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PCI DSS Payment Card Industry Data Security Standard Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт QSA-аудит Qualified Security Assessor

PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor
  • PCI DSS — международный стандарт, разработанный по инициативе платежных систем: Visa, Mastercard, American Express, JCB и Discover. PCI DSS – это международный стандарт безопасности, созданный специально для защиты данных платежных карт во время безналичных операций. Аттестация по нему проводится ежегодно в обязательном порядке.
  • ГОСТ (57580.1-2017) – национальный стандарт по защите информации финансовых организаций, разработанный ЦБ РФ, который также обязателен для выполнения кредитными и некредитными финансовыми организациями страны.Выполнение требований PCI DSS и ГОСТ Р 57580.1-2017 необходимо для предприятий финансовой отрасли и торговли, облачных провайдеров, операторов финансовых платформ и многих других организаций, которые обрабатывают или хранят данные платежных карт. 
  • ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России
  • PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт

СОБЫТИЯ

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15.07.2026 РТК-ЦОД сертифицировал инфраструктуру «Облака КИИ» по международному стандарту безопасности платежных карт PCI DSS

ицировал инфраструктуру «Облака КИИ» по международному стандарту безопасности данных платежных карт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Успешное прохождение сертификации под
27.05.2026 Дата-центр DataSpace подтвердил соответствие PCI DSS v4.0.1

который подтвердил соответствие дата-центра стандарту Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) версии 4.0.1. Аудит проводился аккредитованной организацией и охватывал профильные а
19.01.2026 Облачный провайдер Ngenix выпустил новый продукт «Аттестованное публичное облако Ngenix» с гарантией соответствия требованиям ФСТЭК, ГОСТ Р 57580 и PCI DSS

ля аттестации собственной ИТ-инфраструктуры. Интернет-магазинам, платным сервисам и другим торгово-сервисным предприятиям платежной системы «Мир» Ngenix предоставляет облачную среду, аттестованную по PCI DSS, что является обязательным требованием для безопасной обработки платежных данных и работы с банками-эквайерами. Также продукт Ngenix отвечает потребностям операторов персональных данных
19.01.2026 Облачный провайдер Ngenix выпустил новый продукт «Аттестованное публичное облако Ngenix» с гарантией соответствия требованиям ФСТЭК, ГОСТ Р 57580 и PCI DSS

ля аттестации собственной ИТ-инфраструктуры. Интернет-магазинам, платным сервисам и другим торгово-сервисным предприятиям платежной системы «Мир» Ngenix предоставляет облачную среду, аттестованную по PCI DSS, что является обязательным требованием для безопасной обработки платежных данных и работы с банками-эквайерами. Также продукт Ngenix отвечает потребностям операторов персональных данных
30.10.2025 Компания «Мультифактор» успешно прошла сертификацию PCI DSS версии 4.0.1

общает об успешном прохождении сертификации по международному стандарту безопасности платежных карт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) версии 4.0.1 для облачного сервиса мно
22.07.2025 Платформа RCloud by 3data прошла ASV-сканирование и подтвердила соответствие стандарту PCI DSS

loud by 3data прошла ASV-сканирование, подтвердив соответствие требованиям международного стандарта PCI DSS - ключевого регламента в области защиты платежных данных. Об этом CNews сообщили пред
20.03.2025 «T1 Облако» полностью отвечает строгим требованиям к информационной безопасности платежных систем

«Т1 Облако» (ИТ-холдинг Т1) подтвердил соответствие стандарту безопасности платежных карт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) версии 4.0.1. Международная сертификац
18.02.2025 «Информзащита» получила статус PCI ASV-вендора

езультаты сканирования хранятся также в РФ. ASV-сканирование – это обязательная процедура стандарта PCI DSS, выполнение которого требуется PCI SSC и НСПК. Эта процедура направлена на выявление

13.01.2025 «Инферит Облако» соответствие стандартам безопасности финансовых операций

собственного портфеля услуг и продуктов, а также укреплению информационной безопасности. Стандарты PCI DSS и ГОСТ Р 57580.1-2017 предназначены для обеспечения необходимого уровня защищенности

17.12.2024 K2 Cloud прошел сертификацию по международному стандарту безопасности PCI DSS 4.0

Облачный провайдер K2 Cloud получил сертификат соответствия международному стандарту безопасности PCI DSS 4.0. Это означает, что провайдер обеспечивает необходимый уровень защищенности инфрас
19.11.2024 Компания «Мультифактор» подтвердила соответствие международному стандарту безопасности PCI DSS 4.0

дита соответствия требованиям международного стандарта безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) версии 4.0 для облачного сервиса много
18.11.2024 Сервис аренды пауэрбанков «Бери заряд!» прошел сертификацию по стандарту PCI-DSS

ил сертификат соответствия стандарту безопасности данных платежных карт PCI Data Security Standard (PCI DSS). Об этом CNews сообщили представители «Бери заряд!». «Бери заряд!» прошел независиму
24.09.2024 DataSpace предоставляет PCI DSS 4.0 сертифицированную инфраструктуру, обеспечивающую физическую безопасность платежных систем

DataSpace, оператор коммерческих центров обработки данных и поставщик облачных сервисов в России, прошел аудит и был аттестован на соответствие международному стандарту безопасности PCI DSS 4.0, формирующему обязательные требования к необходимому уровню защищенности платежных систем. Эти требования обязательны к внедрению и исполнению организациями, хранящими, обрабатывающ
20.09.2024 Cloud4Y получил сертификат соответствия требованиям стандарта PCI DSS 4.0

блачный провайдер Cloud4Y прошел аудит и получил сертификат соответствия последней версии стандарта PCI DSS 4.0. Эта версия станет обязательной для всех участников платежных систем с 2025 г., з
17.06.2024 «Инфосистемы Джет» провела комплексную оценку соответствия «Новикома» требованиям ЦБ РФ и стандарта PCI DSS

«Новикома» и оценке его соответствия требованиям положений Банка России, стандартов ГОСТ 57580.1 и PCI DSS v.3.2.1. По итогам проекта дочерний банк «Ростеха» подтвердил высокую степень соответ
31.01.2024 Компания Linx прошла аудит на соответствие стандарту PCI DSS

тветствие облачной платформы и ЦОДа требованиям Payment Card Industry Data Security Standard 3.2.1 (PCI DSS), предъявляемым к данной категории ИТ-инфраструктуры. Это проверка процессов хранения
22.12.2023 «М.Видео-Эльдорадо» сертифицировала эквайринг по международному стандарту безопасности PCI DSS

я с платежными картами. Группа получила международный сертификат безопасности данных платежных карт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) 4:0, который намерена подтверждать еже
30.11.2023 Selectel расширил действие сертификата PCI DSS на ключевые инфраструктурные и платформенные сервисы

ширил набор услуг, сертифицированных по международному стандарту безопасности данных платежных карт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Об этом CNews сообщили представители

01.11.2023 Дата-центр «М1» прошел сертификацию по стандарту PCI DSS

пешно прошёл аудит на соответствие требованиям международного стандарта безопасности платежных карт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), который подтверждает защищенность пла
29.05.2023 Дата-центр Nubes Alto получил сертификаты Tier III и PCI DSS

длежащий ИТ-компании «Нубес», получил два значимых сертификата — сертификат соответствия стандарту Uptime Institute уровня Tier III Design Documents и сертификат стандарта безопасности платежных карт PCI DSS 4.0. Сертификат Tier III Design Documents подтверждает высокое качество проекта инженерной инфраструктуры ЦОДа, удостоверяет соответствие проектной мощности, топологии и безопасности ин
18.01.2023 Cloud4Y предоставил «Финмаркет М» сертифицированный PCI DSS-cервер

ы, получить ряд лицензий и сертификатов. Одной из главных сложностей является получение сертификата PCI DSS. Для этого нужно выполнить ряд условий, что требует много времени, денег и сил компет
11.05.2022 Модульбанк подтвердил соответствие стандартам безопасности PCI DSS

аудит и подтвердил соответствие стандарту безопасности данных, принятым в индустрии платежных карт (PCI DSS). Стандарт разработан международными платежными системами Visa и Masterсard и требует
10.02.2022 Облачная платформа Softline Cloud подтвердила соответствие стандарту PCI DSS

ine в очередной раз подтвердила соответствие ИТ-инфраструктуры Softline Cloud требованиям стандарта PCI DSS 3.2.1 по обеспечению безопасности данных держателей платежных карт. Это, в свою очере
10.12.2021 Сбербанк подтвердил соответствие международному стандарту безопасности PCI DSS

Сбербанк подтвердил соответствие международному стандарту безопасности PCI DSS. Для усиления защиты платежных карт Сбербанк специально разработал и запатентовал уни
22.10.2021 Linxdatacenter подтвердила выполнение требований стандарта PCI DSS

tacenter подтвердила соответствие ИТ-инфраструктуры и операционных процессов дата-центров стандарту PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard 3.2.1). Компания Linxdatacenter прошла

11.08.2021 Облачная платформа Mail.ru Cloud Solutions получила сертификат соответствия стандарту безопасности платежей PCI DSS

ions получила официальное подтверждение соответствия международному стандарту безопасности платежей PCI DSS. Стандарт помогает защищать держателей платежных карт от рисков, возникающих при хран
11.08.2021 DataLine расширила набор сервисов, сертифицированных по стандарту PCI DSS

ала дополнительные ИБ-сервисы по требованиям международного стандарта безопасности платежных данных PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) версии 3.2.1. В рамках ежегодного ауди
11.08.2021 Специалисты «Инфосистемы джет» подтвердили реализацию PCI DSS 3.2.1 в контакт-центрах VOXYS

ях центра коммуникаций VOXYS на соответствие стандарту безопасности данных индустрии платёжных карт PCI DSS 3.2.1. Эксперты проверили контакт-центры VOXYS на соблюдение всех требований стандарт
10.08.2021 Все дата-центры «Ростелеком-ЦОД» получили сертификат PCI DSS

твие международному стандарту по защите информации и безопасности данных в индустрии платежных карт PCI DSS версии 3.2.1. В 2021 г. московские дата-центры успешно прошли аудит соответствия межд
22.07.2021 Т1 Cloud защищает данные платежных карт в соответствии с требованиями PCI DSS

Облачный провайдер Т1 Cloud подтвердил соответствие требованиям международного стандарта PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) версии 3.2.1. Они обязательны для собл
14.07.2021 Cloud4Y предоставил сертифицированный PCI DSS-сервер «Еврофинанс Моснарбанк»

Cloud4Y объявил о том, что предоставил сертифицированный PCI DSS-сервер «Еврофинанс Моснарбанк». АО «АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» — российско-венесуэль
13.05.2021 Модульбанк подтвердил соответствие стандарту безопасности PCI DSS Level 1

удит и подтвердил соответствие стандарту безопасности данных, принятому в индустрии платежных карт (PCI DSS). Стандарт разработан международными платежными системами Visa и Mastercard и требует
28.04.2021 Дата-центр DataSpace ежегодную сертификацию PCI DSS 3.2.1

нформационной безопасности, провела ежегодный аудит DataSpace на соответствие требованиям стандарта PCI DSS 3.2.1. Дата-центр DataSpace в седьмой раз успешно прошел ежегодную сертификацию PC
28.04.2021 Как проверить надежность облачного провайдера: смотрим на ISO 27001, PCI DSS 3.2 и Tier

подтверждающие надежность облачных провайдеров. Узнать, у кого из провайдеров IaaS есть ISO 27001 и PCI DSS 3.2 Сертификат ISO 27001 Под ISO 27001 понимают международный стандарт защиты данных.
03.02.2021 АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» подтвердило соответствие международному стандарту безопасности индустрии платёжных карт PCI DSS

а соответствие требованиям международного стандарта по защите информации в индустрии платежных карт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), версия 3.2.1. В рамках сертификационн
28.01.2021 Облако G-Core Labs прошло сертификацию соответствия требованиям стандарта PCI DSS

Облако G-Core Labs успешно прошло сертификацию соответствия требованиям стандарта PCI DSS 3.2.1 в части хранения, обработки и передачи данных платежных карт. Соответствие подт
18.01.2021 Yandex.Cloud повысила уровень защиты персональных и финансовых данных в облаке

oud получила подтверждение соответствия международному стандарту безопасности данных платежных карт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) и высшему уровню защищенности персонал
28.10.2020 Linxdatacenter подтвердила соответствие виртуальной инфраструктуры и дата-центров стандарту PCI DSS

urity Standard 3.2.1, предъявляемых для облачных провайдеров и центров обработки данных. Сертификат PCI DSS подтверждает высокий уровень безопасности и надежности ИТ-сервисов компании, включая

20.02.2020 «Техносерв Cloud» подтвердил соответствие международным стандартам PCI DSS

Облачный провайдер «Техносерв Cloud» обновил сертификат соответствия международным стандартам PCI DSS. PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) − стандарт безопасност
31.01.2020 «ИТ-град» обновил сертификат PCI DSS, подтвердив надежность облака

й инфраструктуры требованиям международного стандарта Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) по хранению, обработке и передаче данных платежных карт. Регулярное прохождение ауди

Публикаций - 997, упоминаний - 1455

PCI DSS и организации, системы, технологии, персоны:

Информзащита 941 68
Deiteriy - Дейтерий 75 48
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 47
Broadcom - VMware 2610 45
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 44
Yandex - Яндекс 9216 44
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 44
9594 35
SAP SE 5601 33
Softline - Софтлайн 3743 32
Microsoft Corporation 25775 31
Selectel - Селектел 544 30
Oracle Corporation 7074 30
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 190 29
Ростелеком 10948 29
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 26
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 25
Код Безопасности 812 24
Google LLC 12688 24
IBM - International Business Machines Corp 9699 23
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 23
Крок - Croc 1964 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 22
ДиалогНаука 271 22
Cisco Systems 5372 22
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 21
Leta Group - Лета Групп 282 20
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 246 20
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 18
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 92 18
Amazon Inc - Amazon.com 3277 18
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 18
Linx - Связь ВСД 163 17
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 103 15
Samsung Electronics 11064 15
МегаФон 10742 15
Telegram Group 2940 14
Cloud4Y 311 14
Compliance Control - Комплаенс Контрол 18 14
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 14
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 238
Visa International 1993 236
American Express - Amex 338 85
JCB International 146 75
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 30
Альфа-Банк 1979 28
НСПК - Национальная система платежных карт 948 20
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 18
NanduQ - Qiwi 1013 18
Assist - Ассист 218 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 18
Diners Club International - платёжная система 82 17
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 15
Русский стандарт Банк 509 15
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 60 13
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 11
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 11
ПСБ - Промсвязьбанк 963 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 10
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 9
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 111 8
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 8
ВТБ - ВТБ24 671 8
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 8
ГПБ - Газпромбанк 1273 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 7
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 7
Почта России ПАО 2370 7
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 6
Абсолют Банк 249 6
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 6
МКБ - Московский кредитный банк 657 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 5
Ак Барс Банк 283 5
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 128
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 127
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 40
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 31
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 25
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 15
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 10
Федеральное казначейство России 1949 9
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 5
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 3
Росстандарт - РВК ТК 362 - Технический комитет по стандартизации 362 - Защита информации 17 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 54 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 71
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 43
OWASP - Open Web Application Security Project 146 14
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 14
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 6
TIA - Telecommunications Industry Association 90 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
DLP-Эксперт 14 4
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
CSA - Cloud Security Alliance 14 2
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
WASC - Web Application Security Consortium - Консорциум безопасности веб-приложений 7 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
ACCIS - Association of Consumer Credit Information Suppliers - Ассоциация поставщиков кредитной информации 2 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 392
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 352
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 289
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 253
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 233
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 231
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 198
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 183
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 176
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 147
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 139
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 137
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 135
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 133
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 122
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 418 118
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 113
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 109
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1353 106
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 98
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 97
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 96
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 85
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 84
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 81
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 81
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 80
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 78
ГОСТ Р 57580 - Стандарт определяет уровни защиты информации 178 77
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 76
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 76
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 290 75
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1657 74
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 73
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 72
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 430 71
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 70
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 70
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 68
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 67
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 130
Google Android 15243 50
Apple iOS 8583 38
Microsoft Windows 16882 37
Linux OS 11533 35
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 29
Apple iPhone 6 4861 29
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 22
Apple Pay 519 21
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 20
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 19
Oracle Java - язык программирования 3469 18
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 17
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 16
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 16
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 15
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 14
DataSpace ЦОД - DataSpace Cloud 51 14
InfoWatch - HandySolutions - HandyBank - Хэндибанк 91 14
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 13
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 13
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 13
MasterCard Maestro 159 13
MasterCard SecureCode 79 13
Apple - App Store 3109 13
Kaspersky Internet Security 497 12
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 106 12
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 12
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 12
Samsung Pay 296 12
Microsoft Azure 1526 12
Код Безопасности - vGate 89 11
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 11
Linx Datacenter - Linx ЦОД 57 11
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 9
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 9
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 9
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 9
Selectel Cloud - Selectel Облачная платформа 43 9
Шустиков Сергей 19 19
Конусов Андрей 87 13
Зинкевич Сергей 77 9
Акимов Евгений 39 9
Степаненко Василий 49 9
Эмм Максим 16 9
Федоров Павел 11 8
Смирнова-Крелль Оксана 52 8
Чернов Даниил 79 7
Богаткин Алексей 31 7
Медведовский Илья 34 7
Гайкович Владимир 40 7
Безгодов Евгений 7 7
Самойлов Юрий 75 6
Свидерский Евгений 77 6
Горыня Кирилл 25 6
Лазаренко Дмитрий 108 6
Павельев Кирилл 8 6
Рычков Андрей 12 6
Сердюк Виктор 47 6
Ляпунов Игорь 132 5
Крупчик Александр 5 5
Максимов Вячеслав 15 5
Огородников Дмитрий 27 5
Хайретдинов Рустэм 95 5
Беляков Георгий 8 5
Кубарев Алексей 59 5
Шпет Александр 23 5
Сычев Артем 79 4
Блинов Михаил 73 4
Березин Максим 144 4
Соколова Ольга 26 4
Голованов Сергей 77 4
Лукацкий Алексей 140 4
Глазачев Иван 27 4
Морозов Максим 11 4
Комлев Владимир 35 4
Ульянов Владимир 162 4
Ян Константин 24 4
Ансимов Константин 37 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 599
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 128
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 75
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 72
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 70
Европа 24964 57
Казахстан - Республика 6048 34
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 24
Россия - СФО - Новосибирск 4876 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 18
Азия - Азиатский регион 5920 17
Беларусь - Белоруссия 6289 14
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 14
Германия - Федеративная Республика 13221 14
Нидерланды 3746 12
Бразилия - Федеративная Республика 2520 11
Африка - Африканский регион 3641 11
Франция - Французская Республика 8177 10
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 10
Ближний Восток 3154 10
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 9
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 9
Украина 7928 8
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 8
Европа Восточная 3138 8
Израиль 2856 8
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 7
Турция - Турецкая республика 2620 7
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 7
Узбекистан - Республика 2005 7
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 7
Латвия - Латвийская Республика 836 6
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 6
Испания - Королевство 3840 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 5
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 5
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 574
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 217
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 148
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 142
Аудит - аудиторский услуги 1265 126
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 103
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 82
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 77
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 70
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 66
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 61
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 59
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 57
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 53
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 50
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 49
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 45
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 43
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 43
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 464 39
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 38
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 36
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 33
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 268 30
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 30
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 28
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 28
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 28
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 27
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 26
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 26
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 26
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 26
Аренда 2687 23
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 22
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 22
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 21
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 20
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 20
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 19
N+1 - Издание 188 6
DarkReading.com 105 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
РИА Новости 1033 1
NYT - The New York Times 1100 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
Вести 24 - Российский информационный канал 47 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 243 1
ITnews 34 1
PR Newswire 58 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
WikiLeaks 120 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
FT - Financial Times 1296 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 31
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 31
Gartner - Гартнер 3658 21
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 19
IDC - International Data Corporation 4975 12
B2B International 50 8
MasterCard - Mobile Payments Study 17 8
Forrester Research 834 5
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 4
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 3
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
BCG - Boston Consulting Group 117 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 2
CNews Мишень 186 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
Verizon Data Breach Investigations Report 4 2
DSecRG - DSec Research Group - Digital Security Research Group 26 2
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 2
CNews Fast рейтинг 55 1
Forbes Insights 19 1
Forrester Consulting 26 1
RiskIQ 9 1
CNews Инновация года - награда 155 1
TechTarget 13 1
The Nilson Report 6 1
Kaspersky Lab Corporate IT Security Risks Survey 1 1
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
Mordor Intelligence 35 1
Dimensional Research 16 1
KuppingerCole Analysts AG 8 1
Harris Interactive 81 1
Zecurion Analytics 25 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Quocirca 12 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
Информзащита Учебный центр 38 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
VK - Skillbox - Скилбокс 146 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 38 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 46 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
ЮЗГУ - Юго-Западный государственный университет 10 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 40 1
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 32 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 1
Т1 Цифровая академия 54 1
SwRI - Southwest Research Institute - Юго -Западный исследовательский институт 31 1
ТИСБИ Университет управления УВО 8 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 13
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 8
Practical Security Village 5 5
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 4
CNews FORUM Кейсы 313 4
CNews AWARDS - награда 571 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 4
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
Selectel TechDay 6 2
ITG Group - INPAS Event 3 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
Black Hat - Конференция 120 1
Capture the Flag - CTF 56 1
Cisco Expo 23 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 1
1С:ERP Бизнес-форум 19 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
Russian DC Awards - Russian Data Center Awards 7 1
Docflow 148 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Infosecurity - выставка 63 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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