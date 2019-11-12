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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre
Отель Рэдиссон Славянская



12.11.2019 ГК «Паладин» приняла участие в конференции CNews FORUM 2019: Информационные технологии завтра 1
06.11.2019 «Диасофт» примет участие в масштабном ИТ-событии года – CNews Forum 2019 1
01.11.2019 Dell Technologies вместе с КРОК примут участие в CNews Forum 2019: Информационные технологии завтра 1
16.10.2019 ГК «Паладин» примет участие в Cnews Forum 2019: Информационные технологии завтра 1
20.04.2018 Совет директоров «Ростелекома» принял решение о созыве ГОСА 1
21.09.2017 «Транстелеком» выступит генеральным партнером конференции «ИКТ в госсекторе» 1
27.10.2016 На CNews Forum расскажут о партнерстве Abbyy и Xerox 1
28.07.2016 Tele2 расширяется в Подмосковье 1
13.11.2015 TIizen получила награду CNews Awards 2015 в номинации «ИТ-платформа года» 1
09.11.2015 IBM и «Техносерв» примут участие в CNews FORUM 2015 1
11.11.2014 CommVault примет участие в форуме «CNews Forum 2014: Информационные технологии завтра» 1
10.11.2014 «Техносерв» стал партнером CNews Forum 2014 1
08.08.2014 «Инверсия» примет участие в форуме «CNews Forum 2014: ИТ завтра» 1
04.08.2014 CNews Awards 2014: Продолжается прием заявок на награждение лучших ИТ-проектов года 1
11.11.2013 «Техносерв» выступит партнером секции «Розница» на CNews Forum 2013 1
08.11.2013 На CNews Forum 2013 обсудят электронные госуслуги с точки зрения злоумышленников 1
24.09.2013 «Техносерв» примет участие в конференции «ИКТ в госсекторе 2013» 1
02.09.2013 Выставка изобретений: покажи свой проект на CNews FORUM 2013 1
23.08.2013 CNews AWARDS 2013: главные награды ИТ-отрасли вручат в ноябре 1
23.10.2012 Уникальный воздушный дисплей покажут в Москве 1
04.09.2012 Выставка изобретений: покажи свой проект на CNews FORUM 1
17.08.2012 CNews FORUM 2012: Список VIP-докладчиков и гостей пополняется с каждым днем 1
05.07.2012 Крупнейшие ИТ-заказчики России соберутся на CNews FORUM 2012 1
04.04.2012 19 апреля в Москве состоится конференция «QNX-Россия-2012» 1
21.03.2012 В Москве пройдет конференция «QNX-Россия-2012» 1
02.09.2011 CNews FORUM расскажет о новых трендах ИТ в торговле 1
03.08.2011 CNews FORUM 2011 расскажет, как получить миллионы от Сколково и когда Москва станет ИТ-столицей 1
15.06.2011 Выставка изобретений: покажи свой проект на CNews FORUM 1
18.01.2011 С 8 по 9 февраля в Москве пройдёт XI Международный форум iFin-2011 1
30.11.2010 8 февраля в Москве откроется форум iFin-2011 «Электронные финансовые услуги и технологии в России» 1
20.09.2010 CNews FORUM 2010: Российские ИТ-специалисты хотят сэкономить за счет «облаков» 1
07.09.2010 Российские специалисты «распробовали» открытое ПО 1
16.03.2010 В апреле в Москве пройдёт конференция QNX-Россия-2010 1
16.02.2010 22 апреля в Москве состоится конференция «QNX-Россия-2010» 1
14.12.2009 9 февраля откроется форум iFin-2010 по электронным финансовым услугам в России 1
26.11.2009 Вышла новая версия биллинговой системы Fastcom 11 1
14.05.2009 20 мая пройдет конференция-выставка «DOCFLOW 2009 Москва» 1
13.05.2009 20 мая состоится конференция-выставка «DOCFLOW 2009 Москва» 1
29.04.2009 20 мая в Москве состоится конференция-выставка DOCFLOW 1
08.04.2009 14 апреля в Москве пройдет Oracle AppsForum 2009 1

Публикаций - 78, упоминаний - 81

Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Diasoft - Диасофт 372 10
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 453 8
Бифит - Bifit 41 8
Инверсия 68 7
IBM 3892 6
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 335 5
Oracle Corporation 3602 5
Cisco Systems 2298 5
Microsoft Corporation 12409 5
СВД Встраиваемые Системы - SWD Software 19 5
HP Inc. 3208 4
Avaya Inc - Avaya СНГ 616 4
ФОРС - Центр разработки 202 4
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 307 4
Abbyy 841 4
Intel Corporation 4546 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1041 4
Ланит ГК 1222 3
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 247 3
Directum - Директум 738 3
NXP Freescale Semiconductor 101 3
АйТи 807 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 2
Летограф - Letograf 78 2
Perimetrix 272 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 366 2
Webmoney 362 2
ЦМД-Софт 26 2
Паладин ГК - Паладин Инвент - Paladin Invent 2 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 164 2
Intervale - Интервейл 45 2
Oracle Россия и СНГ 138 2
Compass Plus 39 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1152 2
Fastwel - Фаствел 15 2
ARQA Technologies 5 2
IBA Group 26 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1613 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6841 2
4205 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1707 7
Северсталь ПАО 214 4
Virtus.pro 18 3
Абсолют Банк 96 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4380 2
Меркури - Mercury 36 2
ВБД - Вимм-Билль-Данн 39 2
Адамас - Ювелирный завод 59 2
Черкизово ГК 73 2
ФосАгро 60 2
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 2
Спортмастер 119 2
АльфаСтрахование СГ 208 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 344 2
SK Gaming 13 2
Почта России ПАО 1631 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1363 2
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 103 1
Новард Управляющая компания - Novard 67 1
Балтика - Пивоваренная компания 115 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 60 1
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 16 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 37 1
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 46 1
Radisson Hotel Group - Гостиничная сеть 3 1
Татэнерго 30 1
Элекснет - Система моментальной оплаты услуг 104 1
Газпромбанк - ГПБ 706 1
Татнефть 124 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 130 1
Интер РАО ПАО 179 1
СМП банк - Северный морской путь 71 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 705 1
Магнит - Сеть магазинов 272 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 71 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 188 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 243 1
Роснефть НК 386 1
Auchan Holding - Ашан 148 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2300 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1270 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 773 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1431 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 539 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 129 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6008 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 32 1
Правительство Москвы 675 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 284 1
Федеральное казначейство России 774 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1756 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 452 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 785 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 216 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 370 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1737 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1760 1
АРБ - Ассоциация российских банков 89 8
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 34 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1779 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10690 7
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 254 5
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 638 4
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 262 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3289 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2272 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 91 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4978 2
MDM - Master Data Management - Управление основными данными 54 2
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 141 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 793 2
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 270 2
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 183 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
Workflow - Поток работ 60 1
ОСРВ - Операционная система реального времени - RTOS - Real Time Operating System 35 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 70 1
ИТ-аутсорсинг 703 1
3G - Стандарт мобильной связи 3920 1
Usability testing - Тестирования эргономичности интерфейсов 46 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 250 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 539 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 91 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 575 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1551 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 966 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 187 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1725 1
Тонкий клиент - Thin client 121 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 140 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 557 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2261 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 302 1
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 283 5
Webmoney Transfer 93 3
Linux OS 4553 2
SAP Sybase 91 2
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 114 2
Red Hat Linux 52 2
Nintendo Wii - игровая консоль 637 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 1
Xerox Easy Translator 5 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2599 1
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 130 1
Half-Life: Counter-Strike 74 1
Tizen OS - Linux 215 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2684 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 376 1
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 42 1
Microsoft Windows 10 7196 1
Dell Technologies Cloud 5 1
HPE SimpliVity 25 1
Айвазов Армен 450 8
Ермолаев Артем 340 4
Широких Алексей 70 4
Назипов Дмитрий 72 4
Юсупов Ренат 82 4
Сытин Дмитрий 50 4
Пегасов Сергей 53 3
Волков Алексей 26 3
Тюркин Михаил 39 3
Серова Елена 299 3
Кесельбренер Леонид 49 3
Четвернин Алексей 658 3
Сапельников Сергей 100 3
Громов Иван 96 2
Зенкин Денис 194 2
Курило Андрей 35 2
Подуков Игорь 3 2
Соловьев Игорь 38 2
Закрепин Евгений 46 2
Адмиральский Сергей 39 2
Сидоренко Александр 5 2
Висящев Андрей 54 2
Трухан Александр 8 2
Устюжанин Дмитрий 44 2
Кирюшин Сергей 54 2
Шайхутдинов Роман 107 2
Тихонов Андрей 33 1
Ян Давид 40 1
Генс Георгий 62 1
Филатов Андрей 100 1
Урусов Виктор 43 1
Левиков Антон 68 1
Гуральников Сергей 161 1
Аншина Марина 68 1
Гаттаров Руслан 117 1
Патрин Максим 31 1
Крысина Ольга 109 1
Лысенко Эдуард 210 1
Бочарова Елена 10 1
Нуралиев Борис 208 1
Россия - Российская федерация - РФ 61456 54
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 51
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8634 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8214 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1158 5
Европа Восточная 1850 3
Канада 1421 2
Германия - Федеративная Республика 4030 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1708 2
Европа 4102 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 15698 2
Бразилия - Федеративная Республика 1192 1
Россия - Руза - Рузский район 10 1
Россия - Раменское 39 1
Россия - Серпухов 41 1
Россия - Новокосино 12 1
Европа Северная - Скандинавия 288 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 735 1
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 291 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 662 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 329 1
Испания - Королевство 1370 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 489 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4558 1
Франция - Французская Республика 2343 1
Италия - Итальянская Республика 1519 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2635 1
Австралия - Австралийский Союз 1225 1
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищи 89 1
Индия - Республика 2333 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6203 1
Швеция - Королевство 828 1
Япония 3181 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3429 16
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2329 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3048 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1043 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 339 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 287 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 862 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4217 2
Торговля розничная 77 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 54 1
ГОСА - годовое общее собрание акционеров 26 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1194 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 3363 2
Forbes - Форбс 454 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 246 1
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Cisco Expo 9 4
Oracle AppsForum 14 2
The Next Web - ежегодная серия конференций 74 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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