СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States

Технически продвинутая группировка хакеров атакует Россию и страны СНГ леживается под наименованием Bloody Wolf. Фото: © AndreyPopov / Фотобанк Фотодженика Технически продвинутая кибергруппировка Stan Ghouls ведёт обширные кампании против десятков организаций в России и СНГ Последняя кампания, оказавшаяся в фокусе внимания исследователей Kaspersky, была нацелена на Узбекистан: там выявлено около 50 жертв. Атаки также затронули примерно 10 устройств в Российско

Deckhouse в партнёрстве с iqData выходит на рынок СНГ с облачным Kubernetes-сервисом тов для построения корпоративной инфраструктуры, объявила о запуске облачного направления в странах СНГ и представила первое партнёрское решение в этом сегменте. Совместно с сервис-провайдером

60% телеком-операторов России и СНГ рассчитывают окупить инвестиции в 5G за пять-семь лет Компания Nexign («Нэксайн») опросила телеком-операторов России и СНГ о планах по развитию пятого поколения мобильной связи. 58% из них собираются инвестироват

Дипфейки и кража данных вынуждают компании СНГ перестраивать системы ИБ зование технологий синтеза голоса и изображения (дипфейков) при кибератаках на корпорации в странах СНГ становится одним из драйверов смены поколений систем информационной безопасности. Традици

«ГигаЧат» освоил более 30 языков народов России и стран СНГ ГигаЧат» улучшил качество понимания и создания текста более чем на 30 языках народов России и стран СНГ. В их числе татарский, башкирский, чувашский, удмуртский, якутский, бурятский, осетинский

«Лаборатория Касперского» представила новый рекорд по размеру глобальной выручки — $836 млн*. Продажи решений «Лаборатории Касперского» в мире выросли на 4%**, а в России и странах СНГ*** — на 23%. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского». Компания про

Positive Technologies: Россия вошла в тройку наиболее атакуемых хакерами стран мира ряду с США и Китаем. Здесь была зафиксирована активность 57 киберпреступных групп, атакующих страны СНГ. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies. Ключевыми целями злоумышленн

«Лаборатория Касперского» изучила атаки группы Stan Ghouls на организации в СНГ «Лаборатория Касперского» проанализировала недавнюю кампанию группы Stan Ghouls. В конце 2025 г. злоумышленники атаковали финансовые учреждения, промышленные предприятия и ИТ-компании в странах СНГ, в том числе в России. Они использовали прежний набор инструментов, но при этом обновили инфраструктуру — в частности, создали новые вредоносные домены. Кроме того, группа могла добавить в

Российская платформа Wellsoft Elements расширяет присутствие в странах СНГ ах Узбекистана и Кыргызстана, где видит потенциал роста в сегменте автоматизации жилой недвижимости. Об этом CNews сообщили представители Wellsoft. «Мы наблюдаем динамичный рост рынка жилья в странах СНГ. Строятся новые ЖК — от комфорт- до элит-класса, — и они требуют современной, качественной автоматизации. На сегодняшний день на рынках Узбекистана или Кыргызстана просто нет аналогов тому

WiFly OpenRoaming: новая технология гостевого Wi-Fi для России и СНГ ускает сертификат, и при попадании пользователя в зону действия точек бизнеса, он подключится автоматически. Технология OpenRoaming доступна для всех точек гостевого Wi-Fi на всей территории России и СНГ, независимо от того, кто является провайдером авторизации, — платформа WiFly (ClientPulse) или альтернативное решение. Использование OpenRoaming крупным бизнесом, операторами связи и сетевы

Positive Technologies выходит на рынок СНГ с продуктом PT NGFW тоннелей, что позволяет обеспечить легкую интеграцию в любую корпоративную сеть. Чтобы масштабировать успешный опыт работы PT NGFW, Positive Technologies начала переговоры о продаже продукта в страны СНГ. Наибольший интерес сейчас проявляют компании из Белоруссии, Армении и Азербайджана. Согласно требованиям законодательства, только сертифицированные средства защиты могут быть использованы

Нескрепное решение. Российский арбитраж внезапно поддержал SAP в желании кинуть клиентов на 2 миллиарда Суд на стороне SAP Арбитражный суд Москвы встал на сторону SAP в вопросе сделки по уступке долгов клиентов ее российского представительства (САП СНГ) отечественной юркомпании «Легат», пишет РБК. По информации издания, суд признал эту сделку законной. SAP – это немецкая компания, один из крупнейших в мире разработчиков систем управления

Группа Tomiris атакует дипломатические службы и другие госучреждения в России и СНГ проанализировала кампанию кибершпионажа APT-группы Tomiris, активную с начала 2025 г. Атаки, которые продолжаются до сих пор, нацелены на госсектор, преимущественно дипломатические службы, в России и СНГ. C действиями группы столкнулись более тысячи пользователей. Классическая приманка. Чтобы получить первоначальный доступ, злоумышленники рассылают целевые фишинговые письма с вредоносными а

Звонки и сообщения в Max стали доступны в странах СНГ Отправлять сообщения и звонить в мессенджере Max смогут жители девяти стран СНГ. Помимо граждан России и Белоруссии, возможность общаться в Max появилась у жителей Азерб

Два проекта Госкорпорации «Росатом» стали победителями конкурса CFO Russia «Лучший ЭДО в России и СНГ 2025» импортонезависимой ECM-платформы Атом.Контент — собственной разработки «Росатома» ИТ-решения Госкорпорации «Росатом» одержали победу сразу в двух номинациях конкурса CFO Russia «Лучший ЭДО в России и СНГ 2025» — «Лучший проект импортозамещения ЭДО» и «Лучший ЭДО в корпоративном управлении». Решения, отмеченные наградами, были реализованы отраслевой командой «Росатома», а представил результа

Власти закрыли крупнейший в СНГ криптообменник 5 г. сообщила пресс-служба ведомства. Власти Казахстана назвали RAKS «крупнейшим криптообменником в СНГ». «В ходе блокчейн-мониторинга криптотранзакций выявлен сервис-обменник Raks Exchange, пр

Клиенты Т2 могут открыть карты Visa и Mastercard банков СНГ в приложении оператора T2, российский оператор мобильной связи, и сервис Globalbankaccounts предлагают открыть международные карты Visa и Mastercard банков СНГ в мобильном приложении. Для оформления карты нужна отсканированная копия загранпаспорта, а пополнение доступно с любой карты «Мир». Новая возможность дает клиентам Т2 финансовую свободу в п

Можно ли построить цифровизацию на гибридных облаках аках Дмитрий Шпиль руководитель департамента облачных и когнитивных решений, IBM в России и странах СНГ Практика 2020 г. показывает, что многие участники рынка в период пандемии сталкиваются с

В СНГ прошли успешные испытания крупного транспортного беспилотного вертолета с двигателями Rolls-Royce оруссию. Российские эксперты называют Sky-Truck самым крупным в Содружестве Независимых Государств (СНГ) беспилотным вертолетом. Заводские испытания проводили в течение 2025 г. Производитель ук

В России представили технологию проверки загранпаспортов России и СНГ с помощью NFC и искусственного интеллекта использования специализированных аппаратных комплексов верифицировать загранпаспорта России и стран СНГ, созданные в соответствии с международным стандартом ICAO 9303 для электронных паспортов

TutWiFi — новая карта бесплатного Wi-Fi для России и СНГ позволяет оперативно находить ближайшие точки бесплатного гостевого Wi-Fi в городах России и стран СНГ и легко подключаться к ним. При необходимости, до этих узлов можно проложить маршрут. Сер

Axoft начинает в России и СНГ дистрибуцию SCADA+, системы для автоматизации диспетчерского центра чество предоставит вендору возможность расширить географию продаж, в том числе выйти на рынок стран СНГ. Партнеры Axoft получат доступ к эффективной современной системе для автоматизации промыш

«АНТ-ЦС» и Noventiq Belarus будут поставлять совместные решения в СНГ й безопасности Noventiq Belarus подписали соглашение о сотрудничестве. Компании будут поставлять совместные решения в области программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов на территории СНГ. Об этом CNews сообщили представители «АНТ-ЦС». Компании займутся созданием и развитием решений в сфере цифровизации промышленных предприятий и бизнеса. В частности, будет вестись разработк

Около 80% операторов связи в России и СНГ планируют запуск автономных сетей 5G 65% опрошенных операторов России и СНГ тестируют сети 5G Standalone (SA) или планируют их запуск в течение трех лет, а 17% перешли к закупке оборудования для сетей нового поколения. Об этом CNews сообщили представители компания

Арестованы создатели банковского трояна «Мамонт», терроризировавшего жителей России и СНГ ты отметили тогда рост активности криминальных групп, использующих ее против жителей России и стран СНГ (Армения, Киргизия, Узбекистан, Азербайджан и Казахстан). Сразу после оплаты фейковой пок

Холдинг Skillbox запустил сервис для масштабирования онлайн-школ в СНГ Образовательный холдинг Skillbox запускает Lerna Pro – сервис для масштабирования онлайн-школ в СНГ. Он предоставляет комплексную инфраструктуру, включая финансовые инструменты, маркетинг,

Positive Technologies назвала топ-3 отраслей в России и СНГ, пострадавших от утечек данных в дарквебе еству объявлений в дарквебе, связанных с утечками конфиденциальной информации из компаний в странах СНГ, лидируют торговые организации (31%), онлайн-сервисы (16%) и банковский сектор (9%). На т

Названы главные киберугрозы 2025 года для России ительные выводы содержит новое исследование компании F6 (бывшей F.A.C.C.T.) «Киберугрозы в России и СНГ. Аналитика и прогнозы 2024-2025». Согласно наблюдениям экспертов, границы между различным

F6 назвала главные киберугрозы 2025 г. — подробный анализ хакерских групп, атакующих Россию и СНГ рьбы с киберпреступностью, представила первый ежегодный аналитический отчет «Киберугрозы в России и СНГ. Аналитика и прогнозы 2024/25». В анализе детально исследованы основные киберугрозы 2024

Новый этап создания Геопортала СНГ: Росреестр и Госкомимущество Белоруссии договорились об обмене данными Работы по созданию Геопортала инфраструктуры пространственных данных государств – участников СНГ (Геопортал ИПД СНГ) вышли на новый этап – Росреестр и Государственный комитет по и

GlowByte и FanRuan открыли первый в СНГ центр сертификации FineBI Компания GlowByte совместно с китайским разработчиком FanRuan открыла первый в СНГ центр сертификации FineBI. Он расположился на базе GlowByte и будет заниматься проведением сертификационных экзаменов, а также выдачей вендорских сертификатов специалистам, демонстрирующим

Почти в каждой компании на просторах СНГ и глобального Юга утекали данные сотрудников спорт и здравоохранение — наименее защищенные с точки зрения кибербезопасности отрасли на просторах СНГ и глобального Юга. Самая частая проблема, которая встречается в 98% организаций — это ком

Россия и Белоруссия отменят плату за роуминг 1 марта 2025 года Отмена роуминга Совет министров Союзного государства России и Белоруссии одобрил по итогам заседания несколько десятков документов, среди которых и резолюция о создании комфортных тарифов за услуги связи и передачу данных на

Positive Technologies выявила кибератаку на органы власти одной из стран СНГ через уязвимость в электронной почте обнаружили вредоносное письмо, получателем которого была одна из государственных организаций стран СНГ. С его помощью атакующие пытались проэксплуатировать уязвимость CVE-2024-37383 в почтовом

Positive Technologies: три из четырех кибератак на страны СНГ нацелены на Россию Эксперты Positive Technologies представили исследование актуальных киберугроз СНГ за 2023 г. и первую половину 2024 г. Согласно отчету, интерес злоумышленников к региону з

Контакт-центр Bosch в России и СНГ оптимизировал обслуживание на базе облачной платформы Naumen Контакт-центр группы компаний Bosch в России и странах СНГ перевел обслуживание с Genesys на облачную платформу Naumen Contact Center SaaS. Новое ре

BI.Zone: хакеры стали чаще использовать коммерческое ВПО, которое разработчики запретили применять против российских организаций ерческое вредоносное ПО, разработчики которого запретили применять его против организаций в странах СНГ. Атакующие отключают модуль ПО, который ограничивает возможности атак на территории регио

TPV CIS и S3: В России начались продажи батареек Philips - аудиотехники и аксессуаров, запустила официальные продажи батареек Philips на территории России и СНГ на базе федерального дистрибьютора S3. Об этом CNews сообщили представители TPV CIS. Комп

Активное внедрение ИИ приведет к росту ВВП стран СНГ совокупно на $53,6 млрд в 2030 году Это соответствует 5,9% от суммарного ВВП стран СНГ в 2030 г. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Александр Ведяхин, первый замес