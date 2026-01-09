Получите все материалы CNews по ключевому слову
НМГ Медиалогия
|Карачинский Анатолий 95 6
|Григорьева Нина 4 4
|Мацоцкий Сергей 178 4
|Волков Александр 26 3
|Медведев Дмитрий 1663 3
|Карачинский Роман 3 3
|Волин Алексей 122 3
|Кирьянова Александра 159 2
|Прянишников Николай 311 2
|Ведехин Игорь 36 2
|Моносов Александр 20 2
|Пономарев Илья 72 2
|Хуснояров Фарит 18 2
|Туровский Юрий 4 2
|Воеводин Николай 3 2
|Щеголев Игорь 698 2
|Богданов Кирилл 112 2
|Нарышкин Сергей 51 2
|Шадаев Максут 1154 2
|Кочетков Владислав 248 1
|Левашов Александр 91 1
|Будберг Александр 1 1
|Добровинский Александр 47 1
|Баулин Александр 9 1
|Попов Алексей 337 1
|Фурсенко Андрей 128 1
|Масалович Андрей 22 1
|Бурилов Андрей 117 1
|Климов Андрей 88 1
|Козлов Михаил 175 1
|Ульянов Николай 162 1
|Матюхин Владимир 61 1
|Соловьев Юрий 31 1
|Кривенко Виталий 23 1
|Вильянов Сергей 17 1
|Ситников Сергей 79 1
|Тимакова Наталья 18 1
|Сивцев Илья 165 1
|Евдокимов Игорь 61 1
|Агамирзян Игорь 74 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411866, в очереди разбора - 730413.
Создано именных указателей - 188473.
