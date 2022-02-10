Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
PCI DSS Payment Card Industry Data Security Standard Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт QSA-аудит Qualified Security Assessor
Публикаций - 594, упоминаний - 977
PCI DSS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Шустиков Сергей 17 16
|Конусов Андрей 84 12
|Акимов Евгений 32 9
|Смирнова-Крелль Оксана 51 8
|Медведовский Илья 33 7
|Федоров Павел 10 7
|Безгодов Евгений 7 7
|Эмм Максим 13 7
|Гайкович Владимир 39 6
|Чернов Даниил 59 6
|Павельев Кирилл 7 5
|Ляпунов Игорь 65 5
|Самойлов Юрий 69 5
|Горыня Кирилл 22 5
|Крупчик Александр 4 4
|Богаткин Алексей 30 4
|Соколова Ольга 24 4
|Максимов Вячеслав 12 4
|Глазачев Иван 27 4
|Гольдштейн Анна 8 4
|Рычков Андрей 11 4
|Огородников Дмитрий 27 4
|Абасалиев Марат 9 4
|Березин Максим 70 4
|Иванов Кирилл 14 4
|Блинов Михаил 73 4
|Козлова Елена 17 4
|Сердюк Виктор 34 4
|Саломатов Илья 9 4
|Бурлаков Денис 10 3
|Платонов Антон 9 3
|Павлунин Станислав 14 3
|Морозов Максим 11 3
|Ульянов Владимир 154 3
|Твердохлебов Иван 3 3
|Ветров Михаил 4 3
|Сычев Артем 52 3
|Хайретдинов Рустэм 56 3
|Гришин Алексей 20 3
|Меднов Сергей 121 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1185297, в очереди разбора - 960428.
Создано именных указателей - 78738.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1185297, в очереди разбора - 960428.
Создано именных указателей - 78738.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru