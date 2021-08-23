Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ДФО
Еврейская автономная область (ЕАО)
Биробиджан
Публикаций - 51, упоминаний - 76
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Линник Иван 55 9
|Путин Владимир 1877 2
|Борисов Юрий 92 2
|Хитрова Елена 12 2
|Мардер Наум 100 2
|Орловский Виктор 232 1
|Кушиков Петр 13 1
|Мельников Александр 63 1
|Давыдов Александр 36 1
|Левыкин Андрей 14 1
|Лебедев Андрей 4 1
|Поляков Андрей 10 1
|Онищенко Дмитрий 3 1
|Мирошников Евгений 6 1
|Останина Мария 3 1
|УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 974 1
|ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 471 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru