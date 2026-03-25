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Совфед РФ Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

СОБЫТИЯ


25.03.2026 Совфед готовит введение «санитарных правил» для ИИ в образовании

Правила для образовательной сферы Совет Федерации (Совфед) России готовит ограничения технологий искусственного интеллекта (ИИ)
11.03.2025 eXpress обеспечил защищенное общение Совету Федерации

муникаций eXpress. Пользователями защищенного мессенджера стали парламентарии и сотрудники аппарата Совета Федерации. Они могут обмениваться текстовыми и голосовыми сообщениями в личных и групп
07.12.2022 «Сколково» представил в Совфеде карту резидентов LegalTech

ь из них имеют годовую выручку более чем 100 млн руб. Антон Пронин, директор по корпоративным инновациям ИТ-кластера фонда «Сколково», представил карту LegalTech решений на отраслевом круглом столе в Совете Федерации. Точкой роста отрасли станет повышение юридической культуры граждан, считает Антон Пронин. По его словам, в России редко обращаются за юридической консультацией заранее, пока н
23.08.2022 Экспертное сообщество при Совете Федерации подключилось к вопросам развития АПК «Безопасный город» в Краснодарском крае

етики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности Комитета по экономической политике Совета Федерации РФ. Заместитель председателя Научно-экспертного совета Озорин Владислав Серг
17.06.2022 VK и Совет Федерации стали партнерами по развитию цифровых сервисов

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и генеральный директор VK Владимир Кириенко подписали ме
07.06.2022 Чтобы победить дефицит кадров, ИТ-отрасль требует бесплатное второе высшее образование

у цифровой экономики» под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко и первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака. Помимо этого, гражданам хотят предоставить возможность получ
26.04.2022 В России хотят вернуть советскую систему распределения студентов после выпуска. Начнут с ИТ-шников

г. и продолжался на протяжении всего марта 2022 г. Выступая на заседании Совета, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что в России в настоящее время фиксируется нехватка ок
06.04.2020 «Ситроникс» тестирует мобильные тепловизоры в Совете Федерации

никс» тестирует мобильные тепловизоры. Пилотная зона была установлена «Ситроникс» на входе в здание Совета Федерации в Москве. Мобильный термографический комплекс по распознаванию лиц и темпера
18.03.2020 Инновационные разработки «Юнитера Лабс» представили в Совете Федерации Председателю верхней палаты российского парламента Валентине Матвиенко

внение оборудования 1920-х – 1930-х годов ХХ столетия и современных образцов. На фото: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Министр энергетики РФ Александр Новак, Генеральный дире
18.12.2018 Власти хотят повысить пошлины на иностранное «железо» для телекома

я нет российских аналогов, изменения его не коснутся. Пояснения вице-спикера По словам вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака, в России производится конкурентоспособное телеком-оборудован
10.12.2018 «Крестная мать» Реестра отечественного ПО будет лоббировать отечественный софт в Совете Федерации

коммерческой организацией «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» и временной комиссией Совета Федерации по развитию информационного общества. Сопредседателями Экспертного совета пр
30.11.2017 Совфед предлагает ввести ответственность операторов за передачу истинного номера звонившего абонента

Члены Совета Федерации во главе с председателем Временной комиссии СФ по развитию информационного общества Людмилой Боковой внесли на рассмотрение Государственной Думы РФ поправки к Кодексу РФ об адм
19.07.2017 Совет Федерации ввел уголовное наказание за атаки на критическую ИТ-инфраструктуру

субъекты должны будут создать системы безопасности на основе разработанных государством требований.Совет Федерации одобрил закон о кибербезопасностиТакже субъекты должны будут незамедлительно

18.02.2015 «Акадо Телеком» начинает трансляцию телеканала Совета Федерации

муникационная корпорация – «Комкор» (торговая марка «Акадо Телеком») начинает трансляцию телеканала Совета Федерации «Вместе-РФ». В эфире телеканала - прямые трансляции заседаний Совета Феде
30.06.2014 Совет Федерации останется клиентом МТС по решению ФАС

шнем заседании ведомство приняло сторону МТС в споре с «МегаФоном» вокруг контракта на обслуживание Совета Федерации и прекратило дело по ст. 10 закона о конкуренции (злоупотребление доминирующ
13.05.2014 Замглавы Совета Федерации переживает, что Google и Apple заблокируют его почтовые ящики

почту предложил на заседании ежегодной коллегии Минкомсвязи 13 мая 2014 г. заместитель председателя Совета Федерации Евгений Бушмин. «Надо обратить внимание на государственную электронную почту
30.01.2014 Сенатор Гаттаров покидает Совфед, чтобы заняться ИТ в Челябинской области

Сенатор от Челябинской области Руслан Гаттаров уходит из Совета Федерации. В ближайшее время он намерен подать заявление о сложении своих полномочий,

28.11.2013 Совфед: Нужна система обнаружения атак и ужесточение ответственности за киберпреступления

Рабочая группа Совета Федерации подготовила концепцию стратегии кибербезопасности России (полностью ее можно
26.11.2013 Совет Федерации открыл официальные представительства в соцсетях

дчеркнул, что создание официальных страниц в социальных сетях будет способствовать развитию диалога Совета Федерации с гражданами, который был начат на официальном сайте верхней палаты в рубрик
20.11.2013 Совет Федерации одобрил санкции для операторов мобильной связи, которые своевременно не обеспечили перевод номеров
16.10.2013 Совет Федерации одобрил изменения в закон «О связи»
25.09.2013 Парламентское телевидение Совета Федерации стало доступно на платформе «Триколор ТВ»

Парламентский телеканал Совета Федерации «Вместе-РФ» стал доступен для подписчиков крупнейшей российской спутниковой платформы «Триколор ТВ». С 24 сентября вещание телеканала осуществляется круглосуточно в пакетах «Ма
16.09.2013 Сенатор Гаттаров предлагает обновить ИТ-команду Минздрава

Член Совета Федерации Руслан Гаттаров написал очередное письмо министру здравоохранения Веронике С
22.08.2013 Совет Федерации продолжит работать с Facebook в части защиты персональных данных

Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и информационной политике, председатель врем
05.06.2013 Совет Федерации намерен обязать транспортные компании перевозить почтовые отправления

ателя экспертного совета по связи Вячеслава Новикова и стало продолжением февральского обсуждения в Совете Федерации вопросов развития и модернизации почтовой связи. Обсуждение проходило при уч
31.05.2013 Минздраву написали планы развития ИТ

Член Совета Федерации Руслан Гаттаров направил письмо с планом приоритетных действий по информатиз
27.03.2013 Матвиенко будет вести собственный блог на обновленном сайте Совфеда

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, представляющая в верхней палате Федерального Собрания Р
27.02.2013 У Совета Федерации скоро появится новый сайт

В ближайшее время будет запущен обновленный сайт Совета Федерации. При его создании были учтены пожелания, высказанные в ходе общественного обсуждения мер по повышению роли верхней палаты в государственно-политической системе страны. «Мы благ
18.02.2013 МТС выиграла тендер на оказание услуг мобильной связи Совету Федерации

руб. на оказание в 2013 г. полного спектра услуг мобильной голосовой связи и передачи данных членам Совета Федерации и сотрудникам Аппарата Совета Федерации. В своей заявке на участие в

02.11.2012 Совет Федерации планирует потратить около 29 млн руб. на покупку 760 миникомпьютеров

аукционе на право заключения государственного контракта на поставку вычислительной техники для нужд Совета Федерации. Совету Федерации требуются настольные миникомпьютеры Fujitsu Esprimo Q910 и
01.11.2012 iPad выходит из моды? Совет Федерации закупает планшеты на Windows 8

дставительстве Samsung напрямую не ответили на вопрос о текущей готовности продать эти устройства в Совет Федерации, однако сообщили, что планируют поставки своей техники более чем на квартал в
27.09.2012 В Совете Федерации напишут стратегию кибербезопасности России

Член Совета Федерации Руслан Гаттаров на заседании комиссии по развитию информационного общества п
11.03.2012 Совет Федерации планирует потратить на модернизацию своего сайта 8,5 млн руб.

На портале госзакупок появилась информация об открытом конкурсе на право заключения госконтракта на модернизацию интернет-сайта Совета Федерации. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 8,5 млн руб. Как следует из документации к проекту, целью работы является повышение уровня информационной прозрачности и отк
30.03.2011 Совет Федерации ратифицировал соглашение о создании объединенной системы связи региональной группировки войск РФ и Белоруссии
24.01.2011 МТС заключила контракт на обеспечение мобильной связью Совета Федерации

пания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о заключении контракта по обеспечению мобильной связью Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации до конца 2011 г. В рамках заключе
04.03.2010 Операторам связи не легализовали платежи

мационным технологиям и связи Владимир Горбачев, законопроект был поддержан правительством. Комитет Совета Федерации по промышленной политике поддержал идею законопроекта, поскольку он позволяе
03.03.2010 Совет Федерации отклонил поправки к закону «О связи» об оплате услуг связи через платежных агентов

Большинством голосов Совет Федерации отклонил Федеральный закон «О внесении изменения в статью 54 Федерального зак
03.02.2010 Совет Федерации одобрил закон об отмене обязательной регистрации сетей связи

ия экспертизы системного проекта сети связи, а также регистрации сетей связи, сообщает пресс-служба Совета Федерации. Как отмечалось в ходе обсуждения, до настоящего времени регистрация и перер
05.06.2008 Всемирная система мониторинга климата поможет предотвратить экокатастрофы

ам изменения климата, сообщает пресс-служба верхней палаты. Выступая на открытии конференции, глава Совета Федерации Сергей Миронов поздравил всех с наступающим Всемирным днем окружающей среды

26.05.2008 Аппарат Совета Федерации нуждается в развитии АИС

Аппарат Совета Федерации Федерального Собрания РФ объявил открытый конкурс на развитие автоматизирова

Публикаций - 1193, упоминаний - 1886

Совфед РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 122
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 88
Microsoft Corporation 25775 75
МегаФон 10742 73
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 71
Yandex - Яндекс 9216 67
Google LLC 12688 55
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 40
Meta Platforms - Facebook 4621 40
VK - Mail.ru Group 3602 38
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 38
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 38
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 37
Oracle Corporation 7074 35
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 33
Apple Inc 13154 33
Telegram Group 2940 30
X Corp - Twitter 2938 28
9594 27
Ростелеком - Связьинвест 1719 22
IBM - International Business Machines Corp 9699 22
InfoWatch - Инфовотч 1185 22
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 18
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 17
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 16
Xerox - The Haloid Company 1168 15
Восход ФГБУ НИИ 721 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 15
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 14
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 14
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 13
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 12
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 12
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 12
Softline - Софтлайн 3743 12
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 11
Samsung Electronics 11064 11
Huawei 4676 11
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 11
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 102
Почта России ПАО 2370 68
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 35
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 34
Газпром ПАО 1493 26
ГПБ - Газпромбанк 1273 23
Альфа-Банк 1979 22
НСПК - Национальная система платежных карт 948 21
Мосэнерго ПАО 132 20
РЖД - Российские железные дороги 2096 18
Татнефть 243 17
Газпром нефть 725 17
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 17
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 17
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 17
Северсталь ПАО - Severstal 629 15
МКБ - Московский кредитный банк 657 15
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 14
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 14
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 14
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 12
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 12
Резонанс НПП 407 11
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 11
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 10
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 10
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 10
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 9
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 9
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 9
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 9
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 9
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 9
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь 82 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
Эстет 14 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 9
Арнест ГК - Arnest Group - Арнест упаковочные решения, АУР - Ball Corporation - Арнест ЮниРусь 35 9
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 9
Нэклис-Банк 16 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 647
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 414
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 326
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 226
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 167
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 130
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 120
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 110
Федеральное собрание Российской Федерации 318 105
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 103
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 83
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 73
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 71
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 69
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 66
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 66
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 58
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 54
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 49
Федеральное казначейство России 1949 42
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 42
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 42
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 40
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 38
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 35
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 34
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 34
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 34
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 34
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 33
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 31
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 29
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 28
Судебная власть - Judicial power 2500 28
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 25
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 25
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 25
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 24
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 22
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 20
Единая Россия - Политическая партия 321 47
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 34
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 25
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 19
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 19
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 17
ЛДПР 116 16
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 15
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 15
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 13
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 13
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 13
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 11
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 10
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 9
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 9
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 9
АЮР - Ассоциация юристов России 51 8
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 7
АМРОС - Ассоциация промышленников горно - металлургического комплекса России 7 7
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 6
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 5
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 5
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 5
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 5
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 24 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 5
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 4
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 4
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 4
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 4
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 4
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 4
АМККТ - Ассоциация Международный конгресс качества телекоммуникаций - Международный консультативный комитет телеграфии связь 7 4
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 3
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 3
Лига содействия оборонным предприятиям 9 3
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 3
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 281
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 215
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 181
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 164
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 164
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 137
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 130
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 123
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 92
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 90
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 5
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 58 5
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Газпром Корпоративный университет НОУ - Газпром Корпоративный институт НОУ 13 4
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Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 3
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ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 3
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VK - Skillbox - Скилбокс 146 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 2
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НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 2
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CNews FORUM Кейсы 313 12
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День молодёжи - 27 июня 1087 9
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CNews Женщины года в отрасли ИТ 20 3
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РИФ - Российский инвестиционный форум 83 3
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АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 2
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Взгляд в цифровое будущее - конференция 5 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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