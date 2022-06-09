Кибербезопасность «Безопасного города» обеспечит «Форпост»

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» установил систему обнаружения, мониторинга и предотвращения компьютерных атак «Форпост» на испытательном стенде «Безопасный город», созданном по заказу МЧС России. Решение обеспечивает защиту персональных данных, а также данных из автоматизированных систем управления на критически важных объектах.

Благодаря специальным алгоритмам система «Форпост» производства концерна «Автоматика» обеспечивает информационную безопасность и защиту от компьютерных атак на государственные и корпоративные информационные системы, автоматизированные системы управления производственными и технологическими процессами.

«Форпост» способен осуществлять контроль целостности ресурсов, создавать журнал отчетов и системных сообщений, инвентаризировать программное обеспечение, сообщать о нестабильности работы комплекса технических средств.

«В настоящее время использование систем, позволяющих на ранних стадиях обнаружить и минимизировать последствия внешних вредоносных воздействий, является критически важной и актуальной задачей. Это особенно важно, когда речь идет об обеспечении информационной безопасности таких крупных аппаратно-программных комплексов, как «Безопасный город», который должен постоянно аккумулировать и анализировать большой объем данных. Ранее «Форпост» успешно зарекомендовал себя в Сочи при проведении зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 г.», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко.

Испытательный стенд создан в рамках выполнения НИОКР МЧС России по разработке единых стандартов для развития АПК «Безопасный город». Он позволяет моделировать сценарии реагирования на различные виды угроз, отрабатывать алгоритмы межведомственного взаимодействия, а также повысить эффективность и скорость принятия решений при возникновении чрезвычайных ситуаций.

НИОКР реализуется в рамках контракта, заключенного по итогам конкурсных процедур между МЧС России и Национальным центром информатизации в конце 2020 г.