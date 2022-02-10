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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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PCI DSS Payment Card Industry Data Security Standard Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт QSA-аудит Qualified Security Assessor



10.02.2022 Облачная платформа Softline Cloud подтвердила соответствие стандарту PCI DSS
10.12.2021 Сбербанк подтвердил соответствие международному стандарту безопасности PCI DSS
22.10.2021 Linxdatacenter подтвердила выполнение требований стандарта PCI DSS
11.08.2021 DataLine расширила набор сервисов, сертифицированных по стандарту PCI DSS
10.08.2021 Все дата-центры «Ростелеком-ЦОД» получили сертификат PCI DSS
22.07.2021 Т1 Cloud защищает данные платежных карт в соответствии с требованиями PCI DSS
14.07.2021 Cloud4Y предоставил сертифицированный PCI DSS-сервер «Еврофинанс Моснарбанк»
13.05.2021 Модульбанк подтвердил соответствие стандарту безопасности PCI DSS Level 1
28.04.2021 Дата-центр DataSpace ежегодную сертификацию PCI DSS 3.2.1
28.04.2021 Как проверить надежность облачного провайдера: смотрим на ISO 27001, PCI DSS 3.2 и Tier
03.02.2021 АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» подтвердило соответствие международному стандарту безопасности индустрии платёжных карт PCI DSS
28.01.2021 Облако G-Core Labs прошло сертификацию соответствия требованиям стандарта PCI DSS
18.01.2021 Yandex.Cloud повысила уровень защиты персональных и финансовых данных в облаке
28.10.2020 Linxdatacenter подтвердила соответствие виртуальной инфраструктуры и дата-центров стандарту PCI DSS
20.02.2020 «Техносерв Cloud» подтвердил соответствие международным стандартам PCI DSS
31.01.2020 «ИТ-град» обновил сертификат PCI DSS, подтвердив надежность облака
24.01.2020 Дата-центр «Авантаж» обеспечит безопасность данных платежных карт
25.10.2019 Cloud4Y обеспечил «Платежный центр» инфраструктурой по стандарту PCI DSS
21.08.2019 «Информзащита» подтвердила соответствие компании «Аэроэкспресс» требованиям стандарта PCI DSS v 3.2.1
20.08.2019 Дата-центр «Трастинфо» успешно прошел аудит на соответствие стандарту PCI DSS
13.02.2019 Cистема защиты баз данных «Гарда БД» прошла независимую экспертную оценку по требованиям стандарта PCI DSS
06.08.2018 RBK.money подтвердил соответствие стандарту безопасности PCI DSS 3.2
09.07.2018 «Информзащита» сертификацировала X-Cart Payments для Qualiteam Software
24.05.2018 DataSpace прошел аудит на соответствие PCI DSS v 3.2
23.03.2018 Linxdatacenter подтвердил сертификацию PCI DSS версии 3.2
30.11.2017 Облачная платформа «Крок» сертифицирована на соответствие PCI DSS
21.08.2017 В дата-центре StoreData доступен серверный шкаф нового типа для размещения по PCI DSS
21.06.2017 МТС подтвердила соответствие требованиям стандарта PCI DSS
04.05.2017 «Альфа-Банк» прошел сертификацию по новому стандарту безопасности PCI DSS
26.04.2017 «ДиалогНаука» подтвердила соответствие ЦОД «Трастинфо» стандарту PCI DSS 3.2
12.04.2017 Дата-центр DataSpace подтвердил соответствие требованиям стандарта PCI DSS 3.2
07.04.2017 Selectel подтвердила соответствие своих дата-центров стандарту PCI DSS
14.03.2017 Сбербанк сертифицирован Deiteriy по стандарту PCI DSS 3.2
14.02.2017 Сервис Solar JSOC подтвердил соответствие требованиям PCI DSS
20.12.2016 DataLine прошла аудит на соответствие стандарту PCI DSS
12.12.2016 Московский ЦОД Linxdatacenter подтвердил соответствие стандартам PCI DSS
17.11.2016 Процессинговый центр Compass Plus соответствует стандарту PCI DSS версии 3.2
15.11.2016 ЦОД StoreData сертифицирован по стандарту PCI DSS
18.08.2016 RBKmoney подтвердила соответствие стандарту безопасности PCI DSS 3.1
01.08.2016 Новая версия платформы Exite соответствует стандарту PCI DSS

Публикаций - 594, упоминаний - 977

PCI DSS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Информзащита 641 54
Deiteriy - Дейтерий 44 38
Инфосистемы Джет 865 38
VMware 2025 27
Digital Security - Диджитал Секьюрити 169 24
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 22
Leta Group 271 18
ДиалогНаука 191 17
SAP SE 4595 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 17
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 260 16
Microsoft Corporation 22497 16
Oracle Corporation 6035 15
Крок - Croc 1616 15
Код Безопасности 432 14
Uptime Institute 185 14
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 584 13
IBM - International Business Machines Corp 8941 13
Программный продукт ГК 3960 13
Linxdatacenter - Связь ВСД 109 13
Softline - Софтлайн 1870 12
Cisco Systems 4720 12
InfoWatch - Инфовотч 842 12
ВТБ Мультикарта - процессинговая компания 163 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 11
Intervale - Интервейл 46 11
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 91 10
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 68 10
1С-Битрикс - Bitrix 443 10
Андэк 39 9
6072 9
Amazon Inc - Amazon.com 2650 9
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар 413 9
1С-ИжТиСи 5461 8
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 159 8
DataSpace - ДатаСпейс Партнерс 46 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 8
Google LLC 10352 8
Leta IT-company 121 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 187
Visa International 1809 183
American Express - Amex 309 74
