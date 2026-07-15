PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor

РТК-ЦОД сертифицировал инфраструктуру «Облака КИИ» по международному стандарту безопасности платежных карт PCI DSS ицировал инфраструктуру «Облака КИИ» по международному стандарту безопасности данных платежных карт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Успешное прохождение сертификации под

Дата-центр DataSpace подтвердил соответствие PCI DSS v4.0.1 который подтвердил соответствие дата-центра стандарту Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) версии 4.0.1. Аудит проводился аккредитованной организацией и охватывал профильные а

Облачный провайдер Ngenix выпустил новый продукт «Аттестованное публичное облако Ngenix» с гарантией соответствия требованиям ФСТЭК, ГОСТ Р 57580 и PCI DSS ля аттестации собственной ИТ-инфраструктуры. Интернет-магазинам, платным сервисам и другим торгово-сервисным предприятиям платежной системы «Мир» Ngenix предоставляет облачную среду, аттестованную по PCI DSS, что является обязательным требованием для безопасной обработки платежных данных и работы с банками-эквайерами. Также продукт Ngenix отвечает потребностям операторов персональных данных

Облачный провайдер Ngenix выпустил новый продукт «Аттестованное публичное облако Ngenix» с гарантией соответствия требованиям ФСТЭК, ГОСТ Р 57580 и PCI DSS ля аттестации собственной ИТ-инфраструктуры. Интернет-магазинам, платным сервисам и другим торгово-сервисным предприятиям платежной системы «Мир» Ngenix предоставляет облачную среду, аттестованную по PCI DSS, что является обязательным требованием для безопасной обработки платежных данных и работы с банками-эквайерами. Также продукт Ngenix отвечает потребностям операторов персональных данных

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«Информзащита» получила статус PCI ASV-вендора езультаты сканирования хранятся также в РФ. ASV-сканирование – это обязательная процедура стандарта PCI DSS, выполнение которого требуется PCI SSC и НСПК. Эта процедура направлена на выявление

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Компания Linx прошла аудит на соответствие стандарту PCI DSS тветствие облачной платформы и ЦОДа требованиям Payment Card Industry Data Security Standard 3.2.1 (PCI DSS), предъявляемым к данной категории ИТ-инфраструктуры. Это проверка процессов хранения

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Модульбанк подтвердил соответствие стандартам безопасности PCI DSS аудит и подтвердил соответствие стандарту безопасности данных, принятым в индустрии платежных карт (PCI DSS). Стандарт разработан международными платежными системами Visa и Masterсard и требует

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Сбербанк подтвердил соответствие международному стандарту безопасности PCI DSS Сбербанк подтвердил соответствие международному стандарту безопасности PCI DSS. Для усиления защиты платежных карт Сбербанк специально разработал и запатентовал уни

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Облачная платформа Mail.ru Cloud Solutions получила сертификат соответствия стандарту безопасности платежей PCI DSS ions получила официальное подтверждение соответствия международному стандарту безопасности платежей PCI DSS. Стандарт помогает защищать держателей платежных карт от рисков, возникающих при хран

DataLine расширила набор сервисов, сертифицированных по стандарту PCI DSS ала дополнительные ИБ-сервисы по требованиям международного стандарта безопасности платежных данных PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) версии 3.2.1. В рамках ежегодного ауди

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Все дата-центры «Ростелеком-ЦОД» получили сертификат PCI DSS твие международному стандарту по защите информации и безопасности данных в индустрии платежных карт PCI DSS версии 3.2.1. В 2021 г. московские дата-центры успешно прошли аудит соответствия межд

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Модульбанк подтвердил соответствие стандарту безопасности PCI DSS Level 1 удит и подтвердил соответствие стандарту безопасности данных, принятому в индустрии платежных карт (PCI DSS). Стандарт разработан международными платежными системами Visa и Mastercard и требует

Дата-центр DataSpace ежегодную сертификацию PCI DSS 3.2.1 нформационной безопасности, провела ежегодный аудит DataSpace на соответствие требованиям стандарта PCI DSS 3.2.1. Дата-центр DataSpace в седьмой раз успешно прошел ежегодную сертификацию PC

Как проверить надежность облачного провайдера: смотрим на ISO 27001, PCI DSS 3.2 и Tier подтверждающие надежность облачных провайдеров. Узнать, у кого из провайдеров IaaS есть ISO 27001 и PCI DSS 3.2 Сертификат ISO 27001 Под ISO 27001 понимают международный стандарт защиты данных.

АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» подтвердило соответствие международному стандарту безопасности индустрии платёжных карт PCI DSS а соответствие требованиям международного стандарта по защите информации в индустрии платежных карт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), версия 3.2.1. В рамках сертификационн

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«Техносерв Cloud» подтвердил соответствие международным стандартам PCI DSS Облачный провайдер «Техносерв Cloud» обновил сертификат соответствия международным стандартам PCI DSS. PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) − стандарт безопасност