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Индексная книга (каталог) CNews*
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Synergy Research Group

СОБЫТИЯ


07.08.2026 Европа в ужасе от перспектив лишения доступа к американским облакам и ПО. Большинство компаний не имеет «плана Б» 1
21.11.2025 MaxPatrol SIEM контролирует безопасность ресурсов на облачных платформах Amazon и Microsoft 1
02.10.2025 Google сократила более 100 дизайнеров, чтобы внедрить вместо них нейросеть 1
30.09.2025 Amazon и Google докладывают Nvidia о своих новинках, потому что их могут оставить без столь нужных GPU 1
18.04.2025 Клиенты Microsoft угодили в искусно расставленный капкан. Миграция в облако Azure для них неизбежна 1
15.04.2025 Облако Google пролежало в отключке несколько часов. Виноваты сломавшиеся ИБП, которые не давали подключить резервное питание 1
08.04.2024 Прибыльное подразделение Amazon увольняет сотни сотрудников, потому «что индустрия быстро меняется» 1
23.05.2023 Как взять под контроль несколько платформ виртуализации 1
15.12.2022 Microsoft запретила добывать биткоины без письменного разрешения на всех своих онлайн-сервисах 1
28.07.2021 Как работает экосистема сервисов в облачной аналитике 1
08.07.2021 Выручка российских операторов ЦОД выросла на треть 1
20.02.2021 Облака в пандемию и после: 7 прогнозов на 2021 год 1
21.07.2020 Видеоконференцсвязь. До и после пандемии 1
21.07.2020 CNews Analytics опубликовал первый рейтинг игроков российского рынка видеоконференцсвязи 1
02.07.2020 CNews выпустил рейтинг российских ЦОДов 1
30.06.2020 Рынок дата-центров меняется под новые задачи 1
27.08.2019 Рынок гипермасштабируемых ЦОДов вырастет с $20 до $65 млрд к 2025 году 1
06.02.2019 «Яндекс» потратит 100 миллионов, чтобы заманить клиентов в свои облака 1
04.02.2019 Как обосновать расходы на унифицированные коммуникации 1
17.09.2018 Капиталовложения в дата-центры достигли рекордных значений 1
04.10.2016 Microsoft потратила $3 млрд, чтобы догнать Amazon 1
28.03.2008 Call Center World 2008: Россия готовится к проблемам 1
24.08.2007 Avaya укрепила позиции на рынке корпоративной IP-телефонии 2
11.12.2006 Avaya объявила результаты 2006 финансового года 1
23.10.2006 Телеком-оборудование: взгляд за ширму секретности 2
11.10.2006 Alcatel подписал с Mobitel контракт на строительство сети в Грузии 1
27.04.2006 Nortel укрепила позиции на мировом рынке VoIP-оборудования 2
03.03.2005 Корпоративная IP-телефония: Cisco или Avaya? 1
05.11.2004 Революция корпоративной телефонии: Россия снова в хвосте 1
01.09.2004 Рынок учрежденческих АТС: IP доминирует 2
31.05.2004 D-Link продолжает лидировать по продажам потребительского сетевого оборудования 1
30.03.2004 Оборот рынка Ethernet-коммутаторов уменьшается из-за снижения цен 2
18.03.2004 Продажи магистральных маршрутизаторов с поддержкой IP/MPLS растут 2
11.02.2004 Потребительский рынок жаждет Wi-Fi 2
26.12.2003 Где зарыты главные деньги IP-телефонии? 1
27.11.2003 За 3 квартал поставки IP-телефонов составили 1 млн. штук 1
19.11.2003 В России уже 4 тыс. альтернативных операторов связи 1
29.10.2003 IP-телефоны заменят десктопы 1
29.10.2003 IP-телефоны заменят десктопы 1
16.05.2003 IP Office: все для малого и среднего бизнеса 2

Публикаций - 48, упоминаний - 59

Synergy Research Group и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5372 18
Microsoft Corporation 25775 17
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 15
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 13
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 11
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 11
Google LLC 12690 11
Amazon Inc - Amazon.com 3277 10
Siemens AG - Siemens Group 2673 7
Dell EMC 5180 7
HP 3Com 681 6
Oracle Corporation 7074 6
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 6
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Intel Corporation 12811 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Mitel Corp - Mitel Networks 60 4
Ростелеком 10948 4
Alibaba Group 473 4
Salesforce 498 4
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 4
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 65 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 3
ITXC Corporation - Internet Telephony Exchange Carrier 20 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Red Hat 1378 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 3
IXcellerate - Икселерейт 153 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
Tencent 190 3
Авантаж 72 3
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 54 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 2
Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 157 2
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 2
NTT East - Nippon Telegraph and Telephone East Corp - NTT-ME 39 2
Avicon Technologies - Авикон Текнолоджис 39 2
Роснефть - РН-АНХК - Ангарская нефтехимическая компания 8 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Honda Motor Company - HND 240 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 92 1
Россети Ленэнерго 1699 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 1
Enron - Enrongate 122 1
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 1
Роснефть - РН-Самотлорнефтегаз 9 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 1
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 1
Гута ГК 34 1
Edelman Imageland Group - Имиджленд-Паблик Рилейшнз 6 1
Air Products and Chemicals 4 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Ziff Davis 24 1
Georgia-Pacific 5 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
Альфа-Банк 1979 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
Татнефть 243 1
Boeing 1031 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Евросеть 1421 1
Walt Disney Company 647 1
Русский стандарт Банк 509 1
Bank of America - Банк Америки 271 1
Ford 435 1
Conde Nast - Конде Наст 24 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 1
JD.com - Jingdong Mall 101 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 71 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 23
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 21
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 13
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 10
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 10
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 9
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 9
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 9
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 8
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1307 8
УАТС - учрежденческая (офисная) АТС - УПАТС - учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция - ведомственные сети связи - PABX - Private Automatic Branch eXchange - ЦАТС - Цифровая автоматическая телефонная станция 305 7
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 7
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 7
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 6
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 763 6
WLAN - Wireless LAN - Wi-LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1076 6
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 5
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 5
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1257 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 5
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 4
Hyperscalers - Гиперскейлеры создают т.н. «data fabric», распределённые сети для хранения данных, которые могут объединять множество облачных провайдеров, либо большие частные облака корпораций - Распределенное облако 116 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 4
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 4
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 4
HPE Synergy 62 17
Microsoft Azure 1526 11
Google Cloud Platform - GCP 383 7
Avaya IP Office Cloud Platform 84 6
Microsoft Windows 2000 8678 3
Avaya Definity УАТС 104 3
Linux OS 11533 3
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 3
Depositphotos - фотобанк 405 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
Nokia Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise УПАТС - OXE 50 2
Агат РТ - Иволга - IvolgaSoftPhone - IvolgaCallSDK - IvolgaSoftSwitch 10 2
Cisco Unified IP Phones - Cisco CP - Cisco DX - серия IP-телефонов 60 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 2
Microsoft Office 4170 2
Microsoft Windows 16882 2
Microsoft Teams - MS Teams 670 2
Microsoft Office 365 1042 2
Microsoft Dynamics 365 147 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 2
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 186 2
Cisco Aironet - Aironet Wireless Communications 80 2
Statista 263 2
Avaya Aura 124 2
Google Kubernetes Engine - GKE 14 2
Microsoft Natick 5 2
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 206 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 262 1
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 91 1
Google BigQuery 24 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 299 1
Nokia Alcatel-Lucent SR - Service Router - сервисный маршрутизатор 17 1
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE/WiMAX 84 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 1
Nokia Alcatel-Lucent VitalAccess Device Provisioning and Subscriber Management 1 1
Nokia Alcatel-Lucent 5ESS-2000 2 1
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 219 1
NASA GALEX - Galaxy Evolution Explorer 8 1
Nokia 7650 63 1
Солонин Виталий 90 5
Санадзе Георгий 18 5
Масленников Игорь 36 3
Vance Aaron - Вэнс Аарон 3 3
Сулаев Роман 6 2
Аитов Тимур 197 2
Тарасов Арсений 45 2
Смирнов Владимир 39 2
Логушев Вячеслав 5 2
Еременко Алексей 8 1
Альперн Александр 7 1
Паршинцев Александр 3 1
Мякишева Марина 84 1
Городецкий Ярослав 14 1
Franz Ted - Франц Тед 1 1
Кондратьев Дмитрий 34 1
Корсаков Анатолий 18 1
Перекрест Андрей 10 1
Карлсон Галина 3 1
Ильин Николай 25 1
Мызовский Герман 11 1
Федорушкин Илья 15 1
Кучерук Павел 16 1
Ясиновская Юлия 16 1
Никашов Константин 7 1
Коробкова Наталья 3 1
Красильников Дмитрий 5 1
Рябушкин Андрей 4 1
Быченко Андрей 4 1
Игуменов Сергей 1 1
Болдырев Сергей 2 1
Пополитов Виктор 1 1
Dzubeck Frank - Дзюбек Френк 1 1
Тяжлов Юрий 1 1
Грачева Евгения 1 1
Machowinski Matthias - Маковински Маттиас 6 1
Shah Roshan - Шах Рошан 3 1
Paolini Monica - Паолини Моника 3 1
Коверзнев Олег 3 1
Косых Валентин 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 24
Россия - РФ - Российская федерация 166168 23
Европа 24964 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 9
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 6
Африка - Африканский регион 3641 6
Европа Восточная 3138 5
Ближний Восток 3154 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 4
Сингапур - Республика 1953 4
Канада 5082 4
Германия - Федеративная Республика 13221 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
Южная Корея - Республика 7052 3
Япония 13807 3
Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Америка - Американский регион 2206 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 3
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 2
Бельгия - Королевство 1192 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Китай - Тайвань 4245 2
Великобритания - Лондон 2432 2
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 581 2
Нидерланды 3746 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 2
США - Мичиган 274 1
США - Мэриленд 299 1
США - Южная Каролина 96 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 3
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 3
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 3
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 448 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 2
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Логистика сбытовая - Сбыт 2566 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 2
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1000 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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