Exodrive - решение на базе искусственного интеллекта, которое, используя метод предиктивной аналитики, предсказывать вероятность ДТП у конкретного водителя. Решение Exodrive используют корпоративные автопарки, таксопарки, службы доставки, лизинговые и страховые компании. С помощью нашего решения можно влиять на стиль езды водителей и сокращать стоимость автострахования.