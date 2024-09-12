Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

ФосАгро Апатит Балаковские минудобрения, БМУ Череповецкий Азот

ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот

Апатит и его разновидности. (Госгеолтехиздат) 1955 год Апатит и его разновидности. (Госгеолтехиздат) 1955 год
Апатит и его разновидности. (Госгеолтехиздат) 1955 год

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 102 дела, на cумму 1 262 874 565 ₽*

Судебные дела (102) на сумму 1 262 874 565 ₽*
в качестве истца (73) на сумму 182 366 114 ₽*
в качестве ответчика (23) на сумму 27 497 543 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


12.09.2024 АО «Апатит» (компания из группы «ФосАгро») внедрили LD.TaxMonitor (модуль «ELMA365 Налоговый мониторинг»)

ониторинга (НМ), в том числе для компаний, претендующих на получение мер государственной поддержки. АО «Апатит», входящее в ГК «ФосАгро», стало одним из первых налогоплательщиков, реализовавшим
15.03.2021 АО «Апатит» внедрило «СКАУТ-Интерфакс» для автоматизации работы кадровой службы

ные в кадровые системы», - говорит Маргарита Котлярова, директор по персоналу и социальной политике АО «Апатит». Согласно предварительным подсчетам, применение «СКАУТ-Интерфакс» на трех из четы
03.02.2015 «Крок установил систему промышленного видеонаблюдения на комбинате «Апатит»

Т-компании реализовали проект по созданию высокотехнологичной системы видеонаблюдения на комбинате «Апатит» в Мурманской области. Цеха предприятия расположены за Полярным кругом, на значительно
16.05.2013 «Апатит» запустил в промышленную эксплуатацию систему «БОСС-Кадровик»

Компания Business Solutions Consulting (BSC) сообщила о завершении проекта по внедрению системы управления персоналом «БОСС-Кадровик» на горно-химическом предприятии «Апатит», входящем в группу «ФосАгро». Все работы выполнены специалистами BSC точно в срок и в полном соответствии с изначально утвержденным бюджетом. Проект охватил 29 структурных подразделений
11.03.2012 «Апатит» приступает к пилотному тестированию «БОСС-Кадровика»

Горно-химическое предприятие «Апатит», входящее в Группу «ФосАгро», и консалтинговая компания BSC приступают к пилотному те
08.11.2011 «Апатит» автоматизирует управление персоналом с помощью «БОСС-Кадровика»

Компания Business Solutions Consulting (BSC) сообщила о том, что в компании «Апатит», входящей в группу «ФосАгро», стартовал проект по внедрению системы управления персон
20.10.2009 «Апатит» построил электронный документооборот на базе СЭД «БОСС-Референт»

Компания «Аплана» завершила проект внедрения системы электронного документооборота «БОСС-Референт» в компании «Апатит» (ГК «ФосАгро»), мировом производителе фосфатного сырья для производства минеральных удобрений. Внедренная СЭД «БОСС-Референт» позволила уменьшить время согласования документов, обеспечи
05.10.2006 "Балаковские минеральные удобрения" автоматизировали деятельность

В компании «Балаковские минеральные удобрения» завершен первый этап проекта автоматизации работы ИТ-службы предприятия. В результате проекта компания планирует сократить время простоев, вызванных техническ

Публикаций - 79, упоминаний - 133

ФосАгро и организации, системы, технологии, персоны:

