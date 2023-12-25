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KPI Key Performance Indicators КПИ Ключевые индикаторы производительности КПЭ Ключевые показатели эффективности

KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности

KPI (Key Performance Indicator или ключевой показатель деятельности) — показатель эффективности (успешности) в рамках конкретной работы или показатель решения определенной задачи. KPI — это количественный показатель результата, достигнутого по факту. Если рассматривать использование KPI на практике, то чаще всего этот показатель внедряется в различные бизнесы с целью максимально просто и удобно измерять общую эффективность выполнения конкретной работы: компании в целом, ее подразделений, даже конкретных сотрудников. Используя KPI, можно мотивировать рабочий персонал выполнять свою работу более быстро, качественно и ответственно.

Использование KPI имеет смысл только для тех сотрудников, которые работают по модели оплаты труда за выполненный объем. В риэлторских компаниях к таким сотрудникам относятся агенты, в торговом сегменте рынка — менеджеры по продажам, в рекрутинговом — менеджеры по подбору кадров. KPI — эффективный метод оценки результативности работы менеджеров высшего звена компании.

Разновидности KPI

Обычно выделяют всего 5 типов KPI:

  • результата — какой конкретно результат был достигнут;
  • трат — какой объем ресурсов был потрачен на решение поставленной задачи;
  • работы — оценка соответствия какого-либо бизнес-процесса технологии его выполнения;
  • производительности — соотношение между полученным результатом и временем, которое пришлось потратить на его достижение;
  • результативности — соотношение достигнутых целей к затраченным на их достижение ресурсов.

Для каждой конкретной бизнес-ниши и рыночного сегмента KPI будут разными. Если речь идет о новой компании, то среди ее главных задач стоит привлечение новых клиентов, а если говорить о ТОПовых корпорациях, то им важнее продвинуть свои инновационные продукты, новинки.

При определении KPI в продажах важнейшую роль играют:

  • объемы продаж за конкретный отрезок времени;
  • цена и число заказов (средние);
  • трафик целевой аудитории;
  • удержание клиентов;
  • возврат «утерянных» покупателей.

Если говорить о диджитал-маркетинге, то для маркетолога будут наиболее важны такие KPI:

  • занятие сайтом ТОПовых позиций в выдаче поисковой системы;
  • трафик сайта (число уникальных посетителей);
  • кликабельность (CTR);
  • переходы по брендированным ключам;
  • цена лида и посетителя;
  • процент успешных сделок;
  • процент неуспешных сделок.
     

25.12.2023 Совет директоров «Сколково» в два раза увеличил целевые значения КПЭ по выручке резидентов и инвестициям

Совет директоров «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) утвердил обновленную систему КПЭ и показатели на 2024-2026 гг. Плановые значения выручки участников «Сколково» на 2024 и 2025 гг. установлены в размере 700 и 850 млрд руб., взамен ранее утвержденного плана на уровне 350 и

25.05.2023 Фонд «Сколково» по итогам 2022 года достиг поставленных КПЭ в полном объеме

Состоялось собрание совета директоров фонда «Сколково», на котором были приняты результаты выполнения стратегические КПЭ фонда за 2022 год. Средневзвешенный процент их исполнения составил 112,6%. Игорь Шувалов, председатель ВЭБ.РФ, председатель совета директоров фонда «Сколково», сказал: «Совет директоров рас
01.02.2023 Как наблюдаемость помогает контролировать KPI в сложных бизнес-процессах

нес-консалтинге, и в ИТ. Технически это выглядит так: по параметрам (метрикам, логам и данным трассировки) определяют информацию о состояниях системы, а бизнесу остается определить важное, установить KPI для исполнителей — например, сократить время на выполнение операции с 5 до 2 секунд и на дашбоардах наблюдать за процессом решения поставленной задачи, при необходимости применяя инструмент
23.07.2020 Navicon выпустил решение для комплексного контроля и анализа работы полевых сотрудников

Системный интегратор и разработчик Navicon представил новое аналитическое решение. Navicon SFE BI – комплексная система, позволяющая фармацевтическим и FMCG-компаниям управлять целями и KPI своих полевых специалистов и качественно анализировать их визитную активность. Помимо прочего, компании смогут контролировать выполнение контрактных условий торговыми и аптечными сетями и н
04.10.2016 «Макиз-Фарма» рассчитывает индивидуальные KPI сотрудников с помощью BioLink BioTime

те — по настроенному заранее расписанию). Информация, предоставляемая биометрической системой учета рабочего времени, используется при определении индивидуальных ключевых коэффициентов эффективности (KPI) каждого сотрудника и прямо влияет на размер его премии. По мнению представителей заказчика, такой подход оказался действенным: за первый месяц промышленной эксплуатации BioTime непроизводи
17.03.2016 Dental Cloud и KPI Lab договорились о партнерстве

Компания Dental Cloud, занимающаяся разработкой и интеграцией ИТ в стоматологической отрасли, и компания KPI Lab («КиПиАй Лаб»), сосредоточенная на разработке инновационной программной платформы KPI Suite, заявили о стратегическом партнерстве. В рамках партнерства компании объединили усилия
18.01.2016 Опрос Red Hat подтвердил окупаемость инвестиций в мобильные приложения

пользованию мобильных технологий предприятиями частного сектора. 74% респондентов из числа тех, чьи организации оценивают успешность мобильных приложений с помощью ключевых показателей эффективности (KPI), заявили о полной окупаемости ранее сделанных соответствующих инвестиций. По результатам опроса 85% организаций оценивают успешность мобильных приложений с помощью KPI, 9% опрошенны
01.12.2015 «РДТех» создал для Татфондбанка систему мотивационной отчетности

«РДТех» и Татфондбанк завершили проект, в рамках которого была внедрена система мотивационной отчетности, предназначенная для расчета KPI и бонусов. Об этом CNews сообщили в «РДТех». Проект по созданию системы мотивационной отчетности на базе корпоративного хранилища данных (КХД) начался в июне 2015 г. На базе КХД к этому мом
20.07.2015 УрФУ построил систему бизнес-анализа и прогнозирования KPI

Группа компаний «Хост» построила систему бизнес-анализа и прогнозирования KPI для Уральского федерального университета. Система охватывает один миллион показателей и помогает контролировать достижение целей программы повышения престижа российского образования на миро
04.03.2015 ant Technologies выпустила модуль KPI Monitoring System для системы Logistics Vision Suite

echnologies объявила о расширении функционала Logistics Vision Suite (LVS) и выводе на рынок модуля KPI Monitoring System. Новый инструмент позволит оценить рентабельность компании, повысить ур
06.09.2013 Программа «1C:Предприятие 8. Управление по целям и KPI» интегрирована с решениями «1С:CRM»

Специалисты компании «Волгасофт» (партнер компании «1С-Рарус») интегрировали программу «1C:Предприятие 8. Управление по целям и KPI» с решениями линейки «1С:CRM», создав универсальный механизм выгрузки CRM-показателей для расчета KPI. Теперь малому и среднему бизнесу станет проще решать актуальные задачи с помощь
09.08.2013 «Инталев» внедрила комплексную систему управления финансами и KPI для «Шанс-Авто»

уппой компаний «Шанс-Авто» завершили проект по внедрению комплексной системы управления финансами и KPI. Как рассказали CNews в «Инталев», работающая в «Шанс-Авто» система не позволяла осуществ
25.03.2013 Термин дня: KPI

ертным советом, мы учтем его в формулировках, а вы получите дополнительный балл за свою активность. KPI, Key Performance Indicators (Ключевые показатели эффективности, КиПиАй) – это ключевые ме
28.02.2013 Ernst & Young: Глобальные телеком-операторы рискует потерять доверие инвесторов, если кардинально не изменят показатели эффективности

иведены в отчёте о проведённом «Эрнст энд Янг» исследовании Institutional investors Survey 2013 (исследование институциональных инвесторов, 2013 г.). Джонатан Дхармапалан поясняет: «Необходимо, чтобы показатели эффективности учитывали освоение новых услуг, а также предоставляли сгруппированную по категориям информацию о рентабельности услуг по обработке и хранению данных. Так, например, обс
24.01.2013 «Инталев» разработал систему KPI и систему стимулирования персонала для ритейлера «Телекс»

зке грузов в России, а также собственное производство продуктов питания под маркой «Домашний Рецепт». Руководство ГК «Телекс» пришло к решению о разработке системы ключевых показателей эффективности (КПЭ), которая, с одной стороны, позволила бы управлять получением интегрального результата деятельности компании (прибыли), а с другой — смогла бы стать основой для актуализации системы стимули
06.12.2012 «Мортон» строит систему KPI с помощью «Инталев»

Группа компаний «Инталев» сообщила о старте проекта по постановке системы KPI в группе компаний «Мортон», специализирующейся на строительстве крупномасштабных жилых ми
20.11.2012 НАИРИТ подготовит систему KPI для оценки деятельности институтов развития

ств. «Одной из причин такого положения является недостаточная эффективность работы существующих институтов развития, обусловленная, в частности, отсутствием какой-либо системы оценок их деятельности (KPI)», — считают в НАИРИТ. В такой ситуации следует приветствовать решение о создании в России агентства передовых оборонных исследовательских проектов — аналога американского агентства DARPA (
14.08.2012 «Инталев» разработал и автоматизировал систему KPI для автодилера Hyundai и Volkswagen в России

Компания «Инталев» сообщила о завершении первого этапа проекта в группе компаний «Шанс-Авто» по разработке методологии и автоматизации системы KPI на платформе «Инталев: Корпоративный менеджмент». Свою деятельность компания «Шанс-Авто» начинала почти 20 лет назад в качестве официального дилера по продаже и сервисному обслуживанию марк
05.04.2012 Совет директоров «Связьинвеста» утвердил положение о системе ключевых показателей эффективности компании

В Москве состоялось очное заседание совета директоров «Связьинвеста». Совет директоров утвердил положение о системе ключевых показателей эффективности (КПЭ) компании. Новая система КПЭ разработана с учетом рекомендаций Минэкономразвития России для компаний с государственным участием и включает такие КПЭ, как рентабельность по OIB
19.09.2011 BI Partner систему мониторинга и анализа KPI для фармацевтической компании «Валента»

ner, входящая в ГК «Ай-Теко», сообщила о завершении проекта по созданию аналитической информационной системы, обеспечивающей сбор, мониторинг и анализ ключевых показателей эффективности деятельности (KPI), в фармацевтической компании «Валента Фарм». Все компоненты новой информационной системы развернуты на программной платформе Microsoft. Для компаний, занимающихся производством и распростр
11.03.2010 «Инталев» предлагает решение для быстрого внедрения системы мониторинга KPI

Компания «Инталев» выпустила новый продукт, призванный помочь заказчикам быстро внедрить систему постоянного мониторинга и контроля стратегических показателей бизнеса (KPI). Программно-методическое решение «Стратегический контроллинг» обеспечивает возможность стратегического управления бизнесом через контроль разнообразных финансовых и нефинансовых показателе
14.05.2009 АСПЭК внедрил решение по KPI на базе DocsVision

Компания «Корпоративные системы» — ижевский партнер DocsVision — внедрила решение по KPI на базе системы автоматизации документооборота и бизнес- процессов (СЭД) DocsVision в группе АСПЭК – диверсифицированном холдинге, в состав которого входит более 20 предприятий, расположенн
01.09.2008 «Ай-Теко» разработала для «Мосэнерго» систему оценки KPI

ксных ИТ-решений и консалтинговых услуг, сообщила о завершении проекта по разработке системы оценки KPI для ОАО «Мосэнерго». В число KPI (Key Performance Indicators – ключевых показателе
10.03.2006 Внедрение KPI: стоит ли овчинка выделки?

оработанной концепцией управления на основе показателей эффективности (Key Performance Indicators - KPI) является сбалансированная система показателей (BSC). Применение BSC позволяет выявить во

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KPI и организации, системы, технологии, персоны:

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Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4803 136
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей 4104 134
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 2835 129
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 3705 125
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20014 123
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 6450 115
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9049 113
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8716 110
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11652 108
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 9851 107
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23704 101
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4534 95
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11438 94
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3170 93
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1741 93
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13507 93
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4023 92
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10284 91
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12181 90
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 827 90
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3634 87
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23334 87
Microsoft Office 3555 81
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4594 42
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2175 36
Google Android 13378 35
Microsoft Windows 14999 32
Microsoft SQL Server 1524 31
Microsoft Dynamics 1167 30
Microsoft Office Excel 1135 29
Linux OS 9058 28
Microsoft SharePoint Server 694 27
Apple iOS 7332 26
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 915 25
Microsoft Windows 2000 8661 25
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 837 24
Microsoft Azure 1359 23
Apple iPhone 6 4861 22
Microsoft SharePoint Products and Technologies 788 22
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3806 21
Apple iPad 3798 20
Software AG - ARIS Platform 176 18
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 883 18
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 539 18
ВГТРК - Смотрим 576 17
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 235 17
Oracle E-Business Suite - OEBS 578 17
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 297 16
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 932 16
Microsoft Dynamics CRM 534 15
Oracle Java - язык программирования 2883 15
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1877 15
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1311 15
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 554 14
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 176 13
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 391 13
SAP SuccessFactors - SAP SF 148 12
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 988 12
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1182 12
Depositphotos - фотобанк 423 11
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 425 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3015 11
Путин Владимир 2941 14
Шадаев Максут 814 14
Макаров Станислав 117 13
Греф Герман 390 10
Медведев Дмитрий 1642 10
Натрусов Артем 252 9
Мишустин Михаил 580 8
Хомков Игорь 45 8
Чернышенко Дмитрий 527 8
Коптелов Андрей 109 8
Степанов Антон 62 8
Паршин Максим 314 8
Бочкин Александр 18 7
Хасис Лев 105 7
Федечкин Эдуард 41 7
Аверина Мария 24 6
Лосев Сергей 46 6
Андреев Владимир 90 6
Будин Алексей 22 6
Глазков Александр 86 6
Добродеев Борис 95 6
Озеров Максим 9 5
Михалин Борис 8 5
Акимов Максим 181 5
Кирьянова Александра 108 5
Рыстенко Михаил 62 5
Трефилов Алексей 45 5
Бобров Антон 27 5
Попов Сергей 123 5
Бар-Бирюкова Мария 81 5
Белайчук Анатолий 29 5
Полякова Елена 7 5
Путятинский Сергей 82 5
Борисов Пётр 9 5
Клепиков Алексей 109 4
Саввин Антон 18 4
Сотин Денис 189 4
Трояновский Владимир 61 4
Галкин Андрей 19 4
Потоцкий Михаил 15 4
Россия - РФ - Российская федерация 132767 785
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40627 209
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13710 131
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50926 101
Европа 21386 78
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16164 74
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13887 46
Казахстан - Республика 5259 43
Украина 7440 39
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16009 36
Беларусь - Белоруссия 5157 36
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13114 29
Германия - Федеративная Республика 12389 29
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6816 29
Россия - Сибирь 2212 21
Азия - Азиатский регион 5283 18
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2464 17
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2954 17
Европа Восточная 3039 16
Франция - Французская Республика 7682 16
Россия - УФО - Екатеринбург 3609 15
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2782 15
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2729 14
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1409 14
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2496 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1065 13
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2747 13
Япония 13110 13
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1301 12
Канада 4774 12
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Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1257 11
Узбекистан - Республика 1591 10
Испания - Королевство 3657 10
Турция - Турецкая республика 2211 10
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2623 10
Земля - планета Солнечной системы 10126 10
Бразилия - Федеративная Республика 2285 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2020 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 45035 469
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 47263 248
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22245 239
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12056 213
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12350 185
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7429 163
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5044 122
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26378 110
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Аудит - аудиторский услуги 2345 40
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4356 40
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7002 39
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11097 16
TAdviser - Центр выбора технологий 350 8
Forbes - Форбс 710 6
Ведомости 757 6
Коммерсантъ - Издательский дом 1550 5
23ABC News 169 5
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 591 4
Госрасходы - портал 65 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5833 3
Sports.ru - Спортс.ру 25 2
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 465 2
The Bell - Издание 41 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 906 2
Российская газета 259 1
Rambler - Секрет фирмы 36 1
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ВГТРК - Россия-1 - телеканал 23 1
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Rambler - Чемпионат.com - Championat.com 29 1
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru 53 1
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ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 305 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 78 1
NYT - The New York Times 1012 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 406 1
Bloomberg 1185 1
The Register 1504 1
Reddit 283 1
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Forrester Research 819 21
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Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 332 9
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 956 4
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Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 109 3
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Ventana Research 7 2
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Vanson Bourne 48 2
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Forbes Global 2000 32 1
GfK Rus - ГФК-Русь 205 1
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Grand View Research 17 1
IDC Financial Insights 10 1
ARC Advisory Group 20 1
Analysys Mason 26 1
Markets&Markets Research 109 1
Forrester Consulting 26 1
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IBM Research 107 1
Forrester Wave 45 1
Microsoft Research 138 1
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Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 709 15
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1388 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 833 7
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 211 6
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 295 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 530 5
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 26 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 767 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 480 4
РАН - Российская академия наук 1761 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 322 4
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 151 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 107 2
Genesys University 4 2
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 42 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 119 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 932 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 233 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 2
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 26 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 355 1
Kaspersky Academy - Академия Касперского - Kaspersky SafeBoard - Учебный Центр Лаборатории Касперского 13 1
Алгоритмика - Международная школа программирования 27 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 258 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 127 1
InfoWatch Academy - Академия InfoWatch - АИВ - Академия ИнфоВотч 3 1
University of Surrey - Университет Суррея - Battersea College of Technology 27 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 109 1
MIT Sloan School of Managment - Школа менеджмента 14 1
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 17 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 187 1
Специалист - Центр компьютерного обучения при МГТУ имени Н.Э. Баумана 7 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 91 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 75 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 50 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 24 1
VK Skillbox - Скилбокс 88 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 273 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 224 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 473 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1885 39
CNews FORUM Информационные технологии завтра 994 24
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 21
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2251 20
CNews AWARDS - награда 450 10
CNews FORUM Кейсы 167 9
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1157 6
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 517 5
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 262 4
itSMF - IT Service Management Forum 31 4
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 3
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 71 2
День молодёжи - 27 июня 734 2
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 2
Docflow 146 2
Microsoft Академия CIO - конкурс 48 2
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 19 2
Международный женский день - 8 марта 296 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 911 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 111 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 53 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 118 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 1
Web Summit 4 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 1
SAP TechEd 9 1
SAP Quality Awards 6 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 42 1
SAP Value Award 6 1
CNews Баттл 64 1
CeBIT 611 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 700 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 1
Startup Village - международная стартап-конференция 60 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 219 1
VMworld 29 1
HPE Discover More 1 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 77 1
Online Retail Russia Awards 2 1
Демо День стартапов 1 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2024 годы.
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Создано именных указателей - 139759.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Техника

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