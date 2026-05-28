МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Студенты МАИ разрабатывают беспилотник «Кукушка» для помощи МЧС ный беспилотный летательный аппарат самолетного типа «Кукушка». Дрон предназначен для использования МЧС России и другими экстренными службами, он поможет снизить риски для спасателей и ускорить

Сибирская пожарно-спасательная академия МЧС России перевела онлайн-занятия на «МТС Линк» МТС перевела дистанционные занятия Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России на отечественную платформу для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк».

Нейросеть «Яндекса» поможет спасателям МЧС России быстрее расследовать пожары и предотвращать их в будущем Академия Государственной противопожарной службы МЧС России и Центр технологий для общества «Яндекса» запускают первый в стране проект, в кото

В России МЧС испытало БПЛА для тушения пожаров в высотных зданиях о делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (ГУ МЧС) России по Свердловской области успешно завершило испытания современного беспилотного лет

МЧС Хабаровского края провело тренировочные полеты на БВС Zala Zarya м нового беспилотного комплекса Zala Zarya-1M, поступившего в распоряжение регионального управления МЧС России. Как отметили в спасательном ведомстве, беспилотная техника, способная вести длите

МЧС тестирует БВС Zalа Zarya с ИИ для борьбы с лесными пожарами Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России приступил к апробации беспилотных систем Zalа Zarya, оснащенных бортовым искусстве

Новый БВС Zala Zarya-1M усилит подразделения МЧС в Саратовской области ения Саратовской области ввели в эксплуатацию Zala Zarya-1M. Как сообщили в региональном управлении МЧС России, основная особенность этой модели БВС по сравнению с вертолетными типами — большая

«Ростелеком» оштрафовали на 136 миллионов. От недоступности электронного правительства пострадали Минцифры, МЧС и Минздрав ого уровня качества и недоступности услуги «Предоставление каналов связи» для Минздрава (коэффициент доступности составил 99,05%). Инциденты были зафиксированы и для вычислительных ресурсов Минцифры, МЧС. Самый низкий коэффициент 97,45% вместо положенных 99,5 % был зафиксирован для ресурсов необходимых для Российского экологического оператора. Всего было установлено семь фактов ненадлежащег

Ozon и МЧС России напомнят россиянам о правилах использования зарядных устройств Электронные памятки от МЧС России будут приходить клиентам Ozon на следующий день после покупки зарядного устройства

МЧС ищет спецов по C# и PostgreSQL, чтобы обновить ИС, считающую бюджет министерства и по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) ищет специалистов по C#, Java и PostgreSQL для модернизации своей главной системы

В России запретят параллельный импорт систем противопожарной защиты Запреты затронут МЧС и силовиков В России с мая 2025 г. будет запрещен параллельный импорт противопожарной про

В МТУСИ предложили новый подход для эффективного управления едиными службами экстренного реагирования МЧС ситуаций в зонах с ограниченной связью. Существующие недостатки требуют создания методик и систем, способных эффективно интегрировать большие данные и автоматическую обработку для управления службами МЧС и едиными экстренными службами. Аспирант МТУСИ Максим Шишкин предложил подход, который позволит объединить большие данные с автоматической обработкой для эффективного управления едиными слу

У МЧС трижды подряд сорвалась покупка сетевых экранов. С четвертого раза их купили у единственного пришедшего продавца аключенный контракт из четырех закупок Конкурс по госзакупке на 8 млн руб., организованный ФКУ ЦБИТ МЧС, проводился подведомственным учреждением Минобороны с 17 июня по 26 июня. Электронный аук

Ozon и МЧС России будут развивать противопожарную грамотность россиян Ozon во взаимодействии с МЧС России запустил информационный проект о пожарной безопасности. При покупке определенных к

Российские литиевые батарейные шкафы получили заключение о пожарной безопасности МЧС Компания Energon получила заключение МЧС о пожарной безопасности литиевых батарейных шкафов и модулей под собственным брендом Delt

Для защиты населения: «Ростелеком», МЧС России, «Яндекс Такси» и «Медиамайлс» объединились в ИТ-проекте в сфере безопасности В Центральном аппарате МЧС России подписано четырехстороннее соглашение о взаимодействии министерства с «Ростелекомом», «Яндекс Такси» и компанией «Медиамайлс» в рамках масштабного социального проекта, направленного

Пожарный робот CITIC прошел испытание на учениях МЧС С 24 мая по первое июня 2024 г. компания 3Logic Group приняла участие в учениях МЧС с пожарным роботом CITIC RXR M40D. Эта огнеупорная гусеничная платформа, предназначенная для спасательных работ и тушения пожаров, успешно показала свои возможности наряду с командой пожарн

Предприятие «Росэлектроники» определено единственным поставщиком мобильных узлов связи и комплексов информирования для МЧС России определен единственным поставщиком мобильных узлов связи и комплексов информирования населения для МЧС России. Аппаратура обеспечивает сотрудников ведомства устойчивой связью в полевых условия

