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Индексная книга (каталог) CNews*
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Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre Отель Рэдиссон Славянская

Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская

СОБЫТИЯ

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23.07.2026 Банк «Русский Стандарт»: в отеле Radisson Blu в Ростове-на-Дону запущена возможность приема платежей цифровым рублем 1
13.01.2026 Пользователям Max стала доступна быстрая регистрация в Radisson Hotels 2
28.10.2025 ЛАНИТ выступит стратегическим партнером CNews Forum 1
01.02.2024 «Белтел» построила мультимедийный комплекс для отеля Radisson Blu в Москве 1
23.10.2023 «Ланит» – стратегический партнер «CNews FORUM 2023: Информационные технологии завтра» 1
26.10.2022 GS Nanotech примет участие в 15-ом ежегодном мероприятии «CNews FORUM 2022: Информационные технологии завтра» 1
06.09.2022 В Челябинске пройдет Всероссийский форум «Информационное общество: цифровое развитие регионов» 1
08.09.2021 Avaya приглашает на форум Experience Avaya 2021 – главное событие компании в России и СНГ 1
07.09.2021 Форум Experience Avaya пройдет 16 сентября в Москве 1
20.04.2021 Компания «ФлексСофт» представит цифровую банковскую «Платформу FXL» на 11 Международном ПЛАС-Форуме «Платежный бизнес 2021» 1
09.02.2021 «Белтел» построил слаботочную инфраструктуру отеля Radisson Blu Olympiyskiy Hotel в Москве 1
12.11.2019 ГК «Паладин» приняла участие в конференции CNews FORUM 2019: Информационные технологии завтра 1
06.11.2019 «Диасофт» примет участие в масштабном ИТ-событии года – CNews Forum 2019 2
01.11.2019 Dell Technologies вместе с КРОК примут участие в CNews Forum 2019: Информационные технологии завтра 1
31.10.2019 Оператор фискальных данных OFD.ru станет участником CNews Forum: Информационные технологии завтра 1
16.10.2019 ГК «Паладин» примет участие в Cnews Forum 2019: Информационные технологии завтра 1
14.03.2019 Avaya представит новые решения для контакт-центров 1
20.04.2018 Совет директоров «Ростелекома» принял решение о созыве ГОСА 2
08.11.2017 RedSys представит свои решения на CNews Forum 2017 1
08.11.2017 Unify выступает генеральным партнером CNews Forum 2017 1
03.10.2017 Veritas Vision Solution Day состоится в Москве 24 октября 1
21.09.2017 «Транстелеком» выступит генеральным партнером конференции «ИКТ в госсекторе» 1
16.11.2016 ARena Lab и Integris представили на CNews Forum спектр AR/VR-решений 1
09.11.2016 «Синимекс» стал спонсором и партнером «CNews Forum 2016: Информационные технологии завтра» 1
27.10.2016 На CNews Forum расскажут о партнерстве Abbyy и Xerox 2
24.10.2016 «РДП.ру» стала спонсором CNews Forum 2016 1
04.10.2016 Участникам NetApp Innovation 2016 расскажут о технологии Copy-Free Transition 1
28.07.2016 Tele2 расширяется в Подмосковье 2
23.05.2016 Совет директоров «Ростелекома» дал рекомендации по дивидендам по итогам 2015 г. 1
25.04.2016 Совет директоров «Ростелекома» определил дату годового общего собрания акционеров по итогам 2015 г. 1
13.11.2015 TIizen получила награду CNews Awards 2015 в номинации «ИТ-платформа года» 1
13.11.2015 Проект по обслуживанию клиентов Сбербанка на аутсорсинге удостоен награды CNews Awards 2015 1
09.11.2015 IBM и «Техносерв» примут участие в CNews FORUM 2015 1
02.11.2015 Голосовые технологии для банковского бизнеса и современные системы ДБО компании BSS будут представлены на CNews Forum 2015 1
30.10.2015 «Синимекс» представит свои новые программные разработки на CNews Forum 2015 1
29.09.2015 23 октября в Москве пройдет «Бизнес-форум 1С:ERP» 1
18.09.2015 «1С» приглашает на Бизнес-форум 1С:ERP 2015 1
18.05.2015 «Встраиваемые Технологии 2015» — площадка для встречи инвесторов и стартапов 1
15.05.2015 21 мая в Челябинске начнет работу Всероссийский форум «Информационное общество — 2015: вызовы и задачи» 1
16.04.2015 Совет директоров «Ростелекома» определил дату годового общего собрания акционеров по итогам 2014 г. 1

Публикаций - 307, упоминаний - 350

Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 28
IBM - International Business Machines Corp 9699 27
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 23
Oracle Corporation 7074 21
Dell EMC 5180 19
Intel Corporation 12811 19
HP Inc. 5883 19
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 19
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 19
Крок - Croc 1964 18
Cisco Systems 5372 17
Diasoft - Диасофт 1144 16
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 15
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 15
Бифит - Bifit 91 14
SAP SE 5601 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 13
АйТи 1519 13
Инверсия - Инверсия НПФ 156 12
MFMSolutions Mobile Finance Management Solutions - MFM Integration - МФМ Интеграция 14 12
Ростелеком 10948 12
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 141 12
9594 11
Trend Micro 651 11
Aplex Technology 14 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 10
Directum - Директум 1268 10
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 10
Открытые технологии 732 9
VK - Mail.ru Group 3602 9
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 9
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 9
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 69 8
OneSpan VASCO Data Security 24 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 8
Stins Coman - RiT Technologies - РиТ СНГ 29 7
Летограф - Letograf 80 7
ПрограмБанк 98 7
Radisson Hotel Group - RHG - Radisson Hotels & Resorts - гостиничная сеть 49 29
Открытые системы ИД - OSP-Con - Агентство корпоративных коммуникаций 33 20
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
Северсталь ПАО - Severstal 629 7
Оникс Капитал 17 6
Альфа-Банк 1979 5
Лента - Утконос 180 5
BSC - Business Solutions Consulting - БСЦ Мск 24 4
Сургутнефтегаз - СНГБ - Сургутнефтегазбанк - Нефтегазбанк 22 4
Лукойл - ЭЛ5-Энерго - Энел Россия - Конаковская ГРЭС - Невинномысская ГРЭС - Среднеуральская ГРЭС - Азовская ВЭС - Кольская ВЭС - ОГК-5 33 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 4
ФинЭкспо - FinExpo 3 3
Почта России ПАО 2370 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 3
Virtus.pro 30 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 3
X5 Group - Перекрёсток 640 3
Евросеть 1421 3
Спортмастер - Sportmaster 201 3
Абсолют Банк 249 3
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 3
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 2
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 2
36,6 - аптечная сеть 96 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 2
Интер РАО - Костромская ГРЭС - ОГК-3 - Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии 20 2
Роснефть - РН-Варьеганнефтегаз 10 2
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 2
Газстройинжиниринг 6 2
Silicon Saxony - Силиконовая Саксония 17 2
Холидей ГК - Холди Дискаунтер - Холидей Классик - Сибириада - Палата - сеть продуктовых супермаркетов в Сибири 17 2
MDG - Management Development Group - Менеджмент Девелопмент Групп - Миллениум - Гастрономчикъ - Ресторанчикъ 16 2
ArcelorMittal - Arcelor Group - Mittal Steel - АрселорМиттал Кривой Рог - Миттал Стил Кривой Рог - Криворожсталь - АрселорМиттал Темиртау - Карагандинский металлургический комбинат 14 2
NetInfo 8 2
Intercomp Global Services 5 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 12
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 6
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 5
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 4
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Федеральное казначейство России 1949 4
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 4
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 4
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 2
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 2
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 2
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 56 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 70 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 2
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 2
Росавтотранс ФБУ - Агентство автомобильного транспорта 16 2
Правительство Москвы - ДНПиП - МФППиП - Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства 21 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 17
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 6
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 5
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 4
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 2
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 2
ECCCO - European Confederation of Contact Centre Organisations 2 2
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 2
Союз вебмастеров России 6 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 2
НПКЛ - Национальная Профессиональная Киберспортивная Лига 4 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 64
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 53
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 40
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 33
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 33
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 26
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 25
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 23
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 20
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 20
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 19
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 18
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 18
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 18
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 17
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 17
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 17
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 15
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FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 15
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Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1170 14
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 10
SOID - Subject-Oriented Information Databases - ХД - Хранилище данных - Предметно-ориентированная информационная база данных 59 10
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 9
Linux OS 11533 8
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 7
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 227 6
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 6
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 5
SAP Sybase 292 5
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 4
BSC Msc 4 4
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 4
HPE ITSM - HPE IT Service Management 15 4
3M Volition 6 4
Microsoft Windows 16882 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 4
1С:ERP Управление предприятием 841 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 4
Google AdMob Сертификация 44 3
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 3
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 206 3
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 3
Microsoft Windows Embedded 208 3
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 3
Webmoney Transfer 165 3
Кибербезопасность - PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 105 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 3
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
BSS Сервер Нотификации 20 2
BSC GEMINI 13 2
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 261 2
Oracle - Sun Microsystems - Sun Java System - Sun ONE - Sun Open Network Environment - Sun One Studio 102 2
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 2
Opera Browser - Браузер 1050 2
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 2
Avaya Vantage 18 2
Hitachi Vantara VSP - Hitachi Virtual Storage Platform 67 2
Red Hat Linux 205 2
Microsoft Dynamics 1197 2
BSS CORREQTS Corporate 49 2
Spencer Harvey - Спенсер Харви 9 6
Юсупов Ренат 125 5
Широких Алексей 72 5
Сапельников Сергей 109 5
Касперская Наталья 319 5
Назипов Дмитрий 86 5
Сытин Дмитрий 60 4
Слуцкий Александр 14 4
Гостев Александр 84 4
Мамыкин Владимир 44 4
Кондрашин Михаил 22 4
Потоцкий Михаил 15 4
Антимонов Сергей 11 4
Левашев Дмитрий 4 4
Фейгин Даниил 4 4
Keen David - Кин Дэвид 4 4
Касперский Евгений 337 4
Чачава Александр 124 4
Ермолаев Артем 379 4
Серова Елена 320 3
Дубенсков Пётр 19 3
Румянцева Ольга 62 3
Кесельбренер Леонид 52 3
Адмиральский Сергей 39 3
Яковенко Александр 5 3
Михайлов Алексей 115 3
Милованцев Дмитрий 110 3
Осипов Юрий 74 3
Гурин Олег 9 3
Никишин Андрей 17 3
Аристархов Дмитрий 17 3
Крупянский Федор 6 3
Калгин Алексей 7 3
Зельдин Олег 6 3
Косичкин Роман 3 3
Lambert Martyn - Ламберт Мартин 4 3
Zimmermann Philip - Циммерман Филипп - Zimmerman Phil - Циммерман Фил Zimmermann Phil - Зиммерманн Фил 24 3
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 243
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 217
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Европа 24964 42
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 14
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Германия - Федеративная Республика 13221 9
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Казахстан - Республика 6048 6
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Канада 5081 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 5
Ближний Восток 3154 4
Украина - Киев 1151 4
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Дания - Королевство 1337 3
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Африка - Африканский регион 3641 3
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