Softline Exodrive Экзодрайв
Exodrive - решение на базе искусственного интеллекта, которое, используя метод предиктивной аналитики, предсказывать вероятность ДТП у конкретного водителя. Решение Exodrive используют корпоративные автопарки, таксопарки, службы доставки, лизинговые и страховые компании. С помощью нашего решения можно влиять на стиль езды водителей и сокращать стоимость автострахования.
Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|Черных Евгений 7 4
|Зарипова Ирина 5 2
|Трофимов Андрей 3 2
|Курмаев Дамир 2 1
|Жанайдаров Кирилл 2 1
|Тарасов Владимир 12 1
|Хереш Игорь 22 1
|Волотовская Елена 35 1
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