Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ОС
Операционная система
OS
Operating system
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Публикаций - 103, упоминаний - 114
ОС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РЖД - Российские железные дороги 1081 5
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 3
|ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
|Lazada Group 6 1
|TMT Investments 81 1
|Linux Foundation 157 4
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 45 1
|Опанасенко Всеволод 101 3
|Смирнов Алексей 142 3
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 3
|Blass Evan - Бласс Эван 32 1
|Степанов Антон 56 1
|Jones Craig - Джонс Крейг 3 1
|Weinbach Max - Вайнбах Макс 4 1
|Prosser Jon - Проссер Джон 3 1
|Hadar Peleg - Хадар Пелег 3 1
|Матвеева Веста 2 1
|Внутских Евгений 1 1
|Бабин Ярослав 3 1
|Антонов Павел 7 1
|Черкасов Дмитрий 14 1
|Касперская Наталья 197 1
|Сапунов Алексей 30 1
|Сизоненко Григорий 26 1
|Мантуров Денис 56 1
|Малков Павел 38 1
|Эйгес Павел 66 1
|Мылицын Роман 79 1
|Шадаев Максут 384 1
|Носков Константин 201 1
|Осеевский Михаил 221 1
|CNews - ZOOM.CNews 1093 3
|ITHome 15 2
|ZDnet 381 1
|Tom’s Hardware 86 1
|Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
|cnTechPost 4 1
|Revü 1 1
|CNBeta 3 1
|GizmoChina 77 1
|CNews Analytics 1988 1
|Gartner 2190 1
|RepTrak Global 100 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761598, в очереди разбора - 665287.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761598, в очереди разбора - 665287.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru