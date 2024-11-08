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Россия ДФО Еврейская автономная область (ЕАО) Биробиджан

Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) - Биробиджан

СОБЫТИЯ


08.11.2024 «МегаФон» улучшил качество связи в пригороде Биробиджана

Дачники, проживающие в поселке 13-ый километр в пригороде Биробиджана, теперь могут пользоваться мобильным интернетом «МегаФона» на высоких скоростях. Оператор запустил здесь телеком-оборудование четвертого поколения и обеспечил абонентам комфортный в
29.09.2016 МТС и мэрия Биробиджана подписали соглашение о социально-экономическом партнерстве

МТС и мэрия города Биробиджана объявили о подписании соглашения о социально-экономическом партнерстве, направленном на развитие культурной, туристической и образовательной сфер города.Как рассказали CNews в компа
16.11.2015 ТТК предоставил услуги дальней связи Оборонэнергосбыту в Биробиджане

Компания ТТК сообщила о предоставлении услуг связи Дальневосточному филиалу «Оборонэнергосбыта» в Биробиджане Еврейской Автономной области. В рамках заключенного договора, макрорегиональный филиал «Дальний Восток» компании ТТК (ТТК-ДВ), до ноября 2016 г. будет предоставлять заказчику услуги
01.04.2014 ТТК увеличил охват сети ШПД в Биробиджане

ания ТТК сообщила об увеличении технического охвата сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Биробиджане Еврейской автономной области на 7,4 тыс. домохозяйств. В результате реализации пр
05.12.2013 ТТК расширяет технический охват сети ШПД в Биробиджане

сообщила о начале строительства очередного участка сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Биробиджане Еврейской автономной области. До конца текущего года технический охват сети в гор
22.04.2013 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Биробиджане

ания ТТК сообщила об увеличении технического охвата сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Биробиджане Еврейской автономной области на 9 тыс. домохозяйств. В результате реализации прое
06.12.2012 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Биробиджане

Компания ТТК увеличила технический охват сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Биробиджане Еврейской автономной области на 5,2 тыс. домохозяйств. В результате реализации пр
23.01.2004 "Дальсвязь" установит в Биробиджане 6 тыс. телефонов

В 2004 году в г. Биробиджане ОАО «Дальсвязь» планирует произвести расширение номерной емкости существующих тел
28.07.2003 GSM-сеть в Биробиджане развернута на 2 месяца раньше срока

Как сообщила пресс-служба ОАО "Дальсвязь", в Биробиджане запущена в эксплуатацию базовая станция сотовой связи стандарта GSM. С 24 июля 20
26.06.2003 В Еврейской АО создадут оптоволоконную линию связи "Биробиджан - Ленинское"

В Биробиджане ОАО "Дальсвязь" приступило к проектированию волоконно-оптической линии связи, кот
28.05.2003 "Дальсвязь" получила лицензию на пейджинг в Биробиджане

Министерство РФ по связи и информатизации выдало ОАО «Дальсвязь» лицензию на предоставление услуг персонального радиовызова на территории города Биробиджана Еврейской автономной области. Как сообщает пресс-служба компании, лицензия даёт право компании оказывать услуги персонального радиовызова сети связи общего пользования (пейджинговая

Публикаций - 83, упоминаний - 105

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 15
МегаФон 10742 11
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 11
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
Ростелеком 10948 6
Huawei 4676 4
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 97 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - ХСТ - Хабаровский Сотовый Телефон 11 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Амурский Сотовый Телефон 4 3
ВымпелКом - Билайн Дальний Восток - Дальневосточный регион 42 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Сотовая связь Биробиджана 2 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 2
Ростелеком - Связьинвест 1719 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 2
ЦФТ - Золотая Корона 362 2
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон - Скайтелеком 176 2
ТТК Дальний Восток макрорегион - ТрансТелеКом-ДВ - ТТК Чита - ТТК Сахалин 16 2
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Дальний Восток макрорегион 8 1
Черкесская Сотовая Связь 1 1
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 1
IntellectMoney 27 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Ульяновская сотовая связь 9 1
МТС - ССБ - Сотовая Связь Башкортостана - Sotel - Сотел - ВПК-Телеком - Социум Телеком 63 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Сотовая связь Удмуртии - Удмуртские сотовые сети 27 1
МТС - Примтелефон 47 1
Простор Телеком - Prostor Telecom - Квантум ЗАО 31 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Рязанская Сотовая Связь 7 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Смоленские Мобильные Сети - Смоленская сотовая связь 10 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Курганский Сотовый Телефон 7 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Сотовая телефонная связь 3 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Южно-Сибирская сотовая связь 10 1
Ростелеком - Астарта 12 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Сотовая Связь-Алания 9 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - БСС - Брянские Сотовые Сети 7 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - ВладТелеком 10 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - ВСС - Вятская Сотовая Связь 8 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - КСС - Калужская Сотовая Связь 11 1
Россети Ленэнерго 1699 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Почта России ПАО 2370 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 2
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 1
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 1
Минобороны РФ - Оборонэнергосбыт 5 1
101Hotels.com 456 1
НРБанк АКБ - Национальный резервный банк 19 1
Стройкредит АКБ 35 1
Росэнергобанк 34 1
Псковпассажиравтотранс ГППО - Государственное предприятие Псковской области 1 1
Технорад 1 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
Связной ГК 1401 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
Visa International 1993 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Евросеть 1421 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Avon Beauty Products Company - Эйвон бьюти продактс компани 39 1
Фаберлик - Faberlic 115 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Связной Банк 113 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 105 1
Банк24.ру 72 1
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 41 1
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 71 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 2
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 170 2
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 115 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Мосгордума - Московская городская Дума 148 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 98 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 111 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 96 1
Правительство Владимирской области - Администрация Губернатора Владимирской области - органы государственной власти 34 1
Правительство Москвы - Департамент финансов 32 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 91 1
Правительство Республики Карелия - органы государственной власти 39 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 128 1
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Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 55 1
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Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 1
МегаФон ДМХ - Старт Медиа - Старт.Ру - Start.Ru - МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 73 1
Apple iPhone 6 4861 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 220 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 351 1
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Huawei DBS - Распределенная базовая станция 5 1
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 98 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 1
ZTE MF - ZTE Link - серия роутеров 28 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 91 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
Связной Кукуруза - Программа лояльности и карта - Бонусная программа 65 1
МТС Мобильная библиотека 41 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 55 1
СКАУТ МТ - автомобильный GPS/ГЛОНАСС трекер 19 1
СКАУТ Платформа 24 1
МТС Дети в интернете 20 1
СКАУТ PetrolX - датчик уровня топлива 9 1
Samsung Motion Sync - Samsung SC - серия пылесосов 14 1
Линник Иван 55 9
Веретенников Николай 6 5
Оловянников Дмитрий 78 4
Сергиенко Сергей 12 2
Мурзин Евгений 3 2
Путин Владимир 3454 2
Борисов Юрий 122 2
Хитрова Елена 12 2
Мардер Наум 116 2
Беляева Оксана 22 1
Головин Даниил 34 1
Заболотный Игорь 45 1
Шамзон Светлана 33 1
Перагов Андрей 18 1
Черторевский Герман 1 1
Филиппов Владимир 33 1
Репин Игорь 23 1
Ратников Виктор 21 1
Толпежников Тимофей 12 1
Николаенко Олег 13 1
Мазанов Петр 10 1
Анашкин Иван 10 1
Устюжанин Александр 11 1
Орлов Степан 11 1
Подузов Сергей 7 1
Копыл Владимир 8 1
Свирский Олег 7 1
Гоголь Александр 21 1
Деряжин Владимир 1 1
Катасонов Сергей 19 1
Юрков Виктор 2 1
Мамонтов Олег 11 1
Мясников Олег 5 1
Чернов Сергей 5 1
Карпенков Андрей 1 1
Ольховой Сергей 1 1
Трофимов Андрей 3 1
Рахматуллин Рамиль 3 1
Сабитова Любовь 2 1
Пустовойт Денис 1 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 363 51
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Россия - ДФО - Хабаровский край 1082 21
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Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 5
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Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 4
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 4
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 3
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 2
Энергетика - Energy - Energetically 5855 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 2
Зоология - наука о животных 2887 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 2
Дача - Дачный сезон - Дачники 1141 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 2
Английский язык 7030 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1135 1
Физика - Physics - область естествознания 2940 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 7
ЧГТРК Грозный - Чеченская государственная телерадиокомпания Грозный - Грозненская телерадиокомпания ГУП 2 1
Блокнот Ставрополь 1 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Wainhouse Research 40 1
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 37 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Росмолодежь ФАДМ - Зворыкинская премия - Зворыкинский проект - Зворыкинский инновационный проект 16 1
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 1
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МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 96 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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