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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States

20.10.2021 Конференция CNews «Рынок ЭДО: итоги 2021 года» 1
20.10.2021 ФРИИ, Tech Hub Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) и Mastercard ищут стартапы для банков Казахстана 3
19.10.2021 «Тендерплан» оснастила свой колл-центр профессиональными гарнитурами Logitech Zone Wired 1
19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 2
14.10.2021 Кибербезопасность и гибридная работа стали приоритетами для большей части компаний мира 1
12.10.2021 «Росэлектроника» увеличила объем выпуска акустического оборудования 1
12.10.2021 Шведская коррупция в телекоме: Как знаменитая компания строила странный бизнес с королевской семьей 1
11.10.2021 Маски дополненной реальности в Viber стали доступны в России 1
11.10.2021 «Гэндальф» помогла «Астэко» перейти на облачную «1С» 1
11.10.2021 Oxygen совместно с Fudo Security запустила услугу управления привилегированным доступом 1
11.10.2021 Angara масштабировала и расширила применение гиперконвергентной инфраструктуры Nutanix 1
11.10.2021 «Ланит» и Synology оснастили МХАТ хранилищем данных 1
11.10.2021 «Инфосистемы Джет» вошла в топ-5 поставщиков ИТ-услуг России 1
05.10.2021 AppsFlyer: расходы потребителей в приложениях для ритейла в России выросли на 227% 1
05.10.2021 Принципы Генса. ИТ-рынок вспоминает основателя «Ланит» 1
04.10.2021 Готовое мобильное решение для интернет-магазина за три месяца — теперь реальность 1
01.10.2021 Российский рынок облаков за год вырос на треть 1
01.10.2021 IDC: объем российского рынка публичных облачных услуг достиг $1,21 млрд в 2020 году 1
30.09.2021 Avanpost IDM сертифицирован в республике Казахстан на соответствие требованиям безопасности 1
30.09.2021 Росреестр и агентство по кадастру Республики Узбекистан обменялись опытом в сфере цифровизации земли и недвижимости 1
30.09.2021 «Корус консалтинг» автоматизирует работу ИТ-систем с помощью решений Alloy Software 1
30.09.2021 Сервис онлайн-стриминга с функцией покупок Streamerce привлек раунд от Startup Lab 1
30.09.2021 Суперкомпьютер: как избежать ошибок при внедрении и построить команду мечты 1
29.09.2021 Облако МТС поможет в цифровизации российского образования 1
28.09.2021 Облака: скрытые расходы, тайные минусы и явные плюсы 2
28.09.2021 Trueconf запустила бета-тестирование отечественной ВКС Trueconf Server 5.0 1
27.09.2021 Какие инновации изменят облик российских городов 1
27.09.2021 «Росэлектроника» начала поставки самых точных приборов для измерения сопротивления 1
27.09.2021 Выручка участников рейтинга увеличилась в 1,5 раза, несмотря на эпидемию и локдаун 3
27.09.2021 Промышленные роботы пострадали от ковида, но меньше, чем ожидалось 2
27.09.2021 Компания Galileosky учредила новую премию в области GPS/ГЛОНАСС-мониторинга 1
23.09.2021 G-Core Labs запустила 3 новые точки присутствия CDN в России и СНГ подтвердила лидерство по скорости доставки контента в регионе 2
23.09.2021 «Промобит» и «Аэродиск» вместе создали новую СХД 1
22.09.2021 Сервис автоматизации Pointer привлек 40 млн руб. от QVentures 1
22.09.2021 В мире растет спрос на SSD и облачные хранилища, но «ленту» рано списывать со счетов 1
21.09.2021 Navicon завершил масштабирование системы для управления полевыми сотрудниками в Stada 1
20.09.2021 Morphisec поможет компаниям в России защититься от атак, которые обходят антивирусы и EDR 4
17.09.2021 Арестован экс-глава крупнейшей в России криптобиржи. Его обвиняют в краже $450 миллионов 1
17.09.2021 Softline и «Рэйдикс» займутся совместным продвижением ПО RAIDIX 1
16.09.2021 «РобоПроб» и Trimble развивают системы точного земледелия 1

Публикаций - 7913, упоминаний - 10997

СНГ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 558
IBM 3527 467
SAP SE 3207 458
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 426
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 353
Oracle Corporation 3331 305
3727 275
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 258
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 258
Cisco Systems 2037 193
SAP CIS - САП СНГ 753 192
VMware 1829 191
HP Inc. 2898 183
Intel Corporation 4152 177
Softline - Софтлайн 1473 175
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 166
Dell EMC 2387 164
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 397 158
Samsung Electronics 5633 154
Google LLC 7128 154
Крок 1219 146
Yandex - Яндекс 4099 145
Huawei 2726 135
VK - Mail.ru Group 2482 133
Orange S.A. 447 128
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 126
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 124
NetApp 485 119
Apple Inc - Эппл Рус 7680 113
SAS Institute 596 113
Ланит ГК 1155 112
Facebook 3765 111
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 110
Check Point Software Technologies 446 105
Citrix Systems 571 96
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 94
Schneider Electric 408 89
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 80
Abbyy 793 80
Корус Консалтинг ГК 804 79
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 306
РЖД - Российские железные дороги 1081 140
Альфа-Банк 1123 131
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 124
Visa International 1344 114
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 108
X5 Group 599 100
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 95
Юнистрим - Unistream 167 86
Газпромбанк - ГПБ 692 76
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 74
ПСБ - Промсвязьбанк 613 72
Газпром нефть 380 71
Почта России ПАО 1570 68
X5 Group - Пятерочка 559 65
Роснефть НК 367 59
Аэрофлот 492 55
ВТБ24 583 55
Qiwi 783 52
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 52
ВТБ Банк Москвы 371 52
Открытие ФК 538 50
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 49
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 46
Citibank - Ситибанк 170 44
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 44
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 42
Уралсиб Банк 389 39
Газпром ПАО 518 39
Евросеть 883 38
AliExpress 275 38
Ингосстрах СПАО 210 36
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 36
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 36
Сургутнефтегаз - СНГ 123 35
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 34
Северсталь ПАО 204 34
Связной ГК 877 33
МКБ - Московский кредитный банк 268 32
Черкизово ГК 73 32
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 210
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 201
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 145
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 113
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 100
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 94
Федеральное казначейство России 766 83
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 77
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 75
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 67
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 64
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 61
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 61
Правительство РФ 2200 60
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 55
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 54
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 53
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 52
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 46
Правительство Москвы 649 42
Президент Российской Федерации 1439 40
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 38
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 36
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 36
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 32
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 29
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 28
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 27
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 25
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 25
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 22
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 22
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 19
Роснано 456 19
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 18
Счётная палата РФ 460 17
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 418 17
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 16
Администрация Президента РФ 267 16
ПФР Департамент информационных технологий 102 16
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 57
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 24
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 21
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 150 18
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 17
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 16
Руссофт - Russoft 250 13
Linux Foundation 157 10
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 9
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 136 7
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 7
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 6
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 5
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 41 5
АРБ - Ассоциация российских банков 82 5
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 5
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 5
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 5
OpenCAPI Consortium 13 5
Gen-Z Consortium 11 5
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 5
РФС - Российский футбольный союз 13 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 4
Союз машиностроителей России 26 4
CSA - Cloud Security Alliance 10 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 3
ЛДПР 68 3
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 3
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 14 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 33 3
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 12 3
ASF - Apache Software Foundation 60 3
OSI - Open Source Initiative 33 3
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 15 3
CIS - Center for Internet Security 3 3
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 30 3
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 953
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 270
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 266
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 223
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 218
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 212
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 211
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1446 161
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 150
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 144
Big Data - Большие данные 1136 124
3G - Стандарт мобильной связи 3709 120
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 108
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 104
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 100
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 95
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 94
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 90
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 89
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 89
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1243 87
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 85
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 84
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 81
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 80
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 79
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 71
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 71
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 448 68
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 68
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 66
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 64
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 64
ИТ-аутсорсинг 670 64
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 61
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 59
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 57
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 56
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 252 52
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 52
Google Android 10750 325
Apple iOS 5741 211
Microsoft Windows 10 6612 208
Linux OS 4243 148
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 79
Microsoft Office 1921 78
Microsoft Skype 1462 75
Apple iPad 3263 71
Microsoft Azure 1171 70
Google Play - Google Store - Android Market 2515 63
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 61
Microsoft Office 365 769 60
Java - Язык программирования 1167 60
Apple - App Store 2198 58
Microsoft SharePoint Products and Technologies 827 56
Intel x86 - Архитектура процессора 991 55
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 52
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 60 51
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 49
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 289 45
Esri ArcGIS 108 43
Microsoft SQL Server 789 41
Nvidia GeForce GTX 2054 40
Google YouTube - Видеохостинг 1706 39
Oracle E-Business Suite - OEBS 268 38
Apple Mac 1454 37
AWS - Amazon Web Services 568 37
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 36
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 36
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 35
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 502 35
Microsoft Windows Phone OS 1472 35
VK - Mail.ru Одноклассники 853 34
Microsoft Windows 7 1662 32
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 338 31
IBM Cognos BI 140 31
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 447 30
Золотая Корона - Денежные переводы 61 30
ESET NOD32 - Антивирусная программа 334 29
Microsoft Windows 8 1228 29
Четвернин Алексей 651 83
Дягилев Василий 83 80
Богачев Игорь 172 74
Бочарникова Татьяна 78 72
Гуральников Сергей 161 70
Шадаев Максут 384 69
Филатов Андрей 99 67
Чаркин Евгений 182 67
Мацоцкий Сергей 150 65
Ермолаев Артем 340 64
Айвазов Армен 449 58
Бетсис Павел 84 56
Путин Владимир 1820 54
Козлов Михаил 153 54
Халяпин Сергей 77 49
Бойко Елена 151 47
Меднов Сергей 115 45
Медведев Дмитрий 1433 44
Натрусов Артем 121 43
Королюк Алексей 86 42
Козырев Алексей 270 41
Василенко Александр 64 41
Серова Елена 299 41
Громов Иван 96 40
Прохоров Фёдор 78 38
Шевченко Владимир 135 37
Скачков Юрий 50 37
Тихонов Александр 60 37
Размахаев Сергей 40 36
Гаттаров Руслан 117 35
Никифоров Николай 1126 33
Елистратов Николай 90 32
Прянишников Николай 210 32
Широких Алексей 70 31
Скородумов Анатолий 63 31
Пальчун Кирилл 47 31
Лысенко Эдуард 209 30
Сафронов Юрий 61 29
Кравченко Константин 65 28
Путятинский Сергей 53 28
Россия - Российская федерация - РФ 57180 6406
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 1212
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 905
Казахстан - Республика 2621 642
Украина 3347 630
Европа 3730 538
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 527
Беларусь - Белоруссия 2081 494
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 486
Восточная Европа 1669 477
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 333
Прибалтика - Балтия 589 332
Германия - Федеративная Республика 3614 324
Грузия 690 294
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 262
Узбекистан - Республика 821 251
Ближний Восток 1468 232
Азия - Азиатский регион 1512 218
Африка 1482 214
Турция - Турецкая республика 950 212
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 202
Армения - Республика 687 198
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 190
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 177
Россия - СФО - Новосибирск 1956 176
Франция - Французская Республика 2112 174
Индия - Республика 2161 168
Таджикистан - Республика 434 164
Азербайджан - Азербайджанская Республика 499 153
Молдавия - Республика Молдова 428 149
Япония 2760 137
Израиль 716 128
Россия - ПФО - Казань 1510 119
Италия - Итальянская Республика 1371 118
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 117
Польша - Республика 824 116
Латинская Америка 721 111
Испания - Королевство 1248 108
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 105
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 100
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 382
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 372
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 316
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 290
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 142
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 134
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 114
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 95
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 73
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 50
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 48
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 48
Русский язык 970 41
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 36
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 35
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 35
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 34
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 32
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 32
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 31
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 31
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 28
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 27
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 21
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 21
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 21
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 20
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 20
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 20
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 19
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 201 17
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 16
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 16
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 14
Информационное общество - Государственная программа 282 14
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 14
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 13
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 12
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 12
Аутсорсинг 84 11
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 106
Прайм - Агентство экономической информации 527 22
Forbes - Форбс 441 21
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 21
TAdviser - Центр выбора технологий 214 21
Коммерсантъ - Издательский дом 480 19
Thomson Reuters - Рейтер 1711 19
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 18
CNews TV 461 18
CNews - ZOOM.CNews 1089 16
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 15
РИА Новости 654 15
The Wall Street Journal 709 14
Ведомости 259 14
Apps4All 25 13
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 13
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 64 11
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 11
КиноПоиск - Портал о кино 118 9
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 9
Bloomberg 785 8
Радио Свобода - радиостанция 22 7
NYT - The New York Times 505 7
N+1 - Издание 93 7
НТВ - Телекомпания 164 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 353 6
Стрим-ТВ - телекомпания 79 6
Fortune 94 6
Wikipedia - Википедия 274 5
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 5
TechCrunch - TechCrunch Awards 1097 5
IDG - International Data Group 20 5
ТНТ - Телеканал 94 5
Российская газета 91 4
Муз-ТВ - телеканал 25 4
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 4
The Guardian - Британская газета 189 4
WSJ - The Wall Street Journal 161 4
Банки.ру - Banki.ru 28 4
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 44 3
IDC - International Data Corporation 2709 291
CNews Analytics 1988 214
Gartner 2188 196
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 53
Forrester Research 385 40
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 38
IDC Russia - IDC Россия 115 33
Juniper Research 278 20
Check Point Research 47 20
Fortune Global 500 160 16
Frost & Sullivan 101 15
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 21 13
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 13
Check Point ThreatCloud World Cyber Threat Map 15 12
Markets&Markets Research 78 11
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 62 11
Vanson Bourne 34 11
Data Insight - Исследовательское агентство 71 10
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 14 10
Analysys Mason 26 9
The Economist Intelligence Unit 30 8
Markswebb 21 6
AC&M Consulting 55 6
TelecomDaily ИАА 112 6
RAEX - Эксперт РА 49 6
Fortune 100 48 6
CNews Инновация года - награда 26 6
Медиалогия 37 5
BCG - Boston Consulting Group 43 5
Nielsen Holdings 78 4
Microsoft Research 93 4
Forrester Wave 19 4
451 Research Group 44 4
Superdata 9 4
IDC Russia Cloud Services Market 8 4
Discovery Research Group 14 4
Dimensional Research 12 4
Директ Инфо 9 3
Counterpoint Research 29 3
Forbes Insights 14 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 106
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 43
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 32
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 24
РАН - Российская академия наук 316 23
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 23
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 23
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 17
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 15
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 15
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 62 15
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 13
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 11
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 10
GfK - ГФК-Русь 119 10
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 10
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 32 10
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 37 10
НИИЭМП - Научно-исследовательский институт электронно-механических приборов 14 10
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 9
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 9
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 9
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 64 8
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 7
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 47 7
ТГУ - Томский государственный университет 62 7
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 7
Московский Политех - Московский политехнический университет 16 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 6
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 6
Cisco Сетевая академия - учебный центр 13 6
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 6
МЭИ - Московский энергетический институт 38 6
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 6
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 6
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 5
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 46 5
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 5
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 17 5
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 186
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 109
CNews AWARDS 291 102
CNews APPWards 36 21
Олимпийские игры - Olympic Games 302 20
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 17
Docflow 58 13
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 12
SAP Forum 28 12
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 11
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 10
CNews FORUM Кейсы 44 10
Startup Village - международная стартап-конференция 45 9
CSTB Telecom & Media 37 9
Digital October - конференционное пространство 86 9
CNews Баттл 34 9
Samsung Forum 14 8
Oracle OpenWorld 36 8
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 55 6
Чёрная пятница (распродажи) 69 6
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 18 5
МТС Телеком Идея 11 5
CNews ИТ-стратегия 13 5
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 5
GeekBrains 40 4
CCWF - Call Center World Forum 8 4
Oracle Modern Cloud Day 7 4
Worldskills - Ворлдскиллс 72 4
Cisco Connect 5 4
SAP COIL - SAP Co-Innovation Lab - Лаборатория совместных инноваций SAP 8 4
CNews Мисс ИТ России 12 4
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 3
SAP Quality Awards 6 3
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 3
CNews Женщины года в отрасли ИТ 7 3
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 23 3
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 91 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 3
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 13 3
SAS Beyond Tomorrow 3 3
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755904, в очереди разбора - 659594.
Создано именных указателей - 46354.
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