DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными

TData и ИТ-холдинг «T1» будут вместе развивать отечественные решения для управления данными в критически важных отраслях и «Ростелекома». Александр Чухланцев, генеральный директор TData и руководитель направления «Т1 ИИ» (ИТ-холдинг «Т1») Сергей Голицын договорились о совместном развитии платформенных решений в области управления данными и аналитики, а также их масштабированию в рамках операционной деятельности российских компаний. В фокусе: энергетика, авиастроение, машиностроение, транспорт и госсектор. Сог

Cloud.ru и DIS Group расширяют сотрудничество в сфере облачного развертывания платформенных решений по управлению данными нию на Cloud.ru аналитической системы Селена (Selena Lakehouse) – основы интеллектуальной платформы управления данными AIDP от компании DIS Group. Партнерство сторон охватывает создание совмест

TData и «АстраЗенека» будут развивать сегмент управления данными для игроков фармотрасли ии эффективнее управлять информацией, повышать контроль над данными и ускорить доступ к аналитике. TData работает совместно с командой консультантов Axenix, которая отвечает за разработку методологии управления данными и настройку решения для заказчика. Развитие партнерства даст компаниям возможность демократизировать доступ к данным и укреплять культуру их использования среди сотрудников,

Платформа данных «Селена» класса Data Lakehouse получила коммерческое ядро StarRocks Enterprise й степени избавляют от необходимости адаптации и доработки, связанных с использованием в платформах управления данными компонентов с открытым исходным кодом. Улучшения в «Селен» на базе техноло

DIS Group и «Сибирские интеграционные системы» договорились о внедрении совместных ИТ-решений по управлению данными интеграционные системы» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое направлено на ускорение цифровой трансформации клиентов за счет внедрения совместных инновационных ИТ-решений по управлению данными и операционной эффективности. Об этом CNews сообщили представители DIS Group. В рамках подписанного соглашения партнеры намерены расширить интеграцию высокопроизводительной с

DIS Group и «Платформа данных Селена» объявили о запуске решения «Селена Моделирование» для работы со структурами данных ников и самих данных в бизнес-аналитике реального времени по мере перехода на современные платформы управления данными. «Селена Моделирование» позволит добиться максимального эффекта от сочетан

TData и Объединенная двигателестроительная корпорация запустили проект по созданию единой платформы управления данными Компания TData, входящая в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома», внедряет российскую платформу управления данными в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК). Проект станет основ

Юлия Амириди - Юлия Амириди, «Интерсофт Лаб»: Банки постепенно осваивают отечественные платформы для управления данными и эффективностью банках? Юлия Амириди: Здесь ситуация лучше. Банки постепенно осваивают отечественные платформы для управления данными и эффективностью. В основном они приходят на смену запрещенным электронным

GloraX сэкономил более 20 млн млн рублей при переходе на единую платформу управления данными в строительстве партамента цифрового управления девелопментом GloraX, поделился опытом перехода на единую платформу управления данными на проектах строительства и раскрыл сумму, которую девелоперу удалось сэко

Платформы управления данными 2025 Российские DMP-платформы 2025 Платформы управления данными (Data Management Platform, DMP) необхо

Бизнес перестраивает работу с данными: требования, барьеры, тенденции налитики и усложняет управление процессами. Платформы управления данными (Data Management Platform, DMP) создают единый контур обмена и контроля, в котором правила обновления, хранения и обрабо

CNewsMarket опубликовал первый рейтинг российских платформ управления данными рактически не сводима в единую базу данных. Платформы управления данными (Data Management Platform, DMP) необходимы для централизованного управления информацией, превращая массивы разнородных с

iiii Tech и DIS Group договорились о совместном продвижении российских решений по управлению данными также аналитики данных. «Продуктовая линейка DIS Group органично дополняет наш портфель решений для управления данными. Это партнерство позволит нам предлагать клиентам лучшие российские практи

DIS Group расширит функциональность платформы по управлению данными благодаря цифровым сервисам «Сбера» анка ИТ-компания DIS Group расширит функциональность и улучшит пользовательский опыт в платформе по управлению данными AIDP за счет интеграции с ИИ-сервисами «Сбера» SaluteSpeech и «ГигаЧат». К

AstraZeneca внедрит российскую платформу управления данными TData яющую управлять информацией, повышать контроль над ее качеством и ускорить доступ к аналитике. Проект реализуется совместно с командой консультантов Axenix, которая отвечает за разработку методологии управления данными, настройку решения для заказчика и пилотный сбор метаданных на одном из участков работы. На первом этапе будет проведена интеграция информации из систем для работы с клиентам

«СберТех» и Modus повышают эффективность управления данными в высоконагруженных ИТ-системах Российские разработчики Modus и «СберТех» объявили об успешном завершенном тестировании технологической совместимости своих продуктов для управления данными — инструментов Modus ETL и Modus BI с СУБД Platform V Pangolin DB. Компании подтвердили корректность и стабильность работы при комплексной интеграции решений в единую аналити

Группа компаний IBS и TData запустили образовательный проект в области управления данными етает теоретические модули с решением типовых задач в области Big Data, искусственного интеллекта и управления данными (Data Governance). По окончании курсов обучающиеся получат удостоверение о

Более половины компаний используют инструменты управления данными: исследование VK CXhub рный шаг — безопасно и эффективно использовать их для повышения результатов маркетинговых коммуникаций. Как показывает исследование, специалисты все активнее подключают автоматизированные инструменты управления данными — CDP-платформы, которые помогают находить инсайты, позволяют сконцентрироваться на конверсионных аудиториях и повысить эффективность маркетинговых активностей. На основе наш

ИТ-холдинг «Т1» и DIS Group расширят возможности ИИ в платформе по управлению данными х ИТ-решений, основанных на интеграции ИИ-решений ИТ-холдинга «Т1» с интеллектуальной платформой по управлению данными от DIS Group. Об этом CNews сообщили представители «Т1». Компании намерены

MWS AI и DIS Group заключили технологическое партнерство по направлению ИИ ешений на базе искусственного интеллекта MWS AI (входит в МТС Web Services) и поставщик решений для управления данными DIS Group объявляют о старте технологического партнерства, нацеленного на

«БФТ-Холдинг» и TData заключили партнерское соглашение заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Основная задача партнерства — повысить качество управления данными и внедрить единую методологию по работе с данными. Соглашение предусматрив

Arenadata и МКБ стали стратегическими партнерами в сфере управления данными Группа Arenadata, российский разработчик программного обеспечения для управления данными, заключила соглашение о стратегическом партнерстве с «Московским кредитным банком» (МКБ). Партнерство направлено на совместное развитие компетенций в области администрировани

«СберТех» и DIS Group займутся созданием решений для управления данными Российский разработчик ПО «СберТех» и поставщик решений для управления данными DIS Group заключили соглашение о технологическом партнерстве. Стороны сосредоточатся на поддержке совместимости своих программных продуктов и создании стека импортонезависимы

МКБ и DIS Group подписали соглашение о стратегическом партнерстве Компания DIS Group, поставщик решений для управления данными, и «Московский кредитный банк» (МКБ) заключили соглашение о стратегическом

«Сравни» и Arenadata объявили о совместных проектах в сфере управления данными е систем управления и обработки данных, и финансовый маркетплейс «Сравни» объявили о заключении стратегического соглашения о сотрудничестве. Сотрудничество направлено на внедрение современных методик управления данными и применение передовых технологий для повышения операционной эффективности и открытия новых точек роста. Компании создают совместную дата‑стратегию, что позволяет систематизи

Компания «Платформа данных Селена» стала резидентом «Сколково» управлению данными AIDP от компании DIS Group. Вместе с другими компонентами (решения «Юниверс Data Governance», «Юниверс MDM», «Плюс7 ФормИТ», «Плюс7 Форсаж» и др.) она образует комплексный стек для управления данными в организациях и компаниях. «Селена» и все другие решения, входящие в состав AIDP, внесены в реестр Минцифры. «Тренды развития сферы управления данными во многом опред

КРИТ и DIS Group объединяют усилия для продвижения российских решений в области управления данными е помогают отечественным компаниям решать ключевые бизнес-задачи, такие как повышение эффективности управления данными, оптимизация процессов и ускорение принятия решений. Сотрудничество с комп

Решения «Клевер Системс» ускорят миграцию компаний на российскую систему управления данными от «СберТеха» мещения СУБД. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха». Platform V Pangolin DB — это система управления данными (СУБД) от российского разработчика «СберТех» с ядром на PostgreSQL и допол

Решение «СберТеха» обеспечит надежное и безопасное управление данными российской адвокатуры ности хранимой информации». Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Мы рады предложить Федеральной палате адвокатов РФ не только свои продукты, но и многолетний опыт по созданию решений для управления данными в высоконагруженных системах. Наше ПО помогло отказаться от зарубежной СУБД и позволит дальше развивать КИС АР на базе современных технологий. Platform V Pangolin DB станет я

Первая электронная торговая площадка вышла на рынок управления данными о продукции еременных данных, которые нужно структурировать и организовать в единое информационное пространство. Евгений Можаев, заместитель генерального директора АО «ТЭК-Торг»: «Правильный подход к организации управления данными должен влиять не на учет товаров, а на те процессы, которые выходят за пределы компании. А это продажи и закупки. В плане продаж корректное описание позиций дает возможность

ИТ-холдинг «Т1» и DIS Group будут развивать решения в области управления данными сотрудничестве возможность усилить платформенный подход и ускорить внедрение российских решений для управления данными в ключевые отрасли экономики», — сказал Павел Лихницкий, генеральный дирек

«СберТех» и «Аэродиск» развивают российские решения для хранения и управления данными а с операционной системой «СберТеха» — важный шаг в развитии российского программного и аппаратного обеспечения. Наше партнерство позволит заказчикам получить доступ к современным системам хранения и управления данными, отвечающим самым актуальным требованиям».

ГК Softline и компания TData стали партнерами по управлению данными» компании TData. Это позволит клиентам группы компаний повысить эффективность управления данными, реализуя актуальные бизнес-сценарии по работе с Big Data. Об этом CNews с

DIS Group и «РИК Мастерс» объединяют усилия для продвижения российских решений по управлению данными Group позволит предложить нашим партнерам и их заказчикам мощное и надежное российское ПО в области управления данными». Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group: «Совместные усилия DIS

МТС Web Services запустила B2B-платформу с ИИ-агентами для управления данными бые типы данных: информацию о продажах и заказах, спросе на товары и логистику, сведения о платежах и предоставляемых услугах, состоянии оборудования. В результате компания из любого сегмента за счет управления данными в реальном времени сможет улучшить точность рекомендательных и предиктивных моделей для обслуживания, предсказания спроса, ценообразования, контроля инвентаря и так далее. По

«Академия АйТи» (кластер FabricaONE.AI ГК Softline) объявляет о запуске программы «Data Steward: специалист по стратегическому управлению данными» гий и бизнес-стратегии. Эта работа тесно связана с другими перспективными направлениями, такими как Data Management, Data Science, MLSecOps и другими. Однако это не технический специалист, а ст

«СберТех» и MIND Software обеспечат бизнес решениями для хранения и управления данными орпоративного сектора. Сотрудничество направлено на построение интеллектуальных платформ хранения и управления данными в высокотехнологичных ИТ-инфраструктурах. Соглашение подписали генеральный

Эксперт ГК «Гарда» вошел в рабочую группу ООН по управлению данными ния, разработанные группой, станут основой для будущих международных соглашений и инициатив в сфере управления данными. «Мировое сообщество ищет баланс между открытостью данных и цифровым сувер

Платформа данных позволила ВСК привлечь более 100 тыс. корпоративных клиентов более 100 тыс. «теплых» новых корпоративных клиентов с качественной контактной информацией. Система управления данными позволяет донести до агентов ключевые тренды потребительского поведения. П