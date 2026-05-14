Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

СНГ Содружество Независимых Государств CIS The Commonwealth of Independent States

СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States

СОБЫТИЯ


14.05.2026 Технически продвинутая группировка хакеров атакует Россию и страны СНГ

леживается под наименованием Bloody Wolf. Фото: © AndreyPopov / Фотобанк Фотодженика Технически продвинутая кибергруппировка Stan Ghouls ведёт обширные кампании против десятков организаций в России и СНГ Последняя кампания, оказавшаяся в фокусе внимания исследователей Kaspersky, была нацелена на Узбекистан: там выявлено около 50 жертв. Атаки также затронули примерно 10 устройств в Российско
06.05.2026 Deckhouse в партнёрстве с iqData выходит на рынок СНГ с облачным Kubernetes-сервисом

тов для построения корпоративной инфраструктуры, объявила о запуске облачного направления в странах СНГ и представила первое партнёрское решение в этом сегменте. Совместно с сервис-провайдером

28.04.2026 60% телеком-операторов России и СНГ рассчитывают окупить инвестиции в 5G за пять-семь лет

Компания Nexign («Нэксайн») опросила телеком-операторов России и СНГ о планах по развитию пятого поколения мобильной связи. 58% из них собираются инвестироват
24.04.2026 Дипфейки и кража данных вынуждают компании СНГ перестраивать системы ИБ

зование технологий синтеза голоса и изображения (дипфейков) при кибератаках на корпорации в странах СНГ становится одним из драйверов смены поколений систем информационной безопасности. Традици
10.04.2026 «ГигаЧат» освоил более 30 языков народов России и стран СНГ

ГигаЧат» улучшил качество понимания и создания текста более чем на 30 языках народов России и стран СНГ. В их числе татарский, башкирский, чувашский, удмуртский, якутский, бурятский, осетинский
30.03.2026 «Лаборатория Касперского» представила новый рекорд по размеру глобальной выручки

— $836 млн*. Продажи решений «Лаборатории Касперского» в мире выросли на 4%**, а в России и странах СНГ*** — на 23%. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского». Компания про
17.03.2026 Positive Technologies: Россия вошла в тройку наиболее атакуемых хакерами стран мира

ряду с США и Китаем. Здесь была зафиксирована активность 57 киберпреступных групп, атакующих страны СНГ. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies. Ключевыми целями злоумышленн
05.02.2026 «Лаборатория Касперского» изучила атаки группы Stan Ghouls на организации в СНГ

«Лаборатория Касперского» проанализировала недавнюю кампанию группы Stan Ghouls. В конце 2025 г. злоумышленники атаковали финансовые учреждения, промышленные предприятия и ИТ-компании в странах СНГ, в том числе в России. Они использовали прежний набор инструментов, но при этом обновили инфраструктуру — в частности, создали новые вредоносные домены. Кроме того, группа могла добавить в

18.12.2025 Российская платформа Wellsoft Elements расширяет присутствие в странах СНГ

ах Узбекистана и Кыргызстана, где видит потенциал роста в сегменте автоматизации жилой недвижимости. Об этом CNews сообщили представители Wellsoft. «Мы наблюдаем динамичный рост рынка жилья в странах СНГ. Строятся новые ЖК — от комфорт- до элит-класса, — и они требуют современной, качественной автоматизации. На сегодняшний день на рынках Узбекистана или Кыргызстана просто нет аналогов тому

15.12.2025 WiFly OpenRoaming: новая технология гостевого Wi-Fi для России и СНГ

ускает сертификат, и при попадании пользователя в зону действия точек бизнеса, он подключится автоматически. Технология OpenRoaming доступна для всех точек гостевого Wi-Fi на всей территории России и СНГ, независимо от того, кто является провайдером авторизации, — платформа WiFly (ClientPulse) или альтернативное решение. Использование OpenRoaming крупным бизнесом, операторами связи и сетевы
15.12.2025 Positive Technologies выходит на рынок СНГ с продуктом PT NGFW

тоннелей, что позволяет обеспечить легкую интеграцию в любую корпоративную сеть. Чтобы масштабировать успешный опыт работы PT NGFW, Positive Technologies начала переговоры о продаже продукта в страны СНГ. Наибольший интерес сейчас проявляют компании из Белоруссии, Армении и Азербайджана. Согласно требованиям законодательства, только сертифицированные средства защиты могут быть использованы

12.12.2025 Нескрепное решение. Российский арбитраж внезапно поддержал SAP в желании кинуть клиентов на 2 миллиарда

Суд на стороне SAP Арбитражный суд Москвы встал на сторону SAP в вопросе сделки по уступке долгов клиентов ее российского представительства (САП СНГ) отечественной юркомпании «Легат», пишет РБК. По информации издания, суд признал эту сделку законной. SAP – это немецкая компания, один из крупнейших в мире разработчиков систем управления

28.11.2025 Группа Tomiris атакует дипломатические службы и другие госучреждения в России и СНГ

проанализировала кампанию кибершпионажа APT-группы Tomiris, активную с начала 2025 г. Атаки, которые продолжаются до сих пор, нацелены на госсектор, преимущественно дипломатические службы, в России и СНГ. C действиями группы столкнулись более тысячи пользователей. Классическая приманка. Чтобы получить первоначальный доступ, злоумышленники рассылают целевые фишинговые письма с вредоносными а
05.11.2025 Звонки и сообщения в Max стали доступны в странах СНГ

Отправлять сообщения и звонить в мессенджере Max смогут жители девяти стран СНГ. Помимо граждан России и Белоруссии, возможность общаться в Max появилась у жителей Азерб
21.10.2025 Два проекта Госкорпорации «Росатом» стали победителями конкурса CFO Russia «Лучший ЭДО в России и СНГ 2025»

импортонезависимой ECM-платформы Атом.Контент — собственной разработки «Росатома» ИТ-решения Госкорпорации «Росатом» одержали победу сразу в двух номинациях конкурса CFO Russia «Лучший ЭДО в России и СНГ 2025» — «Лучший проект импортозамещения ЭДО» и «Лучший ЭДО в корпоративном управлении». Решения, отмеченные наградами, были реализованы отраслевой командой «Росатома», а представил результа
30.09.2025 Власти закрыли крупнейший в СНГ криптообменник

5 г. сообщила пресс-служба ведомства. Власти Казахстана назвали RAKS «крупнейшим криптообменником в СНГ». «В ходе блокчейн-мониторинга криптотранзакций выявлен сервис-обменник Raks Exchange, пр
25.09.2025 Клиенты Т2 могут открыть карты Visa и Mastercard банков СНГ в приложении оператора

T2, российский оператор мобильной связи, и сервис Globalbankaccounts предлагают открыть международные карты Visa и Mastercard банков СНГ в мобильном приложении. Для оформления карты нужна отсканированная копия загранпаспорта, а пополнение доступно с любой карты «Мир». Новая возможность дает клиентам Т2 финансовую свободу в п
Можно ли построить цифровизацию на гибридных облаках

аках Дмитрий Шпиль руководитель департамента облачных и когнитивных решений, IBM в России и странах СНГ Практика 2020 г. показывает, что многие участники рынка в период пандемии сталкиваются с

02.09.2025 В СНГ прошли успешные испытания крупного транспортного беспилотного вертолета с двигателями Rolls-Royce

оруссию. Российские эксперты называют Sky-Truck самым крупным в Содружестве Независимых Государств (СНГ) беспилотным вертолетом. Заводские испытания проводили в течение 2025 г. Производитель ук
02.09.2025 В России представили технологию проверки загранпаспортов России и СНГ с помощью NFC и искусственного интеллекта

использования специализированных аппаратных комплексов верифицировать загранпаспорта России и стран СНГ, созданные в соответствии с международным стандартом ICAO 9303 для электронных паспортов

07.08.2025 TutWiFi — новая карта бесплатного Wi-Fi для России и СНГ

позволяет оперативно находить ближайшие точки бесплатного гостевого Wi-Fi в городах России и стран СНГ и легко подключаться к ним. При необходимости, до этих узлов можно проложить маршрут. Сер
16.07.2025 Axoft начинает в России и СНГ дистрибуцию SCADA+, системы для автоматизации диспетчерского центра

чество предоставит вендору возможность расширить географию продаж, в том числе выйти на рынок стран СНГ. Партнеры Axoft получат доступ к эффективной современной системе для автоматизации промыш
01.07.2025 «АНТ-ЦС» и Noventiq Belarus будут поставлять совместные решения в СНГ

й безопасности Noventiq Belarus подписали соглашение о сотрудничестве. Компании будут поставлять совместные решения в области программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов на территории СНГ. Об этом CNews сообщили представители «АНТ-ЦС». Компании займутся созданием и развитием решений в сфере цифровизации промышленных предприятий и бизнеса. В частности, будет вестись разработк
15.04.2025 Около 80% операторов связи в России и СНГ планируют запуск автономных сетей 5G

65% опрошенных операторов России и СНГ тестируют сети 5G Standalone (SA) или планируют их запуск в течение трех лет, а 17% перешли к закупке оборудования для сетей нового поколения. Об этом CNews сообщили представители компания

27.03.2025 Арестованы создатели банковского трояна «Мамонт», терроризировавшего жителей России и СНГ

ты отметили тогда рост активности криминальных групп, использующих ее против жителей России и стран СНГ (Армения, Киргизия, Узбекистан, Азербайджан и Казахстан). Сразу после оплаты фейковой пок
19.03.2025 Холдинг Skillbox запустил сервис для масштабирования онлайн-школ в СНГ

Образовательный холдинг Skillbox запускает Lerna Pro – сервис для масштабирования онлайн-школ в СНГ. Он предоставляет комплексную инфраструктуру, включая финансовые инструменты, маркетинг,

13.03.2025 Positive Technologies назвала топ-3 отраслей в России и СНГ, пострадавших от утечек данных в дарквебе

еству объявлений в дарквебе, связанных с утечками конфиденциальной информации из компаний в странах СНГ, лидируют торговые организации (31%), онлайн-сервисы (16%) и банковский сектор (9%). На т
19.02.2025 Названы главные киберугрозы 2025 года для России

ительные выводы содержит новое исследование компании F6 (бывшей F.A.C.C.T.) «Киберугрозы в России и СНГ. Аналитика и прогнозы 2024-2025». Согласно наблюдениям экспертов, границы между различным
19.02.2025 F6 назвала главные киберугрозы 2025 г. — подробный анализ хакерских групп, атакующих Россию и СНГ

рьбы с киберпреступностью, представила первый ежегодный аналитический отчет «Киберугрозы в России и СНГ. Аналитика и прогнозы 2024/25». В анализе детально исследованы основные киберугрозы 2024

27.01.2025 Новый этап создания Геопортала СНГ: Росреестр и Госкомимущество Белоруссии договорились об обмене данными

Работы по созданию Геопортала инфраструктуры пространственных данных государств – участников СНГ (Геопортал ИПД СНГ) вышли на новый этап – Росреестр и Государственный комитет по и
12.12.2024 GlowByte и FanRuan открыли первый в СНГ центр сертификации FineBI

Компания GlowByte совместно с китайским разработчиком FanRuan открыла первый в СНГ центр сертификации FineBI. Он расположился на базе GlowByte и будет заниматься проведением сертификационных экзаменов, а также выдачей вендорских сертификатов специалистам, демонстрирующим

26.11.2024 Почти в каждой компании на просторах СНГ и глобального Юга утекали данные сотрудников

спорт и здравоохранение — наименее защищенные с точки зрения кибербезопасности отрасли на просторах СНГ и глобального Юга. Самая частая проблема, которая встречается в 98% организаций — это ком
06.11.2024 Россия и Белоруссия отменят плату за роуминг 1 марта 2025 года

Отмена роуминга Совет министров Союзного государства России и Белоруссии одобрил по итогам заседания несколько десятков документов, среди которых и резолюция о создании комфортных тарифов за услуги связи и передачу данных на

15.10.2024 Positive Technologies выявила кибератаку на органы власти одной из стран СНГ через уязвимость в электронной почте

обнаружили вредоносное письмо, получателем которого была одна из государственных организаций стран СНГ. С его помощью атакующие пытались проэксплуатировать уязвимость CVE-2024-37383 в почтовом
05.09.2024 Positive Technologies: три из четырех кибератак на страны СНГ нацелены на Россию

Эксперты Positive Technologies представили исследование актуальных киберугроз СНГ за 2023 г. и первую половину 2024 г. Согласно отчету, интерес злоумышленников к региону з
03.09.2024 Контакт-центр Bosch в России и СНГ оптимизировал обслуживание на базе облачной платформы Naumen

Контакт-центр группы компаний Bosch в России и странах СНГ перевел обслуживание с Genesys на облачную платформу Naumen Contact Center SaaS. Новое ре
29.08.2024 BI.Zone: хакеры стали чаще использовать коммерческое ВПО, которое разработчики запретили применять против российских организаций

ерческое вредоносное ПО, разработчики которого запретили применять его против организаций в странах СНГ. Атакующие отключают модуль ПО, который ограничивает возможности атак на территории регио
08.07.2024 TPV CIS и S3: В России начались продажи батареек Philips

- аудиотехники и аксессуаров, запустила официальные продажи батареек Philips на территории России и СНГ на базе федерального дистрибьютора S3. Об этом CNews сообщили представители TPV CIS. Комп
07.06.2024 Активное внедрение ИИ приведет к росту ВВП стран СНГ совокупно на $53,6 млрд в 2030 году

Это соответствует 5,9% от суммарного ВВП стран СНГ в 2030 г. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Александр Ведяхин, первый замес
21.05.2024 «Лаборатория Касперского» представила отчёт по ландшафту киберугроз в России и СНГ

«Лаборатория Касперского» представила отчёт «Ландшафт угроз для России и СНГ» за I квартал 2024 г. и 2023 г. В документе команда Kaspersky Cyber Threat Intelligence описала актуальные угрозы, составила перечень тактик, техник и процедур атак, а также средства снижен

Публикаций - 14809, упоминаний - 22773

СНГ и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 1378
SAP SE 5601 958
IBM - International Business Machines Corp 9699 820
Oracle Corporation 7074 759
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 751
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 736
9594 722
Intel Corporation 12811 600
МегаФон 10742 478
Ростелеком 10948 428
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 414
Cisco Systems 5372 413
SAP CIS - САП СНГ 868 408
HP Inc. 5883 375
Softline - Софтлайн 3743 360
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 304
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 297
Samsung Electronics 11064 291
Yandex - Яндекс 9216 290
Dell EMC 5180 277
Google LLC 12688 269
Крок - Croc 1964 254
Huawei 4676 246
Apple Inc 13154 230
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 226
Broadcom - VMware 2610 223
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 215
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 193
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 191
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 190
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 184
HP - Hewlett-Packard 3662 184
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 184
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 181
Siemens AG - Siemens Group 2673 181
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 179
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 178
VK - Mail.ru Group 3602 178
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 170
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 166
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 551
РЖД - Российские железные дороги 2096 259
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 238
Альфа-Банк 1979 234
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 229
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 185
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 159
Visa International 1993 151
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 143
Газпром ПАО 1493 133
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 132
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 128
Евросеть 1421 116
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 114
Почта России ПАО 2370 111
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 107
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 103
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 102
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 99
Газпром нефть 725 97
ГПБ - Газпромбанк 1273 97
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 95
ПСБ - Промсвязьбанк 963 92
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 89
Россети Ленэнерго 1699 87
Роснефть НК - нефтяная компания 562 83
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 82
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 80
Северсталь ПАО - Severstal 629 78
Связной ГК 1401 76
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 75
NanduQ - Qiwi 1013 73
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 73
НСПК - Национальная система платежных карт 948 72
Альфа-Групп 745 71
ВТБ - ВТБ24 671 71
Сургутнефтегаз - СНГ 288 71
Ингосстрах СПАО 478 69
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 68
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 68
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 566
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 356
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 332
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 307
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 290
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 287
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 221
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 184
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 172
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 168
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 167
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 166
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 163
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 157
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 156
Федеральное казначейство России 1949 152
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 144
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 144
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 116
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 112
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 109
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 103
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 101
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 97
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 82
Судебная власть - Judicial power 2500 73
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 72
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 72
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 69
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 69
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 68
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 64
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 61
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 60
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 56
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 54
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 52
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 50
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 49
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 47
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 265
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 86
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 73
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 67
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 66
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 50
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 50
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 40
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 33
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 28
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 25
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 21
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 17
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 17
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 15
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 15
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 14
WiMAX Forum 69 13
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 13
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 13
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 13
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 12
Linux Foundation - Free Standards Group 206 12
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 12
Российская Ассоциация Телемедицины 22 11
Международная академия связи - МАС 46 10
МФГС СНГ - Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ 10 10
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 10
Ассоциация менеджеров 107 10
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 9
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 9
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 9
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 9
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 9
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 9
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 8
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 8
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 8
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 8
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 3483
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2342
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 1912
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 1759
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 1553
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1484
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1415
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1356
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1302
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 1054
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1028
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 983
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 975
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 925
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 922
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 920
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 861
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 830
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 804
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 767
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 761
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 756
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 744
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 729
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 716
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 713
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 711
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 703
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 678
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 676
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 660
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 656
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 645
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14267 636
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 593
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 588
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 588
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 535
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 535
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 526
Microsoft Windows 16882 598
Google Android 15243 471
Microsoft Windows 2000 8678 458
Linux OS 11533 381
Apple iOS 8583 282
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 206
Microsoft Office 4170 180
Apple iPhone 6 4861 160
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 153
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 152
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 147
Oracle Java - язык программирования 3469 145
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 133
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 131
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 126
Microsoft Windows XP 2431 116
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 111
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 110
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 110
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 108
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 108
Intel x86 - архитектура процессора 2151 106
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 105
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 105
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 105
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 102
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 100
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 98
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 95
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 95
Microsoft Azure 1526 91
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 90
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 88
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 86
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 85
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 85
Apple - App Store 3109 82
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 82
Apple iPad 4011 81
1С:ERP Управление предприятием 841 79
Шадаев Максут 1210 119
Путин Владимир 3454 109
Чаркин Евгений 317 99
Филатов Андрей 117 89
Дягилев Василий 84 82
Богачев Игорь 183 80
Натрусов Артем 313 79
Бочарникова Татьяна 83 77
Ермолаев Артем 379 76
Гуральников Сергей 164 73
Мацоцкий Сергей 180 72
Кулашова Анна 73 58
Бетсис Павел 101 58
Дергунова Ольга 120 57
Козлов Михаил 182 57
Рейман Леонид 1065 57
Халяпин Сергей 96 55
Козырев Алексей 328 53
Медведев Дмитрий 1665 53
Бойко Елена 152 51
Прянишников Николай 316 48
Меднов Сергей 124 48
Серова Елена 320 47
Виноградов Дмитрий 74 46
Василенко Александр 99 44
Громов Иван 102 43
Королюк Алексей 87 42
Мартынов Владислав 115 42
Изосимов Александр 192 42
Гимранов Ринат 126 41
Прохоров Фёдор 83 41
Демидов Сергей 129 40
Шлыков Алексей 45 40
Казарин Станислав 175 40
Корнильев Кирилл 65 40
Размахаев Сергей 49 39
Казак Максим 162 39
Пальчун Кирилл 84 39
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 38
Скачков Юрий 52 38
Россия - РФ - Российская федерация 166167 13520
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3680
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 2183
Европа 24964 2022
Казахстан - Республика 6048 1499
Украина 7928 1477
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1437
Беларусь - Белоруссия 6289 1315
Европа Восточная 3138 997
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 997
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 885
Германия - Федеративная Республика 13221 835
Узбекистан - Республика 2005 681
Азия - Азиатский регион 5920 614
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 592
Грузия 1332 564
Ближний Восток 3154 544
Армения - Республика 2449 539
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 524
Россия - СФО - Новосибирск 4876 481
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 477
Африка - Африканский регион 3641 474
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 452
Таджикистан - Республика 953 431
Франция - Французская Республика 8177 431
Турция - Турецкая республика 2620 428
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 426
Индия - Bharat 5869 391
Япония 13807 381
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 359
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 355
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 281
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 270
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 269
Украина - Киев 1151 268
Италия - Итальянская Республика 4508 260
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 254
Канада 5081 249
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 245
Южная Корея - Республика 7052 244
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3484
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3052
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1827
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1776
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 1121
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1060
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1046
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1027
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1008
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 810
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 739
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 733
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 662
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 651
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 611
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 524
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 475
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 470
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 434
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 415
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 414
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 413
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 404
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 400
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 399
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 394
Энергетика - Energy - Energetically 5855 392
Английский язык 7030 390
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 387
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 375
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 348
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 339
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 336
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 332
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 331
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 324
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 312
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 311
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 307
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 307
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 391
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 85
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 71
Ведомости 1466 61
TAdviser - Центр выбора технологий 468 53
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 51
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 45
CNews - ZOOM.CNews 1866 44
Forbes - Форбс 1002 40
РИА Новости 1033 33
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 31
CNews TV 747 31
CNews RND - R&D.CNews 2274 28
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 27
Bloomberg 1627 24
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 24
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 22
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 22
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 21
ComNews - Медиа-бизнес 142 20
N+1 - Издание 188 18
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 18
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 18
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 17
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 17
Открытые системы ИД 176 17
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 16
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 16
Известия ИД 770 16
Стрим-ТВ - телекомпания 166 15
Wikipedia - Википедия 650 14
FT - Financial Times 1296 14
Мобильные системы 118 13
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 13
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 12
Sputnik 59 11
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 10
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 9
CNET Networks - CNET News 1643 9
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 9
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 866
IDC - International Data Corporation 4975 494
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 436
Gartner - Гартнер 3658 320
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 86
Forrester Research 834 60
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 58
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 56
IDC Russia - IDC Россия 183 41
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 41
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 35
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 33
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 32
Gartner - Dataquest 353 27
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 26
Fortune Global 500 295 25
CNews Рынок ИТ-услуг 171 22
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 21
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 21
Frost & Sullivan 207 20
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 19
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 18
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 15
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 27 15
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 14
Fortune Global 100 142 14
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 14
Markets&Markets Research 113 14
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 14
Рустелеком ТК 305 13
Vanson Bourne 49 13
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 12
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 20 12
CNews Инновация года - награда 155 11
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 11
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 11
Mobile Research Group 87 10
НМГ - Медиалогия 37 10
Analysys Mason - Mason Communications 27 10
The Economist Intelligence Unit 41 10
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 212
РАН - Российская академия наук 2122 154
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 88
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 85
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 74
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 63
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 49
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 43
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 42
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 40
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 40
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 71 37
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 36
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 34
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 31
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 30
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 29
ТГУ - Томский государственный университет 233 27
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 25
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 24
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 24
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 24
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 23
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 21
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 59 21
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 21
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 20
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 20
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 20
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 19
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 18
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 17
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 17
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 16
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 16
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 16
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 15
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 15
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 15
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 15
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 287
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 245
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 170
CNews AWARDS - награда 571 147
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 138
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 87
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 55
День молодёжи - 27 июня 1087 46
Связь-Экспокомм 276 39
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 34
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 31
Docflow 148 30
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 29
CeBIT 614 25
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 22
CNews APPWards 36 21
Oracle AppsForum 24 18
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 17
CSTB Telecom & Media 83 16
CCWF - Call Center World Forum 39 15
CNews FORUM Кейсы 313 15
Oracle OpenWorld 65 14
Oracle TechForum 25 14
Международный женский день - 8 марта 418 13
Apps4All - Международный форум разработчиков 26 13
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 12
ISR - Integrated Systems Russia 24 11
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 10
Moscow Education Online 12 10
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 10
Startup Village - международная стартап-конференция 62 10
CNews Баттл 69 10
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 10
Intel ISEF - Intel International Science and Engineering Fair - Конкурс научно-технического творчества школьников - Всемирный смотр научного и инженерного творчества юных 14 10
Руссофт НП - Russian Outsourcing & Software Summit 18 9
HP - Программные миры HP 12 9
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 8
Cisco Expo 23 8
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 8
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 8
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще