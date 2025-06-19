Италия - Итальянская Республика

Google начала закрывать доступ к пиратским сайтам через свои публичные DNS ыла использована для ограничения доступа к нелегальным трансляциям заключительных матчей чемпионата Италии по футболу («Серия А»), которые состоялись в период с 23 по 25 мая 2025 г. Unsplash -

Итальянцы скупают акции Veon n Пакет размером 5% акций в начале 2022 г. скупил британский фонд Exor Capital, принадлежащий семье итальянского бизнесмена, одного из создателей концерна Fiat Джовании Аньелли (Giovanni Agnell

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии В подземной лаборатории, расположенной под Апеннинскими горами в Италии, где были достигнуты самые низкие температуры в известной части Вселенной, международн

Криворукие борцы с пиратством сломали CDN и заблокировали множество легальных сайтов, включая ИТ-портал с критикой антипиратской политики Итальянский Piracy Shield опять чудит В Италии по инициативе правообладателей под блокировку вместе с пиратской трансляцией попало не

Итальянские силовики накрыли хакеров, ворующих разведданные для Израиля, Ватикана, Великобритании и Литвы ) и получения секретной информации. Об этом сообщило издание Politico. Недавний хакерский скандал в Италии привлек внимание международных медиа, упоминая вовлеченность таких стран, как Израиль,

Криворукие борцы с пиратством оставили без «Google Диска» миллионы законопослушных пользователей Итальянцев «отрезали» от Google Drive В Италии по инициативе правообладателей под блокировку «случайно» попало популярное облачное хр

У вас завелась крыса: троянец SambaSpy атакует сотрудников компаний в Италии Испании, хотя инструменты заражения в этих регионах несколько отличаются от тех, что используются в Италии», — сказала Татьяна Шишкова, ведущий эксперт Kaspersky GReAT. Для защиты от подобных к

В России представлена итальянская система аудиофильмов для незрячих лух – система удивительно тонкой настройки, которая позволяет нам получать широкий спектр эмоций. В Италии на данный момент один млн 400 тыс. незрячих, я сотрудничаю с отраслевой организацией,

Италия потратит 10 млн евро на помощь людям, которых уволят из-за ИИ Страховые выплаты Власти Италии выделили крупную сумму в помощь людям, чьей трудовой занятости угрожает искусственный

Италия запретила покупать местного интегратора компании, связанной с «Яндексом» Итальянское вето Власти Италии запретили сделку нидерландской компании Nebius по покупке местного предприятия Tecnolo

Власти Казахстана следили за оппозицией с помощью шпионского ПО для Android ионской программы Hermit, жертвами которой с 2019 г. становились пользователи в Казахстане, Сирии и Италии. Hermit обозначен как шпионская программа «корпоративного уровня». Это модульный пакет

«МТС банк» запустил переводы без комиссии в Италию, Сербию и на Кипр через «Юнистрим» тран для осуществления денежных переводов за рубеж без комиссии через систему «Юнистрим». Теперь пользователи мобильного приложения банка могут мгновенно перевести деньги в рублях с выплатой в евро в Италию, Сербию и на Кипр. Осуществить денежный перевод с получением наличными в евро можно через приложение «МТС банка» с любых банковских карт, лицевых счетов абонентов МТС и кошельков «МТС де

Коллекции итальянских музеев оцифруют на «ЭларСкан» для создания электронной коллекции фотографий, рисунков и гравюр XIX-XX веков. Об этом CNews сообщили представители компании «ЭЛАР». Перевод коллекции в электронный формат имеет большую ценность для итальянских музеев, исследователей и любителей истории. В конце 2021 г. партнер «ЭЛАР», компания PageNet srl, установила универсальный планетарный сканер «ЭларСкан» А2-600КС. ЭларСкан «Благодар

Итальянские и российские ученые объединились для создания новой системы автоматической обработки томографических данных ния, машинного обучения и ИИ, и CNR-Институт Нанотехнологий Национального исследовательского совета Италии (CNR-Nanotec), подписали соглашение о трехлетнем сотрудничестве. Его цель — обмен опыт

В Европе начали выписывать людоедские штрафы подписчикам пиратских интернет-кинотеатров. Отдельных посадят в тюрьму Италия усиливает давление на видеопиратов Власти Италии плотно взялись за борьбу с пиратством в интернете. Если раньше правоохранители занимал

Accenture усилила направление электронной коммерции для индустрии моды Accenture приобрела Openmind — расположенное в Италии агентство с сильными компетенциями в области облачных платформ, которое помогает бизне

«Швабе» поставит в Италию партию оптических прицелов оставку выполнит Новосибирский приборостроительный завод холдинга. Дистрибьютор российской оптики в Италии получит уже известные на рынке ЕС прицелы постоянной кратности, а также новые модели с

Крупный разработчик шпионского ПО, сотрудничавший с силовиками, внезапно стал банкротом и органами. Наоборот, она даже разместила на своем сайте сообщение о своей победе в тендере полиции Италии на разработку некой «пассивной и активной системы перехвата». На момент публикации мат

Wildberries запустил продажи во Франции, Италии и Испании Wildberries, международный онлайн-ритейлер, сообщил о выходе на рынки трех новых стран ЕС: Франции, Италии и Испании Оформить заказ покупатели могут в отдельных интернет-магазинах – во Франции,

Mail.ru Group бесплатно покажет все игры нового сезона чемпионатов Испании и Италии по футболу и других суперзвезд, а также за развитием карьеры полузащитника сборной России Алексея Миранчука в итальянском клубе «Аталанта». Все матчи и лучшие моменты Ла Лиги и Серии А будут собраны на в

«Корус Консалтинг» подключил Geox к системе обязательной маркировки обуви в России решение «iDocs: Маркировка» позволяет отслеживать движение всей импортируемой продукции от склада в Италии до конечного потребителя. С 1 июля 2020 г. все участники обувного рынка России должны

У «Яндекса» требуют денег за «пиратский» футбол ссийский интернет-гигант стал по причине показа на своем сайте фрагментов матчей Серии А чемпионата Италии сезонов 2018-2019, 2019-2020 и 2020-2021, пишет РБК, хотя разрешение на трансляцию «Те

GfK исследовала влияние коронавируса на глобальный и российский рынок БТиЭ продажи дистрибуторов розничным продавцам и реселлерам. И последствия закрытия отдельных регионов в Италии и дальнейшего распространения заражений в целом ряде стран уже сильно влияют на цепочк

«Росэлектроника» будет сотрудничать с электротехническими компаниями Италии и Австралии Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех подписал соглашения о сотрудничестве с австралийской компанией NOJA Power и итальянской Tesmec – разработчиками и производителями электротехнического оборудования. Стороны займутся совместной реализацией проектов по автоматизации электрических сетей в целях повышения н

G-Core Labs запустила новую точку европейского хостинга и CDN в Милане б открытии новой локации хостинга и своей глобальной сети доставки контента в экономической столице Италии – Милане. Проведенная сетевая оптимизация позволила достигнуть времени отклика точки в

Россияне устали спасать итальянский интернет и продали местного телеком-гиганта длежит 7% акций компании. Как россияне стали акционерами Tiscali История постсоветских инвестиций в итальянский телекоммуникационный рынок началась в 2009 г. Тогда WiMAX-оператор AriaDSL, владе

Konica Minolta и ИТИ начали испытания медицинских роботов го центра в Риме, Konica Minolta начала совместный проект с ИТИ и одной из наиболее прогрессивных в Италии больниц – Casa Sollievo della Sofferenza. Компания исследует использование роботов для

Group-IB: хакеры похитили 40 тысяч учетных записей на госресурсах 30 стран мира упнейших государственных ресурсов в 30 странах мира. Наибольшее количество пострадавших оказалось в Италии (52%), Саудовской Аравии (22%) и Португалии (5%). Предположительно эти данные могли бы

США потребовали от Германии, Италии и Японии запретить Huawei ный отказ от использования китайского оборудования в работе любых телекоммуникационных сетей, включая сотовые. По данным WSJ, свою идею чиновники США уже донесли до операторов сотовой связи Германии, Италии и Японии. Вашингтон даже рассматривает вариант финансовой помощи другим странам для осуществления отказа от китайского телекоммуникационного оборудования. Истинная суть конфликта США уже

«Билайн» полностью продает свои активы в Италии льтате Vimpelcom стал искать пути для консолидации своего итальянского актива. Как Veon отступал из Италии В 2105 г. Wind Telecommunicazioni продала свои вышки компании Albertis Telecom за 693

«Лабораторию Касперского» обвинили в многомиллионной неуплате налогов янская «Лаборатория Касперского» получила 90 млн евро выручки. Согласно налоговому законодательству Италии, 27% этих средств, то есть около 24,3 млн евро, должны были отойти государству, но это

Итальянский шопинг плывет в Россию в облаке Microsoft Azure хотели бы на них разместить. После этого персонализированный заказ отправляется на расположенную в Италии фабрику, и через 30 дней покупатель получает созданные по его индивидуальному заказу л

«Рэйдикс» подписала договор с итальянским партнером Share Distribution ов хранения. Помимо малых и средних предприятий среди потенциальных заказчиков Share Distribution в Италии – кинокомпании и студии постпродакшн, которым необходима максимальная пропускная спосо

EOLO SpA выбрала WiBAS-Connect для развертывания беспроводной городской сети по всей Италии WiBAS-Connect для развертывания сверхширокополосной беспроводной городской сети в сельских районах Италии. EOLO намеревается завершить развертывание своей новой сети в течение 5 лет, став перв

Революционное приложение «Билайна» обвинили в нарушении европейских принципов вание компании аналогично названию ее нового приложения - Veon. В конце 2016 г. оно было запущено в Италии, а вскоре ожидается запуск во всех странах присутствия группы, включая Россию. Приложе

«Российский квантовый центр» совместно с партнерами из Италии разработает систему квантовой криптографии для электромобилей «Российский квантовый центр», итальянские компании Interactive Fully Electrical Vehicles (I-FEVS) и Istituto P.M. (IPM) объявили, что они будут совместно разрабатывать системы квантовой защищённой связи для следующего покол

Услуга Dr.Web AV-Desk стала доступна клиентам CoreTech в Италии о развертывании интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk компанией CoreTech — дистрибьютором ПО и ИТ-услуг в Италии. Благодаря новому сервису реселлеры CoreTech теперь поставляют своим пользователям «Ан

В России будет запущена итальянская платформа маркетинга влияния Buzzoole rcard, Toyota и ещё 350 клиентами по всему миру. Для лидеров мнений стартап также запустил первую в Италии IEO (Influence Engine Optimization) платформу, которая позволяет ‘авторитетам’ оптимиз

TIM и Samsung в сотрудничестве с Gemalto запускают первые в Италии умные часы со встроенной SIM-картой TIM и Samsung в сотрудничестве с Gemalto запустили первые в Италии умные часы со встроенной SIM-картой (eSIM), что является следующим этапом развития SIM