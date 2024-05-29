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Kubernetes K8S открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений

Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений

  • KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки
 

"Управление мультикластерной средой на базе Kubernetes" Владимир Главчев, Управляющий директор, SUSE в России и СНГ на CNews FORUM 2021.

Обзор «Kubernetes» на Market.CNews

29.05.2024 Kubernetes: мода или необходимость

акованным в контейнеры. Когда контейнеров много, надо настроить их совместную работу. Более того, разработчики должны периодически исправлять ошибки и лучше не вручную. Для этого существует платформа Kubernetes. Она может масштабировать приложения и обрабатывать возникающие ошибки, распределять ресурсы, поддерживать баланс между контейнерами. По прогнозам, более 70% рынка в ближайшие годы п
Провайдеры Kubernetes 2023

Провайдеры Kubernetes 2023 Микросервисная архитектура приложений набирает обороты, и Kubernetes здесь — незаменимый инструмент. Старые приложения еще могут оставаться монолитными, тяжелыми и непово
12.12.2023 Обзор рынка Kubernetes 2023

Managed Kubernetes, кластеры Kubernetes — это сервис, который предоставляет среду для современного процесса разработки и остального жизненного цикла приложений. В первую очередь сервис актуален

12.12.2023 Факторы, которые определяют положение дел на рынке Kubernetes сегодня

Истоки Kubernetes изначально разработан для управления контейнерами (задачами на бэкенде), но с тече
12.12.2023 Market.CNews обновил рейтинг провайдеров Kubernetes 2023

В рейтинге учтено 15 критериев, наиболее точно отвечающих потребностям бизнеса. Среди них: Функционал.Дополнительные возможности.Соответствие ФЗ-152.Используемые платформы виртуализации.Версии Kubernetes.Варианты обновления версий.Тестовый период и его ограничения.Стоимость. По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ра
28.11.2023 Платформа «Штурвал» прошла сертификацию CNCF по Kubernetes

ировым практикам. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории числитель». «Лаборатория числитель» получила официальный международный статус серебряного участника и прошла сертификацию Certified Kubernetes Software Conformance. Флагманский продукт компании — платформа «Штурвал». Это on-premise решение для управления кластерами Kubernetes, позволяющее автоматизировать рутинные оп
14.11.2023 Selectel добавил возможность дополнительной защиты Managed Kubernetes с помощью решения Luntry

Selectel, российский провайдер ИТ-инфраструктуры, объявил о партнерстве с Luntry – разработчиком программного обеспечения для защиты контейнеров и Kubernetes. В рамках сотрудничества компании подтвердили совместимость продукта Selectel Managed Kubernetes с решением Luntry. Программное обеспечение доступно для установки в качестве д
03.11.2023 Первой российской Kubernetes-платформе исполнилось 6 лет

Первой российской Kubernetes-платформе Deckhouse, разработанной компанией «Флант», исполнилось 6 лет. Решение с
26.10.2023 Компания «Флант» поделится практическим опытом использования Kubernetes-платформы Deckhouse на CNews FORUM 2023

ов в свою инфраструктуру, столкнулись с необходимостью поиска качественного отечественного решения. Kubernetes-платформа Deckhouse идеально подходит для обоих сценариев. Она спроектирована так,
26.10.2023 Компания «Флант» поделится практическим опытом использования Kubernetes-платформы Deckhouse на CNews FORUM 2023

ов в свою инфраструктуру, столкнулись с необходимостью поиска качественного отечественного решения. Kubernetes-платформа Deckhouse идеально подходит для обоих сценариев. Она спроектирована так,
24.10.2023 Cloud Advisor обеспечивает защиту кластеров Kubernetes

Российский разработчик ПО компания Cloud Advisor добавила в свой продукт возможности защиты управляемых кластеров Kubernetes, расположенных в облаках Yandex Cloud и Cloud.ru. Cloud Advisor выявляет уязвимости в образах, работающих в кластере Kubernetes, и приоритизирует найденные уязвимости на основ
23.10.2023 Selectel предлагает 100% кэшбэк на облачные базы данных и кластеры Kubernetes

Для участия в акции нужно: зарегистрироваться в панели управления my.selectel.ru;пополнить баланс и подключить услуги «Базы данных» или «Kubernetes» в разделе «Облачная платформа»;подать заявку на участие в акции через тикет-систему и получить подтверждение от Selectel;в следующем календарном месяце пользователю будет начислен 1
19.10.2023 Kubernetes-платформа ONPLATFORM включена в реестр российского ПО

йер разработки и поддержки ПО. В ONPLATFORM обеспечен высокий уровень информационной безопасности ‒ можно централизованно управлять политиками безопасности, организовано шифрование сетевого трафика в Kubernetes-кластерах и хранилище чувствительных к компрометации данных. Внесение ONPLATFORM в реестр российского ПО подтверждает, что платформа соответствует всем требованиям, которые предъявля
21.09.2023 На выделенных серверах Selectel появится сервис Managed Kubernetes

Selectel, российский провайдер ИТ-инфраструктуры, готовит к запуску управляемый сервис по развертыванию кластеров Kubernetes на базе выделенных серверов (Managed Kubernetes on Bare Metal). Об этом CNews сообщили представители Selectel. Использование Managed Kubernetes на выделенных серверах п
21.09.2023 beeline cloud представил новый продукт Cloud Kubernetes Clusters

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) выводит на рынок новый продукт комплексного управления кластерами Kubernetes (открытое программное обеспечение для оркестрации контейнеризированных приложений) в облаке. beeline cloud заключил соответствующее партнерское соглашение с компанией «Флант». Платфо
07.09.2023 Beeline cloud и «Флант» объявили о сотрудничестве

ртнерстве с компанией «Флант», разработчиком платформы для контейнеризации Deckhouse, основанной на Kubernetes (открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений)
07.09.2023 beeline cloud начинает сотрудничество с компанией «Флант»

ртнерстве с компанией «Флант», разработчиком платформы для контейнеризации Deckhouse, основанной на Kubernetes (открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений)
21.08.2023 Платформа управления кластерами Kubernetes «Штурвал» совместима с программными продуктами «Ред софт»

Российский разработчик программного обеспечения «Лаборатория числитель» и ««Ред софт»» подтвердили совместимость платформы управления контейнерами на базе Kubernetes «Штурвал» с программными продуктами «Ред ОС» и «Ред виртуализация». Решения входят в реестр российского ПО, что позволяет компаниям-заказчикам внедрять программный стек, придерживаяс
17.08.2023 Mont предложит российскому бизнесу отечественную платформу управления кластерами Kubernetes «Штурвал»

ль» подписали партнерское соглашение. Mont стала дистрибьютором платформы управления средами контейнерной оркестрации «Штурвал». Платформа «Штурвал» — это on-premise-решение для управления кластерами Kubernetes. Платформа позволяет автоматизировать рутинные операции и организовать безопасную среду для разработки новых сервисов и быстрого вывода продуктов на рынок. Решение базируется на откр
08.08.2023 MONT предложит российским компаниям отечественную Kubernetes-платформу Deckhouse

ставители MONT. В результате нового сотрудничества партнеры MONT смогут предложить своим заказчикам Kubernetes-платформу Deckhouse, систему Okmeter, которая позволяет собрать метрики и логи в о
30.06.2023 «Купить или создать свое?»: компания «Флант» озадачила этим вопросом посетителей форума «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» и рассказала о стратегиях построения контейнерной разработки на базе Kubernetes

ленности. Именно поэтому во всех сегментах рынка мы наблюдаем взрывной рост популярности технологии Kubernetes (K8s) — основы современной ИТ-инфраструктуры. Согласно последнему исследованию Sta
28.06.2023 Компания «Веб-сервер» представила первое отечественное решение для облачных сред Kubernetes

e и его проприетарной версии Angie PRO, представила новый продукт Angie Ingress Controller (ANIC). ANIC — это программное обеспечение, которое позволяет компаниям эффективно управлять трафиком в сети Kubernetes. ANIC может разворачиваться в качестве ресурса Ingress на любой платформе Kubernetes, включая российские облачные платформы VK Cloud, Yandex Cloud, МТС (Containerum Kuberne
28.06.2023 Kubernetes-платформа NEOMSA сертифицирована для работы в среде «Ред ОС»

еперь заказчики смогут использовать комплексное решение для управления ИТ-инфраструктурой с помощью Kubernetes-платформы NEOMSA на операционной системе «Ред ОС». Оба продукта зарегистрированы в
27.06.2023 Axoft усилил направление защиты контейнеров решением Luntry

Axoft расширил ИБ-портфель российским решением для безопасности контейнеров и Kubernetes Luntry. Российский продукт позволяет управлять уязвимостями образов контейнеров, контролировать Kubernetes-ресурсы, предоставляет runtime-защиту, обеспечивает сетевую безопасн
30.05.2023 Kubernetes и микросервисная архитектура: как лучше действовать заказчикам сегодня? Мнение 144 компаний, опрошенных CNews

стика 5 Госсектор 4 Медицина 14 ИТ 7 Наука/Образование 2 Добыча ресурсов Количество компаний относительно параметра «Штат» 19 До 500 34 От 500 до 1000 77 От 1000 до 10000 14 Более 10000 Использование Kubernetes В большинстве случаев пользователями Kubernetes в России является крупный бизнес, работающий в сфере услуг для населения. Чаще всего это представители из банковской сферы и ри
12.05.2023 Военно-страховая компания переходит на российскую платформу управления кластерами Kubernetes

Внедрение «Штурвала» в ВСК «Страховой дом ВСК» завершил пилотную миграцию на отечественную платформу «Штурвал» для управления контейнерами Kubernetes. Проект был осуществлен дочерней структурой «Инфосистем джет» — российским разработчиком программных продуктов «Лаборатория числитель» и собственной ИТ-компанией ВСК — «Высокими цифр
10.05.2023 Axoft расширил DevSecOps-портфель зрелым решением Deckhouse

Axoft подписал договор с компанией «Флант», российским разработчиком Kubernetes-платформы Deckhouse. Партнеры Axoft и их заказчики получат преимущество в решении

10.05.2023 Страховой дом ВСК завершил пилот по миграции на отечественную платформу «Штурвал» для управления контейнерами Kubernetes

низить ее стоимость на 50%», — отметил Денис Хадасков, коммерческий директор компании «Высокие цифровые технологии». «“Штурвал” позволяет автоматизировать рутинные операции при эксплуатации кластеров Kubernetes и сократить time-to-market новых продуктов. Задача этого ПО — снизить риски простоев и стоимость сопровождения систем. По итогам проекта “Лаборатория числитель” и “Высокие цифровые т
10.05.2023 «Билайн» выводит на рынок сервис для оркестрации контейнерных приложений

и облачных сервисов beeline cloud («Билайн облако») выводит на рынок новый продукт — Cloud Managed Kubernetes (сервис для оркестрации контейнерных приложений), который будет интересен компания
21.03.2023 В Deckhouse появился модуль для доставки приложений в Kubernetes

дуля delivery платформы Deckhouse: экономит время и трудозатраты специалистов, которые поддерживают Kubernetes-кластеры. До появления модуля пользователям приходилось самостоятельно устанавлива
20.03.2023 Axoft расширяет практику DevSecOps решением по управлению контейнерами dBrain

ожениями, снижает затраты на ИТ-инфраструктуру и повышает эффективность бизнеса в целом. Российская Kubernetes-платформа предназначена для замещения продуктов иностранных компаний в области мик
28.02.2023 В Kubernetes-платформе Deckhouse компании «Флант» появилась система виртуализации нового поколения

ля развертывания гиперконвергентной инфраструктуры. Система виртуализации реализована в виде модуля Kubernetes-платформы Deckhouse. Об этом CNews сообщили представители «Фланта». При создании м
28.02.2023 В Kubernetes-платформе Deckhouse компании «Флант» появилась система виртуализации нового поколения

ля развертывания гиперконвергентной инфраструктуры. Система виртуализации реализована в виде модуля Kubernetes-платформы Deckhouse. При создании модуля виртуализации команда «Фланта» не просто

09.01.2023 «Флант» присоединилась к АРПП «Отечественный софт»

ебности по поддержке инфраструктуры для высоконагруженных веб-приложений. Среди продуктов «Фланта»: Kubernetes-платформа Deckhouse, система мониторинга инфраструктуры Okmeter и CI/CD- утилита с
26.12.2022 Состоялся релиз Kubernetes с функциональностью, предложенной российским вендором

В декабре 2022 г. была представлена новая версия Kubernetes — 1.26. Kubernetes (или сокращенно K8s) — это открытое программное обеспече
14.12.2022 Часть команды ушедшего из России Oracle усиливает продажи в enterprise-сегменте компании «Флант»

ии узнаваемости отечественной платформы Deckhouse, полнофункционального решения для запуска готовых Kubernetes-кластеров во внутренней инфраструктуре предприятий и в облаках. Об этом CNews сооб
18.11.2022 Kubernetes-платформа Deckhouse совместима с российским решением для безопасности контейнеров Luntry

. Теперь пользователи Deckhouse могут повысить безопасность и наблюдаемость сервисов, развернутых в Kubernetes. Об этом CNews сообщили представители компании «Флант». Luntry (произносится «лант
05.10.2022 Kubernetes-платформа Deckhouse совместима с «Ред ОС»

Компании «Флант» и «Ред софт» провели испытания на совместимость Kubernetes-платформы Deckhouse и операционной системы «Ред ОС». Испытания завершились успешно
20.09.2022 Kubernetes-платформа Deckhouse сертифицирована по программе Ready For Astra Linux

й на базе отечественной ОС. Об этом CNews сообщили представители компании «Флант». В январе 2022 г. Kubernetes-платформа Deckhouse от компании «Флант» прошла экспресс-тестирование на ОС Astra L
02.09.2022 Market.CNews готовит обновление рейтинга поставщиков Kubernetes. Идет сбор данных

Google в 2014 г. Вскоре стало ясно, что данный подход набирает популярность. К проекту присоединились такие гиганты, как Microsoft, Red Hat, IBM, Docker и другие компании. Фото: ru.depositphotos.com Kubernetes — один из видов услуг из сферы PaaS Чтобы прояснить текущее положение дел и выявить лидеров рынка Kubernetes, ИТ-маркетплейс планирует выпустить первый в России рейтинг и обзо

Публикаций - 643, упоминаний - 799

Kubernetes замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Broadcom - VMware 2244 86
Red Hat 1269 78
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 749 76
Microsoft Corporation 23968 74
Google LLC 11318 65
7537 55
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 278 50
Amazon Inc - Amazon.com 2872 48
Flant - Флант 48 42
Selectel - Селектел 290 41
IBM - International Business Machines Corp 9317 40
Yandex - Яндекс 6343 37
SAP SE 5073 34
NetApp - Network Appliance 637 34
Oracle Corporation 6477 33
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 378 33
VK - Mail.ru Group 3271 31
Dell EMC 4966 30
Ростелеком 10600 26
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1209 26
Cisco Systems 4988 25
Intel Corporation 11855 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10487 24
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 376 24
Крок - Croc 1765 23
HPE - Hewlett Packard Enterprise 589 22
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1014 22
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3194 21
GitHub 656 21
Nvidia Corp 3289 19
Dell Technologies - Dell Computer 2115 19
Rancher Labs 19 18
Huawei 3662 18
Veeam Software 307 17
МегаФон 7613 17
Softline - Софтлайн 2327 16
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 199 15
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1995 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8357 15
Commvault 170 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6395 34
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2587 29
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 919 17
РЖД - Российские железные дороги 1754 16
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 389 11
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 997 10
Май - Майский чай - российская торговая компания 1095 9
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 335 9
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 278 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1066 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1382 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 878 8
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 352 8
Почта России ПАО 1981 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1994 7
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 194 7
ВсеИнструменты.ру 252 7
Газпром нефть 543 7
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 371 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 724 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 488 6
Абсолют Банк 210 6
Транснефть 281 6
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 159 6
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 460 5
Альфа-Банк 1651 5
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 194 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1808 5
Открытие ФК - Банк Открытие 523 5
Авилон - AGR Automotive Group - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 48 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 426 5
Русагро Группа Компаний 241 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 454 5
ПГК - Первая грузовая компания 176 5
Газпром ПАО 1213 5
Интеррос - Росбанк АКБ 578 4
Открытие ФК - Росгосстрах 313 4
Сбер - СберАвто 26 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6736 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10211 42
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3299 37
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2881 18
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1746 18
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2625 17
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4127 14
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1707 10
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2698 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5402 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2214 8
Федеральное казначейство России 1638 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2572 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2528 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1283 4
Правительство Москвы 2143 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1731 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1764 4
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 232 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2807 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 351 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 860 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4648 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1631 3
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 251 3
Президент Российской Федерации 3975 3
МИК - Московский инновационный кластер 131 3
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 96 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 202 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5033 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 317 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 332 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 975 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 741 2
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 84 2
Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 52 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 290 2
ФРИИ Акселератор 39 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3384 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 205 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 33 31
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1388 8
Linux Foundation 177 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 528 6
CIS - Center for Internet Security 9 3
OWASP - Open Web Application Security Project 77 3
РСА - Российский союз автостраховщиков 117 3
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 2
АФТ - Ассоциация Финтех 90 2
4CIO 763 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 266 1
Совет рынка НП - Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью - Некоммерческое партнерство 3 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 240 1
TIA - Telecommunications Industry Association 88 1
ASF - Apache Software Foundation 107 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 178 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 105 1
Агора - Международная правозащитная группа - Межрегиональная правозащитная ассоциация 10 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 226 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 635 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 27 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 104 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 267 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2640 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 8 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57748 498
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18851 471
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14381 376
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43273 237
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Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация 1299 231
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27307 212
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6492 212
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10145 201
DevOps - Development и Operations 666 178
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8619 170
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2717 168
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5330 165
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23251 153
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2341 145
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14966 144
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение 3920 139
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9661 138
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 960 124
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10029 123
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23317 121
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14031 114
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11193 107
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 5171 104
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5607 103
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22484 98
Масштабируемость - Scalability 2867 83
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 3287 81
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8913 80
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака 972 80
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 735 80
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2161 72
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8844 66
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4421 65
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11534 64
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 330 62
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5068 61
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1720 60
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 1841 60
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19795 59
Linux OS 8942 99
Docker - Платформа распределённых приложений 253 97
Red Hat OpenShift 121 80
Microsoft Azure 1356 76
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 949 64
Google Cloud Platform - GCP 284 48
Flant Deckhouse Kubernetes Platform 42 39
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 317 38
Microsoft Windows 14919 38
Oracle Java - язык программирования 2862 37
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3728 32
Red Hat Ansible 86 30
Python - высокоуровневый язык программирования 683 28
Broadcom - VMware vSphere 531 28
Broadcom - VMware Tanzu Application Platform - VMware Tanzu Application Catalog 36 26
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 318 26
Containerum Managed Kubernetes 38 26
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 91 26
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 428 25
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 57 25
Red Hat OpenShift Container Platform 40 24
Apple iPhone 6 4862 22
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 84 21
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 141 21
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 112 21
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 119 21
Apache Hadoop 396 20
Microsoft SQL Server 1519 20
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 871 20
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 542 20
NetApp ONTAP 72 19
Т1 Клауд - T1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 276 19
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 116 18
Red Hat Ceph Storage 92 18
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services (VCF) 57 18
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 176 18
Google Android 13265 18
Microsoft Office 365 892 18
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 117 18
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 443 17
Баталов Александр 18 16
Шадаев Максут 801 13
Березин Максим 94 12
Octavian Tanase - Октавиан Танас 11 11
Badani Ashesh - Бадани Ашеш 12 11
Минасян Карине 23 10
Натрусов Артем 246 10
Краснов Александр 52 9
Чаркин Евгений 270 8
Зинкевич Сергей 44 8
Летунов Илья 48 8
Беляева Мария 10 7
Урусов Виктор 88 7
Врацкий Андрей 92 7
Ансимов Константин 22 7
Главчев Владимир 21 7
Рустамов Рустам 309 6
Danny Allan - Дэнни Аллан 26 6
Юдин Дмитрий 18 6
Колбин Евгений 63 6
Вайнер Всеволод 26 6
Ульянов Николай 75 6
Аникин Леонид 61 6
Кульчицкий Тимур 10 6
Кожокин Артем 6 6
Воронин Павел 97 6
Аксенов Константин 8 6
Теплицкий Дмитрий 57 5
Морарь Максим 7 5
Ганин Егор 54 5
Cormier Paul - Пол Кормье 22 5
Исаев Дмитрий 42 5
Распопов Алексей 18 5
Галушкин Олег 178 5
Абакумов Евгений 173 5
Шаев Виталий 27 5
Лазаренко Дмитрий 29 5
CaaS - Collaboration as a Service - Совместная работа как услуга 16 5
Малышев Сергей 67 5
Raghuram Raghu - Рагурам Рагу 15 4
Россия - РФ - Российская федерация 130887 384
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40160 90
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13622 54
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50753 49
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15907 36
Европа 21284 32
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15846 28
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13805 23
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1863 18
Казахстан - Республика 5199 15
Россия - СФО - Новосибирск 3898 14
Германия - Федеративная Республика 12342 13
Россия - УФО - Екатеринбург 3549 10
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1368 9
Беларусь - Белоруссия 4960 9
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1470 8
Азия - Азиатский регион 5231 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1372 8
Европа Восточная 3018 8
Узбекистан - Республика 1562 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13083 6
Канада 4767 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2555 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2717 5
Франция - Французская Республика 7665 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6720 5
Сингапур - Республика 1808 5
Япония 13081 4
США - Калифорния 4545 4
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1750 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3466 4
Земля - планета Солнечной системы 10078 4
Нидерланды 3384 4
Ближний Восток 2821 4
Кипр - Республика 514 4
Турция - Турецкая республика 2185 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1674 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2139 4
Люксембург Великое Герцогство 419 4
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 432 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44504 166
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12018 159
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11834 133
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46572 106
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 5799 89
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21965 83
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25867 69
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4294 65
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4971 63
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9978 61
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3447 58
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5165 52
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16463 49
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4573 44
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6398 43
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14990 37
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 5974 36
Страхование - Страховое дело - Insurance 5333 34
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2086 34
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7354 33
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8835 29
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4372 25
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5216 24
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2695 24
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2889 23
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1141 23
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1687 23
Аренда 2209 22
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2016 22
Оптимизация затрат - Cost optimization 708 20
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2418 17
Аудит - аудиторский услуги 2292 17
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5435 15
Энергетика - Energy - Energetically 4605 15
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5592 14
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6900 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3407 14
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10265 14
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6046 14
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2816 13
Bloomberg 1173 4
TAdviser - Центр выбора технологий 345 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 402 3
Forbes - Форбс 700 2
N+1 - Издание 144 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 589 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 886 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11072 2
GigaOM 70 2
Ars Technica 399 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1507 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5824 2
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 40 1
Говорит Москва - радиостанция 23 1
Прайм - Агентство экономической информации 868 1
Медуза - Meduza 45 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 82 1
Vc.ru - Виси.ру 34 1
The Verge - Издание 520 1
Мобильные системы 113 1
Инфобизнес 22 1
InformationWeek 241 1
Newzoo - Игровая аналитика 16 1
За рулем 1 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1261 1
Virus Bulletin 33 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1193 1
Linux.org 3 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 178 1
The Register 1481 1
IDC - International Data Corporation 4878 48
Gartner - Гартнер 3504 33
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2669 26
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7709 24
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 308 9
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 547 7
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 281 7
CNews Инновация года - награда 107 7
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 331 6
Forrester Wave 45 5
Fortune Global 500 284 4
Forrester Research 819 4
Forbes Global 2000 32 4
IDC Russia - IDC Россия 157 3
IDC Semiannual Software Tracker 5 3
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Mordor Intelligence 20 3
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S&P Global Inc - S&P Global Market Intelligence - McGraw Hill Financial - McGraw–Hill Companies 2 1
S&P 500 554 1
Fortune Global 100 139 1
Constellation Research 5 1
Forbes Cloud 100 4 1
IHS Markit 22 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 104 1
Thales - Gemalto BLI - Breach Level Index 9 1
Forrester Consulting 26 1
IDC Worldwide Quarterly Converged Systems Tracker 1 1
Cisco Security Outcomes Study 3 1
IBM Research 107 1
Vanson Bourne 48 1
Omdia 22 1
Synergy Research Group 41 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 690 10
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 801 8
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 71 4
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 81 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 545 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 117 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 525 2
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 40 2
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 33 2
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 93 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 313 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 209 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 270 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 144 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 65 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 39 1
TU Delft - QuTech - Центр исследований квантовых вычислений и сетей 5 1
Quinnipiac University - Квиннипэкский университет 1 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 211 1
University of Bristol - Бристольский университет 80 1
РАН - Российская академия наук 1742 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 26 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 142 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 46 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 58 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 44 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 275 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 187 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 245 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 50 1
Минздрав РФ - НМИЦ ТПМ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины 2 1
INTA - Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial - Национальный институт аэрокосмических технологий правительства Испании 1 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 171 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 216 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 14 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 211 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 216 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 930 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 83 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 993 22
CNews AWARDS - награда 449 13
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1873 12
CNews FORUM Кейсы 167 9
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2227 8
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 5
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 254 4
VMworld 29 4
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 40 4
Selectel TechDay 4 2
VeeamON Forum 10 2
ComNews Awards 7 2
NetApp Insight - конференция 7 2
День молодёжи - 27 июня 720 2
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 40 2
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 10 1
MeYou 3 1
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 52 1
Positive Hack Days - PHDays 20 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 23 1
ELMA DAY 6 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 15 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 1
1С:ERP Бизнес-форум 16 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 71 1
Бессмертный полк - Международное общественное гражданско-патриотическое движение 9 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1146 1
Microsoft Ignite 40 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 110 1
NetApp Directions 6 1
ISE - Integrated Systems Europe 46 1
Red Hat Forum 1 1
SAP TechEd 9 1
Oracle Modern Cloud Day 10 1
Oracle OpenWorld 65 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2023 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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