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Италия
Итальянская Республика


18.10.2021 Выход на IPO показал цену крупнейшего каршеринга России и его доходы от штрафов пользователей 1
11.10.2021 Ntechlab признан лучшим в мире стартапом в сфере искусственного интеллекта 3
06.10.2021 Россияне продали долю в знаменитом фотобанке с пятикратной прибылью 1
30.09.2021 Сервис онлайн-стриминга с функцией покупок Streamerce привлек раунд от Startup Lab 1
27.09.2021 Промышленные роботы пострадали от ковида, но меньше, чем ожидалось 1
27.09.2021 Более 2 тысяч заявок подано на московский конкурс «Лидеры цифровой трансформации» 1
24.09.2021 Денис Горяченков, ДКС: В России — настоящая беда с качеством электроснабжения, поэтому ИБП остаются популярными 2
22.09.2021 Wildberries запустил продажи в странах Балтии 1
17.09.2021 Арестован экс-глава крупнейшей в России криптобиржи. Его обвиняют в краже $450 миллионов 1
17.09.2021 Honor объявила о расширении партнерства с Microsoft 1
07.09.2021 В Европе начали выписывать людоедские штрафы подписчикам пиратских интернет-кинотеатров. Отдельных посадят в тюрьму 6
06.09.2021 «Билайн» продал все свои сотовые вышки 1
30.08.2021 Хозяева знаменитого трояна-шифровальщика внезапно выпустили мастер-ключ для помощи всем, кого обидели 1
19.08.2021 Accenture усилила направление электронной коммерции для индустрии моды 3
06.08.2021 My.Games инвестирует до $30 млн в мобильных разработчиков в рамках кампании с Google 1
05.08.2021 «Профотек» поставит оптические трансформаторы в Бразилию 1
05.08.2021 Россияне создали ИТ-систему, которая предсказывает будущие провалы и успехи бизнеса 1
29.07.2021 Wildberries увеличил число заказов на 139% до 300 млн в первом полугодии 2021 года 1
27.07.2021 Отчет HP об угрозах кибербезопасности: хакеры объединяются для усиления эффекта своих атак 1
20.07.2021 Российский офисный пакет установили более 2,5 млн раз: что представляет собой «МойОфис» сегодня 1
19.07.2021 Исследование Cisco Broadband Index: россияне считают доступ в интернет не менее важным, чем коммунальные услуги 1
16.07.2021 Эффективный шифровальщик-вымогатель почти 2 года странным образом оставался в тени 1
12.07.2021 LG открыла новый корпоративный облачный центр обработки звонков 1
09.07.2021 Сергей Белоусов больше не гендиректор Acronis 1
02.07.2021 Хозяева «Билайна» продают один из своих ключевых активов 2
29.06.2021 Маркетплейс оптовой торговли B2Btrade привлек инвестиции от «Тилтех капитал» 1
11.06.2021 Из Wildberries выманили за несуществующий товар настоящие 385 миллионов 1
07.06.2021 ИТ-гигантов заставят платить огромные налоги и лишат легальных средств уклонения от них 4
02.06.2021 Ученые заставили робота озвучивать свои мысли 1
01.06.2021 «Aliexpress Россия» начинает экспорт российских товаров в Европу и другие регионы 1
31.05.2021 Армия США слила в Сеть совершенно секретную информацию о ядерном оружии через приложение для начальной школы 2
26.05.2021 Где на самом деле делают смартфоны: не только в Китае 1
20.05.2021 «Битрикс24» достиг отметки в 9 миллионов зарегистрированных компаний 1
14.05.2021 Российская неделя высоких технологий – 2021 2
30.04.2021 Новая версия Smart Code Engine распознает данные банковских карт 21 платежной системы 1
20.04.2021 Telegram превратили в облачное хранилище с минимальными ограничениями 1
13.04.2021 Завод Samsung в Калужской области стал партнером Музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского 1
12.04.2021 Wildberries запустил интернет-магазин в США 1
09.04.2021 «Швабе» поставит в Италию партию оптических прицелов 4
09.04.2021 Исследование Cisco о работе в гибридном режиме 1

Публикаций - 1363, упоминаний - 1716

Италия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 10997 114
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 84
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 49
Apple Inc - Эппл Рус 7669 44
Samsung Electronics 5627 42
Google LLC 7124 37
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 26
VK - Mail.ru Group 2482 25
Huawei 2723 21
SAP SE 3207 19
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 18
Navitel - Навител Навигатор 252 14
Cisco Systems 2035 14
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 13
Facebook 3764 13
IBM 3524 12
Amazon Inc - Amazon.com 1467 11
Intel Corporation 4143 11
3726 10
Qualcomm Technologies 1000 10
Dell EMC 2382 10
Yandex - Яндекс 4098 9
Twitter 2204 9
Киевстар 256 9
Xiaomi 904 9
ZTE Corporation 549 9
Citrix Systems 571 7
Accenture - Аксенчер 529 7
Nvidia Corp 2005 7
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 115 7
AT&T Inc 551 6
Oracle Corporation 3331 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 6
VMware 1828 6
SEC Consult Services 929 6
HP Inc. 2893 6
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 5
Telegram Group 702 5
Global Telecom Holding S.A.E. (GTH) - Orascom Telecom Holding S.A.E. 102 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 15
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 8
Альфа-Банк 1122 6
РЖД - Российские железные дороги 1081 6
Uber Technologies 258 5
Uber 257 5
РусславБанк - РСБ 147 5
Газпромбанк - ГПБ 692 4
eBay Inc 526 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 4
Hansa - Ханса 59 4
Visa International 1343 4
Альфа-Групп 318 3
OBI - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 25 3
Русский стандарт Банк 302 3
Western Union 86 3
D-Wine - D'Wine 3 3
Boeing 97 3
Вертолеты России 114 3
Роснефть НК 367 3
KupiVip 75 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 21 3
X5 Group - Пятерочка 559 3
HeadHunter Group - HH Group 336 3
ТНК-ВР Холдинг 147 3
LetterOne Holdings - L1 Technology 43 3
МКБ - Московский кредитный банк 268 3
Открытие ФК 538 3
X5 Group 599 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 3
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 2
CyberPlat - КиберПлат 201 2
Интер РАО ПАО 158 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 2
Почта Банк 289 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 2
Bright Capital 13 2
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 2
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 18
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 7
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 7
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 5
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 120 5
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 4
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 4
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 4
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 3
Пентагон - Министерство обороны США 276 3
Президент Российской Федерации 1439 3
Правительство Москвы 649 2
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 2
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 23 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 2
Президент США 105 2
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
EC3 - European Cybercrime Centre - Европейский центр по борьбе с киберпреступностью 5 2
КРОУ РА - Комиссия по регулированию общественных услуг Республики Армения 11 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 87 1
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 20 1
World Bank Group - Всемирный банк 128 1
Марка АО - ФГУП Издательско-торговый центр Марка 42 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
Министерства торговли США - NTIA - National Telecommunications and Information Administration 5 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 64 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 135 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 2
Verdi 2 2
ЛДПР 68 2
Демократический выбор Казахстана - политическая партия 1 1
ESICM - European society of intensive medicine - Европейское общество интенсивной терапии 1 1
MRC - Media Rating Council - Американское объединение участников медиаиндустрии 7 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 8 1
Free TON Community 5 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 6 1
Arms Control Association - Ассоциация по контролю над вооружениями 1 1
Microsoft ITIL Foundation 1 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 3 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 7 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 48 1
5GaaS - The 5G Automotive Association - Автомобильная Ассоциация 5G - Ассоциация автомобильной промышленности 5G 2 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 1
Московская федерация футбола 1 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
Руссофт - Russoft 250 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 53
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 25
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 22
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 20
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 19
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 18
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 17
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 15
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 15
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 15
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 13
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 13
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 10
3G - Стандарт мобильной связи 3699 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 10
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 10
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 9
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 9
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 9
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 8
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 6
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Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 5
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2324 5
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2910 5
ARM64 - Архитектура процессора 1017 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 5
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 5
USB Type-C - USB-C 901 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 4
Google Android 10750 119
Apple iOS 5741 83
Microsoft Windows 10 6602 42
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 28
Google Play - Google Store - Android Market 2515 23
Microsoft Windows Phone OS 1472 20
WhatsApp Messenger 654 15
Microsoft Windows 849 14
Apple iPad 3263 14
Linux OS 4236 14
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 12
Microsoft Windows 8 1228 12
Apple macOS 921 12
VK - Mail.ru Одноклассники 848 11
Java - Язык программирования 1166 10
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 9
Microsoft Windows 7 1662 9
Microsoft Azure 1171 9
Microsoft Office 365 769 9
Apple iPhone 6 547 7
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 7
JavaScript - Язык программирования 625 7
Nvidia GeForce GTX 2048 7
Microsoft Surface - Планшет 305 7
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2024 6
Huawei Mate - серия смартфонов 183 6
Microsoft Office 1916 6
AWS - Amazon Web Services 568 6
Apple iPhone 3 383 6
Symbian OS 755 6
1С-Битрикс - Битрикс24 211 6
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 187 5
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 5
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 5
Google YouTube - Видеохостинг 1702 5
Intel x86 - Архитектура процессора 990 5
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 5
Новые облачные технологии - МойОфис 311 5
Apple MacBook - серия ноутбуков 694 4
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 4
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 13
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 13
Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 31 7
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 7
Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 15 5
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 24 5
Тихомиров Борис 11 4
Медведев Дмитрий 1433 4
Кулешов Сергей 35 4
Никифоров Николай 1126 4
Николаев Вячеслав 56 3
Чаркин Евгений 182 3
Самойлов Дмитрий 8 3
Дуров Павел 216 3
Bezos Jeff - Безос Джефф 72 3
Королюк Алексей 86 3
Шмулевич Марк 79 3
Дегтев Геннадий 85 3
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 3
Абызов Михаил 64 3
Прохоров Александр 86 3
Krebs Brian - Кребс Брайан 45 3
Рыжиков Сергей 95 2
Дворкович Аркадий 169 2
Наместников Юрий 39 2
Johnsen Kjell Morten - Йонсен Шелль Мортен 10 2
Волож Аркадий 181 2
Старовойтов Александр 13 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 266 2
Арсентьев Андрей 54 2
Солонин Сергей 82 2
Ракишев Кенес 30 2
Гавриченков Артем 8 2
Пелипасов Александр 3 2
Белоусов Сергей 217 2
Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 15 2
Мамонтов Игорь 28 2
Масберг Георгий 6 2
Zhao George - Чжао Джордж 12 2
Галушкин Олег 168 2
Россия - Российская федерация - РФ 57124 701
Германия - Федеративная Республика 3606 654
Франция - Французская Республика 2109 603
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 522
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 489
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 323
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 260
Япония 2752 230
Украина 3344 167
Индия - Республика 2156 158
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 144
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 118
Казахстан - Республика 2618 115
Беларусь - Белоруссия 2079 99
Испания - Королевство 1248 97
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 77
Бразилия - Федеративная Республика 1120 67
Финляндия - Финляндская Республика 811 49
Эстония - Эстонская Республика 410 46
Нидерланды 969 44
Польша - Республика 824 43
Австралия - Австралийский Союз 1116 40
Португалия - Португальская Республика 313 37
Канада 1290 37
Турция - Турецкая республика 950 36
Восточная Европа 1667 36
Австрия - Австрийская Республика 523 34
Европа 3725 34
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 755 33
Швеция - Королевство 747 33
Дания - Королевство 370 31
Чехия - Чешская Республика 492 31
Бельгия - Королевство 395 31
Южная Корея - Республика 1448 27
Сингапур - Республика 808 24
Аргентина - Аргентинская Республика 187 24
Венгрия 290 23
Израиль 716 22
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 22
Норвегия - Королевство 426 21
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 19
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 18
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 13
Русский язык 966 13
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 7
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 6
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
НТИ - Кружковое движение Национальной технологической инициативы 22 2
Кодекс об электронно-цифровом управлении Италии - Codice dell'amministrazione digitale Italy 2 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 2
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
POI - points of interest 60 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 2
Цифровая подстанция - Национальный проект 4 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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