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МЧС РФ Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

СОБЫТИЯ


28.05.2026 Студенты МАИ разрабатывают беспилотник «Кукушка» для помощи МЧС

ный беспилотный летательный аппарат самолетного типа «Кукушка». Дрон предназначен для использования МЧС России и другими экстренными службами, он поможет снизить риски для спасателей и ускорить
24.02.2026 Сибирская пожарно-спасательная академия МЧС России перевела онлайн-занятия на «МТС Линк»

МТС перевела дистанционные занятия Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России на отечественную платформу для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк».
27.11.2025 Нейросеть «Яндекса» поможет спасателям МЧС России быстрее расследовать пожары и предотвращать их в будущем

Академия Государственной противопожарной службы МЧС России и Центр технологий для общества «Яндекса» запускают первый в стране проект, в кото
31.10.2025 В России МЧС испытало БПЛА для тушения пожаров в высотных зданиях

о делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (ГУ МЧС) России по Свердловской области успешно завершило испытания современного беспилотного лет
18.09.2025 МЧС Хабаровского края провело тренировочные полеты на БВС Zala Zarya

м нового беспилотного комплекса Zala Zarya-1M, поступившего в распоряжение регионального управления МЧС России. Как отметили в спасательном ведомстве, беспилотная техника, способная вести длите
10.09.2025 МЧС тестирует БВС Zalа Zarya с ИИ для борьбы с лесными пожарами

Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России приступил к апробации беспилотных систем Zalа Zarya, оснащенных бортовым искусстве
03.09.2025 Новый БВС Zala Zarya-1M усилит подразделения МЧС в Саратовской области

ения Саратовской области ввели в эксплуатацию Zala Zarya-1M. Как сообщили в региональном управлении МЧС России, основная особенность этой модели БВС по сравнению с вертолетными типами — большая
05.08.2025 «Ростелеком» оштрафовали на 136 миллионов. От недоступности электронного правительства пострадали Минцифры, МЧС и Минздрав

ого уровня качества и недоступности услуги «Предоставление каналов связи» для Минздрава (коэффициент доступности составил 99,05%). Инциденты были зафиксированы и для вычислительных ресурсов Минцифры, МЧС. Самый низкий коэффициент 97,45% вместо положенных 99,5 % был зафиксирован для ресурсов необходимых для Российского экологического оператора. Всего было установлено семь фактов ненадлежащег
07.04.2025 Ozon и МЧС России напомнят россиянам о правилах использования зарядных устройств

Электронные памятки от МЧС России будут приходить клиентам Ozon на следующий день после покупки зарядного устройства
14.02.2025 МЧС ищет спецов по C# и PostgreSQL, чтобы обновить ИС, считающую бюджет министерства

и по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) ищет специалистов по C#, Java и PostgreSQL для модернизации своей главной системы
05.12.2024 В России запретят параллельный импорт систем противопожарной защиты

Запреты затронут МЧС и силовиков В России с мая 2025 г. будет запрещен параллельный импорт противопожарной про
04.10.2024 В МТУСИ предложили новый подход для эффективного управления едиными службами экстренного реагирования МЧС

ситуаций в зонах с ограниченной связью. Существующие недостатки требуют создания методик и систем, способных эффективно интегрировать большие данные и автоматическую обработку для управления службами МЧС и едиными экстренными службами. Аспирант МТУСИ Максим Шишкин предложил подход, который позволит объединить большие данные с автоматической обработкой для эффективного управления едиными слу
03.10.2024 У МЧС трижды подряд сорвалась покупка сетевых экранов. С четвертого раза их купили у единственного пришедшего продавца

аключенный контракт из четырех закупок Конкурс по госзакупке на 8 млн руб., организованный ФКУ ЦБИТ МЧС, проводился подведомственным учреждением Минобороны с 17 июня по 26 июня. Электронный аук
24.09.2024 Ozon и МЧС России будут развивать противопожарную грамотность россиян

Ozon во взаимодействии с МЧС России запустил информационный проект о пожарной безопасности. При покупке определенных к
15.07.2024 Российские литиевые батарейные шкафы получили заключение о пожарной безопасности МЧС

Компания Energon получила заключение МЧС о пожарной безопасности литиевых батарейных шкафов и модулей под собственным брендом Delt
25.06.2024 Для защиты населения: «Ростелеком», МЧС России, «Яндекс Такси» и «Медиамайлс» объединились в ИТ-проекте в сфере безопасности

В Центральном аппарате МЧС России подписано четырехстороннее соглашение о взаимодействии министерства с «Ростелекомом», «Яндекс Такси» и компанией «Медиамайлс» в рамках масштабного социального проекта, направленного

18.06.2024 Пожарный робот CITIC прошел испытание на учениях МЧС

С 24 мая по первое июня 2024 г. компания 3Logic Group приняла участие в учениях МЧС с пожарным роботом CITIC RXR M40D. Эта огнеупорная гусеничная платформа, предназначенная для спасательных работ и тушения пожаров, успешно показала свои возможности наряду с командой пожарн
20.03.2024 Предприятие «Росэлектроники» определено единственным поставщиком мобильных узлов связи и комплексов информирования для МЧС России

определен единственным поставщиком мобильных узлов связи и комплексов информирования населения для МЧС России. Аппаратура обеспечивает сотрудников ведомства устойчивой связью в полевых условия
20.02.2024 Глава ИТ-«дочки» «Ростеха» просит военную прокуратуру и Следственный комитет проверить ИТ-шников МЧС

лодухин написал в Следственный комитет (СК) и в Главную военную прокуратуру (ГВП) заявление. Солодухин попросил проверить действия заместителя директора департамента информационных технологий и связи МЧС Дениса Кормакова и еще нескольких лиц на предмет неправомерности и причинения ущерба государству в размере более 670 млн руб., сообщил РБК. В обращении фигурируют также эксперт НИИ «Восход»
16.01.2024 «Росэлектроника» поставила новейшее телекоммуникационное оборудование для технического переоснащения МЧС России

ем государственным контрактам, заключенным в рамках реализации программы технического переоснащения МЧС России. В течение двух лет министерству были переданы мобильные узлы связи и комплексы оп
17.08.2023 «Росэлектроника» представила автомобильную станцию спутниковой связи для МЧС России

госкорпорации «Ростех» представил новую автомобильную станцию спутниковой связи, разработанную для МЧС России. В аппаратуре реализована функция автоматического наведения антенны на спутник, а

01.06.2023 «Росэлектроника» представила автомобиль-разведчик для МЧС России

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил автомобиль экстренного реагирования для МЧС России. Новый комплекс предназначен для проведения разведки в зоне чрезвычайной ситуации

14.02.2023 Российский криптомайнер заживо сгорел в своей ферме

летний владелец фермы сгорел заживо, не сумев выбраться из пылающего помещения. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Иркутской области. Майнер разместил ферму на веранде своей бани, построенной из
18.01.2023 МЧС отказалось заплатить «Ростеху» 170 млн руб. за работы по гигантскому ИТ-проекту

МЧС платить не собирается Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов в письме главе МЧС Александру Куренкову пожаловался на задержку оплаты со стороны этого министерства. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к аппарату Правительства, и на представителя «На
06.09.2022 Оборудование «Росэлектроники» для связи в полевых условиях принято на снабжение МЧС

ениям, высоким температурам и попаданию влаги. Аппаратура полностью совместима с уже используемым в МЧС России радиооборудованием, что позволяет интегрировать устройства в существующий комплекс
17.08.2022 Полковника МЧС посадили на 6 лет за махинации при закупке роботов

Манипуляции с роботами Бывшего начальника Главного управления МЧС по Курганской области Олега Рожкова признали виновным в деле о мошенничестве при закупках робототехники. Делом занимались следователи первого отдела по расследованию особо важных дел Следст
13.07.2022 Центр управления МЧС России закупает «железо» на сотни миллионов

Оборудование для Центра МЧС Как выяснил CNews, Рузский центр обеспечения пунктов управления Министерства чрезвычайных
30.06.2022 МЧС обеспокоено. Оказалось, что оно работает на ПО из страны НАТО и фотографиях из США

Европейское ПО под сомнением МЧС оценит риски использования информационной системы «Атлас опасностей и рисков», которая базируется на австрийской платформе ProxmoX Virtual Environment. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой
27.04.2022 Мобильный узел связи «Росэлектроники» для МЧС успешно прошел госиспытания

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» совместно с МЧС России завершил государственные испытания мобильного узла связи для работы в условиях чре
05.04.2022 Мобильный комплекс оповещения населения «Росэлектроники» успешно прошел госиспытания

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» совместно с МЧС России завершили государственные испытания мобильного комплекса информирования и оповещен
10.03.2022 DMR-радиостанции «Ростеха» испытали на учениях МЧС России

о прошли испытания в ходе тренировочных пожарно-тактических учений, проведенных Главным управлением МЧС России по Ивановской области. Аппаратура связи продемонстрировала устойчивую работу при в
12.01.2022 Стремительно богатеющая на госзаказе компания не сможет продать 2500 ПК в МЧС

Отмена итогов тендера «дочки» МЧС Как выяснил CNews, структуре в составе МЧС не удалось заключить контракт с победит
14.12.2021 Tele2 и МЧС России заключили соглашение о сотрудничестве

Tele2, российский оператор мобильной связи, и МЧС России подписали соглашение об информационном и экспертно-аналитическом взаимодействии. О
18.11.2021 ОПК выбрана единственным поставщиком телекоммуникационных решений для МЧС России

Ростех», определена Правительством России единственным поставщиком телекоммуникационных решений для МЧС России на период 2022-2023 гг. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Росс
31.05.2021 «Росэлектроника» поставит новейшие DMR-радиостанции МЧС

Концерн «Созвездие» холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» заключил контракт с МЧС России на поставку цифровых гражданских DMR-радиостанций на сумму 95,8 млн руб. Устройств
13.05.2021 Sitronics Group представила решение для модернизации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры МЧС России

Sitronics Group представила готовое отечественное решение для подключения рабочих мест сотрудников МЧС к автоматизированной информационно-управляющей системе «Единой государственной системы пр
28.12.2020 МЧС отказывается впредь отвечать за «Безопасный город». Он превратился в «зоопарк» технологий

От МЧС к Минцифры Проект по внедрению аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город»

06.11.2020 «Ростех» по заказу МЧС России разработает единые стандарты по созданию «Безопасного города»

Госкорпорация «Ростех» займется разработкой единых стандартов для проекта МЧС России по развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Соответствующий к
08.10.2020 МЧС купит на 53 миллиона ПК для работы с гостайной, но на импортных процессорах

Защищенные моноблоки для МЧС Как выяснил CNews, МЧС намерено оснастить 78 своих управлений по всей России (включая Крым) компьютерами в защищенном исполнении для работ со сведениями, составляющими государственну
10.06.2020 Cloud4Y предоставил защищенное облако «ИАЦ МЧС России»

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Информационно-аналитический центр МЧС России» создает ПО для МЧС России по вопросам обеспечения безопасности населения,


