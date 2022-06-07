Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения

Импортозамещение года 2022 1

CNews FORUM Кейсы 2022 1

CNews Forum Кейсы Опыт ИТ лидеров 1

Инновация года 2022 1

Искусственный интеллект проанализировал почти 3 млн электронных медицинских документов в Якутии 1

Банки по приказу властей передадут данные россиян в Единую биометрическую систему 1

Цены на российские решения для информбезопасности без предупреждения взлетели до небес 1

Американская компания получила рекордную инвестицию в сфере ИБ и тут же начала массовые увольнения 1

Подведомственное учреждение Минцифры перешло на российскую коммуникационную платформу 2

Merlion стала официальным дистрибьютором Qtech 2

Utrace обновила систему маркировки Utrace Hub 2

НГУ развивает сотрудничество с Sitronics Group 1

Softline и Crosstech Solutions Group стали партнерами 1

Анна Мальми назначена региональным директором Linxdatacenter в Петербурге 1

Благодаря россиянам Интерпол поймал главу международной киберпреступной группировки 1