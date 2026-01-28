Получите все материалы CNews по ключевому слову
ЮЗГУ Юго-Западный государственный университет
СОБЫТИЯ
ЮЗГУ и организации, системы, технологии, персоны:
|OSI - Open Source Initiative 76 1
|PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 80 1
|Крутько Оксана 4 2
|Кубарев Алексей 58 1
|Шаенко Александр 1 1
|Якобовский Михаил 4 1
|Сапожков Сергей 2 1
|Балихин Александр 1 1
|Пыхтин Алексей 1 1
|Рустамов Рустам 523 1
|Иванов Сергей 398 1
|Абрамов Сергей 75 1
|Комков Алексей 16 1
|Иванников Виктор 23 1
|Емельянов Сергей 7 1
|Смирнов Федор 5 1
|Бугрецов Антон 23 1
|Аветисян Арутюн 41 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415385, в очереди разбора - 727359.
Создано именных указателей - 189731.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.