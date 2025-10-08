Разделы

Баталов Александр


УПОМИНАНИЯ


08.10.2025 «А101» запустил мини-апп с реферальной программой для жителей 1
04.07.2024 Генеральным директором компании «Флант» назначен Александр Титов 1
02.07.2024 Экс-гендиректор «‎Флант»‎ стал коммерческим директором ИТ-компании KTS 1
29.02.2024 «Флант» получила лицензии ФСТЭК России 1
01.02.2024 «Флант» и «Емдев» объявили о совместимости платформ Deckhouse и Entaxy ION 1
15.01.2024 Kubernetes-платформа Deckhouse совместима с «Форсайт. Мобильная платформа» 1
11.01.2024 «Форсайт. Мобильная платформа» совместима с российской Kubernetes-платформой Deckhouse 1
10.01.2024 «Флант» в партнерстве с «Международным деловым альянсом» выходит на рынок Белоруссии 1
18.12.2023 «Флант» выводит на рынок экосистему Deckhouse для построения корпоративной инфраструктуры 1
03.11.2023 Первой российской Kubernetes-платформе исполнилось 6 лет 1
07.09.2023 Beeline cloud и «Флант» объявили о сотрудничестве 1
07.09.2023 beeline cloud начинает сотрудничество с компанией «Флант» 1
08.08.2023 MONT предложит российским компаниям отечественную Kubernetes-платформу Deckhouse 1
10.07.2023 Цифровизация в условиях санкций: опыт финансовых организаций 1
03.07.2023 Компания «Флант» получила лицензии ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации и на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации 1
30.06.2023 «Купить или создать свое?»: компания «Флант» озадачила этим вопросом посетителей форума «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» и рассказала о стратегиях построения контейнерной разработки на базе Kubernetes 1
28.06.2023 «Флант» и «Экспресс 42» объявили об объединении компаний 1
10.05.2023 Axoft расширил DevSecOps-портфель зрелым решением Deckhouse 1
13.02.2023 Система мониторинга Okmeter «Фланта» включена в единый реестр российского ПО 1
09.01.2023 «Флант» присоединилась к АРПП «Отечественный софт» 1
26.12.2022 Состоялся релиз Kubernetes с функциональностью, предложенной российским вендором 1
14.12.2022 Часть команды ушедшего из России Oracle усиливает продажи в enterprise-сегменте компании «Флант» 1
13.12.2022 Команда из Oracle в России перешла в отечественную ИТ-компанию 1
31.03.2022 Компании «Флант» и ОЛЛИ объявляют о подписании соглашения 1
10.11.2020 Kubernetes становится доступной технологией даже для небольших компаний 1
23.03.2017 «Системный софт» развернул систему предотвращения утечек информации в ГК «Инград» 1

Публикаций - 26, упоминаний - 26

Баталов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Flant - Флант 139 24
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2347 5
Flant - Express 42 - Экспресс 42 13 3
Broadcom - VMware 2468 2
Microsoft Corporation 25137 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 291 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9121 2
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 187 2
Upstream 51 2
GitHub 940 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 854 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 409 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 229 1
InfoWatch - Инфовотч 1074 1
Olly - ОЛЛИ ИТ - ОЛЛИ информационные технологии - ОЛЛИ Дистрибуция 29 1
Oracle Corporation 6838 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 258 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 463 1
Google LLC 12139 1
IBM - International Business Machines Corp 9532 1
Red Hat 1342 1
Корус Консалтинг ГК 1304 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 621 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 150 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 55 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 30 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 380 1
8813 1
Yandex - Яндекс 8207 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 190 1
MONT - МОНТ 164 1
Zabbix SIA - Заббикс 129 1
Cisco Systems - Splunk 72 1
Ред Софт - Red Soft 943 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 352 1
Neoflex - Неофлекс 244 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 374 1
EmDev - ЕмДев 21 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 59 1
PGMechanix - Data Egret - ПГ-Консалтинг - Дейта Игрет Груп ХП 1 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 318 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1325 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 231 2
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 24 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 253 2
Royal Dutch Shell - Шелл 221 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 346 1
Шереметьево Хэндлинг 48 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 536 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1139 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 88 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 532 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1760 1
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 151 1
НСПК - Национальная система платежных карт 886 1
ЦБ РФ - СПВБ - Санкт-Петербургская валютная биржа 30 1
Абсолют Банк 240 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 173 1
Силовые машины 142 1
Лента - Лента Онлайн 30 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 505 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2958 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 391 1
Инград - Ingrad 13 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 90 1
Альфа-Банк 1842 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1115 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4739 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12644 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6212 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 728 6
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 45 5
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 73 3
CIS - Center for Internet Security 10 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 263 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 199 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71493 24
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1097 22
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22620 12
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8036 11
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1717 11
DevOps - Development и Operations 1020 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16847 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30829 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33326 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22370 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55866 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31516 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14516 7
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4358 6
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2331 6
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 933 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12798 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16877 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26799 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6584 4
NoOps-платформа 15 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5757 4
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 640 4
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2786 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2900 3
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 411 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1854 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2047 3
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2098 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12044 3
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 323 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12033 3
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 579 3
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 194 3
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1398 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11366 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12171 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4486 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2772 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6719 2
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 135 21
Flant Okmeter 11 8
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1232 4
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 582 3
Linux OS 10710 3
ALMI AlterOS 101 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 141 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 947 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 537 2
Росстат ГИС ЦАП - Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных 22 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - Cloud Kubernetes Clusters - Cloud Managed Kubernetes - DataFort DF Cloud Kubernetes - Datafort Jelastic 9 2
Google Cloud Platform - GCP 338 1
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 80 1
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 205 1
Selectel Cloud - Selectel Облачная платформа 32 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1189 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 792 1
JavaScript - JS - язык программирования 1303 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 247 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 399 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Acer Cloud Technology - Being Device Management (BDM) 15 1
Московская Биржа НР Транзит 2.0 6 1
Axiom JDK СЗИ 128 1
Т-Банк - Тинькофф - Tinkoff Sage 2 1
2Test Профишкаф 1 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 192 1
Apache Camel 73 1
Red Hat libvirt 24 1
HashiCorp Vault 16 1
БИС - ITQuick - Jumse 50 1
Diasoft Data Vault - технология гибкого бизнес-ориентированного хранилища 14 1
Правительство Москвы - ИСИО - Единая Интегрированная Система Информационного Обеспечения строительного комплекса Москвы 7 1
Linux Foundation - CNCF - Argo CD 6 1
Banki.shop 2 1
EmDev Entaxy 7 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 1
FireFly Studios - Stronghold Crusader 30 1
Flant - Express 42 - Express 42 Delivery Platform 2 1
Бобылев Владимир 2 2
Титов Александр 36 2
Бачурин Олег 11 2
Еремин Максим 6 2
Шурупов Дмитрий 1 1
Столяров Дмитрий 4 1
Морозов Роман 8 1
Дужий Сергей 3 1
Rivkin Mark - Ривкин Марк 17 1
Ульянов Николай 154 1
Шадаев Максут 1112 1
Игнатов Сергей 67 1
Александров Александр 84 1
Семенов Александр 164 1
Булгаков Кирилл 129 1
Кубарев Алексей 56 1
Натрусов Артем 306 1
Андрианов Павел 84 1
Сотин Денис 216 1
Ульянычев Матвей 47 1
Чурсин Дмитрий 72 1
Бурилов Андрей 117 1
Стоянов Алексей 52 1
Данилина Марианна 24 1
Климов Андрей 87 1
Будай Игорь 8 1
Сергеева Наталья 50 1
Благирев Вячеслав 15 1
Сивцев Илья 163 1
Кабаков Ярослав 61 1
Рустамов Рустам 498 1
Леонов Алексей 96 1
Сазонов Максим 40 1
Гаврилов Евгений 55 1
Набоких Максим 1 1
Спирин Антон 85 1
Лукавенко Олег 46 1
Гуренков Михаил 41 1
Тятюшев Максим 150 1
Гурьянов Владимир 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 154288 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14418 3
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 704 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53170 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45203 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18350 1
Беларусь - Белоруссия 5977 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9912 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50573 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6765 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25549 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5205 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8162 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5785 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54264 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3161 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11586 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7742 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2700 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14794 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6136 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2962 2
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 307 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5417 1
VAD - Value Added Distribution 118 1
Английский язык 6837 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9451 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 545 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7234 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1024 1
Импортозамещение - параллельный импорт 557 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6452 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 652 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17174 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2898 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 346 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 447 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5216 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2039 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31333 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1884 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1726 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3623 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19994 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6156 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4646 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1690 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 423 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8315 1
CNews Инновация года - награда 130 1
S&P 500 561 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 760 1
CNews FORUM Кейсы 279 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1180 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2123 1