Публикаций - 1438, упоминаний - 1849

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МегаФон 10742 101
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 90
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Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 53
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 49
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Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 34
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 29
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Oracle Corporation 7074 16
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IBM - International Business Machines Corp 9699 15
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АйТи 1519 15
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БАРС Груп 579 14
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Газпром ПАО 1493 36
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 24
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Почта России ПАО 2370 23
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 18
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 16
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РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 117 14
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BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
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АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 2
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ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
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Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 2
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 2
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 2
Сибирское соглашение - межрегиональная ассоциация 6 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 403
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 256
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 201
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 200
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 185
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1401 161
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 154
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 145
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 133
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 129
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 126
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 123
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 121
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 119
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 115
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 113
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 96
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 94
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 90
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 89
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 85
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 81
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 75
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 72
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 71
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 70
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 69
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 659 69
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 69
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 67
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 66
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 60
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 58
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 57
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 57
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 57
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 57
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 54
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 54
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 53
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 128
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 103
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 102
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 58
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 46
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 40
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 37
Microsoft Windows 2000 8678 37
Microsoft Windows 16882 35
Linux OS 11533 30
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 29
МЧС РФ - МЧС Информ - ОКСИОН, Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей - КТС КАСМО, Комплекс средств оповещения, мониторинга и локализации аварий - КСЭОН - РАСЦО - СЗИОНТ 68 25
Google Android 15243 24
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 23
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 239 21
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 19
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 18
Apple iOS 8583 17
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 17
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 105 13
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 13
МЧС РФ - МУС ЧС - Мобильный узел связи для работы в условиях чрезвычайных ситуаций - Мобильный спасатель - Телекоммуникационный центр МЧС России 14 13
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 11
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 11
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 10
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 10
Apple iPhone 6 4861 10
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 10
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 10
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 9
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 9
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 9
Минприроды РФ - Рослесхоз ИСДМ - Информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства 68 9
Scanex - Сканэкс НТЦ - Унискан 57 9
Scanex - Сканэкс НТЦ - Космоснимки 40 9
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 8
Apple - App Store 3109 8
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 8
Власов Сергей 101 91
Петрушин Андрей 110 74
Шадаев Максут 1210 71
Путин Владимир 3454 68
Лысенко Эдуард 317 55
Албычев Александр 168 55
Меджитов Тимур 85 51
Чернышенко Дмитрий 580 44
Звягина Наталья 64 44
Ципорин Павел 103 42
Фомичев Олег 139 42
Стрельцов Андрей 62 42
Терещенко Денис 95 41
Ермолаев Артем 379 41
Разумовский Дмитрий 125 41
Хайруллин Айрат 108 40
Дюбанов Анатолий 95 40
Козырев Алексей 328 40
Казарин Станислав 175 39
Лопаткин Герман 104 37
Мартынова Елена 90 37
Матвеева Татьяна 110 36
Бойко Елена 152 36
Херсонцев Алексей 93 36
Паршин Максим 323 35
Медведев Дмитрий 1665 34
Бутенко Юрий 65 32
Сорокин Даниил 33 31
Кудрин Алексей 125 30
Песчанских Георгий 39 30
Гуральников Сергей 164 30
Катамадзе Анна 133 29
Шойгу Сергей 92 29
Шпак Василий 279 29
Малков Павел 51 28
Рудзевич Мария 36 28
Евраев Михаил 266 27
Федулов Владислав 86 27
Авербах Владимир 127 27
Ляшенко Сергей 29 26
Россия - РФ - Российская федерация 166164 1082
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 444
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 158
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 140
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 105
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 92
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 81
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 79
Земля - планета Солнечной системы 10865 65
Европа 24963 64
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 62
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 60
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 59
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 57
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 56
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 56
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 46
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 45
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 44
Россия - УФО - Тюменская область 1365 42
Казахстан - Республика 6047 41
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 39
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 39
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 39
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 39
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 38
Германия - Федеративная Республика 13221 38
Россия - ПФО - Самарская область 1577 38
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 38
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 38
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 37
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 37
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 36
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 36
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 35
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 35
Беларусь - Белоруссия 6289 32
Украина 7928 32
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 31
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 31
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 798
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 308
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 249
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 240
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 232
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 169
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 156
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 150
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 114
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 112
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 105
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 90
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6170 86
Энергетика - Energy - Energetically 5855 85
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 81
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 81
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 67
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 67
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 65
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 64
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 63
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 60
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 60
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3961 57
Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake - 571 57
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 53
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 52
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 52
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 51
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 48
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 38
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 38
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 38
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 35
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 150
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 28
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 20
Ведомости 1466 14
CNews RND - R&D.CNews 2274 14
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 10
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 8
РИА Новости 1033 8
Известия ИД 770 8
Госрасходы - портал 70 8
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Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 5
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 5
NYT - The New York Times 1100 4
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 4
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 4
Радио России - радиостанция 49 4
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 3
CNews - ZOOM.CNews 1866 3
AP - Associated Press 2007 3
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 3
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 3
Россия К - телеканал 30 3
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Казахстан Сегодня 310 3
Wikipedia - Википедия 650 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
N+1 - Издание 188 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 2
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 2
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ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 2
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 2
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 2
За Телеком - telegram-канал 42 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 149
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 18
IDC - International Data Corporation 4975 12
Gartner - Гартнер 3658 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 4
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 4
НМГ - Медиалогия 37 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
Synergy Research Group 48 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 2
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 2
Dell'Oro Group 66 2
TeleGeography Research 40 2
Wainhouse Research 40 2
Markets&Markets Research 113 1
ABI Research 236 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
CNews Инновация года - награда 155 1
Microsoft Security Intelligence Report 14 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
S&P 500 565 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
CNews Tenders 18 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Fortune Global 1000 51 1
Deloitte Technology Fast 16 1
IMS Research 31 1
Gartner IT Key Metrics Data 1 1
Herfindahl—Hirschman index - индекс Херфиндаля—Хиршмана - индекс Герфиндаля—Гиршмана - показатель степени монополизации отрасли 4 1
INFOLine-Аналитика 78 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для банков - Российский рынок финансовых технологий - Российский рынок банковской цифровизации 24 1
CNews 300 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 22 1
РАН - Российская академия наук 2122 30
МЧС РФ - Государственная противопожарная служба МЧС России - ВНИИПО ФГБУ - НИИ противопожарной обороны - АГПС ВО ФГБОУ - Академия Государственной противопожарной службы 35 22
РАН - ЕГС ФИЦ - Единая геофизическая служба Российской академии наук - Федеральный исследовательский центр 48 21
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 19
МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий - Центр Антистихия ФКУ 29 18
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 10
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 9
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 7
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 7
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 6
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 6
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 5
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 4
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 4
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 4
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 4
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 3
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 3
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 3
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 3
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 65 3
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 3
НИУ ВШЭ - Институт управления закупками и продажами имени А.Б. Соловьева 18 3
Росгидромет - Планета НИЦ космической гидрометеорологии планеты ФГБУ 11 3
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 3
МЧС РФ АГЗ - Академия гражданской защиты МЧС России 4 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
VK - Skillbox - Скилбокс 146 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
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