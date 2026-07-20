Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений

Deckhouse Kubernetes Platform и MaxPatrol SIEM обеспечили единый мониторинг безопасности Kubernetes-среды лант» и Positive Technologies подтвердили совместимость платформы управления контейнерами Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) и системы мониторинга инцидентов информационной безопасности MaxPat

«Боцман» и Termidesk Connect расширяют возможности построения отказоустойчивой инфраструктуры для Kubernetes-приложений ий для построения отказоустойчивой инфраструктуры корпоративных приложений и сервисов, работающих в Kubernetes-кластерах. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Потенциальная связ

«Газпром ЦПС» перевел систему КРОСС на Deckhouse Kubernetes Platform «Газпром ЦПС», единый цифровой оператор группы «Газпром», внедрил платформу контейнерной оркестрации Deckhouse Kubernetes Platform для модернизации проекта КРОСС (комплекс расчетов оценки стоимости строительства). Внедрение отечественного решения позволило успешно перейти с иностранного ПО, сохранить фу

«Штурвал 2.14»: контейнерная платформа получила встроенные инструменты для ML и поддержку Gateway API ниями версии 2.14 стали глубокая интеграция с инструментами машинного обучения, поддержка гибридных Kubernetes-кластеров с полной автоматизацией и внедрение Gateway API на базе Cilium. Об этом

NGR Softlab расширила возможности PAM Infrascope для работы с веб-приложениями, Kubernetes и RDP-сессиями редоточился на развитии контролируемого доступа к веб-приложениям, расширении возможностей работы с Kubernetes и совершенствовании инструментов контроля RDP-сессий. Об этом CNews сообщили предс

VK Tech открывает возможность запуска управляемого Kubernetes на физических серверах – ИИ-нагрузки ускорились на 15% Запуск Managed Kubernetes от облачной платформы VK Cloud напрямую на выделенных физических серверах сервиса Bare Metal без промежуточного слоя виртуализации отдает под расчеты 100% мощности графических процес

ActiveCloud запускает комплексное сопровождение кластеров Kubernetes ервисов, расширил портфель инфраструктурных сервисов и запустил комплексное сопровождение кластеров Kubernetes. Российские компании смогут передать провайдеру развертывание и сопровождение клас

Более половины ИТ-компаний в России до сих пор развертывают Kubernetes вручную Свыше половины ИТ-компаний в России до сих пор развертывают Kubernetes вручную. В опросе приняли участие представители крупных российских компаний, включ

Kubernetes по расписанию: «Флант» и МИЭМ НИУ ВШЭ подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере ИТ-образования и. Об этом CNews сообщили представители «Фланта». Совместная работа позволит объединить академическую базу МИЭМ и более чем 15-летний опыт «Фланта» для формирования учебных программ в области DevOps, Kubernetes и информационной безопасности. Уже с сентября 2026 г. в бакалаврские и магистерские программы института планируется ввести дисциплины по разработке приложений, защите компьютерных се

Готовое решение для интеграций: MWS Octapi теперь работает в Deckhouse Kubernetes Platform интеграционной платформы MWS Octapi с платформой для управления контейнерными нагрузками Deckhouse Kubernetes Platform компании «Флант». Это позволит клиентам более оперативно осуществлять пер

«DатаРу Облако» запустила KaaS на базе Deckhouse Kubernetes Platform надёжной корпоративной инфраструктуры, выступил технологическим партнёром «DатаРу Облако» в запуске Kubernetes as a Service (KaaS). Cервис позволит использовать передовые инструменты управления

SIEM Alertix получила интеграцию с Deckhouse Kubernetes Platform В SIEM-системе Alertix от NGR Softlab реализована интеграция с Deckhouse Kubernetes Platform, российской платформой для создания Kubernetes-кластеров и управле

Deckhouse и mt cloud запускают cloud-native платформу виртуализации для единого управления ВМ и Kubernetes и и хранения данных, позволяя устранить разрозненность инфраструктурных контуров и перейти к централизованному управлению. Решение на базе Deckhouse Virtualization Platform объединяет виртуализацию и Kubernetes в единый слой оркестрации, где инфраструктура описывается декларативно и управляется по унифицированным правилам. В этой модели виртуальные машины и контейнеры функционируют как элем

