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Ростелеком БФТ-Холдинг ранее Бюджетные и Финансовые Технологии
БФТ-Холдинг является частью группы компаний Ростелеком и представляет собой российскую компанию, специализирующуюся на разработке программных продуктов и заказных решений для государственного сектора и бизнеса.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 64 дела, на cумму 579 905 309 ₽*
СОБЫТИЯ
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|18.05.2026
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«Эталон» совместно с «БФТ-Холдингом» и HRlink запустил онлайн-наем персонала
«БФТ-Холдинг», российский разработчик программных продуктов и заказных решений, и технологичес
|17.04.2026
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«БФТ-Холдинг» объявил о ребрендинге
«БФТ-Холдинг», российский вендор, разработчик программных продуктов и заказных решений, объяви
|25.03.2026
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«БФТ-Холдинг» модернизировал информационную систему Алтайкрайимущества
«БФТ-Холдинг» завершил масштабный проект по переводу государственной информационной системы Уп
|04.03.2026
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Обновление low-code решения «БФТ.Платформа»: новый модуль МЧД, многоэкранный режим, улучшение эргономики и настроек интерфейса
«БФТ-Холдинг» расширяет возможности low-code решения «БФТ.Платформа». Последние обновле
|19.02.2026
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«БФТ-Холдинг» и «Галактика» заключили соглашение о партнерстве в области продвижения ERP-систем
Технологический альянс «БФТ-Холдинга» и «Галактики» позволит объединить усилия в части цифровизации процессов управле
|05.02.2026
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«БФТ-Холдинг» завершил проект «Единый регистр населения Омской области»
тва и сокращение сроков предоставления услуг жителям региона. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга». Проект по внедрению «Единого регистра населения Омской области» реализован в п
|29.01.2026
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Подтверждена совместимость low-code-платформы «БФТ.Платформа» с СУБД Tantor Postgres
«БФТ-Холдинг» и «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») подтвердили совместимость «БФТ.
|19.01.2026
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В МТУСИ внедрена система «БФТ.Управление имущественными активами»
«БФТ-Холдинг» завершил проект по внедрению решения «БФТ.Управление имущественными актив
|15.01.2026
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«Ростелеком» купил долю в принадлежащем Softline разработчике решения для анализа данных
Сделка между «БФТ-Холдинг» и «Полиматика Рус» Структура «Ростелекома» «БФТ-Холдинг» купила у группы
|15.01.2026
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«БФТ-Холдинг» приобрел долю компании «Полиматика Рус» – игрока на российском рынке аналитики данных
«БФТ-Холдинг», разработчик программных продуктов и заказных решений, сообщает о приобретении 4
|25.12.2025
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«БФТ-Холдинг» завершил внедрение Единого хранилища документов для «Ростелекома»
) «Ростелекома»: внедрению корпоративной платформы нового поколения, разработанной на базе решения «БФТ.Хранилище электронных документов» (БФТ.ХЭД). Система стала центральным элементом э
|17.11.2025
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Искусственный интеллект в MDM: передовой подход к нормализации НСИ
есто процесса нормализации в системе управления мастер-данными Платформа управления мастер-данными «БФТ.ЕНСИ» — это зрелый функциональный продукт, отвечающий всем требованиям современного рынка
|10.11.2025
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Студенты МГИМО изучают большие данные в госуправлении вместе с «БФТ-Холдингом»
«БФТ-Холдинг» проводит цикл лекций для студентов факультета управления и политики Московского
|05.11.2025
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Сергей Ковалев, «БФТ-Холдинг»: Система управления имущественными активами – инструмент для повышения эффективности юридических служб
ния площадей, управление рисками активов при владении, распоряжении и пользовании. Сергей Ковалев, «БФТ-Холдинг»: Юристы в крупных компаниях — одни из самых перегруженных специалистов Управлени
