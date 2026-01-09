Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188473
ИКТ 14587
Организации 11299
Ведомства 1495
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26531
Персоны 81507
География 2996
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 877

НМГ Медиалогия

НМГ - Медиалогия

СОБЫТИЯ


09.01.2026 «Медиалогия» сменила владельца и ушла от ВТБ 6
03.12.2025 Треть пермяков ежедневно используют ИИ 1
01.12.2025 Жители Владивостока используют нейросети для работы, общения и создания мемов 1
25.11.2025 ИТ-СМИ растут на фоне общего падения охватов медиа — аналитика iTrend 1
12.02.2025 CNews – самое цитируемое СМИ об ИТ и телекоме по итогам 2024 года 2
22.11.2024 ICL Astra Services развернула виртуальную ИТ-инфраструктуру для «Медиалогии» 1
19.11.2024 ICL Astra Services развернула виртуальную ИТ-инфраструктуру для «Медиалогии» 1
18.09.2024 Restate: перезапуск классифайда и партнерство с AdAurum Group 2
29.08.2024 Телеграм-канал «CNews Конференции» начал работу 1
23.08.2024 CNews — самое цитируемое СМИ об ИТ и телекоме в России 1
14.08.2024 CNews признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме в России. Аудитория растет 1
21.04.2023 «Базальт СПО» подвела итоги 2022 года: более 300 тысяч серверов и рабочих станций 83 регионов России переведены на операционные системы «Альт» 1
15.08.2022 Российским ИТ-компаниям вернут 80% расходов на рекламу в CNews 1
29.07.2022 CNews – самое цитируемое СМИ России в сфере ИТ и телекома 1
19.11.2021 Застопорена 90-миллионная закупка судебных приставов по жалобе на их пристрастие к серверам Lenovo 1
26.10.2020 CNews - самое цитируемое СМИ об ИТ и телекоме в России. Рейтинг 1
19.10.2020 Власти Подмосковья потратят 50 млн руб. на подсчет «лайков» в Facebook и «Вконтакте». Название победителя забыли удалить из ТЗ? 1
21.08.2019 Семья владельцев IBS и основателей Luxoft продала в Канаду новостной агрегатор вместе с разработчиками 1
18.01.2019 IBS продала «Медиалогию» госбанку ВТБ 4
05.02.2015 CNews остается самым цитируемым СМИ об ИКТ в России 1
10.09.2014 Медиаимперия Анатолия Карачинского подешевела в 1,7 раза 1
06.04.2012 CNews стал самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме в России по итогам 2011 г. 3
09.11.2011 Abbyy мигрирует в Windows Azure 1
27.10.2011 CNews с большим отрывом лидирует в рейтинге цитируемости ИКТ-изданий 1
09.09.2011 Новое в ИКТ-законодательстве: август 2011 года 1
23.08.2011 CNews - 11 лет: посещаемость за год выросла на 32% 1
01.07.2011 Высшие чиновники проигнорировали форум по “Информационному обществу” в Твери 1
21.06.2011 CNews вновь признан самым цитируемым ИКТ-изданием Рунета 1
28.01.2011 Рейтинг: CNews – самое цитируемое СМИ об ИТ и телекоме в России 3
29.03.2010 Минобороны приобретёт ПТК мониторинга и анализа СМИ 1
10.12.2009 Журнал «Компьютерра» закрыт 1
27.10.2009 «Медиалогия» представила медиа-рейтинг ИТ-брендов за сентябрь 2009 г. 1
24.07.2009 В МГИМО построена система учебных ситуационных центров 1
16.01.2009 CNews в числе самых цитируемых интернет-СМИ России 1
02.11.2006 "Публичная библиотека" выиграла тендер Минюста РФ 1

Публикаций - 35, упоминаний - 49

НМГ и организации, системы, технологии, персоны:

IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1705 15
Telegram Group 2601 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14353 6
Yandex - Яндекс 8518 6
Microsoft Corporation 25275 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4555 5
IBM - International Business Machines Corp 9557 5
Google LLC 12289 4
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 127 4
Perplexity - Perplexity AI 32 4
Ростелеком 10358 4
Meta Platforms - Facebook 4541 4
Dell EMC 5099 3
ICL ГК 449 3
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 137 2
ГПБ - ГС-инвест - GS Invest 30 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 783 2
Webscan Technologies - Вебскан Текнолоджис 21 2
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 416 2
Rover - RoverComputers 418 2
Siemens AG - Siemens Group 2631 2
НЭП - Настоящий Электронный Полис 6 2
ICL Astra Services 14 2
М13 - М 13 9 2
MaxSelect 24 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5296 2
X Corp - Twitter 2910 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 2
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 292 2
DXC Technology - Computer Sciences 90 2
SAP SE 5443 2
LG Electronics 3679 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2103 2
Softline - Софтлайн 3295 2
Acer Group - Acer Inc 2665 2
Sony 6637 2
HP - Hewlett-Packard 3644 2
Samsung Electronics 10647 2
Toshiba Corporation 2957 2
Новые облачные технологии (НОТ) 467 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3007 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8245 4
Oradell Equites 3 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 3
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 2
Издательский дом Родионова 8 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 292 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 871 2
Ростех - Вертолеты России 175 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 469 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 247 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 2
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 140 2
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 61 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 253 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 171 1
Урал ФД АКБ - Уральский финансовый дом - Дом.ру банк 18 1
Nouse Limited 2 1
Кредит Европа банк 66 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 1
Силовые машины 144 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 90 1
Владивосток Авиа 5 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 91 1
Публичная библиотека ЗАО 1 1
iTrend 17 1
Лондонский аэропорт Хитроу - London Heathrow Airport - ИАТА: LHR, ИКАО: EGLL, FAA LID: EGLL 61 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 49 1
Шереметьево Хэндлинг 48 1
Ремит МПЗ - Ремит Мясоперерабатывающий завод 5 1
Агро-Инвест УК 4 1
Рестэйт - Restate 1 1
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1384 1
Альфа-Банк 1874 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Альфа-Групп 731 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
СДМ-Банк 66 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12920 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6314 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4808 7
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 335 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3114 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3385 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2259 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2737 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2009 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3548 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 609 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 791 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 441 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 738 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 753 2
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 946 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 196 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 363 2
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 96 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 166 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 306 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 43 1
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 51 1
Спецстрой России - Федеральное агентство специального строительства 14 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 262 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 105 1
Администрация Ростова-на-Дону - Областная дума Ростова-на-Дону - органы государственной власти 16 1
Правительство КЧР - Правительство Карачаево-Черкесской Республики - Народное Собрание Парламент Карачаево-Черкесской Республики - органы государственной власти 17 1
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 17 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 1
Рособоронпоставка - Федеральное агентство по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств 12 1
Судебная власть - Judicial power 2410 1
Федеральный совет Швейцарии - Органы государственной власти Швейцарская Конфедерация 24 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1621 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 74 2
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 105 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73501 23
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 19
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3928 13
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 11
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2373 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31855 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 8
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 8
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3112 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12020 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18381 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14991 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34043 7
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1150 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17169 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3068 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8463 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8136 5
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4112 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12395 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7641 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11472 5
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2485 4
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1564 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13370 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7304 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8930 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1707 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8473 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10133 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27174 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2823 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12724 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13330 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6102 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 5
OpenAI - ChatGPT 548 5
Google YouTube - Видеохостинг 2899 5
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 317 5
Google Android 14741 4
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 671 4
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 140 3
Яндекс - Шедеврум - нейросеть 63 3
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 424 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Alice AI LLM - семейство генеративных моделей 65 3
Apple iOS 8278 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1222 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5871 3
Siemens Teamcenter 68 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 938 2
Яндекс.ИКС - Индекс качества сайта - тИЦ - Тематический индекс цитирования 14 2
Microsoft Windows 2000 8663 2
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 330 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
Dassault Systemes - BoostAerospace 3 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 989 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 878 2
Новые облачные технологии - МойОфис 900 2
Apple iPad 3942 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7384 2
VK - Яндекс.Дзен 229 2
Apple iPhone 6 4861 2
Microsoft Windows 16373 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 952 2
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 55 2
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 1
Тривиум - 3V - Триви - Единая корпоративная платформа 11 1
Актив - Рутокен Плагин 19 1
АТ Бюро - ESMART - серия считывателей 42 1
Intersoft Lab - Референт 156 1
Ask.fm - Сеть вопросов и ответов 4 1
NativeAI 1 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 261 1
BSS Электронный офис 21 1
Карачинский Анатолий 95 6
Григорьева Нина 4 4
Мацоцкий Сергей 178 4
Волков Александр 26 3
Медведев Дмитрий 1663 3
Карачинский Роман 3 3
Волин Алексей 122 3
Кирьянова Александра 159 2
Прянишников Николай 311 2
Ведехин Игорь 36 2
Моносов Александр 20 2
Пономарев Илья 72 2
Хуснояров Фарит 18 2
Туровский Юрий 4 2
Воеводин Николай 3 2
Щеголев Игорь 698 2
Богданов Кирилл 112 2
Нарышкин Сергей 51 2
Шадаев Максут 1154 2
Кочетков Владислав 248 1
Левашов Александр 91 1
Будберг Александр 1 1
Добровинский Александр 47 1
Баулин Александр 9 1
Попов Алексей 337 1
Фурсенко Андрей 128 1
Масалович Андрей 22 1
Бурилов Андрей 117 1
Климов Андрей 88 1
Козлов Михаил 175 1
Ульянов Николай 162 1
Матюхин Владимир 61 1
Соловьев Юрий 31 1
Кривенко Виталий 23 1
Вильянов Сергей 17 1
Ситников Сергей 79 1
Тимакова Наталья 18 1
Сивцев Илья 165 1
Евдокимов Игорь 61 1
Агамирзян Игорь 74 1
Россия - РФ - Российская федерация 157542 47
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45885 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53499 8
Германия - Федеративная Республика 12945 6
Беларусь - Белоруссия 6044 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8157 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18676 5
Азия - Азиатский регион 5753 4
Европа 24654 4
Россия - ЮФО - Ростовская область 1677 3
Россия - СФО - Новосибирск 4675 3
СССР - Ленинград 111 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2541 3
Канада 4988 3
Украина 7802 3
Казахстан - Республика 5814 3
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы - Томилино 27 2
Индонезия - Республика 1014 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1183 2
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1252 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 554 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18280 2
Испания - Королевство 3763 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3222 2
Россия - УФО - Челябинская область 1401 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1885 2
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 344 1
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск 89 1
Индонезия - Джакарта 51 1
Россия - СФО - Иркутская область - Ангарск 107 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия - Черкесск 83 1
Москва - САО - Молжаниновский район 17 1
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск - Верея 5 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4103 1
Канада - Британская Колумбия - Ванкувер 144 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13570 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3287 1
Южная Корея - Республика 6865 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3595 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26007 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31953 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15185 7
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5313 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5883 5
Английский язык 6881 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6262 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3668 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10361 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11441 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7597 4
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 4
Статистика - Statistics - статистические данные 1834 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 4
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1289 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8375 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 3
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1744 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3737 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2074 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6257 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2496 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 2
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 98 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 2
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2919 2
TAdviser - Центр выбора технологий 430 7
ComNews - Медиа-бизнес 135 4
Vc.ru - Виси.ру 39 4
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 127 4
VK - Mail.ru Hi-tech 47 3
РИА Новости 992 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1084 3
AppleInsider 398 2
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 2
Ведомости 1261 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2174 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11419 2
CNews - ZOOM.CNews 1854 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 2
Harvard Business Review 21 1
Планета Интернет 4 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 199 1
Компьютерра 44 1
РБК Инновации 47 1
CNews TV 747 1
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 1
РБК Daily 91 1
Телеспутник - Telesputnik 6 1
Инфобизнес 24 1
Компьютерра - Компьюлента 9 1
Forbes - Форбс 916 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1268 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 667 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1147 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 428 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 320 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8399 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3759 7
IDC - International Data Corporation 4943 4
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 134 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 775 1
TNS Kantar 3 1
AdIndex 11 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
Gartner - Гартнер 3615 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
МГУ ИСАА - Институт стран Азии и Африки 9 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1648 3
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 152 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 286 2
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 73 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 24 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
ИКАТ и ДС ГБПОУ ИО - Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства 1 1
Базальт СПО - Альт академия 32 1
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 1
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 69 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 672 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 24 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 230 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1222 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 102 1
День молодёжи - 27 июня 1002 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 1
CNews FORUM Кейсы 281 1
CNews AWARDS - награда 556 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411866, в очереди разбора - 730413.
Создано именных указателей - 188473.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

6 основных опасностей умных колец: преувеличенная угроза или фактор риска?

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще