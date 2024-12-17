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Трофимов Андрей



17.12.2024 «Скаут» и Softline Venture Partners объединяют усилия для прорыва в цифровых транспортных решениях 1
13.12.2024 СКАУТ и венчурный фонд Softline Venture Partners создают СП в сфере цифровых транспортных решений 1
30.04.2014 «Скаут» увеличил продажи оборудования на 20% 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Трофимов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Exodrive - Экзодрайв 5 2
Softline - Софтлайн 2811 1
СКАУТ 77 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 94 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 99 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 664 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2850 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 1
СКАУТ Платформа 24 1
СКАУТ МТ - автомобильный GPS/ГЛОНАСС трекер 17 1
СКАУТ PetrolX - датчик уровня топлива 9 1
Останина Мария 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Россия - ПФО - Самарская область 1307 1
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Россия - УФО - Тюменская область - Ишим 62 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Армения - Республика 2280 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Казахстан - Республика 5526 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 296 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 268 1
Украина 7608 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 414 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 166 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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