Глава ИТ-«дочки» «Ростеха» просит военную прокуратуру и Следственный комитет проверить ИТ-шников МЧС лодухин написал в Следственный комитет (СК) и в Главную военную прокуратуру (ГВП) заявление. Солодухин попросил проверить действия заместителя директора департамента информационных технологий и связи МЧС Дениса Кормакова и еще нескольких лиц на предмет неправомерности и причинения ущерба государству в размере более 670 млн руб., сообщил РБК. В обращении фигурируют также эксперт НИИ «Восход»

«Росэлектроника» поставила новейшее телекоммуникационное оборудование для технического переоснащения МЧС России ем государственным контрактам, заключенным в рамках реализации программы технического переоснащения МЧС России. В течение двух лет министерству были переданы мобильные узлы связи и комплексы оп

«Росэлектроника» представила автомобильную станцию спутниковой связи для МЧС России госкорпорации «Ростех» представил новую автомобильную станцию спутниковой связи, разработанную для МЧС России. В аппаратуре реализована функция автоматического наведения антенны на спутник, а

«Росэлектроника» представила автомобиль-разведчик для МЧС России Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил автомобиль экстренного реагирования для МЧС России. Новый комплекс предназначен для проведения разведки в зоне чрезвычайной ситуации

Российский криптомайнер заживо сгорел в своей ферме летний владелец фермы сгорел заживо, не сумев выбраться из пылающего помещения. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Иркутской области. Майнер разместил ферму на веранде своей бани, построенной из

МЧС отказалось заплатить «Ростеху» 170 млн руб. за работы по гигантскому ИТ-проекту МЧС платить не собирается Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов в письме главе МЧС Александру Куренкову пожаловался на задержку оплаты со стороны этого министерства. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к аппарату Правительства, и на представителя «На

Оборудование «Росэлектроники» для связи в полевых условиях принято на снабжение МЧС ениям, высоким температурам и попаданию влаги. Аппаратура полностью совместима с уже используемым в МЧС России радиооборудованием, что позволяет интегрировать устройства в существующий комплекс

Полковника МЧС посадили на 6 лет за махинации при закупке роботов Манипуляции с роботами Бывшего начальника Главного управления МЧС по Курганской области Олега Рожкова признали виновным в деле о мошенничестве при закупках робототехники. Делом занимались следователи первого отдела по расследованию особо важных дел Следст

Центр управления МЧС России закупает «железо» на сотни миллионов Оборудование для Центра МЧС Как выяснил CNews, Рузский центр обеспечения пунктов управления Министерства чрезвычайных

МЧС обеспокоено. Оказалось, что оно работает на ПО из страны НАТО и фотографиях из США Европейское ПО под сомнением МЧС оценит риски использования информационной системы «Атлас опасностей и рисков», которая базируется на австрийской платформе ProxmoX Virtual Environment. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой

Мобильный узел связи «Росэлектроники» для МЧС успешно прошел госиспытания Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» совместно с МЧС России завершил государственные испытания мобильного узла связи для работы в условиях чре

Мобильный комплекс оповещения населения «Росэлектроники» успешно прошел госиспытания Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» совместно с МЧС России завершили государственные испытания мобильного комплекса информирования и оповещен

DMR-радиостанции «Ростеха» испытали на учениях МЧС России о прошли испытания в ходе тренировочных пожарно-тактических учений, проведенных Главным управлением МЧС России по Ивановской области. Аппаратура связи продемонстрировала устойчивую работу при в

Стремительно богатеющая на госзаказе компания не сможет продать 2500 ПК в МЧС Отмена итогов тендера «дочки» МЧС Как выяснил CNews, структуре в составе МЧС не удалось заключить контракт с победит

Tele2 и МЧС России заключили соглашение о сотрудничестве Tele2, российский оператор мобильной связи, и МЧС России подписали соглашение об информационном и экспертно-аналитическом взаимодействии. О

ОПК выбрана единственным поставщиком телекоммуникационных решений для МЧС России Ростех», определена Правительством России единственным поставщиком телекоммуникационных решений для МЧС России на период 2022-2023 гг. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Росс

«Росэлектроника» поставит новейшие DMR-радиостанции МЧС Концерн «Созвездие» холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» заключил контракт с МЧС России на поставку цифровых гражданских DMR-радиостанций на сумму 95,8 млн руб. Устройств

Sitronics Group представила решение для модернизации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры МЧС России Sitronics Group представила готовое отечественное решение для подключения рабочих мест сотрудников МЧС к автоматизированной информационно-управляющей системе «Единой государственной системы пр

МЧС отказывается впредь отвечать за «Безопасный город». Он превратился в «зоопарк» технологий От МЧС к Минцифры Проект по внедрению аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город»

«Ростех» по заказу МЧС России разработает единые стандарты по созданию «Безопасного города» Госкорпорация «Ростех» займется разработкой единых стандартов для проекта МЧС России по развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Соответствующий к

МЧС купит на 53 миллиона ПК для работы с гостайной, но на импортных процессорах Защищенные моноблоки для МЧС Как выяснил CNews, МЧС намерено оснастить 78 своих управлений по всей России (включая Крым) компьютерами в защищенном исполнении для работ со сведениями, составляющими государственну