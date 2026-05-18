Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии

«Эталон» совместно с «БФТ-Холдингом» и HRlink запустил онлайн-наем персонала «БФТ-Холдинг», российский разработчик программных продуктов и заказных решений, и технологичес

«БФТ-Холдинг» объявил о ребрендинге «БФТ-Холдинг», российский вендор, разработчик программных продуктов и заказных решений, объяви

«БФТ-Холдинг» модернизировал информационную систему Алтайкрайимущества «БФТ-Холдинг» завершил масштабный проект по переводу государственной информационной системы Уп

Обновление low-code решения «БФТ.Платформа»: новый модуль МЧД, многоэкранный режим, улучшение эргономики и настроек интерфейса «БФТ-Холдинг» расширяет возможности low-code решения «БФТ.Платформа». Последние обновле

«БФТ-Холдинг» и «Галактика» заключили соглашение о партнерстве в области продвижения ERP-систем Технологический альянс «БФТ-Холдинга» и «Галактики» позволит объединить усилия в части цифровизации процессов управле

«БФТ-Холдинг» завершил проект «Единый регистр населения Омской области» тва и сокращение сроков предоставления услуг жителям региона. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга». Проект по внедрению «Единого регистра населения Омской области» реализован в п

Подтверждена совместимость low-code-платформы «БФТ.Платформа» с СУБД Tantor Postgres «БФТ-Холдинг» и «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») подтвердили совместимость «БФТ.

В МТУСИ внедрена система «БФТ.Управление имущественными активами» «БФТ-Холдинг» завершил проект по внедрению решения «БФТ.Управление имущественными актив

«Ростелеком» купил долю в принадлежащем Softline разработчике решения для анализа данных Сделка между «БФТ-Холдинг» и «Полиматика Рус» Структура «Ростелекома» «БФТ-Холдинг» купила у группы

«БФТ-Холдинг» приобрел долю компании «Полиматика Рус» – игрока на российском рынке аналитики данных «БФТ-Холдинг», разработчик программных продуктов и заказных решений, сообщает о приобретении 4

«БФТ-Холдинг» завершил внедрение Единого хранилища документов для «Ростелекома» ) «Ростелекома»: внедрению корпоративной платформы нового поколения, разработанной на базе решения «БФТ.Хранилище электронных документов» (БФТ.ХЭД). Система стала центральным элементом э

Искусственный интеллект в MDM: передовой подход к нормализации НСИ есто процесса нормализации в системе управления мастер-данными Платформа управления мастер-данными «БФТ.ЕНСИ» — это зрелый функциональный продукт, отвечающий всем требованиям современного рынка

Студенты МГИМО изучают большие данные в госуправлении вместе с «БФТ-Холдингом» «БФТ-Холдинг» проводит цикл лекций для студентов факультета управления и политики Московского

Сергей Ковалев, «БФТ-Холдинг»: Система управления имущественными активами – инструмент для повышения эффективности юридических служб ния площадей, управление рисками активов при владении, распоряжении и пользовании. Сергей Ковалев, «БФТ-Холдинг»: Юристы в крупных компаниях — одни из самых перегруженных специалистов Управлени

Вячеслав Соколов, «БФТ-Холдинг»: ИИ не заменит закупщиков, но возьмет на себя шаблонные операции дачи и ввести в промышленную эксплуатацию. В плане безопасности — есть возможность реализовать ИИ-модель в защищенном контуре, чтобы исключить передачу чувствительных данных вовне. Вячеслав Соколов, «БФТ-Холдинг»: Основное преимущество инструментов на основе ИИ в том, что они способны существенно ускорить типовые бизнес-операции Если раньше полноценно пользоваться ИИ-технологиями могли толь

«БФТ-Холдинг» и ИТ-экосистема «Лукоморье» заключили соглашение о технологическом партнёрстве «БФТ-Холдинг» и ИТ-экосистема «Лукоморье» подписали соглашение о технологическом сотрудничеств

«БФТ-Холдинг» и «Тантор Лабс» подписали соглашение о стратегическом партнерстве «БФТ-Холдинг» и компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») заключили стратегическое согл

«БФТ-Холдинг» и TData заключили партнерское соглашение «БФТ-Холдинг» и компания TData, входящая в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома», заключили со

«БФТ-Холдинг» реализовал перевод 120 тыс. сотрудников ПАО «Ростелеком» на отечественную платформу ЭДО «Авандок» ьного и управленческого документооборота «Ростелекома» и ряда дочерних компаний. Проект реализован «БФТ-Холдингом» и ГК «Корус Консалтинг» (разработчик платформы ЭДО «Авандок»). Об этом CNews с

«БФТ.Платформа» и СУБД «Персей» прошли испытания на совместимость «БФТ-Холдинг» и компания «МТ-Интеграция» подтвердили по итогам испытаний совместимость low-cod

«БФТ-Холдинг» выпустил обновленную версию АИС «МФЦ-Капелла» «БФТ-Холдинг» обновил систему для автоматизации процессов оказания госуслуг в МФЦ – АИС «МФЦ-К

ГК Softline и «БФТ-Холдинг» подписали соглашение о сотрудничестве ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и «БФТ-Холдинг», российский вендор, разработчик программных продуктов и заказных решений, заключ

«БФТ-Холдинг» и «Юнисистемс»: партнерство в интересах цифровизации вузов «БФТ-Холдинг» и российская ИТ-компания «Юнисистемс» заключили соглашение о стратегическом парт

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«БФТ-Холдинг» и «Т1 Интеграция» заключили партнерское соглашение «БФТ-Холдинг» и «Т1 Интеграция» стали партнерами. Продукты БФТ классов SRM, EAM, MDM во

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«БФТ-Холдинг» обеспечил организации Росстата централизованной системой управления имуществом уживанию в единой системе управления имущественными активами. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга». Росстат – федеральный орган исполнительной власти, формирующий официальные ста

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