JCB International 136 68
Diners Club International - платёжная система 79 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 13
Assist - Ассист 183 13
Русский стандарт Банк 370 12
Qiwi 878 12
Альфа-Банк 1476 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 8
Uniteller - Юнителлер 53 7
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 7
НСПК - Национальная система платежных карт 401 7
UCS - United Card Services - Процессинговая компания 97 7
Информзащита НАЦ - Национальный аттестационный центр 21 6
ПСБ - Промсвязьбанк 682 6
ГПБ - Газпромбанк 842 5
МКБ - Московский кредитный банк 333 5
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 5
Центральная касса 11 5
Процессинговое Агентство 8 5
ВТБ - ВТБ24 658 5
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 5
Открытие ФК - Росгосстрах 266 5
РСХБ - Россельхозбанк 228 5
UnionPay - Платёжная система 88 5
Банк Санкт-Петербург 126 4
Nordea - Нордеа Банк 77 4
Татфондбанк АИКБ 76 4
Открытие ФК 2713 4
Societe Generale - Росбанк 438 4
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 281 4
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 112 4
МТС банк 290 4
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 90 4
Синара Банк - СКБ-банк 110 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 3
РЖД - Российские железные дороги 1458 3
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 0 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 65
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 47
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 17
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 260 17
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 8
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 5
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 3
Федеральное казначейство России 1345 2
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 2
Президент Российской Федерации 3770 2
Правительство РФ 8292 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 2
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 45 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 2
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости 89 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 176 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 105 1
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы 8 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 1
Губернатор Калифорнии 14 1
Правительство Москвы 1640 1
ЦБ РФ ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 73 1
Администрация Президента РФ 904 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 72 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 410 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 33 29
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности 12 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 4
TIA - Telecommunications Industry Association 70 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 3
АРБ - Ассоциация российских банков 176 2
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 87 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 137
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 127
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 85
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 2366 70
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 52
Сервер - Серверные платформы 10956 44
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1955 44
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 740 40
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 206 34
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 79 32
ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей 46 31
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 30
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 30
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 30
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 29
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 29
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 28
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1981 25
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 328 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 22
Website - Вебсайт 9736 22
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1246 21
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 915 19
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 18
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 17
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 719 16
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 2454 16
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 753 15
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 2185 15
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 14
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 3270 14
Мобильное приложение - Mobile app 4966 14
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 14
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 178 14
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 14
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 2317 13
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 764 13
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 858 12
PA-DSS - Payment Application Data Security Standard - Стандарт безопасности данных платежных приложений 24 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 11
Google Android 11959 26
Apple iOS 6422 25
Google Play - Google Store - Android Market 2732 13
Microsoft Windows 10 11713 12
MasterCard Maestro 142 10
Apple Pay 427 10
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 8
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 154 8
VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 218 8
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 250 8
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 143 8
Linux OS 7669 8
Microsoft SQL Server 1416 7
Гарда БД 30 7
Oracle Java - язык программирования 2554 7
DataSpace ЦОД 26 7
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 262 7
Microsoft Azure 1276 7
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 326 7
Linxdatacenter ЦОД 25 7
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 173 6
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 366 6
Microsoft Skype 1940 6
Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Solar inCode 28 6
МТС Cloud - CloudMTS 158 6
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 664 6
Apple - App Store 2437 6
Код Безопасности - vGate 50 6
Крок ЦОД Компрессор- 22 5
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 524 5
CloudМТS 21 5
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 495 5
MasterCard SecureCode 40 5
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 165 4
PHP - Язык программирования 427 4
PayOnline - электронная платёжная система 56 4
Microsoft Windows Phone OS 1546 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 4
Microsoft Azure Stack 69 4
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 1651 4
Шустиков Сергей 17 16
Конусов Андрей 84 12
Акимов Евгений 32 9
Смирнова-Крелль Оксана 51 8
Медведовский Илья 33 7
Федоров Павел 10 7
Безгодов Евгений 7 7
Эмм Максим 13 7
Гайкович Владимир 39 6
Чернов Даниил 59 6
Павельев Кирилл 7 5
Ляпунов Игорь 65 5
Самойлов Юрий 69 5
Горыня Кирилл 22 5
Крупчик Александр 4 4
Богаткин Алексей 30 4
Соколова Ольга 24 4
Максимов Вячеслав 12 4
Глазачев Иван 27 4
Гольдштейн Анна 8 4
Рычков Андрей 11 4
Огородников Дмитрий 27 4
Абасалиев Марат 9 4
Березин Максим 70 4
Иванов Кирилл 14 4
Блинов Михаил 73 4
Козлова Елена 17 4
Сердюк Виктор 34 4
Саломатов Илья 9 4
Бурлаков Денис 10 3
Платонов Антон 9 3
Павлунин Станислав 14 3
Морозов Максим 11 3
Ульянов Владимир 154 3
Твердохлебов Иван 3 3
Ветров Михаил 4 3
Сычев Артем 52 3
Хайретдинов Рустэм 56 3
Гришин Алексей 20 3
Меднов Сергей 121 3
Россия - РФ - Российская федерация 108428 264
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 70
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 39
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 38
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 35
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 27
Казахстан - Республика 4467 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 14
Европа 12319 11
Россия - СФО - Новосибирск 3269 8
Европа Восточная 2927 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 7
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 7
Азия - Азиатский регион 3803 7
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1044 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 5
Сингапур - Республика 1574 5
Нидерланды 2197 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1427 4
Африка - Африканский регион 2928 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1199 4
Люксембург Великое Герцогство 364 4
Израиль 1756 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1276 4
Россия - ПФО - Казань 2085 4
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 856 3
Россия - ЦФО - Московская область - Истра 24 3
Армения - Ереван 148 3
Ближний Восток 2549 3
Казахстан - Алматы 483 3
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 387 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 3
Германия - Федеративная Республика 8903 3
Испания - Королевство 2917 3
Беларусь - Белоруссия 3525 3
Австралия - Австралийский Союз 2791 3
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1269 3
Бразилия - Федеративная Республика 1945 2
Латвия - Рига 90 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 149
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 57
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 24
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 24
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 22
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 20
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 14
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 126 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 12
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 11
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 105 10
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 10
Денежные переводы 775 9
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 189 8
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 8
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 7
Аутсорсинг 1351 6
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 6
Мошенничество - Махинации 2142 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 4
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 508 4
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 218 4
Человеческий фактор 1099 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 3
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