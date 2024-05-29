Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений

Kubernetes: мода или необходимость акованным в контейнеры. Когда контейнеров много, надо настроить их совместную работу. Более того, разработчики должны периодически исправлять ошибки и лучше не вручную. Для этого существует платформа Kubernetes. Она может масштабировать приложения и обрабатывать возникающие ошибки, распределять ресурсы, поддерживать баланс между контейнерами. По прогнозам, более 70% рынка в ближайшие годы п

Провайдеры Kubernetes 2023 Провайдеры Kubernetes 2023 Микросервисная архитектура приложений набирает обороты, и Kubernetes здесь — незаменимый инструмент. Старые приложения еще могут оставаться монолитными, тяжелыми и непово

Обзор рынка Kubernetes 2023 Managed Kubernetes, кластеры Kubernetes — это сервис, который предоставляет среду для современного процесса разработки и остального жизненного цикла приложений. В первую очередь сервис актуален

Факторы, которые определяют положение дел на рынке Kubernetes сегодня Истоки Kubernetes изначально разработан для управления контейнерами (задачами на бэкенде), но с тече

Market.CNews обновил рейтинг провайдеров Kubernetes 2023 В рейтинге учтено 15 критериев, наиболее точно отвечающих потребностям бизнеса. Среди них: Функционал.Дополнительные возможности.Соответствие ФЗ-152.Используемые платформы виртуализации.Версии Kubernetes.Варианты обновления версий.Тестовый период и его ограничения.Стоимость. По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ра

Платформа «Штурвал» прошла сертификацию CNCF по Kubernetes ировым практикам. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории числитель». «Лаборатория числитель» получила официальный международный статус серебряного участника и прошла сертификацию Certified Kubernetes Software Conformance. Флагманский продукт компании — платформа «Штурвал». Это on-premise решение для управления кластерами Kubernetes, позволяющее автоматизировать рутинные оп

Selectel добавил возможность дополнительной защиты Managed Kubernetes с помощью решения Luntry Selectel, российский провайдер ИТ-инфраструктуры, объявил о партнерстве с Luntry – разработчиком программного обеспечения для защиты контейнеров и Kubernetes. В рамках сотрудничества компании подтвердили совместимость продукта Selectel Managed Kubernetes с решением Luntry. Программное обеспечение доступно для установки в качестве д

Первой российской Kubernetes-платформе исполнилось 6 лет Первой российской Kubernetes-платформе Deckhouse, разработанной компанией «Флант», исполнилось 6 лет. Решение с

Компания «Флант» поделится практическим опытом использования Kubernetes-платформы Deckhouse на CNews FORUM 2023 ов в свою инфраструктуру, столкнулись с необходимостью поиска качественного отечественного решения. Kubernetes-платформа Deckhouse идеально подходит для обоих сценариев. Она спроектирована так,

Компания «Флант» поделится практическим опытом использования Kubernetes-платформы Deckhouse на CNews FORUM 2023 ов в свою инфраструктуру, столкнулись с необходимостью поиска качественного отечественного решения. Kubernetes-платформа Deckhouse идеально подходит для обоих сценариев. Она спроектирована так,

Cloud Advisor обеспечивает защиту кластеров Kubernetes Российский разработчик ПО компания Cloud Advisor добавила в свой продукт возможности защиты управляемых кластеров Kubernetes, расположенных в облаках Yandex Cloud и Cloud.ru. Cloud Advisor выявляет уязвимости в образах, работающих в кластере Kubernetes, и приоритизирует найденные уязвимости на основ

Selectel предлагает 100% кэшбэк на облачные базы данных и кластеры Kubernetes Для участия в акции нужно: зарегистрироваться в панели управления my.selectel.ru;пополнить баланс и подключить услуги «Базы данных» или «Kubernetes» в разделе «Облачная платформа»;подать заявку на участие в акции через тикет-систему и получить подтверждение от Selectel;в следующем календарном месяце пользователю будет начислен 1

Kubernetes-платформа ONPLATFORM включена в реестр российского ПО йер разработки и поддержки ПО. В ONPLATFORM обеспечен высокий уровень информационной безопасности ‒ можно централизованно управлять политиками безопасности, организовано шифрование сетевого трафика в Kubernetes-кластерах и хранилище чувствительных к компрометации данных. Внесение ONPLATFORM в реестр российского ПО подтверждает, что платформа соответствует всем требованиям, которые предъявля

На выделенных серверах Selectel появится сервис Managed Kubernetes Selectel, российский провайдер ИТ-инфраструктуры, готовит к запуску управляемый сервис по развертыванию кластеров Kubernetes на базе выделенных серверов (Managed Kubernetes on Bare Metal). Об этом CNews сообщили представители Selectel. Использование Managed Kubernetes на выделенных серверах п

beeline cloud представил новый продукт Cloud Kubernetes Clusters Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) выводит на рынок новый продукт комплексного управления кластерами Kubernetes (открытое программное обеспечение для оркестрации контейнеризированных приложений) в облаке. beeline cloud заключил соответствующее партнерское соглашение с компанией «Флант». Платфо

Beeline cloud и «Флант» объявили о сотрудничестве ртнерстве с компанией «Флант», разработчиком платформы для контейнеризации Deckhouse, основанной на Kubernetes (открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений)

beeline cloud начинает сотрудничество с компанией «Флант» ртнерстве с компанией «Флант», разработчиком платформы для контейнеризации Deckhouse, основанной на Kubernetes (открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений)

Платформа управления кластерами Kubernetes «Штурвал» совместима с программными продуктами «Ред софт» Российский разработчик программного обеспечения «Лаборатория числитель» и ««Ред софт»» подтвердили совместимость платформы управления контейнерами на базе Kubernetes «Штурвал» с программными продуктами «Ред ОС» и «Ред виртуализация». Решения входят в реестр российского ПО, что позволяет компаниям-заказчикам внедрять программный стек, придерживаяс

Mont предложит российскому бизнесу отечественную платформу управления кластерами Kubernetes «Штурвал» ль» подписали партнерское соглашение. Mont стала дистрибьютором платформы управления средами контейнерной оркестрации «Штурвал». Платформа «Штурвал» — это on-premise-решение для управления кластерами Kubernetes. Платформа позволяет автоматизировать рутинные операции и организовать безопасную среду для разработки новых сервисов и быстрого вывода продуктов на рынок. Решение базируется на откр

MONT предложит российским компаниям отечественную Kubernetes-платформу Deckhouse ставители MONT. В результате нового сотрудничества партнеры MONT смогут предложить своим заказчикам Kubernetes-платформу Deckhouse, систему Okmeter, которая позволяет собрать метрики и логи в о

«Купить или создать свое?»: компания «Флант» озадачила этим вопросом посетителей форума «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» и рассказала о стратегиях построения контейнерной разработки на базе Kubernetes ленности. Именно поэтому во всех сегментах рынка мы наблюдаем взрывной рост популярности технологии Kubernetes (K8s) — основы современной ИТ-инфраструктуры. Согласно последнему исследованию Sta

Компания «Веб-сервер» представила первое отечественное решение для облачных сред Kubernetes e и его проприетарной версии Angie PRO, представила новый продукт Angie Ingress Controller (ANIC). ANIC — это программное обеспечение, которое позволяет компаниям эффективно управлять трафиком в сети Kubernetes. ANIC может разворачиваться в качестве ресурса Ingress на любой платформе Kubernetes, включая российские облачные платформы VK Cloud, Yandex Cloud, МТС (Containerum Kuberne

Kubernetes-платформа NEOMSA сертифицирована для работы в среде «Ред ОС» еперь заказчики смогут использовать комплексное решение для управления ИТ-инфраструктурой с помощью Kubernetes-платформы NEOMSA на операционной системе «Ред ОС». Оба продукта зарегистрированы в

Axoft усилил направление защиты контейнеров решением Luntry Axoft расширил ИБ-портфель российским решением для безопасности контейнеров и Kubernetes Luntry. Российский продукт позволяет управлять уязвимостями образов контейнеров, контролировать Kubernetes-ресурсы, предоставляет runtime-защиту, обеспечивает сетевую безопасн

Kubernetes и микросервисная архитектура: как лучше действовать заказчикам сегодня? Мнение 144 компаний, опрошенных CNews стика 5 Госсектор 4 Медицина 14 ИТ 7 Наука/Образование 2 Добыча ресурсов Количество компаний относительно параметра «Штат» 19 До 500 34 От 500 до 1000 77 От 1000 до 10000 14 Более 10000 Использование Kubernetes В большинстве случаев пользователями Kubernetes в России является крупный бизнес, работающий в сфере услуг для населения. Чаще всего это представители из банковской сферы и ри

Военно-страховая компания переходит на российскую платформу управления кластерами Kubernetes Внедрение «Штурвала» в ВСК «Страховой дом ВСК» завершил пилотную миграцию на отечественную платформу «Штурвал» для управления контейнерами Kubernetes. Проект был осуществлен дочерней структурой «Инфосистем джет» — российским разработчиком программных продуктов «Лаборатория числитель» и собственной ИТ-компанией ВСК — «Высокими цифр

Axoft расширил DevSecOps-портфель зрелым решением Deckhouse Axoft подписал договор с компанией «Флант», российским разработчиком Kubernetes-платформы Deckhouse. Партнеры Axoft и их заказчики получат преимущество в решении

Страховой дом ВСК завершил пилот по миграции на отечественную платформу «Штурвал» для управления контейнерами Kubernetes низить ее стоимость на 50%», — отметил Денис Хадасков, коммерческий директор компании «Высокие цифровые технологии». «“Штурвал” позволяет автоматизировать рутинные операции при эксплуатации кластеров Kubernetes и сократить time-to-market новых продуктов. Задача этого ПО — снизить риски простоев и стоимость сопровождения систем. По итогам проекта “Лаборатория числитель” и “Высокие цифровые т

«Билайн» выводит на рынок сервис для оркестрации контейнерных приложений и облачных сервисов beeline cloud («Билайн облако») выводит на рынок новый продукт — Cloud Managed Kubernetes (сервис для оркестрации контейнерных приложений), который будет интересен компания

В Deckhouse появился модуль для доставки приложений в Kubernetes дуля delivery платформы Deckhouse: экономит время и трудозатраты специалистов, которые поддерживают Kubernetes-кластеры. До появления модуля пользователям приходилось самостоятельно устанавлива

Axoft расширяет практику DevSecOps решением по управлению контейнерами dBrain ожениями, снижает затраты на ИТ-инфраструктуру и повышает эффективность бизнеса в целом. Российская Kubernetes-платформа предназначена для замещения продуктов иностранных компаний в области мик

В Kubernetes-платформе Deckhouse компании «Флант» появилась система виртуализации нового поколения ля развертывания гиперконвергентной инфраструктуры. Система виртуализации реализована в виде модуля Kubernetes-платформы Deckhouse. Об этом CNews сообщили представители «Фланта». При создании м

В Kubernetes-платформе Deckhouse компании «Флант» появилась система виртуализации нового поколения ля развертывания гиперконвергентной инфраструктуры. Система виртуализации реализована в виде модуля Kubernetes-платформы Deckhouse. При создании модуля виртуализации команда «Фланта» не просто

«Флант» присоединилась к АРПП «Отечественный софт» ебности по поддержке инфраструктуры для высоконагруженных веб-приложений. Среди продуктов «Фланта»: Kubernetes-платформа Deckhouse, система мониторинга инфраструктуры Okmeter и CI/CD- утилита с

Состоялся релиз Kubernetes с функциональностью, предложенной российским вендором В декабре 2022 г. была представлена новая версия Kubernetes — 1.26. Kubernetes (или сокращенно K8s) — это открытое программное обеспече

Часть команды ушедшего из России Oracle усиливает продажи в enterprise-сегменте компании «Флант» ии узнаваемости отечественной платформы Deckhouse, полнофункционального решения для запуска готовых Kubernetes-кластеров во внутренней инфраструктуре предприятий и в облаках. Об этом CNews сооб

Kubernetes-платформа Deckhouse совместима с российским решением для безопасности контейнеров Luntry . Теперь пользователи Deckhouse могут повысить безопасность и наблюдаемость сервисов, развернутых в Kubernetes. Об этом CNews сообщили представители компании «Флант». Luntry (произносится «лант

Kubernetes-платформа Deckhouse совместима с «Ред ОС» Компании «Флант» и «Ред софт» провели испытания на совместимость Kubernetes-платформы Deckhouse и операционной системы «Ред ОС». Испытания завершились успешно

Kubernetes-платформа Deckhouse сертифицирована по программе Ready For Astra Linux й на базе отечественной ОС. Об этом CNews сообщили представители компании «Флант». В январе 2022 г. Kubernetes-платформа Deckhouse от компании «Флант» прошла экспресс-тестирование на ОС Astra L