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Россия ДФО Еврейская автономная область (ЕАО) Биробиджан
СОБЫТИЯ
|08.11.2024
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«МегаФон» улучшил качество связи в пригороде Биробиджана
Дачники, проживающие в поселке 13-ый километр в пригороде Биробиджана, теперь могут пользоваться мобильным интернетом «МегаФона» на высоких скоростях. Оператор запустил здесь телеком-оборудование четвертого поколения и обеспечил абонентам комфортный в
|29.09.2016
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МТС и мэрия Биробиджана подписали соглашение о социально-экономическом партнерстве
МТС и мэрия города Биробиджана объявили о подписании соглашения о социально-экономическом партнерстве, направленном на развитие культурной, туристической и образовательной сфер города.Как рассказали CNews в компа
|16.11.2015
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ТТК предоставил услуги дальней связи Оборонэнергосбыту в Биробиджане
Компания ТТК сообщила о предоставлении услуг связи Дальневосточному филиалу «Оборонэнергосбыта» в Биробиджане Еврейской Автономной области. В рамках заключенного договора, макрорегиональный филиал «Дальний Восток» компании ТТК (ТТК-ДВ), до ноября 2016 г. будет предоставлять заказчику услуги
|01.04.2014
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ТТК увеличил охват сети ШПД в Биробиджане
ания ТТК сообщила об увеличении технического охвата сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Биробиджане Еврейской автономной области на 7,4 тыс. домохозяйств. В результате реализации пр
|05.12.2013
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ТТК расширяет технический охват сети ШПД в Биробиджане
сообщила о начале строительства очередного участка сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Биробиджане Еврейской автономной области. До конца текущего года технический охват сети в гор
|22.04.2013
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ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Биробиджане
ания ТТК сообщила об увеличении технического охвата сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Биробиджане Еврейской автономной области на 9 тыс. домохозяйств. В результате реализации прое
|06.12.2012
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ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Биробиджане
Компания ТТК увеличила технический охват сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Биробиджане Еврейской автономной области на 5,2 тыс. домохозяйств. В результате реализации пр
|23.01.2004
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"Дальсвязь" установит в Биробиджане 6 тыс. телефонов
В 2004 году в г. Биробиджане ОАО «Дальсвязь» планирует произвести расширение номерной емкости существующих тел
|28.07.2003
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GSM-сеть в Биробиджане развернута на 2 месяца раньше срока
Как сообщила пресс-служба ОАО "Дальсвязь", в Биробиджане запущена в эксплуатацию базовая станция сотовой связи стандарта GSM. С 24 июля 20
|26.06.2003
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В Еврейской АО создадут оптоволоконную линию связи "Биробиджан - Ленинское"
В Биробиджане ОАО "Дальсвязь" приступило к проектированию волоконно-оптической линии связи, кот
|28.05.2003
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"Дальсвязь" получила лицензию на пейджинг в Биробиджане
Министерство РФ по связи и информатизации выдало ОАО «Дальсвязь» лицензию на предоставление услуг персонального радиовызова на территории города Биробиджана Еврейской автономной области. Как сообщает пресс-служба компании, лицензия даёт право компании оказывать услуги персонального радиовызова сети связи общего пользования (пейджинговая
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Линник Иван 55 9
|Веретенников Николай 6 5
|Оловянников Дмитрий 78 4
|Сергиенко Сергей 12 2
|Мурзин Евгений 3 2
|Путин Владимир 3454 2
|Борисов Юрий 122 2
|Хитрова Елена 12 2
|Мардер Наум 116 2
|Беляева Оксана 22 1
|Головин Даниил 34 1
|Заболотный Игорь 45 1
|Шамзон Светлана 33 1
|Перагов Андрей 18 1
|Черторевский Герман 1 1
|Филиппов Владимир 33 1
|Репин Игорь 23 1
|Ратников Виктор 21 1
|Толпежников Тимофей 12 1
|Николаенко Олег 13 1
|Мазанов Петр 10 1
|Анашкин Иван 10 1
|Устюжанин Александр 11 1
|Орлов Степан 11 1
|Подузов Сергей 7 1
|Копыл Владимир 8 1
|Свирский Олег 7 1
|Гоголь Александр 21 1
|Деряжин Владимир 1 1
|Катасонов Сергей 19 1
|Юрков Виктор 2 1
|Мамонтов Олег 11 1
|Мясников Олег 5 1
|Чернов Сергей 5 1
|Карпенков Андрей 1 1
|Ольховой Сергей 1 1
|Трофимов Андрей 3 1
|Рахматуллин Рамиль 3 1
|Сабитова Любовь 2 1
|Пустовойт Денис 1 1
|AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
|Wainhouse Research 40 1
|Центра образования им. В. И. Пеллера МКОУ 1 1
|МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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