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Форум Experience Avaya пройдет 16 сентября в Москве

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Дорогие друзья!

Мы с радостью объявляем, что после вынужденного перерыва форум Experience Avaya вновь открывает свои двери. Приглашаем вас стать частью главного события компании в России и СНГ, которое пройдет 16 сентября в отеле Radisson Славянская.

В дружеской обстановке мы соберемся все вместе, чтобы обсудить изменения рынка, его продолжающуюся трансформацию, получившую новый беспрецедентный импульс за последние два года, поговорить о новых возможностях и инновационных решениях для развития бизнеса.

В программе Форума – выступления высшего руководства и экспертов Avaya, презентации реальных проектов из разных отраслей, церемония награждения, на которой будут отмечены наиболее значимые и инновационные проекты года, а также выставка современных решений Avaya и её бизнес-партнеров.

Место проведения: Radisson Славянская, пл. Европы, 2.

Время работы Форума: с 9:00 до 19:00.

Подробности и регистрация

В случае возникновения вопросов, пожалуйста, обращайтесь к Дмитрию Дьяченко (ddyachenko@avaya.com).

До встречи на форуме!

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