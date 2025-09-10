Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище

Получите все материалы CNews по ключевому слову
Российские S3-хранилища 2025
Российские S3-хранилища 2025 S3-хранилища (Simple Storage Service) служат для хранения массивов данных произвольного типа: электронные д
|10.09.2025
|
Linx Cloud запустил сервис облачного объектного хранилища S3
Провайдер облачных решений Linx Cloud объявил о запуске объектного хранилища S3 на базе собственных дата-центров, с возможностью доступа как по сети Интернет, так и по выделенному каналу «точка-точка». Решение расширило портфель облачных сервисов ко
|30.06.2025
|
SpaceWeb запустил сервис объектного хранилища S3
Хостинг-провайдер SpaceWeb продолжает расширять линейку облачных продуктов, запустив новый сервис объектного хранилища S3. Новое решение будет особенно полезно для веб-студий и стартапов, которым необходимо управлять данными. Об этом CNews сообщили представители SpaceWeb. Облачное решение S
|10.12.2024
|
«Рег.ру» запустил сервис объектного хранилища S3 в облаке
Российская технологическая компания «Рег.ру» подключила объектное хранилище S3 к собственной облачной платформе. Новый сервис позволит компаниям управлять данными и контролировать затраты бизнеса благодаря модели pay-as-you-go. Об этом CNews сообщил
|12.11.2024
|
Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) представил объектное хранилище S3 на базе открытого ПО
айдер «Инферит Облако» усиливает экосистему IaaS-продуктов новым релизом — объектным хранилищем S3 (Simple Storage Service). Решение предназначено для хранения и извлечения данных в виде объект
|20.02.2024
|
Облачный провайдер «Нубес» запускает сервис объектного хранилища S3
йт информации с возможностью быстрого доступа к данным. При этом решение совместимо с инструментами Amazon S3 и популярными решениями для администрирования хранилищ. Объектное хранилище S3 от «
|24.01.2023
|
RCloud by 3data запустила сервис S3 Object Storage для бизнеса
Облачная платформа RCloud by 3data расширила матрицу клиентских сервисов. Теперь для заказчиков агрегатора облачных услуг стало доступно универсальное масштабируемое решение S3 Object Storage. Сервис S3 развернут на основе объектного хранилища Ceph. Это продукт на базе открытого исходного кода с распределенной файловой системой, базовым свойством которого является
|19.01.2021
|
Объектное хранилище S3 Dataline соответствует требованиям по защите ПД
Совместимое с Amazon S3 хранилище прошло внешний аудит по требованиям для третьего уровня защищенности персональных данных (УЗ-3). Полученное заключение аудиторов подтверждает, что объектное хранилище S3 соо
|17.01.2020
|
Облачное объектное хранилище S3: что это такое и как подобрать тариф
20 лет, до сих пор нет какого-то одного общепринятого стандарта интерфейса. Но за это время довольно прочно закрепилась тройка самых популярных интерфейсов: S3 API. В данном случае S3 переводится как Simple Storage Service. Данный интерфейс принадлежит облачному провайдеру Amazon. Object Storage API или Swift API. Данный интерфейс принадлежит компании OpenStack. Это некоммерческая организац
|12.04.2018
|
Объектное хранилище данных DataLine полностью совместимо с Amazon S3
ных. В объектном хранилище можно размещать контент и медиафайлы, к которым требуется постоянный доступ, а также каталоги, архивы и резервные копии. Объектное хранилище DataLine полностью совместимо с Amazon S3. В основе сервиса лежит система хранения данных Lenovo DX 8200C на платформе Cloudian. Платформа поддерживает полную функциональность основного и расширенного Amazon S3 API. Ин
|22.06.2016
|
В России заблокированы облачные сервисы Amazon. Под угрозой доступ к Twitter, Dropbox, Netflix
ван Роскомнадзор внес в Реестр запрещенных сайтов страницу с ресурса Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Информация об этом содержится в картотеке Antizapret.info. Amazon S3 - час
