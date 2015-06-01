Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Иванов Сергей

СОБЫТИЯ


01.06.2015 Консолидацией столичной телеком-инфраструктуры займется бывший гендиректор МГТС Сергей Иванов

Руководителем Казенного предприятия «Межотраслевой производственно-технический центр» (КП МПТЦ), подчиненного Департаменту информационных технологий города Москвы, назначен бывший гендиректор МГТС Сергей Иванов. В новой должности Иванов займется консолидацией объектов связи, принадлежащих городу, а также будет отвечать за управление, содержание и эксплуатацию объектов инженерного и комму
25.02.2013 Сергей Иванов назначен директором филиала «Ростелекома» в Чувашской Республике

Директором филиала в Чувашской Республике компании «Ростелеком» назначен Сергей Иванов, ранее занимавший должность технического директора филиала. Сергей Иванов родился 16 сентября 1970 г. В 1998 г. окончил Поволжский институт информатики, радиотехники и связ
26.12.2011 CNews TV. Сергей Иванов: в ИБ нужно совместить требования российского и мирового законодательства

Руководитель проектов департамента безопасности информационных технологий ГК \"МАКСКОМ\" Сергей Иванов ответил на вопросы корреспондентов CNews о трендах развития рынка ИТ России, задачах, которые ставит компания на 2012 год, а также выразил свои пожелания к организаторам CNews FOR
27.10.2010 Сергей Иванов готовит барьеры для телефонов без ГЛОНАСС

Вице-премьер правительства Сергей Иванов заявил сегодня, что зарубежные производители мобильных телефонов готовы поставлять устройства с поддержкой ГЛОНАСС-навигации. Произойдет это, по его словам, после введения таможен
05.08.2010 В МГТС назначен новый генеральный директор

а должность советника президента МТС по фиксированной связи и широкополосному доступу в интернет, а Сергей Иванов, ранее занимавший пост директора макрорегиона «Центр» компании МТС, приступает

14.04.2010 Сергей Иванов предложил более активно использовать суперкомпьютер в Сарове для коммерческих услуг

Вице-премьер РФ Сергей Иванов предлагает более активно использовать возможности установленного в городе Саров Нижегородской области суперкомпьютера для оказания услуг на коммерческой основе, передаёт «Интерфак
23.06.2009 Сергей Иванов сократил инвестиции в hi-tech в 10 раз

Вице-премьер Сергей Иванов на заседании правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям дал
17.10.2008 Сергей Иванов: государство поддержит акции hi-tech компаний

я оказания финансовой помощи наиболее значимым организациям высокотехнологичных секторов экономики путем покупки государством акций этих предприятий. С такой инициативой выступил сегодня вице-премьер Сергей Иванов, сообщает «РИА Новости». «Это, хочу подчеркнуть, не национализация. Это только в том случае, если обе стороны согласны», - заявил он. Также, по словам Иванова, правительство предл
17.10.2008 Сергей Иванов: правительство РФ выкупит акции высокотехнологичных предприятий

Правительство РФ намерено предусмотреть бюджетные средства для оказания помощи наиболее значимым высокотехнологичным предприятиям путем покупки их акций. Об этом сегодня заявил вице-премьер Сергей Иванов, передает ИТАР-ТАСС. Как отметил Иванов, с целью смягчения негативных последствий кризиса для банковской сферы правительством прорабатывается целый комплекс мер. В частности, план
11.03.2008 Сергей Иванов отвез конструктора Глонасс в Антарктиду

Как только что стало известно редакции портала Исследования и разработки – R&D.CNews из источников в РНИИ КП, самолет Ил-76, на борту которого находятся первый вице-премьер Правительства РФ Сергей Иванов и генеральный конструктор системы Глонасс Юрий Урличич, произвел посадку в Антарктиде, на ледовом аэродроме станции «Новолазаревская». Об этом событии возвестил сигнал аварийного

23.01.2008 Сергей Иванов подверг Глонасс жесткой критике

Как сообщает РБК, на сегодяшнем заседании коллегии Роскосмоса Первый вице-премьер Сергей Иванов подверг резкой критике руководство ведомства, отметив что в деятельности агентства имеется ряд проблем. За невыполнение приоритетной задачи стратегической важности - развертывания
22.01.2008 Сергей Иванов примет участие в работе коллегии Роскосмоса

Как сообщает Kremlin.ru, на проведенном Президентом РФ Владимиром Путиным 21 января 2008 года совещании с членами Правительства страны первый вице-премьер Сергей Иванов в ответ на вопрос президента подтвердил, что примет участие в работе коллегии Роскосмоса, которая пройдет 23 января 2008 года. "2008 год в определенном смысле является рубежным дл
25.12.2007 Вольготную жизнь лабрадора Кони должен пресечь Глонасс

НАСС на орбите, что позволяет нам покрыть всю территорию Российской Федерации до конца этого года". Сергей Иванов подтвердил также, что в соответствии со скорректированной федеральной целевой п
23.11.2007 Сергей Иванов: отношения с США в сфере высоких технологий скадываются не просто

Первый вице-премьер РФ Сергей Иванов считает необходимым предпринять шаги политического и экономического характера д
10.10.2007 Сергей Иванов: производство софта должно стать стратегическим направлением для России

Первый заместитель председателя правительства России Сергей Иванов считает, что разработка программного обеспечения должна стать стратегическим направлением развития. «Производства софта надо держаться как стратегического направления», - отметил

10.10.2007 C.Иванов: ведомственные информационные системы должны быть объединены

Первый заместитель председателя правительства РФ Сергей Иванов высказался за преодоление ведомственной разобщенности при создании информационн
09.04.2007 Сергей Иванов предложил оснащать фуры маячками ГЛОНАСС

Первый вице-премьер РФ Сергей Иванов предложил оснащать каждую грузовую фуру "маячком типа «ГЛОНАСС», при помощи которого можно будет отслеживать передвижение грузовика по территории страны. Такое мнение он высказал,
28.03.2007 Сергей Иванов: ГЛОНАСС будет запущена к концу года

Первый вице-премьер РФ Сергей Иванов выразил уверенность, что глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС)
27.03.2007 Сергей Иванов: Необходимо использовать космические средства связи для РЖД

Первый вице-премьер Сергей Иванов призвал использовать космические средства связи, в том числе систему ГЛОНАСС, д
19.03.2007 Сергей Иванов: универсальный таксофон установят в каждом населенном пункте России

Универсальный таксофон, по которому можно не только звонить, но и принимать вызовы, будет установлен в каждом населенном пункте России примерно через 1 год, заявил первый вице-премьер Сергей Иванов, отвечая на вопрос журналистов о сроках проведения программы «Народный телефон». «Осенью 2008 г. Мининформсвязи РФ планирует завершить эту поистине титаническую работу, особенно с
19.03.2007 Сергей Иванов недоволен текущими результатами выполнения ФЦП "Электронная Россия"

й программы «Электронная Россия» не оправдывают возлагавшихся на нее надежд. Такое мнение высказал на расширенном заседании коллегии министерства информационных технологий и связи первый вице-премьер Сергей Иванов. По его словам, недостатки в ее реализации закономерно привели к сокращению объема и сокращению программы, хотя с повестки дня до сих пор не снята одна из ее главных задач —

23.11.2006 Рассекреченная география: сроки отодвигаются

а точность определения местоположения с помощью спутниковых приемников, нуждается в коррекции. Как заявил сегодня на встрече Президента России Владимира Путина с членами правительства министр обороны Сергей Иванов, Генеральный Штаб ВС РФ действительно снимает все ограничения по точности определения координат – но не с 1 декабря 2006 года, а с 1 января 2007 года. В настоящее время в России е
13.11.2006 Рассекреченная география: сроки отодвигаются

а точность определения местоположения с помощью спутниковых приемников, нуждается в коррекции. Как заявил сегодня на встрече Президента России Владимира Путина с членами правительства министр обороны Сергей Иванов, Генеральный Штаб ВС РФ действительно снимает все ограничения по точности определения координат – но не с 1 декабря 2006 года, а с 1 января 2007 года. В настоящее время в России е
13.11.2006 Рассекреченная география: сроки отодвигаются

а точность определения местоположения с помощью спутниковых приемников, нуждается в коррекции. Как заявил сегодня на встрече Президента России Владимира Путина с членами правительства министр обороны Сергей Иванов, Генеральный Штаб ВС РФ действительно снимает все ограничения по точности определения координат – но не с 1 декабря 2006 года, а с 1 января 2007 года. В настоящее время в России е
30.06.2006 Сергей Иванов: Украина продала Китаю и Ирану 12 крылатых ракет

Сегодня, 30 июня, вице-премьер — министр обороны РФ Сергей Иванов заявил о том, что Россия располагает данными о том, что несколько лет назад украинская фирма поставила за рубеж 12 крылатых ракет большой дальности, сообщает Newsru. «Украинская ф
30.06.2006 Сергей Иванов: Украина продала Китаю и Ирану 12 крылатых ракет

Сегодня, 30 июня, вице-премьер — министр обороны РФ Сергей Иванов заявил о том, что Россия располагает данными о том, что несколько лет назад украинская фирма поставила за рубеж 12 крылатых ракет большой дальности, сообщает Newsru. «Украинская ф
24.11.2005 Сергей Иванов: баллистическая ракета в Перми не взрывалась

взрыве на одном из предприятий Перми двигателя баллистической межконтинентальной ракетой является неправильной. Об этом, по сообщению Newsru, заявил непосредственно в Перми сам министр обороны России Сергей Иванов, внезапно приехавший в город с обычным плановым визитом. "Никакого взрыва не было", - сказал он сам на пресс-конференции. Ранее в ряде средств массовой информации сообщалось, что

24.11.2005 Сергей Иванов: баллистическая ракета в Перми не взрывалась

взрыве на одном из предприятий Перми двигателя баллистической межконтинентальной ракетой является неправильной. Об этом, по сообщению Newsru, заявил непосредственно в Перми сам министр обороны России Сергей Иванов, внезапно приехавший в город с обычным плановым визитом. "Никакого взрыва не было", - сказал он сам на пресс-конференции. Ранее в ряде средств массовой информации сообщалось, что

03.11.2005 Сергей Иванов: Гособоронзаказ на 2006 г. составит 237 млрд. руб.

Как сообщает РБК, государственный оборонный заказ на 2006 г. составит 237 млрд. руб., сообщил сегодня министр обороны РФ Сергей Иванов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Сергей Иванов отметил, что это на 54 млрд. руб. больше суммы гособоронзаказа на 2005 г. Деньги будут направлены на закупку н
03.07.2003 Атомная энергетика выбирает ИТ

анций). «Переход к рынку — это вообще отдельная задача для атомной энергетики,» — отметил Сергей Иванов.  Сергей Иванов, исполнительный директор концерна «Росэнергоатом»На крат

Публикаций - 405, упоминаний - 448

Иванов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 37
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 34
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 30
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 27
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 15
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 12
МегаФон 10742 11
М2М телематика - НИС М2М 236 10
Ростелеком - Связьинвест 1719 10
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 8
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 114 8
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 8
Yandex - Яндекс 9216 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 8
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 7
9594 7
Аурига - Auriga 77 6
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 6
Softline - Софтлайн 3743 6
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 6
Google LLC 12690 5
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 128 5
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
Microsoft Corporation 25775 5
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 354 5
Drive Electro - Драйв Электро - НИИКЭУ - НИИ комбинированных электроустановок 7 4
МТС Центр макрорегион 64 4
SAP SE 5601 4
ZTE Corporation 800 4
Oracle Corporation 7074 4
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 4
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 4
SimbirSoft - СимбирСофт 124 3
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 3
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 149 3
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 3
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 21
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 14
Почта России ПАО 2370 9
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 8
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 8
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 7
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 106 7
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 7
ГПБ - Газпромбанк 1273 7
МКБ - Московский кредитный банк 657 7
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 6
Даурия Аэроспейс НПП - Научно-производственное предприятие - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 23 6
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 6
Связной ГК 1401 6
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 6
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 6
Ак Барс Банк 283 6
Альфа-Капитал УК 155 6
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 5
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 5
Альфа-Банк 1979 5
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 5
Северсталь ПАО - Severstal 629 5
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 5
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 5
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 4
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 4
Россети Ленэнерго 1699 4
ОНЭКСИМ ГК 50 4
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 4
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 43 4
EY - Эрнст энд Янг 81 4
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Прикладной потребительский Центр ГЛОНАСС - ИАЦ КВНО - Информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения 30 4
Веста - Vesta Trading 9 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 77
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 69
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 49
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 46
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 35
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 18
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 18
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 15
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 15
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 15
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 14
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 14
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 13
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 13
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 12
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 152 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 11
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 11
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 9
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 7
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 7
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 5
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 5
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 5
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 5
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 5
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 94 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 6
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 6
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 3
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 2
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 2
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 2
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 2
NVCA - National Venture Capital Association - Национальная Ассоциация Венчурного капитала США 22 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
Талант и успех - Общественный фонд 21 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 1
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 1
ФСП - Федерация спортивного программирования 10 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
РФБ - Российская федерация баскетбола 4 1
M2M World Alliance - Международный М2М Альянс 9 1
НФИИ АОСОИИ - Национальный фонд искусственного интеллекта 1 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
ЛДПР 116 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 65
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 62
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 58
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 50
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 45
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 43
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 32
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 30
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 28
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 27
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 26
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 26
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 24
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 23
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 22
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 19
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 19
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 19
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 18
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 17
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 17
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 17
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 16
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 16
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 16
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 15
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 14
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1219 14
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 13
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 13
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 12
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 12
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 12
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 12
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 12
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 12
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 11
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 10
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 80
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 40
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 14
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 12
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 144 10
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 9
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 9
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 9
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 68 8
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 8
Космодром Байконур 1072 8
МИТ Булава МБР - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета 58 7
Microsoft Windows 2000 8678 6
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 6
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 6
Глонасс-К - ОКР Ураган-К - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 40 5
Microsoft Windows 16882 5
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 5
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 124 4
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-70 - военно-транспортный самолёт, грузовой самолёт, грузопассажирский самолёт 23 4
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 4
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 3
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 97 3
Apple Локатор 87 3
IMO GMDSS COSPAS-SARSAT - Search And Rescue Satellite-Aided Tracking - КоСПАС-САРСАТ - Космическая Система Поиска Аварийных Судов - международная спутниковая поисково-спасательная система 27 3
SpamDot 11 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 3
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 3
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITSM - IT Service Management 64 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 3
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - Glospace 7 3
Рубин ЦКБ МТ - 955 Борей - К-535 Долгорукий Юрий - К-551 Владимир Мономах - К-550 Александр Невский - Дмитрий Донской - 667БДР Кальмар - 667БДРМ Дельфин - российские атомные подводные лодки (АПЛ) стратегического назначения 31 3
FreePik 1841 3
Роскосмос - РКС - Российские космические системы - ФЦП ГЛОНАСС - Глобальная навигационная система - Федеральная целевая программа 35 3
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-114 - советский и российский турбовинтовой ближнемагистральный (региональный) пассажирский самолёт 9 3
Google Android 15244 3
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 3
Apple iPhone 6 4861 3
Путин Владимир 3454 73
Медведев Дмитрий 1665 23
Рейман Леонид 1065 22
Щеголев Игорь 699 22
Урличич Юрий 52 14
Семенов Вадим 65 12
Перминов Анатолий 131 12
Осеевский Михаил 350 11
Никифоров Николай 1138 11
Евтушенков Владимир 217 10
Кириенко Сергей 149 10
Златопольский Антон 21 10
Дмитриев Кирилл 120 10
Сурков Владислав 73 9
Фурсенко Андрей 128 9
Шалманов Сергей 202 9
Михайлов Владимир 40 9
Чубайс Анатолий 222 9
Гурко Александр 139 8
Собянин Сергей 538 8
Набиуллина Эльвира 123 7
Аузан Александр 10 7
Аганбегян Рубен 18 7
Приданцев Сергей 149 7
Путилин Владислав 14 7
Бычков Александр 41 7
Яковицкий Алексей 23 6
Ковальчук Михаил 24 6
Полубояринов Михаил 14 6
Поповский Александр 93 6
Чернышенко Дмитрий 581 6
Чемезов Сергей 147 6
Мосягин Константин 20 5
Калугин Сергей 169 5
Кочетков Владислав 248 5
Краснов Михаил 87 5
Веремьянина Валентина 19 5
Прохоров Михаил 41 5
Давыдов Олег 10 5
Лукоянов Владимир 8 5
Россия - РФ - Российская федерация 166168 319
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 100
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 57
Европа 24964 34
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 32
Земля - планета Солнечной системы 10865 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 27
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 19
Индия - Bharat 5870 19
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 19
Казахстан - Республика 6048 16
Украина 7928 16
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 13
Германия - Федеративная Республика 13221 13
Россия - СФО - Новосибирск 4876 13
Беларусь - Белоруссия 6289 11
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 10
Иран - Исламская Республика Иран 1155 10
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 8
Швеция - Королевство 3782 8
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 8
Япония 13807 7
Франция - Французская Республика 8177 7
Чехия - Чешская Республика 1349 7
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 232 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 6
Финляндия - Финляндская Республика 3697 6
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 6
Россия - ПФО - Самарская область 1577 6
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 6
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 6
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 6
Земля - Околоземное пространство - Околокосмическое пространство - Околоземный космос - Земная орбита 43 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 5
Китай - Тайвань 4245 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 142
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 64
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 59
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 59
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 56
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 42
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 36
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 25
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 25
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 23
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 21
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 21
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 20
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 20
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 19
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 19
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 17
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 16
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 15
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 15
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 14
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 14
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 14
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 13
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 13
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 427 13
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 13
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 12
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 12
Энергетика - Energy - Energetically 5855 12
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 12
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 12
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 11
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 11
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 11
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 11
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 874 10
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 10
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 9
МГТС Совет директоров 55 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 70
CNews RND - R&D.CNews 2274 23
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 11
NEWSru.com 229 10
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 7
РИА Новости 1033 7
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 6
Военно-промышленный курьер 88 5
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 4
Space War 75 4
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 2
Известия ИД 770 2
Российская газета 290 2
Space Daily 528 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 2
Новосибирск ИА МКУ - Новосибирское информационное агентство 7 2
Washington Times 22 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 63 1
AP - Associated Press 2007 1
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
ВГТРК - Россия-1 - телеканал 24 1
CNews TV 747 1
Вести 24 - Российский информационный канал 47 1
Казахстан Сегодня 310 1
Los Angeles Times - LA Times - Лос-Анджелес Таймс 88 1
РБК Daily 91 1
Economic Times 43 1
Время новостей 31 1
DW - Deutsche Welle - Немецкая волна 70 1
CNews Журнал 167 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 28
Gartner - Гартнер 3658 7
IDC - International Data Corporation 4975 6
Рустелеком ТК 305 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
CNews Мишень 186 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для банков - Российский рынок финансовых технологий - Российский рынок банковской цифровизации 24 2
CNews Инновация года - награда 155 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Forrester Research 834 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 10
РАН - Российская академия наук 2122 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 7
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 4
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 39 3
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Станция Беллинсгаузен - Станция Прогресс - Станция Новолазаревская - Станция Восток 47 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 34 2
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 34 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 37 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 46 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
ЮЗГУ - Юго-Западный государственный университет 10 1
Росатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 22 1
ГНЦ ПМБ - Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии 14 1
ЯВЗРКУ ПВО - Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны 1 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 64 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 1
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 38 1
ДонНТУ - Донецкий национальный технический университет - Государственный университет информатики и искусственного интеллекта 14 1
ММУ - Московский международный университет 12 1
ЧГУ имени И.Н. Ульянова - Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 13 1
НУУз - Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека - Mirzo Ulugʻbek nomidagi Oʻzbekiston Milliy Universiteti 6 1
LBS - London Business School - Лондонская школа бизнеса 26 1
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 38 1
ИФТИ АНО - Институт физико-технической информатики 11 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 11
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 6
Высокие технологии XXI века 78 5
Неогеография XXI - форум 65 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 2
ВТБ Единая Лига - Баскетбольный турнир 6 2
Связь-Экспокомм 276 2
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
CNews FORUM Кейсы 313 2
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
CeBIT 614 1
Единый день голосования 143 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
НРБ - Неделя российского бизнеса 7 1
Венчурная ярмарка 25 1
GeoВласть 45 1
Навитех-Экспо 32 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще