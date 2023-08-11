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Совфед РФ Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации


11.08.2023 Сенаторы России начали тест по переводу всех госслужащих на смартфоны с ОС «Аврора»

к заявила 25 июля 2023 г. на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Устройства на «Авроре» должны дополнить уже имеющиеся у
25.07.2023 Власти всерьез взялись за проект ОСАГО для ИТ-сферы. Придумано название, намечен план работ

. Об этом рассказал корреспонденту радио «Коммерсант FM» сенатор от Амурской области, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем

21.07.2023 Российским школьникам с 1 сентября 2023 г. введут уроки управления беспилотниками

). «Предложение нами было выработано в ходе работы секции совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации и направлено министру обороны России. Предложение было рассмотрено и поддерж
30.06.2023 После многих лет в России отменяют издевательские запретительные правила доступа операторов в многоквартирные дома

литике, информационным технологиям и связи Александром Хинштейном, первым заместителем председателя Совета Федерации Андреем Турчаком и председателем комитета Совета Федерации по констит
23.08.2022 Экспертное сообщество при Совете Федерации подключилось к вопросам развития АПК «Безопасный город» в Краснодарском крае

етики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности Комитета по экономической политике Совета Федерации РФ. Заместитель председателя Научно-экспертного совета Озорин Владислав Серг
17.06.2022 VK и Совет Федерации стали партнерами по развитию цифровых сервисов

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и генеральный директор VK Владимир Кириенко подписали ме
07.06.2022 Чтобы победить дефицит кадров, ИТ-отрасль требует бесплатное второе высшее образование

у цифровой экономики» под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко и первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака. Помимо этого, гражданам хотят предоставить возможность получ
26.04.2022 В России хотят вернуть советскую систему распределения студентов после выпуска. Начнут с ИТ-шников

г. и продолжался на протяжении всего марта 2022 г. Выступая на заседании Совета, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что в России в настоящее время фиксируется нехватка ок
26.08.2020 Дочка Мизулиной требует обложить соцсети убийственными штрафами

опаганды криминальных субкультур, суицида и т.д.). Предложение направлено в рабочую группу комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Об этом сообщила ТАСС член Общественной па
18.08.2020 Сайты, пропагандирующие АУЕ, будут блокировать без суда

ормации агентства «РИА Новости», суть нового законопроекта, внесенного в Госдуму Зампредом комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александром Башкиным. Как пояснил сенат
06.04.2020 «Ситроникс» тестирует мобильные тепловизоры в Совете Федерации

никс» тестирует мобильные тепловизоры. Пилотная зона была установлена «Ситроникс» на входе в здание Совета Федерации в Москве. Мобильный термографический комплекс по распознаванию лиц и темпера
18.03.2020 Инновационные разработки «Юнитера Лабс» представили в Совете Федерации Председателю верхней палаты российского парламента Валентине Матвиенко

внение оборудования 1920-х – 1930-х годов ХХ столетия и современных образцов. На фото: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Министр энергетики РФ Александр Новак, Генеральный дире
08.10.2019 Власти России готовы отключать пользователей от электронной почты и мессенджеров

спространение информации, запрещенной в России. Об этом сообщила пресс-служба председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса. Клиш
18.12.2018 Власти хотят повысить пошлины на иностранное «железо» для телекома

я нет российских аналогов, изменения его не коснутся. Пояснения вице-спикера По словам вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака, в России производится конкурентоспособное телеком-оборудован
10.12.2018 «Крестная мать» Реестра отечественного ПО будет лоббировать отечественный софт в Совете Федерации

коммерческой организацией «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» и временной комиссией Совета Федерации по развитию информационного общества. Сопредседателями Экспертного совета пр
23.08.2018 Сенатор-спецназовец: Россия перейдет с американской электроники двойного назначения на китайскую

бмене, так что мы в любом случае найдём выход», — сказал сенатор. Кондратьев Алексей представляет в Совете Федерации исполнительную власть Тамбовской области с 2015 г. До этого занимал должност
02.03.2018 Валентина Матвиенко предупредила россиян о восстании машин

Заявление МатвиенкоСпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала мнение, что развитие технологий может привести
19.07.2017 Совет Федерации ввел уголовное наказание за атаки на критическую ИТ-инфраструктуру

субъекты должны будут создать системы безопасности на основе разработанных государством требований.Совет Федерации одобрил закон о кибербезопасностиТакже субъекты должны будут незамедлительно

18.02.2015 «Акадо Телеком» начинает трансляцию телеканала Совета Федерации

муникационная корпорация – «Комкор» (торговая марка «Акадо Телеком») начинает трансляцию телеканала Совета Федерации «Вместе-РФ». В эфире телеканала - прямые трансляции заседаний Совета Феде
03.10.2014 Минкомсвязь России начинает проект по отправке в банки выписки из Пенсионного фонда

оссийской Федерации Алексей Козырев в рамках конференции «Взгляд в электронное будущее» и заседания Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества представил новый про
30.06.2014 Совет Федерации останется клиентом МТС по решению ФАС

шнем заседании ведомство приняло сторону МТС в споре с «МегаФоном» вокруг контракта на обслуживание Совета Федерации и прекратило дело по ст. 10 закона о конкуренции (злоупотребление доминирующ
13.05.2014 Замглавы Совета Федерации переживает, что Google и Apple заблокируют его почтовые ящики

почту предложил на заседании ежегодной коллегии Минкомсвязи 13 мая 2014 г. заместитель председателя Совета Федерации Евгений Бушмин. «Надо обратить внимание на государственную электронную почту
28.04.2014 Сенатор предложил построить в России собственный закрытый интернет

Член Совета Федерации Максим Кавджарадзе предложил создать в России внутреннюю коммуникационную се
21.04.2014 В Москве пройдет федеральный конгресс по электронной демократии

ве, в Общественной палате РФ, при поддержке Временной комиссии по развитию информационного общества Совета Федерации ФС РФ и Министерства регионального развития РФ состоится Третий федеральный

16.04.2014 «Инфодокум-2014»: эффективный документооборот в органах власти и местного самоуправления

«Гильдия Управляющих Документацией» при поддержке Государственной Думы, Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Правительства Москвы проведет профессиональный фо
17.12.2013 Власти России начали борьбу со спамом в SMS

Зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Руслан Гаттаров внес на рассмотрение Го
26.11.2013 Совет Федерации открыл официальные представительства в соцсетях

дчеркнул, что создание официальных страниц в социальных сетях будет способствовать развитию диалога Совета Федерации с гражданами, который был начат на официальном сайте верхней палаты в рубрик
26.11.2013 27 ноября пройдёт экспертное обсуждение законопроекта, направленного на борьбу с мобильным спамом

В среду, 27 ноября, на площадке комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества под председательством сенатора Руслана

20.11.2013 Совет Федерации одобрил санкции для операторов мобильной связи, которые своевременно не обеспечили перевод номеров

16.10.2013 Совет Федерации одобрил изменения в закон «О связи»

26.09.2013 Минкомсвязь: качественный рывок в работе единого портала госуслуг и СМЭВ произойдет в 2014-2015 годах

и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Козырев принял участие в расширенном заседании Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества, где рассказал о пла
25.09.2013 Парламентское телевидение Совета Федерации стало доступно на платформе «Триколор ТВ»

Парламентский телеканал Совета Федерации «Вместе-РФ» стал доступен для подписчиков крупнейшей российской спутниковой платформы «Триколор ТВ». С 24 сентября вещание телеканала осуществляется круглосуточно в пакетах «Ма
16.09.2013 Сенатор Гаттаров предлагает обновить ИТ-команду Минздрава

Член Совета Федерации Руслан Гаттаров написал очередное письмо министру здравоохранения Веронике С
22.08.2013 Совет Федерации продолжит работать с Facebook в части защиты персональных данных

Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и информационной политике, председатель врем
05.06.2013 Совет Федерации намерен обязать транспортные компании перевозить почтовые отправления

ателя экспертного совета по связи Вячеслава Новикова и стало продолжением февральского обсуждения в Совете Федерации вопросов развития и модернизации почтовой связи. Обсуждение проходило при уч
31.05.2013 Минздраву написали планы развития ИТ

Член Совета Федерации Руслан Гаттаров направил письмо с планом приоритетных действий по информатиз
11.04.2013 Сотовые операторы вводят льготные условия на мобильную связь для ветеранов

Крупнейшие сотовые операторы России сообщили о проведении акций в рамках реализации инициативы председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко сделать мобильную связь доступнее для ветеранов Великой Отечественной войны. С соответствующим предложением Валентина Матвиенко обратилась к руководителям в
27.03.2013 Матвиенко будет вести собственный блог на обновленном сайте Совфеда

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, представляющая в верхней палате Федерального Собрания Р
05.03.2013 Сотовые операторы сделают связь доступнее для ветеранов

Российские сотовые операторы реализуют инициативу председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко сделать мобильную связь доступнее для ветеранов Великой

27.02.2013 У Совета Федерации скоро появится новый сайт

В ближайшее время будет запущен обновленный сайт Совета Федерации. При его создании были учтены пожелания, высказанные в ходе общественного обсуждения мер по повышению роли верхней палаты в государственно-политической системе страны. «Мы благ

Публикаций - 989, упоминаний - 1554

Совфед РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10387 106
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10037 71
Microsoft Corporation 23834 62
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8221 58
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7330 58
Yandex - Яндекс 6073 52
Google LLC 11188 48
ЭОС - Электронные офисные системы 1156 39
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2928 35
Meta Platforms - Facebook 4358 34
Oracle Corporation 6415 34
VK - Mail.ru Group 3254 29
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4351 28
X Corp - Twitter 2764 28
Apple Inc 11440 27
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2601 22
IBM - International Business Machines Corp 9277 22
Ростелеком - Связьинвест 1704 22
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2998 20
7334 18
InfoWatch - Инфовотч 954 17
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1920 17
Telegram Group 1268 16
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1553 16
Xerox 1124 15
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 894 14
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1149 14
Восход ФГБУ НИИ 610 14
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 561 11
Цифра ГК 2204 11
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 807 11
Huawei 3603 11
КриптоПРО - Крипто-ПРО 358 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1031 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1380 10
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 496 10
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1563 10
Intel Corporation 11784 9
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 646 9
Samsung Electronics 9861 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6170 73
Почта России ПАО 2059 47
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 634 30
Газпром ПАО 1193 23
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2524 22
Мосэнерго ПАО 125 20
Открытие ФК - Банк Открытие 2848 20
Татнефть 213 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6355 16
РЖД - Российские железные дороги 1692 15
НСПК - Национальная система платежных карт 651 15
ГПБ - Газпромбанк 974 13
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 209 12
Газпром нефть 527 12
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1295 11
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 226 11
Альфа-Банк 1637 11
Резонанс НПП 349 10
Эстет 13 9
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 104 9
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 619 9
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 730 9
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 408 9
Нэклис-Банк 16 9
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 8
Интерпрогрессбанк 20 8
Familia - Фамилия - Торговая сеть 240 8
Волга-Днепр - AirBridgeCargo - Эйрбриджкарго - авиакомпания 18 8
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 306 8
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 598 8
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 947 8
Societe Generale - Росбанк АКБ 544 7
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6742 7
ivi - Онлайн-кинотеатр 344 7
Visa International 1896 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1795 6
Россети Ленэнерго 2410 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1045 6
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 458 6
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 232 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3101 570
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18590 481
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9763 321
Президент Российской Федерации 3862 269
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5408 181
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2455 104
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2489 95
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3945 90
Федеральное собрание Российской Федерации 286 84
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2824 77
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 719 63
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3120 60
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2071 60
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1716 55
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3122 47
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4708 44
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2053 41
Правительство Москвы 2105 39
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1235 39
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1279 38
Россвязь - Федеральное агентство связи 718 33
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 332 32
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2553 32
Федеральное казначейство России 1619 31
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 558 31
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1649 29
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2925 29
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 212 28
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1624 25
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1085 25
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 114 25
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 244 24
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1265 21
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1581 21
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 318 20
Судебная власть - Judicial power 2157 20
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2575 20
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 586 17
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1125 16
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 226 16
Единая Россия - Политическая партия 275 44
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 480 28
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 83 25
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 222 18
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 96 18
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 235 14
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 235 14
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 14
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 13
ЛДПР 100 13
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 590 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6162 11
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 8
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 204 8
ФРИ - Фонд Развития Интернет 177 8
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 264 7
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 7
АЮР - Ассоциация юристов России 31 7
АМРОС - Ассоциация промышленников горно - металлургического комплекса России 7 7
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 94 5
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 98 5
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 58 5
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 67 4
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 19 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2617 4
АМККТ - Ассоциация Международный конгресс качества телекоммуникаций - Международный консультативный комитет телеграфии связь 7 4
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 62 4
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 4
ОНФ - Общероссийский народный фронт 36 4
Информация для всех ОД - Общественное движение 77 4
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 54 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 988 4
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 37 3
ФИО - Федерация Интернет Образования 64 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 253 3
Лига содействия оборонным предприятиям 5 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 3
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий 29 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1386 3
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 5 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56070 301
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41559 219
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18529 155
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13638 148
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11345 113
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27065 109
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6144 104
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21285 96
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26019 79
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22825 77
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10444 64
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8050 58
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9313 58
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22095 55
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26745 53
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9587 51
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11911 51
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10562 48
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13868 47
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18318 46
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3146 45
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9576 45
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22771 44
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 12851 42
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11306 41
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15348 39
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1371 38
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2881 36
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13816 36
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9861 36
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11527 35
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5569 34
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 5116 32
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8852 30
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6470 29
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6232 28
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8949 28
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10358 28
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1245 27
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6644 26
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4348 107
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2989 49
Microsoft Windows 2000 12878 31
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 491 26
Linux OS 8648 25
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 484 25
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 919 24
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1138 24
Microsoft Windows 14769 22
Apple iPad 3775 16
Google Android 13003 15
Google YouTube - Видеохостинг 2510 14
Apple iOS 7093 13
Apple iPhone 6 6321 12
Apple - App Store 2696 12
VK - Mail.ru Одноклассники 1527 12
Apple iPhone - серия смартфонов 6752 11
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 214 11
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 310 10
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 403 10
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 370 10
Google Play - Google Store - Android Market 3063 10
WhatsApp Messenger 943 9
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2557 9
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 67 8
FreePik 213 8
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 864 8
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 746 8
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1034 7
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3580 7
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 561 7
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 175 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 343 7
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru 40 7
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4839 7
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 319 7
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 158 7
Новые облачные технологии - МойОфис 570 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 546 7
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 103 6
Путин Владимир 2836 210
Гаттаров Руслан 143 80
Никифоров Николай 1172 69
Медведев Дмитрий 1637 59
Бокова Людмила 81 41
Матвиенко Валентина 109 38
Шадаев Максут 733 33
Мишустин Михаил 540 33
Миронов Сергей 61 29
Хинштейн Александр 92 24
Клишас Андрей 52 23
Щеголев Игорь 692 23
Рейман Леонид 1033 21
Чернышенко Дмитрий 494 20
Турчак Андрей 22 18
Володин Вячеслав 72 18
Сапельников Сергей 109 17
Соколов Алексей 132 17
Попов Алексей 330 17
Ермолаев Артем 363 15
Касперская Наталья 280 15
Аксаков Анатолий 134 15
Горелкин Антон 67 15
Нарусова Людмила 16 13
Громов Иван 102 13
Кузьмин Алексей 38 13
Носков Константин 231 13
Козырев Алексей 290 13
Мезенцев Дмитрий 19 13
Шепилов Александр 12 12
Гуральников Сергей 164 12
Скворцова Вероника 68 12
Лугов Андрей 32 11
Пак Олег 101 11
Волин Алексей 116 11
Лысенко Эдуард 283 11
Мизулина Елена 22 11
Кузнецов Станислав 96 10
Демидов Сергей 88 10
Лютиков Виталий 18 10
Россия - РФ - Российская федерация 127881 895
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40491 254
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50829 96
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15712 88
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13458 71
Европа 21555 54
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15576 48
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6609 43
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13862 41
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Украина 7403 27
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Россия - УФО - Челябинская область 1035 22
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Израиль 2636 16
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11052 141
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 722 46
Коммерсантъ - Издательский дом 1398 46
РИА Новости 827 34
Ведомости 657 22
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 853 19
Российская газета 249 12
Известия ИД 518 12
CNews RND - R&D.CNews 2274 10
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 461 8
Прайм - Агентство экономической информации 863 7
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 399 7
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 6
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Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 9 2
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МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 20 2
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ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 481 4
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РИФ - Российский Интернет Форум 57 3
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CNews AWARDS - награда 438 3
ИнфоКом 88 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 116 2
CNews FORUM Кейсы 150 2
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Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 361 2
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FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 114 2
Forex Expo 4 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 170 1
Высокие технологии XXI века 78 1
Час кода - международное движение 11 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 22 1
АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 5 1
Взгляд в цифровое будущее - конференция 5 1
Руссофт НП - Russian Outsourcing & Software Summit 18 1
Почтовая Тройка - Международная форум-выставка 9 1
Неогеография XXI - форум 65 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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