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Италия Итальянская Республика

Италия - Итальянская Республика

1920-е годы, Италия Узнаëшь страну? Старинный туристический плакат с изображением карты Италии и лимонов на переднем плане, частично закрывающих Сицилию и Сардинию. Лимоны являются неотъемлемой частью итальянской культуры и кухни. Считается, что лимоны попали в Италию во времена раннего Средневековья, тогда они очень полюбились итальянцам, и их стали выращивать специально. Сейчас их можно встретить в Италии повсеместно, даже на севере — там есть маленький городок Лимоне, где растут лимонные сады. Но самыми вкусными считаются неаполитанские и сицилийские. 1920-е годы, Италия Узнаëшь страну? Старинный туристический плакат с изображением карты Италии и лимонов на переднем плане, частично закрывающих Сицилию и Сардинию. Лимоны являются неотъемлемой частью итальянской культуры и кухни. Считается, что лимоны попали в Италию во времена раннего Средневековья, тогда они очень полюбились итальянцам, и их стали выращивать специально. Сейчас их можно встретить в Италии повсеместно, даже на севере — там есть маленький городок Лимоне, где растут лимонные сады. Но самыми вкусными считаются неаполитанские и сицилийские.
1920-е годы, Италия Узнаëшь страну? Старинный туристический плакат с изображением карты Италии и лимонов на переднем плане, частично закрывающих Сицилию и Сардинию. Лимоны являются неотъемлемой частью итальянской культуры и кухни. Считается, что лимоны попали в Италию во времена раннего Средневековья, тогда они очень полюбились итальянцам, и их стали выращивать специально. Сейчас их можно встретить в Италии повсеместно, даже на севере — там есть маленький городок Лимоне, где растут лимонные сады. Но самыми вкусными считаются неаполитанские и сицилийские.

СОБЫТИЯ


19.06.2025 Google начала закрывать доступ к пиратским сайтам через свои публичные DNS

ыла использована для ограничения доступа к нелегальным трансляциям заключительных матчей чемпионата Италии по футболу («Серия А»), которые состоялись в период с 23 по 25 мая 2025 г. Unsplash -

24.02.2025 Итальянцы скупают акции Veon

n Пакет размером 5% акций в начале 2022 г. скупил британский фонд Exor Capital, принадлежащий семье итальянского бизнесмена, одного из создателей концерна Fiat Джовании Аньелли (Giovanni Agnell
10.01.2025 Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В подземной лаборатории, расположенной под Апеннинскими горами в Италии, где были достигнуты самые низкие температуры в известной части Вселенной, международн
12.12.2024 Криворукие борцы с пиратством сломали CDN и заблокировали множество легальных сайтов, включая ИТ-портал с критикой антипиратской политики

Итальянский Piracy Shield опять чудит В Италии по инициативе правообладателей под блокировку вместе с пиратской трансляцией попало не
01.11.2024 Итальянские силовики накрыли хакеров, ворующих разведданные для Израиля, Ватикана, Великобритании и Литвы

) и получения секретной информации. Об этом сообщило издание Politico. Недавний хакерский скандал в Италии привлек внимание международных медиа, упоминая вовлеченность таких стран, как Израиль,
21.10.2024 Криворукие борцы с пиратством оставили без «Google Диска» миллионы законопослушных пользователей

Итальянцев «отрезали» от Google Drive В Италии по инициативе правообладателей под блокировку «случайно» попало популярное облачное хр
20.09.2024 У вас завелась крыса: троянец SambaSpy атакует сотрудников компаний в Италии

Испании, хотя инструменты заражения в этих регионах несколько отличаются от тех, что используются в Италии», — сказала Татьяна Шишкова, ведущий эксперт Kaspersky GReAT. Для защиты от подобных к
17.07.2024 В России представлена итальянская система аудиофильмов для незрячих

лух – система удивительно тонкой настройки, которая позволяет нам получать широкий спектр эмоций. В Италии на данный момент один млн 400 тыс. незрячих, я сотрудничаю с отраслевой организацией,

17.05.2023 Италия потратит 10 млн евро на помощь людям, которых уволят из-за ИИ

Страховые выплаты Власти Италии выделили крупную сумму в помощь людям, чьей трудовой занятости угрожает искусственный

