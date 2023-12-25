KPI Key Performance Indicators КПИ Ключевые индикаторы производительности КПЭ Ключевые показатели эффективности

MBO - Management by Objectives - Управление по целям

KPI (Key Performance Indicator или ключевой показатель деятельности) — показатель эффективности (успешности) в рамках конкретной работы или показатель решения определенной задачи. KPI — это количественный показатель результата, достигнутого по факту. Если рассматривать использование KPI на практике, то чаще всего этот показатель внедряется в различные бизнесы с целью максимально просто и удобно измерять общую эффективность выполнения конкретной работы: компании в целом, ее подразделений, даже конкретных сотрудников. Используя KPI, можно мотивировать рабочий персонал выполнять свою работу более быстро, качественно и ответственно.

Использование KPI имеет смысл только для тех сотрудников, которые работают по модели оплаты труда за выполненный объем. В риэлторских компаниях к таким сотрудникам относятся агенты, в торговом сегменте рынка — менеджеры по продажам, в рекрутинговом — менеджеры по подбору кадров. KPI — эффективный метод оценки результативности работы менеджеров высшего звена компании.

Разновидности KPI

Обычно выделяют всего 5 типов KPI:

результата — какой конкретно результат был достигнут;

трат — какой объем ресурсов был потрачен на решение поставленной задачи;

работы — оценка соответствия какого-либо бизнес-процесса технологии его выполнения;

производительности — соотношение между полученным результатом и временем, которое пришлось потратить на его достижение;

результативности — соотношение достигнутых целей к затраченным на их достижение ресурсов.

Для каждой конкретной бизнес-ниши и рыночного сегмента KPI будут разными. Если речь идет о новой компании, то среди ее главных задач стоит привлечение новых клиентов, а если говорить о ТОПовых корпорациях, то им важнее продвинуть свои инновационные продукты, новинки.

При определении KPI в продажах важнейшую роль играют:

объемы продаж за конкретный отрезок времени;

цена и число заказов (средние);

трафик целевой аудитории;

удержание клиентов;

возврат «утерянных» покупателей.

Если говорить о диджитал-маркетинге, то для маркетолога будут наиболее важны такие KPI: