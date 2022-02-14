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Ростелеком БФТ-Холдинг ранее Бюджетные и Финансовые Технологии
БФТ-Холдинг – российский разработчик программных продуктов и заказных решений для государственного сектора России.
Ростелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мацоцкий Сергей 172 18
|Зейтениди Наталья 13 13
|Ломоносов Александр 12 10
|Карачинский Анатолий 89 9
|Моносов Александр 10 8
|Путин Владимир 2477 7
|Попов Алексей 329 6
|Ведехин Игорь 27 6
|Булаев Владислав 6 5
|Ткаченко Валерий 5 5
|Вайсман Григорий 4 4
|Кутилов Евгений 20 4
|Баланова Светлана 29 3
|Медведев Дмитрий 1595 3
|Симаков Олег 110 3
|Гусельников Андрей 14 3
|Гуральников Сергей 162 2
|Гвоздева Наталья 13 2
|Черноусов Алексей 5 2
|Семенова Ирина 43 2
|Чеглаков Андрей 47 2
|Голикова Татьяна 49 2
|Белоусов Сергей 229 2
|Волков Александр 27 2
|Сунгуров Андрей 15 2
|Ананьин Алексей 74 2
|Дубинин Вадим 22 2
|Никифоров Николай 1145 2
|Делицын Леонид 109 2
|Клягин Максим 27 2
|Волож Аркадий 209 2
|Чернышенко Дмитрий 287 2
|Рустамов Рустам 189 2
|Сыкулев Андрей 67 1
|Володин Вячеслав 67 1
|Спиридонов Дмитрий 25 1
|Матвиенко Валентина 104 1
|Борзов Анатолий 1 1
|Массух Илья 202 1
|Носков Константин 210 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2810 5
|Gartner 3268 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 645 2
|CNews Fast рейтинг 35 2
|Медиалогия 48 2
|IDC - International Data Corporation 4574 1
|МГЛУ - Московский государственный лингвистический университет 8 1
|НИУ БелГУ - Белгородский государственный национальный исследовательский университет 9 1
|БФУ - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта 9 1
Ключевых фраз выявлено - 1175226, в очереди разбора - 989837.
Создано именных указателей - 70859.
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