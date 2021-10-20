Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
СНГ
Содружество Независимых Государств
CIS
The Commonwealth of Independent States
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 7913, упоминаний - 10997
СНГ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 83
|Дягилев Василий 83 80
|Богачев Игорь 172 74
|Бочарникова Татьяна 78 72
|Гуральников Сергей 161 70
|Шадаев Максут 384 69
|Филатов Андрей 99 67
|Чаркин Евгений 182 67
|Мацоцкий Сергей 150 65
|Ермолаев Артем 340 64
|Айвазов Армен 449 58
|Бетсис Павел 84 56
|Путин Владимир 1820 54
|Козлов Михаил 153 54
|Халяпин Сергей 77 49
|Бойко Елена 151 47
|Меднов Сергей 115 45
|Медведев Дмитрий 1433 44
|Натрусов Артем 121 43
|Королюк Алексей 86 42
|Козырев Алексей 270 41
|Василенко Александр 64 41
|Серова Елена 299 41
|Громов Иван 96 40
|Прохоров Фёдор 78 38
|Шевченко Владимир 135 37
|Скачков Юрий 50 37
|Тихонов Александр 60 37
|Размахаев Сергей 40 36
|Гаттаров Руслан 117 35
|Никифоров Николай 1126 33
|Елистратов Николай 90 32
|Прянишников Николай 210 32
|Широких Алексей 70 31
|Скородумов Анатолий 63 31
|Пальчун Кирилл 47 31
|Лысенко Эдуард 209 30
|Сафронов Юрий 61 29
|Кравченко Константин 65 28
|Путятинский Сергей 53 28
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755904, в очереди разбора - 659594.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755904, в очереди разбора - 659594.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru