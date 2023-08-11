Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Сенаторы России начали тест по переводу всех госслужащих на смартфоны с ОС «Аврора» к заявила 25 июля 2023 г. на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Устройства на «Авроре» должны дополнить уже имеющиеся у

Власти всерьез взялись за проект ОСАГО для ИТ-сферы. Придумано название, намечен план работ . Об этом рассказал корреспонденту радио «Коммерсант FM» сенатор от Амурской области, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем

Российским школьникам с 1 сентября 2023 г. введут уроки управления беспилотниками ). «Предложение нами было выработано в ходе работы секции совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации и направлено министру обороны России. Предложение было рассмотрено и поддерж

После многих лет в России отменяют издевательские запретительные правила доступа операторов в многоквартирные дома литике, информационным технологиям и связи Александром Хинштейном, первым заместителем председателя Совета Федерации Андреем Турчаком и председателем комитета Совета Федерации по констит

Экспертное сообщество при Совете Федерации подключилось к вопросам развития АПК «Безопасный город» в Краснодарском крае етики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности Комитета по экономической политике Совета Федерации РФ. Заместитель председателя Научно-экспертного совета Озорин Владислав Серг

VK и Совет Федерации стали партнерами по развитию цифровых сервисов Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и генеральный директор VK Владимир Кириенко подписали ме

Чтобы победить дефицит кадров, ИТ-отрасль требует бесплатное второе высшее образование у цифровой экономики» под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко и первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака. Помимо этого, гражданам хотят предоставить возможность получ

В России хотят вернуть советскую систему распределения студентов после выпуска. Начнут с ИТ-шников г. и продолжался на протяжении всего марта 2022 г. Выступая на заседании Совета, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что в России в настоящее время фиксируется нехватка ок

Дочка Мизулиной требует обложить соцсети убийственными штрафами опаганды криминальных субкультур, суицида и т.д.). Предложение направлено в рабочую группу комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Об этом сообщила ТАСС член Общественной па

Сайты, пропагандирующие АУЕ, будут блокировать без суда ормации агентства «РИА Новости», суть нового законопроекта, внесенного в Госдуму Зампредом комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александром Башкиным. Как пояснил сенат

«Ситроникс» тестирует мобильные тепловизоры в Совете Федерации никс» тестирует мобильные тепловизоры. Пилотная зона была установлена «Ситроникс» на входе в здание Совета Федерации в Москве. Мобильный термографический комплекс по распознаванию лиц и темпера

Инновационные разработки «Юнитера Лабс» представили в Совете Федерации Председателю верхней палаты российского парламента Валентине Матвиенко внение оборудования 1920-х – 1930-х годов ХХ столетия и современных образцов. На фото: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Министр энергетики РФ Александр Новак, Генеральный дире

Власти России готовы отключать пользователей от электронной почты и мессенджеров спространение информации, запрещенной в России. Об этом сообщила пресс-служба председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса. Клиш

Власти хотят повысить пошлины на иностранное «железо» для телекома я нет российских аналогов, изменения его не коснутся. Пояснения вице-спикера По словам вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака, в России производится конкурентоспособное телеком-оборудован

«Крестная мать» Реестра отечественного ПО будет лоббировать отечественный софт в Совете Федерации коммерческой организацией «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» и временной комиссией Совета Федерации по развитию информационного общества. Сопредседателями Экспертного совета пр

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Валентина Матвиенко предупредила россиян о восстании машин Заявление МатвиенкоСпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала мнение, что развитие технологий может привести

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«Акадо Телеком» начинает трансляцию телеканала Совета Федерации муникационная корпорация – «Комкор» (торговая марка «Акадо Телеком») начинает трансляцию телеканала Совета Федерации «Вместе-РФ». В эфире телеканала - прямые трансляции заседаний Совета Феде

Минкомсвязь России начинает проект по отправке в банки выписки из Пенсионного фонда оссийской Федерации Алексей Козырев в рамках конференции «Взгляд в электронное будущее» и заседания Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества представил новый про

Совет Федерации останется клиентом МТС по решению ФАС шнем заседании ведомство приняло сторону МТС в споре с «МегаФоном» вокруг контракта на обслуживание Совета Федерации и прекратило дело по ст. 10 закона о конкуренции (злоупотребление доминирующ

Замглавы Совета Федерации переживает, что Google и Apple заблокируют его почтовые ящики почту предложил на заседании ежегодной коллегии Минкомсвязи 13 мая 2014 г. заместитель председателя Совета Федерации Евгений Бушмин. «Надо обратить внимание на государственную электронную почту

Сенатор предложил построить в России собственный закрытый интернет Член Совета Федерации Максим Кавджарадзе предложил создать в России внутреннюю коммуникационную се

В Москве пройдет федеральный конгресс по электронной демократии ве, в Общественной палате РФ, при поддержке Временной комиссии по развитию информационного общества Совета Федерации ФС РФ и Министерства регионального развития РФ состоится Третий федеральный

«Инфодокум-2014»: эффективный документооборот в органах власти и местного самоуправления «Гильдия Управляющих Документацией» при поддержке Государственной Думы, Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Правительства Москвы проведет профессиональный фо

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27 ноября пройдёт экспертное обсуждение законопроекта, направленного на борьбу с мобильным спамом В среду, 27 ноября, на площадке комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества под председательством сенатора Руслана

Минкомсвязь: качественный рывок в работе единого портала госуслуг и СМЭВ произойдет в 2014-2015 годах и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Козырев принял участие в расширенном заседании Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества, где рассказал о пла

Парламентское телевидение Совета Федерации стало доступно на платформе «Триколор ТВ» Парламентский телеканал Совета Федерации «Вместе-РФ» стал доступен для подписчиков крупнейшей российской спутниковой платформы «Триколор ТВ». С 24 сентября вещание телеканала осуществляется круглосуточно в пакетах «Ма

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