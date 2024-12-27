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Тугов Александр



27.12.2024 Selectel получил аккредитацию регистратора доменов 1
07.11.2024 Selectel представил новые продукты на Selectel Tech Day 2024 1
11.03.2024 Selectel запустил сервис «Готовое облако ‎1С» 1
19.10.2022 Selectel и ITSumma запускают Платформу обработки данных 1
18.10.2022 Selectel и ITSumma запускают «Платформу обработки данных» 1
25.04.2022 Selectel запустила бесплатную защиту от DDoS-атак 1
06.08.2021 Провайдеры услуг ЦОД определяются с региональной стратегией 1
13.05.2021 Александр Тугов, Selectel — о будущем облачных сервисов: «Я загружаю в облако программный код, а система сама решает, какие ей нужны ресурсы» 1
27.07.2020 На что обратить внимание в SLA и о чем позаботиться помимо SLA 1
26.12.2019 Selectel представила катастрофоустойчивый кластер на базе VMware в Московском регионе 1
04.10.2019 На Selectel TechDay объявили о запуске облачных услуг нового поколения 1
19.08.2019 Искусственный интеллект подумает о безопасности 1
05.04.2019 Selectel и DDoS-Guard запустили узел фильтрации трафика в Санкт-Петербурге 1
19.04.2017 Qrator Labs обеспечит защиту клиентов Selectel от DDoS-атак 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Тугов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Selectel - Селектел 385 13
Broadcom - VMware 2359 2
ITSumma - ITS - Сумма АйТи 12 2
8213 2
SAP SE 5277 1
RetailCRM 31 1
RightScale 8 1
DDoS-Guard - ДДоС-Гвард 21 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Ростелеком 9701 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 136 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 194 1
Huawei 3933 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 1
IXcellerate - Икселерейт 125 1
Linx - Связь ВСД 158 1
3data - 3дата 82 1
Broadcom - VMware - Greenplum 94 1
Газпром ЦПС 27 1
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) 64 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 1
Flant - Флант 95 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 79 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 30 1
En+ Group - Эн+ ГК 20 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Правительство Иркутской области 29 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 256 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
CSA - Cloud Security Alliance 13 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 4
DBaaS - Database as a Service - Облачные базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис -  Managed Databases - CDBMS - Cloud Database Management Systems 204 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 4
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1895 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 3
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1180 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 3
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 404 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 3
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 865 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 3
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1071 2
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 103 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 491 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1557 2
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 145 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 2
DataOps - Data Operations - Конвейер обработки данных 37 2
Data Engineering - Инжиниринг данных - Digital Engineering - Цифровой инжиниринг 48 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 1
Selectel Cloud - Selectel Облачная платформа 26 5
Apple iPhone 6 4862 3
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 70 2
Selectel ЦОД 18 2
ITSumma - ITS DPP - ITS Data Processing Platform 3 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 123 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
Selectel HyperServer 2 1
Broadcom - VMware Cloud Services 15 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 1
Apache Hadoop 427 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 1
NetApp Kubernetes Service - NetApp Kubernetes-as-a-service - NetApp Universal Control Plane for Managed Kubernetes 12 1
Apache Airflow 44 1
Apache Superset 17 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 198 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 106 1
Selectel - SelectOS 2 1
Linux OS 9937 1
Apple iOS 7809 1
Selectel ML-платформа 7 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 96 1
Баранов Антон 9 2
Рудь Дмитрий 1 1
Пивоваров Даниил 1 1
Лямин Александр 74 1
Самойлов Юрий 74 1
Чернышенко Дмитрий 565 1
Мотовилов Олег 71 1
Горелкин Антон 93 1
Аксенов Андрей 38 1
Хала Илья 43 1
Eliyahu Roy - Элияху Рой 1 1
Шумилов Роман 1 1
Любимов Олег 45 1
Шиченко Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 2
Россия - СФО - Иркутская область 1087 2
Нидерланды - Амстердам 607 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1144 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 926 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1111 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 911 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 324 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 620 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 74 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
Слепые зоны 109 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 724 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 157 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1434 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1308 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
Gartner - Гартнер 3556 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
Selectel TechDay 6 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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