|20.10.2025
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Вячеслав Соколов, «БФТ-Холдинг»: ИИ не заменит закупщиков, но возьмет на себя шаблонные операции
дачи и ввести в промышленную эксплуатацию. В плане безопасности — есть возможность реализовать ИИ-модель в защищенном контуре, чтобы исключить передачу чувствительных данных вовне. Вячеслав Соколов, «БФТ-Холдинг»: Основное преимущество инструментов на основе ИИ в том, что они способны существенно ускорить типовые бизнес-операции Если раньше полноценно пользоваться ИИ-технологиями могли толь
|10.10.2025
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«БФТ-Холдинг» и ИТ-экосистема «Лукоморье» заключили соглашение о технологическом партнёрстве
«БФТ-Холдинг» и ИТ-экосистема «Лукоморье» подписали соглашение о технологическом сотрудничеств
|10.10.2025
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«БФТ-Холдинг» и «Тантор Лабс» подписали соглашение о стратегическом партнерстве
«БФТ-Холдинг» и компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») заключили стратегическое согл
|09.10.2025
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«БФТ-Холдинг» и TData заключили партнерское соглашение
«БФТ-Холдинг» и компания TData, входящая в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома», заключили со
|24.09.2025
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«БФТ-Холдинг» реализовал перевод 120 тыс. сотрудников ПАО «Ростелеком» на отечественную платформу ЭДО «Авандок»
ьного и управленческого документооборота «Ростелекома» и ряда дочерних компаний. Проект реализован «БФТ-Холдингом» и ГК «Корус Консалтинг» (разработчик платформы ЭДО «Авандок»). Об этом CNews с
|18.09.2025
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«БФТ.Платформа» и СУБД «Персей» прошли испытания на совместимость
«БФТ-Холдинг» и компания «МТ-Интеграция» подтвердили по итогам испытаний совместимость low-cod
|09.09.2025
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«БФТ-Холдинг» выпустил обновленную версию АИС «МФЦ-Капелла»
«БФТ-Холдинг» обновил систему для автоматизации процессов оказания госуслуг в МФЦ – АИС «МФЦ-К
|21.08.2025
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ГК Softline и «БФТ-Холдинг» подписали соглашение о сотрудничестве
ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и «БФТ-Холдинг», российский вендор, разработчик программных продуктов и заказных решений, заключ
|22.07.2025
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«БФТ-Холдинг» и «Юнисистемс»: партнерство в интересах цифровизации вузов
«БФТ-Холдинг» и российская ИТ-компания «Юнисистемс» заключили соглашение о стратегическом парт
|17.07.2025
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«БФТ-Холдинг» и РЭУ им. Г.В. Плеханова подписали соглашения о сотрудничестве в рамках проекта «Топ-ИТ» и программы стажировок
«БФТ-Холдинг» и Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (РЭУ) подписали согл
|07.07.2025
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«БФТ-Холдинг» и «Обит» заключили партнерское соглашение
Оператор ИТ-решений «Обит» и «БФТ-Холдинг» объявили о заключении партнерского соглашения для совместного развития проектов
|09.06.2025
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«БФТ-Холдинг» продолжает развитие автоматизированной системы управления городскими финансами города Москвы
«БФТ-Холдинг», российский разработчик собственных программных продуктов и заказных решений, за
|04.06.2025
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«БФТ-Холдинг» и «Т1 Интеграция» заключили партнерское соглашение
«БФТ-Холдинг» и «Т1 Интеграция» стали партнерами. Продукты БФТ классов SRM, EAM, MDM во
|22.05.2025
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«БФТ-Холдинг» представил новую версию MDM-системы «БФТ.ЕНСИ»
«БФТ-Холдинг» сообщает о выходе новой версии программного продукта «БФТ.ЕНСИ». Система
|10.04.2025
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«БФТ-Холдинг» модернизировал Электронный магазин Ленинградской области
«БФТ-Холдинг» совместно с командой партнера АО «ОТС» реализовал проект по развитию Электронног
|31.03.2025
