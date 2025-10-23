Innostage Cardinal PAM продемонстрировал совместимость с серверной операционной системой РОСА

Группа компаний Innostage и Научно-технический центр информационных технологий «РОСА» в результате тестовых испытаний подтвердили совместимость своих программных продуктов: системы управления привилегированным доступом Innostage Privileged Access Management и операционной системы «РОСА Хром 12 Сервер». Таким образом, флагманское решение класса PAM может быть успешно интегрировано в ИТ-ландшафт предприятия, работающий под управлением ОС РОСА. Об этом CNews сообщили представители Innostage.

Система Innostage Privileged Access Management (с 2025 г. – Innostage Cardinal PAM) – это решение, которое обеспечивает контроль над действиями привилегированных пользователей, минимизируя риски инцидентов информационной безопасности. Разработанная на основе методологии киберустойчивости CyberYool от Innostage, платформа реализует полный цикл управления доступом: от централизованного менеджмента паролей до точной настройки прав доступа и мониторинга сессий. В новом релизе продукта, вышедшем в августе 2025 г., помимо нового названия, система получила улучшенную функциональность, повышенную производительность и расширенные возможности масштабирования.

«РОСА Хром 12 Сервер» – отечественная операционная система на основе Linux для построения защищенной и масштабируемой ИТ-инфраструктуры. К ее особенностям относятся сертификация ФСТЭК, интерфейс с возможностью разграничения прав доступа, встроенные механизмы мониторинга, поддержка Docker, Kubernetes и других средств контейнеризации, а также платформы для управления виртуальной серверной инфраструктурой ROSA Virtualization.

Итогом проведенных тестовых испытаний стал сертификат, подтверждающий совместимость программных продуктов Innostage Privileged Access Management и «РОСА Хром 12 Сервер». Проверенная совместимость обеспечивает стабильное и согласованное взаимодействие PAM-системы и ОС.

«Аудитория потребителей операционных систем семейства РОСА достаточно широка: это коммерческие организации, например банки и промышленные предприятия, а также государственные структуры, в том числе, различные ведомства и образовательные учреждения. Для них крайне важно защищать данные и приложения от действий недобросовестных пользователей, обладающих привилегированным доступом к системам: как собственных сотрудников, так и подрядчиков. Теперь наши клиенты могут быть уверены в том, что Innostage Cardinal PAM будет без сбоев работать в ИТ-инфраструктуре на ОС РОСА. Это очередной шаг в стратегически приоритетном для нас направлении – поддержки клиентов, которые активно реализуют переход на стек отечественных решений», – сказал Игорь Еньков, владелец продукта Innostage PAM.