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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МЧС РФ
Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 617, упоминаний - 853
МЧС РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 55
|Козырев Алексей 270 32
|Власов Сергей 76 29
|Песчанских Георгий 37 28
|Путин Владимир 1820 27
|Рудзевич Мария 34 23
|Петрушин Андрей 64 23
|Албычев Александр 74 23
|Меджитов Тимур 56 22
|Чамара Денис 57 19
|Чернякова Елена 26 19
|Бойко Елена 151 18
|Левин Леонид 83 18
|Катамадзе Анна 72 17
|Крюков Сергей 26 17
|Приданкин Андрей 30 17
|Ляшенко Сергей 29 17
|Бутенко Юрий 64 17
|Евстигнеев Сергей 21 17
|Звягина Наталья 64 17
|Раков Ярослав 48 17
|Стрельцов Андрей 53 17
|Калина Роман 60 17
|Цариковский Федор 31 17
|Герасимюк Максим 20 17
|Елистратов Николай 90 16
|Ковнир Евгений 71 15
|Носков Константин 201 14
|Фомичев Олег 107 14
|Иванов Алексей 76 14
|Новиков Павел 67 14
|Селиванов Дмитрий 48 14
|Шадаев Максут 384 14
|Холодняков Юрий 15 13
|Прокошев Андрей 30 13
|Нечепоренко Юрий 25 13
|Абызов Михаил 64 13
|Клементьев Андрей 18 13
|Геллер Анатолий 12 12
|Акимов Максим 167 12
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754881, в очереди разбора - 658571.
Создано именных указателей - 46346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754881, в очереди разбора - 658571.
Создано именных указателей - 46346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru