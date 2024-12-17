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Softline Exodrive Экзодрайв


Exodrive - решение на базе искусственного интеллекта, которое, используя метод предиктивной аналитики, предсказывать вероятность ДТП у конкретного водителя. Решение Exodrive используют корпоративные автопарки, таксопарки, службы доставки, лизинговые и страховые компании. С помощью нашего решения можно влиять на стиль езды водителей и сокращать стоимость автострахования.


17.12.2024 «Скаут» и Softline Venture Partners объединяют усилия для прорыва в цифровых транспортных решениях 3
13.12.2024 СКАУТ и венчурный фонд Softline Venture Partners создают СП в сфере цифровых транспортных решений 3
03.10.2024 Новая программа безопасного вождения снизила число ДТП в такси до 20%   1
15.04.2024 Резидент «Сколково» внедрил сервис оценки качества вождения в крупнейший таксопарк Москвы 2
10.08.2022 Softline Venture Partners вложил $2 млн в платформу для снижения транспортных потерь Exodrive 2

Публикаций - 5, упоминаний - 11

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

СКАУТ 77 2
Softline - Софтлайн 2811 2
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 124 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
Яблочков Зарядные станции 44 1
Ovision - Овижн 46 1
Stereotech - Стереотек 47 1
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