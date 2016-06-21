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Siemens Teamcenter

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


21.06.2016 «Борлас» и Datadvance интегрировали pSeven и Teamcenter для работы с инженерными данными

мы инженерного анализа и оптимизации pSeven и мировой платформы управления жизненным циклом изделия Teamcenter от Siemens PLM Software. Совместная разработка позволяет автоматизировать расчетны
24.02.2015 «Ланит» представил новое решение для разработки отчетов в среде Teamcenter

г в области управления жизненным циклом изделия — анонсировал Advanced Reports Solution — комплексное решение, созданное для российского рынка и позволяющее создавать отчёты различного типа в системе Teamcenter без программирования. Об этом CNews сообщили в «Ланите». Создавая решение, компания ориентировалась на потребности конечных пользователей системы Teamcenter, платформы для упр
29.05.2014 Toyota расширяет применение системы на базе Teamcenter

Корпорация Toyota Motor развивает систему управления информацией о безопасности автомобилей, основанную на разработанном компанией Siemens PLM Software решении Teamcenter. Об этом CNews сообщили в компании «Сименс». Система была внедрена в Toyota Motor в январе 2013 г. в рамках широкой инициативы по выпуску безопасных транспортных средств. Ранее, в 20
24.02.2009 БГТУ им. В.Г. Шухова развернул PLM-систему TeamCenter на оборудовании Arbyte

«Белгородский Государственный Технологический Университет им. В.Г. Шухова» внедрил PLM-систему TeamCenter, которая развернута на специализированном оборудовании Arbyte. Программно-аппаратн
14.07.2008 Самолет SSJ 100 создан с использованием PLM -системы Teamcenter от Siemens

, мировой поставщик ПО и услуг для управления жизненным циклом изделия, объявила о том, что система Teamcenter способствовала эффективной работе и широкой международной кооперации по созданию п
11.07.2008 Teamcenter Express V4 от Siemens: cPDM-система для СМБ

поставщик ПО и услуг для управления жизненным циклом изделия, объявила о выпуске и начале поставок Teamcenter Express версии 4. Teamcenter Express является решением для совместного упра
15.11.2000 Inovie Software провела модернизацию TeamCenter 4.0

Компания Inovie Software сообщила о модернизации сетевого программного инструмента TeamCenter 4.0 TeamCenter 4.0 является сетевым инструментом сотрудников и руководителей, предназначенным для организации совместной работы. В число новых опций входит возможность сохраня

Публикаций - 73, упоминаний - 96

Siemens Teamcenter и организации, системы, технологии, персоны:

Siemens AG - Siemens Group 2673 38
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 133 38
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 434 16
SAP SE 5601 14
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 10
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 10
Top Systems - Топ Системы 88 9
Oracle Corporation 7074 8
Autodesk 639 8
Dassault Systemes 235 8
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 6
Microsoft Corporation 25775 6
9594 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
ANSYS 94 5
CIMdata 8 4
ADEM - АДЕМ - АДЕМ-инжиниринг 19 4
Datadvance - Датадванс 22 3
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 35 3
Fidesys - Фидесис 31 3
3V services - 3В сервис - ЗВС 6 3
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 150 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
HP EDS - Electronic Data Systems 239 3
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 132 3
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 103 3
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 3
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 250 3
Nvidia Corp 4002 2
Омега 89 2
Mendix 13 2
Intermech - Интермех ОДО - Интермех НПП 26 2
Компас 20 2
Lotsia Software - Лоция Софтвэа - Лоция Софт 19 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 2
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 81 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 10
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 5
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 5
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 4
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 4
Boeing 1031 4
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 4
Ростех - Вертолеты России 180 4
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 3
Роскосмос - Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 26 3
Ростех - ОАК - КнААЗ - Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина - Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина, КнААПО 26 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 3
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 3
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 55 3
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 2
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 30 2
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 67 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
Konecranes - Конекрейнс 4 2
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 43 2
ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 19 2
Роскосмос - КБХА - Воронежский механический завод, ВМЗ 8 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 2
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 2
Airbus Group - Airbus Industries 249 2
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 2
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 115 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 2
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 79 2
USM Holdings - Металлоинвест УК - ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 34 1
Локотех Сервис - ТМХ Сервис 27 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 42 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 2
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 79 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 8 1
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Авиационный транспорт 8 1
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Судостроение 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
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Siemens FiberSIM 6 3
Microsoft Azure 1526 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 3
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Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 69 2
Siemens MindSphere Store 2 2
Datadvance pSeven 13 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 2
ТЕСИС FlowVision 11 2
ANSYS CFX 8 2
SAP IAM - SAP Intelligent Asset Management - SAP EAM - SAP Enterprise Asset Management 8 2
SAP EPPM - SAP Enterprise Portfolio and Project Management 6 2
SAP PLM - SAP Product Lifecycle Management - mySAP PLM 11 2
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 68 2
Infor - SSA ERP - Baan ERP 65 2
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-70 - военно-транспортный самолёт, грузовой самолёт, грузопассажирский самолёт 23 2
ParallelGraphics Cortona3D 3 2
Тимошкин Андрей 8 3
Гарринчев Сергей 5 3
Grindstaff Chuck - Гриндстафф Чак 4 3
Массух Илья 239 3
Saueressig Thomas - Зауэрэссиг Томас 4 2
Богданов Кирилл 112 2
Рыбаков Александр 35 2
Ананьин Алексей 90 1
Поляков Алексей 15 1
Андреева Екатерина 54 1
Нестеров Владимир 31 1
Думин Антон 11 1
Гагарин Юрий 98 1
Сударкин Евгений 29 1
Савченко Евгений 12 1
Соловьев Сергей 76 1
Михайлов Иван 10 1
Хван Вячеслав 5 1
Черникова Алевтина 51 1
Христолюбов Вячеслав 17 1
Paul J. Vogel - Фогель Пол Дж. 2 1
Субботин Виктор 5 1
Куренков Денис 1 1
Чикурова Мария 1 1
Черемных Андрей 30 1
Беспалов Виктор 8 1
Марьин Сергей 4 1
Горохов Сергей 11 1
Мартиросян Самвел 16 1
Сергеев Игорь 4 1
Смирнова Елена 15 1
Лемешева Татьяна 10 1
Игнатенко Владимир 1 1
Репин Вячеслав 1 1
Комм Леонид 1 1
Шостак Юрий 2 1
Рудюк Григорий 1 1
Denis Michael - Денис Майкл 1 1
Лобачев Константин 4 1
Sterling Eric - Стерлинг Эрик 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 47
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 9
Европа 24964 8
Германия - Федеративная Республика 13221 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Украина 7928 5
Франция - Французская Республика 8177 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 3
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы - Томилино 27 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Япония 13807 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 2
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Россия - ЮФО - Ростовская область - Волгодонский район - Волгодонск - Администрация Волгодонска 119 1
Россия - ПФО - Чувашия - Комсомольский район 50 1
Франция - Тулуза 78 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 192 1
Франция - Гренобль 63 1
Москва - САО - Молжаниновский район 17 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
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