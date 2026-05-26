Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

DMP Data Management Platform Платформа управления данными

DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными
Обзор Платформы управления данными (DMP) на CNewsMarket

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


26.05.2026 TData и ИТ-холдинг «T1» будут вместе развивать отечественные решения для управления данными в критически важных отраслях

и «Ростелекома». Александр Чухланцев, генеральный директор TData и руководитель направления «Т1 ИИ» (ИТ-холдинг «Т1») Сергей Голицын договорились о совместном развитии платформенных решений в области управления данными и аналитики, а также их масштабированию в рамках операционной деятельности российских компаний. В фокусе: энергетика, авиастроение, машиностроение, транспорт и госсектор. Сог
21.05.2026 Cloud.ru и DIS Group расширяют сотрудничество в сфере облачного развертывания платформенных решений по управлению данными

нию на Cloud.ru аналитической системы Селена (Selena Lakehouse) – основы интеллектуальной платформы управления данными AIDP от компании DIS Group. Партнерство сторон охватывает создание совмест
20.05.2026 TData и «АстраЗенека» будут развивать сегмент управления данными для игроков фармотрасли

ии эффективнее управлять информацией, повышать контроль над данными и ускорить доступ к аналитике. TData работает совместно с командой консультантов Axenix, которая отвечает за разработку методологии управления данными и настройку решения для заказчика. Развитие партнерства даст компаниям возможность демократизировать доступ к данным и укреплять культуру их использования среди сотрудников,

13.04.2026 Платформа данных «Селена» класса Data Lakehouse получила коммерческое ядро StarRocks Enterprise

й степени избавляют от необходимости адаптации и доработки, связанных с использованием в платформах управления данными компонентов с открытым исходным кодом. Улучшения в «Селен» на базе техноло
06.04.2026 DIS Group и «Сибирские интеграционные системы» договорились о внедрении совместных ИТ-решений по управлению данными

интеграционные системы» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое направлено на ускорение цифровой трансформации клиентов за счет внедрения совместных инновационных ИТ-решений по управлению данными и операционной эффективности. Об этом CNews сообщили представители DIS Group. В рамках подписанного соглашения партнеры намерены расширить интеграцию высокопроизводительной с
02.04.2026 DIS Group и «Платформа данных Селена» объявили о запуске решения «Селена Моделирование» для работы со структурами данных

ников и самих данных в бизнес-аналитике реального времени по мере перехода на современные платформы управления данными. «Селена Моделирование» позволит добиться максимального эффекта от сочетан
18.03.2026 TData и Объединенная двигателестроительная корпорация запустили проект по созданию единой платформы управления данными

Компания TData, входящая в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома», внедряет российскую платформу управления данными в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК). Проект станет основ
17.03.2026 Юлия Амириди -

Юлия Амириди, «Интерсофт Лаб»: Банки постепенно осваивают отечественные платформы для управления данными и эффективностью

банках? Юлия Амириди: Здесь ситуация лучше. Банки постепенно осваивают отечественные платформы для управления данными и эффективностью. В основном они приходят на смену запрещенным электронным
17.02.2026 GloraX сэкономил более 20 млн млн рублей при переходе на единую платформу управления данными в строительстве

партамента цифрового управления девелопментом GloraX, поделился опытом перехода на единую платформу управления данными на проектах строительства и раскрыл сумму, которую девелоперу удалось сэко
Платформы управления данными 2025

Российские DMP-платформы 2025 Платформы управления данными (Data Management Platform, DMP) необхо
11.12.2025 Бизнес перестраивает работу с данными: требования, барьеры, тенденции

налитики и усложняет управление процессами. Платформы управления данными (Data Management Platform, DMP) создают единый контур обмена и контроля, в котором правила обновления, хранения и обрабо
11.12.2025 CNewsMarket опубликовал первый рейтинг российских платформ управления данными

рактически не сводима в единую базу данных. Платформы управления данными (Data Management Platform, DMP) необходимы для централизованного управления информацией, превращая массивы разнородных с
27.11.2025 iiii Tech и DIS Group договорились о совместном продвижении российских решений по управлению данными

также аналитики данных. «Продуктовая линейка DIS Group органично дополняет наш портфель решений для управления данными. Это партнерство позволит нам предлагать клиентам лучшие российские практи
26.11.2025 DIS Group расширит функциональность платформы по управлению данными благодаря цифровым сервисам «Сбера»

анка ИТ-компания DIS Group расширит функциональность и улучшит пользовательский опыт в платформе по управлению данными AIDP за счет интеграции с ИИ-сервисами «Сбера» SaluteSpeech и «ГигаЧат». К
30.10.2025 AstraZeneca внедрит российскую платформу управления данными TData

яющую управлять информацией, повышать контроль над ее качеством и ускорить доступ к аналитике. Проект реализуется совместно с командой консультантов Axenix, которая отвечает за разработку методологии управления данными, настройку решения для заказчика и пилотный сбор метаданных на одном из участков работы. На первом этапе будет проведена интеграция информации из систем для работы с клиентам
28.10.2025 «СберТех» и Modus повышают эффективность управления данными в высоконагруженных ИТ-системах

Российские разработчики Modus и «СберТех» объявили об успешном завершенном тестировании технологической совместимости своих продуктов для управления данными — инструментов Modus ETL и Modus BI с СУБД Platform V Pangolin DB. Компании подтвердили корректность и стабильность работы при комплексной интеграции решений в единую аналити
21.10.2025 Группа компаний IBS и TData запустили образовательный проект в области управления данными

етает теоретические модули с решением типовых задач в области Big Data, искусственного интеллекта и управления данными (Data Governance). По окончании курсов обучающиеся получат удостоверение о
15.10.2025 Более половины компаний используют инструменты управления данными: исследование VK CXhub

рный шаг — безопасно и эффективно использовать их для повышения результатов маркетинговых коммуникаций. Как показывает исследование, специалисты все активнее подключают автоматизированные инструменты управления данными — CDP-платформы, которые помогают находить инсайты, позволяют сконцентрироваться на конверсионных аудиториях и повысить эффективность маркетинговых активностей. На основе наш
14.10.2025 ИТ-холдинг «Т1» и DIS Group расширят возможности ИИ в платформе по управлению данными

х ИТ-решений, основанных на интеграции ИИ-решений ИТ-холдинга «Т1» с интеллектуальной платформой по управлению данными от DIS Group. Об этом CNews сообщили представители «Т1». Компании намерены
09.10.2025 MWS AI и DIS Group заключили технологическое партнерство по направлению ИИ

ешений на базе искусственного интеллекта MWS AI (входит в МТС Web Services) и поставщик решений для управления данными DIS Group объявляют о старте технологического партнерства, нацеленного на

09.10.2025 «БФТ-Холдинг» и TData заключили партнерское соглашение

заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Основная задача партнерства — повысить качество управления данными и внедрить единую методологию по работе с данными. Соглашение предусматрив
08.10.2025 Arenadata и МКБ стали стратегическими партнерами в сфере управления данными

Группа Arenadata, российский разработчик программного обеспечения для управления данными, заключила соглашение о стратегическом партнерстве с «Московским кредитным банком» (МКБ). Партнерство направлено на совместное развитие компетенций в области администрировани
08.10.2025 «СберТех» и DIS Group займутся созданием решений для управления данными

Российский разработчик ПО «СберТех» и поставщик решений для управления данными DIS Group заключили соглашение о технологическом партнерстве. Стороны сосредоточатся на поддержке совместимости своих программных продуктов и создании стека импортонезависимы
08.10.2025 МКБ и DIS Group подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Компания DIS Group, поставщик решений для управления данными, и «Московский кредитный банк» (МКБ) заключили соглашение о стратегическом
08.10.2025 «Сравни» и Arenadata объявили о совместных проектах в сфере управления данными

е систем управления и обработки данных, и финансовый маркетплейс «Сравни» объявили о заключении стратегического соглашения о сотрудничестве. Сотрудничество направлено на внедрение современных методик управления данными и применение передовых технологий для повышения операционной эффективности и открытия новых точек роста. Компании создают совместную дата‑стратегию, что позволяет систематизи
06.10.2025 Компания «Платформа данных Селена» стала резидентом «Сколково»

управлению данными AIDP от компании DIS Group. Вместе с другими компонентами (решения «Юниверс Data Governance», «Юниверс MDM», «Плюс7 ФормИТ», «Плюс7 Форсаж» и др.) она образует комплексный стек для управления данными в организациях и компаниях. «Селена» и все другие решения, входящие в состав AIDP, внесены в реестр Минцифры. «Тренды развития сферы управления данными во многом опред
02.10.2025 КРИТ и DIS Group объединяют усилия для продвижения российских решений в области управления данными

е помогают отечественным компаниям решать ключевые бизнес-задачи, такие как повышение эффективности управления данными, оптимизация процессов и ускорение принятия решений. Сотрудничество с комп
05.09.2025 Решения «Клевер Системс» ускорят миграцию компаний на российскую систему управления данными от «СберТеха»

мещения СУБД. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха». Platform V Pangolin DB — это система управления данными (СУБД) от российского разработчика «СберТех» с ядром на PostgreSQL и допол
14.08.2025 Решение «СберТеха» обеспечит надежное и безопасное управление данными российской адвокатуры

ности хранимой информации». Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Мы рады предложить Федеральной палате адвокатов РФ не только свои продукты, но и многолетний опыт по созданию решений для управления данными в высоконагруженных системах. Наше ПО помогло отказаться от зарубежной СУБД и позволит дальше развивать КИС АР на базе современных технологий. Platform V Pangolin DB станет я
07.08.2025 Первая электронная торговая площадка вышла на рынок управления данными о продукции

еременных данных, которые нужно структурировать и организовать в единое информационное пространство. Евгений Можаев, заместитель генерального директора АО «ТЭК-Торг»: «Правильный подход к организации управления данными должен влиять не на учет товаров, а на те процессы, которые выходят за пределы компании. А это продажи и закупки. В плане продаж корректное описание позиций дает возможность

05.08.2025 ИТ-холдинг «Т1» и DIS Group будут развивать решения в области управления данными  

сотрудничестве возможность усилить платформенный подход и ускорить внедрение российских решений для управления данными в ключевые отрасли экономики», — сказал Павел Лихницкий, генеральный дирек
21.07.2025 «СберТех» и «Аэродиск» развивают российские решения для хранения и управления данными

а с операционной системой «СберТеха» — важный шаг в развитии российского программного и аппаратного обеспечения. Наше партнерство позволит заказчикам получить доступ к современным системам хранения и управления данными, отвечающим самым актуальным требованиям».
14.07.2025 ГК Softline и компания TData стали партнерами

по управлению данными» компании TData. Это позволит клиентам группы компаний повысить эффективность управления данными, реализуя актуальные бизнес-сценарии по работе с Big Data. Об этом CNews с
10.07.2025 DIS Group и «РИК Мастерс» объединяют усилия для продвижения российских решений по управлению данными

Group позволит предложить нашим партнерам и их заказчикам мощное и надежное российское ПО в области управления данными». Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group: «Совместные усилия DIS

01.07.2025 МТС Web Services запустила B2B-платформу с ИИ-агентами для управления данными

бые типы данных: информацию о продажах и заказах, спросе на товары и логистику, сведения о платежах и предоставляемых услугах, состоянии оборудования. В результате компания из любого сегмента за счет управления данными в реальном времени сможет улучшить точность рекомендательных и предиктивных моделей для обслуживания, предсказания спроса, ценообразования, контроля инвентаря и так далее. По
09.06.2025 «Академия АйТи» (кластер FabricaONE.AI ГК Softline) объявляет о запуске программы «Data Steward: специалист по стратегическому управлению данными»

гий и бизнес-стратегии. Эта работа тесно связана с другими перспективными направлениями, такими как Data Management, Data Science, MLSecOps и другими. Однако это не технический специалист, а ст
02.06.2025 «СберТех» и MIND Software обеспечат бизнес решениями для хранения и управления данными

орпоративного сектора. Сотрудничество направлено на построение интеллектуальных платформ хранения и управления данными в высокотехнологичных ИТ-инфраструктурах. Соглашение подписали генеральный
14.05.2025 Эксперт ГК «Гарда» вошел в рабочую группу ООН по управлению данными

ния, разработанные группой, станут основой для будущих международных соглашений и инициатив в сфере управления данными. «Мировое сообщество ищет баланс между открытостью данных и цифровым сувер
24.04.2025 Платформа данных позволила ВСК привлечь более 100 тыс. корпоративных клиентов

более 100 тыс. «теплых» новых корпоративных клиентов с качественной контактной информацией. Система управления данными позволяет донести до агентов ключевые тренды потребительского поведения. П
24.04.2025 «Группа Астра» и TData подтвердили совместимость решений для управления данными с операционной системой Astra Linux

истемой Astra Linux. В ходе тестирования специалисты проверили работу пяти модулей единой платформы управления данными TData: RT.WideStore (аналитическая колоночная система управления базами да

Публикаций - 2881, упоминаний - 3455

DMP и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 265
Oracle Corporation 7074 263
IBM - International Business Machines Corp 9699 195
SAP SE 5601 175
NetApp - Network Appliance 667 167
9594 167
Ростелеком 10948 136
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 111
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 204 105
Broadcom - VMware 2610 96
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 96
Google LLC 12688 95
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 93
Yandex - Яндекс 9216 92
Dell EMC 5180 89
Commvault 187 89
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 86
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 81
Veeam Software 345 80
SAS Institute 1082 77
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 74
Softline - Софтлайн 3743 66
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 65
Amazon Inc - Amazon.com 3277 64
HP Inc. 5883 63
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 62
Hitachi - Хитачи 1501 60
Крок - Croc 1964 57
МегаФон 10742 54
Cisco Systems 5372 51
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 50
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 49
VK - Mail.ru Group 3602 49
Diasoft - Диасофт 1144 48
Ред Софт - Red Soft 1236 47
Intel Corporation 12811 44
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 42
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 42
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 42
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 160 41
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 153
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 100
РЖД - Российские железные дороги 2096 93
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 78
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 65
Альфа-Банк 1979 64
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 55
ГПБ - Газпромбанк 1273 53
МКБ - Московский кредитный банк 657 53
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 53
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 52
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 52
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 49
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 47
Газпром нефть 725 46
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 43
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 42
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 41
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 41
Почта России ПАО 2370 37
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 37
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 36
Газпром ПАО 1493 35
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 35
Ингосстрах СПАО 478 35
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 34
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 33
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 33
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 32
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 30
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 30
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 28
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 27
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 27
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 27
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 25
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 25
Северсталь ПАО - Severstal 629 24
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 24
Альфа-Капитал УК 155 23
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 257
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 136
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 98
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 95
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 95
Федеральное казначейство России 1949 81
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 80
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 79
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 78
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 73
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 71
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 65
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 65
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 54
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 50
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 49
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 48
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 44
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 39
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 38
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 38
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 35
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 34
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 33
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 29
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 27
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 26
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 23
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 22
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 22
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 22
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 20
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 19
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 19
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 18
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 17
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 17
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 16
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 15
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 15
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 33
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 23
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 15
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 15
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 11
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 8
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 8
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 8
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 8
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 25 8
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 7
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 6
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 6
Apache Software Foundation - ASF 231 6
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 5
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 4
Linux Foundation - Free Standards Group 206 3
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 3
OWASP - Open Web Application Security Project 146 3
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 3
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
ASME - American Society of Mechanical Engineers - Американское общество инженеров-механиков 9 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 2
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 2
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
ECR Russia - ECR-Rus - Efficient Consumer Response - Электронные документы-эффективная экономика 8 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1336
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 926
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 840
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 763
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 734
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 692
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 671
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 656
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 582
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 558
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 553
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 520
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 441
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 404
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 393
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 367
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 326
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 314
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 296
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 284
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 276
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 263
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 245
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 245
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 242
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 228
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 222
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 218
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 217
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 213
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 204
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 203
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 202
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 189
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 174
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 170
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 169
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 158
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 151
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 151
Linux OS 11533 169
Microsoft Windows 16882 142
Microsoft Azure 1526 119
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 119
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 107
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 99
Apache Hadoop 470 93
Microsoft Office 4170 83
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 82
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 70
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 66
Oracle Java - язык программирования 3469 61
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 60
Microsoft Office 365 1042 57
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 52
NetApp ONTAP 69 46
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 46
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 199 46
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 43
DIS Group - Data Инновации - Plus7, Плюс7 - Plus7 Pulse - Plus7 Smart Logistics - Plus7 EDM (Enterprise Data Management) - Plus7 FormIT, Плюс7 ФормИТ - Plus7 Forsage Platform - Plus7 MayaK, Плюс7 МаяК 58 43
Google Android 15243 43
1С:ERP Управление предприятием 841 43
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 42
Google Cloud Platform - GCP 383 40
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 40
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 40
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 38
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 38
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 251 38
Юниверс дата - Юниверс MDM 43 38
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 104 37
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 37
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 36
НКТ - Р7-Офис 543 36
Юниверс дата - Юниверс DG - Юниверс Data Governance 38 35
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 35
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 141 34
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 33
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 33
Apple iOS 8583 33
Шадаев Максут 1210 62
Лихницкий Павел 71 57
Чаркин Евгений 317 57
Абакумов Евгений 227 47
Натрусов Артем 313 42
Паршин Максим 323 38
Бочарникова Татьяна 83 37
Нестеров Алексей 175 35
Лысенко Эдуард 317 35
Ульянов Николай 176 33
Клепиков Алексей 121 31
Шпак Василий 279 31
Клявин Владимир 52 30
Рустамов Рустам 548 28
Албычев Александр 168 28
Кирьянова Александра 169 28
Саркисов Тигран 42 28
Тятюшев Максим 215 28
Терещенко Денис 95 27
Кузнецов Сергей 163 27
Ципорин Павел 103 27
Разумовский Дмитрий 125 27
Казарин Станислав 175 27
Петров Михаил 139 27
Хайруллин Айрат 108 26
Власов Сергей 101 26
Петрушин Андрей 110 26
Козак Николай 209 26
Воронин Павел 196 26
Урусов Виктор 157 26
Лазуков Станислав 52 26
Сотин Денис 216 25
Слышкин Василий 129 25
Батай Илья 59 24
Кудрин Алексей 125 24
Меджитов Тимур 85 24
Аксенов Олег 62 24
Белоусов Максим 109 23
Путятинский Сергей 112 23
Катамадзе Анна 133 23
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1694
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 354
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 275
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 268
Европа 24964 200
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 136
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 92
Германия - Федеративная Республика 13221 81
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 76
Казахстан - Республика 6048 68
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 68
Беларусь - Белоруссия 6289 54
Европа Восточная 3138 52
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 51
Ближний Восток 3154 47
Азия - Азиатский регион 5920 46
Франция - Французская Республика 8177 46
Украина 7928 46
Африка - Африканский регион 3641 41
Япония 13807 39
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 38
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 36
Индия - Bharat 5869 31
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 31
Канада 5081 30
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 29
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 28
Грузия 1332 28
Земля - планета Солнечной системы 10865 27
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 26
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 26
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 26
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 25
Америка - Американский регион 2206 24
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 24
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 23
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 21
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 21
Италия - Итальянская Республика 4508 18
Россия - СФО - Новосибирск 4876 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 741
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 700
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 414
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 365
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 319
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 289
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 270
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 243
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 216
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 197
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 196
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 181
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 169
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 162
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 151
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 139
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 137
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 128
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 126
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 126
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 120
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 117
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 113
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 110
Энергетика - Energy - Energetically 5855 105
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 104
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 102
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 102
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 101
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 96
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 93
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 85
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 84
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 78
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 74
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 73
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 71
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 70
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 70
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 70
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 16
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 16
Forbes - Форбс 1002 15
TAdviser - Центр выбора технологий 468 15
Ведомости 1466 15
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 6
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 5
Открытые системы ИД 176 5
The Register - The Register Hardware 1784 5
Bloomberg 1627 4
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 3
Variety 24 3
CRN 50 3
GigaOM 71 3
Infosan 75 3
Wikipedia - Википедия 650 3
FT - Financial Times 1296 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 3
NYT - The New York Times 1100 3
Криптомужик - telegram-канал 3 2
Global Digital Space - GDS - Глобал Диджитал Спейс - ГДС 5 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
ZDnet 663 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
The Guardian - Британская газета 406 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
9to5Google 60 2
Ars Technica 450 2
IDG - International Data Group 117 2
TechRadar 97 2
Sports.ru - Спортс.ру 30 2
Госрасходы - портал 70 2
Nextgov 26 2
ZDF - Zweites Deutsches Fernsehen - телеканал 13 2
Мобильные системы 118 2
IDC - International Data Corporation 4975 160
Gartner - Гартнер 3658 157
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 153
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 82
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 31
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 28
Forrester Research 834 24
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 21
Fortune Global 500 295 18
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 12
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 11
Markets&Markets Research 113 8
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 19 8
CNews Инновация года - награда 155 7
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 6
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 19 6
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 5
Frost & Sullivan 207 5
IDC Semiannual Software Tracker 5 5
Fortune Global 100 142 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 5
BCG - Boston Consulting Group 117 5
Forrester Wave 45 4
Forbes Global 2000 50 4
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 4
Forbes Cloud 100 6 4
Gartner - Dataquest 353 4
Aberdeen Group 53 4
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 3
Vanson Bourne 49 3
CNews Рынок ИТ-услуг 171 3
Gartner Magic Quadrant Data Management Solutions 8 3
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 3
Opinion Matters 7 3
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 3
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 3
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 2
Apple Hills Digital 14 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 46
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 25
РАН - Российская академия наук 2122 21
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 18
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 16
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 15
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 14
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 13
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 13
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 9
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 9
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 9
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 8
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 8
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 62 7
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 7
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 7
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 6
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 6
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 41 6
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 5
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 5
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 4
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 4
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 4
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 15 4
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 4
СПбГУ - Математико-механический факультет 9 4
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 4
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 123 4
РДТЕХ Учебный центр НОУ 11 3
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 3
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 97
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 73
CNews AWARDS - награда 571 61
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 42
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 29
CNews Баттл 69 20
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 11
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 11
CNews FORUM Кейсы 313 9
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 8
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 7
VeeamON Forum 10 6
День молодёжи - 27 июня 1087 6
Oracle OpenWorld 65 5
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 5
NetApp Directions 6 5
SAP TechEd 9 4
Microsoft Ignite 44 4
Oracle AppsForum 24 4
Docflow 148 4
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 34 3
CNews Большие данные 4 3
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 3
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 3
IT Elements 13 2
IoT Solutions World Congress 2 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 2
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 25 2
Oracle Modern Cloud Day 10 2
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 2
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 2
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 2
ABB FIA Formula E World Championship - Формула E - Класс автогонок электромобилей 8 2
Intel Developer Forum - IDF 317 2
Information Management Forum 2 2
Белые ночи САПР 21 2
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще