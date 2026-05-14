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СНГ Содружество Независимых Государств CIS The Commonwealth of Independent States
СОБЫТИЯ
|14.05.2026
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Технически продвинутая группировка хакеров атакует Россию и страны СНГ
леживается под наименованием Bloody Wolf. Фото: © AndreyPopov / Фотобанк Фотодженика Технически продвинутая кибергруппировка Stan Ghouls ведёт обширные кампании против десятков организаций в России и СНГ Последняя кампания, оказавшаяся в фокусе внимания исследователей Kaspersky, была нацелена на Узбекистан: там выявлено около 50 жертв. Атаки также затронули примерно 10 устройств в Российско
|06.05.2026
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Deckhouse в партнёрстве с iqData выходит на рынок СНГ с облачным Kubernetes-сервисом
тов для построения корпоративной инфраструктуры, объявила о запуске облачного направления в странах СНГ и представила первое партнёрское решение в этом сегменте. Совместно с сервис-провайдером
|28.04.2026
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60% телеком-операторов России и СНГ рассчитывают окупить инвестиции в 5G за пять-семь лет
Компания Nexign («Нэксайн») опросила телеком-операторов России и СНГ о планах по развитию пятого поколения мобильной связи. 58% из них собираются инвестироват
|24.04.2026
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Дипфейки и кража данных вынуждают компании СНГ перестраивать системы ИБ
зование технологий синтеза голоса и изображения (дипфейков) при кибератаках на корпорации в странах СНГ становится одним из драйверов смены поколений систем информационной безопасности. Традици
|10.04.2026
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«ГигаЧат» освоил более 30 языков народов России и стран СНГ
ГигаЧат» улучшил качество понимания и создания текста более чем на 30 языках народов России и стран СНГ. В их числе татарский, башкирский, чувашский, удмуртский, якутский, бурятский, осетинский
|30.03.2026
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«Лаборатория Касперского» представила новый рекорд по размеру глобальной выручки
— $836 млн*. Продажи решений «Лаборатории Касперского» в мире выросли на 4%**, а в России и странах СНГ*** — на 23%. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского». Компания про
|17.03.2026
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Positive Technologies: Россия вошла в тройку наиболее атакуемых хакерами стран мира
ряду с США и Китаем. Здесь была зафиксирована активность 57 киберпреступных групп, атакующих страны СНГ. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies. Ключевыми целями злоумышленн
|05.02.2026
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«Лаборатория Касперского» изучила атаки группы Stan Ghouls на организации в СНГ
«Лаборатория Касперского» проанализировала недавнюю кампанию группы Stan Ghouls. В конце 2025 г. злоумышленники атаковали финансовые учреждения, промышленные предприятия и ИТ-компании в странах СНГ, в том числе в России. Они использовали прежний набор инструментов, но при этом обновили инфраструктуру — в частности, создали новые вредоносные домены. Кроме того, группа могла добавить в
|18.12.2025
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Российская платформа Wellsoft Elements расширяет присутствие в странах СНГ
ах Узбекистана и Кыргызстана, где видит потенциал роста в сегменте автоматизации жилой недвижимости. Об этом CNews сообщили представители Wellsoft. «Мы наблюдаем динамичный рост рынка жилья в странах СНГ. Строятся новые ЖК — от комфорт- до элит-класса, — и они требуют современной, качественной автоматизации. На сегодняшний день на рынках Узбекистана или Кыргызстана просто нет аналогов тому
|15.12.2025
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WiFly OpenRoaming: новая технология гостевого Wi-Fi для России и СНГ
ускает сертификат, и при попадании пользователя в зону действия точек бизнеса, он подключится автоматически. Технология OpenRoaming доступна для всех точек гостевого Wi-Fi на всей территории России и СНГ, независимо от того, кто является провайдером авторизации, — платформа WiFly (ClientPulse) или альтернативное решение. Использование OpenRoaming крупным бизнесом, операторами связи и сетевы
|15.12.2025
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Positive Technologies выходит на рынок СНГ с продуктом PT NGFW
тоннелей, что позволяет обеспечить легкую интеграцию в любую корпоративную сеть. Чтобы масштабировать успешный опыт работы PT NGFW, Positive Technologies начала переговоры о продаже продукта в страны СНГ. Наибольший интерес сейчас проявляют компании из Белоруссии, Армении и Азербайджана. Согласно требованиям законодательства, только сертифицированные средства защиты могут быть использованы
|12.12.2025
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Нескрепное решение. Российский арбитраж внезапно поддержал SAP в желании кинуть клиентов на 2 миллиарда
Суд на стороне SAP Арбитражный суд Москвы встал на сторону SAP в вопросе сделки по уступке долгов клиентов ее российского представительства (САП СНГ) отечественной юркомпании «Легат», пишет РБК. По информации издания, суд признал эту сделку законной. SAP – это немецкая компания, один из крупнейших в мире разработчиков систем управления
|28.11.2025
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Группа Tomiris атакует дипломатические службы и другие госучреждения в России и СНГ
проанализировала кампанию кибершпионажа APT-группы Tomiris, активную с начала 2025 г. Атаки, которые продолжаются до сих пор, нацелены на госсектор, преимущественно дипломатические службы, в России и СНГ. C действиями группы столкнулись более тысячи пользователей. Классическая приманка. Чтобы получить первоначальный доступ, злоумышленники рассылают целевые фишинговые письма с вредоносными а
|05.11.2025
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Звонки и сообщения в Max стали доступны в странах СНГ
Отправлять сообщения и звонить в мессенджере Max смогут жители девяти стран СНГ. Помимо граждан России и Белоруссии, возможность общаться в Max появилась у жителей Азерб
|21.10.2025
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Два проекта Госкорпорации «Росатом» стали победителями конкурса CFO Russia «Лучший ЭДО в России и СНГ 2025»
импортонезависимой ECM-платформы Атом.Контент — собственной разработки «Росатома» ИТ-решения Госкорпорации «Росатом» одержали победу сразу в двух номинациях конкурса CFO Russia «Лучший ЭДО в России и СНГ 2025» — «Лучший проект импортозамещения ЭДО» и «Лучший ЭДО в корпоративном управлении». Решения, отмеченные наградами, были реализованы отраслевой командой «Росатома», а представил результа
|30.09.2025
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Власти закрыли крупнейший в СНГ криптообменник
5 г. сообщила пресс-служба ведомства. Власти Казахстана назвали RAKS «крупнейшим криптообменником в СНГ». «В ходе блокчейн-мониторинга криптотранзакций выявлен сервис-обменник Raks Exchange, пр
|25.09.2025
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Клиенты Т2 могут открыть карты Visa и Mastercard банков СНГ в приложении оператора
T2, российский оператор мобильной связи, и сервис Globalbankaccounts предлагают открыть международные карты Visa и Mastercard банков СНГ в мобильном приложении. Для оформления карты нужна отсканированная копия загранпаспорта, а пополнение доступно с любой карты «Мир». Новая возможность дает клиентам Т2 финансовую свободу в п
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Можно ли построить цифровизацию на гибридных облаках
аках Дмитрий Шпиль руководитель департамента облачных и когнитивных решений, IBM в России и странах СНГ Практика 2020 г. показывает, что многие участники рынка в период пандемии сталкиваются с
|02.09.2025
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В СНГ прошли успешные испытания крупного транспортного беспилотного вертолета с двигателями Rolls-Royce
оруссию. Российские эксперты называют Sky-Truck самым крупным в Содружестве Независимых Государств (СНГ) беспилотным вертолетом. Заводские испытания проводили в течение 2025 г. Производитель ук
|02.09.2025
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В России представили технологию проверки загранпаспортов России и СНГ с помощью NFC и искусственного интеллекта
использования специализированных аппаратных комплексов верифицировать загранпаспорта России и стран СНГ, созданные в соответствии с международным стандартом ICAO 9303 для электронных паспортов
|07.08.2025
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TutWiFi — новая карта бесплатного Wi-Fi для России и СНГ
позволяет оперативно находить ближайшие точки бесплатного гостевого Wi-Fi в городах России и стран СНГ и легко подключаться к ним. При необходимости, до этих узлов можно проложить маршрут. Сер
|16.07.2025
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Axoft начинает в России и СНГ дистрибуцию SCADA+, системы для автоматизации диспетчерского центра
чество предоставит вендору возможность расширить географию продаж, в том числе выйти на рынок стран СНГ. Партнеры Axoft получат доступ к эффективной современной системе для автоматизации промыш
|01.07.2025
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«АНТ-ЦС» и Noventiq Belarus будут поставлять совместные решения в СНГ
й безопасности Noventiq Belarus подписали соглашение о сотрудничестве. Компании будут поставлять совместные решения в области программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов на территории СНГ. Об этом CNews сообщили представители «АНТ-ЦС». Компании займутся созданием и развитием решений в сфере цифровизации промышленных предприятий и бизнеса. В частности, будет вестись разработк
|15.04.2025
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Около 80% операторов связи в России и СНГ планируют запуск автономных сетей 5G
65% опрошенных операторов России и СНГ тестируют сети 5G Standalone (SA) или планируют их запуск в течение трех лет, а 17% перешли к закупке оборудования для сетей нового поколения. Об этом CNews сообщили представители компания
|27.03.2025
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Арестованы создатели банковского трояна «Мамонт», терроризировавшего жителей России и СНГ
ты отметили тогда рост активности криминальных групп, использующих ее против жителей России и стран СНГ (Армения, Киргизия, Узбекистан, Азербайджан и Казахстан). Сразу после оплаты фейковой пок
|19.03.2025
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Холдинг Skillbox запустил сервис для масштабирования онлайн-школ в СНГ
Образовательный холдинг Skillbox запускает Lerna Pro – сервис для масштабирования онлайн-школ в СНГ. Он предоставляет комплексную инфраструктуру, включая финансовые инструменты, маркетинг,
|13.03.2025
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Positive Technologies назвала топ-3 отраслей в России и СНГ, пострадавших от утечек данных в дарквебе
еству объявлений в дарквебе, связанных с утечками конфиденциальной информации из компаний в странах СНГ, лидируют торговые организации (31%), онлайн-сервисы (16%) и банковский сектор (9%). На т
|19.02.2025
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Названы главные киберугрозы 2025 года для России
ительные выводы содержит новое исследование компании F6 (бывшей F.A.C.C.T.) «Киберугрозы в России и СНГ. Аналитика и прогнозы 2024-2025». Согласно наблюдениям экспертов, границы между различным
|19.02.2025
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F6 назвала главные киберугрозы 2025 г. — подробный анализ хакерских групп, атакующих Россию и СНГ
рьбы с киберпреступностью, представила первый ежегодный аналитический отчет «Киберугрозы в России и СНГ. Аналитика и прогнозы 2024/25». В анализе детально исследованы основные киберугрозы 2024
|27.01.2025
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Новый этап создания Геопортала СНГ: Росреестр и Госкомимущество Белоруссии договорились об обмене данными
Работы по созданию Геопортала инфраструктуры пространственных данных государств – участников СНГ (Геопортал ИПД СНГ) вышли на новый этап – Росреестр и Государственный комитет по и
|12.12.2024
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GlowByte и FanRuan открыли первый в СНГ центр сертификации FineBI
Компания GlowByte совместно с китайским разработчиком FanRuan открыла первый в СНГ центр сертификации FineBI. Он расположился на базе GlowByte и будет заниматься проведением сертификационных экзаменов, а также выдачей вендорских сертификатов специалистам, демонстрирующим
|26.11.2024
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Почти в каждой компании на просторах СНГ и глобального Юга утекали данные сотрудников
спорт и здравоохранение — наименее защищенные с точки зрения кибербезопасности отрасли на просторах СНГ и глобального Юга. Самая частая проблема, которая встречается в 98% организаций — это ком
|06.11.2024
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Россия и Белоруссия отменят плату за роуминг 1 марта 2025 года
Отмена роуминга Совет министров Союзного государства России и Белоруссии одобрил по итогам заседания несколько десятков документов, среди которых и резолюция о создании комфортных тарифов за услуги связи и передачу данных на
|15.10.2024
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Positive Technologies выявила кибератаку на органы власти одной из стран СНГ через уязвимость в электронной почте
обнаружили вредоносное письмо, получателем которого была одна из государственных организаций стран СНГ. С его помощью атакующие пытались проэксплуатировать уязвимость CVE-2024-37383 в почтовом
|05.09.2024
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Positive Technologies: три из четырех кибератак на страны СНГ нацелены на Россию
Эксперты Positive Technologies представили исследование актуальных киберугроз СНГ за 2023 г. и первую половину 2024 г. Согласно отчету, интерес злоумышленников к региону з
|03.09.2024
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Контакт-центр Bosch в России и СНГ оптимизировал обслуживание на базе облачной платформы Naumen
Контакт-центр группы компаний Bosch в России и странах СНГ перевел обслуживание с Genesys на облачную платформу Naumen Contact Center SaaS. Новое ре
|29.08.2024
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BI.Zone: хакеры стали чаще использовать коммерческое ВПО, которое разработчики запретили применять против российских организаций
ерческое вредоносное ПО, разработчики которого запретили применять его против организаций в странах СНГ. Атакующие отключают модуль ПО, который ограничивает возможности атак на территории регио
|08.07.2024
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TPV CIS и S3: В России начались продажи батареек Philips
- аудиотехники и аксессуаров, запустила официальные продажи батареек Philips на территории России и СНГ на базе федерального дистрибьютора S3. Об этом CNews сообщили представители TPV CIS. Комп
|07.06.2024
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Активное внедрение ИИ приведет к росту ВВП стран СНГ совокупно на $53,6 млрд в 2030 году
Это соответствует 5,9% от суммарного ВВП стран СНГ в 2030 г. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Александр Ведяхин, первый замес
|21.05.2024
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«Лаборатория Касперского» представила отчёт по ландшафту киберугроз в России и СНГ
«Лаборатория Касперского» представила отчёт «Ландшафт угроз для России и СНГ» за I квартал 2024 г. и 2023 г. В документе команда Kaspersky Cyber Threat Intelligence описала актуальные угрозы, составила перечень тактик, техник и процедур атак, а также средства снижен
СНГ и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 119
|Путин Владимир 3454 109
|Чаркин Евгений 317 99
|Филатов Андрей 117 89
|Дягилев Василий 84 82
|Богачев Игорь 183 80
|Натрусов Артем 313 79
|Бочарникова Татьяна 83 77
|Ермолаев Артем 379 76
|Гуральников Сергей 164 73
|Мацоцкий Сергей 180 72
|Кулашова Анна 73 58
|Бетсис Павел 101 58
|Дергунова Ольга 120 57
|Козлов Михаил 182 57
|Рейман Леонид 1065 57
|Халяпин Сергей 96 55
|Козырев Алексей 328 53
|Медведев Дмитрий 1665 53
|Бойко Елена 152 51
|Прянишников Николай 316 48
|Меднов Сергей 124 48
|Серова Елена 320 47
|Виноградов Дмитрий 74 46
|Василенко Александр 99 44
|Громов Иван 102 43
|Королюк Алексей 87 42
|Мартынов Владислав 115 42
|Изосимов Александр 192 42
|Гимранов Ринат 126 41
|Прохоров Фёдор 83 41
|Демидов Сергей 129 40
|Шлыков Алексей 45 40
|Казарин Станислав 175 40
|Корнильев Кирилл 65 40
|Размахаев Сергей 49 39
|Казак Максим 162 39
|Пальчун Кирилл 84 39
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 38
|Скачков Юрий 52 38
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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