Трофимов Андрей
Трофимов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline - Exodrive - Экзодрайв 5 2
|Softline - Софтлайн 2811 1
|СКАУТ 77 1
|Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 94 2
|PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
|Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 99 1
|Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 664 1
|СКАУТ Платформа 24 1
|СКАУТ МТ - автомобильный GPS/ГЛОНАСС трекер 17 1
|СКАУТ PetrolX - датчик уровня топлива 9 1
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