8983 29
Ростелеком 10306 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 18
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 59 17
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 17
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 118 16
РСХБ Интех - RSHB Intech 79 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 239 15
Ланит - Lansoft - Лансофт 87 15
Ростелеком - TData - ТДата 48 15
CoWork - Коворкинг Платформ 19 15
Schneider Electric 591 15
Diasoft - Диасофт 1021 15
Скала^р - ранее InterLab IBS 249 15
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 789 15
R-Vision - Р-Вижн 215 15
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 14
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 117 14
Русагро Тех - Русагро Технологии 58 13
SAP SE 5426 13
Schneider Electric Secure Power 65 13
АйТи Бастион - IT Bastion 130 13
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 386 13
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 520 13
Ланит Интеграция 213 13
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 221 13
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 485 13
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 102 13
Такском - Taxcom 245 13
Rimini Street 77 13
Центр2М - Center2М 67 13
Ситилабс 44 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 65 13
Hoff Tech - Хофф Тех 45 8
Oracle Corporation 6867 7
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 233 6
Microsoft Corporation 25236 4
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 490 3
Крок - Croc 1814 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 384 3
ФосАгро 151 32
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 30
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 29
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 24
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 17
ГПБ - Газпромбанк 1174 16
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 16
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 59 15
Кофемания 70 15
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 861 15
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 15
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 670 15
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 175 15
Алроса АК - Алмазы России — Саха 261 15
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 81 15
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 39 14
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 14
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 564 14
РЖД - Российские железные дороги 2001 14
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 208 14
ОМК - Объединенная металлургическая компания 219 14
Фора Банк 74 13
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 33 13
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 13
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 467 13
OKS Group 51 13
Ингосстрах СПАО 451 13
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 13
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 534 13
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 13
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 186 13
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 260 13
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 13
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 61 13
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 34 13
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 12
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 90 12
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 352 12
36,6 - аптечная сеть 91 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 22
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 20
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 14
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 14
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 13
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 7
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 344 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 4
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 178 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 3
Мосгордума - Московская городская Дума 145 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 161 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 2
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 58 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 262 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 120 1
Правительство Республики Марий Эл - Государственное Собрание Республики Марий Эл - органы государственной власти 17 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 105 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 89 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 8 1
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Химия и фармацевтика 11 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - ФАУОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 61 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 336 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 826 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 13 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 23 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
Linux Foundation 189 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 57
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 48
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 44
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7277 40
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 35
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 33
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 25
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 25
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 24
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 24
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 22
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 20
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 18
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 18
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 998 17
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1395 17
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4688 17
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3056 17
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 622 16
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3099 16
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 16
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6687 16
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5867 16
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 16
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2712 16
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1599 16
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2241 15
Сельское хозяйство - AgroTech - AgriTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды - сельскохозяйственные машины 155 15
OEM - Предустановленное программное обеспечение - Pre-installed software - программное обеспечение в комплекте - crapware 609 15
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 855 15
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  734 15
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 897 15
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1690 15
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 669 14
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 14
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 14
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 168 13
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 657 13
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 13
1С:ERP Управление предприятием 712 28
Бизнес Технологии - Global-ERP 85 15
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 69 15
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 107 15
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 88 15
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 861 15
Новые облачные технологии - МойОфис 891 15
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 413 15
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 15
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 944 14
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 89 13
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 607 8
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 6
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 253 4
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 404 4
Linux OS 10896 4
Intersoft Lab - Референт 156 3
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 264 3
WSS Consulting - WSS Docs5 - WSS Docs 32 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2451 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 260 2
ELMA 365 Low-code BPM 148 2
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 54 2
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 139 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 342 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 38 2
Microsoft Office 3952 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 921 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 2
Aspen aspenONE 28 2
Siemens - Simatic - Simatic Net - Simatic Analyser - Simatic Diagnostics Tool 26 2
Aspen HYSYS - Aspen HYSYS Petroleum Refining - Aspen HYSYS Upstream - Aspen HYSYS Dynamics 18 2
Google Android 14679 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 831 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 543 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1303 2
НКТ - Р7-Офис 478 2
Шадаев Максут 1146 28
Нестеров Алексей 169 28
Козырев Алексей 326 20
Диденко Сергей 23 18
Шустрова Наталья 18 17
Панченко Иван 172 16
Ермаков Иван 30 15
Кубарев Алексей 56 15
Агеев Денис 38 15
Трандин Сергей 104 15
Ларин Андрей 23 15
Глухов Иван 29 15
Семенов Михаил 26 15
Масляный Константин 20 15
Самойленко Дмитрий 17 15
Богдашов Валерий 26 15
Лазуков Станислав 43 15
Пирогова Ирина 31 15
Геллерман Михаил 56 15
Аникин Дмитрий 65 15
Давиденко Алексей 16 15
Анпилов Антон 19 15
Желтухин Вадим 64 15
Филипиди Анна 17 15
Суровец Дмитрий 101 15
Глазков Александр 148 15
Ермаков Валерий 136 15
Мельникова Алиса 96 15
Галкин Николай 121 15
Шарак Андрей 66 15
Цыганков Дмитрий 38 15
Кирьянова Александра 155 15
Закоржевский Вячеслав 73 15
Урусов Виктор 149 15
Натрусов Артем 312 14
Карпунин Алексей 50 13
Пшиченко Дмитрий 46 13
Шойтов Александр 99 13
Павлов Александр 113 13
Чебунина Ольга 27 13
Россия - РФ - Российская федерация 156831 65
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 33
Европа Восточная 3121 13
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 266 7
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 655 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 5
Россия - СЗФО - Мурманская область 723 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 4
Европа 24634 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 3
Германия - Федеративная Республика 12936 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Балаково 87 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кировск 25 2
Франция - Французская Республика 7975 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2664 2
Азия - Азиатский регион 5748 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 744 2
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 379 2
Россия - СФО - Новосибирск 4650 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2944 2
Солнечная система - Solar system 2545 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 1
Америка Южная - Амазонка - Amazonas - крупнейшая река на Земле по длине, площади бассейна и полноводности - Амазония - Амазонская низменность 55 1
Москва - СВАО - Медведково - Южное Медведково - Северное Медведково 36 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Волховский район - Волхов 50 1
Москва - ЮАО - Загородное шоссе 6 1
Япония 13547 1
Польша - Республика 2001 1
Сингапур - Республика 1906 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1814 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1703 1
Бразилия - Федеративная Республика 2450 1
Кипр - Республика 579 1
Сербия - Республика 355 1
Россия - Заполярье 130 1
Северный полярный круг - Полярные регионы 122 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 39
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 33
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 29
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 21
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 18
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 16
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 16
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 419 15
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 15
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1142 15
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 261 14
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5966 14
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 477 14
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1952 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 13
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 12
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 10
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3224 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 8
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2593 8
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 8
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 7
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 6
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 930 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 6
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2067 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4762 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 5
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1544 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2917 4
Химическая промышленность - Минеральные удобрения - азотные, фосфорные и калийные удобрения - пестициды и агрохимикаты - Mineral fertilizers 47 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4332 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 4
СК Пресс 17 1
Мобильные системы 117 1
9to5Mac 70 1
Открытые системы ИД 176 1
АиФ - Аргументы и факты 49 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
9to5Google 57 1
TAdviser - Центр выбора технологий 425 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 5
Markets&Markets Research 113 2
Gartner - Гартнер 3608 2
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 79 1
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
Prognosis 3 1
Synergy Research Group 47 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 1
CNews Инновация года - награда 133 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 248 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 2
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 81 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 1
РАМН МРНЦ - Медицинский радиологический научный центр Российской академии медицинских наук 13 1
КубГУ - Кубанский государственный университет 33 1
ВНИРО ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 3 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
Росгидромет ЦАО ФГБУ - Центральная аэрологическая обсерватория 4 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 12 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 219 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 23 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 51 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 282 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 56 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 21 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 29
CNews AWARDS - награда 549 28
CNews Баттл 73 13
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 2
CNews FORUM Кейсы 280 2
Docflow 147 1
ИнфоКом 118 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 1
Oracle Excellence Awards 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще