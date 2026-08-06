Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения

Социальные вклады и счета без сложной интеграции: «Диасофт» поможет банкам подготовиться к требованиям закона №202-ФЗ нков продукт «Взаимодействие с ЕПГУ. Социальный̆ вклад и счет (202-ФЗ)», входящий в состав решения «Взаимодействие с госорганами» (Digital Q.G2B). Об этом CNews сообщили представители «Диасофт»

Positive Technologies выявила сеть по распространению дезинформации ых сетях. В большинстве случаев злоумышленники распространяли фиктивные новости, а иногда под видом государственных ведомств запрашивали данные сотрудников российских организаций. Об этом CNews

«Ред ОС» и ПО «Справки БК» подтвердили совместимость для работы в государственных и муниципальных структурах здания официальной отчетности о доходах, расходах, имуществе и обязательствах. Программу используют государственные и муниципальные служащие, а также кандидаты на определенные должности для еже

Власти описали порядок получения российских электронных подписей иностранными организациями тельства позволяет осуществлять передоверие. При взаимоотношениях юридических лиц и лиц, замещающих государственные должности, в сертификате ключа проверки электронной подписи, используемом для

Власти обяжут все банки принимать через СБП платежи за детский сад, штрафы и налоги оссийские банки будут обязаны предоставлять своим клиентам возможность оплаты через СБП на порталах государственных и муниципальных услуг. У крупнейших игроков такая обязанность возникнет с 1 а

Власти могут изымать землю под дата-центрами для госнужд. Отрасль умоляет ее не делать этого ики российского рынка дата-центров лоббируют изменения в российское законодательство, которое лишит государство забирать у них земли, на которых построены ЦОДы, для своих нужд. Как пишут «Ведом

Блокируют и судят. Государство испытывает на прочность гигантского ИТ-разработчика, лишившегося поддержки «Ростеха» в коде. Image by Дина Орлова from Pixabay У «Барс груп» налоговая временно блокировала счета «Барс груп» является крупным федеральным разработчиком программного обеспечения и иных ИТ-решений в сфере государственной и корпоративной информатизации. Компания — активный участник рынка госзакупок: за год она заключила контракты на 4 млрд руб., а за все время работы — на 24 млрд руб. Последние д

В России введут требования к защите персональных данных при использовании ИИ ые меры для ИИ и обязательную оценку безопасности ФСТЭК является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим реализацию государственной политики, организацию межведомственной коор

Российский ИТ-рынок в 2026 г.: экономическая эффективность и отказоустойчивость вышли на первый план ение независимого цифрового контура. Как отмечают опрошенные CNews Analytics лидеры отрасли, именно государство «формирует рамку и задает темп». По мере роста зрелости отечественного рынка регу

Росреестр реализует пилотный проект по внедрению ИИ на основе опыта Аппарата Правительства о внедрению ИИ и одновременно опытом масштабирования подходов Аппарата Правительства на федеральное ведомство. В завершение встречи стороны обозначили этапы дальнейшей совместной работы по запу

Эксперты «Базальт СПО» оценили компетенции студентов на госэкзаменах В 2026 г. специалисты «Базальт СПО» приняли участие в итоговой государственной аттестации студентов образовательных организациях, реализующих программы сред

Власти Евросоюза оштрафовали Google на $1 млрд за «самопредпочтение» нодательства, вынесла два решения, признав Google нарушителем «Закона о цифровых рынках», сумма штрафов — 890 млн евро, что примерно $1 млрд, об этом сообщается на сайте высшего органа исполнительной власти. В июле 2026 г. Еврокомиссия вынесла решение о виновности Google в двух ключевых нарушениях «Закона о цифровых рынках». Регулятор установил, что ИТ-компания создавала преимущественные ус

В России появится государственная соцсеть. «Госуслуги» превратятся во «Вконтакте» с семейными чатами и ачивками осударственная социальная сеть Сервис «Госуслуги» может превратиться в полноценную социальную сеть. Власти обсуждают внедрение в него новостной ленты и сообществ. Помимо этого, в составе «Госус

Власти готовят 50% налоговую льготу для покупателей российского оборудования, в том числе для ЦОД поддержать развитие ЦОД. СПИК, как указано на сайте Минпромторга, это соглашение между инвестором и государством, в котором фиксируются обязательства инициатора проекта по освоению производства

Власти создают доктрину по борьбе с киберпреступностью. В России может появиться «обратное взыскание» украденных денег рине мер в дальнейшем потребуется разработка и принятие соответствующих нормативных правовых актов. Ведомство указывает, что доктрина содержит не готовые решения, а направления деятельности. Ож

В шесть раз меньше: «Столото» и F6 подвели итоги борьбы с цифровым мошенничеством под видом гослотерей за первое полугодие 2026 года Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» и компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, за первые шесть месяцев 2026 г. обнаружили и заблокировали 809 мошеннических

Правительство России одобрило законопроект: Госзакупки избавят от лишней бюрократии ик, близкий к Правительству России, писал CNews. Документ подготовлен группой сенаторов и депутатов Государственной Думы (Госдумы), в числе которых председатели обеих палат Федерального Собрани

Госсектору добавят иностранного «железа». Власти резко снизили планку импортозамещения электроники еподкрепленные соответствующими возможностями амбиции. «Даже сниженные показатели обещают поддержку государством стабильного спроса, что должно успокоить производителей — заказы будут. Но это,

Провайдеры просят власти смягчить правила верификации иностранцев ь идентификацию пользователей, устанавливать средства СОРМ, взаимодействовать с ФСБ, подключаться к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных ата

Российских чиновников принудительно загонят в «Макс». Рабочие переписки за пределами суверенных мессенджеров строго запретят иностранных сервисах. Это официальное требование российских властей и касается не только конкретно государственных служащих, но также «муниципальных служащих, работников подведомственных учреж

Власти встали на защиту российских поставщиков от произвола госзаказчиков Защита бизнеса Сенаторы в России предложили поправки в закон о государственных закупках в защиту поставщиков, пишут «Ведомости». В июле 2026 г. партнеры по

Что нужно для автоматизации обслуживания зданий в госсекторе но понимать уровень ответственности проекта. Речь идет об одном из ключевых органов законодательной власти страны, где ежедневно работают почти 150 высокопоставленных чиновников. Уровень сервис

Продавцам на Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркете» власти разрешат переносить карточки товаров между магазинами ходить с одной ИТ-платформы на другую С принятием закона о платформенной экономике работа не закончена — сейчас на площадке аппарата Правительства России идет сбор предложений от бизнеса и профильных ведомств по вопросам дальнейшего регулирования, сообщил «Ведомостям» представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко. По итогам обсуждений будет сформирован второй пакет мер регулирован

Власти дали россиянам 7 дней, чтобы прочитать юридически значимые электронные сообщения ПГУ. В случае, если законодательство предполагает отправку органами государственной и муниципальной власти, Центробанком, госкомпаниями и подконтрольными государством компаниями юридически знач

Хозяева ЦОДов наябедничали властям на слишком дорогую аренду в Подмосковье. Новые правила могут взвинтить цены в десятки раз повышения собственных расценок Согласно нововведениям, отныне в Подмосковье порядок расчета аренды государственной или муниципальной земли осуществляется на основе кадастровой стоимости конкре

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет переходит на операционные системы «Альт» от «Базальт СПО» «Базальт СПО», производитель системного ПО на базе собственной платформы разработки, и Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет объявляют о начале стратегического сотрудничества. Подписанное соглашение направлено на интеграцию отечественных операционных систем в уче

В США власти заплатили кибервымогателям дань в $1 млн имерно как «мгновение» или «критический момент»». Эксперт добавил, что выбор цели не был случайным: правительственные организации работают с данными критической важности, однако уровень защищён

Приложение-приманку под видом психологического теста используют для кибератак на госсектор и энергетику РФ и других стран ывать пароли из браузеров. В основном он распространяется через фишинговые письма с разнообразными легендами: от психологических тестов до гуманитарной помощи. Кампания в первую очередь направлена на государственный и электроэнергетический секторы, и она всё еще активна. На данный момент атаки были выявлены в России, Казахстане и Бразилии. Об этом CNews сообщил представитель «Лаборатории Ка

Власти утвердили массовые проверки товаров на Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркете» лекарственные препараты; медицинские изделия; биологически активные добавки и продукция, подлежащая государственной регистрации. Также в списке пестициды и агрохимикаты; товары, подлежащие обяз

Для полноценного импортозамещения вендоры, заказчики и государство должны объединиться зарегулирован, ну и, конечно же, КИИ. Есть масштабные проекты по внедрению СУБД, ERP и в бизнесе. «Государство вроде бы поддерживает начинания, и за это большое спасибо Министерству цифрового

Российские власти грозят Apple штрафом в 4 миллиарда из-за дискриминации «Яндекса» и Max ковых систем и обеспечить предустановку отечественного ПО на устройствах с iOS. Срок исполнения предупреждения – до 15 июля 2026 г. Как говорится в сообщении ФАС, в случае неисполнения предупреждения ведомство возбудит дело в отношении Apple. Если по итогам рассмотрения дела будет установлен факт нарушения закона о защите конкуренции, Apple грозит штраф в размере 4 млрд руб. CNews ФАС выдал

Соцфонд выделил миллиард на обслуживание защищенной государственной VPN-сети ти Как выяснил CNews, Фонд пенсионного и социального страхования России (СФР) заказал сопровождение ведомственных средств криптографической защиты информации. На работы выделено 898,1 млн руб.

Pragmatic Tools и «1Софт» запускают программу для госсектора по миграции на отечественные ИТ-решения ентам миграции через разветвленную партнерскую сеть. Это особенно важно для регионов, где локальные госструктуры получают поддержку партнеров «1С» на местах». «Мы ценим инструменты, помогающие

Зеркальный ответ? Российские власти жаждут отомстить Apple за удаление «Вконтакте», «Одноклассников» и «Макс» из App Store нтию на нее, однако ее iPhone по-прежнему продаются благодаря параллельному импорту. Весной 2026 г. власти радикально урезали число брендов, подпадающих под такой импорт – убрали Acer, Asus, Ci

Импортозамещение в слепой зоне: как госсектору и КИИ легально управлять паролями в 2026 г. ударственных организациях. За 2025 год 73% всех утечек данных из российских организаций пришлось на госсектор, такие данные опубликовало издание «Коммерсант», ссылаясь на исследование компании

Госсектор закупил VPN на 10 миллиардов рублей 2,6% год к году. Активность компаний с госучастием Положительную динамику в этом году обеспечили не госорганы и 100%-но принадлежащие государству компании (44-ФЗ), а коммерческие организации с

«Гравитон» и NewNets модернизировали инфраструктуру государственного архива системами и системами управления базами данных (СУБД), обеспечивая строгое соответствие актуальной государственной политике импортозамещения. Специалисты NewNets выполнили инсталляцию оборудов

Новый российский сканер поможет сохранить крупноформатные документы Владимирского архива Корпорация «Элар» поставила в Государственный архив Владимирской области планетарный сканер «ЭларСкан А1-800КС». Новое оборудование предназначено для бережной оцифровки крупноформатных, тяжелых и сложных оригиналов и продол

Как операторы связи и банки будут возвращать россиянам украденные деньги: новые правила зу данных произошло после получения информации из МВД (Министерство внутренних дел), а затем данное ведомство сообщило о прекращении уголовного преследования соответствующего лица, то информаци