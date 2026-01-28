Разделы

ЮЗГУ Юго-Западный государственный университет


СОБЫТИЯ


28.01.2026 В Курске на базе ЮЗГУ открылась Цифровая кафедра Билайна 6
27.02.2024 Алексей Кубарев, T1 Cloud: Как зрелые облачные провайдеры защищают объекты КИИ своих заказчиков 1
27.06.2022 ГК «Астра» и администрация Курской области заключили соглашение о сотрудничестве 1
27.06.2022 Администрация Курской области и «Ред софт» договорились о сотрудничестве 1
23.09.2021 Softline подключила Юго-Западный государственный университет к цифровым инструментам Microsoft 3
31.10.2019 «Вокорд» проверит беспилотный транспорт на соблюдение ПДД 1
24.01.2019 РВК отобрала команды для участия в первых в России испытаниях беспилотных автомобилей для зимних дорог 1
14.07.2017 Российская компания, гонимая «Роскосмосом», запустила первые частные спутники по госзаказу 2
18.03.2011 Россия и Евросоюз сделают суперкомпьютеры быстрее и эффективнее 1
21.07.2010 С апреля по июль ЭОС поставила российским вузам 360 лицензий своих систем 1

Публикаций - 10, упоминаний - 18

ЮЗГУ и организации, системы, технологии, персоны:

НКБ ВС - Научно-конструкторское бюро вычислительных систем 3 2
BaseTracK 3 2
БИС НПК - Бортовые интеллектуальные системы 2 2
СтарЛайн НПО - StarLine 24 2
ИТС СПРУТ - Магнитогорск 1 1
CVLRobotics 1 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 407 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 260 1
BSC-CNS - Barcelona Supercomputing Cente - Centro Nacional de Supercomputación - Барселонский суперкомпьютерный центр 7 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра консалтинг 27 1
Microsoft Corporation 25310 1
Softline - Софтлайн 3312 1
Ред Софт - Red Soft 1035 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2556 1
Т-Платформы - T-Platforms 400 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1188 1
Аурига - Auriga 74 1
Vocord - Вокорд 183 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 208 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 347 1
Nvidia Corp 3762 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 281 1
Avrora Robotics - Аврора Роботикс 4 1
Авто-РТК - РТК-Авто 2 2
РВК - Российская венчурная компания 557 2
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 34 1
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 65 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 449 1
Даурия Аэроспейс НПП - Научно-производственное предприятие - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 21 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 235 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3270 2
Судебная власть - Judicial power 2410 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Капустин Яр ГЦМП - государственный центральный межвидовой ракетный полигон в Астраханской области России 18 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3404 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5302 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5007 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1478 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1909 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1487 1
OSI - Open Source Initiative 76 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 80 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73645 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23215 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17177 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27172 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3360 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1215 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4232 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 618 1
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 343 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 466 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1050 1
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 289 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13035 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1727 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2633 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31924 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1175 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17151 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3563 1
Программный стек 234 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 942 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3069 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34033 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13379 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8939 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8201 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4575 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8477 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5764 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 469 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3107 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 476 1
РС-20 - советский стратегический ракетный комплекс третьего 57 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 332 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 258 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 300 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 427 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 327 1
ISRO PSLV - ISRO Polar Satellite Launch Vehicle 50 1
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Аврора 19 1
Роскосмос - ВНИИЭМ - Канопус-В - серия российских спутников дистанционного зондирования Земли 34 1
Linux OS 10986 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1351 1
Microsoft Teams - MS Teams 627 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 418 1
Microsoft Office 365 985 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1537 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 334 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 1
Космодром Байконур 1071 1
OpenCL - Open Computing Language - Фреймворк для написания компьютерных программ 84 1
Boomstarter Network 18 1
NVision Барьер 734 1
ЭОС - eDocLib ECM-платформа 109 1
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 121 1
Vocord Cyclops - Вокорд Циклоп - Vocord MicroCyclops 5 1
Архивный фонд РФ 111 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 250 1
Крутько Оксана 4 2
Кубарев Алексей 58 1
Шаенко Александр 1 1
Якобовский Михаил 4 1
Сапожков Сергей 2 1
Балихин Александр 1 1
Пыхтин Алексей 1 1
Рустамов Рустам 523 1
Иванов Сергей 398 1
Абрамов Сергей 75 1
Комков Алексей 16 1
Иванников Виктор 23 1
Емельянов Сергей 7 1
Смирнов Федор 5 1
Бугрецов Антон 23 1
Аветисян Арутюн 41 1
Россия - РФ - Российская федерация 157987 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46015 4
Россия - ЦФО - Курская область 701 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8200 2
Германия - Федеративная Республика 12953 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2135 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 177 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 155 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53542 1
Казахстан - Республика 5830 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4108 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3246 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13578 1
Земля - планета Солнечной системы 10685 1
Япония 13562 1
Беларусь - Белоруссия 6066 1
Ирландия - Республика 1027 1
Швеция - Королевство 3718 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18750 1
Польша - Республика 2003 1
Индия - Bharat 5719 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3301 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1362 1
Канада 4992 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 623 1
Франция - Французская Республика 7991 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3408 1
Украина 7805 1
Испания - Королевство 3767 1
Испания - Каталония - Барселона 748 1
Россия - УФО - Челябинская область 1409 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 865 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1249 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1002 1
Австрия - Австрийская Республика 1337 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 513 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 684 1
Россия - УФО - Курганская область 588 1
Португалия - Португальская Республика 938 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1348 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 2
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 424 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10402 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3197 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 2
Английский язык 6883 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7593 1
Астрономия - Космос - Космический мусор - Орбитальный мусор - Space debris 138 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8371 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1171 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1043 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6373 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1361 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2555 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4421 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2499 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1773 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11442 1
CNews ИТ-инфраструктура 28 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 675 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 139 2
ЮФУ - Южный федеральный университет 74 2
КГУ - Курский государственный университет 8 1
КГЭУ - Казанский государственный энергетический университет 22 1
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 66 1
КГУ - Курганский государственный университет 8 1
ЮФУ - НИИ МВС - Научно-исследовательский институт многопроцессорных вычислительных систем имени академика А.В. Каляева Южного федерального университета 3 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 42 1
УлГТУ ФГБОУ ВО - Ульяновский государственный технический университет 10 1
МГТУ - Мурманский государственный технический университет - МАУ ФГАОУ ВО - Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И.И. Месяцева 13 1
МАИ - МАТИ ФГБОУ ВПО - Российский Государственный Технологический Университет имени К. Э. Циолковского 7 1
TUD - Dresden University of Technology - Technische Universität Dresden - Дрезденский технический университет 7 1
Universität Stuttgart - University of Stuttgart - Штутгартский университет - Университет Штутгарта 13 1
Universität Münster - WWU - Westfälische Wilhelms-Universität - University of Münste - Университет Мюнстера - Мюнстерский университет - Вестфальский университет имени Вильгельма 11 1
UCD - University College Dublin - Университетский колледж Дублина 4 1
РАНХиГС - Дальневосточный институт управления - Дальневосточная государственная академия экономики и управления 8 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 228 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1655 1
РАН - Российская академия наук 2031 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 204 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 78 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 85 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 23 1
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 34 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
University of Warsaw - Uniwersytet Warszawski - Варшавский университет 18 1
Up Great - Зимний город - конкурс 6 2
Up Great - серия технологических конкурсов 10 2
Межрегиональная Курская Коренская ярмарка 3 1
