Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения

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СОБЫТИЯ
|06.08.2026
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Социальные вклады и счета без сложной интеграции: «Диасофт» поможет банкам подготовиться к требованиям закона №202-ФЗ
нков продукт «Взаимодействие с ЕПГУ. Социальный̆ вклад и счет (202-ФЗ)», входящий в состав решения «Взаимодействие с госорганами» (Digital Q.G2B). Об этом CNews сообщили представители «Диасофт»
|05.08.2026
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Positive Technologies выявила сеть по распространению дезинформации
ых сетях. В большинстве случаев злоумышленники распространяли фиктивные новости, а иногда под видом государственных ведомств запрашивали данные сотрудников российских организаций. Об этом CNews
|03.08.2026
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«Ред ОС» и ПО «Справки БК» подтвердили совместимость для работы в государственных и муниципальных структурах
здания официальной отчетности о доходах, расходах, имуществе и обязательствах. Программу используют государственные и муниципальные служащие, а также кандидаты на определенные должности для еже
|31.07.2026
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Власти описали порядок получения российских электронных подписей иностранными организациями
тельства позволяет осуществлять передоверие. При взаимоотношениях юридических лиц и лиц, замещающих государственные должности, в сертификате ключа проверки электронной подписи, используемом для
|31.07.2026
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Власти обяжут все банки принимать через СБП платежи за детский сад, штрафы и налоги
оссийские банки будут обязаны предоставлять своим клиентам возможность оплаты через СБП на порталах государственных и муниципальных услуг. У крупнейших игроков такая обязанность возникнет с 1 а
|30.07.2026
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Власти могут изымать землю под дата-центрами для госнужд. Отрасль умоляет ее не делать этого
ики российского рынка дата-центров лоббируют изменения в российское законодательство, которое лишит государство забирать у них земли, на которых построены ЦОДы, для своих нужд. Как пишут «Ведом
|28.07.2026
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Блокируют и судят. Государство испытывает на прочность гигантского ИТ-разработчика, лишившегося поддержки «Ростеха»
в коде. Image by Дина Орлова from Pixabay У «Барс груп» налоговая временно блокировала счета «Барс груп» является крупным федеральным разработчиком программного обеспечения и иных ИТ-решений в сфере государственной и корпоративной информатизации. Компания — активный участник рынка госзакупок: за год она заключила контракты на 4 млрд руб., а за все время работы — на 24 млрд руб. Последние д
|28.07.2026
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В России введут требования к защите персональных данных при использовании ИИ
ые меры для ИИ и обязательную оценку безопасности ФСТЭК является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим реализацию государственной политики, организацию межведомственной коор
|28.07.2026
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Российский ИТ-рынок в 2026 г.: экономическая эффективность и отказоустойчивость вышли на первый план
ение независимого цифрового контура. Как отмечают опрошенные CNews Analytics лидеры отрасли, именно государство «формирует рамку и задает темп». По мере роста зрелости отечественного рынка регу
|28.07.2026
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Росреестр реализует пилотный проект по внедрению ИИ на основе опыта Аппарата Правительства
о внедрению ИИ и одновременно опытом масштабирования подходов Аппарата Правительства на федеральное ведомство. В завершение встречи стороны обозначили этапы дальнейшей совместной работы по запу
|27.07.2026
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Эксперты «Базальт СПО» оценили компетенции студентов на госэкзаменах
В 2026 г. специалисты «Базальт СПО» приняли участие в итоговой государственной аттестации студентов образовательных организациях, реализующих программы сред
|24.07.2026
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Власти Евросоюза оштрафовали Google на $1 млрд за «самопредпочтение»
нодательства, вынесла два решения, признав Google нарушителем «Закона о цифровых рынках», сумма штрафов — 890 млн евро, что примерно $1 млрд, об этом сообщается на сайте высшего органа исполнительной власти. В июле 2026 г. Еврокомиссия вынесла решение о виновности Google в двух ключевых нарушениях «Закона о цифровых рынках». Регулятор установил, что ИТ-компания создавала преимущественные ус
|23.07.2026
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В России появится государственная соцсеть. «Госуслуги» превратятся во «Вконтакте» с семейными чатами и ачивками
осударственная социальная сеть Сервис «Госуслуги» может превратиться в полноценную социальную сеть. Власти обсуждают внедрение в него новостной ленты и сообществ. Помимо этого, в составе «Госус
|22.07.2026
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Власти готовят 50% налоговую льготу для покупателей российского оборудования, в том числе для ЦОД
поддержать развитие ЦОД. СПИК, как указано на сайте Минпромторга, это соглашение между инвестором и государством, в котором фиксируются обязательства инициатора проекта по освоению производства
|22.07.2026
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Власти создают доктрину по борьбе с киберпреступностью. В России может появиться «обратное взыскание» украденных денег
рине мер в дальнейшем потребуется разработка и принятие соответствующих нормативных правовых актов. Ведомство указывает, что доктрина содержит не готовые решения, а направления деятельности. Ож
|21.07.2026
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В шесть раз меньше: «Столото» и F6 подвели итоги борьбы с цифровым мошенничеством под видом гослотерей за первое полугодие 2026 года
Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» и компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, за первые шесть месяцев 2026 г. обнаружили и заблокировали 809 мошеннических
|21.07.2026
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Правительство России одобрило законопроект: Госзакупки избавят от лишней бюрократии
ик, близкий к Правительству России, писал CNews. Документ подготовлен группой сенаторов и депутатов Государственной Думы (Госдумы), в числе которых председатели обеих палат Федерального Собрани
|20.07.2026
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Госсектору добавят иностранного «железа». Власти резко снизили планку импортозамещения электроники
еподкрепленные соответствующими возможностями амбиции. «Даже сниженные показатели обещают поддержку государством стабильного спроса, что должно успокоить производителей — заказы будут. Но это,
|20.07.2026
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Провайдеры просят власти смягчить правила верификации иностранцев
ь идентификацию пользователей, устанавливать средства СОРМ, взаимодействовать с ФСБ, подключаться к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных ата
|17.07.2026
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Российских чиновников принудительно загонят в «Макс». Рабочие переписки за пределами суверенных мессенджеров строго запретят
иностранных сервисах. Это официальное требование российских властей и касается не только конкретно государственных служащих, но также «муниципальных служащих, работников подведомственных учреж
|16.07.2026
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Власти встали на защиту российских поставщиков от произвола госзаказчиков
Защита бизнеса Сенаторы в России предложили поправки в закон о государственных закупках в защиту поставщиков, пишут «Ведомости». В июле 2026 г. партнеры по
|15.07.2026
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Что нужно для автоматизации обслуживания зданий в госсекторе
но понимать уровень ответственности проекта. Речь идет об одном из ключевых органов законодательной власти страны, где ежедневно работают почти 150 высокопоставленных чиновников. Уровень сервис
|15.07.2026
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Продавцам на Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркете» власти разрешат переносить карточки товаров между магазинами
ходить с одной ИТ-платформы на другую С принятием закона о платформенной экономике работа не закончена — сейчас на площадке аппарата Правительства России идет сбор предложений от бизнеса и профильных ведомств по вопросам дальнейшего регулирования, сообщил «Ведомостям» представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко. По итогам обсуждений будет сформирован второй пакет мер регулирован
|14.07.2026
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Власти дали россиянам 7 дней, чтобы прочитать юридически значимые электронные сообщения
ПГУ. В случае, если законодательство предполагает отправку органами государственной и муниципальной власти, Центробанком, госкомпаниями и подконтрольными государством компаниями юридически знач
|13.07.2026
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Хозяева ЦОДов наябедничали властям на слишком дорогую аренду в Подмосковье. Новые правила могут взвинтить цены в десятки раз
повышения собственных расценок Согласно нововведениям, отныне в Подмосковье порядок расчета аренды государственной или муниципальной земли осуществляется на основе кадастровой стоимости конкре
|10.07.2026
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Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет переходит на операционные системы «Альт» от «Базальт СПО»
«Базальт СПО», производитель системного ПО на базе собственной платформы разработки, и Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет объявляют о начале стратегического сотрудничества. Подписанное соглашение направлено на интеграцию отечественных операционных систем в уче
|07.07.2026
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В США власти заплатили кибервымогателям дань в $1 млн
имерно как «мгновение» или «критический момент»». Эксперт добавил, что выбор цели не был случайным: правительственные организации работают с данными критической важности, однако уровень защищён
|03.07.2026
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Приложение-приманку под видом психологического теста используют для кибератак на госсектор и энергетику РФ и других стран
ывать пароли из браузеров. В основном он распространяется через фишинговые письма с разнообразными легендами: от психологических тестов до гуманитарной помощи. Кампания в первую очередь направлена на государственный и электроэнергетический секторы, и она всё еще активна. На данный момент атаки были выявлены в России, Казахстане и Бразилии. Об этом CNews сообщил представитель «Лаборатории Ка
|03.07.2026
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Власти утвердили массовые проверки товаров на Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркете»
лекарственные препараты; медицинские изделия; биологически активные добавки и продукция, подлежащая государственной регистрации. Также в списке пестициды и агрохимикаты; товары, подлежащие обяз
|02.07.2026
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Для полноценного импортозамещения вендоры, заказчики и государство должны объединиться
зарегулирован, ну и, конечно же, КИИ. Есть масштабные проекты по внедрению СУБД, ERP и в бизнесе. «Государство вроде бы поддерживает начинания, и за это большое спасибо Министерству цифрового
|02.07.2026
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Российские власти грозят Apple штрафом в 4 миллиарда из-за дискриминации «Яндекса» и Max
ковых систем и обеспечить предустановку отечественного ПО на устройствах с iOS. Срок исполнения предупреждения – до 15 июля 2026 г. Как говорится в сообщении ФАС, в случае неисполнения предупреждения ведомство возбудит дело в отношении Apple. Если по итогам рассмотрения дела будет установлен факт нарушения закона о защите конкуренции, Apple грозит штраф в размере 4 млрд руб. CNews ФАС выдал
|01.07.2026
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Соцфонд выделил миллиард на обслуживание защищенной государственной VPN-сети
ти Как выяснил CNews, Фонд пенсионного и социального страхования России (СФР) заказал сопровождение ведомственных средств криптографической защиты информации. На работы выделено 898,1 млн руб.
|30.06.2026
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Pragmatic Tools и «1Софт» запускают программу для госсектора по миграции на отечественные ИТ-решения
ентам миграции через разветвленную партнерскую сеть. Это особенно важно для регионов, где локальные госструктуры получают поддержку партнеров «1С» на местах». «Мы ценим инструменты, помогающие
|29.06.2026
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Зеркальный ответ? Российские власти жаждут отомстить Apple за удаление «Вконтакте», «Одноклассников» и «Макс» из App Store
нтию на нее, однако ее iPhone по-прежнему продаются благодаря параллельному импорту. Весной 2026 г. власти радикально урезали число брендов, подпадающих под такой импорт – убрали Acer, Asus, Ci
|25.06.2026
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Импортозамещение в слепой зоне: как госсектору и КИИ легально управлять паролями в 2026 г.
ударственных организациях. За 2025 год 73% всех утечек данных из российских организаций пришлось на госсектор, такие данные опубликовало издание «Коммерсант», ссылаясь на исследование компании
|25.06.2026
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Госсектор закупил VPN на 10 миллиардов рублей
2,6% год к году. Активность компаний с госучастием Положительную динамику в этом году обеспечили не госорганы и 100%-но принадлежащие государству компании (44-ФЗ), а коммерческие организации с
|25.06.2026
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«Гравитон» и NewNets модернизировали инфраструктуру государственного архива
системами и системами управления базами данных (СУБД), обеспечивая строгое соответствие актуальной государственной политике импортозамещения. Специалисты NewNets выполнили инсталляцию оборудов
|24.06.2026
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Новый российский сканер поможет сохранить крупноформатные документы Владимирского архива
Корпорация «Элар» поставила в Государственный архив Владимирской области планетарный сканер «ЭларСкан А1-800КС». Новое оборудование предназначено для бережной оцифровки крупноформатных, тяжелых и сложных оригиналов и продол
|24.06.2026
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Как операторы связи и банки будут возвращать россиянам украденные деньги: новые правила
зу данных произошло после получения информации из МВД (Министерство внутренних дел), а затем данное ведомство сообщило о прекращении уголовного преследования соответствующего лица, то информаци
|24.06.2026
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Липецкая область переходит на «Ред ОС» под управлением «Ред Адм». Органы исполнительной власти и медицинские организации решают задачи на отечественном ПО
едставители «Ред Софт». Проект призван обеспечить независимость региональных органов исполнительной власти и медицинских организаций от зарубежных решений. Перевод 300 серверов и около 8500 раб
Государственные органы власти и организации, системы, технологии, персоны:
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