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МЧС РФ
Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий


09.10.2021 Госведомства опережают госкомпании на пути цифровизации 2
30.08.2021 «Т1» нацелилась подключить органы власти к бесплатной ВКС 1
26.08.2021 Облако МТС обеспечит работу систем противопожарной безопасности 1,5 тысячи социальных объектов 1
26.08.2021 «Барс груп» обновила платформу для сбора отчетности «Своды» до версии 5.0 1
26.08.2021 «Барс груп» обновила платформу для сбора отчетности «Своды» 1
20.08.2021 Вице-премьер Чернышенко назвал тройку лидеров цифровой трансформации среди ФОИВов 1
18.08.2021 Спутниковые решения РТКОММ помогли интегрировать спасателей удаленного тувинского поселка в единую региональную диспетчерскую службу 1
06.08.2021 КРЭТ разработал навигатор для точного приземления парашютистов 1
26.07.2021 «Лаборатория Касперского» пилотирует интеллектуальную систему для аналитики чрезвычайных ситуаций 1
23.07.2021 Цифровизация пожарного надзора будет стоить России 3,8 миллиарда 3
21.07.2021 «Швабе» показал авиасистему для противопожарного мониторинга 1
19.07.2021 В 2021 году «Транстелеком» подключит к интернету почти 900 социально значимых объектов Краснодарского края 1
16.07.2021 Какие гаджеты взять в поход: советы ZOOM 1
06.07.2021 ИТ-системы обязательного медстрахования России переезжают в «Гособлако» за 1,4 миллиарда 1
01.07.2021 Сотрудников ФСБ и ФСО оставили без QR-кодов для походов в кафе 1
16.06.2021 В России появится единая система видеонаблюдения за гражданами 1
15.06.2021 Минцифры будет развивать ИТ-систему ФСО для документооборота между госорганами 1
31.05.2021 «Росэлектроника» поставит новейшие DMR-радиостанции МЧС 5
14.05.2021 Ростех представил стандарты для построения «Безопасных городов» 4
13.05.2021 Sitronics Group представила решение для модернизации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры МЧС России 3
29.04.2021 Россияне создали компактный сверхзащищенный планшет на отечественной ОС 1
13.04.2021 Российские юристы попросили власть не пускать ИИ в «опасные» сферы 1
31.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
24.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
18.03.2021 ГК Astra Linux преодолела рубеж в 1 млн лицензий 2
11.03.2021 Россияне создали премиальный электромотоцикл Aurus для силовиков. Видео 1
03.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
25.02.2021 Руководителей прославленного российского ИТ-вуза могут посадить в тюрьму на 3 года 1
09.02.2021 Замминистра экономического развития Оксана Тарасенко в интервью CNews — о развитии искусственного интеллекта в России 1
03.02.2021 Как искусственный интеллект поможет российским спасателям, экологам и таможенникам 4
28.01.2021 Цифровые системы оповещения и безопасности в регионах обойдутся в 65 миллиардов 3
27.01.2021 В России начались массовые увольнения руководителей государственной цифровой трансформации 1
25.01.2021 Легендарный телефон Nokia едва не убил подростка 1
25.01.2021 РТКОММ запустил автоматическую почасовую тарификацию для абонентов услуги «Мобильный VSAT» 1
12.01.2021 DMR-радиостанции концерна «Созвездие» получили статус ТОРП 1
04.01.2021 В России создадут онлайн-реестр злостных нарушителей ПДД 2
28.12.2020 МЧС отказывается впредь отвечать за «Безопасный город». Он превратился в «зоопарк» технологий 5
21.12.2020 Минцифры готовит изменения госпрограммы «Информационное общество». Из нее исключат четыре основных показателя и сократят еще шесть 1
16.12.2020 В российских министерствах и госведомствах появится ИИ для поиска преступников и работы с документами 1
16.12.2020 iPhone убил россиянку ударом тока 1

Публикаций - 617, упоминаний - 853

МЧС РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 83
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 39
Ростех - Ростехнологии 2230 34
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 33
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 30
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 23
Microsoft Corporation 10997 21
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 18
Yandex - Яндекс 4098 13
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 11
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 9
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 8
VK - Mail.ru Group 2482 8
Ростех - Концерн Автоматика 396 8
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 7
М2М телематика 165 7
Samsung Electronics 5627 7
Программный продукт ГК 92 6
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 6
МегаФон Кавказский филиал 192 6
ОТР 133 6
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 6
VideoMost - ВидеоМост 191 6
АйТи 748 6
Cisco Systems 2035 5
Микротест 174 5
Ростелеком Связьинвест 692 5
ХайТэк - Hi-Tech 65 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 5
Yota - Скартел 623 5
Восход ФГБУ НИИ 365 5
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 5
Avaya Inc - Avaya СНГ 556 5
IBM 3524 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 5
Rambler Group - Рамблер ГК 483 4
Базальт СПО 206 4
РТЛабс 145 4
Facebook 3764 4
Directum - Директум 643 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 24
РЖД - Российские железные дороги 1081 17
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 5
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 5
Газпромбанк - ГПБ 692 5
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 4
Башнефть ПАО АНК 90 4
Почта России ПАО 1570 3
РКС - Российские космические системы 100 3
Студия Артемия Лебедева 19 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 3
ТНК-ВР Холдинг 147 2
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 90 2
Роснефть НК 367 2
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь 7 2
Яндекс.Такси 271 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 2
Газпром ПАО 518 2
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 2
РВК - Российская венчурная компания 476 2
Открытие ФК 538 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Альфа-Банк 1122 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
РЖД Москва - Павелецкий вокзал 7 1
Полярные авиалинии 3 1
Гранд Корус 1 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Metropol Hotel - Метрополь гостиница 4 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
ЯКласс 19 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 16 1
Газпром газомоторное топливо 6 1
ШЗСА - Шумерлинский завод специализированных автомобилей 2 1
Техмаш - Научно-производственный концерн 15 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 2 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
ПриватБанк 177 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 145
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 89
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 59
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 41
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 40
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 39
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 32
Федеральное казначейство России 766 31
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 30
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 30
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 29
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 29
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 29
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 29
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 28
Правительство РФ 2198 27
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 27
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 25
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 25
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 24
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 22
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 21
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 21
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 19
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 18
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 17
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 17
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 16
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 16
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 15
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 15
Президент Российской Федерации 1439 15
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 15
Счётная палата РФ 459 14
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 14
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 14
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 14
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 12
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 12
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 25
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 4 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
СОИ - Союз операторов интернета 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 51
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 23
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 19
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 15
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 14
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 14
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 11
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 10
Безопасный город 347 9
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 7
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 6
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 6
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 6
3G - Стандарт мобильной связи 3699 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 4
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 4
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 3
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 3
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2910 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
DMR - Digital Mobile Radio - Цифровая Подвижная Радиосвязь - Открытый стандарт цифровой радиосвязи 35 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 785 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 17
Microsoft Windows 10 6602 17
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 16
Google Android 10750 14
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 11
Apple iOS 5741 10
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 7
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 7
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 7
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 10 6
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 6
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 6
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 6
АПК БГ - Безопасный город 42 5
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 5
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 5
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 4
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 12 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 4
IVA TPU - тензорный процессор 5 3
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 3
VK - Mail.ru Одноклассники 848 3
КСЭОН - Комплексная система экстренного оповещения населения 10 3
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 3
Автоматика IVA S/W - мобильный радиокомплекс подводной связи 5 3
Linux OS 4236 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 3
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 3
Cisco Webex 107 3
Microsoft Windows 849 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Samsung Galaxy Note 558 2
IVA CV 6 2
Мобайл Информ MIG T - Серия планшетные компьютеры 9 2
Intel x86 - Архитектура процессора 990 2
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 46 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 2
Google YouTube - Видеохостинг 1702 2
Четвернин Алексей 651 55
Козырев Алексей 270 32
Власов Сергей 76 29
Песчанских Георгий 37 28
Путин Владимир 1820 27
Рудзевич Мария 34 23
Петрушин Андрей 64 23
Албычев Александр 74 23
Меджитов Тимур 56 22
Чамара Денис 57 19
Чернякова Елена 26 19
Бойко Елена 151 18
Левин Леонид 83 18
Катамадзе Анна 72 17
Крюков Сергей 26 17
Приданкин Андрей 30 17
Ляшенко Сергей 29 17
Бутенко Юрий 64 17
Евстигнеев Сергей 21 17
Звягина Наталья 64 17
Раков Ярослав 48 17
Стрельцов Андрей 53 17
Калина Роман 60 17
Цариковский Федор 31 17
Герасимюк Максим 20 17
Елистратов Николай 90 16
Ковнир Евгений 71 15
Носков Константин 201 14
Фомичев Олег 107 14
Иванов Алексей 76 14
Новиков Павел 67 14
Селиванов Дмитрий 48 14
Шадаев Максут 384 14
Холодняков Юрий 15 13
Прокошев Андрей 30 13
Нечепоренко Юрий 25 13
Абызов Михаил 64 13
Клементьев Андрей 18 13
Геллер Анатолий 12 12
Акимов Максим 167 12
Россия - Российская федерация - РФ 57124 368
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 140
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 60
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 49
Россия - Ростовская область 859 34
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 28
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 19
Россия - Калужская область 568 19
Россия - Республика Мордовия 386 19
Россия - Республика Алтай 681 18
Россия - Тульская область 752 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 17
Казахстан - Республика 2618 16
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 15
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 410 14
Россия - СФО - Новосибирск 1954 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 12
Россия - Ульяновская область 348 12
Россия - Сахалинская область 432 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 11
Россия - Челябинская область 658 11
Россия - Кировск - Кировская область 301 11
Россия - ПФО - Казань 1507 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 10
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 10
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 10
Россия - Новосибирская область 810 8
Индия - Республика 2156 7
Россия - Приморский край - Приморье 604 6
Россия - Архангельская область 329 6
Беларусь - Белоруссия 2079 6
Япония 2752 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 5
Россия - Свердловская область 804 5
Германия - Федеративная Республика 3606 5
Украина 3344 5
Россия - Курская область 338 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 4
Россия - Новгородская область 281 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 44
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 20
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 19
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 18
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 14
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 7
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 6
Доктрина информационной безопасности России 14 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 6
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 4
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 3
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