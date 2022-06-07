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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Государственные органы власти Государственный сектор экономики Госзаказчик Государственный заказчик Государственное и муниципальное управление госсектор госучреждения
Публикаций - 15886, упоминаний - 26030
Государственные органы власти упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 126
|Мишустин Михаил 376 105
|Бокова Людмила 80 36
|Чернышенко Дмитрий 320 35
|Иванов Александр 83 28
|Клишас Андрей 45 27
|Покровский Иван 67 26
|Солодовников Денис 93 25
|Хинштейн Александр 68 24
|Кузнецов Александр 85 23
|Панков Александр 67 23
|Мартынова Елена 35 20
|Комиссаров Дмитрий 192 16
|Гусев Александр 28 15
|Рахметов Руслан 34 14
|Мельникова Анастасия 197 14
|Турчак Евгений 23 13
|Климарев Михаил 47 12
|Кривенко Виталий 22 11
|Шинкарук Елена 14 10
|Обухов Александр 18 10
|Сергунина Наталья 223 10
|Савюк Виктор 38 10
|Нуралиев Борис 244 10
|Скляр Алексей 51 10
|Смирнов Алексей 166 10
|Раков Ярослав 49 9
|Ананьев Дмитрий 70 9
|Абызов Михаил 66 9
|Текслер Алексей 18 8
|Демидов Сергей 57 8
|Борисов Юрий 107 7
|Фурсин Алексей 130 7
|Гаранин Евгений 23 7
|Бондаренко Игорь 9 7
|Чибис Андрей 23 7
|Нуйкин Андрей 34 7
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 6
|Мунтян Алексей 7 6
|Цуприк Василий 11 6
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1185854, в очереди разбора - 959257.
Создано именных указателей - 79534.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1185854, в очереди разбора - 959257.
Создано именных указателей - 79534.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru