601 3
Россия - СЗФО - Псковская область 366 3
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 503 3
Россия - Свободный 36 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 520 3
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 214 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1332 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1577 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 974 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 471 1
Прайм - Агентство экономической информации 611 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 3363 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 331 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 11 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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