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Worldskills Ворлдскиллс Агентство развития профессионального мастерства

Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства

УПОМИНАНИЯ


16.11.2021 Ученик столичного детского технопарка стал призером Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech

Восьмиклассник из Москвы Даниил Конахин занял второе место на VIII Национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2021. Ученик школы № 2098 имени Героя Советского Союза Л. М. Доватора, сл
25.10.2021 «Ростех» ввел две новые компетенции в WorldSkills Hi-Tech 2021

арьерные перспективы», – отметил заместитель генерального директора «Ростеха» Николай Волобуев. Отбор и подготовка членов сборной заняли почти год. За это время участники прошли обучение по методикам WorldSkills. В сборную вошли профессионалы 13 дочерних холдингов «Ростеха» из Москвы, Казани, Новосибирска, Уфы и других городов России. Команда «Ростеха» будет представлена в основной соревнов
31.08.2021 Google раздаст бесплатные курсы техподдержки россиянам, потерявшим работу

Сотрудничество Google и Worldskills Russia Google и АНО «Агентство развития профессионального мастерства» (Worldsk
27.07.2021 Разработчики «1С» выступили на международном чемпионате The Digital and Hybrid Eurasian Competition 2021

ехнологий, и эксперт – Вячеслав Куржнер, ИТ-специалисты компании Venkon, которая является партнером WorldSkills Uzbekistan по компетенции IT Software Solutions for Business. Третье место Дониёр
12.10.2020 Россия на фоне пандемии смогла провести чемпионат рабочих профессий в пику всему миру

ате В Новосибирске завершился чемпионат «Навыки мудрых», проводимый союзом «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) среди представителей рабочих профессий лиц старше 50 лет. Ранее в Новокуз
01.10.2020 Разработчики «1С» из 36 регионов приняли участие в финале чемпионата «Молодые профессионалы»

горевна, преподаватель Сибирского политехнического техникума (Кемерово), сертифицированный эксперт «Ворлдскиллс Россия». Заместитель главного эксперта – Орлова Вера Михайловна, преподаватель То
13.08.2020 Softline оснастила площадку для шести компетенций WorldSkills в Пермском химико-технологическом техникуме

собности профессионального образования)» компания Softline оснастила площадку для шести компетенций WorldSkills в Пермском химико-технологическом техникуме. Эксперты Softline консультировали за
30.07.2020 Softline оснастила площадку «Виртуальная и дополненная реальность» Омского авиационного колледжа по стандартам Worldskills

скому авиационному колледжу оснастить площадку «Виртуальная и дополненная реальность» по стандартам Worldskills. Теперь студентам колледжа доступен полный функционал программного обеспечения дл
26.11.2019 В России в битве сошлись роботы. Видео

катеринбурге прошло ежегодное соревнование «Битва роботов». Мероприятие было организовано движение «Ворлдскиллс Россия» и проводилось в рамках корпоративного чемпионата высокотехнологичных проф
08.11.2019 Сотрудники ТТК победили во всероссийских соревнованиях World Skills Hi-Tech 2019

х железных дорог» (РЖД), стали победителями всероссийских соревнований профессионального мастерства World Skills Hi-Tech 2019 в компетенции «Квантовые технологии». Команда выступала под флагом

02.09.2019 Российские ИТ-шники схлестнулись с китайскими на чемпионате мира

ИТ-соревнования в рамках WorldSkills В Казани завершился мировой чемпионат по рабочим профессиям WorldSkills, в
28.08.2019 Россия оценила перспективы своих ИТ-шников в цифровых профессиях будущего

Россия придумала и провела FutureSkills В Казани завершился первый в истории чемпионат по профессиям для цифровой экономики FutureSkills. Соревнования проходили в рамках более масштабного первенства Worldskills, которое в эти дни также проходило в Казани. Это был первый международный чемпионат Worldskills, проводившийся в России. Большинство команда, участвовавших в FutureSkills, яв
28.08.2019 Программист 1С занял первое место на международном чемпионате профессионалов WorldSkills Kazan 2019 в компетенции разработки бизнес-приложений

-Рики, ОАЭ, России, Тайваня, Филиппин, Финляндии и Южной Кореи. Впервые на международном чемпионате WorldSkills была представлена российская платформа разработки 1С:Enterprise, ее использовали

19.08.2019 Российские технологии разработки бизнес-приложений фирмы «1С» представлены на мировом чемпионате WorldSkills Kazan 2019

Компания «1С» стала единственным российским поставщиком тиражных информационных технологий для WorldSkills Kazan 2019. Компания предоставила среду разработки бизнес-приложений «1C:Предприя
24.01.2019 «Инфосистемы Джет» обеспечила ИТ-платформу для WorldSkills Russia

«Инфосистемы Джет» предоставила Союзу «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» облачный портал собственной разработки для проведения тестирования школь
24.01.2019 Российские профстандарты в области ИТ переделают по модели «6+6»

ти ИТ Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia), получив от Правительства России полномочия согласовывать разработанные н
03.07.2018 Infowatch и WorldSkills Russia договорились о продвижении демонстрационного экзамена по ИБ в качестве инструмента итоговой аттестации выпускников колледжей

езопасности (ИБ) организаций, подписала соглашения о сотрудничестве с cоюзом молодых профессионалов WorldSkills Russia, а также с «Колледжем связи №54» им. П.М.Вострухина. Стороны договорились

09.12.2016 «Эттон» и WorldSkills Russia приступают к сотрудничеству в области ИТ

В ноябре Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» (WorldSkills Russia) и компания «Эттон» начали сотрудничество по развитию
27.10.2016 Schneider Electric примет участие в создании центра прикладных квалификаций Electro Skills на базе Казанского энергетического университета