Представлено обновление Deckhouse: биллинг, усиленная безопасность модулей и линейка управляемых сервисов Российский вендор Deckhouse представил итоги развития своей платформы за последние полгода. Основные изменения коснулись управляющего слоя и безопасности Deckhouse Kubernetes Platform (DKP), виртуализации в рамках решения, а также развития линейки управляемых сервисов. Кроме того, обновление затронуло возможности наблюдаемости, работу с данными и инструме

«Астра» заплатит полмиллиарда за российскую платформу для управления Kubernetes лки было приобретено 100% доля в ООО «Платформа «Боцман». Что представляет из себя платформа «Боцман» Платформа «Боцман» - гибридная облачная платформа контейнеризации для управления мультикластерами Kubernetes. Продукт обеспечивает построение мультитенантных кластеров, поддержку оборудования, работу с прикладными сервисами, создание ИБ-решений для корпоративного сегмента, соответствующих с

Облачный провайдер Beget объявляет о запуске бета-версии Kubernetes в облаке Российский облачный провайдер ИТ-инфраструктуры Beget объявляет о запуске бета-версии сервиса на базе Kubernetes. Новое решение позволит пользователям упростить управление инфраструктурой, автоматизировать процессы и повысить стабильность работы приложений. Об этом CNews сообщили представители

Deckhouse в партнёрстве с iqData выходит на рынок СНГ с облачным Kubernetes-сервисом ой инфраструктуры, объявила о запуске облачного направления в странах СНГ и представила первое партнёрское решение в этом сегменте. Совместно с сервис-провайдером iqData в Белоруссии запущен облачный Kubernetes-сервис. Партнёрство компаний предполагает запуск сервиса Deckhouse Kubernetes as a Service (DKaaS) на базе инфраструктуры iqData. Решение объединяет функциональность Deckhouse

BPMSoft подтвердила совместимость с Deckhouse Kubernetes Platform и «Флант» подтвердили технологическую совместимость своих программных продуктов BPMSoft и Deckhouse Kubernetes Platform (DKP). Соответствующий сертификат выдан по итогам совместных испытаний ин

Больше чем Kubernetes: «Флант» представил расширенную продуктовую линейку для любых нагрузок и инфраструктур м стандартам. В 2026 г. выпущена стабильная версия Deckhouse Commander 1.0 — центральный пульт управления множеством кластеров. Комбинация DKP + DVP обеспечивает гибридные нагрузки, DKP + Commander — Kubernetes как сервис, а все три продукта вместе — полноценное приватное облако. За прошедший год в продуктовую линейку вошли: собственное программно-определяемое хранилище (SDS), полностью сво

K2 Cloud запустил сервис Managed Kubernetes с GPU , российский облачный провайдер с экспертизой интегратора, объявил о запуске нового сервиса Managed Kubernetes с GPU в рамках направления GPUaaS. Он позволяет разворачивать управляемые кластеры

Deckhouse и mt cloud запускают управляемый Kubernetes корпоративного уровня Специализированный облачный провайдер mt cloud (компания Movetel) и Deckhouse, разработчик решений для enterprise-инфраструктуры, объявили о стратегическом партнерстве и запуске сервиса KaaS (Kubernetes as a Service). В рамках сотрудничества клиентам становится доступна платформа Deckhouse Kubernetes Platform, развернутая на высокопроизводительной инфраструктуре провайдера по

Почему Kubernetes требует платформы для управления инфраструктурой и приложениями Где Kubernetes используется в корпоративных системах Kubernetes применяется для управления

CNewsMarket опубликовал первый рейтинг платформ Kubernetes для разработчиков ПО CNewsMarket публикует первый обзор платформ Kubernetes для комплексного управления разработкой приложений от российских вендоров. Помимо

Selectel и Deckhouse запускают DKaaS — сервис для развертывания Deckhouse Kubernetes Platform в облаке в для построения надежной корпоративной инфраструктуры, анонсировали совместное решение — Deckhouse Kubernetes as a Service (DKaaS). Продукт объединит функциональные возможности Deckhouse Ku

Платформа Directum RX совместима с Deckhouse Kubernetes Platform и хранилищем секретов Deckhouse Stronghold Компании «Флант» и «Директум» завершили проверку технологической совместимости платформы Deckhouse Kubernetes Platform и хранилища секретов Deckhouse Stronghold с российской цифровой платформо

Timeweb выплатит 1 млн рублей за усиление защиты Managed Kubernetes Timeweb и платформа BI.Zone Bug Bounty повысили вознаграждение за критические уязвимости в сервисе Managed Kubernetes. Провайдер выплатит исследователям безопасности 1 млн руб., если будет получен доступ к управляющим узлам — серверам, которые контролируют всю инфраструктуру платформы Kubernetes<

Облачная платформа moncloud подтвердила совместимость с платформой контейнеризации «Боцман» для управления мультикластерами Kubernetes ы контейнеризации «Боцман». Во время совместных испытаний протестировано развертывание управляющего Kubernetes-кластера и последующее развертывание дочерних k8s-кластеров. По результатам испыта

Deckhouse Kubernetes Platform совместима с системой мониторинга и анализа событий безопасности «Лаборатории Касперского» дтвердили технологическую совместимость платформы для управления контейнерными нагрузками Deckhouse Kubernetes Platform и системы Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA). По и

Luntry и Orion soft объединили силы: подтверждена совместимость для защиты контейнеров и Kubernetes остью, и своевременно устранять их до вывода продуктов в промышленную эксплуатацию. «Для нас это партнерство – важный шаг в развитии экосистемы безопасной контейнеризации. Мы стремимся сделать защиту Kubernetes максимально естественной частью инфраструктуры, а не отдельным сложным компонентом. Благодаря интеграции с zVirt DC Manager заказчики смогут быстрее, проще и безопаснее запускать сов

Kubernetes-платформа «Штурвал» совместима с операционной системой «СберТеха» высокотехнологичными продуктами на рынке. Совместимость решений позволяет получить весь функционал Kubernetes-платформы “Штурвал” на надежной отечественной ОС в открытом и закрытом контурах ср

Подтверждена совместимость Deckhouse Kubernetes Platform и Tron.ASOC ботчик российской платформы «Ксими Дата» завершили проверку технологической совместимости Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) и решения Tron.ASOC, предназначенного для оркестрации, корреляции и

MWS Cloud запустила сервис Managed Kubernetes в промышленную эксплуатацию MWS Cloud (входит в «МТС Web Services»), объявила о вводе сервиса Managed Kubernetes в промышленную эксплуатацию (GA). Сервис доступен пользователям MWS Cloud Platform

Платформы Kubernetes для искусственного интеллекта 2025 изводительной ИТ-инфраструктуры. Один из наиболее эффективных вариантов управления различными типами нагрузок, неизменно возникающих при выполнении задач обучения и обслуживания моделей, — технология Kubernetes, позволяющая гибко масштабировать ресурсы благодаря контейнеризации в контролируемых окружениях. CNewsMarket подготовил уникальный обзор российских Kubernetes-платформ, разраб

Timeweb Cloud запустил собственный оркестратор для Kubernetes стартапов и независимых разработчиков, внедрил собственную систему оркестрации для сервиса Managed Kubernetes. Микросервисное решение Kubernetes Toolset Layer, KTL самостоятельно управл

Deckhouse Kubernetes Platform и платформа ANG: готовое решение для масштабируемого анализа данных и анализа больших данных «Аргумент-Байт» завершили проверку технологической совместимости Deckhouse Kubernetes Platform и платформы ANG (Argument Next Gen), построенной на базе открытых техноло

Beeline Cloud и «Лаборатория Числитель» заключили партнерское соглашение для развития облачных решений на базе Kubernetes ния, направленного на создание новых облачных решений и укрепление позиций компаний на рынке PaaS и Kubernetes‑технологий. В рамках сотрудничества Beeline Cloud разработает облачный продукт на

Подтверждена совместимость цифровой платформы Bimeister с Deckhouse Kubernetes Platform khouse компании «Флант». Совместное использование Bimeister и Deckhouse Kubernetes Platform позволяет промышленным предприятиям объединить зрелую платформу управления цифровыми активами с проверенной Kubernetes-инфраструктурой, способной выдерживать нагрузку тысяч пользователей и рост объема данных. Такой подход ускоряет цифровую трансформацию и снижает риски при внедрении критически важных

Когда видеокарты в дефиците: оптимизируем использование ресурсов с помощью Kubernetes Зачем Kubernetes нужен ИИ и ML-проектам на практике Kubernetes в ИИ и проектах с машинным об

«Платформа Боцман» признана лучшей российской Kubernetes-платформой для ИИ и машинного обучения по версии CNewsMarket латформа Боцман» (входит в «Группу Астра») сообщает о первом месте в отраслевом рейтинге российских Kubernetes-платформ для задач искусственного интеллекта и машинного обучения, составленном ан