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Муниципальные образования Нижегородской области переходят на централизованную систему учета земельно-имущественного комплекса на базе решения БФТ
лекса муниципальных образований Нижегородской области, разработанная на базе программного продукта «БФТ-Холдинга» «БФТ.Имущество». Система обеспечивает комплексный учет всего движимого и
|20.03.2025
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Обновление SRM-системы «БФТ.Закупки»: маршрутизация, делегирование и согласование
«БФТ-Холдинг» расширил функциональные возможности информационной системы организации процесса
|17.03.2025
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В low-code решение «БФТ.Платформа» добавлены новые возможности для работы с документами и данными
В решение «БФТ.Платформа» добавлен ряд новых возможностей, таких как электронная подпись, хранение файло
|29.01.2025
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«БФТ-Холдинг» расширяет функциональные возможности администрирования доходов и контроля дебиторской задолженности в системе «АЦК-Финансы»
«БФТ-Холдинг» выпустил обновление комплексной системы управления общественными финансами «АЦК-
|13.01.2025
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БФТ-Холдинг в 2024 году: масштабные проекты, новые корпоративные клиенты, расширение партнерской сети и рост команды
В 2024 году БФТ-Холдинг продолжил уверенное движение вперед, реализовав более 300 новых проектов. Разрабо
|19.12.2024
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«БФТ-Холдинг» внедрил платформу электронного кадрового документооборота в АлтГУ
«БФТ-Холдинг», российский разработчик программных продуктов и заказных решений для государстве
|05.12.2024
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«БФТ-Холдинг» и Wone IT объединят усилия для продвижения ИТ-проектов в различных отраслях экономики
«БФТ-Холдинг» и ИТ-интегратор Wone IT заключили партнерское соглашение. Среди решений, предлаг
|02.12.2024
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«БФТ-Холдинг» совместно с командой Заказчика реализовал проект по переводу 2500 сотрудников ГК «Основа» на омниканальную систему КЭДО
«БФТ-Холдинг», российский разработчик программных продуктов и заказных решений, компания HRlin
|22.10.2024
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«БФТ-Холдинг» обеспечил организации Росстата централизованной системой управления имуществом
уживанию в единой системе управления имущественными активами. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга». Росстат – федеральный орган исполнительной власти, формирующий официальные ста
|09.10.2024
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БФТ-Холдинг: как наладить учет, ремонт и комплексную эксплуатацию имущественных активов в организации
ь описанные выше процессы и свести их в единую комплексную систему управления имуществом. Для этого БФТ-Холдинг разработал программный комплекс «БФТ.Управление активами» — инструмент цен
|05.09.2024
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«БФТ-Холдинг» автоматизировал процессы муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода
Контрольно-счетная палата Нижнего Новгорода при участии «БФТ-Холдинга» реализовала проект по созданию и внедрению информационной системы для автоматиз
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Зейтениди Наталья 39 39
|Захаренко Юлия 28 26
|Ломоносов Александр 26 21
|Мацоцкий Сергей 180 19
|Паршин Максим 323 17
|Моносов Александр 21 16
|Шадаев Максут 1210 12
|Карачинский Анатолий 96 10
|Ткаченко Валерий 9 9
|Путин Владимир 3454 9
|Хинштейн Александр 148 9
|Попов Алексей 339 6
|Ведехин Игорь 41 6
|Вайсман Григорий 6 6
|Ардавов Рустам 6 6
|Булаев Владислав 6 5
|Чернышенко Дмитрий 581 5
|Кутилов Евгений 22 4
|Кондукторов Сергей 4 4
|Рустамов Рустам 548 4
|Семенов Александр 166 4
|Черноусов Алексей 7 3
|Тихонов Алексей 16 3
|Лавров Владимир 111 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Заренин Андрей 51 3
|Гусельников Андрей 15 3
|Грязев Александр 3 3
|Жирова Ольга 4 3
|Радина Вера 3 3
|Мишустин Михаил 787 3
|Симаков Олег 113 3
|Баланова Светлана 37 3
|Катамадзе Анна 133 2
|Игнатов Сергей 80 2
|Ананьин Алексей 90 2
|Исаев Андрей 24 2
|Тадевосян Максим 12 2
|Елин Дмитрий 11 2
|Пудов Дмитрий 47 2
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