24.03.2023 Италия запретила покупать местного интегратора компании, связанной с «Яндексом»

Итальянское вето Власти Италии запретили сделку нидерландской компании Nebius по покупке местного предприятия Tecnolo
21.06.2022 Власти Казахстана следили за оппозицией с помощью шпионского ПО для Android

ионской программы Hermit, жертвами которой с 2019 г. становились пользователи в Казахстане, Сирии и Италии. Hermit обозначен как шпионская программа «корпоративного уровня». Это модульный пакет
15.04.2022 «МТС банк» запустил переводы без комиссии в Италию, Сербию и на Кипр через «Юнистрим»

тран для осуществления денежных переводов за рубеж без комиссии через систему «Юнистрим». Теперь пользователи мобильного приложения банка могут мгновенно перевести деньги в рублях с выплатой в евро в Италию, Сербию и на Кипр. Осуществить денежный перевод с получением наличными в евро можно через приложение «МТС банка» с любых банковских карт, лицевых счетов абонентов МТС и кошельков «МТС де
01.02.2022 Коллекции итальянских музеев оцифруют на «ЭларСкан»

для создания электронной коллекции фотографий, рисунков и гравюр XIX-XX веков. Об этом CNews сообщили представители компании «ЭЛАР». Перевод коллекции в электронный формат имеет большую ценность для итальянских музеев, исследователей и любителей истории. В конце 2021 г. партнер «ЭЛАР», компания PageNet srl, установила универсальный планетарный сканер «ЭларСкан» А2-600КС. ЭларСкан «Благодар
20.12.2021 Итальянские и российские ученые объединились для создания новой системы автоматической обработки томографических данных

ния, машинного обучения и ИИ, и CNR-Институт Нанотехнологий Национального исследовательского совета Италии (CNR-Nanotec), подписали соглашение о трехлетнем сотрудничестве. Его цель — обмен опыт
07.09.2021 В Европе начали выписывать людоедские штрафы подписчикам пиратских интернет-кинотеатров. Отдельных посадят в тюрьму

Италия усиливает давление на видеопиратов Власти Италии плотно взялись за борьбу с пиратством в интернете. Если раньше правоохранители занимал
19.08.2021 Accenture усилила направление электронной коммерции для индустрии моды

Accenture приобрела Openmind — расположенное в Италии агентство с сильными компетенциями в области облачных платформ, которое помогает бизне
09.04.2021 «Швабе» поставит в Италию партию оптических прицелов

оставку выполнит Новосибирский приборостроительный завод холдинга. Дистрибьютор российской оптики в Италии получит уже известные на рынке ЕС прицелы постоянной кратности, а также новые модели с
17.03.2021 Крупный разработчик шпионского ПО, сотрудничавший с силовиками, внезапно стал банкротом

и органами. Наоборот, она даже разместила на своем сайте сообщение о своей победе в тендере полиции Италии на разработку некой «пассивной и активной системы перехвата». На момент публикации мат
24.02.2021 Wildberries запустил продажи во Франции, Италии и Испании

Wildberries, международный онлайн-ритейлер, сообщил о выходе на рынки трех новых стран ЕС: Франции, Италии и Испании Оформить заказ покупатели могут в отдельных интернет-магазинах – во Франции,
22.09.2020 Mail.ru Group бесплатно покажет все игры нового сезона чемпионатов Испании и Италии по футболу

и других суперзвезд, а также за развитием карьеры полузащитника сборной России Алексея Миранчука в итальянском клубе «Аталанта». Все матчи и лучшие моменты Ла Лиги и Серии А будут собраны на в
22.09.2020 «Корус Консалтинг» подключил Geox к системе обязательной маркировки обуви в России

решение «iDocs: Маркировка» позволяет отслеживать движение всей импортируемой продукции от склада в Италии до конечного потребителя. С 1 июля 2020 г. все участники обувного рынка России должны

17.04.2020 У «Яндекса» требуют денег за «пиратский» футбол

ссийский интернет-гигант стал по причине показа на своем сайте фрагментов матчей Серии А чемпионата Италии сезонов 2018-2019, 2019-2020 и 2020-2021, пишет РБК, хотя разрешение на трансляцию «Те
18.03.2020 GfK исследовала влияние коронавируса на глобальный и российский рынок БТиЭ

продажи дистрибуторов розничным продавцам и реселлерам. И последствия закрытия отдельных регионов в Италии и дальнейшего распространения заражений в целом ряде стран уже сильно влияют на цепочк
05.12.2019 «Росэлектроника» будет сотрудничать с электротехническими компаниями Италии и Австралии

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех подписал соглашения о сотрудничестве с австралийской компанией NOJA Power и итальянской Tesmec – разработчиками и производителями электротехнического оборудования. Стороны займутся совместной реализацией проектов по автоматизации электрических сетей в целях повышения н
25.06.2019 G-Core Labs запустила новую точку европейского хостинга и CDN в Милане

б открытии новой локации хостинга и своей глобальной сети доставки контента в экономической столице Италии – Милане. Проведенная сетевая оптимизация позволила достигнуть времени отклика точки в
15.05.2019 Россияне устали спасать итальянский интернет и продали местного телеком-гиганта

длежит 7% акций компании. Как россияне стали акционерами Tiscali История постсоветских инвестиций в итальянский телекоммуникационный рынок началась в 2009 г. Тогда WiMAX-оператор AriaDSL, владе
30.01.2019 Konica Minolta и ИТИ начали испытания медицинских роботов

го центра в Риме, Konica Minolta начала совместный проект с ИТИ и одной из наиболее прогрессивных в Италии больниц – Casa Sollievo della Sofferenza. Компания исследует использование роботов для
11.12.2018 Group-IB: хакеры похитили 40 тысяч учетных записей на госресурсах 30 стран мира

упнейших государственных ресурсов в 30 странах мира. Наибольшее количество пострадавших оказалось в Италии (52%), Саудовской Аравии (22%) и Португалии (5%). Предположительно эти данные могли бы
23.11.2018 США потребовали от Германии, Италии и Японии запретить Huawei

ный отказ от использования китайского оборудования в работе любых телекоммуникационных сетей, включая сотовые. По данным WSJ, свою идею чиновники США уже донесли до операторов сотовой связи Германии, Италии и Японии. Вашингтон даже рассматривает вариант финансовой помощи другим странам для осуществления отказа от китайского телекоммуникационного оборудования. Истинная суть конфликта США уже
03.07.2018 «Билайн» полностью продает свои активы в Италии

льтате Vimpelcom стал искать пути для консолидации своего итальянского актива. Как Veon отступал из Италии В 2105 г. Wind Telecommunicazioni продала свои вышки компании Albertis Telecom за 693

29.12.2017 «Лабораторию Касперского» обвинили в многомиллионной неуплате налогов

янская «Лаборатория Касперского» получила 90 млн евро выручки. Согласно налоговому законодательству Италии, 27% этих средств, то есть около 24,3 млн евро, должны были отойти государству, но это
30.09.2017 Итальянский шопинг плывет в Россию в облаке Microsoft Azure

хотели бы на них разместить. После этого персонализированный заказ отправляется на расположенную в Италии фабрику, и через 30 дней покупатель получает созданные по его индивидуальному заказу л
11.05.2017 «Рэйдикс» подписала договор с итальянским партнером Share Distribution

ов хранения. Помимо малых и средних предприятий среди потенциальных заказчиков Share Distribution в Италии – кинокомпании и студии постпродакшн, которым необходима максимальная пропускная спосо
24.04.2017 EOLO SpA выбрала WiBAS-Connect для развертывания беспроводной городской сети по всей Италии

WiBAS-Connect для развертывания сверхширокополосной беспроводной городской сети в сельских районах Италии. EOLO намеревается завершить развертывание своей новой сети в течение 5 лет, став перв
06.04.2017 Революционное приложение «Билайна» обвинили в нарушении европейских принципов

вание компании аналогично названию ее нового приложения - Veon. В конце 2016 г. оно было запущено в Италии, а вскоре ожидается запуск во всех странах присутствия группы, включая Россию. Приложе
27.02.2017 «Российский квантовый центр» совместно с партнерами из Италии разработает систему квантовой криптографии для электромобилей

«Российский квантовый центр», итальянские компании Interactive Fully Electrical Vehicles (I-FEVS) и Istituto P.M. (IPM) объявили, что они будут совместно разрабатывать системы квантовой защищённой связи для следующего покол
23.01.2017 Услуга Dr.Web AV-Desk стала доступна клиентам CoreTech в Италии

о развертывании интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk компанией CoreTech — дистрибьютором ПО и ИТ-услуг в Италии. Благодаря новому сервису реселлеры CoreTech теперь поставляют своим пользователям «Ан
11.01.2017 В России будет запущена итальянская платформа маркетинга влияния Buzzoole

rcard, Toyota и ещё 350 клиентами по всему миру. Для лидеров мнений стартап также запустил первую в Италии IEO (Influence Engine Optimization) платформу, которая позволяет ‘авторитетам’ оптимиз
29.08.2016 TIM и Samsung в сотрудничестве с Gemalto запускают первые в Италии умные часы со встроенной SIM-картой

TIM и Samsung в сотрудничестве с Gemalto запустили первые в Италии умные часы со встроенной SIM-картой (eSIM), что является следующим этапом развития SIM
06.07.2016 «Билайн» продал свои частоты и вышки в Италии, чтобы задобрить Евросоюз

говой маркой «Билайн», и гонконгский холдинг Hutchison договорились о продаже части своих активов в Италии французской телекоммуникационной компании Iliad. Об этом сообщило агентство «Интерфакс

Публикаций - 4508, упоминаний - 6194

Италия и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 290
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 207
Apple Inc 13154 203
Google LLC 12688 194
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 163
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 334 156
Samsung Electronics 11064 148
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 137
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 137
Vodafone Group 1412 123
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 116
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 116
МегаФон 10742 113
IBM - International Business Machines Corp 9699 106
Intel Corporation 12811 100
Siemens AG - Siemens Group 2673 99
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 92
Yandex - Яндекс 9215 92
Meta Platforms - Facebook 4621 85
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 74
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 178 74
LG Electronics 3735 72
Cisco Systems 5372 69
Yahoo! 3726 69
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 68
Huawei 4675 68
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 67
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 63
Lenovo Motorola 3566 61
9594 61
Ростелеком 10948 60
Amazon Inc - Amazon.com 3277 60
Sony 6739 59
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 58
Dell EMC 5180 57
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 56
Philips 2099 54
X Corp - Twitter 2938 53
Deutsche Telekom 954 50
HP Inc. 5883 50
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 72
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 56
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 52
Альфа-Групп 745 48
eBay Inc 1640 47
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 43
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 43
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 41
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 40
Россети Ленэнерго 1699 39
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 38
Miele - Миле 139 35
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 31
Enel Group 40 30
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Haier - Candy Group - Канди 101 29
Ferrari NV 159 29
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Alenia Aermacchi - Alenia Aeronavali - Alenia Aeronautica 41 28
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 24
РЖД - Российские железные дороги 2096 23
Газпром ПАО 1493 23
ChemChina - Pirelli SpA - Пирелли Таер Руссия 42 23
Visa International 1993 22
Почта России ПАО 2370 22
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 21
BMW Group 482 21
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 21
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 20
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Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 19
Ardo - Ардо 36 19
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Резонанс НПП 407 18
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 18
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 17
Boeing 1031 17
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WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 12
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 10
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 10
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 9
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 9
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 8
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 8
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 7
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 6
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 6
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 6
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 5
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 5
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 5
Аль-Каида - террористическая организация 67 5
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 4
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 4
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 4
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 4
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 4
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 4
Bryan Norris Associates 14 4
FreeMove 5 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 3
ЛДПР 116 3
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
OWASP - Open Web Application Security Project 146 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 3
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 3
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 611
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 371
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 352
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 343
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 337
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 321
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 269
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 255
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 246
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 236
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 226
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 225
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 220
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 216
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 213
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 196
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 181
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 179
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 178
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 175
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 171
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 166
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 166
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 162
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 161
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 160
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 158
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 157
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 151
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 145
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 142
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 136
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 134
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 128
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 128
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 127
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 127
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 125
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 120
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 118
Microsoft Windows 16882 195
Google Android 15243 191
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 147
Apple iOS 8583 133
Microsoft Windows 2000 8678 133
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 87
Linux OS 11533 87
Apple iPad 4011 78
Apple iPhone 6 4861 76
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 64
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 51
Apple - App Store 3109 51
Microsoft Office 4170 49
Google YouTube - Видеохостинг 3002 45
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 45
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 43
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 40
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 39
Google Chrome - браузер 1701 35
Космодром Байконур 1072 35
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 34
Mozilla Firefox - браузер 1951 32
Microsoft Windows XP 2431 31
Oracle Java - язык программирования 3469 31
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 31
Nokia Symbian OS 1411 30
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 29
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 29
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 263 28
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 27
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 26
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 26
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 26
Apple iTunes Store 1118 26
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 26
Apple macOS 2419 25
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 24
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 24
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 24
Apple iPod 1553 23
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 80
Путин Владимир 3454 29
Leonardo di ser Piero da Vinci - Леонардо ди сер Пьеро да Винчи 55 28
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 26
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 22
Изосимов Александр 192 17
Мельникова Анастасия 440 14
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 13
Медведев Дмитрий 1665 13
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 13
Фридман Михаил 146 12
Kjell Morten-Johnsen - Шелль Мортен-Йонсен 43 12
Рейман Леонид 1065 11
Белоусов Сергей 254 11
Головин Даниил 34 11
Никифоров Николай 1138 10
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 10
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 10
Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 17 10
Шнайдер Мария 10 10
Зайцев Михаил 345 9
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 50 9
Дуров Павел 329 8
Касперский Евгений 337 8
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 8
Слободин Михаил 56 8
Кочетков Владислав 248 8
Alighieri Dante - Алигьери Данте 10 8
Lanci Gianfranco - Лянчи Джанфранко 47 7
Чубайс Анатолий 222 7
Bichara Khaled - Бичара Халед 10 7
Брюквин Юрий 300 7
Абрамов Сергей 76 7
Кузьмичев Алексей 54 7
Наместникова Мария 21 7
Хан Герман 56 7
Тихомиров Борис 11 7
Истомин Максим 26 7
Фетисов Глеб 21 7
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 6
Россия - РФ - Российская федерация 166164 2095
Германия - Федеративная Республика 13221 1938
Франция - Французская Республика 8177 1744
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 1503
Европа 24963 1463
Испания - Королевство 3839 1362
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 1353
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 815
Япония 13807 679
Нидерланды 3745 633
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 537
Швеция - Королевство 3781 525
Канада 5081 441
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 431
Турция - Турецкая республика 2620 409
Португалия - Португальская Республика 956 406
Южная Корея - Республика 7051 397
Польша - Республика 2030 388
Украина 7928 380
Финляндия - Финляндская Республика 3697 374
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 352
Индия - Bharat 5869 337
Австрия - Австрийская Республика 1357 330
Бельгия - Королевство 1192 326
Бразилия - Федеративная Республика 2520 309
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 301
Дания - Королевство 1336 285
Греция - Греческая Республика 1017 275
Норвегия - Королевство 1857 268
Казахстан - Республика 6047 260
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 260
Чехия - Чешская Республика 1349 260
Земля - планета Солнечной системы 10865 253
Беларусь - Белоруссия 6289 228
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 226
Азия - Азиатский регион 5920 223
Египет - Арабская Республика 1100 214
Израиль 2856 209
Африка - Африканский регион 3640 197
Ирландия - Республика 1051 193
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 611
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 564
Английский язык 7030 543
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 476
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 424
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 305
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 279
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 258
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 208
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 172
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 171
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 159
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 147
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 132
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 130
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 124
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 118
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 116
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 116
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Harris Interactive 81 4
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Censuswide 4 4
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 41
РАН - Российская академия наук 2122 35
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НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 15
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 14
University of Bologna - Università di Bologna - Болонский университет 18 14
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 14
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 10
IWS - International Wool Secretariat - Международный секретариат по шерсти - Международный институт шерсти - Woolmark - сертификат 17 10
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 10
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 9
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РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации 65 8
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 7
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 7
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 7
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 7
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 7
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