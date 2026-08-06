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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения

«БЛИЖЕ К ЖИЗНИ, К ЖИВОМУ ДЕЛУ!» В. Брискин, К. Иванов, 1954 год. «БЛИЖЕ К ЖИЗНИ, К ЖИВОМУ ДЕЛУ!» В. Брискин, К. Иванов, 1954 год.
"Прочь гоните бюрократа из госаппарата! " "Я волком бы выгрыз бюрократизм. К мандатам почтения нету." - писал Маяковский еще в 1929 году. И действительно, с самого зарождения советского государства, такие феномены общества как бюрократизм, коррупция и прочие "дары капитализма" стали настоящим бичом для каждого, кто верил в могущество ленинской философии СССР, 1958 г. Кашкуревич А. М. "Прочь гоните бюрократа из госаппарата! " "Я волком бы выгрыз бюрократизм. К мандатам почтения нету." - писал Маяковский еще в 1929 году. И действительно, с самого зарождения советского государства, такие феномены общества как бюрократизм, коррупция и прочие "дары капитализма" стали настоящим бичом для каждого, кто верил в могущество ленинской философии СССР, 1958 г. Кашкуревич А. М.
Ты перестроился? Плакат периода перестройки. Художник изобразил безликих бюрократов в виде рук, вечно прячущихся в раковинах. Не желая отвечать за свои поступки, они лишь указывают пальцами друг на друга. Б. Гартузов, 1989г. Ты перестроился? Плакат периода перестройки. Художник изобразил безликих бюрократов в виде рук, вечно прячущихся в раковинах. Не желая отвечать за свои поступки, они лишь указывают пальцами друг на друга. Б. Гартузов, 1989г.
Подписано - и с плеч долой! Советский сатирический плакат, на котором изображен чиновник-бездельник, вся работа которого, по его мнению, заключается в том, чтобы просто подписывать все бумаги, что попадают к нему на стол. Судьба приказов, постановлений и письменных решений его совершенно не волнует, а она печальна - дома разваливаются, мосты не строятся, предприятия не вступают в работу. А. Андреев, 1982г. Подписано - и с плеч долой! Советский сатирический плакат, на котором изображен чиновник-бездельник, вся работа которого, по его мнению, заключается в том, чтобы просто подписывать все бумаги, что попадают к нему на стол. Судьба приказов, постановлений и письменных решений его совершенно не волнует, а она печальна - дома разваливаются, мосты не строятся, предприятия не вступают в работу. А. Андреев, 1982г.
«ПОПРОБУЙ, ПОПАДИ!», 1965 Худ. Ю. Федоров «ПОПРОБУЙ, ПОПАДИ!», 1965 Худ. Ю. Федоров
«БЛИЖЕ К ЖИЗНИ, К ЖИВОМУ ДЕЛУ!» В. Брискин, К. Иванов, 1954 год.

СОБЫТИЯ


06.08.2026 Социальные вклады и счета без сложной интеграции: «Диасофт» поможет банкам подготовиться к требованиям закона №202-ФЗ

нков продукт «Взаимодействие с ЕПГУ. Социальный̆ вклад и счет (202-ФЗ)», входящий в состав решения «Взаимодействие с госорганами» (Digital Q.G2B). Об этом CNews сообщили представители «Диасофт»
05.08.2026 Positive Technologies выявила сеть по распространению дезинформации

ых сетях. В большинстве случаев злоумышленники распространяли фиктивные новости, а иногда под видом государственных ведомств запрашивали данные сотрудников российских организаций. Об этом CNews
03.08.2026 «Ред ОС» и ПО «Справки БК» подтвердили совместимость для работы в государственных и муниципальных структурах

здания официальной отчетности о доходах, расходах, имуществе и обязательствах. Программу используют государственные и муниципальные служащие, а также кандидаты на определенные должности для еже
31.07.2026 Власти описали порядок получения российских электронных подписей иностранными организациями

тельства позволяет осуществлять передоверие. При взаимоотношениях юридических лиц и лиц, замещающих государственные должности, в сертификате ключа проверки электронной подписи, используемом для
31.07.2026 Власти обяжут все банки принимать через СБП платежи за детский сад, штрафы и налоги

