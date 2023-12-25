KPI Key Performance Indicators КПИ Ключевые индикаторы производительности КПЭ Ключевые показатели эффективности
- MBO - Management by Objectives - Управление по целям
KPI (Key Performance Indicator или ключевой показатель деятельности) — показатель эффективности (успешности) в рамках конкретной работы или показатель решения определенной задачи. KPI — это количественный показатель результата, достигнутого по факту. Если рассматривать использование KPI на практике, то чаще всего этот показатель внедряется в различные бизнесы с целью максимально просто и удобно измерять общую эффективность выполнения конкретной работы: компании в целом, ее подразделений, даже конкретных сотрудников. Используя KPI, можно мотивировать рабочий персонал выполнять свою работу более быстро, качественно и ответственно.
Использование KPI имеет смысл только для тех сотрудников, которые работают по модели оплаты труда за выполненный объем. В риэлторских компаниях к таким сотрудникам относятся агенты, в торговом сегменте рынка — менеджеры по продажам, в рекрутинговом — менеджеры по подбору кадров. KPI — эффективный метод оценки результативности работы менеджеров высшего звена компании.
Разновидности KPI
Обычно выделяют всего 5 типов KPI:
- результата — какой конкретно результат был достигнут;
- трат — какой объем ресурсов был потрачен на решение поставленной задачи;
- работы — оценка соответствия какого-либо бизнес-процесса технологии его выполнения;
- производительности — соотношение между полученным результатом и временем, которое пришлось потратить на его достижение;
- результативности — соотношение достигнутых целей к затраченным на их достижение ресурсов.
Для каждой конкретной бизнес-ниши и рыночного сегмента KPI будут разными. Если речь идет о новой компании, то среди ее главных задач стоит привлечение новых клиентов, а если говорить о ТОПовых корпорациях, то им важнее продвинуть свои инновационные продукты, новинки.
При определении KPI в продажах важнейшую роль играют:
- объемы продаж за конкретный отрезок времени;
- цена и число заказов (средние);
- трафик целевой аудитории;
- удержание клиентов;
- возврат «утерянных» покупателей.
Если говорить о диджитал-маркетинге, то для маркетолога будут наиболее важны такие KPI:
- занятие сайтом ТОПовых позиций в выдаче поисковой системы;
- трафик сайта (число уникальных посетителей);
- кликабельность (CTR);
- переходы по брендированным ключам;
- цена лида и посетителя;
- процент успешных сделок;
- процент неуспешных сделок.
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KPI и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 2941 14
|Шадаев Максут 814 14
|Макаров Станислав 117 13
|Греф Герман 390 10
|Медведев Дмитрий 1642 10
|Натрусов Артем 252 9
|Мишустин Михаил 580 8
|Хомков Игорь 45 8
|Чернышенко Дмитрий 527 8
|Коптелов Андрей 109 8
|Степанов Антон 62 8
|Паршин Максим 314 8
|Бочкин Александр 18 7
|Хасис Лев 105 7
|Федечкин Эдуард 41 7
|Аверина Мария 24 6
|Лосев Сергей 46 6
|Андреев Владимир 90 6
|Будин Алексей 22 6
|Глазков Александр 86 6
|Добродеев Борис 95 6
|Озеров Максим 9 5
|Михалин Борис 8 5
|Акимов Максим 181 5
|Кирьянова Александра 108 5
|Рыстенко Михаил 62 5
|Трефилов Алексей 45 5
|Бобров Антон 27 5
|Попов Сергей 123 5
|Бар-Бирюкова Мария 81 5
|Белайчук Анатолий 29 5
|Полякова Елена 7 5
|Путятинский Сергей 82 5
|Борисов Пётр 9 5
|Клепиков Алексей 109 4
|Саввин Антон 18 4
|Сотин Денис 189 4
|Трояновский Владимир 61 4
|Галкин Андрей 19 4
|Потоцкий Михаил 15 4
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