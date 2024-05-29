Kubernetes K8S открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений
- KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки
"Управление мультикластерной средой на базе Kubernetes" Владимир Главчев, Управляющий директор, SUSE в России и СНГ на CNews FORUM 2021.
|29.05.2024
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Kubernetes: мода или необходимость
акованным в контейнеры. Когда контейнеров много, надо настроить их совместную работу. Более того, разработчики должны периодически исправлять ошибки и лучше не вручную. Для этого существует платформа Kubernetes. Она может масштабировать приложения и обрабатывать возникающие ошибки, распределять ресурсы, поддерживать баланс между контейнерами. По прогнозам, более 70% рынка в ближайшие годы п
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Провайдеры Kubernetes 2023
Провайдеры Kubernetes 2023 Микросервисная архитектура приложений набирает обороты, и Kubernetes здесь — незаменимый инструмент. Старые приложения еще могут оставаться монолитными, тяжелыми и непово
|12.12.2023
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Обзор рынка Kubernetes 2023
Managed Kubernetes, кластеры Kubernetes — это сервис, который предоставляет среду для современного процесса разработки и остального жизненного цикла приложений. В первую очередь сервис актуален
|12.12.2023
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Факторы, которые определяют положение дел на рынке Kubernetes сегодня
Истоки Kubernetes изначально разработан для управления контейнерами (задачами на бэкенде), но с тече
|12.12.2023
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Market.CNews обновил рейтинг провайдеров Kubernetes 2023
В рейтинге учтено 15 критериев, наиболее точно отвечающих потребностям бизнеса. Среди них: Функционал.Дополнительные возможности.Соответствие ФЗ-152.Используемые платформы виртуализации.Версии Kubernetes.Варианты обновления версий.Тестовый период и его ограничения.Стоимость. По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ра
|28.11.2023
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Платформа «Штурвал» прошла сертификацию CNCF по Kubernetes
ировым практикам. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории числитель». «Лаборатория числитель» получила официальный международный статус серебряного участника и прошла сертификацию Certified Kubernetes Software Conformance. Флагманский продукт компании — платформа «Штурвал». Это on-premise решение для управления кластерами Kubernetes, позволяющее автоматизировать рутинные оп
|14.11.2023
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Selectel добавил возможность дополнительной защиты Managed Kubernetes с помощью решения Luntry
Selectel, российский провайдер ИТ-инфраструктуры, объявил о партнерстве с Luntry – разработчиком программного обеспечения для защиты контейнеров и Kubernetes. В рамках сотрудничества компании подтвердили совместимость продукта Selectel Managed Kubernetes с решением Luntry. Программное обеспечение доступно для установки в качестве д
|03.11.2023
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Первой российской Kubernetes-платформе исполнилось 6 лет
Первой российской Kubernetes-платформе Deckhouse, разработанной компанией «Флант», исполнилось 6 лет. Решение с
|26.10.2023
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Компания «Флант» поделится практическим опытом использования Kubernetes-платформы Deckhouse на CNews FORUM 2023
ов в свою инфраструктуру, столкнулись с необходимостью поиска качественного отечественного решения. Kubernetes-платформа Deckhouse идеально подходит для обоих сценариев. Она спроектирована так,
|26.10.2023
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Компания «Флант» поделится практическим опытом использования Kubernetes-платформы Deckhouse на CNews FORUM 2023
ов в свою инфраструктуру, столкнулись с необходимостью поиска качественного отечественного решения. Kubernetes-платформа Deckhouse идеально подходит для обоих сценариев. Она спроектирована так,
|24.10.2023
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Cloud Advisor обеспечивает защиту кластеров Kubernetes
Российский разработчик ПО компания Cloud Advisor добавила в свой продукт возможности защиты управляемых кластеров Kubernetes, расположенных в облаках Yandex Cloud и Cloud.ru. Cloud Advisor выявляет уязвимости в образах, работающих в кластере Kubernetes, и приоритизирует найденные уязвимости на основ
|23.10.2023
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Selectel предлагает 100% кэшбэк на облачные базы данных и кластеры Kubernetes
Для участия в акции нужно: зарегистрироваться в панели управления my.selectel.ru;пополнить баланс и подключить услуги «Базы данных» или «Kubernetes» в разделе «Облачная платформа»;подать заявку на участие в акции через тикет-систему и получить подтверждение от Selectel;в следующем календарном месяце пользователю будет начислен 1
|19.10.2023
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Kubernetes-платформа ONPLATFORM включена в реестр российского ПО
йер разработки и поддержки ПО. В ONPLATFORM обеспечен высокий уровень информационной безопасности ‒ можно централизованно управлять политиками безопасности, организовано шифрование сетевого трафика в Kubernetes-кластерах и хранилище чувствительных к компрометации данных. Внесение ONPLATFORM в реестр российского ПО подтверждает, что платформа соответствует всем требованиям, которые предъявля
|21.09.2023
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На выделенных серверах Selectel появится сервис Managed Kubernetes
Selectel, российский провайдер ИТ-инфраструктуры, готовит к запуску управляемый сервис по развертыванию кластеров Kubernetes на базе выделенных серверов (Managed Kubernetes on Bare Metal). Об этом CNews сообщили представители Selectel. Использование Managed Kubernetes на выделенных серверах п
|21.09.2023
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beeline cloud представил новый продукт Cloud Kubernetes Clusters
Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) выводит на рынок новый продукт комплексного управления кластерами Kubernetes (открытое программное обеспечение для оркестрации контейнеризированных приложений) в облаке. beeline cloud заключил соответствующее партнерское соглашение с компанией «Флант». Платфо
|07.09.2023
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Beeline cloud и «Флант» объявили о сотрудничестве
ртнерстве с компанией «Флант», разработчиком платформы для контейнеризации Deckhouse, основанной на Kubernetes (открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений)
|07.09.2023
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beeline cloud начинает сотрудничество с компанией «Флант»
ртнерстве с компанией «Флант», разработчиком платформы для контейнеризации Deckhouse, основанной на Kubernetes (открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений)
|21.08.2023
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Платформа управления кластерами Kubernetes «Штурвал» совместима с программными продуктами «Ред софт»
Российский разработчик программного обеспечения «Лаборатория числитель» и ««Ред софт»» подтвердили совместимость платформы управления контейнерами на базе Kubernetes «Штурвал» с программными продуктами «Ред ОС» и «Ред виртуализация». Решения входят в реестр российского ПО, что позволяет компаниям-заказчикам внедрять программный стек, придерживаяс
|17.08.2023
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Mont предложит российскому бизнесу отечественную платформу управления кластерами Kubernetes «Штурвал»
ль» подписали партнерское соглашение. Mont стала дистрибьютором платформы управления средами контейнерной оркестрации «Штурвал». Платформа «Штурвал» — это on-premise-решение для управления кластерами Kubernetes. Платформа позволяет автоматизировать рутинные операции и организовать безопасную среду для разработки новых сервисов и быстрого вывода продуктов на рынок. Решение базируется на откр
|08.08.2023
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MONT предложит российским компаниям отечественную Kubernetes-платформу Deckhouse
ставители MONT. В результате нового сотрудничества партнеры MONT смогут предложить своим заказчикам Kubernetes-платформу Deckhouse, систему Okmeter, которая позволяет собрать метрики и логи в о
|30.06.2023
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«Купить или создать свое?»: компания «Флант» озадачила этим вопросом посетителей форума «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» и рассказала о стратегиях построения контейнерной разработки на базе Kubernetes
ленности. Именно поэтому во всех сегментах рынка мы наблюдаем взрывной рост популярности технологии Kubernetes (K8s) — основы современной ИТ-инфраструктуры. Согласно последнему исследованию Sta
|28.06.2023
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Компания «Веб-сервер» представила первое отечественное решение для облачных сред Kubernetes
e и его проприетарной версии Angie PRO, представила новый продукт Angie Ingress Controller (ANIC). ANIC — это программное обеспечение, которое позволяет компаниям эффективно управлять трафиком в сети Kubernetes. ANIC может разворачиваться в качестве ресурса Ingress на любой платформе Kubernetes, включая российские облачные платформы VK Cloud, Yandex Cloud, МТС (Containerum Kuberne
|28.06.2023
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Kubernetes-платформа NEOMSA сертифицирована для работы в среде «Ред ОС»
еперь заказчики смогут использовать комплексное решение для управления ИТ-инфраструктурой с помощью Kubernetes-платформы NEOMSA на операционной системе «Ред ОС». Оба продукта зарегистрированы в
|27.06.2023
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Axoft усилил направление защиты контейнеров решением Luntry
Axoft расширил ИБ-портфель российским решением для безопасности контейнеров и Kubernetes Luntry. Российский продукт позволяет управлять уязвимостями образов контейнеров, контролировать Kubernetes-ресурсы, предоставляет runtime-защиту, обеспечивает сетевую безопасн
|30.05.2023
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Kubernetes и микросервисная архитектура: как лучше действовать заказчикам сегодня? Мнение 144 компаний, опрошенных CNews
стика 5 Госсектор 4 Медицина 14 ИТ 7 Наука/Образование 2 Добыча ресурсов Количество компаний относительно параметра «Штат» 19 До 500 34 От 500 до 1000 77 От 1000 до 10000 14 Более 10000 Использование Kubernetes В большинстве случаев пользователями Kubernetes в России является крупный бизнес, работающий в сфере услуг для населения. Чаще всего это представители из банковской сферы и ри
|12.05.2023
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Военно-страховая компания переходит на российскую платформу управления кластерами Kubernetes
Внедрение «Штурвала» в ВСК «Страховой дом ВСК» завершил пилотную миграцию на отечественную платформу «Штурвал» для управления контейнерами Kubernetes. Проект был осуществлен дочерней структурой «Инфосистем джет» — российским разработчиком программных продуктов «Лаборатория числитель» и собственной ИТ-компанией ВСК — «Высокими цифр
|10.05.2023
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Axoft расширил DevSecOps-портфель зрелым решением Deckhouse
Axoft подписал договор с компанией «Флант», российским разработчиком Kubernetes-платформы Deckhouse. Партнеры Axoft и их заказчики получат преимущество в решении
|10.05.2023
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Страховой дом ВСК завершил пилот по миграции на отечественную платформу «Штурвал» для управления контейнерами Kubernetes
низить ее стоимость на 50%», — отметил Денис Хадасков, коммерческий директор компании «Высокие цифровые технологии». «“Штурвал” позволяет автоматизировать рутинные операции при эксплуатации кластеров Kubernetes и сократить time-to-market новых продуктов. Задача этого ПО — снизить риски простоев и стоимость сопровождения систем. По итогам проекта “Лаборатория числитель” и “Высокие цифровые т
|10.05.2023
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«Билайн» выводит на рынок сервис для оркестрации контейнерных приложений
и облачных сервисов beeline cloud («Билайн облако») выводит на рынок новый продукт — Cloud Managed Kubernetes (сервис для оркестрации контейнерных приложений), который будет интересен компания
|21.03.2023
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В Deckhouse появился модуль для доставки приложений в Kubernetes
дуля delivery платформы Deckhouse: экономит время и трудозатраты специалистов, которые поддерживают Kubernetes-кластеры. До появления модуля пользователям приходилось самостоятельно устанавлива
|20.03.2023
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Axoft расширяет практику DevSecOps решением по управлению контейнерами dBrain
ожениями, снижает затраты на ИТ-инфраструктуру и повышает эффективность бизнеса в целом. Российская Kubernetes-платформа предназначена для замещения продуктов иностранных компаний в области мик
|28.02.2023
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В Kubernetes-платформе Deckhouse компании «Флант» появилась система виртуализации нового поколения
ля развертывания гиперконвергентной инфраструктуры. Система виртуализации реализована в виде модуля Kubernetes-платформы Deckhouse. Об этом CNews сообщили представители «Фланта». При создании м
|28.02.2023
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В Kubernetes-платформе Deckhouse компании «Флант» появилась система виртуализации нового поколения
ля развертывания гиперконвергентной инфраструктуры. Система виртуализации реализована в виде модуля Kubernetes-платформы Deckhouse. При создании модуля виртуализации команда «Фланта» не просто
|09.01.2023
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«Флант» присоединилась к АРПП «Отечественный софт»
ебности по поддержке инфраструктуры для высоконагруженных веб-приложений. Среди продуктов «Фланта»: Kubernetes-платформа Deckhouse, система мониторинга инфраструктуры Okmeter и CI/CD- утилита с
|26.12.2022
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Состоялся релиз Kubernetes с функциональностью, предложенной российским вендором
В декабре 2022 г. была представлена новая версия Kubernetes — 1.26. Kubernetes (или сокращенно K8s) — это открытое программное обеспече
|14.12.2022
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Часть команды ушедшего из России Oracle усиливает продажи в enterprise-сегменте компании «Флант»
ии узнаваемости отечественной платформы Deckhouse, полнофункционального решения для запуска готовых Kubernetes-кластеров во внутренней инфраструктуре предприятий и в облаках. Об этом CNews сооб
|18.11.2022
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Kubernetes-платформа Deckhouse совместима с российским решением для безопасности контейнеров Luntry
. Теперь пользователи Deckhouse могут повысить безопасность и наблюдаемость сервисов, развернутых в Kubernetes. Об этом CNews сообщили представители компании «Флант». Luntry (произносится «лант
|05.10.2022
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Kubernetes-платформа Deckhouse совместима с «Ред ОС»
Компании «Флант» и «Ред софт» провели испытания на совместимость Kubernetes-платформы Deckhouse и операционной системы «Ред ОС». Испытания завершились успешно
|20.09.2022
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Kubernetes-платформа Deckhouse сертифицирована по программе Ready For Astra Linux
й на базе отечественной ОС. Об этом CNews сообщили представители компании «Флант». В январе 2022 г. Kubernetes-платформа Deckhouse от компании «Флант» прошла экспресс-тестирование на ОС Astra L
|02.09.2022
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Market.CNews готовит обновление рейтинга поставщиков Kubernetes. Идет сбор данных
Google в 2014 г. Вскоре стало ясно, что данный подход набирает популярность. К проекту присоединились такие гиганты, как Microsoft, Red Hat, IBM, Docker и другие компании. Фото: ru.depositphotos.com Kubernetes — один из видов услуг из сферы PaaS Чтобы прояснить текущее положение дел и выявить лидеров рынка Kubernetes, ИТ-маркетплейс планирует выпустить первый в России рейтинг и обзо
Kubernetes замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
|Баталов Александр 18 16
|Шадаев Максут 801 13
|Березин Максим 94 12
|Octavian Tanase - Октавиан Танас 11 11
|Badani Ashesh - Бадани Ашеш 12 11
|Минасян Карине 23 10
|Натрусов Артем 246 10
|Краснов Александр 52 9
|Чаркин Евгений 270 8
|Зинкевич Сергей 44 8
|Летунов Илья 48 8
|Беляева Мария 10 7
|Урусов Виктор 88 7
|Врацкий Андрей 92 7
|Ансимов Константин 22 7
|Главчев Владимир 21 7
|Рустамов Рустам 309 6
|Danny Allan - Дэнни Аллан 26 6
|Юдин Дмитрий 18 6
|Колбин Евгений 63 6
|Вайнер Всеволод 26 6
|Ульянов Николай 75 6
|Аникин Леонид 61 6
|Кульчицкий Тимур 10 6
|Кожокин Артем 6 6
|Воронин Павел 97 6
|Аксенов Константин 8 6
|Теплицкий Дмитрий 57 5
|Морарь Максим 7 5
|Ганин Егор 54 5
|Cormier Paul - Пол Кормье 22 5
|Исаев Дмитрий 42 5
|Распопов Алексей 18 5
|Галушкин Олег 178 5
|Абакумов Евгений 173 5
|Шаев Виталий 27 5
|Лазаренко Дмитрий 29 5
|CaaS - Collaboration as a Service - Совместная работа как услуга 16 5
|Малышев Сергей 67 5
|Raghuram Raghu - Рагурам Рагу 15 4
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