оссийские банки будут обязаны предоставлять своим клиентам возможность оплаты через СБП на порталах государственных и муниципальных услуг. У крупнейших игроков такая обязанность возникнет с 1 а
30.07.2026 Власти могут изымать землю под дата-центрами для госнужд. Отрасль умоляет ее не делать этого

ики российского рынка дата-центров лоббируют изменения в российское законодательство, которое лишит государство забирать у них земли, на которых построены ЦОДы, для своих нужд. Как пишут «Ведом
28.07.2026 Блокируют и судят. Государство испытывает на прочность гигантского ИТ-разработчика, лишившегося поддержки «Ростеха»

в коде. Image by Дина Орлова from Pixabay У «Барс груп» налоговая временно блокировала счета «Барс груп» является крупным федеральным разработчиком программного обеспечения и иных ИТ-решений в сфере государственной и корпоративной информатизации. Компания — активный участник рынка госзакупок: за год она заключила контракты на 4 млрд руб., а за все время работы — на 24 млрд руб. Последние д
28.07.2026 В России введут требования к защите персональных данных при использовании ИИ

ые меры для ИИ и обязательную оценку безопасности ФСТЭК является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим реализацию государственной политики, организацию межведомственной коор
28.07.2026 Российский ИТ-рынок в 2026 г.: экономическая эффективность и отказоустойчивость вышли на первый план

ение независимого цифрового контура. Как отмечают опрошенные CNews Analytics лидеры отрасли, именно государство «формирует рамку и задает темп». По мере роста зрелости отечественного рынка регу
28.07.2026 Росреестр реализует пилотный проект по внедрению ИИ на основе опыта Аппарата Правительства

о внедрению ИИ и одновременно опытом масштабирования подходов Аппарата Правительства на федеральное ведомство. В завершение встречи стороны обозначили этапы дальнейшей совместной работы по запу
27.07.2026 Эксперты «Базальт СПО» оценили компетенции студентов на госэкзаменах

В 2026 г. специалисты «Базальт СПО» приняли участие в итоговой государственной аттестации студентов образовательных организациях, реализующих программы сред
24.07.2026 Власти Евросоюза оштрафовали Google на $1 млрд за «самопредпочтение»

нодательства, вынесла два решения, признав Google нарушителем «Закона о цифровых рынках», сумма штрафов — 890 млн евро, что примерно $1 млрд, об этом сообщается на сайте высшего органа исполнительной власти. В июле 2026 г. Еврокомиссия вынесла решение о виновности Google в двух ключевых нарушениях «Закона о цифровых рынках». Регулятор установил, что ИТ-компания создавала преимущественные ус
23.07.2026 В России появится государственная соцсеть. «Госуслуги» превратятся во «Вконтакте» с семейными чатами и ачивками

осударственная социальная сеть Сервис «Госуслуги» может превратиться в полноценную социальную сеть. Власти обсуждают внедрение в него новостной ленты и сообществ. Помимо этого, в составе «Госус
22.07.2026 Власти готовят 50% налоговую льготу для покупателей российского оборудования, в том числе для ЦОД

поддержать развитие ЦОД. СПИК, как указано на сайте Минпромторга, это соглашение между инвестором и государством, в котором фиксируются обязательства инициатора проекта по освоению производства
22.07.2026 Власти создают доктрину по борьбе с киберпреступностью. В России может появиться «обратное взыскание» украденных денег

рине мер в дальнейшем потребуется разработка и принятие соответствующих нормативных правовых актов. Ведомство указывает, что доктрина содержит не готовые решения, а направления деятельности. Ож
21.07.2026 В шесть раз меньше: «Столото» и F6 подвели итоги борьбы с цифровым мошенничеством под видом гослотерей за первое полугодие 2026 года

Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» и компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, за первые шесть месяцев 2026 г. обнаружили и заблокировали 809 мошеннических
21.07.2026 Правительство России одобрило законопроект: Госзакупки избавят от лишней бюрократии

ик, близкий к Правительству России, писал CNews. Документ подготовлен группой сенаторов и депутатов Государственной Думы (Госдумы), в числе которых председатели обеих палат Федерального Собрани
20.07.2026 Госсектору добавят иностранного «железа». Власти резко снизили планку импортозамещения электроники

еподкрепленные соответствующими возможностями амбиции. «Даже сниженные показатели обещают поддержку государством стабильного спроса, что должно успокоить производителей — заказы будут. Но это,

20.07.2026 Провайдеры просят власти смягчить правила верификации иностранцев

ь идентификацию пользователей, устанавливать средства СОРМ, взаимодействовать с ФСБ, подключаться к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных ата
17.07.2026 Российских чиновников принудительно загонят в «Макс». Рабочие переписки за пределами суверенных мессенджеров строго запретят

иностранных сервисах. Это официальное требование российских властей и касается не только конкретно государственных служащих, но также «муниципальных служащих, работников подведомственных учреж
16.07.2026 Власти встали на защиту российских поставщиков от произвола госзаказчиков

Защита бизнеса Сенаторы в России предложили поправки в закон о государственных закупках в защиту поставщиков, пишут «Ведомости». В июле 2026 г. партнеры по

15.07.2026 Что нужно для автоматизации обслуживания зданий в госсекторе

но понимать уровень ответственности проекта. Речь идет об одном из ключевых органов законодательной власти страны, где ежедневно работают почти 150 высокопоставленных чиновников. Уровень сервис
15.07.2026 Продавцам на Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркете» власти разрешат переносить карточки товаров между магазинами

ходить с одной ИТ-платформы на другую С принятием закона о платформенной экономике работа не закончена — сейчас на площадке аппарата Правительства России идет сбор предложений от бизнеса и профильных ведомств по вопросам дальнейшего регулирования, сообщил «Ведомостям» представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко. По итогам обсуждений будет сформирован второй пакет мер регулирован
14.07.2026 Власти дали россиянам 7 дней, чтобы прочитать юридически значимые электронные сообщения

ПГУ. В случае, если законодательство предполагает отправку органами государственной и муниципальной власти, Центробанком, госкомпаниями и подконтрольными государством компаниями юридически знач
13.07.2026 Хозяева ЦОДов наябедничали властям на слишком дорогую аренду в Подмосковье. Новые правила могут взвинтить цены в десятки раз

повышения собственных расценок Согласно нововведениям, отныне в Подмосковье порядок расчета аренды государственной или муниципальной земли осуществляется на основе кадастровой стоимости конкре
10.07.2026 Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет переходит на операционные системы «Альт» от «Базальт СПО»

«Базальт СПО», производитель системного ПО на базе собственной платформы разработки, и Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет объявляют о начале стратегического сотрудничества. Подписанное соглашение направлено на интеграцию отечественных операционных систем в уче
07.07.2026 В США власти заплатили кибервымогателям дань в $1 млн

имерно как «мгновение» или «критический момент»». Эксперт добавил, что выбор цели не был случайным: правительственные организации работают с данными критической важности, однако уровень защищён
03.07.2026 Приложение-приманку под видом психологического теста используют для кибератак на госсектор и энергетику РФ и других стран

ывать пароли из браузеров. В основном он распространяется через фишинговые письма с разнообразными легендами: от психологических тестов до гуманитарной помощи. Кампания в первую очередь направлена на государственный и электроэнергетический секторы, и она всё еще активна. На данный момент атаки были выявлены в России, Казахстане и Бразилии. Об этом CNews сообщил представитель «Лаборатории Ка
03.07.2026 Власти утвердили массовые проверки товаров на Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркете»

лекарственные препараты; медицинские изделия; биологически активные добавки и продукция, подлежащая государственной регистрации. Также в списке пестициды и агрохимикаты; товары, подлежащие обяз
02.07.2026 Для полноценного импортозамещения вендоры, заказчики и государство должны объединиться

зарегулирован, ну и, конечно же, КИИ. Есть масштабные проекты по внедрению СУБД, ERP и в бизнесе. «Государство вроде бы поддерживает начинания, и за это большое спасибо Министерству цифрового

02.07.2026 Российские власти грозят Apple штрафом в 4 миллиарда из-за дискриминации «Яндекса» и Max

ковых систем и обеспечить предустановку отечественного ПО на устройствах с iOS. Срок исполнения предупреждения – до 15 июля 2026 г. Как говорится в сообщении ФАС, в случае неисполнения предупреждения ведомство возбудит дело в отношении Apple. Если по итогам рассмотрения дела будет установлен факт нарушения закона о защите конкуренции, Apple грозит штраф в размере 4 млрд руб. CNews ФАС выдал
01.07.2026 Соцфонд выделил миллиард на обслуживание защищенной государственной VPN-сети

ти Как выяснил CNews, Фонд пенсионного и социального страхования России (СФР) заказал сопровождение ведомственных средств криптографической защиты информации. На работы выделено 898,1 млн руб.

30.06.2026 Pragmatic Tools и «1Софт» запускают программу для госсектора по миграции на отечественные ИТ-решения

ентам миграции через разветвленную партнерскую сеть. Это особенно важно для регионов, где локальные госструктуры получают поддержку партнеров «1С» на местах». «Мы ценим инструменты, помогающие

29.06.2026 Зеркальный ответ? Российские власти жаждут отомстить Apple за удаление «Вконтакте», «Одноклассников» и «Макс» из App Store

нтию на нее, однако ее iPhone по-прежнему продаются благодаря параллельному импорту. Весной 2026 г. власти радикально урезали число брендов, подпадающих под такой импорт – убрали Acer, Asus, Ci
25.06.2026 Импортозамещение в слепой зоне: как госсектору и КИИ легально управлять паролями в 2026 г.

ударственных организациях. За 2025 год 73% всех утечек данных из российских организаций пришлось на госсектор, такие данные опубликовало издание «Коммерсант», ссылаясь на исследование компании

25.06.2026 Госсектор закупил VPN на 10 миллиардов рублей

2,6% год к году. Активность компаний с госучастием Положительную динамику в этом году обеспечили не госорганы и 100%-но принадлежащие государству компании (44-ФЗ), а коммерческие организации с

25.06.2026 «Гравитон» и NewNets модернизировали инфраструктуру государственного архива

системами и системами управления базами данных (СУБД), обеспечивая строгое соответствие актуальной государственной политике импортозамещения. Специалисты NewNets выполнили инсталляцию оборудов
24.06.2026 Новый российский сканер поможет сохранить крупноформатные документы Владимирского архива

Корпорация «Элар» поставила в Государственный архив Владимирской области планетарный сканер «ЭларСкан А1-800КС». Новое оборудование предназначено для бережной оцифровки крупноформатных, тяжелых и сложных оригиналов и продол
24.06.2026 Как операторы связи и банки будут возвращать россиянам украденные деньги: новые правила

зу данных произошло после получения информации из МВД (Министерство внутренних дел), а затем данное ведомство сообщило о прекращении уголовного преследования соответствующего лица, то информаци
24.06.2026 Липецкая область переходит на «Ред ОС» под управлением «Ред Адм». Органы исполнительной власти и медицинские организации решают задачи на отечественном ПО

едставители «Ред Софт». Проект призван обеспечить независимость региональных органов исполнительной власти и медицинских организаций от зарубежных решений. Перевод 300 серверов и около 8500 раб

Публикаций - 57683, упоминаний - 101300

Государственные органы власти и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 4893
Microsoft Corporation 25775 3316
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2812
МегаФон 10742 2102
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1892
9594 1730
Google LLC 12688 1564
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1542
IBM - International Business Machines Corp 9699 1516
Oracle Corporation 7074 1408
Yandex - Яндекс 9215 1366
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1361
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 1359
Intel Corporation 12811 1205
SAP SE 5601 1082
Apple Inc 13154 1007
Softline - Софтлайн 3743 998
Cisco Systems 5372 994
Huawei 4675 907
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 885
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 878
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 787
HP Inc. 5883 728
Samsung Electronics 11064 709
Telegram Group 2940 708
Крок - Croc 1964 689
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 668
Meta Platforms - Facebook 4621 667
Ред Софт - Red Soft 1236 662
VK - Mail.ru Group 3602 632
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 587
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 581
Dell EMC 5180 566
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 566
Ростелеком - Связьинвест 1719 565
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 556
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 536
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 525
АйТи 1519 497
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 488
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2393
Почта России ПАО 2370 1070
РЖД - Российские железные дороги 2096 988
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 971
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 588
Газпром ПАО 1493 566
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 536
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 520
Альфа-Банк 1979 481
ГПБ - Газпромбанк 1273 461
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 461
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 456
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 387
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 354
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 349
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 335
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 326
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 324
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 323
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 306
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 304
ПСБ - Промсвязьбанк 963 297
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 285
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 277
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 273
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 265
Газпром нефть 725 259
РВК - Российская венчурная компания 571 258
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 247
Россети Ленэнерго 1699 244
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 240
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 234
Роснефть НК - нефтяная компания 562 232
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 228
МКБ - Московский кредитный банк 657 218
НСПК - Национальная система платежных карт 948 212
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 207
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 206
Альфа-Групп 745 204
Visa International 1993 203
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 8778
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 4232
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3736
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3112
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3058
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2330
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2285
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2278
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 2236
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2167
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1922
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1799
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1688
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1685
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1574
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1406
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1381
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1285
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1235
Федеральное казначейство России 1949 1223
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1165
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1114
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1094
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1028
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1019
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1001
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 924
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 834
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 798
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 788
Судебная власть - Judicial power 2500 758
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 651
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 644
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 621
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 591
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 554
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 550
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 499
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 498
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 492
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 739
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 476
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 418
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 224
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 214
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 201
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 190
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 187
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 183
Единая Россия - Политическая партия 321 174
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 157
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 150
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 129
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 125
ГосИнформСистемы 160 112
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 95
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 94
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 90
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 89
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 87
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 72
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 71
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 66
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 63
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 61
ЛДПР 116 60
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 59
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 59
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 58
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 55
Демократическая политическая партия США 122 52
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 51
РосКомСвобода - Общественная организация 86 51
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 48
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 47
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 46
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 45
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 44
Linux Foundation - Free Standards Group 206 44
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 44
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 16824
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 10640
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 9188
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 9070
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 8447
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 6846
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 5991
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 5353
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 4969
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 4843
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 4776
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 4086
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 3929
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 3680
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 3603
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 3600
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 3520
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 3477
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 3475
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 3319
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 3138
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 2880
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2842
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 2658
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 2572
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 2505
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 2369
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 2319
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 2315
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 2294
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 2290
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 2255
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 2215
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 2174
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GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 2058
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 1966
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 1944
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 4036
Linux OS 11533 2527
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2333
Microsoft Windows 16882 1836
Google Android 15243 1271
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1222
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 1166
Microsoft Windows 2000 8678 1022
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 951
Apple iOS 8583 890
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 818
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 726
FreePik 1841 709
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 608
Microsoft Office 4170 577
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 532
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 510
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 507
Новые облачные технологии - МойОфис 958 505
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 488
Apple iPhone 6 4861 485
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 479
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 466
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 448
Intel x86 - архитектура процессора 2151 413
Oracle Java - язык программирования 3469 408
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 406
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 385
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 376
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 370
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 362
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 360
Google YouTube - Видеохостинг 3002 355
Apple iPad 4011 339
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 337
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 332
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 331
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 330
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 323
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 319
Путин Владимир 3454 2107
Медведев Дмитрий 1665 1059
Шадаев Максут 1210 950
Никифоров Николай 1138 833
Рейман Леонид 1065 575
Мишустин Михаил 787 573
Щеголев Игорь 699 442
Чернышенко Дмитрий 580 429
Куртяник Надежда 441 408
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Рустамов Рустам 548 319
Козырев Алексей 328 294
Ермолаев Артем 379 288
Чаркин Евгений 317 257
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Паршин Максим 323 242
Евраев Михаил 266 240
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Абакумов Евгений 227 170
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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