ашение продолжает и развивает наше партнерство». По информации Schneider Electric, сегодня движение WorldSkills набирает все большую силу во всем мире и в России. Целью организации WorldSkil
02.06.2016 Depo Computers предоставила компьютерное оборудование для проведения финала чемпионата WorldSkills Russia 2016

рудование собственного производства для организации и проведения финала IV Национального чемпионата WorldSkills Russia 2016. Об этом CNews сообщили в Depo. Для проведения соревнований в области
18.03.2016 На межвузовском чемпионате WorldSkills будет представлена новая ИТ-компетенция от «1С»

етенций является одной из ключевых задач на сегодняшний день», — заявил генеральный директор союза «Ворлдскиллс Россия» Роберт Уразов. Конкурсные задачи будут представлять собой адаптированные

29.01.2016 В МАМИ прошла «Неделя экзаменов WorldSkills» для 300 студентов ИТ-направлений

п 1 и 2 курса) сдали экзамены зимней сессии в практико-ориентированном формате. Как сообщили CNews в МАМИ (Московском государственном машиностроительном университете), экзамены в формате соревнований WorldSkills принимали более 20 преподавателей по 10 прикладным дисциплинам. Для экзаменов были специально адаптированы задания чемпионатов WorldSkills, разработаны методики и критерии оц

Публикаций - 114, упоминаний - 187

Worldskills и организации, системы, технологии, персоны:

8519 26
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3255 12
Microsoft Corporation 24884 11
Ростелеком 9964 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13310 9
МегаФон 9337 8
Yandex - Яндекс 7803 7
Cisco Systems 5160 5
Softline - Софтлайн 3012 5
VK - Mail.ru Group 3487 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8923 5
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 933 5
InfoWatch - Инфовотч 1046 4
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 448 4
SAP SE 5340 3
Meta Platforms - Facebook 4471 3
Autodesk 618 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 3
Schneider Electric 580 3
KUKA Robotics 34 3
МЭО - Мобильное электронное образование 19 3
Siemens AG - Siemens Group 2604 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1154 2
Samsung Electronics 10389 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 636 2
Huawei 4037 2
IBM - International Business Machines Corp 9478 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 2
Крок - Croc 1786 2
Adobe Systems 1561 2
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 83 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4180 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2112 2
Oracle Corporation 6763 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 2
Цифра ГК 2483 2
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 72 2
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 346 2
GE Fanuc - Фанук 40 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 476 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 402 14
РВК - Российская венчурная компания 551 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7648 8
Почта России ПАО 2170 7
РЖД - Российские железные дороги 1944 5
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 5
Россети Ленэнерго 1700 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 817 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 525 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2896 2
ВТБ - Почта Банк 473 2
ГПБ - Газпромбанк 1110 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Альфа-Банк 1801 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 484 2
LEGO 249 2
ЯКласс 68 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 2
Ростех - Вертолеты России 169 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 435 2
Газпром ПАО 1371 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 946 2
Казань Экспо МВЦ - Kazan Expo - Международный выставочный центр 15 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 532 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 807 1
НСПК - Национальная система платежных карт 838 1
МКБ - Московский кредитный банк 583 1
BMW Group 459 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 462 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 472 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 261 1
ПСБ - Промсвязьбанк 873 1
Лента - Утконос 177 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 486 1
Сколково - МММK - Московский международный медицинский кластер 11 1
ЦИАН - CIAN 148 1
Superjob - Суперджоб 619 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 158 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 228 33
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4640 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12123 17
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3141 14
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2011 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6099 11
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1421 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5077 9
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 251 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2759 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2985 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3124 6
Совет при президенте Российской Федерации 199 5
Кванториум АНО - Детский технопарк 83 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1669 4
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 505 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4449 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5582 4
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 155 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 429 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 351 3
Федеральное собрание Российской Федерации 304 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 341 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4988 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 353 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1867 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 324 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1242 2
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 122 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 86 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 297 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2595 2
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 158 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 590 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 78 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 467 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1381 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3434 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 302 10
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 361 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 245 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 70 2
Талант и успех - Общественный фонд 19 2
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 16 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 325 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 9 1
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
Знание - Российское общество 7 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 700 1
ФСП - Федерация спортивного программирования 10 1
ИКТ кластер Калужской области - Калужский кластер информационных и коммуникационных технологий 2 1
Глобальные университеты 1 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53308 65
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68598 45
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20975 25
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32087 23
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13877 22
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12378 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29262 19
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5545 19
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15199 19
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21935 17
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5768 16
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11925 14
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30688 11
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2273 10
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Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 654 7
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1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2336 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5469 7
Linux OS 10280 4
Oracle Java - язык программирования 3166 4
Google YouTube - Видеохостинг 2821 3
Google Android 14314 3
Google Android Studio - Среда разработки 25 3
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 110 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5048 3
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 930 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1350 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4734 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1466 3
Autodesk Inventor 75 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 795 2
Apple - App Store 2941 2
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 68 2
1С:ERP Управление предприятием 626 2
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 347 2
Инфосистемы джет - Билет в будущее 7 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 967 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1421 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 2
Microsoft Kinect 199 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 546 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 241 2
Microsoft Windows 2000 8663 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 241 2
Microsoft Windows 15943 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 258 2
Depositphotos - фотобанк 422 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1816 2
Реестр добросовестных экспортеров 205 2
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 46 2
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 95 2
JavaScript - JS - язык программирования 1236 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 756 1
Google Play - Google Store - Android Market 3357 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 71 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 854 1
Песков Дмитрий 109 19
Путин Владимир 3252 17
Нуралиев Борис 291 10
Ковнир Евгений 75 9
Медведев Дмитрий 1657 6
Уразов Роберт 6 5
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