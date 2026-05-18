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Ростелеком БФТ-Холдинг ранее Бюджетные и Финансовые Технологии

Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии

БФТ-Холдинг является частью группы компаний Ростелеком и представляет собой российскую компанию, специализирующуюся на разработке программных продуктов и заказных решений для государственного сектора и бизнеса.

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в качестве истца (41) на сумму 345 507 571 ₽*
в качестве ответчика (11) на сумму 205 195 319 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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18.05.2026 «Эталон» совместно с «БФТ-Холдингом» и HRlink запустил онлайн-наем персонала

«БФТ-Холдинг», российский разработчик программных продуктов и заказных решений, и технологичес
17.04.2026 «БФТ-Холдинг» объявил о ребрендинге

«БФТ-Холдинг», российский вендор, разработчик программных продуктов и заказных решений, объяви
25.03.2026 «БФТ-Холдинг» модернизировал информационную систему Алтайкрайимущества

«БФТ-Холдинг» завершил масштабный проект по переводу государственной информационной системы Уп
04.03.2026 Обновление low-code решения «БФТ.Платформа»: новый модуль МЧД, многоэкранный режим, улучшение эргономики и настроек интерфейса

«БФТ-Холдинг» расширяет возможности low-code решения «БФТ.Платформа». Последние обновле
19.02.2026 «БФТ-Холдинг» и «Галактика» заключили соглашение о партнерстве в области продвижения ERP-систем

Технологический альянс «БФТ-Холдинга» и «Галактики» позволит объединить усилия в части цифровизации процессов управле
05.02.2026 «БФТ-Холдинг» завершил проект «Единый регистр населения Омской области»

тва и сокращение сроков предоставления услуг жителям региона. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга». Проект по внедрению «Единого регистра населения Омской области» реализован в п
29.01.2026 Подтверждена совместимость low-code-платформы «БФТ.Платформа» с СУБД Tantor Postgres

«БФТ-Холдинг» и «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») подтвердили совместимость «БФТ.
19.01.2026 В МТУСИ внедрена система «БФТ.Управление имущественными активами»

«БФТ-Холдинг» завершил проект по внедрению решения «БФТ.Управление имущественными актив
15.01.2026 «Ростелеком» купил долю в принадлежащем Softline разработчике решения для анализа данных

Сделка между «БФТ-Холдинг» и «Полиматика Рус» Структура «Ростелекома» «БФТ-Холдинг» купила у группы

15.01.2026 «БФТ-Холдинг» приобрел долю компании «Полиматика Рус» – игрока на российском рынке аналитики данных

«БФТ-Холдинг», разработчик программных продуктов и заказных решений, сообщает о приобретении 4
25.12.2025 «БФТ-Холдинг» завершил внедрение Единого хранилища документов для «Ростелекома»

) «Ростелекома»: внедрению корпоративной платформы нового поколения, разработанной на базе решения «БФТ.Хранилище электронных документов» (БФТ.ХЭД). Система стала центральным элементом э
17.11.2025 Искусственный интеллект в MDM: передовой подход к нормализации НСИ

есто процесса нормализации в системе управления мастер-данными Платформа управления мастер-данными «БФТ.ЕНСИ» — это зрелый функциональный продукт, отвечающий всем требованиям современного рынка
10.11.2025 Студенты МГИМО изучают большие данные в госуправлении вместе с «БФТ-Холдингом»

«БФТ-Холдинг» проводит цикл лекций для студентов факультета управления и политики Московского

05.11.2025 Сергей Ковалев, «БФТ-Холдинг»: Система управления имущественными активами – инструмент для повышения эффективности юридических служб

ния площадей, управление рисками активов при владении, распоряжении и пользовании. Сергей Ковалев, «БФТ-Холдинг»: Юристы в крупных компаниях — одни из самых перегруженных специалистов Управлени
20.10.2025 Вячеслав Соколов, «БФТ-Холдинг»: ИИ не заменит закупщиков, но возьмет на себя шаблонные операции

дачи и ввести в промышленную эксплуатацию. В плане безопасности — есть возможность реализовать ИИ-модель в защищенном контуре, чтобы исключить передачу чувствительных данных вовне. Вячеслав Соколов, «БФТ-Холдинг»: Основное преимущество инструментов на основе ИИ в том, что они способны существенно ускорить типовые бизнес-операции Если раньше полноценно пользоваться ИИ-технологиями могли толь
10.10.2025 «БФТ-Холдинг» и ИТ-экосистема «Лукоморье» заключили соглашение о технологическом партнёрстве

«БФТ-Холдинг» и ИТ-экосистема «Лукоморье» подписали соглашение о технологическом сотрудничеств
10.10.2025 «БФТ-Холдинг» и «Тантор Лабс» подписали соглашение о стратегическом партнерстве

«БФТ-Холдинг» и компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») заключили стратегическое согл
09.10.2025 «БФТ-Холдинг» и TData заключили партнерское соглашение

«БФТ-Холдинг» и компания TData, входящая в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома», заключили со
24.09.2025 «БФТ-Холдинг» реализовал перевод 120 тыс. сотрудников ПАО «Ростелеком» на отечественную платформу ЭДО «Авандок»

ьного и управленческого документооборота «Ростелекома» и ряда дочерних компаний. Проект реализован «БФТ-Холдингом» и ГК «Корус Консалтинг» (разработчик платформы ЭДО «Авандок»). Об этом CNews с
18.09.2025 «БФТ.Платформа» и СУБД «Персей» прошли испытания на совместимость

«БФТ-Холдинг» и компания «МТ-Интеграция» подтвердили по итогам испытаний совместимость low-cod
09.09.2025 «БФТ-Холдинг» выпустил обновленную версию АИС «МФЦ-Капелла»

«БФТ-Холдинг» обновил систему для автоматизации процессов оказания госуслуг в МФЦ – АИС «МФЦ-К
21.08.2025 ГК Softline и «БФТ-Холдинг» подписали соглашение о сотрудничестве

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и «БФТ-Холдинг», российский вендор, разработчик программных продуктов и заказных решений, заключ
22.07.2025 «БФТ-Холдинг» и «Юнисистемс»: партнерство в интересах цифровизации вузов

«БФТ-Холдинг» и российская ИТ-компания «Юнисистемс» заключили соглашение о стратегическом парт
17.07.2025 «БФТ-Холдинг» и РЭУ им. Г.В. Плеханова подписали соглашения о сотрудничестве в рамках проекта «Топ-ИТ» и программы стажировок

«БФТ-Холдинг» и Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (РЭУ) подписали согл
07.07.2025 «БФТ-Холдинг» и «Обит» заключили партнерское соглашение

Оператор ИТ-решений «Обит» и «БФТ-Холдинг» объявили о заключении партнерского соглашения для совместного развития проектов

09.06.2025 «БФТ-Холдинг» продолжает развитие автоматизированной системы управления городскими финансами города Москвы

«БФТ-Холдинг», российский разработчик собственных программных продуктов и заказных решений, за
04.06.2025 «БФТ-Холдинг» и «Т1 Интеграция» заключили партнерское соглашение

«БФТ-Холдинг» и «Т1 Интеграция» стали партнерами. Продукты БФТ классов SRM, EAM, MDM во
22.05.2025 «БФТ-Холдинг» представил новую версию MDM-системы «БФТ.ЕНСИ»

«БФТ-Холдинг» сообщает о выходе новой версии программного продукта «БФТ.ЕНСИ». Система

10.04.2025 «БФТ-Холдинг» модернизировал Электронный магазин Ленинградской области

«БФТ-Холдинг» совместно с командой партнера АО «ОТС» реализовал проект по развитию Электронног
31.03.2025 Муниципальные образования Нижегородской области переходят на централизованную систему учета земельно-имущественного комплекса на базе решения БФТ

лекса муниципальных образований Нижегородской области, разработанная на базе программного продукта «БФТ-Холдинга» «БФТ.Имущество». Система обеспечивает комплексный учет всего движимого и
20.03.2025 Обновление SRM-системы «БФТ.Закупки»: маршрутизация, делегирование и согласование

«БФТ-Холдинг» расширил функциональные возможности информационной системы организации процесса

17.03.2025 В low-code решение «БФТ.Платформа» добавлены новые возможности для работы с документами и данными

В решение «БФТ.Платформа» добавлен ряд новых возможностей, таких как электронная подпись, хранение файло
29.01.2025 «БФТ-Холдинг» расширяет функциональные возможности администрирования доходов и контроля дебиторской задолженности в системе «АЦК-Финансы»

«БФТ-Холдинг» выпустил обновление комплексной системы управления общественными финансами «АЦК-
13.01.2025 БФТ-Холдинг в 2024 году: масштабные проекты, новые корпоративные клиенты, расширение партнерской сети и рост команды

В 2024 году БФТ-Холдинг продолжил уверенное движение вперед, реализовав более 300 новых проектов. Разрабо
19.12.2024 «БФТ-Холдинг» внедрил платформу электронного кадрового документооборота в АлтГУ

«БФТ-Холдинг», российский разработчик программных продуктов и заказных решений для государстве
05.12.2024 «БФТ-Холдинг» и Wone IT объединят усилия для продвижения ИТ-проектов в различных отраслях экономики

«БФТ-Холдинг» и ИТ-интегратор Wone IT заключили партнерское соглашение. Среди решений, предлаг
02.12.2024 «БФТ-Холдинг» совместно с командой Заказчика реализовал проект по переводу 2500 сотрудников ГК «Основа» на омниканальную систему КЭДО

«БФТ-Холдинг», российский разработчик программных продуктов и заказных решений, компания HRlin
22.10.2024 «БФТ-Холдинг» обеспечил организации Росстата централизованной системой управления имуществом

уживанию в единой системе управления имущественными активами. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга». Росстат – федеральный орган исполнительной власти, формирующий официальные ста
09.10.2024 БФТ-Холдинг: как наладить учет, ремонт и комплексную эксплуатацию имущественных активов в организации

ь описанные выше процессы и свести их в единую комплексную систему управления имуществом. Для этого БФТ-Холдинг разработал программный комплекс «БФТ.Управление активами» — инструмент цен
05.09.2024 «БФТ-Холдинг» автоматизировал процессы муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода

Контрольно-счетная палата Нижнего Новгорода при участии «БФТ-Холдинга» реализовала проект по созданию и внедрению информационной системы для автоматиз

Публикаций - 404, упоминаний - 1096

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 49
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 40
9594 26
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 25
Softline - Софтлайн 3743 17
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 16
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 198 13
Oracle Corporation 7074 13
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 13
SAP SE 5601 12
Ред Софт - Red Soft 1236 12
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 11
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 10
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 166 9
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 199 9
Yandex - Яндекс 9216 9
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 9
Softline - Polymatica - Полиматика 201 9
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 8
Крок - Croc 1964 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 8
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 8
ГПБ - ГС-инвест - GS Invest 32 7
Восход ФГБУ НИИ 721 7
Microsoft Corporation 25775 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
БАРС Груп 579 6
Ланит - Норбит - Norbit 431 6
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 6
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 151 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 5
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Фабрика ПО 152 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 5
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 5
Рексофт - Reksoft 488 5
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 5
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 192 4
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 94 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 16
Почта России ПАО 2370 10
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 7
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 4
Газпром ПАО 1493 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 4
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
Петербургская Биржа - ТЭК-торг ЭТП 78 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
ЦКР - Центр корпоративных решений - 88 2
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 97 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
Основа Холдинг ГК 29 2
Инфоэстетика 3 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
Связной ГК 1401 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Газпром нефть 725 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 69 2
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 83 1
Протек - Ригла - аптечная сеть 57 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
Bentley Motors 74 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 35 1
FMR - Fidelity Managment & Research 34 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 62 1
Four Seasons Hotels and Resorts 11 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 1
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Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 44
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