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13.09.2021 В российских банках появляются самообучаемые СХД 1
20.08.2021 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: спрос на игровые ноутбуки вырос на 27% за последний год 1
09.08.2021 iRu запускает в серийное производство компьютеры на базе отечественного процессора Baikal-M 1
26.05.2021 «Базальт СПО» выпустила новую версию бесплатной ОС Simply Linux 1
06.03.2021 Согреваемся правильно: 7 мифов об обогревателях для дома 1
19.01.2021 Китайцы выпустили «полноценную замену Windows 7» для госсектора 1
21.12.2020 Huawei выпускает ноутбук без Intel и Windows: на китайском государственном Linux и собственном ARM-процессоре 1
26.11.2020 Group-IB помогла Интерполу выявить преступников из Нигерии, атаковавших компании по всему миру 1
17.11.2020 О разработке ERP-системы с нуля и под себя 1
27.08.2020 Huawei выпустила ПК с собственным процессором, который мощнее флагманов Intel 1
12.08.2020 Процессор Huawei обошел по производительности флагманский чип Intel 1
02.07.2020 Стартовало производство планшетов для Всероссийской переписи населения 1
19.06.2020 Через три дня Apple прекратит выпускать iPhone? 1
15.05.2020 Все Windows, выпущенные с 1996 г., можно взломать простым и необычным способом 1
14.05.2020 ОС «Альт 8 СП» прошла проверку во ФСТЭК по оценочному уровню доверия 1
23.04.2020 РЖД отдают миллиард за ПК с российскими процессорами, которых пока нет 1
25.03.2020 В скандальную мегазакупку ПК на «Эльбрусах» для РЖД допустили процессоры «Байкал» 1
25.03.2020 Китай откажется от Windows в госсекторе через три года. Ее замена почти готова 1
07.02.2020 Власти запретили РЖД покупать ПК с «Эльбрусами» на миллиард 1
13.01.2020 РЖД закупают 15 тыс. ПК на «Эльбрусах» и российской ОС 1
27.11.2019 Основные успехи цифровизации в госсекторе 1
13.11.2019 «Депо компьютерс» и «Рэйдикс» представили новую российскую систему хранения данных 1
28.10.2019 Выбираем IaaS: операционные системы 1
02.10.2019 Microsoft выпускает особую ОС Windows 1
01.10.2019 Huawei начала продажи своих первых ноутбуков не на Windows. Цена 1
31.07.2019 В Windows 10 появится одна из полезнейших функций macOS 1
30.07.2019 Рассекречен смартфон на Debian Linux с защитой от «большого брата». Цена 1
19.07.2019 Google готовит Android для дешевых кнопочных телефонов. Фото 1
19.07.2019 Депутаты запрещают в России продажу смартфонов, ПК и Smart-TV без российского ПО. Штрафы изменились в 10 раз 1
12.07.2019 Обновление Windows 10 отправляет систему в «черный экран» 1
11.07.2019 Придуман способ взлома ПК с помощью лампочек Caps Lock, Num Lock и Scroll Lock. Видео 1
10.07.2019 Разработчиков российского ПО поддержат 15 миллиардами 1
28.06.2019 Готов законопроект об обязательной предустановке российских приложений на смартфоны и ПК 1
25.06.2019 Lenovo представила ноутбук Thinkbook на российском рынке. Цена 1
25.06.2019 Баг в Windows 10 не дает ПК «уснуть» 1
10.06.2019 Россияне нашли эффективный способ захвата смартфонов Samsung. В опасности популярные флагманские модели 1
24.05.2019 Astra Linux стал первой ОС, допущенной в России к гостайне высшей секретности 1
21.05.2019 Microsoft может лишить Huawei обновлений Windows 1
21.05.2019 Eset зафиксировала новую атаку группировки Blacktech 1
20.05.2019 Какие риски ждут пользователей в обычных магазинах приложений 1

Публикаций - 103, упоминаний - 114

ОС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11077 37
Google LLC 7148 15
Samsung Electronics 5666 11
Apple Inc - Эппл Рус 7701 8
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 6
Twitter 2204 5
Huawei 2730 5
AMD - Advanced Micro Devices 1670 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 5
Nvidia Corp 2019 4
Intel Corporation 4175 4
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 4
Wuhan Deepin Technology 6 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 3
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 3
Т-Платформы 274 3
Lenovo Group 1636 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 3
Nokia Corporation 2434 3
Xiaomi 904 3
Canonical 168 2
Smart Technologies - Смарт текнолоджис 78 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 2
НКК - Национальная компьютерная корпорация 155 2
Philips 711 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 371 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
Jolla - Sailfish Holding 58 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 2
3738 2
Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team 49 1
Harman Kardon 165 1
Программный продукт ГК 92 1
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 261 1
Т-Нано - Нанотехнологический центр 32 1
CS2C - China Standard Software 11 1
Эшелон НПО 56 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 3
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
Lazada Group 6 1
TMT Investments 81 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 5
Правительство РФ 2203 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 2
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 81 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
PTO или USPTO - United States Patent and Trademark Office - Патентное бюро США - Ведомство по патентам и товарным знакам США 6 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 1
Linux Foundation 157 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 45 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 18
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 11
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 11
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 7
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 6
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2960 6
BSoD - Blue Screen of Death, Blue Screen of Doom - Синий экран смерти 51 6
USB Type-C - USB-C 901 5
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2356 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 5
DDR - Double data rate 1068 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 4
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 382 4
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1210 3
Smartphone - Смартфон 773 3
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 3
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 3
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 311 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 3
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 3
ARM64 - Архитектура процессора 1018 2
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1094 2
Microsoft Windows API 68 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 393 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1251 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 2
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 382 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 923 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 831 2
Microsoft Windows 10 6635 37
Linux OS 4257 31
Google Android 10751 25
Apple iOS 5742 11
Microsoft Windows Phone OS 1472 9
Microsoft Windows 7 1662 8
Google Play - Google Store - Android Market 2515 8
Microsoft Windows 853 7
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 6
Nvidia GeForce GTX 2062 5
Kingsoft Office Software - WPS Office 19 5
Apple macOS 925 5
Linux - Debian GNU 272 5
Intel x86 - Архитектура процессора 992 5
Linux Deepin 17 5
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 4
Microsoft Windows Live Tiles - живые плитки 27 4
Microsoft Windows 8 1228 4
Microsoft Store 229 4
Apple macOS X 901 4
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 4
Union Tech UOS - Unity Operating System - Hiweed Linux 13 4
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 306 3
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 3
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 321 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 3
Samsung Galaxy 345 3
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 3
Microsoft Surface Book - Серия ноутбуков 49 3
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 3
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 3
Intel Core i9 Sky lake X Refresh - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 87 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 3
Microsoft Windows XP 887 2
Huawei HiSilicon Hi - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 6 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu 545 2
Google Android Go 18 2
Google Android 8 Oreo 139 2
Huawei MateBook - серия ноутбуков 60 2
Опанасенко Всеволод 101 3
Смирнов Алексей 142 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 3
Blass Evan - Бласс Эван 32 1
Степанов Антон 56 1
Jones Craig - Джонс Крейг 3 1
Weinbach Max - Вайнбах Макс 4 1
Prosser Jon - Проссер Джон 3 1
Hadar Peleg - Хадар Пелег 3 1
Матвеева Веста 2 1
Внутских Евгений 1 1
Бабин Ярослав 3 1
Антонов Павел 7 1
Черкасов Дмитрий 14 1
Касперская Наталья 197 1
Сапунов Алексей 30 1
Сизоненко Григорий 26 1
Мантуров Денис 56 1
Малков Павел 38 1
Эйгес Павел 66 1
Мылицын Роман 79 1
Шадаев Максут 384 1
Носков Константин 201 1
Осеевский Михаил 221 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 39
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 7
Европа 3752 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 3
Япония 2780 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 3
Германия - Федеративная Республика 3633 2
Испания - Королевство 1253 2
Испания - Барселона 536 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 2
Китай - Шанхай 244 1
США - Купертино 204 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 1
Нигерия - Лагос 5 1
Нигерия - Федеративная Республика 113 1
Россия - Смоленск 234 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 1
Китай - Тайвань 589 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Франция - Французская Республика 2122 1
Индия - Республика 2169 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 759 1
Сингапур - Республика 808 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 4
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 2
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне 9 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 31 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 252 1
Всероссийская перепись населения 31 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 3
ITHome 15 2
ZDnet 381 1
Tom’s Hardware 86 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
cnTechPost 4 1
Revü 1 1
CNBeta 3 1
GizmoChina 77 1
CNews Analytics 1988 1
Gartner 2190 1
RepTrak Global 100 4 1
НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая 2 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 3
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 142 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 114 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761598, в очереди разбора - 665287.
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