ФосАгро Апатит Балаковские минудобрения, БМУ Череповецкий Азот
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 102 дела, на cумму 1 262 874 565 ₽*
СОБЫТИЯ
|12.09.2024
|
АО «Апатит» (компания из группы «ФосАгро») внедрили LD.TaxMonitor (модуль «ELMA365 Налоговый мониторинг»)
ониторинга (НМ), в том числе для компаний, претендующих на получение мер государственной поддержки. АО «Апатит», входящее в ГК «ФосАгро», стало одним из первых налогоплательщиков, реализовавшим
|15.03.2021
|
АО «Апатит» внедрило «СКАУТ-Интерфакс» для автоматизации работы кадровой службы
ные в кадровые системы», - говорит Маргарита Котлярова, директор по персоналу и социальной политике АО «Апатит». Согласно предварительным подсчетам, применение «СКАУТ-Интерфакс» на трех из четы
|03.02.2015
|
«Крок установил систему промышленного видеонаблюдения на комбинате «Апатит»
Т-компании реализовали проект по созданию высокотехнологичной системы видеонаблюдения на комбинате «Апатит» в Мурманской области. Цеха предприятия расположены за Полярным кругом, на значительно
|16.05.2013
|
«Апатит» запустил в промышленную эксплуатацию систему «БОСС-Кадровик»
Компания Business Solutions Consulting (BSC) сообщила о завершении проекта по внедрению системы управления персоналом «БОСС-Кадровик» на горно-химическом предприятии «Апатит», входящем в группу «ФосАгро». Все работы выполнены специалистами BSC точно в срок и в полном соответствии с изначально утвержденным бюджетом. Проект охватил 29 структурных подразделений
|11.03.2012
|
«Апатит» приступает к пилотному тестированию «БОСС-Кадровика»
Горно-химическое предприятие «Апатит», входящее в Группу «ФосАгро», и консалтинговая компания BSC приступают к пилотному те
|08.11.2011
|
«Апатит» автоматизирует управление персоналом с помощью «БОСС-Кадровика»
Компания Business Solutions Consulting (BSC) сообщила о том, что в компании «Апатит», входящей в группу «ФосАгро», стартовал проект по внедрению системы управления персон
|20.10.2009
|
«Апатит» построил электронный документооборот на базе СЭД «БОСС-Референт»
Компания «Аплана» завершила проект внедрения системы электронного документооборота «БОСС-Референт» в компании «Апатит» (ГК «ФосАгро»), мировом производителе фосфатного сырья для производства минеральных удобрений. Внедренная СЭД «БОСС-Референт» позволила уменьшить время согласования документов, обеспечи
|05.10.2006
|
"Балаковские минеральные удобрения" автоматизировали деятельность
В компании «Балаковские минеральные удобрения» завершен первый этап проекта автоматизации работы ИТ-службы предприятия. В результате проекта компания планирует сократить время простоев, вызванных техническ
