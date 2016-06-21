Siemens Teamcenter

«Борлас» и Datadvance интегрировали pSeven и Teamcenter для работы с инженерными данными мы инженерного анализа и оптимизации pSeven и мировой платформы управления жизненным циклом изделия Teamcenter от Siemens PLM Software. Совместная разработка позволяет автоматизировать расчетны

«Ланит» представил новое решение для разработки отчетов в среде Teamcenter г в области управления жизненным циклом изделия — анонсировал Advanced Reports Solution — комплексное решение, созданное для российского рынка и позволяющее создавать отчёты различного типа в системе Teamcenter без программирования. Об этом CNews сообщили в «Ланите». Создавая решение, компания ориентировалась на потребности конечных пользователей системы Teamcenter, платформы для упр

Toyota расширяет применение системы на базе Teamcenter Корпорация Toyota Motor развивает систему управления информацией о безопасности автомобилей, основанную на разработанном компанией Siemens PLM Software решении Teamcenter. Об этом CNews сообщили в компании «Сименс». Система была внедрена в Toyota Motor в январе 2013 г. в рамках широкой инициативы по выпуску безопасных транспортных средств. Ранее, в 20

БГТУ им. В.Г. Шухова развернул PLM-систему TeamCenter на оборудовании Arbyte «Белгородский Государственный Технологический Университет им. В.Г. Шухова» внедрил PLM-систему TeamCenter, которая развернута на специализированном оборудовании Arbyte. Программно-аппаратн

Самолет SSJ 100 создан с использованием PLM -системы Teamcenter от Siemens , мировой поставщик ПО и услуг для управления жизненным циклом изделия, объявила о том, что система Teamcenter способствовала эффективной работе и широкой международной кооперации по созданию п

Teamcenter Express V4 от Siemens: cPDM-система для СМБ поставщик ПО и услуг для управления жизненным циклом изделия, объявила о выпуске и начале поставок Teamcenter Express версии 4. Teamcenter Express является решением для совместного упра