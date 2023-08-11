Совфед РФ Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
|11.08.2023
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Сенаторы России начали тест по переводу всех госслужащих на смартфоны с ОС «Аврора»
к заявила 25 июля 2023 г. на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Устройства на «Авроре» должны дополнить уже имеющиеся у
|25.07.2023
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Власти всерьез взялись за проект ОСАГО для ИТ-сферы. Придумано название, намечен план работ
. Об этом рассказал корреспонденту радио «Коммерсант FM» сенатор от Амурской области, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем
|21.07.2023
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Российским школьникам с 1 сентября 2023 г. введут уроки управления беспилотниками
). «Предложение нами было выработано в ходе работы секции совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации и направлено министру обороны России. Предложение было рассмотрено и поддерж
|30.06.2023
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После многих лет в России отменяют издевательские запретительные правила доступа операторов в многоквартирные дома
литике, информационным технологиям и связи Александром Хинштейном, первым заместителем председателя Совета Федерации Андреем Турчаком и председателем комитета Совета Федерации по констит
|23.08.2022
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Экспертное сообщество при Совете Федерации подключилось к вопросам развития АПК «Безопасный город» в Краснодарском крае
етики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности Комитета по экономической политике Совета Федерации РФ. Заместитель председателя Научно-экспертного совета Озорин Владислав Серг
|17.06.2022
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VK и Совет Федерации стали партнерами по развитию цифровых сервисов
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и генеральный директор VK Владимир Кириенко подписали ме
|07.06.2022
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Чтобы победить дефицит кадров, ИТ-отрасль требует бесплатное второе высшее образование
у цифровой экономики» под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко и первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака. Помимо этого, гражданам хотят предоставить возможность получ
|26.04.2022
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В России хотят вернуть советскую систему распределения студентов после выпуска. Начнут с ИТ-шников
г. и продолжался на протяжении всего марта 2022 г. Выступая на заседании Совета, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что в России в настоящее время фиксируется нехватка ок
|26.08.2020
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Дочка Мизулиной требует обложить соцсети убийственными штрафами
опаганды криминальных субкультур, суицида и т.д.). Предложение направлено в рабочую группу комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Об этом сообщила ТАСС член Общественной па
|18.08.2020
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Сайты, пропагандирующие АУЕ, будут блокировать без суда
ормации агентства «РИА Новости», суть нового законопроекта, внесенного в Госдуму Зампредом комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александром Башкиным. Как пояснил сенат
|06.04.2020
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«Ситроникс» тестирует мобильные тепловизоры в Совете Федерации
никс» тестирует мобильные тепловизоры. Пилотная зона была установлена «Ситроникс» на входе в здание Совета Федерации в Москве. Мобильный термографический комплекс по распознаванию лиц и темпера
|18.03.2020
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Инновационные разработки «Юнитера Лабс» представили в Совете Федерации Председателю верхней палаты российского парламента Валентине Матвиенко
внение оборудования 1920-х – 1930-х годов ХХ столетия и современных образцов. На фото: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Министр энергетики РФ Александр Новак, Генеральный дире
|08.10.2019
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Власти России готовы отключать пользователей от электронной почты и мессенджеров
спространение информации, запрещенной в России. Об этом сообщила пресс-служба председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса. Клиш
|18.12.2018
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Власти хотят повысить пошлины на иностранное «железо» для телекома
я нет российских аналогов, изменения его не коснутся. Пояснения вице-спикера По словам вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака, в России производится конкурентоспособное телеком-оборудован
|10.12.2018
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«Крестная мать» Реестра отечественного ПО будет лоббировать отечественный софт в Совете Федерации
коммерческой организацией «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» и временной комиссией Совета Федерации по развитию информационного общества. Сопредседателями Экспертного совета пр
|23.08.2018
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Сенатор-спецназовец: Россия перейдет с американской электроники двойного назначения на китайскую
бмене, так что мы в любом случае найдём выход», — сказал сенатор. Кондратьев Алексей представляет в Совете Федерации исполнительную власть Тамбовской области с 2015 г. До этого занимал должност
|02.03.2018
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Валентина Матвиенко предупредила россиян о восстании машин
Заявление МатвиенкоСпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала мнение, что развитие технологий может привести
|19.07.2017
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Совет Федерации ввел уголовное наказание за атаки на критическую ИТ-инфраструктуру
субъекты должны будут создать системы безопасности на основе разработанных государством требований.Совет Федерации одобрил закон о кибербезопасностиТакже субъекты должны будут незамедлительно
|18.02.2015
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«Акадо Телеком» начинает трансляцию телеканала Совета Федерации
муникационная корпорация – «Комкор» (торговая марка «Акадо Телеком») начинает трансляцию телеканала Совета Федерации «Вместе-РФ». В эфире телеканала - прямые трансляции заседаний Совета Феде
|03.10.2014
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Минкомсвязь России начинает проект по отправке в банки выписки из Пенсионного фонда
оссийской Федерации Алексей Козырев в рамках конференции «Взгляд в электронное будущее» и заседания Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества представил новый про
|30.06.2014
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Совет Федерации останется клиентом МТС по решению ФАС
шнем заседании ведомство приняло сторону МТС в споре с «МегаФоном» вокруг контракта на обслуживание Совета Федерации и прекратило дело по ст. 10 закона о конкуренции (злоупотребление доминирующ
|13.05.2014
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Замглавы Совета Федерации переживает, что Google и Apple заблокируют его почтовые ящики
почту предложил на заседании ежегодной коллегии Минкомсвязи 13 мая 2014 г. заместитель председателя Совета Федерации Евгений Бушмин. «Надо обратить внимание на государственную электронную почту
|28.04.2014
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Сенатор предложил построить в России собственный закрытый интернет
Член Совета Федерации Максим Кавджарадзе предложил создать в России внутреннюю коммуникационную се
|21.04.2014
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В Москве пройдет федеральный конгресс по электронной демократии
ве, в Общественной палате РФ, при поддержке Временной комиссии по развитию информационного общества Совета Федерации ФС РФ и Министерства регионального развития РФ состоится Третий федеральный
|16.04.2014
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«Инфодокум-2014»: эффективный документооборот в органах власти и местного самоуправления
«Гильдия Управляющих Документацией» при поддержке Государственной Думы, Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Правительства Москвы проведет профессиональный фо
|17.12.2013
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Власти России начали борьбу со спамом в SMS
Зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Руслан Гаттаров внес на рассмотрение Го
|26.11.2013
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Совет Федерации открыл официальные представительства в соцсетях
дчеркнул, что создание официальных страниц в социальных сетях будет способствовать развитию диалога Совета Федерации с гражданами, который был начат на официальном сайте верхней палаты в рубрик
|26.11.2013
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27 ноября пройдёт экспертное обсуждение законопроекта, направленного на борьбу с мобильным спамом
В среду, 27 ноября, на площадке комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества под председательством сенатора Руслана
|20.11.2013
|Совет Федерации одобрил санкции для операторов мобильной связи, которые своевременно не обеспечили перевод номеров
|16.10.2013
|Совет Федерации одобрил изменения в закон «О связи»
|26.09.2013
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Минкомсвязь: качественный рывок в работе единого портала госуслуг и СМЭВ произойдет в 2014-2015 годах
и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Козырев принял участие в расширенном заседании Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества, где рассказал о пла
|25.09.2013
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Парламентское телевидение Совета Федерации стало доступно на платформе «Триколор ТВ»
Парламентский телеканал Совета Федерации «Вместе-РФ» стал доступен для подписчиков крупнейшей российской спутниковой платформы «Триколор ТВ». С 24 сентября вещание телеканала осуществляется круглосуточно в пакетах «Ма
|16.09.2013
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Сенатор Гаттаров предлагает обновить ИТ-команду Минздрава
Член Совета Федерации Руслан Гаттаров написал очередное письмо министру здравоохранения Веронике С
|22.08.2013
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Совет Федерации продолжит работать с Facebook в части защиты персональных данных
Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и информационной политике, председатель врем
|05.06.2013
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Совет Федерации намерен обязать транспортные компании перевозить почтовые отправления
ателя экспертного совета по связи Вячеслава Новикова и стало продолжением февральского обсуждения в Совете Федерации вопросов развития и модернизации почтовой связи. Обсуждение проходило при уч
|31.05.2013
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Минздраву написали планы развития ИТ
Член Совета Федерации Руслан Гаттаров направил письмо с планом приоритетных действий по информатиз
|11.04.2013
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Сотовые операторы вводят льготные условия на мобильную связь для ветеранов
Крупнейшие сотовые операторы России сообщили о проведении акций в рамках реализации инициативы председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко сделать мобильную связь доступнее для ветеранов Великой Отечественной войны. С соответствующим предложением Валентина Матвиенко обратилась к руководителям в
|27.03.2013
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Матвиенко будет вести собственный блог на обновленном сайте Совфеда
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, представляющая в верхней палате Федерального Собрания Р
|05.03.2013
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Сотовые операторы сделают связь доступнее для ветеранов
Российские сотовые операторы реализуют инициативу председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко сделать мобильную связь доступнее для ветеранов Великой
|27.02.2013
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У Совета Федерации скоро появится новый сайт
В ближайшее время будет запущен обновленный сайт Совета Федерации. При его создании были учтены пожелания, высказанные в ходе общественного обсуждения мер по повышению роли верхней палаты в государственно-политической системе страны. «Мы благ
Совфед РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2836 210
|Гаттаров Руслан 143 80
|Никифоров Николай 1172 69
|Медведев Дмитрий 1637 59
|Бокова Людмила 81 41
|Матвиенко Валентина 109 38
|Шадаев Максут 733 33
|Мишустин Михаил 540 33
|Миронов Сергей 61 29
|Хинштейн Александр 92 24
|Клишас Андрей 52 23
|Щеголев Игорь 692 23
|Рейман Леонид 1033 21
|Чернышенко Дмитрий 494 20
|Турчак Андрей 22 18
|Володин Вячеслав 72 18
|Сапельников Сергей 109 17
|Соколов Алексей 132 17
|Попов Алексей 330 17
|Ермолаев Артем 363 15
|Касперская Наталья 280 15
|Аксаков Анатолий 134 15
|Горелкин Антон 67 15
|Нарусова Людмила 16 13
|Громов Иван 102 13
|Кузьмин Алексей 38 13
|Носков Константин 231 13
|Козырев Алексей 290 13
|Мезенцев Дмитрий 19 13
|Шепилов Александр 12 12
|Гуральников Сергей 164 12
|Скворцова Вероника 68 12
|Лугов Андрей 32 11
|Пак Олег 101 11
|Волин Алексей 116 11
|Лысенко Эдуард 283 11
|Мизулина Елена 22 11
|Кузнецов Станислав 96 10
|Демидов Сергей 88 10
|Лютиков Виталий 18 10
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