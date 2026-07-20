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Kubernetes K8S открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений

Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений
  • Kubernetes считается наиболее популярным и удобным инструментом для управления контейнерами, хотя его самостоятельное развертывание занимает в среднем от нескольких часов до нескольких дней. Услуга Kubernetes as a Service поможет сократить этот этап до 5-10 минут и значительно снизить количество рутинных процессов при обслуживании ИТ-инфраструктуры.
  • KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки
  • Managed Kubernetes - Управляемый сервис Kubernetes для развертывания контейнеров и работы с микросервисами любой конфигурации

 

 

 

"Управление мультикластерной средой на базе Kubernetes" Владимир Главчев, Управляющий директор, SUSE в России и СНГ на CNews FORUM 2021.

Обзор «Kubernetes» на Market.CNews

СОБЫТИЯ

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20.07.2026 Deckhouse Kubernetes Platform и MaxPatrol SIEM обеспечили единый мониторинг безопасности Kubernetes-среды

лант» и Positive Technologies подтвердили совместимость платформы управления контейнерами Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) и системы мониторинга инцидентов информационной безопасности MaxPat
15.07.2026 «Боцман» и Termidesk Connect расширяют возможности построения отказоустойчивой инфраструктуры для Kubernetes-приложений

ий для построения отказоустойчивой инфраструктуры корпоративных приложений и сервисов, работающих в Kubernetes-кластерах. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Потенциальная связ
14.07.2026 «Газпром ЦПС» перевел систему КРОСС на Deckhouse Kubernetes Platform

«Газпром ЦПС», единый цифровой оператор группы «Газпром», внедрил платформу контейнерной оркестрации Deckhouse Kubernetes Platform для модернизации проекта КРОСС (комплекс расчетов оценки стоимости строительства). Внедрение отечественного решения позволило успешно перейти с иностранного ПО, сохранить фу
09.07.2026 «Штурвал 2.14»: контейнерная платформа получила встроенные инструменты для ML и поддержку Gateway API

ниями версии 2.14 стали глубокая интеграция с инструментами машинного обучения, поддержка гибридных Kubernetes-кластеров с полной автоматизацией и внедрение Gateway API на базе Cilium. Об этом

30.06.2026 NGR Softlab расширила возможности PAM Infrascope для работы с веб-приложениями, Kubernetes и RDP-сессиями

редоточился на развитии контролируемого доступа к веб-приложениям, расширении возможностей работы с Kubernetes и совершенствовании инструментов контроля RDP-сессий. Об этом CNews сообщили предс
19.06.2026 VK Tech открывает возможность запуска управляемого Kubernetes на физических серверах – ИИ-нагрузки ускорились на 15%

Запуск Managed Kubernetes от облачной платформы VK Cloud напрямую на выделенных физических серверах сервиса Bare Metal без промежуточного слоя виртуализации отдает под расчеты 100% мощности графических процес
18.06.2026 ActiveCloud запускает комплексное сопровождение кластеров Kubernetes

ервисов, расширил портфель инфраструктурных сервисов и запустил комплексное сопровождение кластеров Kubernetes. Российские компании смогут передать провайдеру развертывание и сопровождение клас
18.06.2026 Более половины ИТ-компаний в России до сих пор развертывают Kubernetes вручную

Свыше половины ИТ-компаний в России до сих пор развертывают Kubernetes вручную. В опросе приняли участие представители крупных российских компаний, включ
15.06.2026 Kubernetes по расписанию: «Флант» и МИЭМ НИУ ВШЭ подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере ИТ-образования

и. Об этом CNews сообщили представители «Фланта». Совместная работа позволит объединить академическую базу МИЭМ и более чем 15-летний опыт «Фланта» для формирования учебных программ в области DevOps, Kubernetes и информационной безопасности. Уже с сентября 2026 г. в бакалаврские и магистерские программы института планируется ввести дисциплины по разработке приложений, защите компьютерных се
11.06.2026 Готовое решение для интеграций: MWS Octapi теперь работает в Deckhouse Kubernetes Platform

интеграционной платформы MWS Octapi с платформой для управления контейнерными нагрузками Deckhouse Kubernetes Platform компании «Флант». Это позволит клиентам более оперативно осуществлять пер
10.06.2026 «DатаРу Облако» запустила KaaS на базе Deckhouse Kubernetes Platform

надёжной корпоративной инфраструктуры, выступил технологическим партнёром «DатаРу Облако» в запуске Kubernetes as a Service (KaaS). Cервис позволит использовать передовые инструменты управления
09.06.2026 SIEM Alertix получила интеграцию с Deckhouse Kubernetes Platform

В SIEM-системе Alertix от NGR Softlab реализована интеграция с Deckhouse Kubernetes Platform, российской платформой для создания Kubernetes-кластеров и управле
08.06.2026 Deckhouse и mt cloud запускают cloud-native платформу виртуализации для единого управления ВМ и Kubernetes

и и хранения данных, позволяя устранить разрозненность инфраструктурных контуров и перейти к централизованному управлению. Решение на базе Deckhouse Virtualization Platform объединяет виртуализацию и Kubernetes в единый слой оркестрации, где инфраструктура описывается декларативно и управляется по унифицированным правилам. В этой модели виртуальные машины и контейнеры функционируют как элем
26.05.2026 Представлено обновление Deckhouse: биллинг, усиленная безопасность модулей и линейка управляемых сервисов

Российский вендор Deckhouse представил итоги развития своей платформы за последние полгода. Основные изменения коснулись управляющего слоя и безопасности Deckhouse Kubernetes Platform (DKP), виртуализации в рамках решения, а также развития линейки управляемых сервисов. Кроме того, обновление затронуло возможности наблюдаемости, работу с данными и инструме
15.05.2026 «Астра» заплатит полмиллиарда за российскую платформу для управления Kubernetes

лки было приобретено 100% доля в ООО «Платформа «Боцман». Что представляет из себя платформа «Боцман» Платформа «Боцман» - гибридная облачная платформа контейнеризации для управления мультикластерами Kubernetes. Продукт обеспечивает построение мультитенантных кластеров, поддержку оборудования, работу с прикладными сервисами, создание ИБ-решений для корпоративного сегмента, соответствующих с
07.05.2026 Облачный провайдер Beget объявляет о запуске бета-версии Kubernetes в облаке

Российский облачный провайдер ИТ-инфраструктуры Beget объявляет о запуске бета-версии сервиса на базе Kubernetes. Новое решение позволит пользователям упростить управление инфраструктурой, автоматизировать процессы и повысить стабильность работы приложений. Об этом CNews сообщили представители

06.05.2026 Deckhouse в партнёрстве с iqData выходит на рынок СНГ с облачным Kubernetes-сервисом

ой инфраструктуры, объявила о запуске облачного направления в странах СНГ и представила первое партнёрское решение в этом сегменте. Совместно с сервис-провайдером iqData в Белоруссии запущен облачный Kubernetes-сервис. Партнёрство компаний предполагает запуск сервиса Deckhouse Kubernetes as a Service (DKaaS) на базе инфраструктуры iqData. Решение объединяет функциональность Deckhouse
30.04.2026 BPMSoft подтвердила совместимость с Deckhouse Kubernetes Platform

и «Флант» подтвердили технологическую совместимость своих программных продуктов BPMSoft и Deckhouse Kubernetes Platform (DKP). Соответствующий сертификат выдан по итогам совместных испытаний ин
29.04.2026 Больше чем Kubernetes: «Флант» представил расширенную продуктовую линейку для любых нагрузок и инфраструктур

м стандартам. В 2026 г. выпущена стабильная версия Deckhouse Commander 1.0 — центральный пульт управления множеством кластеров. Комбинация DKP + DVP обеспечивает гибридные нагрузки, DKP + Commander — Kubernetes как сервис, а все три продукта вместе — полноценное приватное облако. За прошедший год в продуктовую линейку вошли: собственное программно-определяемое хранилище (SDS), полностью сво
29.04.2026 K2 Cloud запустил сервис Managed Kubernetes с GPU

, российский облачный провайдер с экспертизой интегратора, объявил о запуске нового сервиса Managed Kubernetes с GPU в рамках направления GPUaaS. Он позволяет разворачивать управляемые кластеры
28.04.2026 Deckhouse и mt cloud запускают управляемый Kubernetes корпоративного уровня

Специализированный облачный провайдер mt cloud (компания Movetel) и Deckhouse, разработчик решений для enterprise-инфраструктуры, объявили о стратегическом партнерстве и запуске сервиса KaaS (Kubernetes as a Service). В рамках сотрудничества клиентам становится доступна платформа Deckhouse Kubernetes Platform, развернутая на высокопроизводительной инфраструктуре провайдера по
17.04.2026 Почему Kubernetes требует платформы для управления инфраструктурой и приложениями

Где Kubernetes используется в корпоративных системах Kubernetes применяется для управления
17.04.2026 CNewsMarket опубликовал первый рейтинг платформ Kubernetes для разработчиков ПО

CNewsMarket публикует первый обзор платформ Kubernetes для комплексного управления разработкой приложений от российских вендоров. Помимо

09.04.2026 Selectel и Deckhouse запускают DKaaS — сервис для развертывания Deckhouse Kubernetes Platform в облаке

в для построения надежной корпоративной инфраструктуры, анонсировали совместное решение — Deckhouse Kubernetes as a Service (DKaaS). Продукт объединит функциональные возможности Deckhouse Ku
07.04.2026 Платформа Directum RX совместима с Deckhouse Kubernetes Platform и хранилищем секретов Deckhouse Stronghold

Компании «Флант» и «Директум» завершили проверку технологической совместимости платформы Deckhouse Kubernetes Platform и хранилища секретов Deckhouse Stronghold с российской цифровой платформо
16.03.2026 Timeweb выплатит 1 млн рублей за усиление защиты Managed Kubernetes

Timeweb и платформа BI.Zone Bug Bounty повысили вознаграждение за критические уязвимости в сервисе Managed Kubernetes. Провайдер выплатит исследователям безопасности 1 млн руб., если будет получен доступ к управляющим узлам — серверам, которые контролируют всю инфраструктуру платформы Kubernetes<
03.03.2026 Облачная платформа moncloud подтвердила совместимость с платформой контейнеризации «Боцман» для управления мультикластерами Kubernetes

ы контейнеризации «Боцман». Во время совместных испытаний протестировано развертывание управляющего Kubernetes-кластера и последующее развертывание дочерних k8s-кластеров. По результатам испыта
03.03.2026 Deckhouse Kubernetes Platform совместима с системой мониторинга и анализа событий безопасности «Лаборатории Касперского»

дтвердили технологическую совместимость платформы для управления контейнерными нагрузками Deckhouse Kubernetes Platform и системы Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA). По и
20.02.2026 Luntry и Orion soft объединили силы: подтверждена совместимость для защиты контейнеров и Kubernetes

остью, и своевременно устранять их до вывода продуктов в промышленную эксплуатацию. «Для нас это партнерство – важный шаг в развитии экосистемы безопасной контейнеризации. Мы стремимся сделать защиту Kubernetes максимально естественной частью инфраструктуры, а не отдельным сложным компонентом. Благодаря интеграции с zVirt DC Manager заказчики смогут быстрее, проще и безопаснее запускать сов
18.02.2026 Kubernetes-платформа «Штурвал» совместима с операционной системой «СберТеха»

высокотехнологичными продуктами на рынке. Совместимость решений позволяет получить весь функционал Kubernetes-платформы “Штурвал” на надежной отечественной ОС в открытом и закрытом контурах ср
17.02.2026 Подтверждена совместимость Deckhouse Kubernetes Platform и Tron.ASOC

ботчик российской платформы «Ксими Дата» завершили проверку технологической совместимости Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) и решения Tron.ASOC, предназначенного для оркестрации, корреляции и
11.02.2026 MWS Cloud запустила сервис Managed Kubernetes в промышленную эксплуатацию

MWS Cloud (входит в «МТС Web Services»), объявила о вводе сервиса Managed Kubernetes в промышленную эксплуатацию (GA). Сервис доступен пользователям MWS Cloud Platform
Платформы Kubernetes для искусственного интеллекта 2025

изводительной ИТ-инфраструктуры. Один из наиболее эффективных вариантов управления различными типами нагрузок, неизменно возникающих при выполнении задач обучения и обслуживания моделей, — технология Kubernetes, позволяющая гибко масштабировать ресурсы благодаря контейнеризации в контролируемых окружениях. CNewsMarket подготовил уникальный обзор российских Kubernetes-платформ, разраб
06.02.2026 Timeweb Cloud запустил собственный оркестратор для Kubernetes

стартапов и независимых разработчиков, внедрил собственную систему оркестрации для сервиса Managed Kubernetes. Микросервисное решение Kubernetes Toolset Layer, KTL самостоятельно управл
04.02.2026 Deckhouse Kubernetes Platform и платформа ANG: готовое решение для масштабируемого анализа данных

и анализа больших данных «Аргумент-Байт» завершили проверку технологической совместимости Deckhouse Kubernetes Platform и платформы ANG (Argument Next Gen), построенной на базе открытых техноло
04.02.2026 Beeline Cloud и «Лаборатория Числитель» заключили партнерское соглашение для развития облачных решений на базе Kubernetes

ния, направленного на создание новых облачных решений и укрепление позиций компаний на рынке PaaS и Kubernetes‑технологий. В рамках сотрудничества Beeline Cloud разработает облачный продукт на

29.01.2026 Подтверждена совместимость цифровой платформы Bimeister с Deckhouse Kubernetes Platform

khouse компании «Флант». Совместное использование Bimeister и Deckhouse Kubernetes Platform позволяет промышленным предприятиям объединить зрелую платформу управления цифровыми активами с проверенной Kubernetes-инфраструктурой, способной выдерживать нагрузку тысяч пользователей и рост объема данных. Такой подход ускоряет цифровую трансформацию и снижает риски при внедрении критически важных
28.01.2026 Когда видеокарты в дефиците: оптимизируем использование ресурсов с помощью Kubernetes

Зачем Kubernetes нужен ИИ и ML-проектам на практике Kubernetes в ИИ и проектах с машинным об
22.01.2026 «Платформа Боцман» признана лучшей российской Kubernetes-платформой для ИИ и машинного обучения по версии CNewsMarket

латформа Боцман» (входит в «Группу Астра») сообщает о первом месте в отраслевом рейтинге российских Kubernetes-платформ для задач искусственного интеллекта и машинного обучения, составленном ан
22.01.2026 Интеграция Deckhouse Kubernetes Platform с CodeScoring усиливает контроль безопасности в CI/CD

имостей CodeScoring завершили проверку технологической совместимости Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) и платформы безопасной разработки CodeScoring. В ходе испытаний проверена работа CodeScoring в Kubernetes-кластере, работающем под управлением DKP. Проведена комплексная оценка качества выполнения практик контроля безопасности Open Source (защита цепочки поставки и композиционный анализ)

Публикаций - 1406, упоминаний - 1952

Kubernetes и организации, системы, технологии, персоны:

Flant - Флант 213 168
Broadcom - VMware 2610 131
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 111
9594 102
Microsoft Corporation 25775 99
Red Hat 1378 96
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 94
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 82
Selectel - Селектел 544 81
Yandex - Яндекс 9216 75
Google LLC 12688 73
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 110 62
Softline - Софтлайн 3743 61
Amazon Inc - Amazon.com 3277 58
Oracle Corporation 7074 58
Orion soft - Орион софт - 315 56
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 55
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 54
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 53
IBM - International Business Machines Corp 9699 51
SAP SE 5601 50
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 46
Ростелеком 10948 42
Intel Corporation 12811 36
Microsoft Corporation - GitHub 1075 36
Nvidia Corp 4002 36
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 246 36
VK - Mail.ru Group 3602 34
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 33
Крок - Croc 1964 33
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 33
Cisco Systems 5372 32
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 32
Dell EMC 5180 31
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 31
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 30
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 357 29
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 101 29
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 28
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 28
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 62
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 56
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 48
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 24
РЖД - Российские железные дороги 2096 19
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 19
Почта России ПАО 2370 17
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 17
Газпром нефть 725 16
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 15
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 15
ГПБ - Газпромбанк 1273 13
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 13
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 13
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 12
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 12
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 12
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 11
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 11
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 11
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 10
Альфа-Банк 1979 10
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 10
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 10
ВТБ - Почта Банк 514 9
МКБ - Московский кредитный банк 657 9
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 9
Газпром ПАО 1493 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 8
Русагро Группа Компаний 379 8
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 8
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 8
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 7
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 7
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 7
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 7
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 7
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 7
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 7
Транснефть 335 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 192
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 96
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 38
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 35
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 25
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 22
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 19
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 19
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 16
Федеральное казначейство России 1949 15
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 13
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 8
МИК - Московский инновационный кластер 185 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 5
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 4
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 4
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 3
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 3
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 3
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 23 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 47
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 14
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 13
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 9
Linux Foundation - Free Standards Group 206 9
OWASP - Open Web Application Security Project 146 6
Apache Software Foundation - ASF 231 5
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 4
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 25 4
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 4
CIS - Center for Internet Security 10 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
FCI - Factors Chain International - Международная факторинговая сеть 11 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
Совет рынка НП - Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью - Некоммерческое партнерство 4 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 1
Альянс разработчиков конвейера РБПО 1 1
Linux Foundation - OpenSSF - Open Source Security Foundation 6 1
ACCIS - Association of Consumer Credit Information Suppliers - Ассоциация поставщиков кредитной информации 2 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 853
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 829
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 585
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 490
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 460
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 452
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 448
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 413
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 357
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 344
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 338
DevOps - Development и Operations 1240 338
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 322
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 315
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 300
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 296
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 286
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 284
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 262
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 258
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 227
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 216
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 206
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1257 194
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 188
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 169
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 167
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 165
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 164
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 765 156
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 570 153
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 147
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 146
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 126
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 120
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 119
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 118
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 115
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1280 115
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 106
Docker - Платформа распределённых приложений 543 196
Linux OS 11533 194
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 213 169
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 156
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 131
Red Hat OpenShift 169 109
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 108
Microsoft Azure 1526 97
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 91
Microsoft Windows 16882 77
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 106 68
Oracle Java - язык программирования 3469 67
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 63
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes 87 62
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 60
Google Cloud Platform - GCP 383 59
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 256 58
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 222 53
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 110 51
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 269 50
Red Hat Ansible 143 47
Broadcom - VMware vSphere 614 44
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 40
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data - RESP - REdis Serialization Protocol 145 40
Orion soft - Nova Container Platform - Nova AI 90 40
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 149 38
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 37
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 36
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 251 36
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 35
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 33
Prometheus - Monitoring system & time series database 93 33
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 32
Apache Hadoop 470 32
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 32
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 31
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 31
JavaScript - JS - язык программирования 1425 31
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 262 31
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 188 29
Аксенов Константин 55 52
Титов Александр 54 36
Шадаев Максут 1210 23
Баталов Александр 30 22
Краснов Александр 91 21
Сорокин Дмитрий 64 20
Морарь Максим 25 19
Зинкевич Сергей 77 18
Лазаренко Дмитрий 108 18
Березин Максим 144 16
Мартиросов Давид 123 15
Наумов Сергей 42 15
Ансимов Константин 37 14
Чистов Александр 22 14
Сорокин Игорь 29 14
Кирьянова Александра 169 13
Беляевский Владимир 23 11
Воронин Павел 196 11
Badani Ashesh - Бадани Ашеш 12 11
Натрусов Артем 313 10
Нестеров Алексей 175 10
Тятюшев Максим 215 10
Рустамов Рустам 548 9
Панченко Иван 197 9
Зарубинский Игорь 40 9
Колбин Евгений 87 8
Чаркин Евгений 317 8
Зайцев Михаил 345 8
Летунов Илья 49 8
Чурсин Дмитрий 87 8
Урусов Виктор 157 8
Врацкий Андрей 175 8
Кожокин Артем 8 8
Фикс Александр 13 8
Глазков Александр 151 7
Главчев Владимир 21 7
Никитин Андрей 64 7
Ульянов Николай 176 7
Евдокимов Дмитрий 29 7
Юдин Дмитрий 38 7
Россия - РФ - Российская федерация 166168 884
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 149
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 89
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 71
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 63
Европа 24964 44
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 36
Германия - Федеративная Республика 13221 31
Казахстан - Республика 6048 26
Беларусь - Белоруссия 6289 25
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 19
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 19
Россия - СФО - Новосибирск 4876 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 12
Франция - Французская Республика 8177 11
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 11
Узбекистан - Республика 2005 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 10
Азия - Азиатский регион 5920 9
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 9
Япония 13807 8
Европа Восточная 3138 8
Канада 5081 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 8
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 7
Турция - Турецкая республика 2620 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 7
Нидерланды 3746 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 6
Земля - планета Солнечной системы 10865 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 6
Ирландия - Республика 1051 5
Сингапур - Республика 1953 5
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 5
Бразилия - Федеративная Республика 2520 5
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 315
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 275
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 239
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 233
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 153
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 139
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 131
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 110
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 100
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 98
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 92
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 87
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 79
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 76
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 72
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 70
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 69
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 63
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 60
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 51
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 50
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 49
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 47
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 45
Аренда 2687 42
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 40
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 40
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 37
Оптимизация затрат - Cost optimization 972 35
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 31
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 31
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 30
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 30
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 29
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 29
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 27
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 27
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 27
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Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 25
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 11
TAdviser - Центр выбора технологий 468 7
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 6
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 6
Forbes - Форбс 1002 5
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 5
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 4
The Register - The Register Hardware 1784 4
Bloomberg 1627 4
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N+1 - Издание 188 3
Vc.ru - Виси.ру 42 3
iXBT.com 25 3
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The Verge - Издание 619 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
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Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 12
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 9
РАН - Российская академия наук 2122 7
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 7
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 4
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 4
КУДИЦ УЦ - QDTS 11 4
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 3
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НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 3
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MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 38 2
VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 2
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 2
Ирбитский политехникум ГАПОУ СО 5 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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