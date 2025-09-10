Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188155
ИКТ 14563
Организации 11291
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3542
Системы 26522
Персоны 81304
География 2992
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2749
Мероприятия 877

Amazon Web Services AWS S3 Amazon S3 Amazon Simple Storage Service AWS S3 Object Lock AWS S3 Object Storage облачное объектное хранилище

Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


Российские S3-хранилища 2025

Российские S3-хранилища 2025 S3-хранилища (Simple Storage Service) служат для хранения массивов данных произвольного типа: электронные д
10.09.2025 Linx Cloud запустил сервис облачного объектного хранилища S3

Провайдер облачных решений Linx Cloud объявил о запуске объектного хранилища S3 на базе собственных дата-центров, с возможностью доступа как по сети Интернет, так и по выделенному каналу «точка-точка». Решение расширило портфель облачных сервисов ко
30.06.2025 SpaceWeb запустил сервис объектного хранилища S3

Хостинг-провайдер SpaceWeb продолжает расширять линейку облачных продуктов, запустив новый сервис объектного хранилища S3. Новое решение будет особенно полезно для веб-студий и стартапов, которым необходимо управлять данными. Об этом CNews сообщили представители SpaceWeb. Облачное решение S
10.12.2024 «Рег.ру» запустил сервис объектного хранилища S3 в облаке

Российская технологическая компания «Рег.ру» подключила объектное хранилище S3 к собственной облачной платформе. Новый сервис позволит компаниям управлять данными и контролировать затраты бизнеса благодаря модели pay-as-you-go. Об этом CNews сообщил
12.11.2024 Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) представил объектное хранилище S3 на базе открытого ПО

айдер «Инферит Облако» усиливает экосистему IaaS-продуктов новым релизом — объектным хранилищем S3 (Simple Storage Service). Решение предназначено для хранения и извлечения данных в виде объект
20.02.2024 Облачный провайдер «Нубес» запускает сервис объектного хранилища S3

йт информации с возможностью быстрого доступа к данным. При этом решение совместимо с инструментами Amazon S3 и популярными решениями для администрирования хранилищ. Объектное хранилище S3 от «
24.01.2023 RCloud by 3data запустила сервис S3 Object Storage для бизнеса

Облачная платформа RCloud by 3data расширила матрицу клиентских сервисов. Теперь для заказчиков агрегатора облачных услуг стало доступно универсальное масштабируемое решение S3 Object Storage. Сервис S3 развернут на основе объектного хранилища Ceph. Это продукт на базе открытого исходного кода с распределенной файловой системой, базовым свойством которого является

19.01.2021 Объектное хранилище S3 Dataline соответствует требованиям по защите ПД

Совместимое с Amazon S3 хранилище прошло внешний аудит по требованиям для третьего уровня защищенности персональных данных (УЗ-3). Полученное заключение аудиторов подтверждает, что объектное хранилище S3 соо
17.01.2020 Облачное объектное хранилище S3: что это такое и как подобрать тариф

20 лет, до сих пор нет какого-то одного общепринятого стандарта интерфейса. Но за это время довольно прочно закрепилась тройка самых популярных интерфейсов: S3 API. В данном случае S3 переводится как Simple Storage Service. Данный интерфейс принадлежит облачному провайдеру Amazon. Object Storage API или Swift API. Данный интерфейс принадлежит компании OpenStack. Это некоммерческая организац
12.04.2018 Объектное хранилище данных DataLine полностью совместимо с Amazon S3

ных. В объектном хранилище можно размещать контент и медиафайлы, к которым требуется постоянный доступ, а также каталоги, архивы и резервные копии. Объектное хранилище DataLine полностью совместимо с Amazon S3. В основе сервиса лежит система хранения данных Lenovo DX 8200C на платформе Cloudian. Платформа поддерживает полную функциональность основного и расширенного Amazon S3 API. Ин
22.06.2016 В России заблокированы облачные сервисы Amazon. Под угрозой доступ к Twitter, Dropbox, Netflix

ван Роскомнадзор внес в Реестр запрещенных сайтов страницу с ресурса Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Информация об этом содержится в картотеке Antizapret.info. Amazon S3 - час

Публикаций - 237, упоминаний - 264

Amazon Web Services и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Inc - Amazon.com 3145 62
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 880 42
Broadcom - VMware 2498 25
Microsoft Corporation 25266 24
Google LLC 12286 20
Softline - Софтлайн 3288 17
Dell EMC 5096 16
Dropbox 512 16
NetApp - Network Appliance 648 14
Selectel - Селектел 445 13
VK - Mail.ru Group 3536 11
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит Облако 63 10
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 423 10
9037 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1511 8
Veeam Software 327 8
IBM - International Business Machines Corp 9557 8
Intel Corporation 12550 8
Nvidia Corp 3743 7
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 401 7
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1597 7
Yandex - Яндекс 8505 7
Commvault 179 7
Oracle Corporation 6882 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4550 7
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 415 6
Thecus - Thecus Technology Corporation 17 6
HPE - Hewlett Packard Enterprise 670 6
Citrix Systems 840 6
Hitachi - Хитачи 1481 6
Т1 Сервионика - Айтеко - SBCloud - СБКлауд - Ай-Теко-Новинтех - Ай-Теко Новые инжиниринговые технологии - Новинтех 47 6
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 351 6
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 278 5
UpGuard 9 5
Box inc - box.com - box.net 367 5
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) 67 5
Рунити 64 5
Ростелеком 10348 5
X Corp - Twitter 2909 5
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 813 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1500 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 507 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1123 4
Airbnb 98 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 314 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8236 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3004 3
Северсталь ПАО - Severstal 564 3
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 64 2
Газпром бурение 47 2
Силовые машины 143 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1385 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 527 2
NanduQ - Qiwi 1006 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 262 2
РЖД - Российские железные дороги 2008 2
Русагро Группа Компаний 341 2
Лента - Сеть розничной торговли 2276 2
ГПБ - Газпромбанк 1182 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 291 2
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 176 2
Почта России ПАО 2253 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 563 2
МКБ - Московский кредитный банк 618 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 565 2
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 407 1
CarPrice - Карпрайс 40 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 189 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 100 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 109 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1911 1
Ford 424 1
JCB International 145 1
Conde Nast - Конде Наст 23 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 50 1
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 155 1
Сургутнефтегаз - СНГ 278 1
LEGO 255 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4945 17
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2937 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3128 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3464 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5274 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12907 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3113 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3257 3
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 277 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1849 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4804 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2175 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 830 1
CFTC USA - Commodity Futures Trading Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами 15 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 196 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1358 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 255 1
UK NHS - National Health Service - Национальная служба здравоохранения Великобритании 20 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 1
SEBI - The Securities and Exchange Board of India - Индийский Совет по ценным бумагам и биржам 4 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 101 1
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии - National Imagery and Mapping Agency, NIMA - Агентство по спутниковому зондированию и картогр 70 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 172 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 532 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3430 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1183 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 337 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3380 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1903 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6299 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2086 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1277 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 3
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 247 1
OWASP - Open Web Application Security Project 118 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 47 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 150 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1048 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 179
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73479 143
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17175 137
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10140 115
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 99
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6276 84
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12020 75
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31855 65
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 55
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17141 53
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1706 47
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3066 47
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18366 43
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12395 42
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2971 41
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4684 41
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7426 40
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 39
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23225 38
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 38
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2418 34
OSD - Object Storage Device - Объектно-ориентированные хранилища данных - Объектное хранилище 251 34
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 33
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6698 32
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1162 31
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1255 28
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34052 28
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2116 26
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 25
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5946 25
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4790 25
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8765 24
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2881 24
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4569 24
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 815 22
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1170 21
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1182 21
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7644 20
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3109 19
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13332 19
Microsoft Azure 1465 34
Linux OS 10943 22
Microsoft Windows 16365 20
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 146 16
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1534 15
Amazon Web Services - AWS S3 REST API - Amazon API Gateway 39 13
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5193 13
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 416 11
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 671 11
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 372 10
Google Android 14734 10
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 619 10
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 362 10
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 662 9
NetApp StorageGRID - Netapp StorageGRID Webscale - NetApp StorageGRID SG 32 9
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 490 9
Broadcom - VMware vSphere 597 9
Red Hat Ceph Storage 111 8
Google Cloud Platform - GCP 346 8
Microsoft Office 365 984 8
Apple iPhone 6 4862 8
Stack Group - M1Cloud Object Storage 41 7
Dell EMC Atmos 15 7
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 98 7
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1328 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 659 6
Amazon EBS - Amazon Elastic Block Store 29 6
Google Cloud Storage 17 6
Apple iOS 8272 6
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 187 6
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 620 6
Apache Hadoop 447 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1537 6
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 87 6
Apache Hadoop Distributed File System - Apache HDFS 63 5
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup - Veritas SaaS Backup - Veritas SimpleBackup - Veritas Resiliency Platform - Veritas VRP - Veritas CloudPoint 122 5
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon Glacier Deep Archive - Amazon Glacier Backup 47 5
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 227 5
NetApp ONTAP 68 5
Apple macOS 2258 5
Самоукин Сергей 19 6
Степаненко Василий 48 4
Самборский Дмитрий 7 4
Андриевский Сергей 24 4
Vickery Chris - Викери Крис 5 4
Бочарникова Татьяна 83 4
Ройфман Роман 16 3
Мегрелишвили Георгий 27 3
Ганин Егор 54 3
Игнатьев Александр 9 3
Карасев Антон 21 3
Мартынов Евгений 32 3
Тимашев Ратмир 69 3
Сергеев Сергей 161 2
Горяйнов Андрей 54 2
Лигачев Глеб 105 2
Дергилёв Никита 44 2
Ампелонский Вадим 31 2
Тугов Александр 16 2
Ульянов Николай 162 2
Burr Matt - Барр Мэтт 3 2
Воеводин Александр 23 2
Шилак Ксения 28 2
Кубарев Алексей 56 2
Шойтов Александр 99 2
Лепехина Людмила 2 2
Круглов Виктор 23 2
Madaio Bob - Мадайо Боб 8 2
Граденко Михаил 42 2
Трошина Елена 22 2
Чудинов Дмитрий 69 2
Грамматчиков Алексей 4 2
Племяшова Анна 6 2
Атоян Антон 20 2
Murphy Barbara - Мерфи Барбара 5 2
Ефимов Илья 2 2
Соболев Роман 32 2
Абрамова Анна 8 2
Feinberg Mike - Фэйнберг Майк 3 2
Фарберов Александр 15 2
Россия - РФ - Российская федерация 157438 113
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53504 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45862 20
Европа 24653 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18657 6
Германия - Федеративная Республика 12948 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 4
Индия - Bharat 5710 4
Ближний Восток 3039 4
Земля - планета Солнечной системы 10668 4
Сингапур - Республика 1908 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1818 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18276 3
Франция - Французская Республика 7983 3
Израиль 2785 3
Казахстан - Республика 5813 3
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 751 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4101 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8151 2
Италия - Итальянская Республика 4431 2
Люксембург Великое Герцогство 436 2
Япония 13556 2
Европа Восточная 3123 2
Азия - Азиатский регион 5753 2
Африка - Африканский регион 3574 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2540 2
Америка Южная 869 2
Канада 4987 2
Украина 7801 2
Филиппины - Республика 581 1
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 311 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 514 1
Перу - Республика 287 1
Марокко - Королевство 214 1
США - Виргиния - Ашберн 10 1
США - Флорида 773 1
США - Огайо 290 1
США - Юта 196 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51336 39
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 36
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55078 33
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15191 26
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2551 24
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5876 22
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10358 22
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 19
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 19
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 18
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 17
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3163 14
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17429 12
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4417 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6257 11
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 11
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8246 10
Аренда 2584 9
Оптимизация затрат - Cost optimization 920 9
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2320 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 6258 8
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 109 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 7
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 6
Энергетика - Energy - Energetically 5530 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 5
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 5
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1739 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11446 5
Английский язык 6882 5
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 333 5
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 737 5
Аудит - аудиторский услуги 3115 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5295 4
TAdviser - Центр выбора технологий 430 3
VK - Mail.ru Hi-tech 47 2
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 31 2
The Verge - Издание 592 2
Reddit 361 2
ZDnet 662 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1267 2
The Guardian - Британская газета 384 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 124 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 56 1
Известия ИД 711 1
Roem.ru - Роем.ру 49 1
News Corp - News Corporation 218 1
NewsFactor 127 1
Cybersecurity & Co - Сайберсекьюрити и Ко - telegram-канал 1 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
FT - Financial Times 1260 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6022 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1080 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1144 1
The Register - The Register Hardware 1704 1
Bloomberg 1420 1
N+1 - Издание 181 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8384 12
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3759 8
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 5
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 165 4
Gartner - Гартнер 3614 4
IDC - International Data Corporation 4943 4
CNews Инновация года - награда 133 2
Fortune Global 100 142 2
Juniper Research 551 2
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 80 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
Informa - Ovum - Omdia 138 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Thales - Gemalto BLI - Breach Level Index 9 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 75 1
Fortune Global 500 287 1
Forrester Research 828 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 140 1
Research and Markets 26 1
Т1 Цифровая академия 49 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 630 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
ARWU - Academic Ranking of World Universities - Академический рейтинг университетов мира - Шанхайский рейтинг 3 1
USU, Utah State - Utah State University - Университет Юты - Университет штата Юта 63 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 232 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 441 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 524 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1220 4
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 150 2
CNews FORUM Кейсы 280 2
Oracle OpenWorld 65 1
Oracle Modern Cloud Day 10 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
Международный женский день - 8 марта 372 1
NetApp Directions 6 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410902, в очереди разбора - 731160.
Создано именных указателей - 188155.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Лучшие гаджеты для создания новогоднего настроения: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще