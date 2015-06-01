Иванов Сергей

Консолидацией столичной телеком-инфраструктуры займется бывший гендиректор МГТС Сергей Иванов Руководителем Казенного предприятия «Межотраслевой производственно-технический центр» (КП МПТЦ), подчиненного Департаменту информационных технологий города Москвы, назначен бывший гендиректор МГТС Сергей Иванов. В новой должности Иванов займется консолидацией объектов связи, принадлежащих городу, а также будет отвечать за управление, содержание и эксплуатацию объектов инженерного и комму

Сергей Иванов назначен директором филиала «Ростелекома» в Чувашской Республике Директором филиала в Чувашской Республике компании «Ростелеком» назначен Сергей Иванов, ранее занимавший должность технического директора филиала. Сергей Иванов родился 16 сентября 1970 г. В 1998 г. окончил Поволжский институт информатики, радиотехники и связ

CNews TV. Сергей Иванов: в ИБ нужно совместить требования российского и мирового законодательства Руководитель проектов департамента безопасности информационных технологий ГК \"МАКСКОМ\" Сергей Иванов ответил на вопросы корреспондентов CNews о трендах развития рынка ИТ России, задачах, которые ставит компания на 2012 год, а также выразил свои пожелания к организаторам CNews FOR

Сергей Иванов готовит барьеры для телефонов без ГЛОНАСС Вице-премьер правительства Сергей Иванов заявил сегодня, что зарубежные производители мобильных телефонов готовы поставлять устройства с поддержкой ГЛОНАСС-навигации. Произойдет это, по его словам, после введения таможен

В МГТС назначен новый генеральный директор а должность советника президента МТС по фиксированной связи и широкополосному доступу в интернет, а Сергей Иванов, ранее занимавший пост директора макрорегиона «Центр» компании МТС, приступает

Сергей Иванов предложил более активно использовать суперкомпьютер в Сарове для коммерческих услуг Вице-премьер РФ Сергей Иванов предлагает более активно использовать возможности установленного в городе Саров Нижегородской области суперкомпьютера для оказания услуг на коммерческой основе, передаёт «Интерфак

Сергей Иванов сократил инвестиции в hi-tech в 10 раз Вице-премьер Сергей Иванов на заседании правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям дал

Сергей Иванов: государство поддержит акции hi-tech компаний я оказания финансовой помощи наиболее значимым организациям высокотехнологичных секторов экономики путем покупки государством акций этих предприятий. С такой инициативой выступил сегодня вице-премьер Сергей Иванов, сообщает «РИА Новости». «Это, хочу подчеркнуть, не национализация. Это только в том случае, если обе стороны согласны», - заявил он. Также, по словам Иванова, правительство предл

Сергей Иванов: правительство РФ выкупит акции высокотехнологичных предприятий Правительство РФ намерено предусмотреть бюджетные средства для оказания помощи наиболее значимым высокотехнологичным предприятиям путем покупки их акций. Об этом сегодня заявил вице-премьер Сергей Иванов, передает ИТАР-ТАСС. Как отметил Иванов, с целью смягчения негативных последствий кризиса для банковской сферы правительством прорабатывается целый комплекс мер. В частности, план

Сергей Иванов отвез конструктора Глонасс в Антарктиду Как только что стало известно редакции портала Исследования и разработки – R&D.CNews из источников в РНИИ КП, самолет Ил-76, на борту которого находятся первый вице-премьер Правительства РФ Сергей Иванов и генеральный конструктор системы Глонасс Юрий Урличич, произвел посадку в Антарктиде, на ледовом аэродроме станции «Новолазаревская». Об этом событии возвестил сигнал аварийного

Сергей Иванов подверг Глонасс жесткой критике Как сообщает РБК, на сегодяшнем заседании коллегии Роскосмоса Первый вице-премьер Сергей Иванов подверг резкой критике руководство ведомства, отметив что в деятельности агентства имеется ряд проблем. За невыполнение приоритетной задачи стратегической важности - развертывания

Сергей Иванов примет участие в работе коллегии Роскосмоса Как сообщает Kremlin.ru, на проведенном Президентом РФ Владимиром Путиным 21 января 2008 года совещании с членами Правительства страны первый вице-премьер Сергей Иванов в ответ на вопрос президента подтвердил, что примет участие в работе коллегии Роскосмоса, которая пройдет 23 января 2008 года. "2008 год в определенном смысле является рубежным дл

Вольготную жизнь лабрадора Кони должен пресечь Глонасс НАСС на орбите, что позволяет нам покрыть всю территорию Российской Федерации до конца этого года". Сергей Иванов подтвердил также, что в соответствии со скорректированной федеральной целевой п

Сергей Иванов: отношения с США в сфере высоких технологий скадываются не просто Первый вице-премьер РФ Сергей Иванов считает необходимым предпринять шаги политического и экономического характера д

Сергей Иванов: производство софта должно стать стратегическим направлением для России Первый заместитель председателя правительства России Сергей Иванов считает, что разработка программного обеспечения должна стать стратегическим направлением развития. «Производства софта надо держаться как стратегического направления», - отметил

C.Иванов: ведомственные информационные системы должны быть объединены Первый заместитель председателя правительства РФ Сергей Иванов высказался за преодоление ведомственной разобщенности при создании информационн

Сергей Иванов предложил оснащать фуры маячками ГЛОНАСС Первый вице-премьер РФ Сергей Иванов предложил оснащать каждую грузовую фуру "маячком типа «ГЛОНАСС», при помощи которого можно будет отслеживать передвижение грузовика по территории страны. Такое мнение он высказал,

Сергей Иванов: ГЛОНАСС будет запущена к концу года Первый вице-премьер РФ Сергей Иванов выразил уверенность, что глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС)

Сергей Иванов: Необходимо использовать космические средства связи для РЖД Первый вице-премьер Сергей Иванов призвал использовать космические средства связи, в том числе систему ГЛОНАСС, д

Сергей Иванов: универсальный таксофон установят в каждом населенном пункте России Универсальный таксофон, по которому можно не только звонить, но и принимать вызовы, будет установлен в каждом населенном пункте России примерно через 1 год, заявил первый вице-премьер Сергей Иванов, отвечая на вопрос журналистов о сроках проведения программы «Народный телефон». «Осенью 2008 г. Мининформсвязи РФ планирует завершить эту поистине титаническую работу, особенно с

Сергей Иванов недоволен текущими результатами выполнения ФЦП "Электронная Россия" й программы «Электронная Россия» не оправдывают возлагавшихся на нее надежд. Такое мнение высказал на расширенном заседании коллегии министерства информационных технологий и связи первый вице-премьер Сергей Иванов. По его словам, недостатки в ее реализации закономерно привели к сокращению объема и сокращению программы, хотя с повестки дня до сих пор не снята одна из ее главных задач —

Рассекреченная география: сроки отодвигаются а точность определения местоположения с помощью спутниковых приемников, нуждается в коррекции. Как заявил сегодня на встрече Президента России Владимира Путина с членами правительства министр обороны Сергей Иванов, Генеральный Штаб ВС РФ действительно снимает все ограничения по точности определения координат – но не с 1 декабря 2006 года, а с 1 января 2007 года. В настоящее время в России е

Рассекреченная география: сроки отодвигаются а точность определения местоположения с помощью спутниковых приемников, нуждается в коррекции. Как заявил сегодня на встрече Президента России Владимира Путина с членами правительства министр обороны Сергей Иванов, Генеральный Штаб ВС РФ действительно снимает все ограничения по точности определения координат – но не с 1 декабря 2006 года, а с 1 января 2007 года. В настоящее время в России е

Рассекреченная география: сроки отодвигаются а точность определения местоположения с помощью спутниковых приемников, нуждается в коррекции. Как заявил сегодня на встрече Президента России Владимира Путина с членами правительства министр обороны Сергей Иванов, Генеральный Штаб ВС РФ действительно снимает все ограничения по точности определения координат – но не с 1 декабря 2006 года, а с 1 января 2007 года. В настоящее время в России е

Сергей Иванов: Украина продала Китаю и Ирану 12 крылатых ракет Сегодня, 30 июня, вице-премьер — министр обороны РФ Сергей Иванов заявил о том, что Россия располагает данными о том, что несколько лет назад украинская фирма поставила за рубеж 12 крылатых ракет большой дальности, сообщает Newsru. «Украинская ф

Сергей Иванов: Украина продала Китаю и Ирану 12 крылатых ракет Сегодня, 30 июня, вице-премьер — министр обороны РФ Сергей Иванов заявил о том, что Россия располагает данными о том, что несколько лет назад украинская фирма поставила за рубеж 12 крылатых ракет большой дальности, сообщает Newsru. «Украинская ф

Сергей Иванов: баллистическая ракета в Перми не взрывалась взрыве на одном из предприятий Перми двигателя баллистической межконтинентальной ракетой является неправильной. Об этом, по сообщению Newsru, заявил непосредственно в Перми сам министр обороны России Сергей Иванов, внезапно приехавший в город с обычным плановым визитом. "Никакого взрыва не было", - сказал он сам на пресс-конференции. Ранее в ряде средств массовой информации сообщалось, что

Сергей Иванов: баллистическая ракета в Перми не взрывалась взрыве на одном из предприятий Перми двигателя баллистической межконтинентальной ракетой является неправильной. Об этом, по сообщению Newsru, заявил непосредственно в Перми сам министр обороны России Сергей Иванов, внезапно приехавший в город с обычным плановым визитом. "Никакого взрыва не было", - сказал он сам на пресс-конференции. Ранее в ряде средств массовой информации сообщалось, что

Сергей Иванов: Гособоронзаказ на 2006 г. составит 237 млрд. руб. Как сообщает РБК, государственный оборонный заказ на 2006 г. составит 237 млрд. руб., сообщил сегодня министр обороны РФ Сергей Иванов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Сергей Иванов отметил, что это на 54 млрд. руб. больше суммы гособоронзаказа на 2005 г. Деньги будут направлены на закупку н