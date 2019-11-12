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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre
Отель Рэдиссон Славянская
Публикаций - 78, упоминаний - 81
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Айвазов Армен 450 8
|Ермолаев Артем 340 4
|Широких Алексей 70 4
|Назипов Дмитрий 72 4
|Юсупов Ренат 82 4
|Сытин Дмитрий 50 4
|Пегасов Сергей 53 3
|Волков Алексей 26 3
|Тюркин Михаил 39 3
|Серова Елена 299 3
|Кесельбренер Леонид 49 3
|Четвернин Алексей 658 3
|Сапельников Сергей 100 3
|Громов Иван 96 2
|Зенкин Денис 194 2
|Курило Андрей 35 2
|Подуков Игорь 3 2
|Соловьев Игорь 38 2
|Закрепин Евгений 46 2
|Адмиральский Сергей 39 2
|Сидоренко Александр 5 2
|Висящев Андрей 54 2
|Трухан Александр 8 2
|Устюжанин Дмитрий 44 2
|Кирюшин Сергей 54 2
|Шайхутдинов Роман 107 2
|Тихонов Андрей 33 1
|Ян Давид 40 1
|Генс Георгий 62 1
|Филатов Андрей 100 1
|Урусов Виктор 43 1
|Левиков Антон 68 1
|Гуральников Сергей 161 1
|Аншина Марина 68 1
|Гаттаров Руслан 117 1
|Патрин Максим 31 1
|Крысина Ольга 109 1
|Лысенко Эдуард 210 1
|Бочарова Елена 10 1
|Нуралиев Борис 208 1
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|Gartner 2285 2
|The Economist Intelligence Unit 34 2
|Forrester Research 422 1
|Академия АйТи 35 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru