Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Совфед готовит введение «санитарных правил» для ИИ в образовании Правила для образовательной сферы Совет Федерации (Совфед) России готовит ограничения технологий искусственного интеллекта (ИИ)

eXpress обеспечил защищенное общение Совету Федерации муникаций eXpress. Пользователями защищенного мессенджера стали парламентарии и сотрудники аппарата Совета Федерации. Они могут обмениваться текстовыми и голосовыми сообщениями в личных и групп

«Сколково» представил в Совфеде карту резидентов LegalTech ь из них имеют годовую выручку более чем 100 млн руб. Антон Пронин, директор по корпоративным инновациям ИТ-кластера фонда «Сколково», представил карту LegalTech решений на отраслевом круглом столе в Совете Федерации. Точкой роста отрасли станет повышение юридической культуры граждан, считает Антон Пронин. По его словам, в России редко обращаются за юридической консультацией заранее, пока н

Экспертное сообщество при Совете Федерации подключилось к вопросам развития АПК «Безопасный город» в Краснодарском крае етики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности Комитета по экономической политике Совета Федерации РФ. Заместитель председателя Научно-экспертного совета Озорин Владислав Серг

VK и Совет Федерации стали партнерами по развитию цифровых сервисов Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и генеральный директор VK Владимир Кириенко подписали ме

Чтобы победить дефицит кадров, ИТ-отрасль требует бесплатное второе высшее образование у цифровой экономики» под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко и первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака. Помимо этого, гражданам хотят предоставить возможность получ

В России хотят вернуть советскую систему распределения студентов после выпуска. Начнут с ИТ-шников г. и продолжался на протяжении всего марта 2022 г. Выступая на заседании Совета, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что в России в настоящее время фиксируется нехватка ок

«Ситроникс» тестирует мобильные тепловизоры в Совете Федерации никс» тестирует мобильные тепловизоры. Пилотная зона была установлена «Ситроникс» на входе в здание Совета Федерации в Москве. Мобильный термографический комплекс по распознаванию лиц и темпера

Инновационные разработки «Юнитера Лабс» представили в Совете Федерации Председателю верхней палаты российского парламента Валентине Матвиенко внение оборудования 1920-х – 1930-х годов ХХ столетия и современных образцов. На фото: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Министр энергетики РФ Александр Новак, Генеральный дире

Власти хотят повысить пошлины на иностранное «железо» для телекома я нет российских аналогов, изменения его не коснутся. Пояснения вице-спикера По словам вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака, в России производится конкурентоспособное телеком-оборудован

«Крестная мать» Реестра отечественного ПО будет лоббировать отечественный софт в Совете Федерации коммерческой организацией «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» и временной комиссией Совета Федерации по развитию информационного общества. Сопредседателями Экспертного совета пр

Совфед предлагает ввести ответственность операторов за передачу истинного номера звонившего абонента Члены Совета Федерации во главе с председателем Временной комиссии СФ по развитию информационного общества Людмилой Боковой внесли на рассмотрение Государственной Думы РФ поправки к Кодексу РФ об адм

Совет Федерации ввел уголовное наказание за атаки на критическую ИТ-инфраструктуру субъекты должны будут создать системы безопасности на основе разработанных государством требований.Совет Федерации одобрил закон о кибербезопасностиТакже субъекты должны будут незамедлительно

«Акадо Телеком» начинает трансляцию телеканала Совета Федерации муникационная корпорация – «Комкор» (торговая марка «Акадо Телеком») начинает трансляцию телеканала Совета Федерации «Вместе-РФ». В эфире телеканала - прямые трансляции заседаний Совета Феде

Совет Федерации останется клиентом МТС по решению ФАС шнем заседании ведомство приняло сторону МТС в споре с «МегаФоном» вокруг контракта на обслуживание Совета Федерации и прекратило дело по ст. 10 закона о конкуренции (злоупотребление доминирующ

Замглавы Совета Федерации переживает, что Google и Apple заблокируют его почтовые ящики почту предложил на заседании ежегодной коллегии Минкомсвязи 13 мая 2014 г. заместитель председателя Совета Федерации Евгений Бушмин. «Надо обратить внимание на государственную электронную почту

Сенатор Гаттаров покидает Совфед, чтобы заняться ИТ в Челябинской области Сенатор от Челябинской области Руслан Гаттаров уходит из Совета Федерации. В ближайшее время он намерен подать заявление о сложении своих полномочий,

Совфед: Нужна система обнаружения атак и ужесточение ответственности за киберпреступления Рабочая группа Совета Федерации подготовила концепцию стратегии кибербезопасности России (полностью ее можно

Совет Федерации открыл официальные представительства в соцсетях дчеркнул, что создание официальных страниц в социальных сетях будет способствовать развитию диалога Совета Федерации с гражданами, который был начат на официальном сайте верхней палаты в рубрик

Парламентское телевидение Совета Федерации стало доступно на платформе «Триколор ТВ» Парламентский телеканал Совета Федерации «Вместе-РФ» стал доступен для подписчиков крупнейшей российской спутниковой платформы «Триколор ТВ». С 24 сентября вещание телеканала осуществляется круглосуточно в пакетах «Ма

Сенатор Гаттаров предлагает обновить ИТ-команду Минздрава Член Совета Федерации Руслан Гаттаров написал очередное письмо министру здравоохранения Веронике С

Совет Федерации продолжит работать с Facebook в части защиты персональных данных Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и информационной политике, председатель врем

Совет Федерации намерен обязать транспортные компании перевозить почтовые отправления ателя экспертного совета по связи Вячеслава Новикова и стало продолжением февральского обсуждения в Совете Федерации вопросов развития и модернизации почтовой связи. Обсуждение проходило при уч

Минздраву написали планы развития ИТ Член Совета Федерации Руслан Гаттаров направил письмо с планом приоритетных действий по информатиз

Матвиенко будет вести собственный блог на обновленном сайте Совфеда Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, представляющая в верхней палате Федерального Собрания Р

У Совета Федерации скоро появится новый сайт В ближайшее время будет запущен обновленный сайт Совета Федерации. При его создании были учтены пожелания, высказанные в ходе общественного обсуждения мер по повышению роли верхней палаты в государственно-политической системе страны. «Мы благ

МТС выиграла тендер на оказание услуг мобильной связи Совету Федерации руб. на оказание в 2013 г. полного спектра услуг мобильной голосовой связи и передачи данных членам Совета Федерации и сотрудникам Аппарата Совета Федерации. В своей заявке на участие в

Совет Федерации планирует потратить около 29 млн руб. на покупку 760 миникомпьютеров аукционе на право заключения государственного контракта на поставку вычислительной техники для нужд Совета Федерации. Совету Федерации требуются настольные миникомпьютеры Fujitsu Esprimo Q910 и

iPad выходит из моды? Совет Федерации закупает планшеты на Windows 8 дставительстве Samsung напрямую не ответили на вопрос о текущей готовности продать эти устройства в Совет Федерации, однако сообщили, что планируют поставки своей техники более чем на квартал в

В Совете Федерации напишут стратегию кибербезопасности России Член Совета Федерации Руслан Гаттаров на заседании комиссии по развитию информационного общества п

Совет Федерации планирует потратить на модернизацию своего сайта 8,5 млн руб. На портале госзакупок появилась информация об открытом конкурсе на право заключения госконтракта на модернизацию интернет-сайта Совета Федерации. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 8,5 млн руб. Как следует из документации к проекту, целью работы является повышение уровня информационной прозрачности и отк

МТС заключила контракт на обеспечение мобильной связью Совета Федерации пания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о заключении контракта по обеспечению мобильной связью Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации до конца 2011 г. В рамках заключе

Операторам связи не легализовали платежи мационным технологиям и связи Владимир Горбачев, законопроект был поддержан правительством. Комитет Совета Федерации по промышленной политике поддержал идею законопроекта, поскольку он позволяе

Совет Федерации отклонил поправки к закону «О связи» об оплате услуг связи через платежных агентов Большинством голосов Совет Федерации отклонил Федеральный закон «О внесении изменения в статью 54 Федерального зак

Совет Федерации одобрил закон об отмене обязательной регистрации сетей связи ия экспертизы системного проекта сети связи, а также регистрации сетей связи, сообщает пресс-служба Совета Федерации. Как отмечалось в ходе обсуждения, до настоящего времени регистрация и перер

Всемирная система мониторинга климата поможет предотвратить экокатастрофы ам изменения климата, сообщает пресс-служба верхней палаты. Выступая на открытии конференции, глава Совета Федерации Сергей Миронов поздравил всех с наступающим Всемирным днем окружающей среды