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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Государственные органы власти Государственный сектор экономики Госзаказчик Государственный заказчик Государственное и муниципальное управление госсектор госучреждения

Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения


07.06.2022 Импортозамещение года 2022 1
07.06.2022 CNews FORUM Кейсы 2022 1
07.06.2022 CNews Forum Кейсы Опыт ИТ лидеров 1
07.06.2022 Инновация года 2022 1
31.05.2022 Искусственный интеллект проанализировал почти 3 млн электронных медицинских документов в Якутии 1
31.05.2022 «Ред софт» и «Бифорком тек» объявили о сотрудничестве 1
31.05.2022 Банки по приказу властей передадут данные россиян в Единую биометрическую систему 1
31.05.2022 «Сберкорус» внедрил цифрового помощника для сотрудников МФЦ в пяти регионах. Очереди уменьшились на 18%-38% 1
31.05.2022 Группа «Т1» вступила в АПКИТ 4
31.05.2022 Цены на российские решения для информбезопасности без предупреждения взлетели до небес 1
30.05.2022 Американская компания получила рекордную инвестицию в сфере ИБ и тут же начала массовые увольнения 1
30.05.2022 Дочка Мизулиной требует ввести в Рунете «превентивные блокировки» сайтов без суда 1
30.05.2022 Подведомственное учреждение Минцифры перешло на российскую коммуникационную платформу 2
27.05.2022 HPE отказала «Росатому» в техподдержке «железа». Все издержки на себя должен принять российский интегратор 1
27.05.2022 На сотрудника ФСБ завели дело за кражу у россиянина криптовалюты на «сотни миллионов» 1
27.05.2022 Российский суд закупает ПК с древней Windows, потому что другие ОС плохо подходят для ГАС «Правосудие» 1
27.05.2022 ИТ в госсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
27.05.2022 «Гостех» будет клонировать облачное ПО, потому что американцы не дают его обновить 1
27.05.2022 Merlion стала официальным дистрибьютором Qtech 2
27.05.2022 Utrace обновила систему маркировки Utrace Hub 2
27.05.2022 В России потратят 5,6 млрд руб. на создание «Цифровой Земли» 3
27.05.2022 Ramax Group и «VK Цифровые технологии» совместно развивают решения для повышения операционной эффективности бизнеса клиентов 1
27.05.2022 НГУ развивает сотрудничество с Sitronics Group 1
27.05.2022 Новый API-сервис «Портала поставщиков» упростил бизнесу оформление универсального передаточного документа 1
27.05.2022 ИТ-специалисты компаний «Росатома» получат поддержку государства 2
27.05.2022 В России запустят маркетплейс для создателей микроэлектроники. Отрасль в сомнениях 1
26.05.2022 Российская ИТ-компания подала «принципиальный» иск к сбежавшей из страны Cisco 1
26.05.2022 Аудитория CNews превысила 517 тыс. человек в сутки 1
26.05.2022 ЕГЭ будет контролировать свыше 131 тыс. видеокамер «Ростелекома» 2
26.05.2022 Softline и Crosstech Solutions Group стали партнерами 1
26.05.2022 Анна Мальми назначена региональным директором Linxdatacenter в Петербурге 1
26.05.2022 Благодаря россиянам Интерпол поймал главу международной киберпреступной группировки 1
26.05.2022 Покупателей «суверенной» электроники оставят без госсубсидий и переведут на кредиты 1
26.05.2022 Binance научит регулировать криптовалюты Казахстан, куда массово бежали китайские майнеры 3
26.05.2022 Китай построил первый в мире беспилотный авианосец для запуска БПЛА 1
25.05.2022 Group-IB помогла Интерполу задержать лидера международной группы фишеров 1
25.05.2022 Михаил Бараблин -

Михаил Бараблин, партнер Лиги Цифровой Экономики: Наша платформа закрывает все потребности по управлению разработкой

 4
25.05.2022 Спецсвязь доставила во все регионы России материалы для ЕГЭ-2022 1
25.05.2022 Компании, не исполнившие госконтракт из-за санкций, отстранят от госзакупок 1
25.05.2022 Оборот группы «Т1» в 2021 г. вырос до 87,7 млрд рублей 2

Публикаций - 15886, упоминаний - 26030

Государственные органы власти упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 1271
Ростех - Ростехнологии 2532 944
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 879
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 437
Huawei 3222 405
Softline - Софтлайн 1870 329
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 323
Intel Corporation 11262 305
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 302
Yandex - Яндекс 5015 205
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 194
Oracle Corporation 6035 184
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 172
SAP SE 4595 165
VK - Mail.ru Group 3057 158
Новые облачные технологии (НОТ) 277 158
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 156
Крок - Croc 1616 151
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 151
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 323 135
Meta Platforms - Facebook 4267 133
Cisco Systems 4720 127
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 125
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 118
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 117
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 113
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар 413 111
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 714 110
Барс груп 499 97
Apple Inc 10683 94
AMD - Advanced Micro Devices 3661 83
Галактика - Корпорация 1077 75
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 228 63
Корус Консалтинг ГК 1014 55
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 386 54
Ростех - Автоматика Концерн 1008 52
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 410 49
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 740 47
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 283 44
NVision Group - Энвижн Груп 660 44
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 1059
РЖД - Российские железные дороги 1458 434
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 174
ПСБ - Промсвязьбанк 682 159
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 103
Газпром ПАО 1008 94
X5 Group 709 67
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 65
Самолёт ГК 216 46
Роснефть НК 434 45
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 43
Яндекс.Еда 490 41
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК 310 40
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 196 29
Татнефть 182 28
Росводоканал 69 28
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 27
Совкомбанк ПАО 171 19
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 19
Русагро Группа Компаний 182 18
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 17
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 15
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 27 14
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 94 13
Segezha Group - Сегежа Групп 96 12
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 158 12
Возрождение - Коммерческий банк 186 11
En+ Group - Эн+ ГК 19 11
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 202 11
Связной ГК 1190 11
Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 108 10
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 102 10
Hyundai Motor 316 10
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 29 10
EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation 145 9
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 9
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 165 9
Sony Pictures Entertainment 135 9
АльфаСтрахование СГ 241 8
Геобанк КБ 38 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 3656
Президент Российской Федерации 3770 1555
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 1107
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 1050
Правительство РФ 8292 975
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 643
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 420
Счётная палата РФ 628 375
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 356
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 345
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 289
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 281
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 240
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 221
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 206
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 184
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 173
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 164
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 164
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 141
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 135
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 105
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 100
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 89
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 88
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 87
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 81
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 78
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 73
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 69
Федеральное казначейство России 1345 65
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 102 64
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 63
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 53
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 104 50
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 44
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 42
Правительство Москвы 1640 41
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 147 40
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 38
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 92
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 86
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 22
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 19
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 19
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 14
Web development - Веб-разработка 0 12
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 175 10
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 6
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 5
OpenCAPI Consortium 13 5
Демократическая политическая партия США 91 4
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 4
Знание - Российское общество 1 4
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 18 3
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 104 3
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 17 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 1
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 1
ООН ГЭФ - Глобальный экологический фонд - Global Environment Facility, GEF 4 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 2936
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 2724
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 2205
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 1822
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 1267
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование 10956 1046
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ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1553 881
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 786
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 689
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Website - Вебсайт 9736 668
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 511
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 506
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 479
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 474
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 470
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 462
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 460
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 397
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WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 385
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 381
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 377
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 362
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 356
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 349
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 312
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 300
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ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 574 197
Google Android 11959 582
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 581
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 235
Apple iOS 6422 178
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 141
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 426 127
Linux OS 7669 98
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 92
Microsoft Windows 7 1780 88
Aladdin JaCarta 257 84
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 83
Microsoft Windows 10 11713 67
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 123 61
Microsoft Windows XP 2291 59
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 551 54
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 52
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 246 45
Microsoft Office 3247 42
WhatsApp Messenger 745 40
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет 44 39
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Depositphotos - фотобанк 385 37
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Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 316 28
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 27
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 423 26
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 413 25
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 24
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 449 24
Apache Hadoop 356 22
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 107 20
ESA - Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 387 19
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 47 19
Nokia Symbian OS 1388 18
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 136 18
Путин Владимир 2542 126
Мишустин Михаил 376 105
Бокова Людмила 80 36
Чернышенко Дмитрий 320 35
Иванов Александр 83 28
Клишас Андрей 45 27
Покровский Иван 67 26
Солодовников Денис 93 25
Хинштейн Александр 68 24
Кузнецов Александр 85 23
Панков Александр 67 23
Мартынова Елена 35 20
Комиссаров Дмитрий 192 16
Гусев Александр 28 15
Рахметов Руслан 34 14
Мельникова Анастасия 197 14
Турчак Евгений 23 13
Климарев Михаил 47 12
Кривенко Виталий 22 11
Шинкарук Елена 14 10
Обухов Александр 18 10
Сергунина Наталья 223 10
Савюк Виктор 38 10
Нуралиев Борис 244 10
Скляр Алексей 51 10
Смирнов Алексей 166 10
Раков Ярослав 49 9
Ананьев Дмитрий 70 9
Абызов Михаил 66 9
Текслер Алексей 18 8
Демидов Сергей 57 8
Борисов Юрий 107 7
Фурсин Алексей 130 7
Гаранин Евгений 23 7
Бондаренко Игорь 9 7
Чибис Андрей 23 7
Нуйкин Андрей 34 7
Jobs Steve - Джобс Стив 996 6
Мунтян Алексей 7 6
Цуприк Василий 11 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 5201
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 1720
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 681
Россия - СФО - Новосибирск 3269 494
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 372
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 367
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 262
Африка - Африканский регион 2928 238
Нидерланды 2197 185
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 176
Германия - Федеративная Республика 8903 175
Швеция - Королевство 2072 173
Россия - ЦФО - Тульская область 965 130
Земля - планета Солнечной системы 7427 129
Украина 6212 118
Россия - УФО - Свердловская область 1102 104
Европа Восточная 2927 98
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 93
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 93
Россия - УФО - Тюменская область 838 92
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 91
Россия - СЗФО - Калининградская область 950 90
Австрия - Австрийская Республика 1020 88
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 313 88
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 88
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 87
Европа 12319 85
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 80
Россия - ПФО - Самарская область 939 75
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 60
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 60
Израиль 1756 53
Россия - ЦФО - Ивановская область 388 50
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1008 40
Китай - Тайвань 2115 38
Россия - СФО - Кемеровская область 673 37
Россия - РФ - Российская федерация 108428 32
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 391 32
Узбекистан - Республика 1285 30
Польша - Республика 1559 30
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 5330
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 1912
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 943
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 589
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 421
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 342
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 246
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 221
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 182
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 162
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 161
Мошенничество - Махинации 2142 131
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 124
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 110
Физика - область естествознания 889 107
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 313 106
Образование в России 460 91
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 0 90
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча 258 89
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 82
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 75
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 68
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 65
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 170 50
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 40
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 60 35
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 30
Табачная промышленность - Табак 89 27
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 27
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 25
Цифровой регион - Федеральный проект 55 24
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 347 21
Инвестиции венчурные 850 20
Пиратство - Авторское право 592 20
Страхование - Страховое дело 1920 18
Работодатель - Один из субъектов трудового права 731 18
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 17
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 172 17
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 152 17
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 225 16
Прайм - Агентство экономической информации 694 4
WSJ - The Wall Street Journal 1225 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 2
Tom’s Hardware 127 2
23ABC News 152 2
Коммерсантъ - Издательский дом 888 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 48 2
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа 16 2
Из рук в руки - irr.ru 41 2
TAdviser - Центр выбора технологий 243 1
Bloomberg 1009 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
EE Times 156 1
Парламентская газета 11 1
91Mobiles 590 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 23
Gartner - Гартнер 3301 21
CNews Инновация года - награда 41 21
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 13
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 94 6
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 6 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 5
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 16 5
BCG - Boston Consulting Group 85 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 5
CNews Fast рейтинг 37 5
Juniper Research 468 4
Data Insight - Исследовательское агентство 86 3
Samsung Research 14 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 120 2
Google Threat Analysis Group 3 2
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 5 2
Forrester Wave 31 1
Forrester Research 810 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 31 1
IDC - International Data Corporation 4671 1
Reports and Data 3 1
CNews Tenders 14 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 33
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 21
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 21
Ростелеком - Азбука интернета 23 20
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 15
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 115 15
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 119 13
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 11
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 10
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 106 9
БГУ - Белорусский государственный университет 14 8
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 89 8
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 36 7
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 9 7
University of Warsaw - Uniwersytet Warszawski - Варшавский университет 11 5
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 12 4
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 28 4
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 31 3
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 29 3
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 212 3
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 201 2
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 18 2
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 2
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - учебный центр 21 2
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 63 2
University of Manchester - Манчестерский университет 52 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 174 1
ТюмГУ - НИИ Экологии и РИПР - Научно-исследовательский институт экологии и рационального использования природных ресурсов 2 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 37 1
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 34 1
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 1
CMU - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - SEI Институт программной инженерии Карнеги-Меллон 28 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 51 1
БФУ - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта 17 1
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 37 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 30
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 26
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 19 9
CNews AWARDS - награда 347 5
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 5195 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 2
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 24 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 1
Чёрная пятница (распродажи) 89 1
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VMworld 29 1
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ИнфоКом 59 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1185854, в очереди разбора - 959257.
Создано именных указателей - 79534.
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