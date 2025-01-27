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Red Hat libvirt

Red Hat libvirt


27.01.2025 «Базис» и ИСП РАН при поддержке «Фобос-НТ» обнаружили уязвимости в популярном открытом ПО виртуализации 2
27.01.2025 Россияне обнаружили сотни дефектов в ПО для виртуализации. Многие из них останутся без исправлений 2
02.10.2024 Astra Linux начала продавать частное «облако» в виде ПО без нагрузки в виде «железа» 1
21.08.2024 Власти потратят 1,6 миллиарда на безопасную разработку российских ОС и разнообразного ПО 1
15.08.2024 Сергей Наумов -

Сергей Наумов, CEO Timeweb Cloud: Выгоднее уйти в облако, а не поддерживать «железо» у себя

 1
03.07.2024 Чем отличаются российские платформы виртуализации друг от друга? Разбор основных критериев 1
29.05.2024 Операционная система «Альт Виртуализация» 10.2: более удобный веб-интерфейс, темная тема и автоматизация функций 1
20.05.2024 В России создан «суверенный» ПАК для частного облака, подобный решениям VMware 1
24.04.2024 Институт системного программирования РАН и «Базис» расширяют работу по повышению безопасности российских облачных решений 1
24.04.2024 Институт системного программирования РАН и «Базис» будут вместе искать уязвимости 1
18.12.2023 «Флант» выводит на рынок экосистему Deckhouse для построения корпоративной инфраструктуры 1
04.09.2023 «Базальт СПО» обеспечила бесшовный переход крупного госучреждения на ОС «Альт» 1
03.08.2023 «Базальт СПО» выпустила российскую операционную систему «Альт СП» релиз 10 1
25.07.2023 ПК СВ «Брест»: защищенная облачная виртуализация 1
24.03.2023 Импортозамещение в инфраструктуре органов государственной власти: применение продуктов и решений АО «НППКТ» 1
28.02.2023 В Kubernetes-платформе Deckhouse компании «Флант» появилась система виртуализации нового поколения 1
28.02.2023 В Kubernetes-платформе Deckhouse компании «Флант» появилась система виртуализации нового поколения 1
10.10.2022 «Ред софт» анонсирует новый релиз «РЕД виртуализация» 1
06.10.2022 ОС «Альт» обеспечивает безопасность дорожного движения в Татарстане 1
08.02.2021 Новая версия ОС «Альт 8 СП» сертифицирована ФСТЭК России 1
17.12.2019 «Базальт СПО» представила ПО «Альт сервер виртуализации» 1
03.12.2012 Вендоры и разработчики: партнерство во имя мира 1
13.03.2008 Red Hat начал бета-тестирование RHEL 5.2 1

Публикаций - 23, упоминаний - 25

Red Hat libvirt и организации, системы, технологии, персоны:

Базальт СПО - BaseALT 656 6
Broadcom - VMware 2362 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1884 4
Red Hat 1306 4
Intel Corporation 12199 3
Flant - Флант 95 3
Базис Консалтинговая компания 23 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 487 2
Samsung Electronics 10267 2
IBM - International Business Machines Corp 9442 2
8222 2
Oracle Corporation 6692 2
ИВК - Информационная внедренческая компания 186 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 2
ICL Astra Services 12 2
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 96 2
Dell EMC 5029 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 2
ICL ГК 381 2
Навигатор Технолоджи НТЦ - Фобос-НТ НТЦ 9 2
Nginx - Энджайникс 167 2
Ростелеком 9708 1
Microsoft Corporation 24633 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4879 1
Yandex - Яндекс 7353 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 1
Huawei 3938 1
Qualcomm Technologies 1824 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
HP Inc. 5688 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1634 1
Ред Софт - Red Soft 707 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 277 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
Citrix Systems 812 1
Fujitsu 2041 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
БАРС Груп 545 1
Naumen - Наумен 626 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 966 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 287 1
Unsplash 776 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7320 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4093 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3139 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11647 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2994 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2891 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4516 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1376 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 287 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2807 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 15 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 1
Linux Foundation 186 1
ASF - Apache Software Foundation 206 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 38 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66097 21
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6093 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29712 19
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25372 15
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2656 15
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 297 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19339 11
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7386 10
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 897 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21153 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15731 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24149 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10979 8
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1532 7
Repository - Репозиторий 855 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50505 6
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6122 6
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1432 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3852 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11062 5
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3788 5
TMS - Test Management System - fuzzing - fuzz testing - фаззинг - тестирование мусорными данными 32 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5717 4
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20808 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2775 4
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1005 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30724 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12531 4
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 456 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7572 4
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2478 4
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 536 4
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1120 4
Оркестратор - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 106 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13127 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10091 4
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 879 4
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 742 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27445 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15891 3
QEMU 54 17
Linux OS 9957 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4447 5
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 130 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1326 5
Red Hat Ceph Storage 100 5
OpenNebula 39 5
Docker - Платформа распределённых приложений 335 4
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 622 4
Apache ActiveMQ 30 4
LXC - Linux Containers - Контейнеры Linux - Система виртуализации на уровне операционной системы Linux 41 4
Red Hat Podman 12 4
Microsoft Windows 15668 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 528 3
Apache HTTP Server - Apache Web Server 572 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 3
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 140 3
Broadcom - VMware vSphere 555 3
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 107 3
Red Hat oVirt 42 3
Red Hat Gluster - Gluster Storage - GlusterFS 20 3
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 90 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 78 3
РАН ИСП - Svace 16 3
Red Hat Ansible 104 2
Python - высокоуровневый язык программирования 933 2
Intel x86 - архитектура процессора 1856 2
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 485 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 940 2
Microsoft Azure 1409 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 184 2
Node.js - программная платформа - Express.js 103 2
Samba 146 2
Amazon VPC - Amazon Virtual Private Cloud 43 2
Linstor SDS - Software Defined Storage 4 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер Виртуализации - Альт Виртуализация 36 2
Linux LVM - Logical Volume Manager - Менеджер логических томов 22 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 344 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 2
Сорокин Дмитрий 28 4
Аветисян Арутюн 37 3
Новодворский Алексей 109 2
Трандин Сергей 91 2
Рустамов Рустам 414 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 188 1
Stallman Richard - Столлман Ричард 74 1
Бакунов Григорий 22 1
Аникин Леонид 61 1
Халяпин Сергей 82 1
Сизоненко Григорий 39 1
Ибрагимов Камиль 7 1
Баталов Александр 25 1
Степанов Антон 66 1
Кутилов Евгений 22 1
Сосновцев Денис 7 1
Липатов Виталий 10 1
Аксенов Константин 24 1
Bottomley James - Боттомли Джеймс 16 1
Емельянов Павел 1 1
Колышкин Кирилл 1 1
Светлосанова Марианна 1 1
Щерба Андрей 1 1
Галацевич Денис 3 1
Макеенков Алексей 5 1
Гурьянов Владимир 1 1
Тишков Павел 1 1
Наумов Сергей 25 1
Карасёв Константин 2 1
Пономарев Дмитрий 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 144407 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52129 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43204 1
Казахстан - Республика 5530 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2900 1
Земля - планета Солнечной системы 10378 1
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
Россия - УФО - Свердловская область 1499 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14118 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1413 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 425 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 306 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 382 1
Армения - Ереван 199 1
Китай - Уси 14 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8404 10
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5772 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4818 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14341 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29065 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2340 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1200 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13520 3
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18489 2
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