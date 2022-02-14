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Ростелеком БФТ-Холдинг ранее Бюджетные и Финансовые Технологии

Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии

БФТ-Холдинг – российский разработчик программных продуктов и заказных решений для государственного сектора России.


14.02.2022 «БФТ-холдинг» разработал новый цифровой инструмент для организации процесса закупок по 223-ФЗ
14.01.2022 «БФТ-холдинг» выпустил систему «БФТ.Управление активами» для автоматизации управления эксплуатацией имущества
12.01.2022 «БФТ-холдинг» обновил цифровой инструмент для внутреннего финконтроля
02.12.2021 БФТ и BSS создали голосового робота для консультирования по вопросам трудоустройства
22.10.2021 БФТ представила программный комплекс для управления имуществом SAUMI 4.11
21.10.2021 БФТ внедрила в Нижегородской области BI-инструмент для анализа закупок
14.10.2021 БФТ и «Аванпост» заключили партнерское соглашение
26.07.2021 При участии БФТ проведен апгрейд единой цифровой платформы «Работа в России»
19.07.2021 На портале госуслуг при участии БФТ запущен социальный суперсервис для инвалидов
07.06.2021 БФТ запустила некоммерческий проект – Клуб «Эксперт БФТ»
29.04.2021 БФТ перевела кадровый документооборот в «цифру» с HRlink
15.04.2021 БФТ провела отбор студентов БФУ им. Канта для стажировки по ИТ-профессиям
06.04.2021 БФТ автоматизировала в Екатеринбурге закупочную деятельность
15.03.2021 БФТ завершила проект по развитию МФЦ Владимирской области
02.03.2021 БФТ обновила функциональность системы для автоматизации закупок «АЦК-Госзаказ»
19.02.2021 БФТ внедрила личный кабинет балансодержателя в системе управления госимуществом Ульяновской области
10.02.2021 БФТ представила новое решение для контроля за ходом строительства и реконструкции ОКВ
10.02.2021 БФТ реализовала проект по миграции на СУБД PostgreSQL в комитете финансов Волгоградской области
09.02.2021 БФТ представила решение HRlink для цифровизации кадрового делопроизводства
21.12.2020 БФТ и БСС разработали диалогового нейробота для медучреждений и экстренных служб
10.12.2020 БФТ и БСС представили решение для создания регионального колл-центра
24.09.2020 Министерство цифровых технологий и связи Калининградской области, БФТ и РЕД СОФТ подписали соглашение о сотрудничестве
21.08.2020 Компания БФТ разработала новое решение для многомерной аналитики данных
10.08.2020 Компания БФТ разработала новый подход к работе с нормативно-справочной информацией
31.07.2020 БФТ запустила портал для инициативного бюджетирования в Екатеринбурге
21.07.2020 БФТ представила систему для цифровой упаковки документов «БФТ.е-Архив»
07.07.2020 БФТ выпустили решение для организации информационного взаимодействия между системами
11.06.2020 БФТ представили собственную реализацию региональной системы управления данными
11.06.2020 БФТ и БСС представили диалогового робота для госсектора
23.12.2016 БФТ и «Диджитал Дизайн» предложат совместные решения на базе системы «Приоритет» и платформы Docsvision
23.12.2016 БФТ — в числе крупнейших ИТ-консультантов России по версии CNews Analytics
14.12.2016 БФТ представила новые решения для МФЦ государственных и муниципальных услуг
26.10.2016 БФТ вошла в топ-20 поставщиков ИТ-решений для госсектора России
09.09.2016 Ряд решений БФТ вошли в Реестр российского ПО
05.04.2016 БФТ выпустила мобильную версию СЭД DoxLogic
22.03.2016 БФТ обновила СЭД DoXLogic
10.03.2016 Продукты БФТ протестировали на совместимость с конвергентной вычислительной платформой «Скала-Р»
22.12.2015 БФТ и DataFort внедрили облачную систему госзакупок в Белгородской области
18.05.2015 Верхнеколымский улус Якутии формирует муниципальные программы с помощью конструктора программ БФТ
19.12.2014 Департамент финансов Москвы и БФТ заключили контракт на развитие АИС управления бюджетным процессом

Публикаций - 223, упоминаний - 447

Ростелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBS - ИБС ИТ Услуги 1403 36
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7931 22
ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 34 8
Программный продукт ГК 3672 8
BSS - Банк Софт Системс - БСС 436 8
ГС-инвест - GS Invest 23 8
Ред Софт - Red Soft 279 7
ВымпелКом - Билайн - DataFort - ДатаФорт 219 7
ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 49 7
SAP SE 4430 7
1С-Битрикс - Bitrix 5285 6
5527 6
Oracle Corporation 5899 6
Microsoft Corporation 22048 6
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 32 5
1С-ИжТиСи 4934 5
Yandex - Яндекс 4811 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1540 5
Барс груп 458 4
DEPO Computers - Депо Электроникс 441 4
Код Безопасности 416 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7611 4
IBS Platformix - ИБС Платформикс 94 4
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 348 3
Softline - Софтлайн 1833 3
Luxoft - Люксофт 268 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3831 3
Восход ФГБУ НИИ 502 3
IBM - International Business Machines Corp 8821 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8631 3
Скала^р - ранее InterLab IBS 29 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 640 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1119 3
Ростех - Ростехнологии 2423 3
ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 106 3
Крок - Croc 1591 3
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 321 3
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 357 3
Армада - РБК софт 699 3
РусБИТех - ГК Astra Linux 517 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5041 10
ГПБ - Газпромбанк 823 6
УЭК - Универсальная электронная карта 556 6
Почта России ПАО 1829 4
Газпром ПАО 874 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 894 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2020 3
HeadHunter Group - HH Group 397 3
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 277 3
Связной ГК 1113 2
Роснефть НК 423 2
Система Капитал УК 10 1
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 121 1
Four Seasons Hotels and Resorts 12 1
Локо-Банк 30 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 34 1
FMR - Fidelity Managment & Research 20 1
Ригла - аптечная сеть 48 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 928 1
Уралсиб Банк 467 1
ГС-Инвест - АДС-Холдинг 2 1
UniCredit - ЮниКредит Банк 176 1
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 131 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 73 1
Croyton 5 1
Промышленные технологии 47 1
Telconet Capital 25 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 1
ВТБ Капитал Пенсионный резерв - ВТБК ПР 2 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 158 1
Veon - Веон Венчурс Б.В. 1 1
X5 Group 664 1
О2О Delivery club 164 1
Societe Generale - Росбанк 429 1
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 233 1
Ситимобил - Служба такси 126 1
РусГидро ПАО 197 1
О2О Холдинг 36 1
Транснефть 223 1
Интер РАО ПАО 282 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 7273 42
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1413 29
Федеральное казначейство России 1151 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7643 18
Правительство РФ 7071 15
ГРБС - Главный распорядитель бюджетных средств 21 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2080 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1850 7
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2099 6
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 197 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 845 6
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 358 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 969 5
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 69 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2414 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2113 5
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области 49 4
Окружная администрация Якутска 16 4
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1377 4
Президент Российской Федерации 3079 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2964 4
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2606 3
Правительство Красноярского края 60 3
Правительство КБР - Кабардино-Балкарской Республики 25 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 507 3
Правительство Пермского края 28 2
Администрация Екатеринбурга 3 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 73 2
Счётная палата РФ 580 2
МФЦ Мои документы Хабаровского края 3 2
ПФР Департамент информационных технологий 126 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2315 2
МФЦ Мои документы Волгоградской области 2 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 607 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1898 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 804 2
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Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1272 2
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