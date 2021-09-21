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Иванов Сергей


21.09.2021 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» оснастил батареями еще 200 столичных электробусов 2
22.07.2021 В России создадут тотальную систему цифровых профилей для проезда на всех видах транспорта 1
15.07.2021 Минпромторг придумал 5 направлений цифровой трансформации обрабатывающей промышленности России 1
29.06.2021 Акционеры «Ростелекома» одобрили дивиденды и избрали новый совет директоров 1
17.05.2021 Какие решения должны быть в цифровом офисе 1
03.03.2021 Как облака помогли бизнесу пережить пандемию 2
17.02.2021 «Ростелеком» завершил строительство подводной волоконно-оптической линии связи до Калининграда 2
18.12.2020 Президент «Ростелекома» награжден орденом Александра Невского 2
29.09.2020 В России создан электрогрузовик для конкуренции с Tesla и Nikola. Он уже в работе 1
28.09.2020 «Магнит» и Drive Electro представили в Москве первый российский электрогрузовик 1
15.09.2020 Конференция CNews «Рынок облачных услуг: новые драйверы» состоится 17 сентября. Успейте подать заявку! 1
10.08.2020 Акционеры «Ростелекома» одобрили дивиденды и выбрали новый совет директоров 1
28.07.2020 Сбербанк снизил ставку по кредиту на 100 млн рублей столичному оператору связи 1
12.05.2020 Как российские спамеры делили мировой рынок подпольной фармацевтики 1
23.03.2020 Какие ИТ-проекты банки готовы отдавать на аутсорсинг 2
28.02.2020 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 11 марта 1
04.02.2020 «Роскосмос» довел до банкротства российскую частную космическую ИКТ-компанию 3
29.01.2020 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 11 марта 1
27.08.2019 «Роскосмос» поставил на грань банкротства российскую частную космическую компанию 3
14.06.2019 «Ростелеком» объявил итоги годового собрания акционеров по результатам за 2018 год 1
25.03.2019 Европа охвачена уличными протестами против издевательских интернет-законов 1
24.12.2018 «Ростелеком» объявил итоги внеочередного общего собрания акционеров 1
29.11.2018 Совет директоров «Ростелекома» утвердил кандидатов в новый совет директоров 1
02.11.2018 Экс-министр связи Николай Никифоров возвращается: Он станет директором «Ростелекома» 2
25.09.2018 В российские банки пришли блокчейн и роботы 2
27.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе: на передовой эволюции» 1
07.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе: на передовой эволюции» 1
11.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе: на передовой эволюции» 1
21.03.2018 Представлена облачная платформа TeamCraft управления бизнес-процессами для МСБ 3
14.07.2017 Российская компания, гонимая «Роскосмосом», запустила первые частные спутники по госзаказу 2
05.09.2016 На Камчатку впервые провели нормальный интернет 2
19.05.2016 «Ростелеком» организовал каналы связи для МФЦ Самары 1
25.03.2016 Сформирован список кандидатов в новый совет директоров «Ростелекома» 1
12.10.2015 Китайцы вложили $70 млн в частную космонавтику России 1
05.10.2015 Развитие технологий на транспорте в России обсудили на конгрессе «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
31.08.2015 ТТК предоставил услуги связи производственному подразделению группы компаний «Гера» 1
28.08.2015 Конференция CNews «Облачные технологии 2015: антикризисный рост» 1
16.06.2015 Глава Администрации президента возглавил совет директоров «Ростелекома» 1
16.06.2015 Избран председатель совета директоров «Ростелекома» 1
15.06.2015 «Ростелеком» выплатит более 9,4 млрд руб. дивидендов по итогам 2014 г. 1

Публикаций - 170, упоминаний - 219

Иванов Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 25
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 7
М2М телематика 165 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 6
Ростелеком Связьинвест 695 4
Ростелеком Сибирьтелеком 302 3
Flexbby Solutions - Флексби Солюшнс 6 3
Magenta Technology - Маджента Девелопмент НПК 22 3
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 234 3
Аурига - Auriga 19 3
SimbirSoft - СимбирСофт 19 2
ВолгаТелеком 217 2
Google LLC 7144 2
Samsung Electronics 5651 2
OpenText 160 2
Ланит Интеграция 101 2
Drive Electro - Драйв Электро 6 2
Microsoft Corporation 11060 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 2
Accenture - Аксенчер 531 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 2
Aquila Space 2 2
TeamCraft 1 1
Intracom Telecom 39 1
Cloudera 49 1
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 82 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 1
CompanyMedia 110 1
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 116 1
MD - Mobile Dimension - Мобильное Измерение 6 1
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 19 1
Ростелеком Дальсвязь 203 1
МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 67 1
ATI.SU - АТИ.СУ - ранее АвтоТрансИнфо - Биржа грузоперевозок 23 1
Вебинар.ру - Webinar.ru 13 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 308 1
Дигинавис - Diginavis 4 1
Телеком-защита 48 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 8
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 7
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 7
Уралсиб Банк 389 5
Даурия Аэроспейс - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 15 5
Ак Барс Банк 173 4
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 4
Геобанк КБ 30 4
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 4
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 4
Банк Зенит 131 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 4
Газпромбанк - ГПБ 692 4
Открытие ФК 538 4
Альфа-Капитал УК 45 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
МКБ - Московский кредитный банк 268 3
Металлинвестбанк 39 3
Cybernaut 4 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 3
Альфа-Банк 1123 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 2
Фаберлик - Faberlic 63 2
Атон Инвестиционная компания 2 2
Техносила 135 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
Ингосстрах СПАО 210 2
Комус 25 2
Руснарбанк КБ 9 2
Shri Kethlaji Traders 1 1
КБЭР - Банк Казани 14 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 1
Юнистрим - Unistream 167 1
Банк Оранжевый 25 1
МСП банк 24 1
Citibank - Ситибанк 170 1
Русфинанс Банк 34 1
Развитие Иннополиса 3 1
Ренессанс Жизнь - страховая компания 22 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 7
Президент Российской Федерации 1439 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 3
Администрация Президента РФ 267 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 2
Арбитражный суд города Москвы 339 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 2
Правительство РФ 2201 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 133 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 72 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
Правительство Москвы 653 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 417 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 2
ЛДПР 68 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 9
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 3
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 681 2
Legacy-системы - унаследованная система 16 2
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 2
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 71 2
DevOps - Development и Operations 296 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 2
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 2
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 21 1
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 1
HSM - Hardware security module - Модуль аппаратной безопасности 34 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
CLI - Command Line Interface - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 39 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 1
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 111 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 167 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 43 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация 25 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 1
in-house разработка в компаниях 18 1
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 208 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 1
ПВОЛС - подводная волоконно-оптическая линия связи - подводный коммуникационный кабель 22 1
САN - Controller Area Network - стандарт промышленной сети 2 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 3
МКА - Малые космические аппараты 13 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
Drive Electro Moskva - электрогрузовик 4 2
Kibana - программная панель визуализации данных 9 1
Microsoft Windows Live Hotmail 94 1
Kaspersky Mobile Security 29 1
Atos Bull Escala 8 1
АвтоВАЗ Lada Vesta - Лада Веста 7 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 661 1
Atlassian Confluence 13 1
Fethard Finance - платежная система для веб-мастеров 4 1
FlexSoft - FXL Платформа 28 1
АК Барс 360 1 1
Google News 25 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 341 1
IBS DataFort DF Cloud - промышленный виртуальный центр обработки данных (ВЦОД) 12 1
Tesla Semi - грузовой электромобиль 2 1
Spamdot.biz 4 1
Crutop 8 1
Porsche Cayenne - Кроссовер 8 1
Cialis - Сиалис - Средство лечения эректильной дисфункции 2 1
Лавочкина НПО Карат - космическая платформа для создания малых спутников научного назначения, разработанная 1 1
Cisco SCE - Cisco Service Control Engine 2 1
Microsoft SharePoint 2010 43 1
Kaspersky Enterprise Space Security 42 1
Kaspersky Total Space Security 38 1
Kaspersky Work Space Security 35 1
FlexSoft - FXL Front Desk 5 1
FlexSoft - FXL Data Force 4 1
FlexSoft - FXL VaBank (Ва-Банк) 4 1
Atlassian Jira - Система отслеживания ошибок 48 1
Microsoft Windows 10 6629 1
FlexSoft - FXL Core System 4 1
XRP Ripple - Криптовалютная платформа для платёжных систем 26 1
Microsoft SQL Server 793 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 1
Златопольский Антон 18 9
Дмитриев Кирилл 93 9
Семенов Вадим 51 9
Бычков Александр 39 7
Аузан Александр 9 7
Осеевский Михаил 221 7
Аганбегян Рубен 18 7
Яковицкий Алексей 12 6
Полубояринов Михаил 12 6
Калугин Сергей 162 5
Приданцев Сергей 82 5
Алперин Семен 5 4
Веремьянина Валентина 9 4
Носков Константин 201 4
Пчелинцев Александр 8 4
Никифоров Николай 1126 4
Краснов Михаил 4 4
Дворкович Аркадий 169 4
Самедов Тимур 19 3
Сурков Владислав 59 3
Скогорев Алексей 7 3
Залманов Андрей 29 3
Касимов Вячеслав 16 3
Яковлев Александр 21 3
Мелехин Александр 4 3
Перепелкин Вадим 3 3
Валеев Рафаэль 9 3
Батай Илья 14 3
Кучугин Илья 41 3
Айвазов Армен 449 3
Ананьев Денис 6 3
Итунин Алексей 4 3
Канцуров Андрей 8 3
Карпов Илья 27 2
Колескин Тимур 14 2
Иванченко Алексей 8 2
Костин Андрей 45 2
Белоусов Максим 59 2
Бова Светлана 7 2
Хан Дмитрий 2 2
Россия - Российская федерация - РФ 57309 86
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 10
Европа 3745 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 5
Земля - планета Солнечной системы 859 5
Украина 3361 5
Специальный административный район Гонконг 548 4
Казахстан - Республика 2627 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 4
Беларусь - Белоруссия 2087 4
Индия - Республика 2169 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 4
Россия - ПФО - Самара 1287 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 3
Германия - Федеративная Республика 3624 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 2
Россия - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 32 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 2
Япония 2778 2
Россия - СФО - Новосибирск 1965 1
Россия - Калининград 662 1
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 209 1
Россия - Солнечногорск 19 1
Балтийское море - Финский залив 25 1
Восточная Европа 1676 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 1
Франция - Французская Республика 2120 1
Охотское море 29 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Европа Западная 612 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1051 1
Россия - Магаданская область 228 1
Германия - Лейпциг 28 1
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 341 1
Россия - Петропавловск-Камчатский 141 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 5
Космодром Байконур 97 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 251 2
ГОСА - годовое общее собрание акционеров 26 2
Аутсорсинг 84 2
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 1
ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 18 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 51 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 1
Инсорсинг - Инхаус 20 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
Технический регламент Таможенного союза - ТР ТС 018 2011 - О безопасности колесных транспортных средств 19 1
Кодекс корпоративной этики - Кодекс делового поведения и этики 3 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1424 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 354 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
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Deutsche Welle - Телеканал 19 1
Вести 24 - Российский информационный канал 20 1
CNews Analytics 1988 2
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 653 1
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Московский Политех - Московский политехнический университет 16 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 3
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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