Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Иванов Сергей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 170, упоминаний - 219
Иванов Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 2
|ЛДПР 68 1
|Златопольский Антон 18 9
|Дмитриев Кирилл 93 9
|Семенов Вадим 51 9
|Бычков Александр 39 7
|Аузан Александр 9 7
|Осеевский Михаил 221 7
|Аганбегян Рубен 18 7
|Яковицкий Алексей 12 6
|Полубояринов Михаил 12 6
|Калугин Сергей 162 5
|Приданцев Сергей 82 5
|Алперин Семен 5 4
|Веремьянина Валентина 9 4
|Носков Константин 201 4
|Пчелинцев Александр 8 4
|Никифоров Николай 1126 4
|Краснов Михаил 4 4
|Дворкович Аркадий 169 4
|Самедов Тимур 19 3
|Сурков Владислав 59 3
|Скогорев Алексей 7 3
|Залманов Андрей 29 3
|Касимов Вячеслав 16 3
|Яковлев Александр 21 3
|Мелехин Александр 4 3
|Перепелкин Вадим 3 3
|Валеев Рафаэль 9 3
|Батай Илья 14 3
|Кучугин Илья 41 3
|Айвазов Армен 449 3
|Ананьев Денис 6 3
|Итунин Алексей 4 3
|Канцуров Андрей 8 3
|Карпов Илья 27 2
|Колескин Тимур 14 2
|Иванченко Алексей 8 2
|Костин Андрей 45 2
|Белоусов Максим 59 2
|Бова Светлана 7 2
|Хан Дмитрий 2 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759032, в очереди разбора - 662722.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759032, в очереди разбора - 662722.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru