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ЧГУ имени И.Н. Ульянова Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова

ЧГУ имени И.Н. Ульянова - Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова


27.01.2025 «Базис» и ИСП РАН при поддержке «Фобос-НТ» обнаружили уязвимости в популярном открытом ПО виртуализации 1
27.01.2025 Россияне обнаружили сотни дефектов в ПО для виртуализации. Многие из них останутся без исправлений 1
26.09.2024 «МегаФон» ускорил связь для чебоксарских студентов 2
24.04.2024 Институт системного программирования РАН и «Базис» расширяют работу по повышению безопасности российских облачных решений 1
24.04.2024 Институт системного программирования РАН и «Базис» будут вместе искать уязвимости 1
05.10.2023 Как оцифровать поступление в вуз? 1
18.10.2022 Group-IB открыла первую лабораторию информационной безопасности в ИТ-центре МАИ 1
22.12.2021 Талантливые российские студенты начали получать стипендии от ГК Astra Linux 2
21.08.2020 «Лаборатория Касперского» запускает программу сотрудничества с промышленными исследовательскими лабораториями и университетами 1
11.09.2014 Максим Семенов возглавил Томском филиал МТС 1
25.02.2013 Сергей Иванов назначен директором филиала «Ростелекома» в Чувашской Республике 1
04.03.2010 «Синтерра» предоставит услуги связи трем университетам ПФО на сумму 2,8 млн руб. 1
22.05.2008 ЧГУ им. Ульянова приобретет вычислительную технику 2

Публикаций - 13, упоминаний - 16

ЧГУ имени И.Н. Ульянова и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1921 2
Ростелеком 9742 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4911 2
Базис Консалтинговая компания 23 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 801 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 634 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12746 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8770 1
Галактика - Корпорация 1469 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 135 1
Галактика ИТ - Экспертный центр 19 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 614 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 496 1
Basis - Tionix - Тионикс - 79 1
Basis - Скала софтвер 11 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 505 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 1
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 54 1
МегаФон 8940 1
Камчатсвязьинформ - Россвязьинформ КМТО ГПСИ - Государственном предприятии связи и информатики 18 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 984 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4157 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 445 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3149 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66641 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20738 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27732 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50926 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29856 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12702 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12022 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19576 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6619 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1652 2
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 883 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6280 2
TMS - Test Management System - fuzzing - fuzz testing - фаззинг - тестирование мусорными данными 33 2
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 497 2
Repository - Репозиторий 868 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3766 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16195 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1424 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11670 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3434 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5912 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3345 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8268 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3901 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5746 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2224 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1250 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30934 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6466 1
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 289 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6699 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 775 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24255 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1868 1
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - Network Detection and Response - Система выявления и реагирования на сетевые угрозы 212 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1138 1
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17116 1
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5236 2
Red Hat libvirt 23 2
QEMU 54 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4503 2
Apache ActiveMQ 30 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3239 1
RUNNet - Russian UNiversity Network - Федеральная университетская исследовательская компьютерная сеть 32 1
Linux OS 10016 1
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 14 1
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team - Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 40 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 127 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 135 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 58 1
Kaspersky MLAD - Kaspersky Machine Learning for Anomaly Detection - KMLAD 8 1
F.A.C.C.T. Managed XDR 26 1
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Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2107 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 601 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 937 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 169 2
РАН - Российская академия наук 1883 2
УлГУ - Ульяновский государственный университет 10 1
ОГУ - Оренбургский государственный университет 29 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1527 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 544 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 375 1
МГУТУ - Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского - Первый казачий университет, ПКУ 14 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 250 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 81 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 122 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 26 1
УГГУ - Уральский государственный горный университет 6 1
СамГТУ - Самарский государственный технический университет - Самарский политех 11 1
КНИТУ - Казанский национальный исследовательский технологический университет 21 1
МИИГАиК - Московский государственный университет геодезии и картографии 12 1
Бурятская ГСХА ФГБОУ ВО - Бурятская государственная сельскохозяйственная академия 2 1
Московский колледж связи №54 им. П.М. Вострухина 2 1
IThub college - ИТ хаб - Международная академия информационных технологий 13 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 186 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 532 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 232 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 97 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 99 1
КГЭУ - Казанский государственный энергетический университет 20 1
ЮГУ - Югорский государственный университет 22 1
УИ ГА ФГБОУ ВО - Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П.Бугаева - Краснокутское лётное училище гражданской авиации - Сасовское лётное училище гражданской авиации - Омский лётно-технический колледж гражданской авиации и 4 1
СмолГУ - Смоленский государственный университет 4 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 104 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 141 1
ЧГПУ имени И.Я. Яковлева - Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева 5 1
МГГУ им. М. А. Шолохова - Московский государственный гуманитарный университет имени М. А. Шолохова 15 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1221 1
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