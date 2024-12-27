Тугов Александр
Тугов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Баранов Антон 9 2
|Рудь Дмитрий 1 1
|Пивоваров Даниил 1 1
|Лямин Александр 74 1
|Самойлов Юрий 74 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Мотовилов Олег 71 1
|Горелкин Антон 93 1
|Аксенов Андрей 38 1
|Хала Илья 43 1
|Eliyahu Roy - Элияху Рой 1 1
|Шумилов Роман 1 1
|Любимов Олег 45 1
|Шиченко Дмитрий 1 1
|ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
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